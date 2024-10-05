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  3. Швейцария
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 9. Стадион: . Зрители: 10665
Люцерн
2:2
Конец матча
Лозанна
0'
0:1
8' Гол
Айдини Альбан
14' Желтая карточка
Саншеш Алвин
0:2
18' Гол
Саншеш Алвин
0:2
23' Не забитый пенальти
Lars Villiger
1:2
30' Гол
Ррудхани Донат
51' Желтая карточка
Грбич Адриан
51' Желтая карточка
Karim Sow
76' Желтая карточка
Кнежевич Стефан
2:2
80' Гол
Levin Winkler
90'+4

Ход матча

8'
0:1
Айдини Альбан
(Teddy Okou)
14'
 
Саншеш Алвин
18'
0:2
Саншеш Алвин
(Диабате Фуссейни)
23'
Lars Villiger
0:2
24'
Levin Winkler
Овусу Тайрон
 
30'
Ррудхани Донат
(Клиджэ Тибо)
1:2
46'
Грбич Адриан
Lars Villiger
 
51'
Грбич Адриан
 
51'
 
Karim Sow
66'
Кадак Якуб
Станкович Александар
 
66'
Severin Ottiger
Белоко Стефан
 
71'
 
Сене Кали
Айдини Альбан
76'
Кнежевич Стефан
 
78'
Спадануда Кевин
Клиджэ Тибо
 
80'
Levin Winkler
(Severin Ottiger)
2:2
81'
 
Мендеш Диогу
Коба Куандреди
90'
 
Польстер Мануэль
Поати Морган

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 10
  • 3 Удары в створ 7
  • 6 Угловые 6
  • 2 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 422 Количество передач 393
  • 51 Владение мячом, % 49
1
Лоретц
Паскаль
20
Дорн
Пиус
4
Luca
Jaquez
5
Кнежевич
Стефан
14
Цыганик
Андрей
8
Станкович
Александар
24
Овусу
Тайрон
18
Белоко
Стефан
11
Ррудхани
Донат
17
Клиджэ
Тибо
27
Lars
Villiger
25
Летица
Карло
34
Raoul
Giger
71
Karim
Sow
14
Муанга
Кевин
18
Поати
Морган
8
Роше
Джейми
5
Коба
Куандреди
92
Teddy
Okou
80
Саншеш
Алвин
11
Диабате
Фуссейни
7
Айдини
Альбан
Люцерн
4-1-2-1-2
Лозанна
4-2-3-1

История личных встреч

Люцерн
Лозанна

19 матчей

78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.1%
52.6%
5.3%
8 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

84.2%
21.1%
16 побед 4 ничьи 0 побед

15 матчей

20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Второй тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 10 побед

34 матча

44.1%
20.6%
35.3%
15 побед 7 ничьих 12 побед

Первый тайм

23.5%
44.1%
32.4%
8 побед 15 ничьих 11 побед

Второй тайм

47.1%
23.5%
29.4%
16 побед 8 ничьих 10 побед

История матчей

С
0:2
С
0:0
С
2:1
С
3:1
С
3:0
С
1:2
С
1:1
С
1:1
С
1:0
С
2:1
С
2:1
С
2:2
ТМК
0:5
С
0:1
С
2:1
С
3:1
С
2:3
С
0:3
С
4:4
С
2:3
С
1:3
С
3:4
С
1:0
КШ
2:0
С
0:1
С
2:0
С
3:0
С
1:0
С
0:0
С
1:0
С
3:2
С
0:0
С
2:0
С
0:1

Голы

Всего голов

27
19

Голов в среднем за матч

1.5
1.19

Среднее время на гол

60
75

Всего голов

23
25

Голов в среднем за матч

1.44
1.39

Среднее время на гол

62
64

Всего голов

50
44

Голов в среднем за матч

1.47
1.29

Тотал матчей

2.5
31
Больше 91%
Меньше 9%
3
24
Больше 71%
Меньше 29%
10
18
Больше 53%
Меньше 47%
16
10
Больше 29%
Меньше 71%
24
6
Больше 18%
Меньше 82%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
33

Среднее время на гол

61
69

Бомбардиры внутри турнира

Люцерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Клиджэ Тибо 4 0.44
Lars Villiger 4 0.44
Дорн Пиус 2 0.22
Цыганик Андрей 1 0.11
Sinan Karweina 1 0.11
Белоко Стефан 1 0.11
Спадануда Кевин 1 0.11
Ррудхани Донат 1 0.11
Luca Jaquez 1 0.11
Levin Winkler 1 0.11
Станкович Александар 0 0
Кадак Якуб 0 0
Severin Ottiger 0 0
Лозанна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диабате Фуссейни 3 0.33
Саншеш Алвин 3 0.33
Teddy Okou 2 0.22
Дюссенн Ноэ 1 0.11
Айдини Альбан 1 0.11
Сене Кали 1 0.11
Karim Sow 1 0.11
Кустодио Оливье 0 0
Роше Джейми 0 0
Бернед Антуан 0 0

Карточки

Люцерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кнежевич Стефан 3 0
Белоко Стефан 3 0
Лоретц Паскаль 3 0
Цыганик Андрей 2 0
Severin Ottiger 2 0
Грбич Адриан 1 0
Дорн Пиус 1 0
Кадак Якуб 1 0
Ррудхани Донат 1 0
Leny Meyer 1 0
Лозанна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дюссенн Ноэ 4 0
Бернед Антуан 2 0
Teddy Okou 2 0
Муанга Кевин 2 0
Саншеш Алвин 2 0
Karim Sow 2 0
Hamza Abdallah 2 0
Кустодио Оливье 1 0
Роше Джейми 1 0
Raoul Giger 1 0
Де ла Фуэнте Конрад 1 0
Сене Кали 1 0

Результаты матчей

Люцерн
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Лозанна
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
4
Люцерн
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Лозанна
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

0
6

Упущенные победы

9
6
Люцерн
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)
Лозанна
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
0% (0)
67% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

0
6

Упущенные победы

12
10

Голы по времени матча

Забито

8
4
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
1
13%
1
25%
1-15
1
13%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
4
50%
0
0%
76-90

Пропущено

4
9
3 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
2
50%
2
22%
1-15
1
25%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
4
44%
76-90

Забито

9
10
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
1
11%
2
20%
1-15
1
11%
2
20%
16-30
1
11%
2
20%
31-45
1
11%
1
10%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
4
44%
3
30%
76-90

Пропущено

7
9
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
1
14%
1
11%
1-15
1
14%
1
11%
16-30
2
29%
2
22%
31-45
2
29%
1
11%
46-60
1
14%
1
11%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Забито

17
14
5 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 5
0 Не забивали 2
2
12%
3
21%
1-15
2
12%
3
21%
16-30
1
6%
3
21%
31-45
3
18%
1
7%
46-60
1
6%
1
7%
61-75
8
47%
3
21%
76-90

Пропущено

11
18
7 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 9
3
27%
3
17%
1-15
2
18%
2
11%
16-30
2
18%
4
22%
31-45
3
27%
1
6%
46-60
1
9%
1
6%
61-75
0
0%
7
39%
76-90

Результаты последних матчей

Люцерн
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Люцерн - Базель 1:0 Санкт-Галлен - Люцерн 2:3 Арау - Люцерн 1:0 Вадуц - Люцерн 1:0
Цюрих - Люцерн 1:1 Люцерн - Винтертур 3:0 Мендризио - Люцерн 1:4 Лугано - Люцерн 2:3 Люцерн - Сьон 1:0 Грасcхоппер - Люцерн 2:2 Люцерн - Серветт 1:2 Люцерн - Штутгарт 0:0 Хам - Люцерн 0:2 Люцерн - Шаффхаузен 1:1 Люцерн - Альтах 2:1 Люцерн - Стад Лозанна-Уши 1:2 Ивердон - Люцерн 3:1 Лозанна - Люцерн 0:2 Люцерн - Грасcхоппер 1:1 Базель - Люцерн 1:1
Лозанна
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Серветт - Лозанна 1:0 Лозанна - Ивердон 3:1 Лозанна - Лугано 1:2 ФК Эмме - Лозанна 0:4
Янг Бойз - Лозанна 1:1 Champel - Лозанна 0:7 Цюрих - Лозанна 2:0 Лозанна - Санкт-Галлен 3:4 Сьон - Лозанна 4:0 Лозанна - Базель 3:2 Нёвшатель Ксамакс - Лозанна 0:3 Ницца - Лозанна 2:2 Лозанна - Брага 1:3 Этуаль Каруж - Лозанна 2:1 Лозанна - Стад Лозанна-Уши 3:2 Лозанна - Лозанна Уши 3:2 Лозанна - Грасcхоппер 0:0 Стад Лозанна-Уши - Лозанна 0:4 Лозанна - Люцерн 0:2 Лозанна - Базель 0:0

Результаты матчей

Люцерн
Лозанна

Точный счет

1:0
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
3
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Точный счет

2:3
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
2:3
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
3
3 раза 33%
2
2 раза 22%
0
3 раза 33%
3
3 раза 33%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Люцерн
Лозанна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
1.5
Больше Меньше
3
1
1
4
2.5
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
1
4
2
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
1.5
Больше Меньше
4
5
3
6
2.5
3
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Люцерн
 9 5 3 1 17 - 11 18
2.
Цюрих
 8 5 2 1 15 - 9 17
3.
Лугано
 8 5 2 1 14 - 9 17
4.
Серветт
 8 5 1 2 13 - 15 16
5.
Санкт-Галлен
 8 4 1 3 16 - 10 13
6.
Сьон
 9 3 3 3 11 - 8 12
7.
Базель
 8 3 1 4 15 - 9 10
8.
Грасcхоппер
 0:0 9 2 3 4 10 - 13 9
9.
Ивердон
 9 2 3 4 9 - 14 9
10.
Лозанна
 9 2 2 5 13 - 19 8
11.
Янг Бойз
 8 1 3 4 11 - 16 6
12.
Винтертур
 0:0 9 1 2 6 5 - 16 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 4 3 1 0 8 - 3 10
2.
Люцерн
 5 3 1 1 8 - 4 10
3.
Лугано
 5 3 1 1 10 - 7 10
4.
Санкт-Галлен
 4 3 0 1 11 - 4 9
5.
Серветт
 4 3 0 1 7 - 9 9
6.
Сьон
 5 2 3 0 8 - 2 9
7.
Ивердон
 4 2 1 1 5 - 5 7
8.
Лозанна
 4 2 0 2 10 - 9 6
9.
Грасcхоппер
 0:0 4 1 2 1 7 - 8 5
10.
Винтертур
 0:0 5 1 2 2 2 - 5 5
11.
Базель
 3 1 0 2 3 - 4 3
12.
Янг Бойз
 4 0 2 2 4 - 6 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Люцерн
 4 2 2 0 9 - 7 8
2.
Лугано
 3 2 1 0 4 - 2 7
3.
Цюрих
 4 2 1 1 7 - 6 7
4.
Серветт
 4 2 1 1 6 - 6 7
5.
Базель
 5 2 1 2 12 - 5 7
6.
Санкт-Галлен
 4 1 1 2 5 - 6 4
7.
Янг Бойз
 4 1 1 2 7 - 10 4
8.
Грасcхоппер
 0:0 5 1 1 3 3 - 5 4
9.
Сьон
 4 1 0 3 3 - 6 3
10.
Ивердон
 5 0 2 3 4 - 9 2
11.
Лозанна
 5 0 2 3 3 - 10 2
12.
Винтертур
 0:0 4 0 0 4 3 - 11 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Серветт Кутеса Дерек 5
Базель Барри Тьерно 5
Базель Айети Альбиан 4 (3)
Люцерн Клиджэ Тибо 4 (2)
Люцерн Lars Villiger 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ивердон Сеспедес Борис 5
Цюрих Переа Хуан 1 3
Базель Авдуллаху Леон 1 3
Лозанна Дюссенн Ноэ 4
Винтертур Granit Lekaj 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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