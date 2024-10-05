Замена в составе "Ливерпуля" произошла в перерыве. Вместо Алексиса Макаллистера на второй тайм вышел Доминик Собослаи.

С фланга отдавал пас Цимикас на ход Жоте, но тот с разворота пробил точно в корпус защитнику.

Со штрафного навесил Лерма на дальнюю штангу, но здесь пробил головой Нкетиа крайне неточно.

После ошибки от Цимикаса мог убегать на ворота соперника Сарр, но выпустил он все же снаряд за лицевую линию.

Сместился с правого фланга в штрафную Сарр и пробил в дальний нижний угол, но Алиссон в падении спас свою команду.

Своим свистком отправил команды на перерыв арбитр. Минимальный перевес на стороне гостей!

Теперь уже на скорости сместился Жота с фланга в центр и пробил по воротам, но на пути мяча оказался защитник.

С угла поля Цимикас навесил на дальнюю штангу, но здесь никто из партнеров так и не смог пробить головой.

Отличным пасом Конате запустил на чужую половину поля Салаха, но в последний момент этот пас перехватил Чалоба.

Зацепился за мяч на чужой половине поля Макаллистер и сбросил головой поперек на Салаха, но на выходе Хендерсон забрал мяч в руки.

С левого фланга Цимикас прострелил вдоль ворот, но здесь Жоту опередил Гехи и в подкате вынес на угловой.

С угла поля навесил Гакпо на линию вратарской, здесь выше всех прыгнул Ван Дейк и пробил выше перекладины.

Пробил по воротам из пределов штрафной Нкетиа после навеса от Сарра, но точность подвела форварда.

В центре поля руками удержал Макаллистер за футболку соперника, за что тут же увидел перед собой "горчичник".

Продавил соперника по центру Макаллистер и отдал поперек на Гакпо, но тому пробить в окружении двоих защитников не удалось.

Макаллистер забросил в штрафную, куда забегал на скорости Салах, но мяч Гехи перехватил и вынес тут же в аут.

Джонс нашел тонким пасом в чужой штрафной Жоту, но тому пробить по воротам не позволил в силовой борьбе Гехи.

Забросил Гравенберх в штрафную соперника, куда забегал Гакпо, но его опередил Клайн и вынес мяч на угловой.

С угла поля навесил Цимикас в центр штрафной, но выше всех прыгнул Чалоба и вынес мяч головой в центр поля.

Гакпо грубо снес соперника на фланге, срывая контратаку. Такое обычно наказывается желтой карточкой.

Мог убегать на ворота соперника Жота после заброса от Арнольда, но нарушил он правила в борьбе против Митчелла.

Диагональ исполнял Джонс теперь уже на Салаха, но тот проиграл верховую борьбу за мяч Лерме и не смог пробить.

После поперечного паса от Салаха с фланга, на дальней штанге мог замыкать Жота, но не смог добраться до мяча в падении.

Мог убегать Эзе в контратаку после выноса от Гехи, но проиграл он скоростную дуэль за мяч Ван Дейку.

25' С угла поля навесил Цимикас на линию вратарской. Здесь выиграл верх Гехи и вынес мяч головой за пределы поля.

24' Удалось зацепиться за мяч в чужой штрафной Гравенберх и сбросил поперек на Салаха, но тот с ходу пробил немного неточно.

23' Джонс навес исполнял с угла поля на дальнюю штангу, но здесь головой не дотянулся до мяча Конате.

22' С левого фланга смог навес исполнить Гакпо на дальнюю штангу. где пытался Салах пробить, но его опередил Лерма и вынес мяч головой на угловой.

21' Оторвался от опеки соперника по флангу Цимикас и прострелил вдоль ворот, но перехватил мяч вновь Гехи.

20' Мог убегать на ворота соперника Салах после поперечного паса от Жоты, но мяч перехватил в последний момент Гехи.

19' С правого фланга прострелил низом Клайн в штрафную на Эзе, но тому пробить не позволил Конате в силовой борьбе.

18' Вынужденная замена в составе хозяев произошла. Вместо травмированного Муньоса на поле появился Клайн.

17' Ушел от соперника по флангу на скорости Цимикас и прострелил вдоль ворот, но до удар здесь дело не дошло.

16' Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Муньос. Потребуется ему медицинская помощь.

15' Джонс на чужой половине поля руками уложил на газон защитника. Можно было показать карточку, но судья пожалел нарушителя.

14' Ворвался с правого фланга в штрафную Салах и прострелил вдоль ворот, но пробить Макаллистеру помешал Гехи.

13' Отдавал пас в штрафную с фланга Цимикас на ход Жоте, но того грамотно от мяча оттеснил корпусом Чалоба.

12' Диагональ исполнял Джонс в штрафную соперника на ход Салаху, но тот не смог пробить в окружении двоих защитников.

11' В центре поля Джонс наступил на ногу сопернику в силовой борьбе. Штрафной удар исполнять будут хозяева.

10' ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 0-1! Диогу Жота! Удалось открыть счёт гостям. Цимикас отличным пасом запустил Гакпо в штрафную, а тот прострелил на линию вратарской. Здесь на опережении сыграл грамотно Жота и вколотил сферу в сетку.

9' Мягко забросил Джонс в штрафную на ход Гакпо, но тот не смог пробить в окружении двоих защитников.

8' Ушел от соперника по флангу Салах и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги защитника полетел в аут.

7' Зацепился за мяч в чужой штрафной Эзе и отдал поперек на Муньоса, но удар последнего заблокировали защитники.

6' Соперника на фланге накрутил Джонс и подал на дальнюю штангу, но здесь никто из партнеров не смог замкнуть.

5' В центре поля получил по ногам Гакпо в борьбе против Уортона. Штрафной удар исполнять будут игроки "Ливерпуля".

4' С левого фланга забросил Цимикас на дальний фланг, куда забегал Салах, но выпустил он сферу за пределы поля.

3' С фланга сместился в центр Жота и отдал вперед на Гакпо, но тот не смог пробить в окружении двоих защитников.

2' Сразу же на первой минуте удалось открыть счёт хозяевам. Убежал по флангу Сарр и прострелил вдоль ворот на Нкетию, который отправил мяч в сетку, но гол был отменен из-за офсайда.