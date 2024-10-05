Тур: 11. Стадион: Эрнест Поль. Главный судья: Квятковски Томаш
0:1
Второй тайм: 65'
0'
22' Желтая карточкаСала Доминик
0:1
32' ГолПьенько Томаш
45' Желтая карточкаНалепа Михал
49' Вторая желтая карточкаНалепа Михал
51' Желтая карточкаЛавничак Алекс
56' Желтая карточкаYosuke Furukawa
Ход матча
22'
32'
0:1
45'
49'
51'
56'
20
Хосема
27
Сала
Доминик
64
Янжа
Эрик
25
Налепа
Михал
- Основной состав
- Вратарь
-
20 ХосемаЗащитник
- Защитник
-
27 Сала ДоминикЗащитник
-
64 Янжа ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Яницки РафалЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Амброс ЛукасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Урбан Ян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Налепа МихалЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
33 Ях ЯрославЗащитник
-
55 Мата ЛуишЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Форналик Вальдемар
История личных встреч
Гурник Забже
Заглембе Любин
16 матчей
81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
12.5%
25%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
18.8%
18.7%
10 побед 3 ничьи 0 побед
13 матчей
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 10 побед
Второй тайм
61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 8 побед
29 матчей
44.8%
17.2%
38%
13 побед 5 ничьих 11 побед
Первый тайм
34.5%
31%
34.5%
10 побед 9 ничьих 10 побед
Второй тайм
34.5%
37.9%
27.6%
10 побед 11 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
23
Голов в среднем за матч
1.57
1.53
Среднее время на гол
57
58
Всего голов
24
17
Голов в среднем за матч
1.6
1.21
Среднее время на гол
56
74
Всего голов
46
40
Голов в среднем за матч
1.59
1.38
Тотал матчей
2.5
28
Больше 97%
Меньше 3%
1
26
Больше 90%
Меньше 10%
3
15
Больше 52%
Меньше 48%
14
8
Больше 28%
Меньше 72%
21
6
Больше 21%
Меньше 79%
23
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
Среднее время на гол
56
65
Бомбардиры внутри турнира
Гурник Забже
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Захович Лука
|2
|0.18
|Расак Дамиан
|2
|0.18
|Подольски Лукас
|2
|0.18
|Kamil Lukoszek
|1 (1)
|0.09
|Taofeek Ismaheel
|1
|0.09
|Ольковски Павел
|1
|0.09
|Нашименту Филипе
|1
|0.09
|Санчес Мануэль
|1
|0.09
|Хосема
|1
|0.09
|Войтушек Норберт
|1
|0.09
|Янжа Эрик
|0
|0
|Кодзуки Соитиро
|0
|0
|Амброс Лукас
|0
|0
Заглембе Любин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пьенько Томаш
|3
|0.27
|Адамчик Хуберт
|1
|0.09
|Marek Mroz
|1
|0.09
|Сейк Вацлав
|1
|0.09
|Igor Orlikowski
|1
|0.09
|Курминовски Давид
|1 (1)
|0.09
|Вдовяк Матеуш
|0
|0
|Adam Radwanski
|0
|0
|Дабровски Дамьян
|0
|0
Карточки
Гурник Забже
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Яницки Рафал
|2
|1
|Расак Дамиан
|2
|0
|Войтушек Норберт
|2
|0
|Kamil Lukoszek
|2
|0
|Щесняк Криспин
|0
|1
|Подольски Лукас
|1
|0
|Захович Лука
|1
|0
|Янжа Эрик
|1
|0
|Санчес Мануэль
|1
|0
|Taofeek Ismaheel
|1
|0
|Nikodem Zielonka
|1
|0
|Амброс Лукас
|1
|0
|Сала Доминик
|1
|0
Заглембе Любин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Налепа Михал
|1
|1
|Дабровски Дамьян
|2
|0
|Adam Radwanski
|2
|0
|Marek Mroz
|2
|0
|Сейк Вацлав
|2
|0
|Mateusz Grzybek
|1
|0
|Хладун Доминик
|1
|0
|Вдовяк Матеуш
|1
|0
|Мата Луиш
|1
|0
Результаты матчей
Гурник Забже
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Заглембе Любин
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
2
Гурник Забже
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Заглембе Любин
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
5
5
Гурник Забже
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
20% (2)
10% (1)
Заглембе Любин
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
6
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
7
7
Голы по времени матча
Забито
6
2
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
7 Не забивали 8
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
50%
76-90
Пропущено
3
11
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 5
1 Не пропускали 5
0
0%
2
18%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
5
45%
76-90
Забито
8
5
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
2
40%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
1
20%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
2
40%
76-90
Пропущено
9
3
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
2
67%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
4
44%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
1
33%
76-90
Забито
14
7
5 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
3 Не забивали 4
3
21%
0
0%
1-15
1
7%
2
29%
16-30
1
7%
1
14%
31-45
3
21%
1
14%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
4
29%
3
43%
76-90
Пропущено
12
14
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 7
0
0%
2
14%
1-15
3
25%
2
14%
16-30
2
17%
2
14%
31-45
4
33%
2
14%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
1
8%
6
43%
76-90
Результаты последних матчей
Гурник Забже
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Легия - Гурник Забже 1:1 Гурник Забже - Радомяк Радом 0:1 Гурник Забже - ГКС Катовице 3:0 Мотор Люблин - Гурник Забже 1:0
Гурник Забже - Пуща Неполомице 4:2 Гурник Забже - Лехия Гданьск 2:3 Краковия - Гурник Забже 3:2 Гурник Забже - Ракув 0:0 Радомяк Радом - Гурник Забже 1:2 Гурник Забже - Тыхы 3:1 Гурник Забже - Погонь Щецин 1:0 Пуща Неполомице - Гурник Забже 2:2 Лех - Гурник Забже 2:0 Гурник Забже - Кошице 1:0 Карлсруэ - Гурник Забже 0:3 Базель - Гурник Забже 2:1 Сваровски Тироль - Гурник Забже 1:1 Сваровски Тироль - Гурник Забже 1:1 Гурник Забже - Одра Ополе 2:1 Погонь Щецин - Гурник Забже 1:0
Заглембе Любин
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Заглембе Любин - Радомяк Радом 1:0 Подбескидзе - Заглембе Любин 0:0 Ракув - Заглембе Любин 5:1 Корона Кельце - Заглембе Любин 2:0
Заглембе Любин - ГКС Катовице 1:0 Пяст - Заглембе Любин 1:0 Заглембе Любин - Лех 0:1 Лехия Гданьск - Заглембе Любин 1:1 Заглембе Любин - Пуща Неполомице 1:0 Заглембе Любин - Погонь Щецин 2:2 Легия - Заглембе Любин 2:0 Заглембе Любин - ГКС Катовице 1:1 Заглембе Любин - Нафта 1:0 Заглембе Любин - Рапид Бухарест 0:1 Заглембе Любин - Будучность 4:3 Легия - Заглембе Любин 2:1 Заглембе Любин - ЛКС Лодзь 2:1 Видзев Лодзь - Заглембе Любин 1:3 Заглембе Любин - Ракув 2:0 Радомяк Радом - Заглембе Любин 3:4
Результаты матчей
Гурник Забже
Заглембе Любин
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
1:0
3 раза 60%
0:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
2:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
Точный счет
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
1:0
4 раза 40%
2:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
1
5 раз 50%
0
4 раза 40%
2
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Гурник Забже
Заглембе Любин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
41
22
14
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
23
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
64
55
19
19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|8
|1
|1
|20 - 5
|25
|2.
|11
|7
|2
|2
|15 - 4
|23
|3.
|10
|7
|0
|3
|17 - 16
|21
|4.
|10
|6
|2
|2
|18 - 13
|20
|5.
|10
|5
|1
|4
|16 - 13
|16
|6.
|11
|4
|4
|3
|13 - 12
|16
|7.
|10
|4
|3
|3
|17 - 11
|15
|8.
|10
|4
|3
|3
|10 - 9
|15
|9.
|11
|4
|3
|4
|18 - 13
|15
|10.
|1:0
|11
|4
|2
|5
|8 - 14
|14
|11.
|10
|3
|3
|4
|8 - 12
|12
|12.
|0:1
|11
|3
|3
|5
|13 - 14
|12
|13.
|11
|3
|3
|5
|9 - 16
|12
|14.
|10
|3
|2
|5
|8 - 11
|11
|15.
|10
|3
|0
|7
|14 - 18
|9
|16.
|11
|2
|3
|6
|13 - 21
|9
|17.
|11
|1
|5
|5
|10 - 19
|8
|18.
|8
|0
|4
|4
|7 - 13
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|13 - 1
|15
|2.
|5
|5
|0
|0
|12 - 3
|15
|3.
|5
|4
|0
|1
|10 - 6
|12
|4.
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|5.
|1:0
|5
|3
|1
|1
|5 - 3
|10
|6.
|6
|3
|1
|2
|13 - 7
|10
|7.
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|10
|8.
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|9.
|5
|2
|2
|1
|8 - 8
|8
|10.
|6
|2
|2
|2
|9 - 7
|8
|11.
|6
|2
|2
|2
|4 - 6
|8
|12.
|5
|2
|1
|2
|7 - 3
|7
|13.
|0:1
|5
|2
|1
|2
|6 - 4
|7
|14.
|5
|2
|0
|3
|9 - 8
|6
|15.
|5
|2
|0
|3
|6 - 7
|6
|16.
|6
|1
|3
|2
|9 - 13
|6
|17.
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|18.
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|8 - 1
|16
|2.
|5
|4
|0
|1
|10 - 5
|12
|3.
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|4.
|5
|3
|0
|2
|7 - 10
|9
|5.
|5
|2
|1
|2
|9 - 6
|7
|6.
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|7.
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|8.
|6
|1
|3
|2
|3 - 9
|6
|9.
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|10.
|0:1
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|11.
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|12.
|6
|1
|1
|4
|9 - 15
|4
|13.
|1:0
|6
|1
|1
|4
|3 - 11
|4
|14.
|5
|1
|0
|4
|5 - 10
|3
|15.
|5
|0
|2
|3
|1 - 6
|2
|16.
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
|17.
|5
|0
|1
|4
|4 - 10
|1
|18.
|5
|0
|1
|4
|4 - 10
|1
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Радомяк Радом
|Роча Леонардо
|9
|Лех
|Исхак Микаэль
|5 (2)
|Видзев Лодзь
|Рондич Имад
|5 (2)
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|5
|Краковия
|Кялльман Беньямин
|4 (4)
|Видзев Лодзь
|Фернандес Хуан III
|1 4
|Краковия
|Глик Камил
|4
|Краковия
|Какабадзе Отар
|4
|Радомяк Радом
|Донис Христос
|4
|Лех
|Милич Антонио
|4