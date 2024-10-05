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  4. Экстракласса 2024-2025
Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Lukasz Kuzma
Лех
1:2
Конец матча
Мотор Люблин
0'
1:0
24' Гол
Исхак Микаэль
1:1
26' Гол
Мраз Самуэл
43' Желтая карточка
Столярски Павел
44' Желтая карточка
Michal Krol
1:2
54' Гол
Мраз Самуэл
66' Желтая карточка
Рудоль Себастьян
88' Желтая карточка
Palacz Krystian
90'+6
41
Мрожек
Бартош
2
Перейра
Жоэл
III
3
Дуглас
Алекс
55
Пиньот
Максимилиан
15
Гургул
Михал
43
Антони
Козубал
22
Муравски
Радослав
21
Хотич
Дино
7
Соуза
Афонсу
10
Волемарк
Патрик
9
Исхак
Микаэль
1
Kacper
Rosa
28
Столярски
Павел
21
Рудоль
Себастьян
18
Наемски
Аркадиуш
47
Palacz
Krystian
68
Bartosz
Wolski
6
Сампер
Серхи
77
Piotr
Ceglarz
11
Калисканер
Каан
26
Michal
Krol
90
Мраз
Самуэл
Лех
4-2-3-1
Мотор Люблин
4-2-3-1

История личных встреч

Лех
Мотор Люблин

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ТМС
3:2

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

3
2

Среднее время на гол

30
45

Бомбардиры внутри турнира

Лех
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Исхак Микаэль 6 (1) 0.55
Хотич Дино 4 0.36
Соуза Афонсу 3 0.27
Волемарк Патрик 3 0.27
Шимчак Филип 2 (1) 0.18
Голизаде Али 1 0.09
Ягелло Филип 1 0.09
Перейра Жоэл III 0 0
Антони Козубал 0 0
Ба-Луа Адриэль 0 0
Хоканс Даниэль 0 0
Фиабема Брайан 0 0
Мотор Люблин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мраз Самуэл 3 0.27
Christopher Simon 2 0.18
Piotr Ceglarz 2 (1) 0.18
Рудоль Себастьян 1 0.09
Бартош Марек Кристиан 1 0.09
Mbaye Ndiaye 1 0.09
Bartosz Wolski 0 0
Filip Wojcik 0 0
Michal Krol 0 0

Карточки

Лех
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Милич Антонио 4 0
Голизаде Али 2 0
Фиабема Брайан 2 0
Исхак Микаэль 1 0
Хотич Дино 1 0
Муравски Радослав 1 0
Перейра Жоэл III 1 0
Ба-Луа Адриэль 1 0
Хоканс Даниэль 1 0
Антони Козубал 1 0
Гургул Михал 1 0
Мотор Люблин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рудоль Себастьян 3 0
Mbaye Ndiaye 3 0
Столярски Павел 2 0
Мраз Самуэл 2 0
Бартош Марек Кристиан 2 0
Кубица Кшиштоф 2 0
Michal Krol 2 0
Piotr Ceglarz 1 0
Наемски Аркадиуш 1 0
Калисканер Каан 1 0
Palacz Krystian 1 0
Filip Luberecki 1 0

Результаты матчей

Лех
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Мотор Люблин
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

1
2
Лех
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Мотор Люблин
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

6
4
Лех
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Мотор Люблин
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

4
5

Упущенные победы

7
6

Голы по времени матча

Забито

13
6
7 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 2
5 Не забивали 8
1
8%
1
17%
1-15
2
15%
1
17%
16-30
4
31%
0
0%
31-45
1
8%
1
17%
46-60
1
8%
2
33%
61-75
4
31%
1
17%
76-90

Пропущено

4
7
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
25%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
50%
1
14%
76-90

Забито

7
4
5 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
3
75%
76-90

Пропущено

4
6
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
2
50%
1
17%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

20
10
12 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 3
1 Не забивали 5
2
10%
1
10%
1-15
3
15%
1
10%
16-30
7
35%
0
0%
31-45
1
5%
2
20%
46-60
3
15%
2
20%
61-75
4
20%
4
40%
76-90

Пропущено

8
13
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
2
25%
1
8%
1-15
2
25%
2
15%
16-30
0
0%
4
31%
31-45
2
25%
3
23%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
25%
2
15%
76-90

Результаты последних матчей

Лех
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Корона Кельце - Лех 2:3 ЦВКС Ресовия - Лех 1:0 Лех - Шленск Вроцлав 1:0 Лех - Ягеллония Белосток 5:0
Сталь Мелец - Лех 0:2 Лех - Погонь Щецин 2:0 Заглембе Любин - Лех 0:1 Ракув - Лех 0:0 Лех - Лехия Гданьск 3:1 Видзев Лодзь - Лех 2:1 Лех - Гурник Забже 2:0 Лех - Теплице 0:2 Лех - Данди 1:1 Баник Острава - Лех 0:2 Пяст - Лех 1:0 Лех - Корона Кельце 1:2 Видзев Лодзь - Лех 1:1 Лех - Легия 1:2 Рух Хожув - Лех 2:1 Лех - Краковия 0:0
Мотор Люблин
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Скерневице - Мотор Люблин 1:1 Мотор Люблин - Шленск Вроцлав 2:1 Мотор Люблин - Ягеллония Белосток 0:2 Сталь Мелец - Мотор Люблин 1:0
Мотор Люблин - Гурник Забже 1:0 Мотор Люблин - Погонь Седльце 2:0 Легия - Мотор Люблин 5:2 Мотор Люблин - Пуща Неполомице 0:0 ГКС Катовице - Мотор Люблин 0:0 Мотор Люблин - Корона Кельце 1:1 Лехия Гданьск - Мотор Люблин 0:2 Мотор Люблин - Ракув 0:2 Радомяк Радом - Мотор Люблин 1:1 Мотор Люблин - Прушков 0:3 Мотор Люблин - Р. Жешув 1:0 Видзев Лодзь - Мотор Люблин 1:2 Корона Кельце - Мотор Люблин 1:1 Арка Гдыня - Мотор Люблин 1:2 Мотор Люблин - Гурник Ленчна 0:0 Мотор Люблин - Подбескидзе 2:1

Результаты матчей

Лех
Мотор Люблин

Точный счет

2:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
0:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
5:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
3 раза 60%
0
2 раза 40%

Точный счет

2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
0:2
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
5
1 раз 9%
0
5 раз 45%
2
4 раза 36%
1
2 раза 18%

Тоталы голов в матче

Лех
Мотор Люблин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
1
5
2
4
2.5
1
5
3.5
1
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
2
3
1.5
3
2
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
6
5
6
5
1.5
4
7
3
8
2.5
1
10
3.5
1
10
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 11 8 1 2 21 - 7 25
2.
Ракув
 11 7 2 2 15 - 4 23
3.
Ягеллония Белосток
 10 7 0 3 17 - 16 21
4.
Краковия
 10 6 2 2 18 - 13 20
5.
Погонь Щецин
 10 5 1 4 16 - 13 16
6.
Видзев Лодзь
 11 4 4 3 13 - 12 16
7.
Легия
 10 4 3 3 17 - 11 15
8.
Пяст
 10 4 3 3 10 - 9 15
9.
ГКС Катовице
 11 4 3 4 18 - 13 15
10.
Мотор Люблин
 11 4 3 4 10 - 13 15
11.
Заглембе Любин
 11 4 2 5 8 - 14 14
12.
Гурник Забже
 11 3 3 5 13 - 14 12
13.
Корона Кельце
 11 3 3 5 9 - 16 12
14.
Сталь Мелец
 10 3 2 5 8 - 11 11
15.
Радомяк Радом
 10 3 0 7 14 - 18 9
16.
Лехия Гданьск
 11 2 3 6 13 - 21 9
17.
Пуща Неполомице
 11 1 5 5 10 - 19 8
18.
Шленск Вроцлав
 8 0 4 4 7 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Погонь Щецин
 5 5 0 0 12 - 3 15
2.
Лех
 6 5 0 1 14 - 3 15
3.
Ягеллония Белосток
 5 4 0 1 10 - 6 12
4.
Видзев Лодзь
 5 3 1 1 6 - 4 10
5.
Заглембе Любин
 5 3 1 1 5 - 3 10
6.
Легия
 6 3 1 2 13 - 7 10
7.
Сталь Мелец
 6 3 1 2 6 - 5 10
8.
Пяст
 5 2 2 1 6 - 4 8
9.
Краковия
 5 2 2 1 8 - 8 8
10.
ГКС Катовице
 6 2 2 2 9 - 7 8
11.
Мотор Люблин
 6 2 2 2 4 - 6 8
12.
Ракув
 5 2 1 2 7 - 3 7
13.
Гурник Забже
 5 2 1 2 6 - 4 7
14.
Радомяк Радом
 5 2 0 3 9 - 8 6
15.
Корона Кельце
 5 2 0 3 6 - 7 6
16.
Пуща Неполомице
 6 1 3 2 9 - 13 6
17.
Лехия Гданьск
 5 1 2 2 4 - 6 5
18.
Шленск Вроцлав
 3 0 3 0 3 - 3 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 6 5 1 0 8 - 1 16
2.
Краковия
 5 4 0 1 10 - 5 12
3.
Лех
 5 3 1 1 7 - 4 10
4.
Ягеллония Белосток
 5 3 0 2 7 - 10 9
5.
ГКС Катовице
 5 2 1 2 9 - 6 7
6.
Пяст
 5 2 1 2 4 - 5 7
7.
Мотор Люблин
 5 2 1 2 6 - 7 7
8.
Видзев Лодзь
 6 1 3 2 7 - 8 6
9.
Корона Кельце
 6 1 3 2 3 - 9 6
10.
Легия
 4 1 2 1 4 - 4 5
11.
Гурник Забже
 6 1 2 3 7 - 10 5
12.
Лехия Гданьск
 6 1 1 4 9 - 15 4
13.
Заглембе Любин
 6 1 1 4 3 - 11 4
14.
Радомяк Радом
 5 1 0 4 5 - 10 3
15.
Пуща Неполомице
 5 0 2 3 1 - 6 2
16.
Сталь Мелец
 4 0 1 3 2 - 6 1
17.
Погонь Щецин
 5 0 1 4 4 - 10 1
18.
Шленск Вроцлав
 5 0 1 4 4 - 10 1
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Радомяк Радом Роча Леонардо 9
Лех Исхак Микаэль 6 (2)
Видзев Лодзь Рондич Имад 5 (2)
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 5
Краковия Кялльман Беньямин 4 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Видзев Лодзь Фернандес Хуан III 1 4
Заглембе Любин Налепа Михал 2 1
Краковия Глик Камил 4
Краковия Какабадзе Отар 4
Радомяк Радом Донис Христос 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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