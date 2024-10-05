Тур: 11. Стадион: Stadion im. Braci Czachorow. Главный судья: Пржибыл Ярослав
0:0
Первый тайм: 8'
0'
24
Уаттара
Зиэ
23
Энрике
Паулу
13
Гжесик
Ян
28
Michal
Kaput
7
Пеглоу
88
Родин
Матай
10
Иви
Лопес
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Уаттара ЗиэЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Энрике ПаулуЗащитник
-
13 Гжесик ЯнПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Michal KaputПолузащитник
-
7 ПеглоуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
66 Жордау БрунуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 ЛеандроПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Балтазар Бруно
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
88 Родин МатайЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Иви ЛопесНападающий
- Запасные игроки
-
12 Куцяк ДушанВратарь
- Защитник
-
21 Драчал ДавидПолузащитник
-
25 Оума ЭрикПолузащитник
-
23 Барат ПетерПолузащитник
- Нападающий
-
15 Jesus DiazНападающий
-
-
-
Главный тренер: Папшун Марек
История личных встреч
Радомяк Радом
Ракув
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
10 матчей
20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
10%
40%
50%
1 победа 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
10%
50%
40%
1 победа 5 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
0.6
0.8
Среднее время на гол
150
112
Всего голов
14
2
Голов в среднем за матч
2.8
0.4
Среднее время на гол
32
225
Всего голов
17
6
Голов в среднем за матч
1.7
0.6
Тотал матчей
2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
52
150
Бомбардиры внутри турнира
Радомяк Радом
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роча Леонардо
|9 (1)
|1
|Уаттара Зиэ
|2
|0.22
|Леандро
|1
|0.11
|Пеглоу
|1
|0.11
|Капемба Освальдо Педро
|1
|0.11
|Гжесик Ян
|0
|0
|Вольски Рафал
|0
|0
|Roberto Alves
|0
|0
|Энрике Паулу
|0
|0
|Michal Kaput
|0
|0
|Guilherme Zimovski
|0
|0
Ракув
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Салес Жеан Карлос
|3
|0.3
|Берггрен Густав
|2
|0.2
|Браут-Брюнес Джонатан
|2
|0.2
|Patryk Makuch
|1
|0.1
|Иви Лопес
|1
|0.1
|Кочергин Владислав
|1
|0.1
|Црнац Анте
|1
|0.1
|Драчал Давид
|1
|0.1
|Оума Эрик
|1
|0.1
|Тудор Фран
|0
|0
Карточки
Радомяк Радом
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Донис Христос
|4
|0
|Бранко Рафаэл
|2
|1
|Леандро
|3
|0
|Жордау Бруну
|3
|0
|Damian Jakubik
|2
|0
|Энрике Паулу
|2
|0
|Роча Леонардо
|2
|0
|Вагнер да Силва
|1
|0
|Roberto Alves
|1
|0
|Мамедов Рахиль
|1
|0
|Гжесик Ян
|1
|0
|Michal Kaput
|1
|0
|Уаттара Зиэ
|1
|0
|Пеглоу
|1
|0
|Guilherme Zimovski
|1
|0
Ракув
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Браут-Брюнес Джонатан
|4
|0
|Берггрен Густав
|3
|0
|Салес Жеан Карлос
|2
|0
|Сварнас Стратос
|2
|0
|Тудор Фран
|2
|0
|Кочергин Владислав
|2
|0
|Пестка Камил
|2
|0
|Адриано Рибейро
|1
|0
|Куцяк Душан
|1
|0
|Jesus Diaz
|1
|0
|Рундич Милан
|1
|0
|Иви Лопес
|1
|0
|Оума Эрик
|1
|0
|Треловски Кацпер
|1
|0
|Раковитан Богдан
|1
|0
|Црнац Анте
|1
|0
Результаты матчей
Радомяк Радом
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Ракув
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
3
0
Радомяк Радом
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Ракув
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
9
2
Упущенные победы
2
7
Радомяк Радом
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Ракув
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
10
3
Упущенные победы
5
7
Голы по времени матча
Забито
9
6
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
3
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
4
44%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
3
50%
76-90
Пропущено
6
1
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
5
7
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
0
0%
1
14%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
3
43%
76-90
Пропущено
10
3
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
3
30%
1
33%
31-45
1
10%
1
33%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
1
33%
76-90
Забито
14
13
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
2 Не забивали 4
3
21%
1
8%
1-15
1
7%
1
8%
16-30
2
14%
4
31%
31-45
4
29%
1
8%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
3
21%
6
46%
76-90
Пропущено
16
4
6 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
5
31%
1
25%
31-45
1
6%
2
50%
46-60
4
25%
0
0%
61-75
5
31%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Радомяк Радом
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Заглембе Любин - Радомяк Радом 1:0 Гурник Забже - Радомяк Радом 0:1 Радомяк Радом - Корона Кельце 4:0 Лехия Гданьск - Радомяк Радом 1:0
Оскар Пшисуха - Радомяк Радом 1:2 Радомяк Радом - Краковия 2:1 Видзев Лодзь - Радомяк Радом 3:2 Легия - Радомяк Радом 4:1 Радомяк Радом - Гурник Забже 1:2 Радомяк Радом - Ягеллония Белосток 2:3 ГКС Катовице - Радомяк Радом 1:2 Радомяк Радом - Мотор Люблин 1:1 Краковия - Радомяк Радом 0:1 Корона Кельце - Радомяк Радом 0:3 Радомяк Радом - Видзев Лодзь 1:3 Шленск Вроцлав - Радомяк Радом 2:0 Радомяк Радом - Рух Хожув 0:2 Легия - Радомяк Радом 0:3 Радомяк Радом - Заглембе Любин 3:4 Корона Кельце - Радомяк Радом 4:0
Ракув
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ракув - Пуща Неполомице 2:0 Медзь Легница - Ракув 0:0 Ракув - Заглембе Любин 5:1 Легия - Ракув 0:1
Ракув - Пяст 0:1 Лехия Гданьск - Ракув 1:2 Гурник Забже - Ракув 0:0 Ракув - Лех 0:0 ГКС Катовице - Ракув 0:1 Ракув - Краковия 0:1 Мотор Люблин - Ракув 0:2 Ракув - Омония Никосия 2:0 Ракув - Одра Ополе 1:1 Ракув - Маккаби Тель-Авив 0:0 Ракув - Пуща Неполомице 1:1 Ракув - Сталь Жешув 5:1 Ракув - Шленск Вроцлав 1:2 Краковия - Ракув 2:0 Ракув - Погонь Щецин 2:1 Заглембе Любин - Ракув 2:0
Результаты матчей
Радомяк Радом
Ракув
Точный счет
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
3 раза 60%
2
1 раз 20%
5
1 раз 20%
Точный счет
1:0
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
Точный счет
1:0
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
0:1
4 раза 40%
0:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 44%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
4
1 раз 11%
0
4 раза 40%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
5
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Радомяк Радом
Ракув
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
23
13
14
13
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
41
23
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
64
54
46
18
19
18
19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|8
|1
|1
|20 - 5
|25
|2.
|10
|7
|0
|3
|17 - 16
|21
|3.
|0:0
|11
|6
|3
|2
|13 - 4
|21
|4.
|10
|6
|2
|2
|18 - 13
|20
|5.
|10
|5
|1
|4
|16 - 13
|16
|6.
|11
|4
|4
|3
|13 - 12
|16
|7.
|10
|4
|3
|3
|17 - 11
|15
|8.
|10
|4
|3
|3
|10 - 9
|15
|9.
|11
|4
|3
|4
|18 - 13
|15
|10.
|10
|3
|3
|4
|13 - 13
|12
|11.
|10
|3
|3
|4
|8 - 12
|12
|12.
|11
|3
|3
|5
|9 - 16
|12
|13.
|10
|3
|2
|5
|8 - 11
|11
|14.
|10
|3
|2
|5
|7 - 14
|11
|15.
|0:0
|10
|3
|1
|6
|14 - 16
|10
|16.
|11
|2
|3
|6
|13 - 21
|9
|17.
|11
|1
|5
|5
|10 - 19
|8
|18.
|8
|0
|4
|4
|7 - 13
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|13 - 1
|15
|2.
|5
|5
|0
|0
|12 - 3
|15
|3.
|5
|4
|0
|1
|10 - 6
|12
|4.
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|5.
|5
|3
|1
|1
|5 - 3
|10
|6.
|6
|3
|1
|2
|13 - 7
|10
|7.
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|10
|8.
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|9.
|5
|2
|2
|1
|8 - 8
|8
|10.
|6
|2
|2
|2
|9 - 7
|8
|11.
|6
|2
|2
|2
|4 - 6
|8
|12.
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|13.
|0:0
|5
|2
|1
|2
|7 - 3
|7
|14.
|0:0
|5
|2
|1
|2
|9 - 6
|7
|15.
|5
|2
|0
|3
|6 - 7
|6
|16.
|6
|1
|3
|2
|9 - 13
|6
|17.
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|18.
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|6
|4
|2
|0
|6 - 1
|14
|2.
|5
|4
|0
|1
|10 - 5
|12
|3.
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|4.
|5
|3
|0
|2
|7 - 10
|9
|5.
|5
|2
|1
|2
|9 - 6
|7
|6.
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|7.
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|8.
|6
|1
|3
|2
|3 - 9
|6
|9.
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|10.
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|11.
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|12.
|6
|1
|1
|4
|9 - 15
|4
|13.
|0:0
|5
|1
|0
|4
|5 - 10
|3
|14.
|5
|0
|2
|3
|1 - 6
|2
|15.
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
|16.
|5
|0
|1
|4
|4 - 10
|1
|17.
|5
|0
|1
|4
|4 - 10
|1
|18.
|5
|0
|1
|4
|2 - 11
|1
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Радомяк Радом
|Роча Леонардо
|9
|Лех
|Исхак Микаэль
|5 (2)
|Видзев Лодзь
|Рондич Имад
|5 (2)
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|5
|Краковия
|Кялльман Беньямин
|4 (4)
|Видзев Лодзь
|Фернандес Хуан III
|1 4
|Краковия
|Глик Камил
|4
|Краковия
|Какабадзе Отар
|4
|Радомяк Радом
|Донис Христос
|4
|Лех
|Милич Антонио
|4