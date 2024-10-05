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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 7. Стадион: . Зрители: 16960 Главный судья: Мэдли Эндрю
Брентфорд
5:3
Конец матча
Вулверхэмптон
0'
1:0
2' Гол
Коллинз Натан
1:1
4' Гол
Кунья Матеус
2:1
20' Пенальти
Мбеумо Брайан
2:2
26' Гол
Ларсен Йорген
3:2
28' Гол
Норгор Кристиан
42' Желтая карточка
Доусон Крэйг
4:2
45' Гол
Пиннок Итан
55' Желтая карточка
Айер Кристоффер
55' Желтая карточка
Боргес Карлос
70' Желтая карточка
Семеду Нелсон
87' Желтая карточка
Янельт Витали
5:2
90' Гол
Карвалью Фабиу
5:3
90' Гол
Аит-Нури Раян
90'+6

Ход матча

2'
Коллинз Натан
(Дамсгор Миккель)
1:0
4'
1:1
Кунья Матеус
(Семеду Нелсон)
20'
Мбеумо Брайан
2:1
26'
2:2
Ларсен Йорген
(Аит-Нури Раян)
28'
Норгор Кристиан
(Янельт Витали)
3:2
42'
 
Доусон Крэйг
45'
Пиннок Итан
(Дамсгор Миккель)
4:2
55'
Айер Кристоффер
 
55'
 
Боргес Карлос
57'
 
Хи-Чан Хван
Андре
68'
 
Гуэдеш Гонсалу
Боргес Карлос
70'
 
Семеду Нелсон
77'
Ярмолюк Егор
Норгор Кристиан
 
77'
Карвалью Фабиу
Шаде Кевин
 
77'
 
Беллегард Жан-Рикнер
Гомес Жоао
87'
Янельт Витали
 
90'
Карвалью Фабиу
5:2
90'
Конак Юнус Эмре
Дамсгор Миккель
 
90'
Расмуссен Мадс
Айер Кристоффер
 
90'
5:3
Аит-Нури Раян
(Беллегард Жан-Рикнер)

Статистика матча

  • 5 Голы 3
  • 4 Удары по воротам 7
  • 12 Удары в створ 6
  • 10 Угловые 3
  • 5 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 361 Количество передач 470
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 110
Брентфорд 68.2% (75)
X 23.6% (26)
Вулверхэмптон 8.2% (9)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Флеккен
Марк
4
Ван
дер
Берг
Сепп
22
Коллинз
Натан
5
Пиннок
Итан
20
Айер
Кристоффер
27
Янельт
Витали
6
Норгор
Кристиан
19
Мбеумо
Брайан
24
Дамсгор
Миккель
23
Льюис-Поттер
Кин
7
Шаде
Кевин
31
Джонстон
Сэм
22
Семеду
Нелсон
15
Доусон
Крэйг
24
Гомеш
Тоти
3
Аит-Нури
Раян
7
Андре
26
Боргес
Карлос
5
Лемина
Марио
8
Гомес
Жоао
10
Кунья
Матеус
9
Ларсен
Йорген
Брентфорд
4-2-3-1
Вулверхэмптон
4-1-4-1

История личных встреч

Брентфорд
Вулверхэмптон

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

87.5%
37.5%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 9 побед

18 матчей

27.8%
22.2%
50%
5 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

38.9%
38.9%
22.2%
7 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

22.2%
27.8%
50%
4 победы 5 ничьих 9 побед

История матчей

ПЛ
0:2
К
3:2
К
1:1
ПЛ
1:4
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
Ч
3:0
Ч
0:0
Ч
1:2
Ч
3:1
Ч
3:0
Ч
0:2
Ч
2:1
Ч
4:0
ПЛ
0:3
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

12
10

Голов в среднем за матч

1.33
1.11

Среднее время на гол

67
81

Всего голов

13
13

Голов в среднем за матч

1.44
1.44

Среднее время на гол

62
62

Всего голов

25
23

Голов в среднем за матч

1.39
1.28

Тотал матчей

2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
2
Больше 11%
Меньше 89%
16

Среднее время на гол

64
70

Бомбардиры внутри турнира

Брентфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбеумо Брайан 6 (1) 0.86
Висса Йоан 3 0.43
Карвалью Фабиу 1 0.14
Норгор Кристиан 1 0.14
Пиннок Итан 1 0.14
Коллинз Натан 1 0.14
Дамсгор Миккель 0 0
Янельт Витали 0 0
Йенсен Матиас 0 0
Льюис-Поттер Кин 0 0
Вулверхэмптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кунья Матеус 3 0.43
Аит-Нури Раян 2 0.29
Ларсен Йорген 2 0.29
Лемина Марио 1 0.14
Беллегард Жан-Рикнер 1 0.14
Семеду Нелсон 0 0
Гомеш Тоти 0 0

Карточки

Брентфорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Айер Кристоффер 2 0
Мбеумо Брайан 2 0
Норгор Кристиан 1 0
Янельт Витали 1 0
Йенсен Матиас 1 0
Висса Йоан 1 0
Пиннок Итан 1 0
Льюис-Поттер Кин 1 0
Коллинз Натан 1 0
Ярмолюк Егор 1 0
Томас Франк 1 0
Вулверхэмптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гомес Жоао 3 0
Семеду Нелсон 3 0
Аит-Нури Раян 3 0
О'Нил Гари 2 0
Андре 2 0
Лемина Марио 2 0
Гомеш Тоти 2 0
Москера Йерсон 2 0
Боргес Карлос 2 0
Доусон Крэйг 1 0
Беллегард Жан-Рикнер 1 0
Кунья Матеус 1 0

Результаты матчей

Брентфорд
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Вулверхэмптон
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

1
5
Брентфорд
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Вулверхэмптон
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
10

Упущенные победы

0
0
Брентфорд
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (7)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Вулверхэмптон
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

11
10

Упущенные победы

1
5

Голы по времени матча

Забито

12
5
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
2
17%
2
40%
1-15
3
25%
2
40%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
2
17%
1
20%
76-90

Пропущено

5
11
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
20%
2
18%
1-15
1
20%
3
27%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
2
40%
3
27%
76-90

Забито

2
4
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
2
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

7
10
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
2
29%
1
10%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
14%
3
30%
61-75
1
14%
2
20%
76-90

Забито

14
9
9 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
4
29%
2
22%
1-15
3
21%
3
33%
16-30
2
14%
2
22%
31-45
1
7%
1
11%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
2
14%
1
11%
76-90

Пропущено

12
21
7 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 12
1 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
3
25%
3
14%
1-15
3
25%
3
14%
16-30
1
8%
3
14%
31-45
1
8%
2
10%
46-60
1
8%
5
24%
61-75
3
25%
5
24%
76-90

Результаты последних матчей

Брентфорд
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Брентфорд - Вест Хэм 1:1 Тоттенхэм - Брентфорд 3:1 Брентфорд - Лейтон Ориент 3:1 Манчестер Сити - Брентфорд 2:1
Брентфорд - Саутгемптон 3:1 Колчестер - Брентфорд 0:1 Ливерпуль - Брентфорд 2:0 Брентфорд - Кристал Пэлас 2:1 Брентфорд - Вольфсбург 4:4 Уотфорд - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Эштрела 1:3 Бенфика - Брентфорд 1:1 Уимблдон - Брентфорд 2:5 Брентфорд - Ньюкасл 2:4 Борнмут - Брентфорд 1:2 Брентфорд - Фулхэм 0:0 Эвертон - Брентфорд 1:0 Лутон Таун - Брентфорд 1:5 Брентфорд - Шеффилд Юнайтед 2:0 Астон Вилла - Брентфорд 3:3
Вулверхэмптон
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Вулверхэмптон - Ливерпуль 1:2 Астон Вилла - Вулверхэмптон 3:1 Брайтон - Вулверхэмптон 3:2 Вулверхэмптон - Ньюкасл 1:2
Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Бёрнли 2:0 Вулверхэмптон - Челси 2:6 Арсенал - Вулверхэмптон 2:0 Вулверхэмптон - Райо Вальекано 0:1 Вулверхэмптон - РБ Лейпциг 3:0 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 3:1 Вулверхэмптон - Вест Хэм 3:1 Ливерпуль - Вулверхэмптон 2:0 Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 1:3 Манчестер Сити - Вулверхэмптон 5:1 Вулверхэмптон - Лутон Таун 2:1 Вулверхэмптон - Борнмут 0:1 Вулверхэмптон - Арсенал 0:2 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 2:2 Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:2

Результаты матчей

Брентфорд
Вулверхэмптон

Точный счет

1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
5:3
1 раз 25%
1:2
2 раза 67%
2:6
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
5:3
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

2:1
2 раза 29%
3:1
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
5:3
1 раз 14%
1:2
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:6
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:3
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Брентфорд
Вулверхэмптон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2
2
2.5
1
3
3.5
1
3
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
1
3
4
1.5
2
5
2
5
2.5
1
6
1
6
3.5
1
6
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 7 6 0 1 13 - 2 18
2.
Арсенал
 Заявка 7 5 2 0 15 - 6 17
3.
Манчестер Сити
 Заявка 7 5 2 0 17 - 8 17
4.
Челси
 Заявка 6 4 1 1 15 - 7 13
5.
Астон Вилла
 Заявка 6 4 1 1 12 - 9 13
6.
Ньюкасл
 0:0 Заявка 7 3 3 1 8 - 7 12
7.
Фулхэм
 Заявка 7 3 2 2 10 - 8 11
8.
Тоттенхэм
 Заявка 6 3 1 2 12 - 5 10
9.
Брентфорд
 Заявка 7 3 1 3 13 - 13 10
10.
Брайтон
 Заявка 6 2 3 1 10 - 8 9
11.
Ноттингем Форест
 Заявка 6 2 3 1 6 - 5 9
12.
Вест Хэм
 Заявка 7 2 2 3 10 - 11 8
13.
Борнмут
 Заявка 7 2 2 3 8 - 10 8
14.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 6 2 1 3 5 - 8 7
15.
Лестер
 Заявка 7 1 3 3 9 - 12 6
16.
Эвертон
 0:0 Заявка 7 1 2 4 7 - 15 5
17.
Ипсвич
 Заявка 7 0 4 3 6 - 14 4
18.
Кристал Пэлас
 Заявка 7 0 3 4 5 - 10 3
19.
Саутгемптон
 Заявка 7 0 1 6 4 - 15 1
20.
Вулверхэмптон
 Заявка 7 0 1 6 9 - 21 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 4 3 1 0 10 - 4 10
2.
Манчестер Сити
 Заявка 4 3 1 0 11 - 6 10
3.
Брентфорд
 Заявка 4 3 1 0 11 - 6 10
4.
Фулхэм
 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
5.
Ньюкасл
 0:0 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
6.
Тоттенхэм
 Заявка 3 2 0 1 7 - 2 6
7.
Ливерпуль
 Заявка 3 2 0 1 5 - 1 6
8.
Астон Вилла
 Заявка 3 2 0 1 6 - 5 6
9.
Брайтон
 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
10.
Лестер
 Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
11.
Борнмут
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
12.
Челси
 Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
13.
Эвертон
 0:0 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
14.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 3 1 0 2 1 - 6 3
15.
Вест Хэм
 Заявка 4 1 0 3 6 - 9 3
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
17.
Ипсвич
 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
18.
Кристал Пэлас
 Заявка 4 0 2 2 2 - 5 2
19.
Саутгемптон
 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
20.
Вулверхэмптон
 Заявка 3 0 0 3 4 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 4 4 0 0 8 - 1 12
2.
Челси
 Заявка 3 3 0 0 10 - 2 9
3.
Манчестер Сити
 Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
4.
Арсенал
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
5.
Астон Вилла
 Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
6.
Ноттингем Форест
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
7.
Вест Хэм
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
8.
Ньюкасл
 0:0 Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
10.
Тоттенхэм
 Заявка 3 1 1 1 5 - 3 4
11.
Брайтон
 Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
12.
Фулхэм
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
13.
Борнмут
 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
14.
Ипсвич
 Заявка 4 0 2 2 3 - 9 2
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
16.
Лестер
 Заявка 3 0 1 2 5 - 8 1
17.
Эвертон
 0:0 Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 4 0 1 3 5 - 11 1
19.
Брентфорд
 Заявка 3 0 0 3 2 - 7 0
20.
Саутгемптон
 Заявка 4 0 0 4 3 - 10 0
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Выход в Лигу Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 10
Челси Палмер Коул 6 (4)
Брентфорд Мбеумо Брайан 6
Ливерпуль Диас Луис 5 (1)
Ливерпуль Салах Мохамед 4 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Арсенал Райс Деклан 1 3
Ипсвич Морси Сэм 4
Ньюкасл Жоэлинтон 4
Фулхэм Лукич Саша 4
Челси Кукурелья Марк 4
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 96'
    Брентфорд заслуженно побеждает в отличном матче
  • 96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Брентфорд: 44%, Вулверхэмптон: 56%.
  • 96'
    Удар от ворот произведет Вулверхэмптон
  • 96'
    Юнус Эмре Конак оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 96'
    Льюис-Поттер Кин создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 96'
    Удар от ворот произведет Вулверхэмптон
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 92'
      ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Брентфорд будет все-таки засчитан.
    • 92'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Брентфорд.
    • 92'
      Тактическая замена. Айер Кристоффер уходит с поля и его заменяет Расмуссен Мадс
    • 92'
      Тактическая замена. Дамсгор Миккель уходит с поля и его заменяет Юнус Эмре Конак
    • 92'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
    • 90'
      Г О О О О О Л - Фабио Карвалью из команды Брентфорд легко справляется с задачей отправить мяч правой ногой в пустые ворота!
    • 90'
      Хорошую попытку сделал Льюис-Поттер Кин. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 90'
      Брентфорд идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 90'
      Доусон Крэйг выиграл воздушное противоборство у Коллинз Натан.
    • 90'
      Пиннок Итан из команды Брентфорд перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gtech Community Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 110
    Брентфорд 68.2% (75)
    X 23.6% (26)
    Вулверхэмптон 8.2% (9)
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    Где смотреть матч Брентфорд 5:3 Вулверхэмптон онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Брентфорд 5:3 Вулверхэмптон

    Исход игры
    Брентфорд
    68.2% (75)
    Ничья
    23.6% (26)
    Вулверхэмптон
    8.2% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.26% (64)
    Меньше
    40.74% (44)
    Обе команды забьют
    Да
    78.7% (85)
    Нет
    21.3% (23)
    Популярный счёт
    2:1 Брентфорд
    42.7% (47)
    1:1 Ничья
    20.9% (23)
    1:0 Брентфорд
    13.6% (15)
    1:2 Вулверхэмптон
    5.5% (6)
    3:1 Брентфорд
    4.5% (5)
    2:0 Брентфорд
    3.6% (4)
    2:2 Ничья
    2.7% (3)
    3:0 Брентфорд
    1.8% (2)
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