Тур: 7. Стадион: Селхерст Парк. Главный судья: Хупер Саймон
Позже
-
Главный тренер: Гласнер Оливер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
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- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
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Главный тренер: Слот Арне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Кристал Пэлас
Ливерпуль
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
71.4%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед
18 матчей
5.6%
94.4%
0 побед 1 ничья 17 побед
Первый тайм
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Второй тайм
5.6%
94.4%
0 побед 1 ничья 16 побед
25 матчей
20%
12%
68%
5 побед 3 ничьи 17 побед
Первый тайм
20%
40%
40%
5 побед 10 ничьих 10 побед
Второй тайм
24%
12%
64%
6 побед 3 ничьи 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
13
Голов в среднем за матч
1.17
1
Среднее время на гол
77
90
Всего голов
25
30
Голов в среднем за матч
1.92
2.5
Среднее время на гол
46
36
Всего голов
39
43
Голов в среднем за матч
1.56
1.72
Тотал матчей
2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
22
Больше 88%
Меньше 12%
3
17
Больше 68%
Меньше 32%
8
9
Больше 36%
Меньше 64%
16
4
Больше 16%
Меньше 84%
21
4
Больше 16%
Меньше 84%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
Среднее время на гол
57
52
Бомбардиры внутри турнира
Кристал Пэлас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Матета Жан-Филипп
|2 (1)
|0.33
|Эзе Эберечи
|1
|0.17
|Гехи Марк
|1
|0.17
|Лакруа Максанс
|0
|0
|Митчелл Тайрик
|0
|0
Ливерпуль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диас Луис
|5
|0.83
|Салах Мохамед
|4 (1)
|0.67
|Жота Диогу
|1
|0.17
|Конате Ибраима
|1
|0.17
|Нуньес Дарвин
|1
|0.17
|Александер-Арнольд Трент
|0
|0
|Собослаи Доминик
|0
|0
Карточки
Кристал Пэлас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Айю Джордан
|2
|0
|Хьюз Уилл
|2
|0
|Андерсен Йоаким
|1
|0
|Камада Даити
|1
|0
|Лерма Хефферсон
|1
|0
|Хендерсон Дин
|1
|0
|Гехи Марк
|1
|0
|Ричардс Крис
|1
|0
|Лакруа Максанс
|1
|0
|Муньос Даниэль
|1
|0
Ливерпуль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Александер-Арнольд Трент
|2
|0
|Конате Ибраима
|2
|0
|Собослаи Доминик
|2
|0
|Гравенберх Райан
|2
|0
|Ван Дейк Виргил
|1
|0
|Робертсон Эндрю
|1
|0
|Жота Диогу
|1
|0
|Гакпо Коди
|1
|0
Результаты матчей
Кристал Пэлас
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Ливерпуль
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
2
0
Кристал Пэлас
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Ливерпуль
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
1
5
Кристал Пэлас
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Ливерпуль
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
3
5
Голы по времени матча
Забито
2
7
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
1
50%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
100%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
5
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
1
50%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
1
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
4
12
1 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 5
3 Не забивали 1
1
25%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
0
0%
4
33%
31-45
2
50%
2
17%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
10
2
3 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
40%
1
50%
46-60
2
20%
1
50%
61-75
1
10%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Кристал Пэлас
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Эвертон - Кристал Пэлас 2:1 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 0:0 КПР - Кристал Пэлас 1:2 Кристал Пэлас - Лестер 2:2
Челси - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Норвич 4:0 Кристал Пэлас - Вест Хэм 0:2 Брентфорд - Кристал Пэлас 2:1 Кристал Пэлас - Нант 1:1 Вест Хэм - Кристал Пэлас 1:3 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 3:1 Кроули Таун - Кристал Пэлас 3:6 Кристал Пэлас - Чарльтон 1:1 Кристал Пэлас - Астон Вилла 5:0 Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 1:3 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 4:0 Фулхэм - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Ньюкасл 2:0 Кристал Пэлас - Вест Хэм 5:2 Ливерпуль - Кристал Пэлас 0:1
Ливерпуль
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Вулверхэмптон - Ливерпуль 1:2 Ливерпуль - Вест Хэм 5:1 Ливерпуль - Борнмут 3:0 Милан - Ливерпуль 1:3
Ливерпуль - Ноттингем Форест 0:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:3 Ливерпуль - Брентфорд 2:0 Ипсвич - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Лас-Пальмас 0:0 Ливерпуль - Севилья 4:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:3 Ливерпуль - Арсенал 2:1 Ливерпуль - Бетис 1:0 Ливерпуль - Вулверхэмптон 2:0 Астон Вилла - Ливерпуль 3:3 Ливерпуль - Тоттенхэм 4:2 Вест Хэм - Ливерпуль 2:2 Эвертон - Ливерпуль 2:0 Фулхэм - Ливерпуль 1:3 Аталанта - Ливерпуль 0:1
Результаты матчей
Кристал Пэлас
Ливерпуль
Точный счет
0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
2:1
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
3 раза 100%
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
2
3 раза 50%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Кристал Пэлас
Ливерпуль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
21
12
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
51
15
51
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|12 - 2
|15
|2.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 6
|14
|3.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 5
|14
|4.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|15 - 7
|13
|5.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 9
|13
|6.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|7.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 7
|11
|8.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 5
|10
|9.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|10 - 8
|9
|10.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|11.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 9
|8
|12.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 10
|7
|13.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|14.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|15.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 15
|4
|16.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|5 - 10
|4
|17.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|8 - 12
|3
|18.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 9
|3
|19.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 12
|1
|20.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|6 - 16
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 2
|6
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 1
|6
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|9.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|11.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|13.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 6
|3
|14.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|15.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|16.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|17.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|18.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|19.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|4 - 10
|0
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 2
|9
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|6.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|7.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|11.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|12.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|13.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|14.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|15.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|5 - 8
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|19.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
- — Выход в Лигу чемпионов
- — Выход в Лигу Европы
- — Зона вылета
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|10
|Челси
|Палмер Коул
|6 (4)
|Ливерпуль
|Диас Луис
|5 (1)
|Брентфорд
|Мбеумо Брайан
|5
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|4 (4)
|Арсенал
|Райс Деклан
|1 3
|Ипсвич
|Морси Сэм
|4
|Ньюкасл
|Жоэлинтон
|4
|Фулхэм
|Лукич Саша
|4
|Челси
|Кукурелья Марк
|4
Прогнозы на матч Кристал Пэлас - Ливерпуль
Исход игры
Кристал Пэлас
0% (0)
Ничья
2.3% (1)
Ливерпуль
97.7% (42)
Тотал 2.5
Больше
73.17% (30)
Меньше
26.83% (11)
Обе команды забьют
Да
68.29% (28)
Нет
31.71% (13)
Популярный счёт
1:2 Ливерпуль
41.9% (18)
0:2 Ливерпуль
20.9% (9)
1:3 Ливерпуль
20.9% (9)
0:3 Ливерпуль
4.7% (2)
0:1 Ливерпуль
4.7% (2)
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