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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Питер Банкс
Манчестер Сити
 
Позже
Фулхэм
Прогнозы 37
Манчестер Сити 94.6% (35)
X 5.4% (2)
Фулхэм 0% (0)
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Манчестер Сити
Ничья
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Манчестер Сити
Фулхэм

История личных встреч

Манчестер Сити
Фулхэм

21 матч

90.5%
9.5%
19 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

90.5%
9.5%
19 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

61.9%
9.5%
28.6%
13 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

125%
0 побед 5 ничьих 5 побед

25 матчей

76%
16%
8%
19 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

76%
20%
4%
19 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

52%
28%
20%
13 побед 7 ничьих 5 побед

История матчей

ПЛ
0:4
ПЛ
5:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
К
4:1
ПЛ
0:3
ПЛ
2:0
К
4:0
ПЛ
0:2
КЛ
2:0
ПЛ
3:0
ПЛ
5:0
ПЛ
2:4
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
3:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:4
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
КC
2:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:1
ПЛ
2:3

Голы

Всего голов

40
26

Голов в среднем за матч

2.67
2.6

Среднее время на гол

33
34

Всего голов

9
13

Голов в среднем за матч

0.9
0.87

Среднее время на гол

100
103

Всего голов

49
39

Голов в среднем за матч

1.96
1.56

Тотал матчей

2.5
19
Больше 76%
Меньше 24%
6
11
Больше 44%
Меньше 56%
14
6
Больше 24%
Меньше 76%
19
2
Больше 8%
Меньше 92%
23

Среднее время на гол

45
57

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Холанн Эрлинг 10 (1) 1.67
Де Брёйне Кевин 1 0.17
Ковачич Матео 1 0.17
Стоунс Джон 1 0.17
Гвардиол Йошко 1 0.17
Савио III 0 0
Силва Бернарду 0 0
Эдерсон Мораес 0 0
Грилиш Джек 0 0
Луис Матеус II 0 0
Льюис Рико 0 0
Фулхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хименес Рауль 3 (1) 0.5
Смит-Роу Эмиль 2 0.33
Траоре Адама 1 0.17
Айуоби Алекс 1 0.17
Нелсон Райс 1 0.17
Робинсон Энтони 0 0
Родриго Мунис 0 0

Карточки

Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диаш Рубен 3 0
Ковачич Матео 2 0
Эдерсон Мораес 2 0
Грилиш Джек 2 0
Савио III 1 0
Де Брёйне Кевин 1 0
Стоунс Джон 1 0
Силва Бернарду 1 0
Аканджи Мануэль 1 0
Холанн Эрлинг 1 0
Хосеп Гвардиола 1 0
Фулхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лукич Саша 4 0
Кэрни Том 2 0
Траоре Адама 2 0
Лено Бернд 2 0
Тете Кенни 2 0
Рид Харрисон 2 0
Перейра Андреас 2 0
Марку Силва 2 0
Уилсон Гарри 1 0
Нелсон Райс 1 0
Робинсон Энтони 1 0
Угелумба Кэлвин 1 0

Результаты матчей

Манчестер Сити
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Фулхэм
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
1
Манчестер Сити
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Фулхэм
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

7
6
Манчестер Сити
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Фулхэм
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

9
7

Голы по времени матча

Забито

8
2
6 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
3
38%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
4 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
2
50%
1
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

7
6
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
1
14%
1
17%
1-15
3
43%
3
50%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
29%
1
17%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
100%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

15
8
11 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
0 Не забивали 1
4
27%
1
13%
1-15
5
33%
3
38%
16-30
2
13%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
4
27%
1
13%
76-90

Пропущено

5
5
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
2
40%
1
20%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Манчестер Сити
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Слован Братислава - Манчестер Сити 0:4 Ньюкасл - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Уотфорд 2:1 Манчестер Сити - Арсенал 2:2
Манчестер Сити - Интер Милан 0:0 Манчестер Сити - Брентфорд 2:1 Вест Хэм - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Ипсвич 4:1 Челси - Манчестер Сити 0:2 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Сити - Челси 4:2 Манчестер Сити - Барселона 2:2 Манчестер Сити - Барселона 2:2 Манчестер Сити - Милан 2:3 Манчестер Сити - Селтик 3:4 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 1:2 Манчестер Сити - Вест Хэм 3:1 Тоттенхэм - Манчестер Сити 0:2 Фулхэм - Манчестер Сити 0:4 Манчестер Сити - Вулверхэмптон 5:1
Фулхэм
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ноттингем Форест - Фулхэм 0:1 Фулхэм - Ньюкасл 3:1 Престон Норт Энд - Фулхэм 1:1 Фулхэм - Вест Хэм 1:1
Ипсвич - Фулхэм 1:1 Бирмингем - Фулхэм 0:2 Фулхэм - Лестер 2:1 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 1:0 Хоффенхайм - Фулхэм 0:2 Фулхэм - Севилья 1:2 Бенфика - Фулхэм 0:1 Лутон Таун - Фулхэм 2:4 Фулхэм - Манчестер Сити 0:4 Брентфорд - Фулхэм 0:0 Фулхэм - Кристал Пэлас 1:1 Фулхэм - Ливерпуль 1:3 Вест Хэм - Фулхэм 0:2 Фулхэм - Ньюкасл 0:1 Ноттингем Форест - Фулхэм 3:1 Шеффилд Юнайтед - Фулхэм 3:3

Результаты матчей

Манчестер Сити
Фулхэм

Точный счет

2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
4
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Манчестер Сити
Фулхэм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
2.5
Больше Меньше
1
2
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
1.5
Больше Меньше
2
4
2
4
2.5
1
5
1
5
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 6 5 0 1 12 - 2 15
2.
Манчестер Сити
 Заявка 6 4 2 0 14 - 6 14
3.
Арсенал
 Заявка 6 4 2 0 12 - 5 14
4.
Челси
 Заявка 6 4 1 1 15 - 7 13
5.
Астон Вилла
 Заявка 6 4 1 1 12 - 9 13
6.
Фулхэм
 Заявка 6 3 2 1 8 - 5 11
7.
Ньюкасл
 Заявка 6 3 2 1 8 - 7 11
8.
Тоттенхэм
 Заявка 6 3 1 2 12 - 5 10
9.
Брайтон
 Заявка 6 2 3 1 10 - 8 9
10.
Ноттингем Форест
 Заявка 6 2 3 1 6 - 5 9
11.
Борнмут
 Заявка 6 2 2 2 8 - 9 8
12.
Брентфорд
 Заявка 6 2 1 3 8 - 10 7
13.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 6 2 1 3 5 - 8 7
14.
Вест Хэм
 Заявка 6 1 2 3 6 - 10 5
15.
Эвертон
 Заявка 6 1 1 4 7 - 15 4
16.
Ипсвич
 Заявка 6 0 4 2 5 - 10 4
17.
Лестер
 Заявка 6 0 3 3 8 - 12 3
18.
Кристал Пэлас
 Заявка 6 0 3 3 5 - 9 3
19.
Саутгемптон
 Заявка 6 0 1 5 3 - 12 1
20.
Вулверхэмптон
 Заявка 6 0 1 5 6 - 16 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
2.
Манчестер Сити
 Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
3.
Фулхэм
 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
4.
Брентфорд
 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
5.
Ньюкасл
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
6.
Тоттенхэм
 Заявка 3 2 0 1 7 - 2 6
7.
Ливерпуль
 Заявка 3 2 0 1 5 - 1 6
8.
Астон Вилла
 Заявка 3 2 0 1 6 - 5 6
9.
Брайтон
 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
10.
Борнмут
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
11.
Челси
 Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
12.
Эвертон
 Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
13.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 3 1 0 2 1 - 6 3
14.
Ноттингем Форест
 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
15.
Лестер
 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
16.
Ипсвич
 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
17.
Кристал Пэлас
 Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
18.
Саутгемптон
 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
19.
Вулверхэмптон
 Заявка 3 0 0 3 4 - 10 0
20.
Вест Хэм
 Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Челси
 Заявка 3 3 0 0 10 - 2 9
2.
Ливерпуль
 Заявка 3 3 0 0 7 - 1 9
3.
Манчестер Сити
 Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
4.
Арсенал
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
5.
Астон Вилла
 Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
6.
Ноттингем Форест
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
7.
Вест Хэм
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
9.
Тоттенхэм
 Заявка 3 1 1 1 5 - 3 4
10.
Брайтон
 Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
11.
Фулхэм
 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
12.
Ньюкасл
 Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
13.
Борнмут
 Заявка 3 1 1 1 4 - 6 4
14.
Ипсвич
 Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
16.
Лестер
 Заявка 3 0 1 2 5 - 8 1
17.
Вулверхэмптон
 Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
18.
Эвертон
 Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1
19.
Саутгемптон
 Заявка 3 0 0 3 2 - 7 0
20.
Брентфорд
 Заявка 3 0 0 3 2 - 7 0
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Выход в Лигу Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 10
Челси Палмер Коул 6 (4)
Ливерпуль Диас Луис 5 (1)
Брентфорд Мбеумо Брайан 5
Ливерпуль Салах Мохамед 4 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Арсенал Райс Деклан 1 3
Ипсвич Морси Сэм 4
Ньюкасл Жоэлинтон 4
Фулхэм Лукич Саша 4
Челси Кукурелья Марк 4
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Сити - Фулхэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 октября 2024, осталось 2 дня 9 часов 49 минут.

    Главный судья: Питер Банкс

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    • Прогнозы 37
    Манчестер Сити 94.6% (35)
    X 5.4% (2)
    Фулхэм 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Манчестер Сити
    Ничья
    Фулхэм
    7.10
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    Прогнозы на матч Манчестер Сити - Фулхэм

    Исход игры
    Манчестер Сити
    94.6% (35)
    Ничья
    5.4% (2)
    Фулхэм
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.76% (21)
    Меньше
    38.24% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    47.06% (16)
    Нет
    52.94% (18)
    Популярный счёт
    2:0 Манчестер Сити
    35.1% (13)
    3:1 Манчестер Сити
    21.6% (8)
    2:1 Манчестер Сити
    13.5% (5)
    3:0 Манчестер Сити
    10.8% (4)
    2:2 Ничья
    5.4% (2)
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    Манчестер Сити
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