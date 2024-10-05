Тур: 9. Стадион: Турбийон. Зрители: 8200
0'
34' Желтая карточкаШуареф Ильяс
0:1
40' ГолСеспедес Борис
66' Желтая карточкаМиранчук Антон
67' Желтая карточкаСотье Антони
79' Желтая карточкаMoussa Baradji
1:1
81' ГолСоргич Деян
89' Вторая желтая карточкаJason Gnakpa
90'+7
Ход матча
34'
40'
0:1
66'
67'
79'
81'
1:1
89'
Статистика матча
-
11 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 2
-
15 Угловые 2
-
2 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 1
-
459 Количество передач 386
-
55 Владение мячом, % 45
16
Фаюлу
Тимоти
14
Лаванши
Нума
20
Хефти
Ниас
19
Джокич
Деян
- Основной состав
-
16 Фаюлу ТимотиВратарь
-
14 Лаванши НумаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Хефти НиасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Джокич ДеянНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Крониг ЯнЗащитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Толо Дидье
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Сотье АнтониПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Комано УгоНападающий
- Запасные игроки
-
22 Мартин КевинВратарь
-
70 Какури ДионПолузащитник
- Полузащитник
-
37 Силла ФодеПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Нтело МитчиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Jason Gnakpa
-
Главный тренер: Манджарратти Алессандро
История личных встреч
Сьон
Ивердон
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 0 побед
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
13
8
Голов в среднем за матч
2.6
2.67
Среднее время на гол
34
33
Всего голов
16
11
Голов в среднем за матч
2
1.38
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
Среднее время на гол
45
65
Бомбардиры внутри турнира
Сьон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шуареф Ильяс
|2
|0.22
|Джокич Деян
|2
|0.22
|Соргич Деян
|1
|0.11
|Буа Кевин
|1
|0.11
|Christian Souza
|1
|0.11
|Theo Berdayes
|1
|0.11
|Лаванши Нума
|1
|0.11
|Шмид Йоэль
|1
|0.11
|Ali Kabacalman
|1 (1)
|0.11
|Фаюлу Тимоти
|0
|0
Ивердон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сеспедес Борис
|3 (1)
|0.33
|Комано Уго
|2
|0.22
|Сотье Антони
|1
|0.11
|Аке Марли
|1 (1)
|0.11
|William Le Pogam
|1
|0.11
|Оморуйи Кевин
|1
|0.11
|Родригес Мауро
|0
|0
|Гонзалез Франко
|0
|0
|Какури Дион
|0
|0
Карточки
Сьон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Соргич Деян
|2
|0
|Лаванши Нума
|2
|0
|Буа Кевин
|2
|0
|Бальтазар
|2
|0
|Фаюлу Тимоти
|2
|0
|Миранчук Антон
|1
|0
|Ali Kabacalman
|1
|0
|Русев Георги
|1
|0
|Хефти Ниас
|1
|0
|Шуареф Ильяс
|1
|0
|Соу Ноэ
|1
|0
|Theo Bouchlarhem
|1
|0
Ивердон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сеспедес Борис
|5
|0
|Тижани Мохамед
|1
|1
|Сотье Антони
|2
|0
|Каменович Димитрие
|2
|0
|Маркеш Криштиан
|2
|0
|Jason Gnakpa
|0
|1
|Гуннарссон Никлас
|1
|0
|Бернардони Поль
|1
|0
|William Le Pogam
|1
|0
|Родригес Мауро
|1
|0
|Азеведо Рикардо
|1
|0
|Комано Уго
|1
|0
|Ленговски Матеуш
|1
|0
|Samba Kone
|1
|0
|Какури Дион
|1
|0
|Силла Фоде
|1
|0
|Moussa Baradji
|1
|0
Результаты матчей
Сьон
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Ивердон
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
5
Сьон
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Ивердон
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
2
6
Сьон
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Ивердон
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
4
11
Голы по времени матча
Забито
8
5
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
4
50%
1
20%
76-90
Пропущено
2
8
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
1
50%
3
38%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Забито
3
6
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
2
33%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
6
4
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
17%
2
50%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
1
17%
1
25%
76-90
Забито
11
11
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
2
18%
1
9%
1-15
1
9%
1
9%
16-30
1
9%
2
18%
31-45
2
18%
2
18%
46-60
1
9%
2
18%
61-75
4
36%
3
27%
76-90
Пропущено
8
12
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
2
25%
5
42%
1-15
2
25%
1
8%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
3
25%
46-60
1
13%
1
8%
61-75
1
13%
2
17%
76-90
Результаты последних матчей
Сьон
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Цюрих - Сьон 1:0 Сьон - Лугано 0:0 ЯФ Ювентус - Сьон 0:2 Сьон - Анси 2:1
Сьон - Базель 1:1 Грасcхоппер - Сьон 3:1 Делемон - Сьон 1:1 Сьон - Винтертур 2:0 Люцерн - Сьон 1:0 Сьон - Лозанна 4:0 Сьон - Вильярреал 1:3 Янг Бойз - Сьон 1:2 Сьон - Ивердон 4:1 Сьон - Нёвшатель Ксамакс 0:3 Сьон - Грасcхоппер 4:0 Сьон - Брага 1:3 Сьон - Шаффхаузен 3:0 Беллинцона - Сьон 0:2 Арау - Сьон 1:2 Сьон - Виль 4:0
Ивердон
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Ивердон - Санкт-Галлен 1:0 Лозанна - Ивердон 3:1 СК Эммен - Ивердон 1:2 Ивердон - Грасcхоппер 2:1
Базель - Ивердон 2:0 Дардания Лозанна - Ивердон 0:3 Ивердон - Янг Бойз 2:2 Винтертур - Ивердон 0:0 Серветт - Ивердон 3:2 Ивердон - Цюрих 0:2 Сьон - Ивердон 4:1 Тун - Ивердон 0:1 Ивердон - САФП 2:1 Базель - Ивердон 0:0 Ивердон - Люцерн 3:1 Грасcхоппер - Ивердон 2:0 Стад Лозанна-Уши - Ивердон 3:1 Ивердон - Лозанна 3:1 Ивердон - Стад Лозанна-Уши 3:0 Санкт-Галлен - Ивердон 5:1
Результаты матчей
Сьон
Ивердон
Точный счет
1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
Точный счет
1:0
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
4
1 раз 11%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
Тоталы голов в матче
Сьон
Ивердон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
31
23
22
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
32
13
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
63
36
36
18
18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|5
|3
|1
|17 - 11
|18
|2.
|8
|5
|2
|1
|15 - 9
|17
|3.
|8
|5
|2
|1
|14 - 9
|17
|4.
|8
|5
|1
|2
|13 - 15
|16
|5.
|8
|4
|1
|3
|16 - 10
|13
|6.
|9
|3
|3
|3
|11 - 8
|12
|7.
|8
|3
|1
|4
|15 - 9
|10
|8.
|0:0
|9
|2
|3
|4
|10 - 13
|9
|9.
|9
|2
|3
|4
|9 - 14
|9
|10.
|9
|2
|2
|5
|13 - 19
|8
|11.
|8
|1
|3
|4
|11 - 16
|6
|12.
|0:0
|9
|1
|2
|6
|5 - 16
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|2.
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|3.
|5
|3
|1
|1
|10 - 7
|10
|4.
|4
|3
|0
|1
|11 - 4
|9
|5.
|4
|3
|0
|1
|7 - 9
|9
|6.
|5
|2
|3
|0
|8 - 2
|9
|7.
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|8.
|4
|2
|0
|2
|10 - 9
|6
|9.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|7 - 8
|5
|10.
|0:0
|5
|1
|2
|2
|2 - 5
|5
|11.
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|12.
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|2
|2
|0
|9 - 7
|8
|2.
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|4.
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|5.
|5
|2
|1
|2
|12 - 5
|7
|6.
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|7.
|4
|1
|1
|2
|7 - 10
|4
|8.
|0:0
|5
|1
|1
|3
|3 - 5
|4
|9.
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|10.
|5
|0
|2
|3
|4 - 9
|2
|11.
|5
|0
|2
|3
|3 - 10
|2
|12.
|0:0
|4
|0
|0
|4
|3 - 11
|0
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|Серветт
|Кутеса Дерек
|5
|Базель
|Барри Тьерно
|5
|Базель
|Айети Альбиан
|4 (3)
|Люцерн
|Клиджэ Тибо
|4 (2)
|Люцерн
|Lars Villiger
|4 (2)
|Ивердон
|Сеспедес Борис
|5
|Цюрих
|Переа Хуан
|1 3
|Базель
|Авдуллаху Леон
|1 3
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|4
|Винтертур
|Granit Lekaj
|1 2