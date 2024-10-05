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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2024-2025
Тур: 10. Стадион: .
Кортрейк
2:1
Первый тайм: 37'
Генк
0'
0:1
6' Гол
Баа Кристофер
1:1
16' Гол
Ферри Начо
2:1
19' Гол
Ферри Начо
26' Желтая карточка
Деягере Брехт
33' Желтая карточка
Баа Кристофер

Ход матча

6'
0:1
Баа Кристофер
16'
Ферри Начо
1:1
19'
Ферри Начо
(Амброз Тьерри)
2:1
26'
Деягере Брехт
 
33'
 
Баа Кристофер
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Кортрейк
Ничья
Генк
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Все Коэффициенты
31
Гуннарссон
Патрик
20
Девале
Жиль
24
Фудзии
Харуя
44
Сильва
Жоао
26
Лагэ
Брам
30
Канеко
Такуро
27
Сиссако
Абдулайе
6
Мессату
Наэль
16
Деягере
Брехт
19
Ферри
Начо
68
Амброз
Тьерри
1
Ван
Кромбрюгге
Хендрик
77
Эль-Уахди
Закария
3
Садик
Муджаид
6
Matte
Smets
18
Кайембе
Йорис
24
Заттльбергер
Николас
8
Хейнен
Бриан
23
Стеккерс
Ярне
17
Грошовски
Патрик
7
Баа
Кристофер
99
Арокодаре
Толуваласе
Кортрейк
4-4-2
Генк
4-2-3-1

История личных встреч

Кортрейк
Генк

11 матчей

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

54.5%
90.9%
6 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 0 побед

19 матчей

5.3%
94.7%
0 побед 1 ничья 18 побед

Первый тайм

15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Второй тайм

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 16 побед

30 матчей

20%
20%
60%
6 побед 6 ничьих 18 побед

Первый тайм

20%
43.3%
36.7%
6 побед 13 ничьих 11 побед

Второй тайм

16.7%
30%
53.3%
5 побед 9 ничьих 16 побед

История матчей

ПДА
4:0
ПДА
0:3
ПДА
1:0
ПДА
2:1
ПДА
2:0
ПДА
1:2
ПДА
2:1
ПДА
2:0
ПДА
0:1
ПДА
2:1
ПДА
1:1
ПДА
3:3
К
1:0
К
3:2
ПДА
2:3
ПДА
0:0
ЛППОЗПВЛЕ
3:0
ЛППОЗПВЛЕ
0:3
ЛП
3:0
ЛП
4:1
ЛП
1:0
ЛП
1:0
ЛЖ
3:0
ЛЖ
1:1
ЛЖ
2:2
ЛЖ
1:0
ЛЖ
2:0
ЛЖ
1:1
ЛЖ
3:4
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

22
6

Голов в среднем за матч

1.47
0.4

Среднее время на гол

61
225

Всего голов

31
24

Голов в среднем за матч

2.07
1.6

Среднее время на гол

43
56

Всего голов

53
30

Голов в среднем за матч

1.77
1

Тотал матчей

2.5
29
Больше 97%
Меньше 3%
1
23
Больше 77%
Меньше 23%
7
16
Больше 53%
Меньше 47%
14
7
Больше 23%
Меньше 77%
23
5
Больше 17%
Меньше 83%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
29

Среднее время на гол

50
90

Бомбардиры внутри турнира

Кортрейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ферри Начо 3 0.3
Сильва Жоао 1 0.1
Амброз Тьерри 1 0.1
Канеко Такуро 1 0.1
Мампасси Марк Рене 1 0.1
Dion De Neve 1 0.1
Abdelkahar Kadri 0 0
Райан Алебиосу 0 0
Генк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Арокодаре Толуваласе 6 0.6
Стеккерс Ярне 3 (2) 0.3
О Хен-Гю 3 (1) 0.3
Грошовски Патрик 2 0.2
Баа Кристофер 2 0.2
Сор Коллинс 1 0.1
Куэста Карлос 1 0.1
Садик Муджаид 1 0.1
Заттльбергер Николас 1 0.1
Noah Adedeji-Sternberg 1 0.1
Хейнен Бриан 0 0
Эль-Ханнус Билаль 0 0
Konstantinos Karetsas 0 0

Карточки

Кортрейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Abdelkahar Kadri 5 0
Эль-Идрисси Мунем 4 0
Мампасси Марк Рене 1 1
Сильва Жоао 2 0
Канеко Такуро 2 0
Мессату Наэль 2 0
Амброз Тьерри 1 0
Billel Messaoudi 1 0
Такаминэ Томоки 1 0
Райан Алебиосу 1 0
Шимич Роко 1 0
Лагэ Брам 1 0
Ферри Начо 1 0
Генк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Садик Муджаид 1 1
Кайембе Йорис 2 0
Эль-Уахди Закария 2 0
Грошовски Патрик 1 0
О Хен-Гю 1 0
Нкуба Кен 1 0
Фадера Алию 1 0
Бангура Ибраима II 1 0
Konstantinos Karetsas 1 0

Результаты матчей

Кортрейк
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Генк
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
5

Упущенные победы

1
1
Кортрейк
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Генк
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

3
10
Кортрейк
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Генк
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

7
5

Упущенные победы

4
11

Голы по времени матча

Забито

2
10
0 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 5
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
50%
1
10%
46-60
1
50%
2
20%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Пропущено

5
8
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
2
40%
2
25%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
40%
2
25%
76-90

Забито

5
10
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
1
10%
46-60
1
20%
1
10%
61-75
0
0%
7
70%
76-90

Пропущено

9
3
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
1
33%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Забито

7
20
2 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 4
3 Не забивали 1
1
14%
2
10%
1-15
0
0%
3
15%
16-30
1
14%
2
10%
31-45
3
43%
2
10%
46-60
2
29%
3
15%
61-75
0
0%
8
40%
76-90

Пропущено

14
11
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 5
3
21%
2
18%
1-15
2
14%
2
18%
16-30
2
14%
2
18%
31-45
1
7%
2
18%
46-60
2
14%
1
9%
61-75
4
29%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Кортрейк
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Юнион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 3:0 АХ Лёвен - Кортрейк 1:1 Кортрейк - Брюгге 0:3 Кортрейк - Сент-Трейден 1:1
Спортинг Шарлеруа - Кортрейк 1:0 Кортрейк - Стандард 1:0 Дендер - Кортрейк 4:1 Серкль Брюгге - Кортрейк 1:2 Кортрейк - Гент 0:1 АЗ Алкмаар - Кортрейк 3:0 Кортрейк - Амьен 5:0 Кардифф Сити - Кортрейк 3:1 Ланс - Кортрейк 6:3 Уайт Стар Лауве - Кортрейк 0:5 Лауве - Кортрейк 0:5 Спортинг Шарлеруа - Кортрейк 3:1 Кортрейк - Эйпен 1:0 РВДМ 47 - Кортрейк 0:1 Кортрейк - РВДМ 47 2:4 Кортрейк - Спортинг Шарлеруа 1:2
Генк
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Генк - Мехелен 2:1 Генк - Дендер 4:0 Андерлехт - Генк 0:2 Серкль Брюгге - Генк 2:3
Генк - Вестерло 1:0 Генк - Фортуна Ситтард 2:0 Беерсхот-Вильрейк - Генк 3:4 Генк - Брюгге 3:2 АХ Лёвен - Генк 3:1 Генк - Стандард 0:0 Генк - Лилль 2:2 Генк - Гоу Эхед Иглс 1:2 Фейеноорд - Генк 3:1 Генк - ПАОК 3:1 Генк - Спортинг Шарлеруа 3:3 Генк - Шарлеруа 3:3 РК Хедес - Генк 1:4 Хейдес - Генк 1:4 Генк - Гент 0:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Генк 2:0

Результаты матчей

Кортрейк
Генк

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%
2
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Кортрейк
Генк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
8
1
1
8
1.5
6
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 1:2 10 7 1 2 21 - 13 22
2.
Гент
 9 5 1 3 17 - 9 16
3.
Вестерло
 10 4 3 3 20 - 18 15
4.
Брюгге
 9 4 2 3 15 - 11 14
5.
Спортинг Шарлеруа
 9 4 2 3 12 - 9 14
6.
Андерлехт
 9 3 5 1 10 - 8 14
7.
Мехелен
 10 4 2 4 18 - 14 14
8.
Антверпен
 8 4 1 3 17 - 7 13
9.
Юнион Сент-Жиллуаз
 9 3 4 2 10 - 7 13
10.
Стандард
 9 3 3 3 5 - 5 12
11.
Дендер
 9 3 3 3 13 - 15 12
12.
Кортрейк
 2:1 10 3 2 5 8 - 16 11
13.
АХ Лёвен
 10 2 5 3 10 - 15 11
14.
Сент-Трейден
 9 2 4 3 12 - 17 10
15.
Серкль Брюгге
 9 2 2 5 11 - 17 8
16.
Беерсхот-Вильрейк
 9 0 2 7 8 - 26 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 1:2 5 4 1 0 10 - 3 13
2.
Юнион Сент-Жиллуаз
 4 3 1 0 7 - 1 10
3.
Гент
 5 3 1 1 11 - 4 10
4.
Спортинг Шарлеруа
 5 3 1 1 6 - 2 10
5.
Мехелен
 5 3 0 2 15 - 9 9
6.
АХ Лёвен
 4 2 2 0 7 - 3 8
7.
Вестерло
 5 2 2 1 11 - 8 8
8.
Стандард
 5 2 2 1 3 - 2 8
9.
Брюгге
 4 2 1 1 7 - 5 7
10.
Серкль Брюгге
 5 2 1 2 10 - 8 7
11.
Кортрейк
 2:1 5 2 1 2 4 - 6 7
12.
Антверпен
 4 2 0 2 13 - 4 6
13.
Андерлехт
 5 1 3 1 4 - 5 6
14.
Сент-Трейден
 4 1 2 1 6 - 8 5
15.
Дендер
 5 1 2 2 6 - 6 5
16.
Беерсхот-Вильрейк
 4 0 1 3 4 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 1:2 5 3 0 2 11 - 10 9
2.
Андерлехт
 4 2 2 0 6 - 3 8
3.
Антверпен
 4 2 1 1 4 - 3 7
4.
Дендер
 4 2 1 1 7 - 9 7
5.
Брюгге
 5 2 1 2 8 - 6 7
6.
Вестерло
 5 2 1 2 9 - 10 7
7.
Гент
 4 2 0 2 6 - 5 6
8.
Мехелен
 5 1 2 2 3 - 5 5
9.
Сент-Трейден
 5 1 2 2 6 - 9 5
10.
Стандард
 4 1 1 2 2 - 3 4
11.
Спортинг Шарлеруа
 4 1 1 2 6 - 7 4
12.
Кортрейк
 2:1 5 1 1 3 4 - 10 4
13.
Юнион Сент-Жиллуаз
 5 0 3 2 3 - 6 3
14.
АХ Лёвен
 6 0 3 3 3 - 12 3
15.
Серкль Брюгге
 4 0 1 3 1 - 9 1
16.
Беерсхот-Вильрейк
 5 0 1 4 4 - 17 1
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
Генк Арокодаре Толуваласе 6
Спортинг Шарлеруа Хейманс Дан 6
Антверпен Чери Тьяронн 5 (2)
Серкль Брюгге Денкей Кевин 5 (1)
Антверпен Ондрейка Якоб 4 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Антверпен Одои Денис 1 5
Мехелен Мохаммед Азиз 5
Кортрейк Abdelkahar Kadri 5
АХ Лёвен Верстрате Биргер 4
Вестерло Хасполат Догукан 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 33'
    Баа Кристофер получил желтую карточку от судьи
  • 26'
    Деягере Брехт получил желтую карточку от судьи
  • 19'
    Амброз Тьерри сделал результативную передачу.
  • 19'
    Г О О О О Л - Начо Ферри бьет в цель!
  • 16'
    Г О О О О Л - Начо Ферри бьет в цель!
  • 6'
    Г О О О О Л - Баа Кристофер бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Кортрейк
Ничья
Генк
6.50
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6.70
1.53
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Где смотреть матч Кортрейк 2:1 Генк онлайн

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