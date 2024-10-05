Тур: 11. Стадион: Stadion Stali Mielec. Главный судья: Красны Себастьян
0:0
Первый тайм: 28'
Ход матча
12'
21'
39
Монджик
Якуб
18
Piotr
Wlazlo
96
Дадок
Роберт
20
Karol
Knap
17
Шкурин
Илья
11
Dominik
Pila
44
Bujar
Pllana
30
Хлань
Максим
- Основной состав
-
39 Монджик ЯкубВратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Piotr WlazloЗащитник
-
96 Дадок РобертПолузащитник
-
20 Karol KnapПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Шкурин ИльяНападающий
- Запасные игроки
-
13 Ялоха КонрадВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Janusz Niedzwiedz
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Dominik PilaЗащитник
-
44 Bujar PllanaЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Хлань МаксимПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Szymon Grabowski
История личных встреч
Сталь Мелец
Лехия Гданьск
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
1
1.33
Среднее время на гол
90
67
Всего голов
8
4
Голов в среднем за матч
2.67
1.33
Среднее время на гол
33
67
Всего голов
11
8
Голов в среднем за матч
1.83
1.33
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
Среднее время на гол
49
67
Бомбардиры внутри турнира
Сталь Мелец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шкурин Илья
|2
|0.2
|Доманьски Мацей
|1
|0.1
|Гийомье Мэтью
|1
|0.1
|Serhij Krykun
|1
|0.1
|Ravve Assayeg
|1
|0.1
|Дадок Роберт
|0
|0
|Adrian Bukowski
|0
|0
Лехия Гданьск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хлань Максим
|2
|0.18
|Вьюнник Богдан
|2
|0.18
|Капич Рифет
|2 (1)
|0.18
|Camilo Mena
|2 (1)
|0.18
|Царенко Антон
|1
|0.09
|Бобчек Томаш
|1
|0.09
|Ольссон Элиас
|1
|0.09
|Tomasz Neugebauer
|1
|0.09
|Kalle Wendt
|1
|0.09
|Конрадо
|0
|0
|Bujar Pllana
|0
|0
Карточки
Сталь Мелец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зенгер Марвин
|1
|1
|Эсселинк Берт
|1
|1
|Матрас Матеуш
|2
|0
|Krzysztof Wolkowicz
|2
|0
|Гийомье Мэтью
|2
|0
|Шкурин Илья
|2
|0
|Гербовски Фридерик
|2
|0
|Доманьски Мацей
|1
|0
|Вольштыньски Лукаш
|1
|0
|Дадок Роберт
|1
|0
|Стемпень Матеуш
|1
|0
|Koki Hinokio
|1
|0
|Adrian Bukowski
|1
|0
|Монджик Якуб
|1
|0
|Ravve Assayeg
|1
|0
Лехия Гданьск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Конрадо
|2
|0
|Киндриш Андрей
|2
|0
|Хлань Максим
|2
|0
|Вьюнник Богдан
|2
|0
|Желизко Иван
|2
|0
|Ольссон Элиас
|2
|0
|Szymon Weirauch
|2
|0
|Bujar Pllana
|2
|0
|Капич Рифет
|1
|0
|Milosz Kalahur
|1
|0
|Dominik Pila
|1
|0
|Kacper Sezonienko
|1
|0
|Camilo Mena
|1
|0
|Tomasz Neugebauer
|1
|0
|Kalle Wendt
|1
|0
Результаты матчей
Сталь Мелец
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Лехия Гданьск
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
1
5
Сталь Мелец
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Лехия Гданьск
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
4
Упущенные победы
1
3
Сталь Мелец
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Лехия Гданьск
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
5
6
Упущенные победы
2
8
Голы по времени матча
Забито
4
8
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
50%
2
25%
76-90
Пропущено
4
13
3 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
3
23%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
75%
3
23%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
25%
1
8%
61-75
0
0%
5
38%
76-90
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
3
75%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
6
6
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
3
50%
61-75
3
50%
3
50%
76-90
Забито
6
12
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 6
4 Не забивали 1
0
0%
1
8%
1-15
1
17%
3
25%
16-30
1
17%
1
8%
31-45
1
17%
4
33%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
3
50%
2
17%
76-90
Пропущено
10
19
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 9
0
0%
3
16%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
3
30%
3
16%
31-45
1
10%
1
5%
46-60
2
20%
4
21%
61-75
3
30%
8
42%
76-90
Результаты последних матчей
Сталь Мелец
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Краковия - Сталь Мелец 1:1 Корона Кельце - Сталь Мелец 1:1 Сталь Мелец - Мотор Люблин 1:0 Сталь Мелец - Лех 0:2
Корона Кельце - Сталь Мелец 2:1 Сталь Мелец - Пяст 2:0 Погонь Щецин - Сталь Мелец 1:0 Ягеллония Белосток - Сталь Мелец 2:0 Сталь Мелец - ГКС Катовице 0:1 Сталь Мелец - Видзев Лодзь 1:1 Сталь Жешув - Сталь Мелец 0:5 ЛКС Лодзь - Сталь Мелец 3:1 Сталь Мелец - Сандецья 0:1 Сталь Мелец - Р. Жешув 2:2 ЛКС Лодзь - Сталь Мелец 3:2 Сталь Мелец - Погонь Щецин 0:0 Гурник Забже - Сталь Мелец 1:1 Сталь Мелец - Ягеллония Белосток 3:2 Сталь Мелец - Легия 1:3 Варта Познань - Сталь Мелец 5:2
Лехия Гданьск
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Лехия Гданьск - Видзев Лодзь 1:1 Погонь Гродзиск-Мазовецки - Лехия Гданьск 1:1 Ягеллония Белосток - Лехия Гданьск 3:2 Лехия Гданьск - Радомяк Радом 1:0
Гурник Забже - Лехия Гданьск 2:3 Лехия Гданьск - Ракув 1:2 Пуща Неполомице - Лехия Гданьск 4:1 Лехия Гданьск - Заглембе Любин 1:1 Лех - Лехия Гданьск 3:1 Лехия Гданьск - Мотор Люблин 0:2 Шленск Вроцлав - Лехия Гданьск 1:1 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 1:1 Легия - Лехия Гданьск 1:1 Лехия Гданьск - Хойничанка Хойнице 1:1 Медзь Легница - Лехия Гданьск 4:1 Лехия Гданьск - Арка Гдыня 2:1 Висла Краков - Лехия Гданьск 3:4 Лехия Гданьск - Тыхы 3:0 Сталь Жешув - Лехия Гданьск 4:2 Лехия Гданьск - Полония Варшава 1:0
Результаты матчей
Сталь Мелец
Лехия Гданьск
Точный счет
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
1
4 раза 80%
0
1 раз 20%
Точный счет
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
1:1
3 раза 30%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%
1
7 раз 70%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Сталь Мелец
Лехия Гданьск
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
41
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
91
18
28
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|8
|1
|1
|20 - 5
|25
|2.
|10
|7
|0
|3
|17 - 16
|21
|3.
|10
|6
|2
|2
|13 - 4
|20
|4.
|10
|6
|2
|2
|18 - 13
|20
|5.
|10
|5
|1
|4
|16 - 13
|16
|6.
|11
|4
|4
|3
|13 - 12
|16
|7.
|10
|4
|3
|3
|17 - 11
|15
|8.
|10
|4
|3
|3
|10 - 9
|15
|9.
|11
|4
|3
|4
|18 - 13
|15
|10.
|10
|3
|3
|4
|13 - 13
|12
|11.
|10
|3
|3
|4
|8 - 12
|12
|12.
|11
|3
|3
|5
|9 - 16
|12
|13.
|10
|3
|2
|5
|7 - 14
|11
|14.
|0:0
|11
|2
|4
|5
|12 - 19
|10
|15.
|9
|3
|0
|6
|14 - 16
|9
|16.
|0:0
|10
|2
|3
|5
|6 - 10
|9
|17.
|11
|1
|5
|5
|10 - 19
|8
|18.
|8
|0
|4
|4
|7 - 13
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|13 - 1
|15
|2.
|5
|5
|0
|0
|12 - 3
|15
|3.
|5
|4
|0
|1
|10 - 6
|12
|4.
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|5.
|5
|3
|1
|1
|5 - 3
|10
|6.
|6
|3
|1
|2
|13 - 7
|10
|7.
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|8.
|5
|2
|2
|1
|8 - 8
|8
|9.
|6
|2
|2
|2
|9 - 7
|8
|10.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|4 - 4
|8
|11.
|6
|2
|2
|2
|4 - 6
|8
|12.
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|13.
|5
|2
|1
|2
|7 - 3
|7
|14.
|4
|2
|0
|2
|9 - 6
|6
|15.
|5
|2
|0
|3
|6 - 7
|6
|16.
|6
|1
|3
|2
|9 - 13
|6
|17.
|0:0
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|18.
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|6 - 1
|13
|2.
|5
|4
|0
|1
|10 - 5
|12
|3.
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|4.
|5
|3
|0
|2
|7 - 10
|9
|5.
|5
|2
|1
|2
|9 - 6
|7
|6.
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|7.
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|8.
|6
|1
|3
|2
|3 - 9
|6
|9.
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|10.
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|11.
|0:0
|6
|1
|2
|3
|8 - 13
|5
|12.
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|13.
|5
|1
|0
|4
|5 - 10
|3
|14.
|5
|0
|2
|3
|1 - 6
|2
|15.
|0:0
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
|16.
|5
|0
|1
|4
|4 - 10
|1
|17.
|5
|0
|1
|4
|4 - 10
|1
|18.
|5
|0
|1
|4
|2 - 11
|1
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Радомяк Радом
|Роча Леонардо
|9
|Лех
|Исхак Микаэль
|5 (2)
|Видзев Лодзь
|Рондич Имад
|5 (2)
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|5
|Краковия
|Кялльман Беньямин
|4 (4)
|Видзев Лодзь
|Фернандес Хуан III
|1 4
|Краковия
|Глик Камил
|4
|Краковия
|Какабадзе Отар
|4
|Радомяк Радом
|Донис Христос
|4
|Лех
|Милич Антонио
|4