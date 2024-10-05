Какое-то повреждение у игрока "Фулхэма". Но медицинская пауза была недолгой, игра возобновилась.

Штрафной удар заработал "Манчестер Сити" где-то в десяти метрах перед чужой штрафной площадью. Сандер Берге сфолил против Илкая Гюндогана.

После розыгрыша стандарта Рико Льюис забросил в левую часть штрафной площади "Фулхэма", где вскоре утратили мяч "горожане".

Эрлинг Холанн осуществил прострел с левого полуфланга от лицевой линии, а Бернд Лено отбил мяч, после чего его подхватил защитник "дачников".

У хозяев удар по чужим воротам низом с подступов к штрафной площади от Матео Ковачича - блокируется попытка, Сандер Берге на пути мяча становится.

А вот это, можно сказать, опасно! Бернарду Силва пошёл в смещение с правого фланга и закрутил к дальней штанге, а оттуда Илкай Гюндоган не попал головой в ближний угол.

Угловой удар зарабатывают "дачники". Алекс Айуоби пробивает с правого полуфланга, и мяч рикошетит от Мануэля Аканджи за лицевую.

Подали гости угловой с правого фланга, и сыграл головой Рауль Хименес, но ударом это назвать сложно. "Сити" начинает позиционную атаку со своей половины поля.

Кэлвин Угелумба прерывает попытку хозяев прострелить с правого фланга - угловой достаётся команде из Манчестера.

Фил Фоден подал угловой с правого фланга на дальний край вратарской, откуда Эрлинг Холанн неопасно переправил мяч головой в руки Бернда Лено.

Высокая подача углового с левого фланга от Илкая Гюндогана у "Манчестер Сити". Тут Эрлинг Холанн не пробивает - мяч сразу ловит Бернд Лено.

Момент у "Фулхэма"! Резвая контратака "дачников". Адама Траоре с левой стороны вырвался в центр один на один с Эдерсоном Мораесом и не переиграл его.

Разыгран очередной угловой на левом фланге у "Манчестер Сити". Не получается остроты у хозяев, которые теряют затем мяч, но достаточно быстро возвращают его себе.

Показывают повтор момента, когда Адама Траоре выбегал один на один с Эдерсоном. Там потерял контроль над мячом Рико Льюис.

11' 70 процентов игрового времени контролирует мяч "Манчестер Сити", 30 процентов по этому показателю у "Фулхэма".

10' Отобрали мяч гости на своей половине поля, а передача вперёд низом Андреасом Перейрой была сделана безадресная, и мяч спокойно принял Эдерсон Мораес.

9' Тотальное преимущество по владению у "Манчестер Сити", что, конечно же, и прогнозировалось перед началом матча.

8' Снова не лучшим образом пробивает Эрлинг Холанн по чужим воротам, уже третий его удар в матче. С подступов к штрафной площади низом в район левого угла в руки Бернда Лено.

7' Эрлинг Холанн приложился низом напрямую со штрафного удара и попал в стенку, а если конкретно, то в Бернарду Силву.

6' Хозяева заработали штрафной удар прямо перед чужой штрафной площадкой. Саша Лукич не по правилам действовал против Рико Льюиса.

4' Момент теперь образуется у самого Эрлинга Холанна, который пробивает из левой части чужой штрафной площади также низом мимо дальнего угла створа.

3' Момент! Бернарду Силва подхватил мяч после неудачного выноса Бернда Лено, после пары рикошетов мяч дошёл от Эрлинга Холанна до Илкая Гюндогана, который с подступов к штрафной площади пальнул низом чуть правее створа.

3' Подали хозяева угловой с левого фланга, и было зафиксировано нарушение правил в атаке от Мануэля Аканджи против Йоакима Андерсена.