Тур: 10. Стадион: Гульденспоренстадион.
0'
0:1
6' ГолБаа Кристофер
1:1
16' ГолФерри Начо
2:1
19' ГолФерри Начо
26' Желтая карточкаДеягере Брехт
33' Желтая карточкаБаа Кристофер
Ход матча
6'
0:1
16'
1:1
19'
2:1
26'
33'
20
Девале
Жиль
24
Фудзии
Харуя
44
Сильва
Жоао
26
Лагэ
Брам
19
Ферри
Начо
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Девале ЖильЗащитник
-
24 Фудзии ХаруяЗащитник
-
44 Сильва ЖоаоЗащитник
-
26 Лагэ БрамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Ферри НачоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
95 Пирар ЛюкаВратарь
- Защитник
-
14 Фоссум ИверПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Шимич РокоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Freyr Alexandersson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
39 Пендерс МайкВратарь
- Защитник
-
27 Нкуба КенПолузащитник
- Полузащитник
-
9 О Хен-ГюНападающий
-
15 Thomas Claes
-
-
-
-
Главный тренер: Финк Торстен
История личных встреч
Кортрейк
Генк
11 матчей
54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
54.5%
90.9%
6 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 0 побед
19 матчей
5.3%
94.7%
0 побед 1 ничья 18 побед
Первый тайм
15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Второй тайм
31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 16 побед
30 матчей
20%
20%
60%
6 побед 6 ничьих 18 побед
Первый тайм
20%
43.3%
36.7%
6 побед 13 ничьих 11 побед
Второй тайм
16.7%
30%
53.3%
5 побед 9 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
6
Голов в среднем за матч
1.47
0.4
Среднее время на гол
61
225
Всего голов
31
24
Голов в среднем за матч
2.07
1.6
Среднее время на гол
43
56
Всего голов
53
30
Голов в среднем за матч
1.77
1
Тотал матчей
2.5
29
Больше 97%
Меньше 3%
1
23
Больше 77%
Меньше 23%
7
16
Больше 53%
Меньше 47%
14
7
Больше 23%
Меньше 77%
23
5
Больше 17%
Меньше 83%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
Среднее время на гол
50
90
Бомбардиры внутри турнира
Кортрейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ферри Начо
|3
|0.3
|Сильва Жоао
|1
|0.1
|Амброз Тьерри
|1
|0.1
|Канеко Такуро
|1
|0.1
|Мампасси Марк Рене
|1
|0.1
|Dion De Neve
|1
|0.1
|Abdelkahar Kadri
|0
|0
|Райан Алебиосу
|0
|0
Генк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Арокодаре Толуваласе
|6
|0.6
|Стеккерс Ярне
|3 (2)
|0.3
|О Хен-Гю
|3 (1)
|0.3
|Грошовски Патрик
|2
|0.2
|Баа Кристофер
|2
|0.2
|Сор Коллинс
|1
|0.1
|Куэста Карлос
|1
|0.1
|Садик Муджаид
|1
|0.1
|Заттльбергер Николас
|1
|0.1
|Noah Adedeji-Sternberg
|1
|0.1
|Хейнен Бриан
|0
|0
|Эль-Ханнус Билаль
|0
|0
|Konstantinos Karetsas
|0
|0
Карточки
Кортрейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Abdelkahar Kadri
|5
|0
|Эль-Идрисси Мунем
|4
|0
|Мампасси Марк Рене
|1
|1
|Сильва Жоао
|2
|0
|Канеко Такуро
|2
|0
|Мессату Наэль
|2
|0
|Амброз Тьерри
|1
|0
|Billel Messaoudi
|1
|0
|Такаминэ Томоки
|1
|0
|Райан Алебиосу
|1
|0
|Шимич Роко
|1
|0
|Лагэ Брам
|1
|0
|Ферри Начо
|1
|0
Генк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Садик Муджаид
|1
|1
|Кайембе Йорис
|2
|0
|Эль-Уахди Закария
|2
|0
|Грошовски Патрик
|1
|0
|О Хен-Гю
|1
|0
|Нкуба Кен
|1
|0
|Фадера Алию
|1
|0
|Бангура Ибраима II
|1
|0
|Konstantinos Karetsas
|1
|0
Результаты матчей
Кортрейк
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Генк
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
5
Упущенные победы
1
1
Кортрейк
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Генк
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
3
10
Кортрейк
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Генк
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
7
5
Упущенные победы
4
11
Голы по времени матча
Забито
2
10
0 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 5
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
50%
1
10%
46-60
1
50%
2
20%
61-75
0
0%
1
10%
76-90
Пропущено
5
8
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
2
40%
2
25%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
40%
2
25%
76-90
Забито
5
10
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
1
10%
46-60
1
20%
1
10%
61-75
0
0%
7
70%
76-90
Пропущено
9
3
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
1
33%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Забито
7
20
2 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 4
3 Не забивали 1
1
14%
2
10%
1-15
0
0%
3
15%
16-30
1
14%
2
10%
31-45
3
43%
2
10%
46-60
2
29%
3
15%
61-75
0
0%
8
40%
76-90
Пропущено
14
11
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 5
3
21%
2
18%
1-15
2
14%
2
18%
16-30
2
14%
2
18%
31-45
1
7%
2
18%
46-60
2
14%
1
9%
61-75
4
29%
2
18%
76-90
Результаты последних матчей
Кортрейк
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Юнион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 3:0 АХ Лёвен - Кортрейк 1:1 Кортрейк - Брюгге 0:3 Кортрейк - Сент-Трейден 1:1
Спортинг Шарлеруа - Кортрейк 1:0 Кортрейк - Стандард 1:0 Дендер - Кортрейк 4:1 Серкль Брюгге - Кортрейк 1:2 Кортрейк - Гент 0:1 АЗ Алкмаар - Кортрейк 3:0 Кортрейк - Амьен 5:0 Кардифф Сити - Кортрейк 3:1 Ланс - Кортрейк 6:3 Уайт Стар Лауве - Кортрейк 0:5 Лауве - Кортрейк 0:5 Спортинг Шарлеруа - Кортрейк 3:1 Кортрейк - Эйпен 1:0 РВДМ 47 - Кортрейк 0:1 Кортрейк - РВДМ 47 2:4 Кортрейк - Спортинг Шарлеруа 1:2
Генк
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Генк - Мехелен 2:1 Генк - Дендер 4:0 Андерлехт - Генк 0:2 Серкль Брюгге - Генк 2:3
Генк - Вестерло 1:0 Генк - Фортуна Ситтард 2:0 Беерсхот-Вильрейк - Генк 3:4 Генк - Брюгге 3:2 АХ Лёвен - Генк 3:1 Генк - Стандард 0:0 Генк - Лилль 2:2 Генк - Гоу Эхед Иглс 1:2 Фейеноорд - Генк 3:1 Генк - ПАОК 3:1 Генк - Спортинг Шарлеруа 3:3 Генк - Шарлеруа 3:3 РК Хедес - Генк 1:4 Хейдес - Генк 1:4 Генк - Гент 0:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Генк 2:0
Результаты матчей
Кортрейк
Генк
Точный счет
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%
2
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Кортрейк
Генк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
41
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
14
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
81
18
63
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:2
|10
|7
|1
|2
|21 - 13
|22
|2.
|9
|5
|1
|3
|17 - 9
|16
|3.
|10
|4
|3
|3
|20 - 18
|15
|4.
|9
|4
|2
|3
|15 - 11
|14
|5.
|9
|4
|2
|3
|12 - 9
|14
|6.
|9
|3
|5
|1
|10 - 8
|14
|7.
|10
|4
|2
|4
|18 - 14
|14
|8.
|8
|4
|1
|3
|17 - 7
|13
|9.
|9
|3
|4
|2
|10 - 7
|13
|10.
|9
|3
|3
|3
|5 - 5
|12
|11.
|9
|3
|3
|3
|13 - 15
|12
|12.
|2:1
|10
|3
|2
|5
|8 - 16
|11
|13.
|10
|2
|5
|3
|10 - 15
|11
|14.
|9
|2
|4
|3
|12 - 17
|10
|15.
|9
|2
|2
|5
|11 - 17
|8
|16.
|9
|0
|2
|7
|8 - 26
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:2
|5
|4
|1
|0
|10 - 3
|13
|2.
|4
|3
|1
|0
|7 - 1
|10
|3.
|5
|3
|1
|1
|11 - 4
|10
|4.
|5
|3
|1
|1
|6 - 2
|10
|5.
|5
|3
|0
|2
|15 - 9
|9
|6.
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|7.
|5
|2
|2
|1
|11 - 8
|8
|8.
|5
|2
|2
|1
|3 - 2
|8
|9.
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|10.
|5
|2
|1
|2
|10 - 8
|7
|11.
|2:1
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|12.
|4
|2
|0
|2
|13 - 4
|6
|13.
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|14.
|4
|1
|2
|1
|6 - 8
|5
|15.
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|5
|16.
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:2
|5
|3
|0
|2
|11 - 10
|9
|2.
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|3.
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|4.
|4
|2
|1
|1
|7 - 9
|7
|5.
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|6.
|5
|2
|1
|2
|9 - 10
|7
|7.
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|8.
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|9.
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|10.
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|11.
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|12.
|2:1
|5
|1
|1
|3
|4 - 10
|4
|13.
|5
|0
|3
|2
|3 - 6
|3
|14.
|6
|0
|3
|3
|3 - 12
|3
|15.
|4
|0
|1
|3
|1 - 9
|1
|16.
|5
|0
|1
|4
|4 - 17
|1
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Группа вылета
|Генк
|Арокодаре Толуваласе
|6
|Спортинг Шарлеруа
|Хейманс Дан
|6
|Антверпен
|Чери Тьяронн
|5 (2)
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|5 (1)
|Антверпен
|Ондрейка Якоб
|4 (3)
|Антверпен
|Одои Денис
|1 5
|Мехелен
|Мохаммед Азиз
|5
|Кортрейк
|Abdelkahar Kadri
|5
|АХ Лёвен
|Верстрате Биргер
|4
|Вестерло
|Хасполат Догукан
|4