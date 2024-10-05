Тур: 7. Стадион: Брентфорд Коммьюнити. Главный судья: Мэдли Эндрю
1:0
Первый тайм: 3'
Ход матча
2'
1:0
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Прогноз на матч от Liveresult
31
Джонстон
Сэм
15
Доусон
Крэйг
24
Гомеш
Тоти
7
Андре
10
Кунья
Матеус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Ми БенЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
36 Ким Джи СуЗащитник
-
18 Ярмолюк ЕгорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Франк Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
31 Джонстон СэмВратарь
- Защитник
-
15 Доусон КрэйгЗащитник
-
24 Гомеш ТотиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
7 АндреПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Кунья МатеусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
1 Са ЖозеВратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Хи-Чан ХванПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Дойл ТоммиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гари О'Нил
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Брентфорд
Вулверхэмптон
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
87.5%
37.5%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед
10 матчей
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 9 побед
18 матчей
27.8%
22.2%
50%
5 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
38.9%
38.9%
22.2%
7 побед 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
22.2%
27.8%
50%
4 победы 5 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
10
Голов в среднем за матч
1.33
1.11
Среднее время на гол
67
81
Всего голов
13
13
Голов в среднем за матч
1.44
1.44
Среднее время на гол
62
62
Всего голов
25
23
Голов в среднем за матч
1.39
1.28
Тотал матчей
2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
Среднее время на гол
64
70
Бомбардиры внутри турнира
Брентфорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мбеумо Брайан
|5
|0.83
|Висса Йоан
|3
|0.5
|Карвалью Фабиу
|0
|0
|Йенсен Матиас
|0
|0
|Льюис-Поттер Кин
|0
|0
Вулверхэмптон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кунья Матеус
|2
|0.33
|Лемина Марио
|1
|0.17
|Ларсен Йорген
|1
|0.17
|Аит-Нури Раян
|1
|0.17
|Беллегард Жан-Рикнер
|1
|0.17
|Гомеш Тоти
|0
|0
Карточки
Брентфорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мбеумо Брайан
|2
|0
|Норгор Кристиан
|1
|0
|Айер Кристоффер
|1
|0
|Йенсен Матиас
|1
|0
|Висса Йоан
|1
|0
|Пиннок Итан
|1
|0
|Льюис-Поттер Кин
|1
|0
|Коллинз Натан
|1
|0
|Ярмолюк Егор
|1
|0
|Томас Франк
|1
|0
Вулверхэмптон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гомес Жоао
|3
|0
|Аит-Нури Раян
|3
|0
|О'Нил Гари
|2
|0
|Андре
|2
|0
|Лемина Марио
|2
|0
|Семеду Нелсон
|2
|0
|Гомеш Тоти
|2
|0
|Москера Йерсон
|2
|0
|Беллегард Жан-Рикнер
|1
|0
|Кунья Матеус
|1
|0
|Боргес Карлос
|1
|0
Результаты матчей
Брентфорд
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Вулверхэмптон
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
2
Брентфорд
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Вулверхэмптон
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
7
10
Упущенные победы
0
0
Брентфорд
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (6)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Вулверхэмптон
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
8
10
Упущенные победы
1
2
Голы по времени матча
Забито
7
2
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
14%
1
50%
1-15
1
14%
1
50%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
2
6
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
50%
2
33%
76-90
Забито
2
4
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
2
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
7
10
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
2
29%
1
10%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
14%
3
30%
61-75
1
14%
2
20%
76-90
Забито
9
6
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
3
33%
1
17%
1-15
1
11%
2
33%
16-30
1
11%
2
33%
31-45
1
11%
1
17%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Пропущено
9
16
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 11
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
2
22%
2
13%
1-15
2
22%
1
6%
16-30
1
11%
2
13%
31-45
1
11%
2
13%
46-60
1
11%
5
31%
61-75
2
22%
4
25%
76-90
Результаты последних матчей
Брентфорд
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Брентфорд - Вест Хэм 1:1 Тоттенхэм - Брентфорд 3:1 Брентфорд - Лейтон Ориент 3:1 Манчестер Сити - Брентфорд 2:1
Брентфорд - Саутгемптон 3:1 Колчестер - Брентфорд 0:1 Ливерпуль - Брентфорд 2:0 Брентфорд - Кристал Пэлас 2:1 Брентфорд - Вольфсбург 4:4 Уотфорд - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Эштрела 1:3 Бенфика - Брентфорд 1:1 Уимблдон - Брентфорд 2:5 Брентфорд - Ньюкасл 2:4 Борнмут - Брентфорд 1:2 Брентфорд - Фулхэм 0:0 Эвертон - Брентфорд 1:0 Лутон Таун - Брентфорд 1:5 Брентфорд - Шеффилд Юнайтед 2:0 Астон Вилла - Брентфорд 3:3
Вулверхэмптон
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Вулверхэмптон - Ливерпуль 1:2 Астон Вилла - Вулверхэмптон 3:1 Брайтон - Вулверхэмптон 3:2 Вулверхэмптон - Ньюкасл 1:2
Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Бёрнли 2:0 Вулверхэмптон - Челси 2:6 Арсенал - Вулверхэмптон 2:0 Вулверхэмптон - Райо Вальекано 0:1 Вулверхэмптон - РБ Лейпциг 3:0 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 3:1 Вулверхэмптон - Вест Хэм 3:1 Ливерпуль - Вулверхэмптон 2:0 Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 1:3 Манчестер Сити - Вулверхэмптон 5:1 Вулверхэмптон - Лутон Таун 2:1 Вулверхэмптон - Борнмут 0:1 Вулверхэмптон - Арсенал 0:2 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 2:2 Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:2
Результаты матчей
Брентфорд
Вулверхэмптон
Точный счет
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
1:2
2 раза 67%
2:6
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
2:1
2 раза 33%
3:1
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
1:2
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:6
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Брентфорд
Вулверхэмптон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
51
24
15
15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|13 - 2
|18
|2.
|0:0 Заявка
|7
|4
|3
|0
|14 - 6
|15
|3.
|0:0 Заявка
|7
|4
|3
|0
|12 - 5
|15
|4.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|15 - 7
|13
|5.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 9
|13
|6.
|0:0 Заявка
|7
|3
|3
|1
|8 - 5
|12
|7.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 7
|11
|8.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 5
|10
|9.
|1:0 Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 10
|10
|10.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|10 - 8
|9
|11.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|12.
|0:0 Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 9
|9
|13.
|1:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 10
|8
|14.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|15.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 15
|4
|16.
|0:0 Заявка
|7
|0
|4
|3
|8 - 12
|4
|17.
|0:1 Заявка
|7
|0
|4
|3
|5 - 11
|4
|18.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 10
|3
|19.
|0:0 Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 12
|2
|20.
|0:1 Заявка
|7
|0
|1
|6
|6 - 17
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|10
|2.
|0:0 Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|3.
|0:0 Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 4
|8
|4.
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 2
|6
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 1
|6
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|9.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|10.
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|11.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|13.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 6
|3
|14.
|1:0 Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 8
|3
|15.
|0:0 Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|16.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|17.
|0:1 Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|19.
|0:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|20.
|0:1 Заявка
|3
|0
|0
|3
|4 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|8 - 1
|12
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 2
|9
|3.
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|4.
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|6.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|7.
|1:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|8.
|0:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|9.
|0:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 6
|5
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|11.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|12.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|13.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|14.
|0:1 Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|15.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|16.
|0:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|5 - 8
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|18.
|0:0 Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|19.
|0:1 Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|20.
|1:0 Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
- — Выход в Лигу чемпионов
- — Выход в Лигу Европы
- — Зона вылета
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|10
|Челси
|Палмер Коул
|6 (4)
|Ливерпуль
|Диас Луис
|5 (1)
|Брентфорд
|Мбеумо Брайан
|5
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|4 (4)
|Арсенал
|Райс Деклан
|1 3
|Ипсвич
|Морси Сэм
|4
|Ньюкасл
|Жоэлинтон
|4
|Фулхэм
|Лукич Саша
|4
|Челси
|Кукурелья Марк
|4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Брентфорд 1:0 Вулверхэмптон
Исход игры
Брентфорд
67.3% (72)
Ничья
24.3% (26)
Вулверхэмптон
8.4% (9)
Тотал 2.5
Больше
60% (63)
Меньше
40% (42)
Обе команды забьют
Да
80% (84)
Нет
20% (21)
Популярный счёт
2:1 Брентфорд
43% (46)
1:1 Ничья
21.5% (23)
1:0 Брентфорд
12.1% (13)
1:2 Вулверхэмптон
5.6% (6)
3:1 Брентфорд
4.7% (5)
2:0 Брентфорд
3.7% (4)
2:2 Ничья
2.8% (3)
3:0 Брентфорд
1.9% (2)
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