  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 9. Стадион: .
Сьон
0:1
Перерыв
Ивердон
0'
34' Желтая карточка
Шуареф Ильяс
0:1
40' Гол
Сеспедес Борис

Ход матча

34'
Шуареф Ильяс
 
40'
0:1
Сеспедес Борис
(Родригес Мауро)

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 1
  • 2 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 52 Владение мячом, % 48
Лучшие коэффициенты
Сьон
Ничья
Ивердон
1.54
Реклама, melbet.ru
4.50
Реклама, betcity.ru
6.60
Реклама, bettery.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Фаюлу
Тимоти
14
Лаванши
Нума
2
Шмид
Йоэль
3
Циглер
Рето
20
Хефти
Ниас
88
Ali
Kabacalman
8
Бальтазар
29
Theo
Berdayes
7
Шуареф
Ильяс
10
Миранчук
Антон
19
Джокич
Деян
40
Бернардони
Поль
23
Гуннарссон
Никлас
25
Маркеш
Криштиан
2
Тижани
Мохамед
32
Сотье
Антони
28
Moussa
Baradji
10
Сеспедес
Борис
8
Ленговски
Матеуш
6
William
Le
Pogam
7
Родригес
Мауро
21
Комано
Уго
Сьон
4-2-3-1
Ивердон
3-5-2

История личных встреч

Сьон
Ивердон

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 0 побед

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

ТМК
4:1
ТМК
3:1
ТМК
1:2
ТМК
1:1
ТМК
1:0
ТМС
4:0
ТМС
0:3
ТМС
2:3

Голы

Всего голов

13
8

Голов в среднем за матч

2.6
2.67

Среднее время на гол

34
33

Всего голов

16
11

Голов в среднем за матч

2
1.38

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6

Среднее время на гол

45
65

Бомбардиры внутри турнира

Сьон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шуареф Ильяс 2 0.22
Джокич Деян 2 0.22
Буа Кевин 1 0.11
Christian Souza 1 0.11
Theo Berdayes 1 0.11
Лаванши Нума 1 0.11
Шмид Йоэль 1 0.11
Ali Kabacalman 1 (1) 0.11
Соргич Деян 0 0
Фаюлу Тимоти 0 0
Ивердон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сеспедес Борис 3 (1) 0.33
Комано Уго 2 0.22
Сотье Антони 1 0.11
Аке Марли 1 (1) 0.11
William Le Pogam 1 0.11
Оморуйи Кевин 1 0.11
Родригес Мауро 0 0
Гонзалез Франко 0 0
Какури Дион 0 0

Карточки

Сьон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соргич Деян 2 0
Лаванши Нума 2 0
Буа Кевин 2 0
Бальтазар 2 0
Фаюлу Тимоти 2 0
Ali Kabacalman 1 0
Русев Георги 1 0
Хефти Ниас 1 0
Шуареф Ильяс 1 0
Соу Ноэ 1 0
Theo Bouchlarhem 1 0
Ивердон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сеспедес Борис 5 0
Тижани Мохамед 1 1
Каменович Димитрие 2 0
Маркеш Криштиан 2 0
Сотье Антони 1 0
Гуннарссон Никлас 1 0
Бернардони Поль 1 0
William Le Pogam 1 0
Родригес Мауро 1 0
Азеведо Рикардо 1 0
Комано Уго 1 0
Ленговски Матеуш 1 0
Samba Kone 1 0
Какури Дион 1 0
Силла Фоде 1 0

Результаты матчей

Сьон
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Ивердон
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
4
Сьон
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Ивердон
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

2
6
Сьон
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Ивердон
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

3
10

Голы по времени матча

Забито

7
4
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 6
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
43%
1
25%
76-90

Пропущено

1
7
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
1
100%
3
43%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
6
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
2
33%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

6
4
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
17%
2
50%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
1
17%
1
25%
76-90

Забито

10
10
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
2
20%
1
10%
1-15
1
10%
1
10%
16-30
1
10%
1
10%
31-45
2
20%
2
20%
46-60
1
10%
2
20%
61-75
3
30%
3
30%
76-90

Пропущено

7
11
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
2
29%
5
45%
1-15
2
29%
1
9%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
3
27%
46-60
1
14%
1
9%
61-75
1
14%
1
9%
76-90

Результаты последних матчей

Сьон
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Цюрих - Сьон 1:0 Сьон - Лугано 0:0 ЯФ Ювентус - Сьон 0:2 Сьон - Анси 2:1
Сьон - Базель 1:1 Грасcхоппер - Сьон 3:1 Делемон - Сьон 1:1 Сьон - Винтертур 2:0 Люцерн - Сьон 1:0 Сьон - Лозанна 4:0 Сьон - Вильярреал 1:3 Янг Бойз - Сьон 1:2 Сьон - Ивердон 4:1 Сьон - Нёвшатель Ксамакс 0:3 Сьон - Грасcхоппер 4:0 Сьон - Брага 1:3 Сьон - Шаффхаузен 3:0 Беллинцона - Сьон 0:2 Арау - Сьон 1:2 Сьон - Виль 4:0
Ивердон
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Ивердон - Санкт-Галлен 1:0 Лозанна - Ивердон 3:1 СК Эммен - Ивердон 1:2 Ивердон - Грасcхоппер 2:1
Базель - Ивердон 2:0 Дардания Лозанна - Ивердон 0:3 Ивердон - Янг Бойз 2:2 Винтертур - Ивердон 0:0 Серветт - Ивердон 3:2 Ивердон - Цюрих 0:2 Сьон - Ивердон 4:1 Тун - Ивердон 0:1 Ивердон - САФП 2:1 Базель - Ивердон 0:0 Ивердон - Люцерн 3:1 Грасcхоппер - Ивердон 2:0 Стад Лозанна-Уши - Ивердон 3:1 Ивердон - Лозанна 3:1 Ивердон - Стад Лозанна-Уши 3:0 Санкт-Галлен - Ивердон 5:1

Результаты матчей

Сьон
Ивердон

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Точный счет

1:0
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
1 раз 13%
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%

Тоталы голов в матче

Сьон
Ивердон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
2
2
1.5
2
2
1
3
2.5
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
2
1
3
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
5
3
3
5
1.5
3
5
1
7
2.5
1
7
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 8 5 2 1 15 - 9 17
2.
Лугано
 8 5 2 1 14 - 9 17
3.
Люцерн
 1:2 9 5 2 2 16 - 11 17
4.
Серветт
 8 5 1 2 13 - 15 16
5.
Санкт-Галлен
 8 4 1 3 16 - 10 13
6.
Сьон
 0:1 9 3 2 4 10 - 8 11
7.
Ивердон
 1:0 9 3 2 4 9 - 13 11
8.
Базель
 8 3 1 4 15 - 9 10
9.
Лозанна
 2:1 9 3 1 5 13 - 18 10
10.
Грасcхоппер
 8 2 2 4 10 - 13 8
11.
Янг Бойз
 8 1 3 4 11 - 16 6
12.
Винтертур
 8 1 1 6 5 - 16 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 4 3 1 0 8 - 3 10
2.
Лугано
 5 3 1 1 10 - 7 10
3.
Санкт-Галлен
 4 3 0 1 11 - 4 9
4.
Серветт
 4 3 0 1 7 - 9 9
5.
Люцерн
 1:2 5 3 0 2 7 - 4 9
6.
Сьон
 0:1 5 2 2 1 7 - 2 8
7.
Ивердон
 1:0 4 2 1 1 5 - 5 7
8.
Лозанна
 2:1 4 2 0 2 10 - 9 6
9.
Грасcхоппер
 4 1 2 1 7 - 8 5
10.
Винтертур
 4 1 1 2 2 - 5 4
11.
Базель
 3 1 0 2 3 - 4 3
12.
Янг Бойз
 4 0 2 2 4 - 6 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Люцерн
 1:2 4 2 2 0 9 - 7 8
2.
Лугано
 3 2 1 0 4 - 2 7
3.
Цюрих
 4 2 1 1 7 - 6 7
4.
Серветт
 4 2 1 1 6 - 6 7
5.
Базель
 5 2 1 2 12 - 5 7
6.
Санкт-Галлен
 4 1 1 2 5 - 6 4
7.
Янг Бойз
 4 1 1 2 7 - 10 4
8.
Ивердон
 1:0 5 1 1 3 4 - 8 4
9.
Лозанна
 2:1 5 1 1 3 3 - 9 4
10.
Грасcхоппер
 4 1 0 3 3 - 5 3
11.
Сьон
 0:1 4 1 0 3 3 - 6 3
12.
Винтертур
 4 0 0 4 3 - 11 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Серветт Кутеса Дерек 5
Базель Барри Тьерно 5
Базель Айети Альбиан 4 (3)
Люцерн Lars Villiger 4 (2)
Цюрих Переа Хуан 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ивердон Сеспедес Борис 5
Цюрих Переа Хуан 1 3
Базель Авдуллаху Леон 1 3
Лозанна Дюссенн Ноэ 4
Винтертур Granit Lekaj 1 2
Весь список
Установите приложение LiveResult
Приложение Лайврезалт для АндройдаПриложение Лайврезалта для Ios
Будь в соцсетях с LiveResult
Прогнозы в Telegram и VK.
Новости спорта в Telegram и VK.
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 40'
    Родригес Мауро сделал результативную передачу.
  • 40'
    Г О О О О Л - Сеспедес Борис бьет в цель!
  • 34'
    Шуареф Ильяс получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Сьон
Ничья
Ивердон
1.54
Реклама, melbet.ru
4.50
Реклама, betcity.ru
6.60
Реклама, bettery.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Сьон 0:1 Ивердон онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Сьон
Ивердон
Букмекеры
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный