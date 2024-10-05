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  4. Экстракласса 2024-2025
Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Квятковски Томаш
Гурник Забже
0:1
Второй тайм: 65'
Заглембе Любин
0'
22' Желтая карточка
Сала Доминик
0:1
32' Гол
Пьенько Томаш
45' Желтая карточка
Налепа Михал
49' Вторая желтая карточка
Налепа Михал
51' Желтая карточка
Лавничак Алекс
56' Желтая карточка
Yosuke Furukawa

Ход матча

22'
Сала Доминик
 
32'
0:1
Пьенько Томаш
(Adam Radwanski)
45'
 
Налепа Михал
46'
Амброс Лукас
Захович Лука
 
46'
Ольковски Павел
Сала Доминик
 
46'
Yosuke Furukawa
Kamil Lukoszek
 
49'
 
Налепа Михал
51'
 
Лавничак Алекс
56'
Yosuke Furukawa
 
Лучшие коэффициенты
Гурник Забже
Ничья
Заглембе Любин
2.10
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3.50
3.50
Все Коэффициенты
25
Шромник
Михал
20
Хосема
5
Щесняк
Криспин
27
Сала
Доминик
64
Янжа
Эрик
11
Taofeek
Ismaheel
8
Хеллебранд
Патрик
6
Расак
Дамиан
17
Kamil
Lukoszek
10
Подольски
Лукас
7
Захович
Лука
30
Хладун
Доминик
31
Igor
Orlikowski
25
Налепа
Михал
5
Лавничак
Алекс
27
Bartlomiej
Kludka
7
Marek
Mroz
8
Дабровски
Дамьян
18
Adam
Radwanski
17
Вдовяк
Матеуш
9
Сейк
Вацлав
21
Пьенько
Томаш
Гурник Забже
4-4-2
Заглембе Любин
3-5-2

История личных встреч

Гурник Забже
Заглембе Любин

16 матчей

81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
12.5%
25%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
18.8%
18.7%
10 побед 3 ничьи 0 побед

13 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 10 побед

Второй тайм

61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 8 побед

29 матчей

44.8%
17.2%
38%
13 побед 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

34.5%
31%
34.5%
10 побед 9 ничьих 10 побед

Второй тайм

34.5%
37.9%
27.6%
10 побед 11 ничьих 8 побед

История матчей

Э
1:2
Э
0:2
Э
0:2
Э
2:3
ТМК
3:0
Э
2:4
Э
0:0
Э
2:0
Э
2:0
ЭГБ
0:2
Э
2:0
Э
1:0
Э
1:1
Э
2:0
Э
0:2
Э
2:2
Э
3:2
Э
2:4
Э
2:2
Э
3:0
Э
2:1
Э
1:2
Э
0:2
Э
2:1
Э
4:1
Э
5:1
Э
1:2
OE
0:1
OE
1:1

Голы

Всего голов

22
23

Голов в среднем за матч

1.57
1.53

Среднее время на гол

57
58

Всего голов

24
17

Голов в среднем за матч

1.6
1.21

Среднее время на гол

56
74

Всего голов

46
40

Голов в среднем за матч

1.59
1.38

Тотал матчей

2.5
28
Больше 97%
Меньше 3%
1
26
Больше 90%
Меньше 10%
3
15
Больше 52%
Меньше 48%
14
8
Больше 28%
Меньше 72%
21
6
Больше 21%
Меньше 79%
23
3
Больше 10%
Меньше 90%
26

Среднее время на гол

56
65

Бомбардиры внутри турнира

Гурник Забже
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Захович Лука 2 0.18
Расак Дамиан 2 0.18
Подольски Лукас 2 0.18
Kamil Lukoszek 1 (1) 0.09
Taofeek Ismaheel 1 0.09
Ольковски Павел 1 0.09
Нашименту Филипе 1 0.09
Санчес Мануэль 1 0.09
Хосема 1 0.09
Войтушек Норберт 1 0.09
Янжа Эрик 0 0
Кодзуки Соитиро 0 0
Амброс Лукас 0 0
Заглембе Любин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пьенько Томаш 3 0.27
Адамчик Хуберт 1 0.09
Marek Mroz 1 0.09
Сейк Вацлав 1 0.09
Igor Orlikowski 1 0.09
Курминовски Давид 1 (1) 0.09
Вдовяк Матеуш 0 0
Adam Radwanski 0 0
Дабровски Дамьян 0 0

Карточки

Гурник Забже
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Яницки Рафал 2 1
Расак Дамиан 2 0
Войтушек Норберт 2 0
Kamil Lukoszek 2 0
Щесняк Криспин 0 1
Подольски Лукас 1 0
Захович Лука 1 0
Янжа Эрик 1 0
Санчес Мануэль 1 0
Taofeek Ismaheel 1 0
Nikodem Zielonka 1 0
Амброс Лукас 1 0
Сала Доминик 1 0
Заглембе Любин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Налепа Михал 1 1
Дабровски Дамьян 2 0
Adam Radwanski 2 0
Marek Mroz 2 0
Сейк Вацлав 2 0
Mateusz Grzybek 1 0
Хладун Доминик 1 0
Вдовяк Матеуш 1 0
Мата Луиш 1 0

Результаты матчей

Гурник Забже
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Заглембе Любин
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2
Гурник Забже
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Заглембе Любин
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

5
5
Гурник Забже
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
20% (2)
10% (1)
Заглембе Любин
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

7
7

Голы по времени матча

Забито

6
2
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
7 Не забивали 8
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
50%
76-90

Пропущено

3
11
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 5
1 Не пропускали 5
0
0%
2
18%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
5
45%
76-90

Забито

8
5
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
2
40%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
1
20%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
2
40%
76-90

Пропущено

9
3
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
2
67%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
4
44%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
1
33%
76-90

Забито

14
7
5 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
3 Не забивали 4
3
21%
0
0%
1-15
1
7%
2
29%
16-30
1
7%
1
14%
31-45
3
21%
1
14%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
4
29%
3
43%
76-90

Пропущено

12
14
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 7
0
0%
2
14%
1-15
3
25%
2
14%
16-30
2
17%
2
14%
31-45
4
33%
2
14%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
1
8%
6
43%
76-90

Результаты последних матчей

Гурник Забже
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Легия - Гурник Забже 1:1 Гурник Забже - Радомяк Радом 0:1 Гурник Забже - ГКС Катовице 3:0 Мотор Люблин - Гурник Забже 1:0
Гурник Забже - Пуща Неполомице 4:2 Гурник Забже - Лехия Гданьск 2:3 Краковия - Гурник Забже 3:2 Гурник Забже - Ракув 0:0 Радомяк Радом - Гурник Забже 1:2 Гурник Забже - Тыхы 3:1 Гурник Забже - Погонь Щецин 1:0 Пуща Неполомице - Гурник Забже 2:2 Лех - Гурник Забже 2:0 Гурник Забже - Кошице 1:0 Карлсруэ - Гурник Забже 0:3 Базель - Гурник Забже 2:1 Сваровски Тироль - Гурник Забже 1:1 Сваровски Тироль - Гурник Забже 1:1 Гурник Забже - Одра Ополе 2:1 Погонь Щецин - Гурник Забже 1:0
Заглембе Любин
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Заглембе Любин - Радомяк Радом 1:0 Подбескидзе - Заглембе Любин 0:0 Ракув - Заглембе Любин 5:1 Корона Кельце - Заглембе Любин 2:0
Заглембе Любин - ГКС Катовице 1:0 Пяст - Заглембе Любин 1:0 Заглембе Любин - Лех 0:1 Лехия Гданьск - Заглембе Любин 1:1 Заглембе Любин - Пуща Неполомице 1:0 Заглембе Любин - Погонь Щецин 2:2 Легия - Заглембе Любин 2:0 Заглембе Любин - ГКС Катовице 1:1 Заглембе Любин - Нафта 1:0 Заглембе Любин - Рапид Бухарест 0:1 Заглембе Любин - Будучность 4:3 Легия - Заглембе Любин 2:1 Заглембе Любин - ЛКС Лодзь 2:1 Видзев Лодзь - Заглембе Любин 1:3 Заглембе Любин - Ракув 2:0 Радомяк Радом - Заглембе Любин 3:4

Результаты матчей

Гурник Забже
Заглембе Любин

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
1:0
3 раза 60%
0:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
2:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%

Точный счет

1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
1:0
4 раза 40%
2:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
1
5 раз 50%
0
4 раза 40%
2
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Гурник Забже
Заглембе Любин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
4
1
2
2
1.5
1
4
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
2
3
3
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
6
4
5
5
1.5
1
9
1
9
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 10 8 1 1 20 - 5 25
2.
Ракув
 11 7 2 2 15 - 4 23
3.
Ягеллония Белосток
 10 7 0 3 17 - 16 21
4.
Краковия
 10 6 2 2 18 - 13 20
5.
Погонь Щецин
 10 5 1 4 16 - 13 16
6.
Видзев Лодзь
 11 4 4 3 13 - 12 16
7.
Легия
 10 4 3 3 17 - 11 15
8.
Пяст
 10 4 3 3 10 - 9 15
9.
ГКС Катовице
 11 4 3 4 18 - 13 15
10.
Заглембе Любин
 1:0 11 4 2 5 8 - 14 14
11.
Мотор Люблин
 10 3 3 4 8 - 12 12
12.
Гурник Забже
 0:1 11 3 3 5 13 - 14 12
13.
Корона Кельце
 11 3 3 5 9 - 16 12
14.
Сталь Мелец
 10 3 2 5 8 - 11 11
15.
Радомяк Радом
 10 3 0 7 14 - 18 9
16.
Лехия Гданьск
 11 2 3 6 13 - 21 9
17.
Пуща Неполомице
 11 1 5 5 10 - 19 8
18.
Шленск Вроцлав
 8 0 4 4 7 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 5 5 0 0 13 - 1 15
2.
Погонь Щецин
 5 5 0 0 12 - 3 15
3.
Ягеллония Белосток
 5 4 0 1 10 - 6 12
4.
Видзев Лодзь
 5 3 1 1 6 - 4 10
5.
Заглембе Любин
 1:0 5 3 1 1 5 - 3 10
6.
Легия
 6 3 1 2 13 - 7 10
7.
Сталь Мелец
 6 3 1 2 6 - 5 10
8.
Пяст
 5 2 2 1 6 - 4 8
9.
Краковия
 5 2 2 1 8 - 8 8
10.
ГКС Катовице
 6 2 2 2 9 - 7 8
11.
Мотор Люблин
 6 2 2 2 4 - 6 8
12.
Ракув
 5 2 1 2 7 - 3 7
13.
Гурник Забже
 0:1 5 2 1 2 6 - 4 7
14.
Радомяк Радом
 5 2 0 3 9 - 8 6
15.
Корона Кельце
 5 2 0 3 6 - 7 6
16.
Пуща Неполомице
 6 1 3 2 9 - 13 6
17.
Лехия Гданьск
 5 1 2 2 4 - 6 5
18.
Шленск Вроцлав
 3 0 3 0 3 - 3 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 6 5 1 0 8 - 1 16
2.
Краковия
 5 4 0 1 10 - 5 12
3.
Лех
 5 3 1 1 7 - 4 10
4.
Ягеллония Белосток
 5 3 0 2 7 - 10 9
5.
ГКС Катовице
 5 2 1 2 9 - 6 7
6.
Пяст
 5 2 1 2 4 - 5 7
7.
Видзев Лодзь
 6 1 3 2 7 - 8 6
8.
Корона Кельце
 6 1 3 2 3 - 9 6
9.
Легия
 4 1 2 1 4 - 4 5
10.
Гурник Забже
 0:1 6 1 2 3 7 - 10 5
11.
Мотор Люблин
 4 1 1 2 4 - 6 4
12.
Лехия Гданьск
 6 1 1 4 9 - 15 4
13.
Заглембе Любин
 1:0 6 1 1 4 3 - 11 4
14.
Радомяк Радом
 5 1 0 4 5 - 10 3
15.
Пуща Неполомице
 5 0 2 3 1 - 6 2
16.
Сталь Мелец
 4 0 1 3 2 - 6 1
17.
Погонь Щецин
 5 0 1 4 4 - 10 1
18.
Шленск Вроцлав
 5 0 1 4 4 - 10 1
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Радомяк Радом Роча Леонардо 9
Лех Исхак Микаэль 5 (2)
Видзев Лодзь Рондич Имад 5 (2)
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 5
Краковия Кялльман Беньямин 4 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Видзев Лодзь Фернандес Хуан III 1 4
Краковия Глик Камил 4
Краковия Какабадзе Отар 4
Радомяк Радом Донис Христос 4
Лех Милич Антонио 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Налепа Михал получил желтую карточку от судьи
  • 32'
    Adam Radwanski сделал результативную передачу.
  • 32'
    Г О О О О Л - Пьенько Томаш бьет в цель!
  • 22'
    Dominik Szala получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Гурник Забже
Ничья
Заглембе Любин
2.10
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3.50
3.50
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