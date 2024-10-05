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  3. Англия
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Тейлор Энтони
Вест Хэм
4:1
Конец матча
Ипсвич
0'
1:0
1' Гол
Антонио Майкл
1:1
6' Гол
Делап Лиам
31' Желтая карточка
Кларк Джек
2:1
43' Гол
Кудус Мохаммед
3:1
49' Гол
Боуэн Джаррод
4:1
69' Гол
Пакета Лукас
90'+5

Ход матча

1'
Антонио Майкл
(Боуэн Джаррод)
1:0
6'
1:1
Делап Лиам
31'
 
Кларк Джек
43'
Кудус Мохаммед
2:1
49'
Боуэн Джаррод
3:1
69'
Пакета Лукас
4:1
70'
Солер Карлос
Гидо Родригес
 
70'
Альварес Эдсон
Антонио Майкл
 
73'
 
Шмодикс Сэмми
Кларк Джек
74'
 
Тейлор Джек
Филлипс Кэлвин
74'
 
Огбене Чидози
Бёрнс Уэс
83'
Крессуэлл Аарон
Эмерсон Палмиери
 
83'
Саммервилл Крисенсио
Пакета Лукас
 
83'
 
Чаплин Конор
Хатчинсон Омари
83'
 
Хирст Джордж
Делап Лиам
86'
Гильерме Луис
Кудус Мохаммед
 

Статистика матча

  • 4 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 4
  • 13 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 5
  • 3 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 494 Количество передач 426
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 113
Вест Хэм 85% (96)
X 13.3% (15)
Ипсвич 1.8% (2)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
23
Ареола
Альфонс
29
Уан-Биссака
Аарон
25
Тодибо
Жан-Клер
26
Килман
Макс
33
Эмерсон
Палмиери
24
Гидо
Родригес
28
Соучек
Томаш
20
Боуэн
Джаррод
10
Пакета
Лукас
14
Кудус
Мохаммед
9
Антонио
Майкл
1
Мурич
Ариянет
18
Джонсон
Бен
26
О'Ши
Дара
24
Гривз
Джейкоб
3
Дэвис
Лейф
5
Морси
Сэм
8
Филлипс
Кэлвин
7
Бёрнс
Уэс
20
Хатчинсон
Омари
47
Кларк
Джек
19
Делап
Лиам
Вест Хэм
4-2-3-1
Ипсвич
4-2-3-1

История личных встреч

Вест Хэм
Ипсвич

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 4 ничьи 2 победы

9 матчей

55.6%
11.1%
33.3%
5 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы

История матчей

ТМК
1:2
ТМС
1:4
ТМК
1:2
ТМС
0:0
ММ(
3:1
Ч
5:1
Ч
0:1
ТМС
0:1
ТМС
3:5

Голы

Всего голов

0
16

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

14
1

Голов в среднем за матч

1.75
1

Среднее время на гол

51
90

Всего голов

14
17

Голов в среднем за матч

1.56
1.89

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

57
47

Бомбардиры внутри турнира

Вест Хэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боуэн Джаррод 2 0.29
Соучек Томаш 2 0.29
Пакета Лукас 2 (1) 0.29
Антонио Майкл 1 0.14
Ингс Дэнни 1 0.14
Кудус Мохаммед 1 0.14
Килман Макс 0 0
Ипсвич
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Делап Лиам 4 0.57
Морси Сэм 1 0.14
Шмодикс Сэмми 1 0.14
Джонсон Бен 0 0
Кларк Джек 0 0
Дэвис Лейф 0 0
Хатчинсон Омари 0 0

Карточки

Вест Хэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Килман Макс 3 0
Гидо Родригес 2 0
Эмерсон Палмиери 2 0
Соучек Томаш 2 0
Солер Карлос 2 0
Альварес Эдсон 2 0
Антонио Майкл 1 0
Пакета Лукас 1 0
Ирвинг Энди 1 0
Ипсвич
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Морси Сэм 4 0
Хатчинсон Омари 3 0
Делап Лиам 2 0
Аль-Хамади Али 2 0
Бёрнс Уэс 1 0
Шмодикс Сэмми 1 0
Филлипс Кэлвин 1 0
Туанзебе Аксел 1 0
Тейлор Джек 1 0
Вулфенден Люк 1 0
Кларк Джек 1 0
О'Ши Дара 1 0
Гривз Джейкоб 1 0

Результаты матчей

Вест Хэм
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Ипсвич
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
3
Вест Хэм
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Ипсвич
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

4
3
Вест Хэм
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
0% (0)
86% (6)
Ипсвич
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

5
6

Голы по времени матча

Забито

5
3
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
1
20%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

10
9
7 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
4
40%
4
44%
1-15
3
30%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
10%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
20%
1
11%
76-90

Забито

4
3
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
1
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

2
5
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
50%
1
20%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
6
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
1
11%
4
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
3
33%
1
17%
61-75
1
11%
1
17%
76-90

Пропущено

12
14
9 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
5
42%
5
36%
1-15
4
33%
1
7%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
1
8%
2
14%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
2
17%
1
7%
76-90

Результаты последних матчей

Вест Хэм
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Брентфорд - Вест Хэм 1:1 Ливерпуль - Вест Хэм 5:1 Вест Хэм - Челси 0:3 Фулхэм - Вест Хэм 1:1
Вест Хэм - Манчестер Сити 1:3 Вест Хэм - Борнмут 1:0 Кристал Пэлас - Вест Хэм 0:2 Вест Хэм - Астон Вилла 1:2 Вест Хэм - Кристал Пэлас 1:3 Вулверхэмптон - Вест Хэм 3:1 Дагенем энд Редбридж - Вест Хэм 0:1 Ференцварош - Вест Хэм 2:2 Манчестер Сити - Вест Хэм 3:1 Вест Хэм - Лутон Таун 3:1 Челси - Вест Хэм 5:0 Вест Хэм - Ливерпуль 2:2 Кристал Пэлас - Вест Хэм 5:2 Вест Хэм - Байер Л 1:1 Вест Хэм - Фулхэм 0:2 Байер Л - Вест Хэм 2:0
Ипсвич
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Ипсвич - Астон Вилла 2:2 Саутгемптон - Ипсвич 1:1 Брайтон - Ипсвич 0:0 Ипсвич - Фулхэм 1:1
Уимблдон - Ипсвич 2:2 Манчестер Сити - Ипсвич 4:1 Ипсвич - Ливерпуль 0:2 Ипсвич - Ницца 1:0 Хоффенхайм - Ипсвич 0:1 Ипсвич - Фортуна 1:2 Ипсвич - Шахтёр Донецк 1:0 Ипсвич - Хаддерсфилд Таун 2:0 Ковентри - Ипсвич 1:2 Халл Сити - Ипсвич 3:3 Ипсвич - Мидлсбро 1:1 Ипсвич - Уотфорд 0:0 Норвич - Ипсвич 1:0 Ипсвич - Саутгемптон 3:2 Блэкберн - Ипсвич 0:1 Ипсвич - Шеффилд Уэнсдей 6:0

Результаты матчей

Вест Хэм
Ипсвич

Точный счет

0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 67%
0:2
1 раз 33%
4:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
4:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Вест Хэм
Ипсвич

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
3
1.5
1
2
1
3
2.5
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
2
2
5
1.5
1
6
1
6
2.5
1
6
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 7 6 0 1 13 - 2 18
2.
Арсенал
 Заявка 7 5 2 0 15 - 6 17
3.
Манчестер Сити
 Заявка 7 5 2 0 17 - 8 17
4.
Челси
 Заявка 6 4 1 1 15 - 7 13
5.
Астон Вилла
 Заявка 6 4 1 1 12 - 9 13
6.
Ньюкасл
 0:0 Заявка 7 3 3 1 8 - 7 12
7.
Фулхэм
 Заявка 7 3 2 2 10 - 8 11
8.
Тоттенхэм
 Заявка 6 3 1 2 12 - 5 10
9.
Брентфорд
 Заявка 7 3 1 3 13 - 13 10
10.
Брайтон
 Заявка 6 2 3 1 10 - 8 9
11.
Ноттингем Форест
 Заявка 6 2 3 1 6 - 5 9
12.
Вест Хэм
 Заявка 7 2 2 3 10 - 11 8
13.
Борнмут
 Заявка 7 2 2 3 8 - 10 8
14.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 6 2 1 3 5 - 8 7
15.
Лестер
 Заявка 7 1 3 3 9 - 12 6
16.
Эвертон
 0:0 Заявка 7 1 2 4 7 - 15 5
17.
Ипсвич
 Заявка 7 0 4 3 6 - 14 4
18.
Кристал Пэлас
 Заявка 7 0 3 4 5 - 10 3
19.
Саутгемптон
 Заявка 7 0 1 6 4 - 15 1
20.
Вулверхэмптон
 Заявка 7 0 1 6 9 - 21 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 4 3 1 0 10 - 4 10
2.
Манчестер Сити
 Заявка 4 3 1 0 11 - 6 10
3.
Брентфорд
 Заявка 4 3 1 0 11 - 6 10
4.
Фулхэм
 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
5.
Ньюкасл
 0:0 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
6.
Тоттенхэм
 Заявка 3 2 0 1 7 - 2 6
7.
Ливерпуль
 Заявка 3 2 0 1 5 - 1 6
8.
Астон Вилла
 Заявка 3 2 0 1 6 - 5 6
9.
Брайтон
 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
10.
Лестер
 Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
11.
Борнмут
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
12.
Челси
 Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
13.
Эвертон
 0:0 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
14.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 3 1 0 2 1 - 6 3
15.
Вест Хэм
 Заявка 4 1 0 3 6 - 9 3
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
17.
Ипсвич
 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
18.
Кристал Пэлас
 Заявка 4 0 2 2 2 - 5 2
19.
Саутгемптон
 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
20.
Вулверхэмптон
 Заявка 3 0 0 3 4 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 4 4 0 0 8 - 1 12
2.
Челси
 Заявка 3 3 0 0 10 - 2 9
3.
Манчестер Сити
 Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
4.
Арсенал
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
5.
Астон Вилла
 Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
6.
Ноттингем Форест
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
7.
Вест Хэм
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
8.
Ньюкасл
 0:0 Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
10.
Тоттенхэм
 Заявка 3 1 1 1 5 - 3 4
11.
Брайтон
 Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
12.
Фулхэм
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
13.
Борнмут
 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
14.
Ипсвич
 Заявка 4 0 2 2 3 - 9 2
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
16.
Лестер
 Заявка 3 0 1 2 5 - 8 1
17.
Эвертон
 0:0 Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 4 0 1 3 5 - 11 1
19.
Брентфорд
 Заявка 3 0 0 3 2 - 7 0
20.
Саутгемптон
 Заявка 4 0 0 4 3 - 10 0
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Выход в Лигу Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 10
Челси Палмер Коул 6 (4)
Брентфорд Мбеумо Брайан 6
Ливерпуль Диас Луис 5 (1)
Ливерпуль Салах Мохамед 4 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Арсенал Райс Деклан 1 3
Ипсвич Морси Сэм 4
Ньюкасл Жоэлинтон 4
Фулхэм Лукич Саша 4
Челси Кукурелья Марк 4
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Вест Хэм: 53%, Ипсвич: 47%.
  • 95'
    Тейлор Джек не смог попасть в створ ударом издали
  • 94'
    Гривз Джейкоб ослабляет давление, выбив мяч.
  • 94'
    Килман Макс ослабляет давление, выбив мяч.
  • 94'
    Ипсвич пытается что-то создать.
  • 93'
    Ипсвич совершает вбрасывание на половине поля противника
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на London Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 113
    Вест Хэм 85% (96)
    X 13.3% (15)
    Ипсвич 1.8% (2)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Вест Хэм 4:1 Ипсвич

    Исход игры
    Вест Хэм
    85% (96)
    Ничья
    13.3% (15)
    Ипсвич
    1.8% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.21% (58)
    Меньше
    46.79% (51)
    Обе команды забьют
    Да
    66.06% (72)
    Нет
    33.94% (37)
    Популярный счёт
    2:1 Вест Хэм
    44.2% (50)
    1:0 Вест Хэм
    16.8% (19)
    2:0 Вест Хэм
    15% (17)
    1:1 Ничья
    13.3% (15)
    3:2 Вест Хэм
    2.7% (3)
    3:1 Вест Хэм
    2.7% (3)
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