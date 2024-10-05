Тур: 11. Стадион: Stadion Stali Mielec. Главный судья: Красны Себастьян
2:1
Конец матча
0'
12' Желтая карточкаBujar Pllana
21' Желтая карточкаKarol Knap
0:1
38' ГолDominik Pila
1:1
58' ГолPiotr Wlazlo
71' Желтая карточкаГийомье Мэтью
2:1
90' ГолВольштыньски Лукаш
90'+5
Ход матча
12'
21'
38'
0:1
58'
1:1
71'
90'
90'
39
Монджик
Якуб
18
Piotr
Wlazlo
96
Дадок
Роберт
20
Karol
Knap
17
Шкурин
Илья
11
Dominik
Pila
44
Bujar
Pllana
30
Хлань
Максим
- Основной состав
-
39 Монджик ЯкубВратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Piotr WlazloЗащитник
-
96 Дадок РобертПолузащитник
-
20 Karol KnapПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Шкурин ИльяНападающий
- Запасные игроки
-
13 Ялоха КонрадВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Janusz Niedzwiedz
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Dominik PilaЗащитник
-
44 Bujar PllanaЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Хлань МаксимПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Szymon Grabowski
История личных встреч
Сталь Мелец
Лехия Гданьск
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
1
1.33
Среднее время на гол
90
67
Всего голов
8
4
Голов в среднем за матч
2.67
1.33
Среднее время на гол
33
67
Всего голов
11
8
Голов в среднем за матч
1.83
1.33
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
Среднее время на гол
49
67
Бомбардиры внутри турнира
Сталь Мелец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шкурин Илья
|2
|0.2
|Доманьски Мацей
|1
|0.1
|Гийомье Мэтью
|1
|0.1
|Piotr Wlazlo
|1
|0.1
|Вольштыньски Лукаш
|1
|0.1
|Serhij Krykun
|1
|0.1
|Ravve Assayeg
|1
|0.1
|Дадок Роберт
|0
|0
|Karol Knap
|0
|0
|Adrian Bukowski
|0
|0
Лехия Гданьск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Капич Рифет
|2 (1)
|0.18
|Camilo Mena
|2 (1)
|0.18
|Вьюнник Богдан
|2
|0.18
|Хлань Максим
|1
|0.09
|Царенко Антон
|1
|0.09
|Бобчек Томаш
|1
|0.09
|Dominik Pila
|1
|0.09
|Ольссон Элиас
|1
|0.09
|Tomasz Neugebauer
|1
|0.09
|Kalle Wendt
|1
|0.09
|Конрадо
|0
|0
|Bujar Pllana
|0
|0
Карточки
Сталь Мелец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гийомье Мэтью
|3
|0
|Зенгер Марвин
|1
|1
|Эсселинк Берт
|1
|1
|Матрас Матеуш
|2
|0
|Krzysztof Wolkowicz
|2
|0
|Шкурин Илья
|2
|0
|Гербовски Фридерик
|2
|0
|Доманьски Мацей
|1
|0
|Вольштыньски Лукаш
|1
|0
|Дадок Роберт
|1
|0
|Стемпень Матеуш
|1
|0
|Koki Hinokio
|1
|0
|Karol Knap
|1
|0
|Adrian Bukowski
|1
|0
|Монджик Якуб
|1
|0
|Ravve Assayeg
|1
|0
Лехия Гданьск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Bujar Pllana
|3
|0
|Конрадо
|2
|0
|Киндриш Андрей
|2
|0
|Хлань Максим
|2
|0
|Вьюнник Богдан
|2
|0
|Желизко Иван
|2
|0
|Ольссон Элиас
|2
|0
|Szymon Weirauch
|2
|0
|Капич Рифет
|1
|0
|Milosz Kalahur
|1
|0
|Dominik Pila
|1
|0
|Kacper Sezonienko
|1
|0
|Camilo Mena
|1
|0
|Tomasz Neugebauer
|1
|0
|Kalle Wendt
|1
|0
Результаты матчей
Сталь Мелец
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Лехия Гданьск
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
1
6
Сталь Мелец
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Лехия Гданьск
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
4
Упущенные победы
1
3
Сталь Мелец
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
20% (2)
10% (1)
Лехия Гданьск
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
9% (1)
55% (6)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
6
6
Упущенные победы
2
9
Голы по времени матча
Забито
6
9
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
1
17%
1
11%
31-45
2
33%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
3
50%
2
22%
76-90
Пропущено
5
15
4 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
0
0%
3
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
80%
3
20%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
20%
1
7%
61-75
0
0%
6
40%
76-90
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
3
75%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
6
6
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
3
50%
61-75
3
50%
3
50%
76-90
Забито
8
13
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 7
4 Не забивали 1
0
0%
1
8%
1-15
1
13%
3
23%
16-30
1
13%
2
15%
31-45
2
25%
4
31%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
4
50%
2
15%
76-90
Пропущено
11
21
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 10
0
0%
3
14%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
4
36%
3
14%
31-45
1
9%
2
10%
46-60
2
18%
4
19%
61-75
3
27%
9
43%
76-90
Результаты последних матчей
Сталь Мелец
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Краковия - Сталь Мелец 1:1 Корона Кельце - Сталь Мелец 1:1 Сталь Мелец - Мотор Люблин 1:0 Сталь Мелец - Лех 0:2
Корона Кельце - Сталь Мелец 2:1 Сталь Мелец - Пяст 2:0 Погонь Щецин - Сталь Мелец 1:0 Ягеллония Белосток - Сталь Мелец 2:0 Сталь Мелец - ГКС Катовице 0:1 Сталь Мелец - Видзев Лодзь 1:1 Сталь Жешув - Сталь Мелец 0:5 ЛКС Лодзь - Сталь Мелец 3:1 Сталь Мелец - Сандецья 0:1 Сталь Мелец - Р. Жешув 2:2 ЛКС Лодзь - Сталь Мелец 3:2 Сталь Мелец - Погонь Щецин 0:0 Гурник Забже - Сталь Мелец 1:1 Сталь Мелец - Ягеллония Белосток 3:2 Сталь Мелец - Легия 1:3 Варта Познань - Сталь Мелец 5:2
Лехия Гданьск
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Лехия Гданьск - Видзев Лодзь 1:1 Погонь Гродзиск-Мазовецки - Лехия Гданьск 1:1 Ягеллония Белосток - Лехия Гданьск 3:2 Лехия Гданьск - Радомяк Радом 1:0
Гурник Забже - Лехия Гданьск 2:3 Лехия Гданьск - Ракув 1:2 Пуща Неполомице - Лехия Гданьск 4:1 Лехия Гданьск - Заглембе Любин 1:1 Лех - Лехия Гданьск 3:1 Лехия Гданьск - Мотор Люблин 0:2 Шленск Вроцлав - Лехия Гданьск 1:1 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 1:1 Легия - Лехия Гданьск 1:1 Лехия Гданьск - Хойничанка Хойнице 1:1 Медзь Легница - Лехия Гданьск 4:1 Лехия Гданьск - Арка Гдыня 2:1 Висла Краков - Лехия Гданьск 3:4 Лехия Гданьск - Тыхы 3:0 Сталь Жешув - Лехия Гданьск 4:2 Лехия Гданьск - Полония Варшава 1:0
Результаты матчей
Сталь Мелец
Лехия Гданьск
Точный счет
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
1:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
4 раза 80%
0
1 раз 20%
Точный счет
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
1
4 раза 67%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
3 раза 27%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
2 раза 20%
1
8 раз 73%
0
1 раз 9%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Сталь Мелец
Лехия Гданьск
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
41
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
101
28
29
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|8
|1
|1
|20 - 5
|25
|2.
|10
|7
|0
|3
|17 - 16
|21
|3.
|0:0
|11
|6
|3
|2
|13 - 4
|21
|4.
|10
|6
|2
|2
|18 - 13
|20
|5.
|10
|5
|1
|4
|16 - 13
|16
|6.
|11
|4
|4
|3
|13 - 12
|16
|7.
|10
|4
|3
|3
|17 - 11
|15
|8.
|10
|4
|3
|3
|10 - 9
|15
|9.
|11
|4
|3
|4
|18 - 13
|15
|10.
|10
|3
|3
|4
|13 - 13
|12
|11.
|10
|3
|3
|4
|8 - 12
|12
|12.
|11
|3
|3
|5
|9 - 16
|12
|13.
|10
|3
|2
|5
|8 - 11
|11
|14.
|10
|3
|2
|5
|7 - 14
|11
|15.
|0:0
|10
|3
|1
|6
|14 - 16
|10
|16.
|11
|2
|3
|6
|13 - 21
|9
|17.
|11
|1
|5
|5
|10 - 19
|8
|18.
|8
|0
|4
|4
|7 - 13
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|13 - 1
|15
|2.
|5
|5
|0
|0
|12 - 3
|15
|3.
|5
|4
|0
|1
|10 - 6
|12
|4.
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|5.
|5
|3
|1
|1
|5 - 3
|10
|6.
|6
|3
|1
|2
|13 - 7
|10
|7.
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|10
|8.
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|9.
|5
|2
|2
|1
|8 - 8
|8
|10.
|6
|2
|2
|2
|9 - 7
|8
|11.
|6
|2
|2
|2
|4 - 6
|8
|12.
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|13.
|0:0
|5
|2
|1
|2
|7 - 3
|7
|14.
|0:0
|5
|2
|1
|2
|9 - 6
|7
|15.
|5
|2
|0
|3
|6 - 7
|6
|16.
|6
|1
|3
|2
|9 - 13
|6
|17.
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|18.
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|6
|4
|2
|0
|6 - 1
|14
|2.
|5
|4
|0
|1
|10 - 5
|12
|3.
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|4.
|5
|3
|0
|2
|7 - 10
|9
|5.
|5
|2
|1
|2
|9 - 6
|7
|6.
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|7.
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|8.
|6
|1
|3
|2
|3 - 9
|6
|9.
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|10.
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|11.
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|12.
|6
|1
|1
|4
|9 - 15
|4
|13.
|0:0
|5
|1
|0
|4
|5 - 10
|3
|14.
|5
|0
|2
|3
|1 - 6
|2
|15.
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
|16.
|5
|0
|1
|4
|4 - 10
|1
|17.
|5
|0
|1
|4
|4 - 10
|1
|18.
|5
|0
|1
|4
|2 - 11
|1
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Радомяк Радом
|Роча Леонардо
|9
|Лех
|Исхак Микаэль
|5 (2)
|Видзев Лодзь
|Рондич Имад
|5 (2)
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|5
|Краковия
|Кялльман Беньямин
|4 (4)
|Видзев Лодзь
|Фернандес Хуан III
|1 4
|Краковия
|Глик Камил
|4
|Краковия
|Какабадзе Отар
|4
|Радомяк Радом
|Донис Христос
|4
|Лех
|Милич Антонио
|4