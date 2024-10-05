Тур: 9. Стадион: Свисспорарена.
0'
0:1
8' ГолАйдини Альбан
14' Желтая карточкаСаншеш Алвин
0:2
18' ГолСаншеш Алвин
0:2
21' Не забитый пенальтиLars Villiger
1:2
30' ГолРрудхани Донат
Ход матча
8'
0:1
14'
18'
0:2
21'
0:2
30'
1:2
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 6
-
0 Угловые 3
-
2 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
49 Владение мячом, % 51
20
Дорн
Пиус
24
Овусу
Тайрон
17
Клиджэ
Тибо
25
Летица
Карло
34
Raoul
Giger
71
Karim
Sow
14
Муанга
Кевин
18
Поати
Морган
92
Teddy
Okou
80
Саншеш
Алвин
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Дорн ПиусЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Овусу ТайронПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Клиджэ ТибоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Васич ВасоВратарь
- Защитник
-
22 Ульрих ДариоПолузащитник
-
16 Кадак ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Фрик Марио
- Основной состав
-
25 Летица КарлоВратарь
-
34 Raoul GigerЗащитник
-
71 Karim SowЗащитник
-
14 Муанга КевинЗащитник
-
18 Поати МорганЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
92 Teddy OkouПолузащитник
-
80 Саншеш АлвинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Мендеш ДиогуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Ludovic Magnin
История личных встреч
Люцерн
Лозанна
19 матчей
78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.1%
52.6%
5.3%
8 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
84.2%
21.1%
16 побед 4 ничьи 0 побед
15 матчей
20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед
Второй тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 10 побед
34 матча
44.1%
20.6%
35.3%
15 побед 7 ничьих 12 побед
Первый тайм
23.5%
44.1%
32.4%
8 побед 15 ничьих 11 побед
Второй тайм
47.1%
23.5%
29.4%
16 побед 8 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
27
19
Голов в среднем за матч
1.5
1.19
Среднее время на гол
60
75
Всего голов
23
25
Голов в среднем за матч
1.44
1.39
Среднее время на гол
62
64
Всего голов
50
44
Голов в среднем за матч
1.47
1.29
Тотал матчей
2.5
31
Больше 91%
Меньше 9%
3
24
Больше 71%
Меньше 29%
10
18
Больше 53%
Меньше 47%
16
10
Больше 29%
Меньше 71%
24
6
Больше 18%
Меньше 82%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
Среднее время на гол
61
69
Бомбардиры внутри турнира
Люцерн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lars Villiger
|4
|0.44
|Клиджэ Тибо
|4
|0.44
|Дорн Пиус
|2
|0.22
|Цыганик Андрей
|1
|0.11
|Sinan Karweina
|1
|0.11
|Белоко Стефан
|1
|0.11
|Спадануда Кевин
|1
|0.11
|Ррудхани Донат
|1
|0.11
|Luca Jaquez
|1
|0.11
|Станкович Александар
|0
|0
|Кадак Якуб
|0
|0
Лозанна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диабате Фуссейни
|3
|0.33
|Саншеш Алвин
|3
|0.33
|Teddy Okou
|2
|0.22
|Дюссенн Ноэ
|1
|0.11
|Айдини Альбан
|1
|0.11
|Сене Кали
|1
|0.11
|Karim Sow
|1
|0.11
|Кустодио Оливье
|0
|0
|Роше Джейми
|0
|0
|Бернед Антуан
|0
|0
Карточки
Люцерн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Белоко Стефан
|3
|0
|Лоретц Паскаль
|3
|0
|Цыганик Андрей
|2
|0
|Кнежевич Стефан
|2
|0
|Severin Ottiger
|2
|0
|Дорн Пиус
|1
|0
|Кадак Якуб
|1
|0
|Ррудхани Донат
|1
|0
|Leny Meyer
|1
|0
Лозанна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дюссенн Ноэ
|4
|0
|Бернед Антуан
|2
|0
|Teddy Okou
|2
|0
|Муанга Кевин
|2
|0
|Саншеш Алвин
|2
|0
|Hamza Abdallah
|2
|0
|Кустодио Оливье
|1
|0
|Роше Джейми
|1
|0
|Raoul Giger
|1
|0
|Де ла Фуэнте Конрад
|1
|0
|Сене Кали
|1
|0
|Karim Sow
|1
|0
Результаты матчей
Люцерн
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Лозанна
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
2
Люцерн
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Лозанна
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
0
6
Упущенные победы
9
6
Люцерн
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Лозанна
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
0% (0)
75% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
0
6
Упущенные победы
10
8
Голы по времени матча
Забито
6
2
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Пропущено
2
7
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
1
50%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
43%
76-90
Забито
9
10
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
1
11%
2
20%
1-15
1
11%
2
20%
16-30
1
11%
2
20%
31-45
1
11%
1
10%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
4
44%
3
30%
76-90
Пропущено
7
9
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
1
14%
1
11%
1-15
1
14%
1
11%
16-30
2
29%
2
22%
31-45
2
29%
1
11%
46-60
1
14%
1
11%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Забито
15
12
4 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
0 Не забивали 2
2
13%
2
17%
1-15
1
7%
2
17%
16-30
1
7%
3
25%
31-45
3
20%
1
8%
46-60
1
7%
1
8%
61-75
7
47%
3
25%
76-90
Пропущено
9
16
5 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 8
2
22%
3
19%
1-15
1
11%
1
6%
16-30
2
22%
4
25%
31-45
3
33%
1
6%
46-60
1
11%
1
6%
61-75
0
0%
6
38%
76-90
Результаты последних матчей
Люцерн
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Люцерн - Базель 1:0 Санкт-Галлен - Люцерн 2:3 Арау - Люцерн 1:0 Вадуц - Люцерн 1:0
Цюрих - Люцерн 1:1 Люцерн - Винтертур 3:0 Мендризио - Люцерн 1:4 Лугано - Люцерн 2:3 Люцерн - Сьон 1:0 Грасcхоппер - Люцерн 2:2 Люцерн - Серветт 1:2 Люцерн - Штутгарт 0:0 Хам - Люцерн 0:2 Люцерн - Шаффхаузен 1:1 Люцерн - Альтах 2:1 Люцерн - Стад Лозанна-Уши 1:2 Ивердон - Люцерн 3:1 Лозанна - Люцерн 0:2 Люцерн - Грасcхоппер 1:1 Базель - Люцерн 1:1
Лозанна
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Серветт - Лозанна 1:0 Лозанна - Ивердон 3:1 Лозанна - Лугано 1:2 ФК Эмме - Лозанна 0:4
Янг Бойз - Лозанна 1:1 Champel - Лозанна 0:7 Цюрих - Лозанна 2:0 Лозанна - Санкт-Галлен 3:4 Сьон - Лозанна 4:0 Лозанна - Базель 3:2 Нёвшатель Ксамакс - Лозанна 0:3 Ницца - Лозанна 2:2 Лозанна - Брага 1:3 Этуаль Каруж - Лозанна 2:1 Лозанна - Стад Лозанна-Уши 3:2 Лозанна - Лозанна Уши 3:2 Лозанна - Грасcхоппер 0:0 Стад Лозанна-Уши - Лозанна 0:4 Лозанна - Люцерн 0:2 Лозанна - Базель 0:0
Результаты матчей
Люцерн
Лозанна
Точный счет
1:0
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
3
1 раз 25%
3
3 раза 75%
1
1 раз 25%
Точный счет
2:3
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
Точное количество голов
3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
Точный счет
1:0
2 раза 25%
2:3
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
3
3 раза 38%
2
1 раз 13%
0
3 раза 38%
3
3 раза 38%
1
2 раза 25%
Тоталы голов в матче
Люцерн
Лозанна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
31
13
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
35
35
35
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|2
|1
|15 - 9
|17
|2.
|8
|5
|2
|1
|14 - 9
|17
|3.
|1:2
|9
|5
|2
|2
|16 - 11
|17
|4.
|8
|5
|1
|2
|13 - 15
|16
|5.
|8
|4
|1
|3
|16 - 10
|13
|6.
|0:1
|9
|3
|2
|4
|10 - 8
|11
|7.
|1:0
|9
|3
|2
|4
|9 - 13
|11
|8.
|8
|3
|1
|4
|15 - 9
|10
|9.
|2:1
|9
|3
|1
|5
|13 - 18
|10
|10.
|8
|2
|2
|4
|10 - 13
|8
|11.
|8
|1
|3
|4
|11 - 16
|6
|12.
|8
|1
|1
|6
|5 - 16
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|2.
|5
|3
|1
|1
|10 - 7
|10
|3.
|4
|3
|0
|1
|11 - 4
|9
|4.
|4
|3
|0
|1
|7 - 9
|9
|5.
|1:2
|5
|3
|0
|2
|7 - 4
|9
|6.
|0:1
|5
|2
|2
|1
|7 - 2
|8
|7.
|1:0
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|8.
|2:1
|4
|2
|0
|2
|10 - 9
|6
|9.
|4
|1
|2
|1
|7 - 8
|5
|10.
|4
|1
|1
|2
|2 - 5
|4
|11.
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|12.
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:2
|4
|2
|2
|0
|9 - 7
|8
|2.
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|4.
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|5.
|5
|2
|1
|2
|12 - 5
|7
|6.
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|7.
|4
|1
|1
|2
|7 - 10
|4
|8.
|1:0
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|9.
|2:1
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|10.
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|3
|11.
|0:1
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|12.
|4
|0
|0
|4
|3 - 11
|0
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- — Выход в группу аутсайдеров
|Серветт
|Кутеса Дерек
|5
|Базель
|Барри Тьерно
|5
|Базель
|Айети Альбиан
|4 (3)
|Люцерн
|Lars Villiger
|4 (2)
|Цюрих
|Переа Хуан
|4 (1)
|Ивердон
|Сеспедес Борис
|5
|Цюрих
|Переа Хуан
|1 3
|Базель
|Авдуллаху Леон
|1 3
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|4
|Винтертур
|Granit Lekaj
|1 2