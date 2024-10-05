Тур: 7. Стадион: Олимпийский (Лондон). Главный судья: Тейлор Энтони
0'
1:0
1' ГолАнтонио Майкл
1:1
6' ГолДелап Лиам
31' Желтая карточкаКларк Джек
2:1
43' ГолКудус Мохаммед
Ход матча
1'
1:0
6'
1:1
31'
43'
2:1
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
3 Удары по воротам 2
-
7 Удары в створ 1
-
4 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
280 Количество передач 166
-
62 Владение мячом, % 38
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
26
Килман
Макс
28
Соучек
Томаш
10
Пакета
Лукас
18
Джонсон
Бен
26
О'Ши
Дара
47
Кларк
Джек
19
Делап
Лиам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Килман МаксЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Соучек ТомашПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Пакета ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ингс ДэнниНападающий
-
Главный тренер: Лопетеги Хулен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Джонсон БенЗащитник
-
26 О'Ши ДараЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Кларк ДжекПолузащитник
-
19 Делап ЛиамНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Тейлор ДжекПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Чаплин КонорПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Хирст ДжорджНападающий
-
Главный тренер: Маккенна Киран
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Вест Хэм
Ипсвич
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 4 ничьи 2 победы
9 матчей
55.6%
11.1%
33.3%
5 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
0
16
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
14
1
Голов в среднем за матч
1.75
1
Среднее время на гол
51
90
Всего голов
14
17
Голов в среднем за матч
1.56
1.89
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
57
47
Бомбардиры внутри турнира
Вест Хэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соучек Томаш
|2
|0.29
|Боуэн Джаррод
|1
|0.14
|Антонио Майкл
|1
|0.14
|Ингс Дэнни
|1
|0.14
|Кудус Мохаммед
|1
|0.14
|Пакета Лукас
|1 (1)
|0.14
|Килман Макс
|0
|0
Ипсвич
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Делап Лиам
|4
|0.57
|Морси Сэм
|1
|0.14
|Шмодикс Сэмми
|1
|0.14
|Джонсон Бен
|0
|0
|Кларк Джек
|0
|0
|Дэвис Лейф
|0
|0
|Хатчинсон Омари
|0
|0
Карточки
Вест Хэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Килман Макс
|3
|0
|Гидо Родригес
|2
|0
|Эмерсон Палмиери
|2
|0
|Соучек Томаш
|2
|0
|Солер Карлос
|2
|0
|Альварес Эдсон
|2
|0
|Антонио Майкл
|1
|0
|Пакета Лукас
|1
|0
|Ирвинг Энди
|1
|0
Ипсвич
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Морси Сэм
|4
|0
|Хатчинсон Омари
|3
|0
|Делап Лиам
|2
|0
|Аль-Хамади Али
|2
|0
|Бёрнс Уэс
|1
|0
|Шмодикс Сэмми
|1
|0
|Филлипс Кэлвин
|1
|0
|Туанзебе Аксел
|1
|0
|Тейлор Джек
|1
|0
|Вулфенден Люк
|1
|0
|Кларк Джек
|1
|0
|О'Ши Дара
|1
|0
|Гривз Джейкоб
|1
|0
Результаты матчей
Вест Хэм
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Ипсвич
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
2
Вест Хэм
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Ипсвич
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
4
3
Вест Хэм
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (6)
Ипсвич
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
5
5
Голы по времени матча
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
9
5
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
3
33%
3
60%
1-15
3
33%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
1
20%
76-90
Забито
4
3
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
1
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
2
5
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
50%
1
20%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
5
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
0
0%
3
60%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
1
20%
61-75
1
20%
1
20%
76-90
Пропущено
11
10
8 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
4
36%
4
40%
1-15
4
36%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
9%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
18%
1
10%
76-90
Результаты последних матчей
Вест Хэм
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Брентфорд - Вест Хэм 1:1 Ливерпуль - Вест Хэм 5:1 Вест Хэм - Челси 0:3 Фулхэм - Вест Хэм 1:1
Вест Хэм - Манчестер Сити 1:3 Вест Хэм - Борнмут 1:0 Кристал Пэлас - Вест Хэм 0:2 Вест Хэм - Астон Вилла 1:2 Вест Хэм - Кристал Пэлас 1:3 Вулверхэмптон - Вест Хэм 3:1 Дагенем энд Редбридж - Вест Хэм 0:1 Ференцварош - Вест Хэм 2:2 Манчестер Сити - Вест Хэм 3:1 Вест Хэм - Лутон Таун 3:1 Челси - Вест Хэм 5:0 Вест Хэм - Ливерпуль 2:2 Кристал Пэлас - Вест Хэм 5:2 Вест Хэм - Байер Л 1:1 Вест Хэм - Фулхэм 0:2 Байер Л - Вест Хэм 2:0
Ипсвич
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Ипсвич - Астон Вилла 2:2 Саутгемптон - Ипсвич 1:1 Брайтон - Ипсвич 0:0 Ипсвич - Фулхэм 1:1
Уимблдон - Ипсвич 2:2 Манчестер Сити - Ипсвич 4:1 Ипсвич - Ливерпуль 0:2 Ипсвич - Ницца 1:0 Хоффенхайм - Ипсвич 0:1 Ипсвич - Фортуна 1:2 Ипсвич - Шахтёр Донецк 1:0 Ипсвич - Хаддерсфилд Таун 2:0 Ковентри - Ипсвич 1:2 Халл Сити - Ипсвич 3:3 Ипсвич - Мидлсбро 1:1 Ипсвич - Уотфорд 0:0 Норвич - Ипсвич 1:0 Ипсвич - Саутгемптон 3:2 Блэкберн - Ипсвич 0:1 Ипсвич - Шеффилд Уэнсдей 6:0
Результаты матчей
Вест Хэм
Ипсвич
Точный счет
0:3
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:1
2 раза 67%
0:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Вест Хэм
Ипсвич
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
42
15
15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|13 - 2
|18
|2.
|1:1 Заявка
|7
|4
|3
|0
|15 - 7
|15
|3.
|0:0 Заявка
|7
|4
|3
|0
|12 - 5
|15
|4.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|15 - 7
|13
|5.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 9
|13
|6.
|1:1 Заявка
|7
|3
|3
|1
|9 - 6
|12
|7.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 7
|11
|8.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 5
|10
|9.
|4:2 Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 12
|10
|10.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|10 - 8
|9
|11.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|12.
|0:1 Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 10
|8
|13.
|2:1 Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 11
|8
|14.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|15.
|1:0 Заявка
|7
|1
|3
|3
|9 - 12
|6
|16.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 15
|4
|17.
|1:2 Заявка
|7
|0
|4
|3
|6 - 12
|4
|18.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 10
|3
|19.
|0:0 Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 12
|2
|20.
|2:4 Заявка
|7
|0
|1
|6
|8 - 20
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4:2 Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 5
|10
|2.
|0:0 Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|3.
|1:1 Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 5
|8
|4.
|1:1 Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 2
|6
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 1
|6
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|9.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|10.
|1:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|11.
|0:1 Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|12.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|13.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|14.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 6
|3
|15.
|2:1 Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 9
|3
|16.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|17.
|1:2 Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|19.
|0:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|20.
|2:4 Заявка
|3
|0
|0
|3
|4 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|8 - 1
|12
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 2
|9
|3.
|1:1 Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|4.
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|6.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|7.
|2:1 Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|8.
|1:1 Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|11.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|12.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|13.
|0:1 Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|14.
|1:2 Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|15.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|16.
|1:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|5 - 8
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|18.
|0:0 Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|19.
|2:4 Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|20.
|4:2 Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
- — Выход в Лигу чемпионов
- — Выход в Лигу Европы
- — Зона вылета
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|10
|Челси
|Палмер Коул
|6 (4)
|Брентфорд
|Мбеумо Брайан
|6
|Ливерпуль
|Диас Луис
|5 (1)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|4 (4)
|Арсенал
|Райс Деклан
|1 3
|Ипсвич
|Морси Сэм
|4
|Ньюкасл
|Жоэлинтон
|4
|Фулхэм
|Лукич Саша
|4
|Челси
|Кукурелья Марк
|4
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Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Вест Хэм 2:1 Ипсвич
Исход игры
Вест Хэм
85% (96)
Ничья
13.3% (15)
Ипсвич
1.8% (2)
Тотал 2.5
Больше
53.21% (58)
Меньше
46.79% (51)
Обе команды забьют
Да
66.06% (72)
Нет
33.94% (37)
Популярный счёт
2:1 Вест Хэм
44.2% (50)
1:0 Вест Хэм
16.8% (19)
2:0 Вест Хэм
15% (17)
1:1 Ничья
13.3% (15)
3:2 Вест Хэм
2.7% (3)
3:1 Вест Хэм
2.7% (3)
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