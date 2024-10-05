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  3. Польша
  4. Экстракласса 2024-2025
Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Пржибыл Ярослав
Радомяк Радом
0:0
Первый тайм: 8'
Ракув
0'
Лучшие коэффициенты
Радомяк Радом
Ничья
Ракув
3.90
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Все Коэффициенты
1
Maciej
Kikolski
24
Уаттара
Зиэ
29
Бранко
Рафаэл
4
Мамедов
Рахиль
23
Энрике
Паулу
13
Гжесик
Ян
77
Донис
Христос
28
Michal
Kaput
7
Пеглоу
27
Вольски
Рафал
17
Роча
Леонардо
1
Треловски
Кацпер
2
Мосур
Ариэль
88
Родин
Матай
3
Рундич
Милан
7
Тудор
Фран
20
Салес
Жеан
Карлос
5
Берггрен
Густав
30
Кочергин
Владислав
19
Michael
Ameyaw
84
Адриано
Рибейро
10
Иви
Лопес
Радомяк Радом
4-4-1-1
Ракув
3-4-2-1

История личных встреч

Радомяк Радом
Ракув

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

10 матчей

20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

10%
40%
50%
1 победа 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

10%
50%
40%
1 победа 5 ничьих 4 победы

История матчей

Э
2:1
Э
3:0
Э
0:0
Э
3:0
Э
0:1
Э
2:2
ВД
0:0
ВД
3:0
ВД
1:0
ВД
3:2

Голы

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

0.6
0.8

Среднее время на гол

150
112

Всего голов

14
2

Голов в среднем за матч

2.8
0.4

Среднее время на гол

32
225

Всего голов

17
6

Голов в среднем за матч

1.7
0.6

Тотал матчей

2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

52
150

Бомбардиры внутри турнира

Радомяк Радом
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роча Леонардо 9 (1) 1
Уаттара Зиэ 2 0.22
Леандро 1 0.11
Пеглоу 1 0.11
Капемба Освальдо Педро 1 0.11
Гжесик Ян 0 0
Вольски Рафал 0 0
Roberto Alves 0 0
Энрике Паулу 0 0
Michal Kaput 0 0
Guilherme Zimovski 0 0
Ракув
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салес Жеан Карлос 3 0.3
Берггрен Густав 2 0.2
Браут-Брюнес Джонатан 2 0.2
Patryk Makuch 1 0.1
Иви Лопес 1 0.1
Кочергин Владислав 1 0.1
Црнац Анте 1 0.1
Драчал Давид 1 0.1
Оума Эрик 1 0.1
Тудор Фран 0 0

Карточки

Радомяк Радом
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Донис Христос 4 0
Бранко Рафаэл 2 1
Леандро 3 0
Жордау Бруну 3 0
Damian Jakubik 2 0
Энрике Паулу 2 0
Роча Леонардо 2 0
Вагнер да Силва 1 0
Roberto Alves 1 0
Мамедов Рахиль 1 0
Гжесик Ян 1 0
Michal Kaput 1 0
Уаттара Зиэ 1 0
Пеглоу 1 0
Guilherme Zimovski 1 0
Ракув
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Браут-Брюнес Джонатан 4 0
Берггрен Густав 3 0
Салес Жеан Карлос 2 0
Сварнас Стратос 2 0
Тудор Фран 2 0
Кочергин Владислав 2 0
Пестка Камил 2 0
Адриано Рибейро 1 0
Куцяк Душан 1 0
Jesus Diaz 1 0
Рундич Милан 1 0
Иви Лопес 1 0
Оума Эрик 1 0
Треловски Кацпер 1 0
Раковитан Богдан 1 0
Црнац Анте 1 0

Результаты матчей

Радомяк Радом
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Ракув
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

3
0
Радомяк Радом
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Ракув
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

9
2

Упущенные победы

2
7
Радомяк Радом
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Ракув
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

10
3

Упущенные победы

5
7

Голы по времени матча

Забито

9
6
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
3
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
4
44%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
3
50%
76-90

Пропущено

6
1
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

5
7
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
0
0%
1
14%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
3
43%
76-90

Пропущено

10
3
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
3
30%
1
33%
31-45
1
10%
1
33%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
1
33%
76-90

Забито

14
13
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
2 Не забивали 4
3
21%
1
8%
1-15
1
7%
1
8%
16-30
2
14%
4
31%
31-45
4
29%
1
8%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
3
21%
6
46%
76-90

Пропущено

16
4
6 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
5
31%
1
25%
31-45
1
6%
2
50%
46-60
4
25%
0
0%
61-75
5
31%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Радомяк Радом
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Заглембе Любин - Радомяк Радом 1:0 Гурник Забже - Радомяк Радом 0:1 Радомяк Радом - Корона Кельце 4:0 Лехия Гданьск - Радомяк Радом 1:0
Оскар Пшисуха - Радомяк Радом 1:2 Радомяк Радом - Краковия 2:1 Видзев Лодзь - Радомяк Радом 3:2 Легия - Радомяк Радом 4:1 Радомяк Радом - Гурник Забже 1:2 Радомяк Радом - Ягеллония Белосток 2:3 ГКС Катовице - Радомяк Радом 1:2 Радомяк Радом - Мотор Люблин 1:1 Краковия - Радомяк Радом 0:1 Корона Кельце - Радомяк Радом 0:3 Радомяк Радом - Видзев Лодзь 1:3 Шленск Вроцлав - Радомяк Радом 2:0 Радомяк Радом - Рух Хожув 0:2 Легия - Радомяк Радом 0:3 Радомяк Радом - Заглембе Любин 3:4 Корона Кельце - Радомяк Радом 4:0
Ракув
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ракув - Пуща Неполомице 2:0 Медзь Легница - Ракув 0:0 Ракув - Заглембе Любин 5:1 Легия - Ракув 0:1
Ракув - Пяст 0:1 Лехия Гданьск - Ракув 1:2 Гурник Забже - Ракув 0:0 Ракув - Лех 0:0 ГКС Катовице - Ракув 0:1 Ракув - Краковия 0:1 Мотор Люблин - Ракув 0:2 Ракув - Омония Никосия 2:0 Ракув - Одра Ополе 1:1 Ракув - Маккаби Тель-Авив 0:0 Ракув - Пуща Неполомице 1:1 Ракув - Сталь Жешув 5:1 Ракув - Шленск Вроцлав 1:2 Краковия - Ракув 2:0 Ракув - Погонь Щецин 2:1 Заглембе Любин - Ракув 2:0

Результаты матчей

Радомяк Радом
Ракув

Точный счет

1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
3 раза 60%
2
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
0:1
4 раза 40%
0:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
4
1 раз 11%
0
4 раза 40%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
5
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Радомяк Радом
Ракув

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
2
3
1
3
2.5
1
4
1
3
3.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
1
2
3
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
6
4
5
4
1.5
4
6
1
8
2.5
1
9
1
8
3.5
1
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 10 8 1 1 20 - 5 25
2.
Ягеллония Белосток
 10 7 0 3 17 - 16 21
3.
Ракув
 0:0 11 6 3 2 13 - 4 21
4.
Краковия
 10 6 2 2 18 - 13 20
5.
Погонь Щецин
 10 5 1 4 16 - 13 16
6.
Видзев Лодзь
 11 4 4 3 13 - 12 16
7.
Легия
 10 4 3 3 17 - 11 15
8.
Пяст
 10 4 3 3 10 - 9 15
9.
ГКС Катовице
 11 4 3 4 18 - 13 15
10.
Гурник Забже
 10 3 3 4 13 - 13 12
11.
Мотор Люблин
 10 3 3 4 8 - 12 12
12.
Корона Кельце
 11 3 3 5 9 - 16 12
13.
Сталь Мелец
 10 3 2 5 8 - 11 11
14.
Заглембе Любин
 10 3 2 5 7 - 14 11
15.
Радомяк Радом
 0:0 10 3 1 6 14 - 16 10
16.
Лехия Гданьск
 11 2 3 6 13 - 21 9
17.
Пуща Неполомице
 11 1 5 5 10 - 19 8
18.
Шленск Вроцлав
 8 0 4 4 7 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 5 5 0 0 13 - 1 15
2.
Погонь Щецин
 5 5 0 0 12 - 3 15
3.
Ягеллония Белосток
 5 4 0 1 10 - 6 12
4.
Видзев Лодзь
 5 3 1 1 6 - 4 10
5.
Заглембе Любин
 5 3 1 1 5 - 3 10
6.
Легия
 6 3 1 2 13 - 7 10
7.
Сталь Мелец
 6 3 1 2 6 - 5 10
8.
Пяст
 5 2 2 1 6 - 4 8
9.
Краковия
 5 2 2 1 8 - 8 8
10.
ГКС Катовице
 6 2 2 2 9 - 7 8
11.
Мотор Люблин
 6 2 2 2 4 - 6 8
12.
Гурник Забже
 4 2 1 1 6 - 3 7
13.
Ракув
 0:0 5 2 1 2 7 - 3 7
14.
Радомяк Радом
 0:0 5 2 1 2 9 - 6 7
15.
Корона Кельце
 5 2 0 3 6 - 7 6
16.
Пуща Неполомице
 6 1 3 2 9 - 13 6
17.
Лехия Гданьск
 5 1 2 2 4 - 6 5
18.
Шленск Вроцлав
 3 0 3 0 3 - 3 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 0:0 6 4 2 0 6 - 1 14
2.
Краковия
 5 4 0 1 10 - 5 12
3.
Лех
 5 3 1 1 7 - 4 10
4.
Ягеллония Белосток
 5 3 0 2 7 - 10 9
5.
ГКС Катовице
 5 2 1 2 9 - 6 7
6.
Пяст
 5 2 1 2 4 - 5 7
7.
Видзев Лодзь
 6 1 3 2 7 - 8 6
8.
Корона Кельце
 6 1 3 2 3 - 9 6
9.
Легия
 4 1 2 1 4 - 4 5
10.
Гурник Забже
 6 1 2 3 7 - 10 5
11.
Мотор Люблин
 4 1 1 2 4 - 6 4
12.
Лехия Гданьск
 6 1 1 4 9 - 15 4
13.
Радомяк Радом
 0:0 5 1 0 4 5 - 10 3
14.
Пуща Неполомице
 5 0 2 3 1 - 6 2
15.
Сталь Мелец
 4 0 1 3 2 - 6 1
16.
Погонь Щецин
 5 0 1 4 4 - 10 1
17.
Шленск Вроцлав
 5 0 1 4 4 - 10 1
18.
Заглембе Любин
 5 0 1 4 2 - 11 1
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Радомяк Радом Роча Леонардо 9
Лех Исхак Микаэль 5 (2)
Видзев Лодзь Рондич Имад 5 (2)
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 5
Краковия Кялльман Беньямин 4 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Видзев Лодзь Фернандес Хуан III 1 4
Краковия Глик Камил 4
Краковия Какабадзе Отар 4
Радомяк Радом Донис Христос 4
Лех Милич Антонио 4
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
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