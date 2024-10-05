  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2024-2025
Тур: 10. Стадион: .
Дендер
1:0
Второй тайм: 90+'
Спортинг Шарлеруа
0'
5' Желтая карточка
Фила Карол
11' Желтая карточка
Петрис Жереми
1:0
13' Гол в свои ворота
Коне Мохамед
27' Желтая карточка
Оусоу Айхам
54' Желтая карточка
Колс Кобе
34
Веррипс
Михаэл
22
Gilles
Ruyssen
21
Колс
Кобе
4
Гонсалвес
Бриан
5
Фила
Карол
10
Lennard
Hens
18
Nathan
Rodes
16
Квет
Роман
88
Fabio
Ferraro
77
Нсимба
Брюни
11
Шедлер
Орельен
30
Коне
Мохамед
98
Петрис
Жереми
4
Оусоу
Айхам
21
Андреу
Стелиос
15
Драгснес
Ветле
6
Зоргане
Адем
5
Камара
Этьен
17
Бернье
Антуан
18
Хейманс
Дан
8
Гуагон
Парфэйт
99
Киэ
Грежон
Дендер
3-5-2
Спортинг Шарлеруа
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Дендер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нсимба Брюни 3 (1) 0.3
Берте Мохамед 3 0.3
Квет Роман 2 0.2
Грнчар Давид 1 0.1
Шедлер Орельен 1 0.1
Nathan Rodes 1 0.1
Jordy Soladio 1 0.1
Ali Akman 1 0.1
Joedrick Pupe 0 0
Fabio Ferraro 0 0
Спортинг Шарлеруа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хейманс Дан 6 (2) 0.6
Гуагон Парфэйт 3 0.3
Бернье Антуан 2 0.2
Киэ Грежон 1 0.1
Зоргане Адем 0 0
Драгснес Ветле 0 0
Петрис Жереми 0 0
Баджи Юссуф 0 0

Карточки

Дендер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Gilles Ruyssen 3 0
Joedrick Pupe 3 0
Нсимба Брюни 3 0
Колс Кобе 2 0
Фила Карол 2 0
Nathan Rodes 2 0
Ridwane M'barki 1 0
Jordy Soladio 1 0
Масангу Керес 1 0
Вилтард Малкольм 1 0
Силла Дембо 1 0
Jasper Van Oudenhove 1 0
Спортинг Шарлеруа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Петрис Жереми 5 0
Камара Этьен 4 0
Хейманс Дан 3 0
Андреу Стелиос 3 0
Бернье Антуан 2 0
Гуагон Парфэйт 2 0
Кейта Чейк 2 0
Драгснес Ветле 1 0
Коне Мохамед 1 0
Флипс Алексис 1 0
Оусоу Айхам 1 0
Титрауи Ясин 1 0

Результаты матчей

Дендер
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Спортинг Шарлеруа
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

2
2
Дендер
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Спортинг Шарлеруа
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

7
6
Дендер
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Спортинг Шарлеруа
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

9
8

Голы по времени матча

Забито

6
6
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
2
33%
16-30
2
33%
4
67%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

6
7
5 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
3
50%
1
14%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

7
6
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
3
43%
1
17%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
3
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
1
17%
76-90

Пропущено

9
2
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
1
50%
76-90

Забито

13
12
7 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 5
3 Не забивали 3
3
23%
1
8%
1-15
2
15%
3
25%
16-30
2
15%
4
33%
31-45
2
15%
3
25%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
23%
1
8%
76-90

Пропущено

15
9
8 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
3
20%
2
22%
1-15
4
27%
0
0%
16-30
1
7%
2
22%
31-45
3
20%
1
11%
46-60
2
13%
1
11%
61-75
2
13%
3
33%
76-90

Результаты последних матчей

Дендер
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Дендер - Андерлехт 1:1 Генк - Дендер 4:0 Дендер - Стандард 0:2 Беерсхот-Вильрейк - Дендер 1:2
Дендер - Брюгге 1:2 Сент-Трейден - Дендер 3:3 Дендер - Кортрейк 4:1 Гент - Дендер 1:2 Дендер - Юнион Сент-Жиллуаз 0:0 Дендер - Ла Лувьер 0:3 Брюгге - Дендер 0:0 Хераклес - Дендер 1:1 Гронинген - Дендер 4:4 Стандард - Дендер 1:5 Андерлехт - Дендер 2:1 Уденаарде - Дендер 0:3 КРК Харелбеке - Дендер 0:5 СВ Харелбеке - Дендер 0:5 Франкс-Борен - Дендер 0:3 Дендер - Зульте-Варегем 1:4
Спортинг Шарлеруа
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Спортинг Шарлеруа - Брюгге 1:1 Андерлехт - Спортинг Шарлеруа 0:0 Спортинг Шарлеруа - Беерсхот-Вильрейк 3:0 Мехелен - Спортинг Шарлеруа 5:2
Спортинг Шарлеруа - Кортрейк 1:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Спортинг Шарлеруа 1:0 Спортинг Шарлеруа - Гент 1:0 Сент-Трейден - Спортинг Шарлеруа 1:4 Спортинг Шарлеруа - Антверпен 0:1 Генк - Спортинг Шарлеруа 3:3 Монс - Спортинг Шарлеруа 0:3 Спортинг Шарлеруа - Кортрейк 3:1 РВДМ 47 - Спортинг Шарлеруа 1:3 Эйпен - Спортинг Шарлеруа 1:2 Спортинг Шарлеруа - Эйпен 1:0 Кортрейк - Спортинг Шарлеруа 1:2 Спортинг Шарлеруа - РВДМ 47 0:0 Гент - Спортинг Шарлеруа 5:0 Спортинг Шарлеруа - Серкль Брюгге 0:0 Вестерло - Спортинг Шарлеруа 0:1

Результаты матчей

Дендер
Спортинг Шарлеруа

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
4
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:2
2 раза 50%
3:3
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
5:2
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

1:2
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
1:0
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Дендер
Спортинг Шарлеруа

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
1
1
4
1.5
1
4
1
4
2.5
1
4
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
3
1
1.5
2
2
1
3
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
6
3
4
5
1.5
3
6
2
7
2.5
2
7
1
8
3.5
1
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 10 7 1 2 21 - 13 22
2.
Гент
 9 5 1 3 17 - 9 16
3.
Вестерло
 10 4 3 3 20 - 18 15
4.
Дендер
 1:0 10 4 3 3 14 - 15 15
5.
Брюгге
 9 4 2 3 15 - 11 14
6.
Андерлехт
 9 3 5 1 10 - 8 14
7.
Мехелен
 10 4 2 4 18 - 14 14
8.
Спортинг Шарлеруа
 0:1 10 4 2 4 12 - 10 14
9.
Антверпен
 8 4 1 3 17 - 7 13
10.
Юнион Сент-Жиллуаз
 9 3 4 2 10 - 7 13
11.
Стандард
 9 3 3 3 5 - 5 12
12.
Кортрейк
 10 3 2 5 8 - 16 11
13.
АХ Лёвен
 10 2 5 3 10 - 15 11
14.
Сент-Трейден
 9 2 4 3 12 - 17 10
15.
Серкль Брюгге
 9 2 2 5 11 - 17 8
16.
Беерсхот-Вильрейк
 9 0 2 7 8 - 26 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 5 4 1 0 10 - 3 13
2.
Юнион Сент-Жиллуаз
 4 3 1 0 7 - 1 10
3.
Гент
 5 3 1 1 11 - 4 10
4.
Спортинг Шарлеруа
 0:1 5 3 1 1 6 - 2 10
5.
Мехелен
 5 3 0 2 15 - 9 9
6.
АХ Лёвен
 4 2 2 0 7 - 3 8
7.
Вестерло
 5 2 2 1 11 - 8 8
8.
Стандард
 5 2 2 1 3 - 2 8
9.
Дендер
 1:0 6 2 2 2 7 - 6 8
10.
Брюгге
 4 2 1 1 7 - 5 7
11.
Серкль Брюгге
 5 2 1 2 10 - 8 7
12.
Кортрейк
 5 2 1 2 4 - 6 7
13.
Антверпен
 4 2 0 2 13 - 4 6
14.
Андерлехт
 5 1 3 1 4 - 5 6
15.
Сент-Трейден
 4 1 2 1 6 - 8 5
16.
Беерсхот-Вильрейк
 4 0 1 3 4 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 5 3 0 2 11 - 10 9
2.
Андерлехт
 4 2 2 0 6 - 3 8
3.
Антверпен
 4 2 1 1 4 - 3 7
4.
Дендер
 1:0 4 2 1 1 7 - 9 7
5.
Брюгге
 5 2 1 2 8 - 6 7
6.
Вестерло
 5 2 1 2 9 - 10 7
7.
Гент
 4 2 0 2 6 - 5 6
8.
Мехелен
 5 1 2 2 3 - 5 5
9.
Сент-Трейден
 5 1 2 2 6 - 9 5
10.
Стандард
 4 1 1 2 2 - 3 4
11.
Спортинг Шарлеруа
 0:1 5 1 1 3 6 - 8 4
12.
Кортрейк
 5 1 1 3 4 - 10 4
13.
Юнион Сент-Жиллуаз
 5 0 3 2 3 - 6 3
14.
АХ Лёвен
 6 0 3 3 3 - 12 3
15.
Серкль Брюгге
 4 0 1 3 1 - 9 1
16.
Беерсхот-Вильрейк
 5 0 1 4 4 - 17 1
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
Генк Арокодаре Толуваласе 6
Спортинг Шарлеруа Хейманс Дан 6
Антверпен Чери Тьяронн 5 (2)
Серкль Брюгге Денкей Кевин 5 (1)
Антверпен Ондрейка Якоб 4 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Антверпен Одои Денис 1 5
Спортинг Шарлеруа Петрис Жереми 5
Мехелен Мохаммед Азиз 5
Кортрейк Abdelkahar Kadri 5
АХ Лёвен Верстрате Биргер 4
Весь список
  • 54'
    Колс Кобе получил желтую карточку от судьи
  • 54'
    Камара Этьен уходит с поля. Флипс Алексис выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 43'
    Гуагон Парфэйт уходит с поля. Мбенза Исаак выходит вместо него
  • 27'
    Айхам Усу получил желтую карточку от судьи
  • 13'
    Г О О О О Л - Коне Мохамед уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • 11'
    Джереми Петрис получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 5'
      Фила Карол получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Лучшие коэффициенты
    Дендер
    Ничья
    Спортинг Шарлеруа
    3.50
    4.40
    Реклама, fon.bet
    4.76
    Реклама, olimp.bet
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Дендер 1:0 Спортинг Шарлеруа онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Дендер
    Спортинг Шарлеруа
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный