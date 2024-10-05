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  3. Польша
  4. Экстракласса 2024-2025
Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Квятковски Томаш
Гурник Забже
0:1
Конец матча
Заглембе Любин
0'
22' Желтая карточка
Сала Доминик
0:1
32' Гол
Пьенько Томаш
45' Желтая карточка
Налепа Михал
49' Вторая желтая карточка
Налепа Михал
51' Желтая карточка
Лавничак Алекс
56' Желтая карточка
Yosuke Furukawa
90'+4
25
Шромник
Михал
20
Хосема
5
Щесняк
Криспин
27
Сала
Доминик
64
Янжа
Эрик
11
Taofeek
Ismaheel
8
Хеллебранд
Патрик
6
Расак
Дамиан
17
Kamil
Lukoszek
10
Подольски
Лукас
7
Захович
Лука
30
Хладун
Доминик
31
Igor
Orlikowski
25
Налепа
Михал
5
Лавничак
Алекс
27
Bartlomiej
Kludka
7
Marek
Mroz
8
Дабровски
Дамьян
18
Adam
Radwanski
17
Вдовяк
Матеуш
9
Сейк
Вацлав
21
Пьенько
Томаш
Гурник Забже
4-4-2
Заглембе Любин
3-5-2

История личных встреч

Гурник Забже
Заглембе Любин

16 матчей

81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
12.5%
25%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
18.8%
18.7%
10 побед 3 ничьи 0 побед

13 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 10 побед

Второй тайм

61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 8 побед

29 матчей

44.8%
17.2%
38%
13 побед 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

34.5%
31%
34.5%
10 побед 9 ничьих 10 побед

Второй тайм

34.5%
37.9%
27.6%
10 побед 11 ничьих 8 побед

История матчей

Э
1:2
Э
0:2
Э
0:2
Э
2:3
ТМК
3:0
Э
2:4
Э
0:0
Э
2:0
Э
2:0
ЭГБ
0:2
Э
2:0
Э
1:0
Э
1:1
Э
2:0
Э
0:2
Э
2:2
Э
3:2
Э
2:4
Э
2:2
Э
3:0
Э
2:1
Э
1:2
Э
0:2
Э
2:1
Э
4:1
Э
5:1
Э
1:2
OE
0:1
OE
1:1

Голы

Всего голов

22
23

Голов в среднем за матч

1.57
1.53

Среднее время на гол

57
58

Всего голов

24
17

Голов в среднем за матч

1.6
1.21

Среднее время на гол

56
74

Всего голов

46
40

Голов в среднем за матч

1.59
1.38

Тотал матчей

2.5
28
Больше 97%
Меньше 3%
1
26
Больше 90%
Меньше 10%
3
15
Больше 52%
Меньше 48%
14
8
Больше 28%
Меньше 72%
21
6
Больше 21%
Меньше 79%
23
3
Больше 10%
Меньше 90%
26

Среднее время на гол

56
65

Бомбардиры внутри турнира

Гурник Забже
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Захович Лука 2 0.18
Расак Дамиан 2 0.18
Подольски Лукас 2 0.18
Kamil Lukoszek 1 (1) 0.09
Taofeek Ismaheel 1 0.09
Ольковски Павел 1 0.09
Нашименту Филипе 1 0.09
Санчес Мануэль 1 0.09
Хосема 1 0.09
Войтушек Норберт 1 0.09
Янжа Эрик 0 0
Кодзуки Соитиро 0 0
Амброс Лукас 0 0
Заглембе Любин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пьенько Томаш 3 0.27
Адамчик Хуберт 1 0.09
Marek Mroz 1 0.09
Сейк Вацлав 1 0.09
Igor Orlikowski 1 0.09
Курминовски Давид 1 (1) 0.09
Вдовяк Матеуш 0 0
Adam Radwanski 0 0
Дабровски Дамьян 0 0

Карточки

Гурник Забже
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Яницки Рафал 2 1
Расак Дамиан 2 0
Войтушек Норберт 2 0
Kamil Lukoszek 2 0
Щесняк Криспин 0 1
Подольски Лукас 1 0
Захович Лука 1 0
Янжа Эрик 1 0
Санчес Мануэль 1 0
Taofeek Ismaheel 1 0
Nikodem Zielonka 1 0
Yosuke Furukawa 1 0
Амброс Лукас 1 0
Сала Доминик 1 0
Заглембе Любин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Налепа Михал 1 2
Дабровски Дамьян 2 0
Adam Radwanski 2 0
Marek Mroz 2 0
Сейк Вацлав 2 0
Mateusz Grzybek 1 0
Хладун Доминик 1 0
Вдовяк Матеуш 1 0
Мата Луиш 1 0
Лавничак Алекс 1 0

Результаты матчей

Гурник Забже
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Заглембе Любин
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2
Гурник Забже
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Заглембе Любин
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

5
5
Гурник Забже
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
Заглембе Любин
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

7
7

Голы по времени матча

Забито

6
3
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
8 Не забивали 8
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
33%
76-90

Пропущено

4
11
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 5
0
0%
2
18%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
5
45%
76-90

Забито

8
5
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
2
40%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
1
20%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
2
40%
76-90

Пропущено

9
3
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
2
67%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
4
44%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
1
33%
76-90

Забито

14
8
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
4 Не забивали 4
3
21%
0
0%
1-15
1
7%
2
25%
16-30
1
7%
2
25%
31-45
3
21%
1
13%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
4
29%
3
38%
76-90

Пропущено

13
14
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 7
0
0%
2
14%
1-15
3
23%
2
14%
16-30
3
23%
2
14%
31-45
4
31%
2
14%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
1
8%
6
43%
76-90

Результаты последних матчей

Гурник Забже
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Легия - Гурник Забже 1:1 Гурник Забже - Радомяк Радом 0:1 Гурник Забже - ГКС Катовице 3:0 Мотор Люблин - Гурник Забже 1:0
Гурник Забже - Пуща Неполомице 4:2 Гурник Забже - Лехия Гданьск 2:3 Краковия - Гурник Забже 3:2 Гурник Забже - Ракув 0:0 Радомяк Радом - Гурник Забже 1:2 Гурник Забже - Тыхы 3:1 Гурник Забже - Погонь Щецин 1:0 Пуща Неполомице - Гурник Забже 2:2 Лех - Гурник Забже 2:0 Гурник Забже - Кошице 1:0 Карлсруэ - Гурник Забже 0:3 Базель - Гурник Забже 2:1 Сваровски Тироль - Гурник Забже 1:1 Сваровски Тироль - Гурник Забже 1:1 Гурник Забже - Одра Ополе 2:1 Погонь Щецин - Гурник Забже 1:0
Заглембе Любин
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Заглембе Любин - Радомяк Радом 1:0 Подбескидзе - Заглембе Любин 0:0 Ракув - Заглембе Любин 5:1 Корона Кельце - Заглембе Любин 2:0
Заглембе Любин - ГКС Катовице 1:0 Пяст - Заглембе Любин 1:0 Заглембе Любин - Лех 0:1 Лехия Гданьск - Заглембе Любин 1:1 Заглембе Любин - Пуща Неполомице 1:0 Заглембе Любин - Погонь Щецин 2:2 Легия - Заглембе Любин 2:0 Заглембе Любин - ГКС Катовице 1:1 Заглембе Любин - Нафта 1:0 Заглембе Любин - Рапид Бухарест 0:1 Заглембе Любин - Будучность 4:3 Легия - Заглембе Любин 2:1 Заглембе Любин - ЛКС Лодзь 2:1 Видзев Лодзь - Заглембе Любин 1:3 Заглембе Любин - Ракув 2:0 Радомяк Радом - Заглембе Любин 3:4

Результаты матчей

Гурник Забже
Заглембе Любин

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
1:0
3 раза 60%
0:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
2:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%

Точный счет

1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
1:0
4 раза 36%
0:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
2
4 раза 36%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
1
6 раз 55%
0
4 раза 36%
2
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Гурник Забже
Заглембе Любин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
1
2
3
1.5
1
4
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
3
3
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
7
4
5
6
1.5
1
10
1
10
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 1:1 11 8 2 1 21 - 6 26
2.
Ракув
 11 7 2 2 15 - 4 23
3.
Ягеллония Белосток
 10 7 0 3 17 - 16 21
4.
Краковия
 10 6 2 2 18 - 13 20
5.
Погонь Щецин
 10 5 1 4 16 - 13 16
6.
Видзев Лодзь
 11 4 4 3 13 - 12 16
7.
Легия
 10 4 3 3 17 - 11 15
8.
Пяст
 10 4 3 3 10 - 9 15
9.
ГКС Катовице
 11 4 3 4 18 - 13 15
10.
Заглембе Любин
 11 4 2 5 8 - 14 14
11.
Мотор Люблин
 1:1 11 3 4 4 9 - 13 13
12.
Гурник Забже
 11 3 3 5 13 - 14 12
13.
Корона Кельце
 11 3 3 5 9 - 16 12
14.
Сталь Мелец
 10 3 2 5 8 - 11 11
15.
Радомяк Радом
 10 3 0 7 14 - 18 9
16.
Лехия Гданьск
 11 2 3 6 13 - 21 9
17.
Пуща Неполомице
 11 1 5 5 10 - 19 8
18.
Шленск Вроцлав
 8 0 4 4 7 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 1:1 6 5 1 0 14 - 2 16
2.
Погонь Щецин
 5 5 0 0 12 - 3 15
3.
Ягеллония Белосток
 5 4 0 1 10 - 6 12
4.
Видзев Лодзь
 5 3 1 1 6 - 4 10
5.
Заглембе Любин
 5 3 1 1 5 - 3 10
6.
Легия
 6 3 1 2 13 - 7 10
7.
Сталь Мелец
 6 3 1 2 6 - 5 10
8.
Пяст
 5 2 2 1 6 - 4 8
9.
Краковия
 5 2 2 1 8 - 8 8
10.
ГКС Катовице
 6 2 2 2 9 - 7 8
11.
Мотор Люблин
 1:1 6 2 2 2 4 - 6 8
12.
Ракув
 5 2 1 2 7 - 3 7
13.
Гурник Забже
 5 2 1 2 6 - 4 7
14.
Радомяк Радом
 5 2 0 3 9 - 8 6
15.
Корона Кельце
 5 2 0 3 6 - 7 6
16.
Пуща Неполомице
 6 1 3 2 9 - 13 6
17.
Лехия Гданьск
 5 1 2 2 4 - 6 5
18.
Шленск Вроцлав
 3 0 3 0 3 - 3 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 6 5 1 0 8 - 1 16
2.
Краковия
 5 4 0 1 10 - 5 12
3.
Лех
 1:1 5 3 1 1 7 - 4 10
4.
Ягеллония Белосток
 5 3 0 2 7 - 10 9
5.
ГКС Катовице
 5 2 1 2 9 - 6 7
6.
Пяст
 5 2 1 2 4 - 5 7
7.
Видзев Лодзь
 6 1 3 2 7 - 8 6
8.
Корона Кельце
 6 1 3 2 3 - 9 6
9.
Легия
 4 1 2 1 4 - 4 5
10.
Мотор Люблин
 1:1 5 1 2 2 5 - 7 5
11.
Гурник Забже
 6 1 2 3 7 - 10 5
12.
Лехия Гданьск
 6 1 1 4 9 - 15 4
13.
Заглембе Любин
 6 1 1 4 3 - 11 4
14.
Радомяк Радом
 5 1 0 4 5 - 10 3
15.
Пуща Неполомице
 5 0 2 3 1 - 6 2
16.
Сталь Мелец
 4 0 1 3 2 - 6 1
17.
Погонь Щецин
 5 0 1 4 4 - 10 1
18.
Шленск Вроцлав
 5 0 1 4 4 - 10 1
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Радомяк Радом Роча Леонардо 9
Лех Исхак Микаэль 5 (2)
Видзев Лодзь Рондич Имад 5 (2)
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 5
Краковия Кялльман Беньямин 4 (4)
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Топ нарушителей
Видзев Лодзь Фернандес Хуан III 1 4
Заглембе Любин Налепа Михал 2 1
Краковия Глик Камил 4
Краковия Какабадзе Отар 4
Радомяк Радом Донис Христос 4
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 46'
      Налепа Михал получил желтую карточку от судьи
    • 32'
      Adam Radwanski сделал результативную передачу.
    • 32'
      Г О О О О Л - Пьенько Томаш бьет в цель!
    • 22'
      Dominik Szala получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Гурник Забже 0:1 Заглембе Любин онлайн

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