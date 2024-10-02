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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Хупер Саймон
Кристал Пэлас
 
Позже
Ливерпуль
Прогнозы 43
Кристал Пэлас 0% (0)
X 2.3% (1)
Ливерпуль 97.7% (42)
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Кристал Пэлас
Ничья
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Кристал Пэлас
Ливерпуль

История личных встреч

Кристал Пэлас
Ливерпуль

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
71.4%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед

18 матчей

5.6%
94.4%
0 побед 1 ничья 17 побед

Первый тайм

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Второй тайм

5.6%
94.4%
0 побед 1 ничья 16 побед

25 матчей

20%
12%
68%
5 побед 3 ничьи 17 побед

Первый тайм

20%
40%
40%
5 побед 10 ничьих 10 побед

Второй тайм

24%
12%
64%
6 побед 3 ничьи 16 побед

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ТМК
2:0
ПЛ
1:3
ПЛ
3:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:7
ПЛ
4:0
ПЛ
1:2
ПЛ
4:3
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:4
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:3
К
1:2
ПЛ
3:1
ПЛ
3:3
ПЛ
3:1

Голы

Всего голов

14
13

Голов в среднем за матч

1.17
1

Среднее время на гол

77
90

Всего голов

25
30

Голов в среднем за матч

1.92
2.5

Среднее время на гол

46
36

Всего голов

39
43

Голов в среднем за матч

1.56
1.72

Тотал матчей

2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
22
Больше 88%
Меньше 12%
3
17
Больше 68%
Меньше 32%
8
9
Больше 36%
Меньше 64%
16
4
Больше 16%
Меньше 84%
21
4
Больше 16%
Меньше 84%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
23

Среднее время на гол

57
52

Бомбардиры внутри турнира

Кристал Пэлас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Матета Жан-Филипп 2 (1) 0.33
Эзе Эберечи 1 0.17
Гехи Марк 1 0.17
Лакруа Максанс 0 0
Митчелл Тайрик 0 0
Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диас Луис 5 0.83
Салах Мохамед 4 (1) 0.67
Жота Диогу 1 0.17
Конате Ибраима 1 0.17
Нуньес Дарвин 1 0.17
Александер-Арнольд Трент 0 0
Собослаи Доминик 0 0

Карточки

Кристал Пэлас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Айю Джордан 2 0
Хьюз Уилл 2 0
Андерсен Йоаким 1 0
Камада Даити 1 0
Лерма Хефферсон 1 0
Хендерсон Дин 1 0
Гехи Марк 1 0
Ричардс Крис 1 0
Лакруа Максанс 1 0
Муньос Даниэль 1 0
Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Александер-Арнольд Трент 2 0
Конате Ибраима 2 0
Собослаи Доминик 2 0
Гравенберх Райан 2 0
Ван Дейк Виргил 1 0
Робертсон Эндрю 1 0
Жота Диогу 1 0
Гакпо Коди 1 0

Результаты матчей

Кристал Пэлас
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Ливерпуль
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
0
Кристал Пэлас
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Ливерпуль
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

1
5
Кристал Пэлас
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Ливерпуль
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

3
5

Голы по времени матча

Забито

2
7
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
1
50%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
100%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
1
50%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
1
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

4
12
1 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 5
3 Не забивали 1
1
25%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
0
0%
4
33%
31-45
2
50%
2
17%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

10
2
3 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
40%
1
50%
46-60
2
20%
1
50%
61-75
1
10%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Кристал Пэлас
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Эвертон - Кристал Пэлас 2:1 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 0:0 КПР - Кристал Пэлас 1:2 Кристал Пэлас - Лестер 2:2
Челси - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Норвич 4:0 Кристал Пэлас - Вест Хэм 0:2 Брентфорд - Кристал Пэлас 2:1 Кристал Пэлас - Нант 1:1 Вест Хэм - Кристал Пэлас 1:3 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 3:1 Кроули Таун - Кристал Пэлас 3:6 Кристал Пэлас - Чарльтон 1:1 Кристал Пэлас - Астон Вилла 5:0 Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 1:3 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 4:0 Фулхэм - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Ньюкасл 2:0 Кристал Пэлас - Вест Хэм 5:2 Ливерпуль - Кристал Пэлас 0:1
Ливерпуль
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Вулверхэмптон - Ливерпуль 1:2 Ливерпуль - Вест Хэм 5:1 Ливерпуль - Борнмут 3:0 Милан - Ливерпуль 1:3
Ливерпуль - Ноттингем Форест 0:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:3 Ливерпуль - Брентфорд 2:0 Ипсвич - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Лас-Пальмас 0:0 Ливерпуль - Севилья 4:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:3 Ливерпуль - Арсенал 2:1 Ливерпуль - Бетис 1:0 Ливерпуль - Вулверхэмптон 2:0 Астон Вилла - Ливерпуль 3:3 Ливерпуль - Тоттенхэм 4:2 Вест Хэм - Ливерпуль 2:2 Эвертон - Ливерпуль 2:0 Фулхэм - Ливерпуль 1:3 Аталанта - Ливерпуль 0:1

Результаты матчей

Кристал Пэлас
Ливерпуль

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

2:1
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 100%
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
2
3 раза 50%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Кристал Пэлас
Ливерпуль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
2
1
1
2
1.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
1
1
5
1.5
5
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 6 5 0 1 12 - 2 15
2.
Манчестер Сити
 Заявка 6 4 2 0 14 - 6 14
3.
Арсенал
 Заявка 6 4 2 0 12 - 5 14
4.
Челси
 Заявка 6 4 1 1 15 - 7 13
5.
Астон Вилла
 Заявка 6 4 1 1 12 - 9 13
6.
Фулхэм
 Заявка 6 3 2 1 8 - 5 11
7.
Ньюкасл
 Заявка 6 3 2 1 8 - 7 11
8.
Тоттенхэм
 Заявка 6 3 1 2 12 - 5 10
9.
Брайтон
 Заявка 6 2 3 1 10 - 8 9
10.
Ноттингем Форест
 Заявка 6 2 3 1 6 - 5 9
11.
Борнмут
 Заявка 6 2 2 2 8 - 9 8
12.
Брентфорд
 Заявка 6 2 1 3 8 - 10 7
13.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 6 2 1 3 5 - 8 7
14.
Вест Хэм
 Заявка 6 1 2 3 6 - 10 5
15.
Эвертон
 Заявка 6 1 1 4 7 - 15 4
16.
Ипсвич
 Заявка 6 0 4 2 5 - 10 4
17.
Лестер
 Заявка 6 0 3 3 8 - 12 3
18.
Кристал Пэлас
 Заявка 6 0 3 3 5 - 9 3
19.
Саутгемптон
 Заявка 6 0 1 5 3 - 12 1
20.
Вулверхэмптон
 Заявка 6 0 1 5 6 - 16 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
2.
Манчестер Сити
 Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
3.
Фулхэм
 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
4.
Брентфорд
 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
5.
Ньюкасл
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
6.
Тоттенхэм
 Заявка 3 2 0 1 7 - 2 6
7.
Ливерпуль
 Заявка 3 2 0 1 5 - 1 6
8.
Астон Вилла
 Заявка 3 2 0 1 6 - 5 6
9.
Брайтон
 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
10.
Борнмут
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
11.
Челси
 Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
12.
Эвертон
 Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
13.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 3 1 0 2 1 - 6 3
14.
Ноттингем Форест
 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
15.
Лестер
 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
16.
Ипсвич
 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
17.
Кристал Пэлас
 Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
18.
Саутгемптон
 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
19.
Вулверхэмптон
 Заявка 3 0 0 3 4 - 10 0
20.
Вест Хэм
 Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Челси
 Заявка 3 3 0 0 10 - 2 9
2.
Ливерпуль
 Заявка 3 3 0 0 7 - 1 9
3.
Манчестер Сити
 Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
4.
Арсенал
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
5.
Астон Вилла
 Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
6.
Ноттингем Форест
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
7.
Вест Хэм
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
9.
Тоттенхэм
 Заявка 3 1 1 1 5 - 3 4
10.
Брайтон
 Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
11.
Фулхэм
 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
12.
Ньюкасл
 Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
13.
Борнмут
 Заявка 3 1 1 1 4 - 6 4
14.
Ипсвич
 Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
16.
Лестер
 Заявка 3 0 1 2 5 - 8 1
17.
Вулверхэмптон
 Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
18.
Эвертон
 Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1
19.
Саутгемптон
 Заявка 3 0 0 3 2 - 7 0
20.
Брентфорд
 Заявка 3 0 0 3 2 - 7 0
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Выход в Лигу Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 10
Челси Палмер Коул 6 (4)
Ливерпуль Диас Луис 5 (1)
Брентфорд Мбеумо Брайан 5
Ливерпуль Салах Мохамед 4 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Арсенал Райс Деклан 1 3
Ипсвич Морси Сэм 4
Ньюкасл Жоэлинтон 4
Фулхэм Лукич Саша 4
Челси Кукурелья Марк 4
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Кристал Пэлас - Ливерпуль от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 октября 2024, осталось 2 дня 7 часов 19 минут.

    Главный судья: Хупер Саймон

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    • Прогнозы 43
    Кристал Пэлас 0% (0)
    X 2.3% (1)
    Ливерпуль 97.7% (42)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Кристал Пэлас
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    Прогнозы на матч Кристал Пэлас - Ливерпуль

    Исход игры
    Кристал Пэлас
    0% (0)
    Ничья
    2.3% (1)
    Ливерпуль
    97.7% (42)
    Тотал 2.5
    Больше
    73.17% (30)
    Меньше
    26.83% (11)
    Обе команды забьют
    Да
    68.29% (28)
    Нет
    31.71% (13)
    Популярный счёт
    1:2 Ливерпуль
    41.9% (18)
    0:2 Ливерпуль
    20.9% (9)
    1:3 Ливерпуль
    20.9% (9)
    0:3 Ливерпуль
    4.7% (2)
    0:1 Ливерпуль
    4.7% (2)
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