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  3. Англия
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Тейлор Энтони
Вест Хэм
2:1
Перерыв
Ипсвич
0'
1:0
1' Гол
Антонио Майкл
1:1
6' Гол
Делап Лиам
31' Желтая карточка
Кларк Джек
2:1
43' Гол
Кудус Мохаммед

Ход матча

1'
Антонио Майкл
(Боуэн Джаррод)
1:0
6'
1:1
Делап Лиам
31'
 
Кларк Джек
43'
Кудус Мохаммед
2:1

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 2
  • 7 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 280 Количество передач 166
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

Прогнозы 113
Вест Хэм 85% (96)
X 13.3% (15)
Ипсвич 1.8% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вест Хэм
Ничья
Ипсвич
3.90
4.25
4.20
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
23
Ареола
Альфонс
29
Уан-Биссака
Аарон
25
Тодибо
Жан-Клер
26
Килман
Макс
33
Эмерсон
Палмиери
24
Гидо
Родригес
28
Соучек
Томаш
20
Боуэн
Джаррод
10
Пакета
Лукас
14
Кудус
Мохаммед
9
Антонио
Майкл
1
Мурич
Ариянет
18
Джонсон
Бен
26
О'Ши
Дара
24
Гривз
Джейкоб
3
Дэвис
Лейф
5
Морси
Сэм
8
Филлипс
Кэлвин
7
Бёрнс
Уэс
20
Хатчинсон
Омари
47
Кларк
Джек
19
Делап
Лиам
Вест Хэм
4-2-3-1
Ипсвич
4-2-3-1

История личных встреч

Вест Хэм
Ипсвич

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 4 ничьи 2 победы

9 матчей

55.6%
11.1%
33.3%
5 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы

История матчей

ТМК
1:2
ТМС
1:4
ТМК
1:2
ТМС
0:0
ММ(
3:1
Ч
5:1
Ч
0:1
ТМС
0:1
ТМС
3:5

Голы

Всего голов

0
16

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

14
1

Голов в среднем за матч

1.75
1

Среднее время на гол

51
90

Всего голов

14
17

Голов в среднем за матч

1.56
1.89

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

57
47

Бомбардиры внутри турнира

Вест Хэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соучек Томаш 2 0.29
Боуэн Джаррод 1 0.14
Антонио Майкл 1 0.14
Ингс Дэнни 1 0.14
Кудус Мохаммед 1 0.14
Пакета Лукас 1 (1) 0.14
Килман Макс 0 0
Ипсвич
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Делап Лиам 4 0.57
Морси Сэм 1 0.14
Шмодикс Сэмми 1 0.14
Джонсон Бен 0 0
Кларк Джек 0 0
Дэвис Лейф 0 0
Хатчинсон Омари 0 0

Карточки

Вест Хэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Килман Макс 3 0
Гидо Родригес 2 0
Эмерсон Палмиери 2 0
Соучек Томаш 2 0
Солер Карлос 2 0
Альварес Эдсон 2 0
Антонио Майкл 1 0
Пакета Лукас 1 0
Ирвинг Энди 1 0
Ипсвич
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Морси Сэм 4 0
Хатчинсон Омари 3 0
Делап Лиам 2 0
Аль-Хамади Али 2 0
Бёрнс Уэс 1 0
Шмодикс Сэмми 1 0
Филлипс Кэлвин 1 0
Туанзебе Аксел 1 0
Тейлор Джек 1 0
Вулфенден Люк 1 0
Кларк Джек 1 0
О'Ши Дара 1 0
Гривз Джейкоб 1 0

Результаты матчей

Вест Хэм
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Ипсвич
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
2
Вест Хэм
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Ипсвич
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

4
3
Вест Хэм
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (6)
Ипсвич
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

5
5

Голы по времени матча

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

9
5
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
3
33%
3
60%
1-15
3
33%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
1
20%
76-90

Забито

4
3
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
1
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

2
5
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
50%
1
20%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
5
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
0
0%
3
60%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
1
20%
61-75
1
20%
1
20%
76-90

Пропущено

11
10
8 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
4
36%
4
40%
1-15
4
36%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
9%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
18%
1
10%
76-90

Результаты последних матчей

Вест Хэм
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Брентфорд - Вест Хэм 1:1 Ливерпуль - Вест Хэм 5:1 Вест Хэм - Челси 0:3 Фулхэм - Вест Хэм 1:1
Вест Хэм - Манчестер Сити 1:3 Вест Хэм - Борнмут 1:0 Кристал Пэлас - Вест Хэм 0:2 Вест Хэм - Астон Вилла 1:2 Вест Хэм - Кристал Пэлас 1:3 Вулверхэмптон - Вест Хэм 3:1 Дагенем энд Редбридж - Вест Хэм 0:1 Ференцварош - Вест Хэм 2:2 Манчестер Сити - Вест Хэм 3:1 Вест Хэм - Лутон Таун 3:1 Челси - Вест Хэм 5:0 Вест Хэм - Ливерпуль 2:2 Кристал Пэлас - Вест Хэм 5:2 Вест Хэм - Байер Л 1:1 Вест Хэм - Фулхэм 0:2 Байер Л - Вест Хэм 2:0
Ипсвич
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Ипсвич - Астон Вилла 2:2 Саутгемптон - Ипсвич 1:1 Брайтон - Ипсвич 0:0 Ипсвич - Фулхэм 1:1
Уимблдон - Ипсвич 2:2 Манчестер Сити - Ипсвич 4:1 Ипсвич - Ливерпуль 0:2 Ипсвич - Ницца 1:0 Хоффенхайм - Ипсвич 0:1 Ипсвич - Фортуна 1:2 Ипсвич - Шахтёр Донецк 1:0 Ипсвич - Хаддерсфилд Таун 2:0 Ковентри - Ипсвич 1:2 Халл Сити - Ипсвич 3:3 Ипсвич - Мидлсбро 1:1 Ипсвич - Уотфорд 0:0 Норвич - Ипсвич 1:0 Ипсвич - Саутгемптон 3:2 Блэкберн - Ипсвич 0:1 Ипсвич - Шеффилд Уэнсдей 6:0

Результаты матчей

Вест Хэм
Ипсвич

Точный счет

0:3
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 67%
0:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Вест Хэм
Ипсвич

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
1
5
1.5
1
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 7 6 0 1 13 - 2 18
2.
Манчестер Сити
 1:1 Заявка 7 4 3 0 15 - 7 15
3.
Арсенал
 0:0 Заявка 7 4 3 0 12 - 5 15
4.
Челси
 Заявка 6 4 1 1 15 - 7 13
5.
Астон Вилла
 Заявка 6 4 1 1 12 - 9 13
6.
Фулхэм
 1:1 Заявка 7 3 3 1 9 - 6 12
7.
Ньюкасл
 Заявка 6 3 2 1 8 - 7 11
8.
Тоттенхэм
 Заявка 6 3 1 2 12 - 5 10
9.
Брентфорд
 4:2 Заявка 7 3 1 3 12 - 12 10
10.
Брайтон
 Заявка 6 2 3 1 10 - 8 9
11.
Ноттингем Форест
 Заявка 6 2 3 1 6 - 5 9
12.
Борнмут
 0:1 Заявка 7 2 2 3 8 - 10 8
13.
Вест Хэм
 2:1 Заявка 7 2 2 3 8 - 11 8
14.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 6 2 1 3 5 - 8 7
15.
Лестер
 1:0 Заявка 7 1 3 3 9 - 12 6
16.
Эвертон
 Заявка 6 1 1 4 7 - 15 4
17.
Ипсвич
 1:2 Заявка 7 0 4 3 6 - 12 4
18.
Кристал Пэлас
 Заявка 7 0 3 4 5 - 10 3
19.
Саутгемптон
 0:0 Заявка 7 0 2 5 3 - 12 2
20.
Вулверхэмптон
 2:4 Заявка 7 0 1 6 8 - 20 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брентфорд
 4:2 Заявка 4 3 1 0 10 - 5 10
2.
Арсенал
 0:0 Заявка 4 2 2 0 7 - 3 8
3.
Манчестер Сити
 1:1 Заявка 4 2 2 0 9 - 5 8
4.
Фулхэм
 1:1 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
5.
Ньюкасл
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
6.
Тоттенхэм
 Заявка 3 2 0 1 7 - 2 6
7.
Ливерпуль
 Заявка 3 2 0 1 5 - 1 6
8.
Астон Вилла
 Заявка 3 2 0 1 6 - 5 6
9.
Брайтон
 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
10.
Лестер
 1:0 Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
11.
Борнмут
 0:1 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
12.
Челси
 Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
13.
Эвертон
 Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
14.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 3 1 0 2 1 - 6 3
15.
Вест Хэм
 2:1 Заявка 4 1 0 3 4 - 9 3
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
17.
Ипсвич
 1:2 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
18.
Кристал Пэлас
 Заявка 4 0 2 2 2 - 5 2
19.
Саутгемптон
 0:0 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
20.
Вулверхэмптон
 2:4 Заявка 3 0 0 3 4 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 4 4 0 0 8 - 1 12
2.
Челси
 Заявка 3 3 0 0 10 - 2 9
3.
Манчестер Сити
 1:1 Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
4.
Арсенал
 0:0 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
5.
Астон Вилла
 Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
6.
Ноттингем Форест
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
7.
Вест Хэм
 2:1 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
8.
Фулхэм
 1:1 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
10.
Тоттенхэм
 Заявка 3 1 1 1 5 - 3 4
11.
Брайтон
 Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
12.
Ньюкасл
 Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
13.
Борнмут
 0:1 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
14.
Ипсвич
 1:2 Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
16.
Лестер
 1:0 Заявка 3 0 1 2 5 - 8 1
17.
Эвертон
 Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1
18.
Саутгемптон
 0:0 Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
19.
Вулверхэмптон
 2:4 Заявка 4 0 1 3 4 - 10 1
20.
Брентфорд
 4:2 Заявка 3 0 0 3 2 - 7 0
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Выход в Лигу Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 10
Челси Палмер Коул 6 (4)
Брентфорд Мбеумо Брайан 6
Ливерпуль Диас Луис 5 (1)
Ливерпуль Салах Мохамед 4 (4)
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Топ нарушителей
Арсенал Райс Деклан 1 3
Ипсвич Морси Сэм 4
Ньюкасл Жоэлинтон 4
Фулхэм Лукич Саша 4
Челси Кукурелья Марк 4
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  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 49'
    Контроль мяча: Вест Хэм: 62%, Ипсвич: 38%.
  • 49'
    Уан-Биссака Аарон пробует нанести удар издали, но Ариянет Мурич держит все под контролем
  • 49'
    Боуэн Джаррод навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 48'
    Джонсон Бен ослабляет давление, выбив мяч.
  • 47'
    Вест Хэм контролирует мяч.
  • 47'
    Удар от ворот произведет Ипсвич
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на London Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 54% завершится победой Ипсвич.
      Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 1.85. Новички получат приятный бонус!
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      1.85 ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 113
    Вест Хэм 85% (96)
    X 13.3% (15)
    Ипсвич 1.8% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Вест Хэм
    Ничья
    Ипсвич
    3.90
    4.25
    4.20
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Вест Хэм 2:1 Ипсвич онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Вест Хэм 2:1 Ипсвич

    Исход игры
    Вест Хэм
    85% (96)
    Ничья
    13.3% (15)
    Ипсвич
    1.8% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.21% (58)
    Меньше
    46.79% (51)
    Обе команды забьют
    Да
    66.06% (72)
    Нет
    33.94% (37)
    Популярный счёт
    2:1 Вест Хэм
    44.2% (50)
    1:0 Вест Хэм
    16.8% (19)
    2:0 Вест Хэм
    15% (17)
    1:1 Ничья
    13.3% (15)
    3:2 Вест Хэм
    2.7% (3)
    3:1 Вест Хэм
    2.7% (3)
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