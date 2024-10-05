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  4. Экстракласса 2024-2025
Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Красны Себастьян
Сталь Мелец
0:0
Первый тайм: 28'
Лехия Гданьск
0'
12' Желтая карточка
Bujar Pllana
21' Желтая карточка
Karol Knap

Ход матча

12'
 
Bujar Pllana
21'
Karol Knap
 
Лучшие коэффициенты
Сталь Мелец
Ничья
Лехия Гданьск
2.36
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3.30
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3.40
Все Коэффициенты
39
Монджик
Якуб
15
Зенгер
Марвин
21
Матрас
Матеуш
18
Piotr
Wlazlo
96
Дадок
Роберт
20
Karol
Knap
6
Гийомье
Мэтью
23
Гетингер
Крыстян
44
Serhij
Krykun
10
Доманьски
Мацей
17
Шкурин
Илья
1
Szymon
Weirauch
11
Dominik
Pila
44
Bujar
Pllana
3
Ольссон
Элиас
23
Milosz
Kalahur
79
Kacper
Sezonienko
5
Желизко
Иван
8
Капич
Рифет
17
Царенко
Антон
30
Хлань
Максим
9
Вьюнник
Богдан
Сталь Мелец
3-4-3
Лехия Гданьск
4-5-1

История личных встреч

Сталь Мелец
Лехия Гданьск

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

Э
0:0
Э
1:0
Э
3:2
Э
3:3
Э
0:1
Э
4:2

Голы

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1
1.33

Среднее время на гол

90
67

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

2.67
1.33

Среднее время на гол

33
67

Всего голов

11
8

Голов в среднем за матч

1.83
1.33

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4

Среднее время на гол

49
67

Бомбардиры внутри турнира

Сталь Мелец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шкурин Илья 2 0.2
Доманьски Мацей 1 0.1
Гийомье Мэтью 1 0.1
Serhij Krykun 1 0.1
Ravve Assayeg 1 0.1
Дадок Роберт 0 0
Adrian Bukowski 0 0
Лехия Гданьск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хлань Максим 2 0.18
Вьюнник Богдан 2 0.18
Капич Рифет 2 (1) 0.18
Camilo Mena 2 (1) 0.18
Царенко Антон 1 0.09
Бобчек Томаш 1 0.09
Ольссон Элиас 1 0.09
Tomasz Neugebauer 1 0.09
Kalle Wendt 1 0.09
Конрадо 0 0
Bujar Pllana 0 0

Карточки

Сталь Мелец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зенгер Марвин 1 1
Эсселинк Берт 1 1
Матрас Матеуш 2 0
Krzysztof Wolkowicz 2 0
Гийомье Мэтью 2 0
Шкурин Илья 2 0
Гербовски Фридерик 2 0
Доманьски Мацей 1 0
Вольштыньски Лукаш 1 0
Дадок Роберт 1 0
Стемпень Матеуш 1 0
Koki Hinokio 1 0
Adrian Bukowski 1 0
Монджик Якуб 1 0
Ravve Assayeg 1 0
Лехия Гданьск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Конрадо 2 0
Киндриш Андрей 2 0
Хлань Максим 2 0
Вьюнник Богдан 2 0
Желизко Иван 2 0
Ольссон Элиас 2 0
Szymon Weirauch 2 0
Bujar Pllana 2 0
Капич Рифет 1 0
Milosz Kalahur 1 0
Dominik Pila 1 0
Kacper Sezonienko 1 0
Camilo Mena 1 0
Tomasz Neugebauer 1 0
Kalle Wendt 1 0

Результаты матчей

Сталь Мелец
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Лехия Гданьск
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

1
5
Сталь Мелец
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Лехия Гданьск
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

1
3
Сталь Мелец
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Лехия Гданьск
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

5
6

Упущенные победы

2
8

Голы по времени матча

Забито

4
8
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
50%
2
25%
76-90

Пропущено

4
13
3 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
3
23%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
75%
3
23%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
25%
1
8%
61-75
0
0%
5
38%
76-90

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
3
75%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

6
6
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
3
50%
61-75
3
50%
3
50%
76-90

Забито

6
12
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 6
4 Не забивали 1
0
0%
1
8%
1-15
1
17%
3
25%
16-30
1
17%
1
8%
31-45
1
17%
4
33%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
3
50%
2
17%
76-90

Пропущено

10
19
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 9
0
0%
3
16%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
3
30%
3
16%
31-45
1
10%
1
5%
46-60
2
20%
4
21%
61-75
3
30%
8
42%
76-90

Результаты последних матчей

Сталь Мелец
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Краковия - Сталь Мелец 1:1 Корона Кельце - Сталь Мелец 1:1 Сталь Мелец - Мотор Люблин 1:0 Сталь Мелец - Лех 0:2
Корона Кельце - Сталь Мелец 2:1 Сталь Мелец - Пяст 2:0 Погонь Щецин - Сталь Мелец 1:0 Ягеллония Белосток - Сталь Мелец 2:0 Сталь Мелец - ГКС Катовице 0:1 Сталь Мелец - Видзев Лодзь 1:1 Сталь Жешув - Сталь Мелец 0:5 ЛКС Лодзь - Сталь Мелец 3:1 Сталь Мелец - Сандецья 0:1 Сталь Мелец - Р. Жешув 2:2 ЛКС Лодзь - Сталь Мелец 3:2 Сталь Мелец - Погонь Щецин 0:0 Гурник Забже - Сталь Мелец 1:1 Сталь Мелец - Ягеллония Белосток 3:2 Сталь Мелец - Легия 1:3 Варта Познань - Сталь Мелец 5:2
Лехия Гданьск
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Лехия Гданьск - Видзев Лодзь 1:1 Погонь Гродзиск-Мазовецки - Лехия Гданьск 1:1 Ягеллония Белосток - Лехия Гданьск 3:2 Лехия Гданьск - Радомяк Радом 1:0
Гурник Забже - Лехия Гданьск 2:3 Лехия Гданьск - Ракув 1:2 Пуща Неполомице - Лехия Гданьск 4:1 Лехия Гданьск - Заглембе Любин 1:1 Лех - Лехия Гданьск 3:1 Лехия Гданьск - Мотор Люблин 0:2 Шленск Вроцлав - Лехия Гданьск 1:1 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 1:1 Легия - Лехия Гданьск 1:1 Лехия Гданьск - Хойничанка Хойнице 1:1 Медзь Легница - Лехия Гданьск 4:1 Лехия Гданьск - Арка Гдыня 2:1 Висла Краков - Лехия Гданьск 3:4 Лехия Гданьск - Тыхы 3:0 Сталь Жешув - Лехия Гданьск 4:2 Лехия Гданьск - Полония Варшава 1:0

Результаты матчей

Сталь Мелец
Лехия Гданьск

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
1
4 раза 80%
0
1 раз 20%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
1:1
3 раза 30%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%
1
7 раз 70%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Сталь Мелец
Лехия Гданьск

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
1
1
4
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
9
1
1
8
1.5
2
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 10 8 1 1 20 - 5 25
2.
Ягеллония Белосток
 10 7 0 3 17 - 16 21
3.
Ракув
 10 6 2 2 13 - 4 20
4.
Краковия
 10 6 2 2 18 - 13 20
5.
Погонь Щецин
 10 5 1 4 16 - 13 16
6.
Видзев Лодзь
 11 4 4 3 13 - 12 16
7.
Легия
 10 4 3 3 17 - 11 15
8.
Пяст
 10 4 3 3 10 - 9 15
9.
ГКС Катовице
 11 4 3 4 18 - 13 15
10.
Гурник Забже
 10 3 3 4 13 - 13 12
11.
Мотор Люблин
 10 3 3 4 8 - 12 12
12.
Корона Кельце
 11 3 3 5 9 - 16 12
13.
Заглембе Любин
 10 3 2 5 7 - 14 11
14.
Лехия Гданьск
 0:0 11 2 4 5 12 - 19 10
15.
Радомяк Радом
 9 3 0 6 14 - 16 9
16.
Сталь Мелец
 0:0 10 2 3 5 6 - 10 9
17.
Пуща Неполомице
 11 1 5 5 10 - 19 8
18.
Шленск Вроцлав
 8 0 4 4 7 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 5 5 0 0 13 - 1 15
2.
Погонь Щецин
 5 5 0 0 12 - 3 15
3.
Ягеллония Белосток
 5 4 0 1 10 - 6 12
4.
Видзев Лодзь
 5 3 1 1 6 - 4 10
5.
Заглембе Любин
 5 3 1 1 5 - 3 10
6.
Легия
 6 3 1 2 13 - 7 10
7.
Пяст
 5 2 2 1 6 - 4 8
8.
Краковия
 5 2 2 1 8 - 8 8
9.
ГКС Катовице
 6 2 2 2 9 - 7 8
10.
Сталь Мелец
 0:0 6 2 2 2 4 - 4 8
11.
Мотор Люблин
 6 2 2 2 4 - 6 8
12.
Гурник Забже
 4 2 1 1 6 - 3 7
13.
Ракув
 5 2 1 2 7 - 3 7
14.
Радомяк Радом
 4 2 0 2 9 - 6 6
15.
Корона Кельце
 5 2 0 3 6 - 7 6
16.
Пуща Неполомице
 6 1 3 2 9 - 13 6
17.
Лехия Гданьск
 0:0 5 1 2 2 4 - 6 5
18.
Шленск Вроцлав
 3 0 3 0 3 - 3 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 5 4 1 0 6 - 1 13
2.
Краковия
 5 4 0 1 10 - 5 12
3.
Лех
 5 3 1 1 7 - 4 10
4.
Ягеллония Белосток
 5 3 0 2 7 - 10 9
5.
ГКС Катовице
 5 2 1 2 9 - 6 7
6.
Пяст
 5 2 1 2 4 - 5 7
7.
Видзев Лодзь
 6 1 3 2 7 - 8 6
8.
Корона Кельце
 6 1 3 2 3 - 9 6
9.
Легия
 4 1 2 1 4 - 4 5
10.
Гурник Забже
 6 1 2 3 7 - 10 5
11.
Лехия Гданьск
 0:0 6 1 2 3 8 - 13 5
12.
Мотор Люблин
 4 1 1 2 4 - 6 4
13.
Радомяк Радом
 5 1 0 4 5 - 10 3
14.
Пуща Неполомице
 5 0 2 3 1 - 6 2
15.
Сталь Мелец
 0:0 4 0 1 3 2 - 6 1
16.
Погонь Щецин
 5 0 1 4 4 - 10 1
17.
Шленск Вроцлав
 5 0 1 4 4 - 10 1
18.
Заглембе Любин
 5 0 1 4 2 - 11 1
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Радомяк Радом Роча Леонардо 9
Лех Исхак Микаэль 5 (2)
Видзев Лодзь Рондич Имад 5 (2)
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 5
Краковия Кялльман Беньямин 4 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Видзев Лодзь Фернандес Хуан III 1 4
Краковия Глик Камил 4
Краковия Какабадзе Отар 4
Радомяк Радом Донис Христос 4
Лех Милич Антонио 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 21'
    Karol Knap получил желтую карточку от судьи
  • 12'
    Bujar Pllana получил желтую карточку от судьи
  • 3'
    Вьюнник Богдан сделал результативную передачу.
  • 3'
    Г О О О О Л - Хлань Максим бьет в цель!
  • Судья начинает матч
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Ничья
Лехия Гданьск
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Лехия Гданьск
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