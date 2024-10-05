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  3. Англия
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Мэдли Эндрю
Брентфорд
1:0
Первый тайм: 3'
Вулверхэмптон
0'
1:0
2' Гол
Коллинз Натан

Ход матча

2'
Коллинз Натан
1:0

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 107
Брентфорд 67.3% (72)
X 24.3% (26)
Вулверхэмптон 8.4% (9)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Брентфорд
Ничья
Вулверхэмптон
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Флеккен
Марк
22
Коллинз
Натан
5
Пиннок
Итан
20
Айер
Кристоффер
4
Ван
дер
Берг
Сепп
7
Шаде
Кевин
24
Дамсгор
Миккель
6
Норгор
Кристиан
27
Янельт
Витали
23
Льюис-Поттер
Кин
19
Мбеумо
Брайан
31
Джонстон
Сэм
22
Семеду
Нелсон
15
Доусон
Крэйг
24
Гомеш
Тоти
3
Аит-Нури
Раян
5
Лемина
Марио
7
Андре
8
Гомес
Жоао
10
Кунья
Матеус
9
Ларсен
Йорген
26
Боргес
Карлос
Брентфорд
5-3-2
Вулверхэмптон
4-1-4-1

История личных встреч

Брентфорд
Вулверхэмптон

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

87.5%
37.5%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 9 побед

18 матчей

27.8%
22.2%
50%
5 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

38.9%
38.9%
22.2%
7 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

22.2%
27.8%
50%
4 победы 5 ничьих 9 побед

История матчей

ПЛ
0:2
К
3:2
К
1:1
ПЛ
1:4
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
Ч
3:0
Ч
0:0
Ч
1:2
Ч
3:1
Ч
3:0
Ч
0:2
Ч
2:1
Ч
4:0
ПЛ
0:3
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

12
10

Голов в среднем за матч

1.33
1.11

Среднее время на гол

67
81

Всего голов

13
13

Голов в среднем за матч

1.44
1.44

Среднее время на гол

62
62

Всего голов

25
23

Голов в среднем за матч

1.39
1.28

Тотал матчей

2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
2
Больше 11%
Меньше 89%
16

Среднее время на гол

64
70

Бомбардиры внутри турнира

Брентфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбеумо Брайан 5 0.83
Висса Йоан 3 0.5
Карвалью Фабиу 0 0
Йенсен Матиас 0 0
Льюис-Поттер Кин 0 0
Вулверхэмптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кунья Матеус 2 0.33
Лемина Марио 1 0.17
Ларсен Йорген 1 0.17
Аит-Нури Раян 1 0.17
Беллегард Жан-Рикнер 1 0.17
Гомеш Тоти 0 0

Карточки

Брентфорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мбеумо Брайан 2 0
Норгор Кристиан 1 0
Айер Кристоффер 1 0
Йенсен Матиас 1 0
Висса Йоан 1 0
Пиннок Итан 1 0
Льюис-Поттер Кин 1 0
Коллинз Натан 1 0
Ярмолюк Егор 1 0
Томас Франк 1 0
Вулверхэмптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гомес Жоао 3 0
Аит-Нури Раян 3 0
О'Нил Гари 2 0
Андре 2 0
Лемина Марио 2 0
Семеду Нелсон 2 0
Гомеш Тоти 2 0
Москера Йерсон 2 0
Беллегард Жан-Рикнер 1 0
Кунья Матеус 1 0
Боргес Карлос 1 0

Результаты матчей

Брентфорд
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Вулверхэмптон
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
2
Брентфорд
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Вулверхэмптон
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
10

Упущенные победы

0
0
Брентфорд
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (6)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Вулверхэмптон
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

8
10

Упущенные победы

1
2

Голы по времени матча

Забито

7
2
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
14%
1
50%
1-15
1
14%
1
50%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

2
6
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
50%
2
33%
76-90

Забито

2
4
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
2
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

7
10
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
2
29%
1
10%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
14%
3
30%
61-75
1
14%
2
20%
76-90

Забито

9
6
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
3
33%
1
17%
1-15
1
11%
2
33%
16-30
1
11%
2
33%
31-45
1
11%
1
17%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Пропущено

9
16
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 11
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
2
22%
2
13%
1-15
2
22%
1
6%
16-30
1
11%
2
13%
31-45
1
11%
2
13%
46-60
1
11%
5
31%
61-75
2
22%
4
25%
76-90

Результаты последних матчей

Брентфорд
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Брентфорд - Вест Хэм 1:1 Тоттенхэм - Брентфорд 3:1 Брентфорд - Лейтон Ориент 3:1 Манчестер Сити - Брентфорд 2:1
Брентфорд - Саутгемптон 3:1 Колчестер - Брентфорд 0:1 Ливерпуль - Брентфорд 2:0 Брентфорд - Кристал Пэлас 2:1 Брентфорд - Вольфсбург 4:4 Уотфорд - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Эштрела 1:3 Бенфика - Брентфорд 1:1 Уимблдон - Брентфорд 2:5 Брентфорд - Ньюкасл 2:4 Борнмут - Брентфорд 1:2 Брентфорд - Фулхэм 0:0 Эвертон - Брентфорд 1:0 Лутон Таун - Брентфорд 1:5 Брентфорд - Шеффилд Юнайтед 2:0 Астон Вилла - Брентфорд 3:3
Вулверхэмптон
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Вулверхэмптон - Ливерпуль 1:2 Астон Вилла - Вулверхэмптон 3:1 Брайтон - Вулверхэмптон 3:2 Вулверхэмптон - Ньюкасл 1:2
Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Бёрнли 2:0 Вулверхэмптон - Челси 2:6 Арсенал - Вулверхэмптон 2:0 Вулверхэмптон - Райо Вальекано 0:1 Вулверхэмптон - РБ Лейпциг 3:0 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 3:1 Вулверхэмптон - Вест Хэм 3:1 Ливерпуль - Вулверхэмптон 2:0 Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 1:3 Манчестер Сити - Вулверхэмптон 5:1 Вулверхэмптон - Лутон Таун 2:1 Вулверхэмптон - Борнмут 0:1 Вулверхэмптон - Арсенал 0:2 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 2:2 Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:2

Результаты матчей

Брентфорд
Вулверхэмптон

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
1:2
2 раза 67%
2:6
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

2:1
2 раза 33%
3:1
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
1:2
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:6
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Брентфорд
Вулверхэмптон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
1
2
4
1.5
1
5
1
5
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 7 6 0 1 13 - 2 18
2.
Манчестер Сити
 0:0 Заявка 7 4 3 0 14 - 6 15
3.
Арсенал
 0:0 Заявка 7 4 3 0 12 - 5 15
4.
Челси
 Заявка 6 4 1 1 15 - 7 13
5.
Астон Вилла
 Заявка 6 4 1 1 12 - 9 13
6.
Фулхэм
 0:0 Заявка 7 3 3 1 8 - 5 12
7.
Ньюкасл
 Заявка 6 3 2 1 8 - 7 11
8.
Тоттенхэм
 Заявка 6 3 1 2 12 - 5 10
9.
Брентфорд
 1:0 Заявка 7 3 1 3 9 - 10 10
10.
Брайтон
 Заявка 6 2 3 1 10 - 8 9
11.
Ноттингем Форест
 Заявка 6 2 3 1 6 - 5 9
12.
Борнмут
 0:0 Заявка 7 2 3 2 8 - 9 9
13.
Вест Хэм
 1:0 Заявка 7 2 2 3 7 - 10 8
14.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 6 2 1 3 5 - 8 7
15.
Эвертон
 Заявка 6 1 1 4 7 - 15 4
16.
Лестер
 0:0 Заявка 7 0 4 3 8 - 12 4
17.
Ипсвич
 0:1 Заявка 7 0 4 3 5 - 11 4
18.
Кристал Пэлас
 Заявка 7 0 3 4 5 - 10 3
19.
Саутгемптон
 0:0 Заявка 7 0 2 5 3 - 12 2
20.
Вулверхэмптон
 0:1 Заявка 7 0 1 6 6 - 17 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брентфорд
 1:0 Заявка 4 3 1 0 7 - 3 10
2.
Арсенал
 0:0 Заявка 4 2 2 0 7 - 3 8
3.
Манчестер Сити
 0:0 Заявка 4 2 2 0 8 - 4 8
4.
Фулхэм
 0:0 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
5.
Ньюкасл
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
6.
Тоттенхэм
 Заявка 3 2 0 1 7 - 2 6
7.
Ливерпуль
 Заявка 3 2 0 1 5 - 1 6
8.
Астон Вилла
 Заявка 3 2 0 1 6 - 5 6
9.
Брайтон
 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
10.
Борнмут
 0:0 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
11.
Челси
 Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
12.
Эвертон
 Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
13.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 3 1 0 2 1 - 6 3
14.
Вест Хэм
 1:0 Заявка 4 1 0 3 3 - 8 3
15.
Лестер
 0:0 Заявка 4 0 3 1 3 - 4 3
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
17.
Ипсвич
 0:1 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
18.
Кристал Пэлас
 Заявка 4 0 2 2 2 - 5 2
19.
Саутгемптон
 0:0 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
20.
Вулверхэмптон
 0:1 Заявка 3 0 0 3 4 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 4 4 0 0 8 - 1 12
2.
Челси
 Заявка 3 3 0 0 10 - 2 9
3.
Манчестер Сити
 0:0 Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
4.
Арсенал
 0:0 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
5.
Астон Вилла
 Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
6.
Ноттингем Форест
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
7.
Вест Хэм
 1:0 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
8.
Фулхэм
 0:0 Заявка 4 1 2 1 2 - 2 5
9.
Борнмут
 0:0 Заявка 4 1 2 1 4 - 6 5
10.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
11.
Тоттенхэм
 Заявка 3 1 1 1 5 - 3 4
12.
Брайтон
 Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
13.
Ньюкасл
 Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
14.
Ипсвич
 0:1 Заявка 4 0 2 2 2 - 6 2
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
16.
Лестер
 0:0 Заявка 3 0 1 2 5 - 8 1
17.
Эвертон
 Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1
18.
Саутгемптон
 0:0 Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
19.
Вулверхэмптон
 0:1 Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
20.
Брентфорд
 1:0 Заявка 3 0 0 3 2 - 7 0
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Выход в Лигу Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 10
Челси Палмер Коул 6 (4)
Ливерпуль Диас Луис 5 (1)
Брентфорд Мбеумо Брайан 5
Ливерпуль Салах Мохамед 4 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Арсенал Райс Деклан 1 3
Ипсвич Морси Сэм 4
Ньюкасл Жоэлинтон 4
Фулхэм Лукич Саша 4
Челси Кукурелья Марк 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 2'
    Г О О О О Л - Коллинз Натан из команды Брентфорд забивает головой!
  • 2'
    Брентфорд идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 2'
    Брентфорд совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Вулверхэмптон начинает с центра поля
  • 1'
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gtech Community Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • 63 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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Прогнозы 107
Брентфорд 67.3% (72)
X 24.3% (26)
Вулверхэмптон 8.4% (9)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Брентфорд
Ничья
Вулверхэмптон
3.60
3.65
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3.70
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Брентфорд 1:0 Вулверхэмптон

Исход игры
Брентфорд
67.3% (72)
Ничья
24.3% (26)
Вулверхэмптон
8.4% (9)
Тотал 2.5
Больше
60% (63)
Меньше
40% (42)
Обе команды забьют
Да
80% (84)
Нет
20% (21)
Популярный счёт
2:1 Брентфорд
43% (46)
1:1 Ничья
21.5% (23)
1:0 Брентфорд
12.1% (13)
1:2 Вулверхэмптон
5.6% (6)
3:1 Брентфорд
4.7% (5)
2:0 Брентфорд
3.7% (4)
2:2 Ничья
2.8% (3)
3:0 Брентфорд
1.9% (2)
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