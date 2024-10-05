Тур: 11. Стадион: Городской стадион Познань. Главный судья: Lukasz Kuzma
1:2
Конец матча
0'
1:0
24' ГолИсхак Микаэль
1:1
26' ГолМраз Самуэл
43' Желтая карточкаСтолярски Павел
44' Желтая карточкаMichal Krol
1:2
54' ГолМраз Самуэл
66' Желтая карточкаРудоль Себастьян
88' Желтая карточкаPalacz Krystian
90'+6
Ход матча
24'
1:0
26'
1:1
43'
44'
54'
1:2
66'
88'
15
Гургул
Михал
21
Хотич
Дино
26
Michal
Krol
90
Мраз
Самуэл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Гургул МихалЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Хотич ДиноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Шимчак ФилипНападающий
-
24 Ягелло ФилипНападающий
-
20 Ian Hoffmann
-
-
Главный тренер: Фредриксен Нильс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Michal KrolПолузащитник
-
90 Мраз СамуэлНападающий
- Запасные игроки
-
17 Filip WojcikЗащитник
- Полузащитник
-
37 Скалет МатьеПолузащитник
- Полузащитник
-
51 Igor Bartnik
-
-
-
30 Mbaye Ndiaye
-
-
Главный тренер: Mateusz Stolarski
История личных встреч
Лех
Мотор Люблин
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
3
2
Среднее время на гол
30
45
Бомбардиры внутри турнира
Лех
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Исхак Микаэль
|6 (1)
|0.55
|Хотич Дино
|4
|0.36
|Соуза Афонсу
|3
|0.27
|Волемарк Патрик
|3
|0.27
|Шимчак Филип
|2 (1)
|0.18
|Голизаде Али
|1
|0.09
|Ягелло Филип
|1
|0.09
|Перейра Жоэл III
|0
|0
|Антони Козубал
|0
|0
|Ба-Луа Адриэль
|0
|0
|Хоканс Даниэль
|0
|0
|Фиабема Брайан
|0
|0
Мотор Люблин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мраз Самуэл
|3
|0.27
|Christopher Simon
|2
|0.18
|Piotr Ceglarz
|2 (1)
|0.18
|Рудоль Себастьян
|1
|0.09
|Бартош Марек Кристиан
|1
|0.09
|Mbaye Ndiaye
|1
|0.09
|Bartosz Wolski
|0
|0
|Filip Wojcik
|0
|0
|Michal Krol
|0
|0
Карточки
Лех
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Милич Антонио
|4
|0
|Голизаде Али
|2
|0
|Фиабема Брайан
|2
|0
|Исхак Микаэль
|1
|0
|Хотич Дино
|1
|0
|Муравски Радослав
|1
|0
|Перейра Жоэл III
|1
|0
|Ба-Луа Адриэль
|1
|0
|Хоканс Даниэль
|1
|0
|Антони Козубал
|1
|0
|Гургул Михал
|1
|0
Мотор Люблин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рудоль Себастьян
|3
|0
|Mbaye Ndiaye
|3
|0
|Столярски Павел
|2
|0
|Мраз Самуэл
|2
|0
|Бартош Марек Кристиан
|2
|0
|Кубица Кшиштоф
|2
|0
|Michal Krol
|2
|0
|Piotr Ceglarz
|1
|0
|Наемски Аркадиуш
|1
|0
|Калисканер Каан
|1
|0
|Palacz Krystian
|1
|0
|Filip Luberecki
|1
|0
Результаты матчей
Лех
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Мотор Люблин
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
1
2
Лех
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Мотор Люблин
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
6
4
Лех
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Мотор Люблин
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
4
5
Упущенные победы
7
6
Голы по времени матча
Забито
13
6
7 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 2
5 Не забивали 8
1
8%
1
17%
1-15
2
15%
1
17%
16-30
4
31%
0
0%
31-45
1
8%
1
17%
46-60
1
8%
2
33%
61-75
4
31%
1
17%
76-90
Пропущено
4
7
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
25%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
50%
1
14%
76-90
Забито
7
4
5 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
3
75%
76-90
Пропущено
4
6
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
2
50%
1
17%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
20
10
12 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 3
1 Не забивали 5
2
10%
1
10%
1-15
3
15%
1
10%
16-30
7
35%
0
0%
31-45
1
5%
2
20%
46-60
3
15%
2
20%
61-75
4
20%
4
40%
76-90
Пропущено
8
13
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
2
25%
1
8%
1-15
2
25%
2
15%
16-30
0
0%
4
31%
31-45
2
25%
3
23%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
25%
2
15%
76-90
Результаты последних матчей
Лех
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Корона Кельце - Лех 2:3 ЦВКС Ресовия - Лех 1:0 Лех - Шленск Вроцлав 1:0 Лех - Ягеллония Белосток 5:0
Сталь Мелец - Лех 0:2 Лех - Погонь Щецин 2:0 Заглембе Любин - Лех 0:1 Ракув - Лех 0:0 Лех - Лехия Гданьск 3:1 Видзев Лодзь - Лех 2:1 Лех - Гурник Забже 2:0 Лех - Теплице 0:2 Лех - Данди 1:1 Баник Острава - Лех 0:2 Пяст - Лех 1:0 Лех - Корона Кельце 1:2 Видзев Лодзь - Лех 1:1 Лех - Легия 1:2 Рух Хожув - Лех 2:1 Лех - Краковия 0:0
Мотор Люблин
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Скерневице - Мотор Люблин 1:1 Мотор Люблин - Шленск Вроцлав 2:1 Мотор Люблин - Ягеллония Белосток 0:2 Сталь Мелец - Мотор Люблин 1:0
Мотор Люблин - Гурник Забже 1:0 Мотор Люблин - Погонь Седльце 2:0 Легия - Мотор Люблин 5:2 Мотор Люблин - Пуща Неполомице 0:0 ГКС Катовице - Мотор Люблин 0:0 Мотор Люблин - Корона Кельце 1:1 Лехия Гданьск - Мотор Люблин 0:2 Мотор Люблин - Ракув 0:2 Радомяк Радом - Мотор Люблин 1:1 Мотор Люблин - Прушков 0:3 Мотор Люблин - Р. Жешув 1:0 Видзев Лодзь - Мотор Люблин 1:2 Корона Кельце - Мотор Люблин 1:1 Арка Гдыня - Мотор Люблин 1:2 Мотор Люблин - Гурник Ленчна 0:0 Мотор Люблин - Подбескидзе 2:1
Результаты матчей
Лех
Мотор Люблин
Точный счет
2:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
0:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
5:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
3 раза 60%
0
2 раза 40%
Точный счет
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
0:2
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
5
1 раз 9%
0
5 раз 45%
2
4 раза 36%
1
2 раза 18%
Тоталы голов в матче
Лех
Мотор Люблин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
15
24
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
23
32
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
65
65
47
38
110
110
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Радомяк Радом
|Роча Леонардо
|9
|Лех
|Исхак Микаэль
|6 (2)
|Видзев Лодзь
|Рондич Имад
|5 (2)
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|5
|Краковия
|Кялльман Беньямин
|4 (4)
|Видзев Лодзь
|Фернандес Хуан III
|1 4
|Заглембе Любин
|Налепа Михал
|2 1
|Краковия
|Глик Камил
|4
|Краковия
|Какабадзе Отар
|4
|Радомяк Радом
|Донис Христос
|4