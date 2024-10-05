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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Питер Банкс
Манчестер Сити
0:1
Первый тайм: 28'
Фулхэм
0'
0:1
26' Гол
Перейра Андреас

Ход матча

26'
0:1
Перейра Андреас
(Хименес Рауль)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 71 Владение мячом, % 29

Владение мячом

Прогнозы 116
Манчестер Сити 95.7% (111)
X 4.3% (5)
Фулхэм 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Манчестер Сити
Ничья
Фулхэм
6.70
6.40
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
31
Эдерсон
Мораес
82
Льюис
Рико
25
Аканджи
Мануэль
3
Диаш
Рубен
24
Гвардиол
Йошко
8
Ковачич
Матео
19
Гюндоган
Илкай
20
Силва
Бернарду
47
Фоден
Фил
10
Грилиш
Джек
9
Холанн
Эрлинг
1
Лено
Бернд
2
Тете
Кенни
5
Андерсен
Йоаким
3
Угелумба
Кэлвин
17
Айуоби
Алекс
33
Робинсон
Энтони
18
Перейра
Андреас
16
Берге
Сандер
20
Лукич
Саша
11
Траоре
Адама
7
Хименес
Рауль
Манчестер Сити
4-2-3-1
Фулхэм
5-4-1

История личных встреч

Манчестер Сити
Фулхэм

21 матч

90.5%
9.5%
19 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

90.5%
9.5%
19 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

61.9%
9.5%
28.6%
13 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

125%
0 побед 5 ничьих 5 побед

25 матчей

76%
16%
8%
19 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

76%
20%
4%
19 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

52%
28%
20%
13 побед 7 ничьих 5 побед

История матчей

ПЛ
0:4
ПЛ
5:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
К
4:1
ПЛ
0:3
ПЛ
2:0
К
4:0
ПЛ
0:2
КЛ
2:0
ПЛ
3:0
ПЛ
5:0
ПЛ
2:4
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
3:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:4
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
КC
2:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:1
ПЛ
2:3

Голы

Всего голов

40
26

Голов в среднем за матч

2.67
2.6

Среднее время на гол

33
34

Всего голов

9
13

Голов в среднем за матч

0.9
0.87

Среднее время на гол

100
103

Всего голов

49
39

Голов в среднем за матч

1.96
1.56

Тотал матчей

2.5
19
Больше 76%
Меньше 24%
6
11
Больше 44%
Меньше 56%
14
6
Больше 24%
Меньше 76%
19
2
Больше 8%
Меньше 92%
23

Среднее время на гол

45
57

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Холанн Эрлинг 10 (1) 1.43
Де Брёйне Кевин 1 0.14
Ковачич Матео 1 0.14
Стоунс Джон 1 0.14
Гвардиол Йошко 1 0.14
Савио III 0 0
Силва Бернарду 0 0
Эдерсон Мораес 0 0
Грилиш Джек 0 0
Луис Матеус II 0 0
Льюис Рико 0 0
Фулхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хименес Рауль 3 (1) 0.43
Смит-Роу Эмиль 2 0.29
Траоре Адама 1 0.14
Айуоби Алекс 1 0.14
Нелсон Райс 1 0.14
Робинсон Энтони 0 0
Родриго Мунис 0 0

Карточки

Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диаш Рубен 3 0
Ковачич Матео 2 0
Эдерсон Мораес 2 0
Грилиш Джек 2 0
Савио III 1 0
Де Брёйне Кевин 1 0
Стоунс Джон 1 0
Силва Бернарду 1 0
Аканджи Мануэль 1 0
Холанн Эрлинг 1 0
Хосеп Гвардиола 1 0
Фулхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лукич Саша 4 0
Кэрни Том 2 0
Траоре Адама 2 0
Лено Бернд 2 0
Тете Кенни 2 0
Рид Харрисон 2 0
Перейра Андреас 2 0
Марку Силва 2 0
Уилсон Гарри 1 0
Нелсон Райс 1 0
Робинсон Энтони 1 0
Угелумба Кэлвин 1 0

Результаты матчей

Манчестер Сити
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Фулхэм
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
1
Манчестер Сити
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Фулхэм
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

7
6
Манчестер Сити
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Фулхэм
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

9
7

Голы по времени матча

Забито

8
2
6 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
3
38%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
4 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
2
50%
1
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

7
6
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
1
14%
1
17%
1-15
3
43%
3
50%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
29%
1
17%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
100%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

15
8
11 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
0 Не забивали 1
4
27%
1
13%
1-15
5
33%
3
38%
16-30
2
13%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
4
27%
1
13%
76-90

Пропущено

5
5
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
2
40%
1
20%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Манчестер Сити
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Слован Братислава - Манчестер Сити 0:4 Ньюкасл - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Уотфорд 2:1 Манчестер Сити - Арсенал 2:2
Манчестер Сити - Интер Милан 0:0 Манчестер Сити - Брентфорд 2:1 Вест Хэм - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Ипсвич 4:1 Челси - Манчестер Сити 0:2 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Сити - Челси 4:2 Манчестер Сити - Барселона 2:2 Манчестер Сити - Барселона 2:2 Манчестер Сити - Милан 2:3 Манчестер Сити - Селтик 3:4 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 1:2 Манчестер Сити - Вест Хэм 3:1 Тоттенхэм - Манчестер Сити 0:2 Фулхэм - Манчестер Сити 0:4 Манчестер Сити - Вулверхэмптон 5:1
Фулхэм
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ноттингем Форест - Фулхэм 0:1 Фулхэм - Ньюкасл 3:1 Престон Норт Энд - Фулхэм 1:1 Фулхэм - Вест Хэм 1:1
Ипсвич - Фулхэм 1:1 Бирмингем - Фулхэм 0:2 Фулхэм - Лестер 2:1 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 1:0 Хоффенхайм - Фулхэм 0:2 Фулхэм - Севилья 1:2 Бенфика - Фулхэм 0:1 Лутон Таун - Фулхэм 2:4 Фулхэм - Манчестер Сити 0:4 Брентфорд - Фулхэм 0:0 Фулхэм - Кристал Пэлас 1:1 Фулхэм - Ливерпуль 1:3 Вест Хэм - Фулхэм 0:2 Фулхэм - Ньюкасл 0:1 Ноттингем Форест - Фулхэм 3:1 Шеффилд Юнайтед - Фулхэм 3:3

Результаты матчей

Манчестер Сити
Фулхэм

Точный счет

2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
4
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Манчестер Сити
Фулхэм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
2.5
Больше Меньше
1
2
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
1.5
Больше Меньше
2
4
2
4
2.5
1
5
1
5
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 7 6 0 1 13 - 2 18
2.
Арсенал
 0:0 Заявка 7 4 3 0 12 - 5 15
3.
Манчестер Сити
 0:1 Заявка 7 4 2 1 14 - 7 14
4.
Фулхэм
 1:0 Заявка 7 4 2 1 9 - 5 14
5.
Челси
 Заявка 6 4 1 1 15 - 7 13
6.
Астон Вилла
 Заявка 6 4 1 1 12 - 9 13
7.
Ньюкасл
 Заявка 6 3 2 1 8 - 7 11
8.
Тоттенхэм
 Заявка 6 3 1 2 12 - 5 10
9.
Брайтон
 Заявка 6 2 3 1 10 - 8 9
10.
Ноттингем Форест
 Заявка 6 2 3 1 6 - 5 9
11.
Брентфорд
 2:2 Заявка 7 2 2 3 10 - 12 8
12.
Борнмут
 0:1 Заявка 7 2 2 3 8 - 10 8
13.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 6 2 1 3 5 - 8 7
14.
Лестер
 1:0 Заявка 7 1 3 3 9 - 12 6
15.
Вест Хэм
 1:1 Заявка 7 1 3 3 7 - 11 6
16.
Ипсвич
 1:1 Заявка 7 0 5 2 6 - 11 5
17.
Эвертон
 Заявка 6 1 1 4 7 - 15 4
18.
Кристал Пэлас
 Заявка 7 0 3 4 5 - 10 3
19.
Саутгемптон
 0:0 Заявка 7 0 2 5 3 - 12 2
20.
Вулверхэмптон
 2:2 Заявка 7 0 2 5 8 - 18 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 0:0 Заявка 4 2 2 0 7 - 3 8
2.
Брентфорд
 2:2 Заявка 4 2 2 0 8 - 5 8
3.
Фулхэм
 1:0 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
4.
Ньюкасл
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
5.
Манчестер Сити
 0:1 Заявка 4 2 1 1 8 - 5 7
6.
Тоттенхэм
 Заявка 3 2 0 1 7 - 2 6
7.
Ливерпуль
 Заявка 3 2 0 1 5 - 1 6
8.
Астон Вилла
 Заявка 3 2 0 1 6 - 5 6
9.
Брайтон
 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
10.
Лестер
 1:0 Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
11.
Борнмут
 0:1 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
12.
Челси
 Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
13.
Эвертон
 Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
14.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 3 1 0 2 1 - 6 3
15.
Ноттингем Форест
 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
16.
Ипсвич
 1:1 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
17.
Кристал Пэлас
 Заявка 4 0 2 2 2 - 5 2
18.
Саутгемптон
 0:0 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
19.
Вест Хэм
 1:1 Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
20.
Вулверхэмптон
 2:2 Заявка 3 0 0 3 4 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 4 4 0 0 8 - 1 12
2.
Челси
 Заявка 3 3 0 0 10 - 2 9
3.
Манчестер Сити
 0:1 Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
4.
Арсенал
 0:0 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
5.
Астон Вилла
 Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
6.
Ноттингем Форест
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
7.
Фулхэм
 1:0 Заявка 4 2 1 1 3 - 2 7
8.
Вест Хэм
 1:1 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
10.
Тоттенхэм
 Заявка 3 1 1 1 5 - 3 4
11.
Брайтон
 Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
12.
Ньюкасл
 Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
13.
Борнмут
 0:1 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
14.
Ипсвич
 1:1 Заявка 4 0 3 1 3 - 6 3
15.
Вулверхэмптон
 2:2 Заявка 4 0 2 2 4 - 8 2
16.
Кристал Пэлас
 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
17.
Лестер
 1:0 Заявка 3 0 1 2 5 - 8 1
18.
Эвертон
 Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1
19.
Саутгемптон
 0:0 Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
20.
Брентфорд
 2:2 Заявка 3 0 0 3 2 - 7 0
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Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 10
Челси Палмер Коул 6 (4)
Ливерпуль Диас Луис 5 (1)
Брентфорд Мбеумо Брайан 5
Ливерпуль Салах Мохамед 4 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Арсенал Райс Деклан 1 3
Ипсвич Морси Сэм 4
Ньюкасл Жоэлинтон 4
Фулхэм Лукич Саша 4
Челси Кукурелья Марк 4
Весь список
  • Первый тайм
  • Описание гола
    26'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:1! АНДРЕАС ПЕРЕЙРА!
    Открывает счёт "Фулхэм", дрогнула оборона "Сити".
  • Опасный момент
    25'
    А вот это, можно сказать, опасно! Бернарду Силва пошёл в смещение с правого фланга и закрутил к дальней штанге, а оттуда Илкай Гюндоган не попал головой в ближний угол.
  • 24'
    У хозяев удар по чужим воротам низом с подступов к штрафной площади от Матео Ковачича - блокируется попытка, Сандер Берге на пути мяча становится.
  • 23'
    Эрлинг Холанн осуществил прострел с левого полуфланга от лицевой линии, а Бернд Лено отбил мяч, после чего его подхватил защитник "дачников".
  • 22'
    После розыгрыша стандарта Рико Льюис забросил в левую часть штрафной площади "Фулхэма", где вскоре утратили мяч "горожане".
  • Фол, нарушение
    21'
    Штрафной удар заработал "Манчестер Сити" где-то в десяти метрах перед чужой штрафной площадью. Сандер Берге сфолил против Илкая Гюндогана.
  • Травма, повреждение
    20'
    Какое-то повреждение у игрока "Фулхэма". Но медицинская пауза была недолгой, игра возобновилась.
  • 19'
    Показывают повтор момента, когда Адама Траоре выбегал один на один с Эдерсоном. Там потерял контроль над мячом Рико Льюис.
  • Угловой
    18'
    Разыгран очередной угловой на левом фланге у "Манчестер Сити". Не получается остроты у хозяев, которые теряют затем мяч, но достаточно быстро возвращают его себе.
  • Опасный момент
    17'
    Момент у "Фулхэма"! Резвая контратака "дачников". Адама Траоре с левой стороны вырвался в центр один на один с Эдерсоном Мораесом и не переиграл его.
  • Угловой
    17'
    Высокая подача углового с левого фланга от Илкая Гюндогана у "Манчестер Сити". Тут Эрлинг Холанн не пробивает - мяч сразу ловит Бернд Лено.
  • 15'
    Фил Фоден подал угловой с правого фланга на дальний край вратарской, откуда Эрлинг Холанн неопасно переправил мяч головой в руки Бернда Лено.
  • Угловой
    14'
    Кэлвин Угелумба прерывает попытку хозяев прострелить с правого фланга - угловой достаётся команде из Манчестера.
  • 13'
    Подали гости угловой с правого фланга, и сыграл головой Рауль Хименес, но ударом это назвать сложно. "Сити" начинает позиционную атаку со своей половины поля.
  • Угловой
    12'
    Угловой удар зарабатывают "дачники". Алекс Айуоби пробивает с правого полуфланга, и мяч рикошетит от Мануэля Аканджи за лицевую.
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    • 11'
      70 процентов игрового времени контролирует мяч "Манчестер Сити", 30 процентов по этому показателю у "Фулхэма".
    • 10'
      Отобрали мяч гости на своей половине поля, а передача вперёд низом Андреасом Перейрой была сделана безадресная, и мяч спокойно принял Эдерсон Мораес.
    • 9'
      Тотальное преимущество по владению у "Манчестер Сити", что, конечно же, и прогнозировалось перед началом матча.
    • 8'
      Снова не лучшим образом пробивает Эрлинг Холанн по чужим воротам, уже третий его удар в матче. С подступов к штрафной площади низом в район левого угла в руки Бернда Лено.
    • 7'
      Эрлинг Холанн приложился низом напрямую со штрафного удара и попал в стенку, а если конкретно, то в Бернарду Силву.
    • Фол, нарушение
      6'
      Хозяева заработали штрафной удар прямо перед чужой штрафной площадкой. Саша Лукич не по правилам действовал против Рико Льюиса.
    • Опасный момент
      4'
      Момент теперь образуется у самого Эрлинга Холанна, который пробивает из левой части чужой штрафной площади также низом мимо дальнего угла створа.
    • Опасный момент
      3'
      Момент! Бернарду Силва подхватил мяч после неудачного выноса Бернда Лено, после пары рикошетов мяч дошёл от Эрлинга Холанна до Илкая Гюндогана, который с подступов к штрафной площади пальнул низом чуть правее створа.
    • Угловой
      3'
      Подали хозяева угловой с левого фланга, и было зафиксировано нарушение правил в атаке от Мануэля Аканджи против Йоакима Андерсена.
    • 2'
      "Манчестер Сити" играет в голубых футболках и синих трусах (шортах), у "Фулхэма" красно-чёрная экипировка.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался.
    • До матча
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Манчестер Сити 0:1 Фулхэм

    Исход игры
    Манчестер Сити
    95.7% (111)
    Ничья
    4.3% (5)
    Фулхэм
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.62% (67)
    Меньше
    37.38% (40)
    Обе команды забьют
    Да
    48.6% (52)
    Нет
    51.4% (55)
    Популярный счёт
    2:0 Манчестер Сити
    34.5% (40)
    3:1 Манчестер Сити
    22.4% (26)
    2:1 Манчестер Сити
    17.2% (20)
    3:0 Манчестер Сити
    10.3% (12)
    2:2 Ничья
    2.6% (3)
    4:1 Манчестер Сити
    1.7% (2)
    4:0 Манчестер Сити
    1.7% (2)
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