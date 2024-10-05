Тур: 10. Стадион: Van Roy Stadium.
1:0
Второй тайм: 90+'
0'
5' Желтая карточкаФила Карол
11' Желтая карточкаПетрис Жереми
1:0
13' Гол в свои воротаКоне Мохамед
27' Желтая карточкаОусоу Айхам
54' Желтая карточкаКолс Кобе
Ход матча
5'
11'
13'
1:0
27'
54'
21
Колс
Кобе
10
Lennard
Hens
18
Nathan
Rodes
16
Квет
Роман
77
Нсимба
Брюни
30
Коне
Мохамед
18
Хейманс
Дан
99
Киэ
Грежон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Колс КобеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Lennard HensПолузащитник
-
18 Nathan RodesПолузащитник
-
16 Квет РоманПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Нсимба БрюниНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
53 Силла ДембоПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
19 Ali Akman
-
Главный тренер: Vincent Euvrard
- Основной состав
-
30 Коне МохамедВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Хейманс ДанПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Киэ ГрежонНападающий
- Запасные игроки
-
33 Дефурни ТеоВратарь
- Защитник
-
29 Рогель ЖанЗащитник
-
95 Кейта ЧейкЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Титрауи ЯсинНападающий
-
-
Главный тренер: Де Мил Рик
Бомбардиры внутри турнира
Дендер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нсимба Брюни
|3 (1)
|0.3
|Берте Мохамед
|3
|0.3
|Квет Роман
|2
|0.2
|Грнчар Давид
|1
|0.1
|Шедлер Орельен
|1
|0.1
|Nathan Rodes
|1
|0.1
|Jordy Soladio
|1
|0.1
|Ali Akman
|1
|0.1
|Joedrick Pupe
|0
|0
|Fabio Ferraro
|0
|0
Спортинг Шарлеруа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хейманс Дан
|6 (2)
|0.6
|Гуагон Парфэйт
|3
|0.3
|Бернье Антуан
|2
|0.2
|Киэ Грежон
|1
|0.1
|Зоргане Адем
|0
|0
|Драгснес Ветле
|0
|0
|Петрис Жереми
|0
|0
|Баджи Юссуф
|0
|0
Карточки
Дендер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Gilles Ruyssen
|3
|0
|Joedrick Pupe
|3
|0
|Нсимба Брюни
|3
|0
|Колс Кобе
|2
|0
|Фила Карол
|2
|0
|Nathan Rodes
|2
|0
|Ridwane M'barki
|1
|0
|Jordy Soladio
|1
|0
|Масангу Керес
|1
|0
|Вилтард Малкольм
|1
|0
|Силла Дембо
|1
|0
|Jasper Van Oudenhove
|1
|0
Спортинг Шарлеруа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Петрис Жереми
|5
|0
|Камара Этьен
|4
|0
|Хейманс Дан
|3
|0
|Андреу Стелиос
|3
|0
|Бернье Антуан
|2
|0
|Гуагон Парфэйт
|2
|0
|Кейта Чейк
|2
|0
|Драгснес Ветле
|1
|0
|Коне Мохамед
|1
|0
|Флипс Алексис
|1
|0
|Оусоу Айхам
|1
|0
|Титрауи Ясин
|1
|0
Результаты матчей
Дендер
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Спортинг Шарлеруа
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
2
2
Дендер
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Спортинг Шарлеруа
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
7
6
Дендер
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Спортинг Шарлеруа
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
9
8
Голы по времени матча
Забито
6
6
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
2
33%
16-30
2
33%
4
67%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
6
7
5 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
3
50%
1
14%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Забито
7
6
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
3
43%
1
17%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
3
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
1
17%
76-90
Пропущено
9
2
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
1
50%
76-90
Забито
13
12
7 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 5
3 Не забивали 3
3
23%
1
8%
1-15
2
15%
3
25%
16-30
2
15%
4
33%
31-45
2
15%
3
25%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
23%
1
8%
76-90
Пропущено
15
9
8 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
3
20%
2
22%
1-15
4
27%
0
0%
16-30
1
7%
2
22%
31-45
3
20%
1
11%
46-60
2
13%
1
11%
61-75
2
13%
3
33%
76-90
Результаты последних матчей
Дендер
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Дендер - Андерлехт 1:1 Генк - Дендер 4:0 Дендер - Стандард 0:2 Беерсхот-Вильрейк - Дендер 1:2
Дендер - Брюгге 1:2 Сент-Трейден - Дендер 3:3 Дендер - Кортрейк 4:1 Гент - Дендер 1:2 Дендер - Юнион Сент-Жиллуаз 0:0 Дендер - Ла Лувьер 0:3 Брюгге - Дендер 0:0 Хераклес - Дендер 1:1 Гронинген - Дендер 4:4 Стандард - Дендер 1:5 Андерлехт - Дендер 2:1 Уденаарде - Дендер 0:3 КРК Харелбеке - Дендер 0:5 СВ Харелбеке - Дендер 0:5 Франкс-Борен - Дендер 0:3 Дендер - Зульте-Варегем 1:4
Спортинг Шарлеруа
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Спортинг Шарлеруа - Брюгге 1:1 Андерлехт - Спортинг Шарлеруа 0:0 Спортинг Шарлеруа - Беерсхот-Вильрейк 3:0 Мехелен - Спортинг Шарлеруа 5:2
Спортинг Шарлеруа - Кортрейк 1:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Спортинг Шарлеруа 1:0 Спортинг Шарлеруа - Гент 1:0 Сент-Трейден - Спортинг Шарлеруа 1:4 Спортинг Шарлеруа - Антверпен 0:1 Генк - Спортинг Шарлеруа 3:3 Монс - Спортинг Шарлеруа 0:3 Спортинг Шарлеруа - Кортрейк 3:1 РВДМ 47 - Спортинг Шарлеруа 1:3 Эйпен - Спортинг Шарлеруа 1:2 Спортинг Шарлеруа - Эйпен 1:0 Кортрейк - Спортинг Шарлеруа 1:2 Спортинг Шарлеруа - РВДМ 47 0:0 Гент - Спортинг Шарлеруа 5:0 Спортинг Шарлеруа - Серкль Брюгге 0:0 Вестерло - Спортинг Шарлеруа 0:1
Результаты матчей
Дендер
Спортинг Шарлеруа
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
4
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:2
2 раза 50%
3:3
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
5:2
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
1:2
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
1:0
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Дендер
Спортинг Шарлеруа
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
41
14
14
14
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
31
22
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
63
45
36
27
27
18
18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|7
|1
|2
|21 - 13
|22
|2.
|9
|5
|1
|3
|17 - 9
|16
|3.
|10
|4
|3
|3
|20 - 18
|15
|4.
|1:0
|10
|4
|3
|3
|14 - 15
|15
|5.
|9
|4
|2
|3
|15 - 11
|14
|6.
|9
|3
|5
|1
|10 - 8
|14
|7.
|10
|4
|2
|4
|18 - 14
|14
|8.
|0:1
|10
|4
|2
|4
|12 - 10
|14
|9.
|8
|4
|1
|3
|17 - 7
|13
|10.
|9
|3
|4
|2
|10 - 7
|13
|11.
|9
|3
|3
|3
|5 - 5
|12
|12.
|10
|3
|2
|5
|8 - 16
|11
|13.
|10
|2
|5
|3
|10 - 15
|11
|14.
|9
|2
|4
|3
|12 - 17
|10
|15.
|9
|2
|2
|5
|11 - 17
|8
|16.
|9
|0
|2
|7
|8 - 26
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|10 - 3
|13
|2.
|4
|3
|1
|0
|7 - 1
|10
|3.
|5
|3
|1
|1
|11 - 4
|10
|4.
|0:1
|5
|3
|1
|1
|6 - 2
|10
|5.
|5
|3
|0
|2
|15 - 9
|9
|6.
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|7.
|5
|2
|2
|1
|11 - 8
|8
|8.
|5
|2
|2
|1
|3 - 2
|8
|9.
|1:0
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|10.
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|11.
|5
|2
|1
|2
|10 - 8
|7
|12.
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|13.
|4
|2
|0
|2
|13 - 4
|6
|14.
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|15.
|4
|1
|2
|1
|6 - 8
|5
|16.
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|0
|2
|11 - 10
|9
|2.
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|3.
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|4.
|1:0
|4
|2
|1
|1
|7 - 9
|7
|5.
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|6.
|5
|2
|1
|2
|9 - 10
|7
|7.
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|8.
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|9.
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|10.
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|11.
|0:1
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|12.
|5
|1
|1
|3
|4 - 10
|4
|13.
|5
|0
|3
|2
|3 - 6
|3
|14.
|6
|0
|3
|3
|3 - 12
|3
|15.
|4
|0
|1
|3
|1 - 9
|1
|16.
|5
|0
|1
|4
|4 - 17
|1
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Группа вылета
|Генк
|Арокодаре Толуваласе
|6
|Спортинг Шарлеруа
|Хейманс Дан
|6
|Антверпен
|Чери Тьяронн
|5 (2)
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|5 (1)
|Антверпен
|Ондрейка Якоб
|4 (3)
|Антверпен
|Одои Денис
|1 5
|Спортинг Шарлеруа
|Петрис Жереми
|5
|Мехелен
|Мохаммед Азиз
|5
|Кортрейк
|Abdelkahar Kadri
|5
|АХ Лёвен
|Верстрате Биргер
|4