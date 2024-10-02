Тур: 7. Стадион: Этихад Стэдиум. Главный судья: Питер Банкс
Позже
-
Главный тренер: Гвардиола Пеп
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
-
Главный тренер: Силва Марку
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Манчестер Сити
Фулхэм
21 матч
90.5%
9.5%
19 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
90.5%
9.5%
19 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
61.9%
9.5%
28.6%
13 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
125%
0 побед 5 ничьих 5 побед
25 матчей
76%
16%
8%
19 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
76%
20%
4%
19 побед 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
52%
28%
20%
13 побед 7 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
40
26
Голов в среднем за матч
2.67
2.6
Среднее время на гол
33
34
Всего голов
9
13
Голов в среднем за матч
0.9
0.87
Среднее время на гол
100
103
Всего голов
49
39
Голов в среднем за матч
1.96
1.56
Тотал матчей
2.5
19
Больше 76%
Меньше 24%
6
11
Больше 44%
Меньше 56%
14
6
Больше 24%
Меньше 76%
19
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
Среднее время на гол
45
57
Бомбардиры внутри турнира
Манчестер Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Холанн Эрлинг
|10 (1)
|1.67
|Де Брёйне Кевин
|1
|0.17
|Ковачич Матео
|1
|0.17
|Стоунс Джон
|1
|0.17
|Гвардиол Йошко
|1
|0.17
|Савио III
|0
|0
|Силва Бернарду
|0
|0
|Эдерсон Мораес
|0
|0
|Грилиш Джек
|0
|0
|Луис Матеус II
|0
|0
|Льюис Рико
|0
|0
Фулхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хименес Рауль
|3 (1)
|0.5
|Смит-Роу Эмиль
|2
|0.33
|Траоре Адама
|1
|0.17
|Айуоби Алекс
|1
|0.17
|Нелсон Райс
|1
|0.17
|Робинсон Энтони
|0
|0
|Родриго Мунис
|0
|0
Карточки
Манчестер Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диаш Рубен
|3
|0
|Ковачич Матео
|2
|0
|Эдерсон Мораес
|2
|0
|Грилиш Джек
|2
|0
|Савио III
|1
|0
|Де Брёйне Кевин
|1
|0
|Стоунс Джон
|1
|0
|Силва Бернарду
|1
|0
|Аканджи Мануэль
|1
|0
|Холанн Эрлинг
|1
|0
|Хосеп Гвардиола
|1
|0
Фулхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лукич Саша
|4
|0
|Кэрни Том
|2
|0
|Траоре Адама
|2
|0
|Лено Бернд
|2
|0
|Тете Кенни
|2
|0
|Рид Харрисон
|2
|0
|Перейра Андреас
|2
|0
|Марку Силва
|2
|0
|Уилсон Гарри
|1
|0
|Нелсон Райс
|1
|0
|Робинсон Энтони
|1
|0
|Угелумба Кэлвин
|1
|0
Результаты матчей
Манчестер Сити
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Фулхэм
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
2
1
Манчестер Сити
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Фулхэм
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
7
6
Манчестер Сити
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Фулхэм
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
9
7
Голы по времени матча
Забито
8
2
6 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
3
38%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Пропущено
4
2
4 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
2
50%
1
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
7
6
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
1
14%
1
17%
1-15
3
43%
3
50%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
29%
1
17%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
100%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
15
8
11 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
0 Не забивали 1
4
27%
1
13%
1-15
5
33%
3
38%
16-30
2
13%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
4
27%
1
13%
76-90
Пропущено
5
5
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
2
40%
1
20%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Результаты последних матчей
Манчестер Сити
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Слован Братислава - Манчестер Сити 0:4 Ньюкасл - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Уотфорд 2:1 Манчестер Сити - Арсенал 2:2
Манчестер Сити - Интер Милан 0:0 Манчестер Сити - Брентфорд 2:1 Вест Хэм - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Ипсвич 4:1 Челси - Манчестер Сити 0:2 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Сити - Челси 4:2 Манчестер Сити - Барселона 2:2 Манчестер Сити - Барселона 2:2 Манчестер Сити - Милан 2:3 Манчестер Сити - Селтик 3:4 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 1:2 Манчестер Сити - Вест Хэм 3:1 Тоттенхэм - Манчестер Сити 0:2 Фулхэм - Манчестер Сити 0:4 Манчестер Сити - Вулверхэмптон 5:1
Фулхэм
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ноттингем Форест - Фулхэм 0:1 Фулхэм - Ньюкасл 3:1 Престон Норт Энд - Фулхэм 1:1 Фулхэм - Вест Хэм 1:1
Ипсвич - Фулхэм 1:1 Бирмингем - Фулхэм 0:2 Фулхэм - Лестер 2:1 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 1:0 Хоффенхайм - Фулхэм 0:2 Фулхэм - Севилья 1:2 Бенфика - Фулхэм 0:1 Лутон Таун - Фулхэм 2:4 Фулхэм - Манчестер Сити 0:4 Брентфорд - Фулхэм 0:0 Фулхэм - Кристал Пэлас 1:1 Фулхэм - Ливерпуль 1:3 Вест Хэм - Фулхэм 0:2 Фулхэм - Ньюкасл 0:1 Ноттингем Форест - Фулхэм 3:1 Шеффилд Юнайтед - Фулхэм 3:3
Результаты матчей
Манчестер Сити
Фулхэм
Точный счет
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
4
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Манчестер Сити
Фулхэм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
24
24
15
15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|12 - 2
|15
|2.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 6
|14
|3.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 5
|14
|4.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|15 - 7
|13
|5.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 9
|13
|6.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|7.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 7
|11
|8.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 5
|10
|9.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|10 - 8
|9
|10.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|11.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 9
|8
|12.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 10
|7
|13.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|14.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|15.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 15
|4
|16.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|5 - 10
|4
|17.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|8 - 12
|3
|18.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 9
|3
|19.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 12
|1
|20.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|6 - 16
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 2
|6
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 1
|6
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|9.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|11.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|13.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 6
|3
|14.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|15.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|16.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|17.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|18.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|19.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|4 - 10
|0
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 2
|9
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|6.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|7.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|11.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|12.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|13.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|14.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|15.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|5 - 8
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|19.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
- — Выход в Лигу чемпионов
- — Выход в Лигу Европы
- — Зона вылета
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|10
|Челси
|Палмер Коул
|6 (4)
|Ливерпуль
|Диас Луис
|5 (1)
|Брентфорд
|Мбеумо Брайан
|5
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|4 (4)
|Арсенал
|Райс Деклан
|1 3
|Ипсвич
|Морси Сэм
|4
|Ньюкасл
|Жоэлинтон
|4
|Фулхэм
|Лукич Саша
|4
|Челси
|Кукурелья Марк
|4
Прогнозы на матч Манчестер Сити - Фулхэм
Исход игры
Манчестер Сити
94.6% (35)
Ничья
5.4% (2)
Фулхэм
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
61.76% (21)
Меньше
38.24% (13)
Обе команды забьют
Да
47.06% (16)
Нет
52.94% (18)
Популярный счёт
2:0 Манчестер Сити
35.1% (13)
3:1 Манчестер Сити
21.6% (8)
2:1 Манчестер Сити
13.5% (5)
3:0 Манчестер Сити
10.8% (4)
2:2 Ничья
5.4% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!