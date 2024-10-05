Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Уан-Биссака Аарон пробует нанести удар издали, но Ариянет Мурич держит все под контролем

49' Боуэн Джаррод навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Удар от ворот произведет Ипсвич

47' Пакета Лукас не смог попасть в створ ударом издали

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Вест Хэм совершает вбрасывание на своей половине поля

43' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Антонио Майкл и попал в каркас ворот!

43' Ипсвич совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Ипсвич совершает вбрасывание на своей половине поля

42' О'Ши Дара выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Ипсвич совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Кудус Мохаммед выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Пакета Лукас пробует нанести удар издали, но Ариянет Мурич держит все под контролем

40' Ипсвич совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Оооо... вот это был удар! Соучек Томаш должен был забить с этой позиции.

39' Соучек Томаш завершает атаку хорошим ударом, но мяч отбит с ленточки ворот!

39' Пакета Лукас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

39' Вест Хэм идет вперед с потенциально опасной атакой.

39' Удар от ворот произведет Ипсвич

38' Оооо... вот это был удар! Кудус Мохаммед должен был забить с этой позиции.

38' ШТАНГА! Пробил головой Кудус Мохаммед прямо в каркас ворот!

37' Вест Хэм совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Дэвис Лейф из команды Ипсвич своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

35' Тодибо Жан-Клер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Ипсвич идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' Боуэн Джаррод навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

34' Тодибо Жан-Клер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Вест Хэм совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Матч возобновлен

30' Ох, нехорошо это выглядит. Пакета Лукас получил травму и медбригада забирает его с поля.

29' Пакета Лукас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' Филлипс Кэлвин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Ипсвич совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Филлипс Кэлвин не смог попасть в створ ударом издали

25' Ипсвич совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Вест Хэм совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Ипсвич совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Килман Макс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Боуэн Джаррод навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

17' Вест Хэм совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Дэвис Лейф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Тодибо Жан-Клер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Хорошую попытку сделал Кудус Мохаммед . Удар в створ, но вратарь начеку

12' Кудус Мохаммед выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Вест Хэм совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Боуэн Джаррод навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

8' Хорошую попытку сделал Боуэн Джаррод . Удар в створ, но вратарь начеку

8' Боуэн Джаррод выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Г О О О О Л - Делап Лиам забивает ударом с правой ноги!

6' Делап Лиам выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Хатчинсон Омари навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

4' Ипсвич совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Дэвис Лейф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Ипсвич совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Г О О О О Л - Антонио Майкл забивает с правой ноги!

1' Боуэн Джаррод создает голевую возможность для своего партнера по команде.

1' Ипсвич совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Ипсвич начинает с центра поля