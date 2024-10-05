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  3. Швейцария
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 9. Стадион: . Зрители: 8200
Сьон
1:1
Конец матча
Ивердон
0'
34' Желтая карточка
Шуареф Ильяс
0:1
40' Гол
Сеспедес Борис
66' Желтая карточка
Миранчук Антон
67' Желтая карточка
Сотье Антони
79' Желтая карточка
Moussa Baradji
1:1
81' Гол
Соргич Деян
89' Вторая желтая карточка
Jason Gnakpa
90'+7

Ход матча

34'
Шуареф Ильяс
 
40'
0:1
Сеспедес Борис
(Родригес Мауро)
46'
Theo Bouchlarhem
Theo Berdayes
 
46'
Соргич Деян
Джокич Деян
 
63'
 
Аке Марли
Родригес Мауро
65'
Сиприано Маркос Робсон
Хефти Ниас
 
66'
Миранчук Антон
 
67'
 
Сотье Антони
73'
Christian Souza
Миранчук Антон
 
79'
 
Moussa Baradji
80'
 
Jason Gnakpa
Moussa Baradji
80'
 
Силла Фоде
Ленговски Матеуш
81'
Mouhcine Bouriga
Ali Kabacalman
 
81'
Соргич Деян
1:1
89'
 
Jason Gnakpa

Статистика матча

  • 11 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 2
  • 15 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 1
  • 459 Количество передач 386
  • 55 Владение мячом, % 45
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Фаюлу
Тимоти
14
Лаванши
Нума
2
Шмид
Йоэль
3
Циглер
Рето
20
Хефти
Ниас
88
Ali
Kabacalman
8
Бальтазар
29
Theo
Berdayes
7
Шуареф
Ильяс
10
Миранчук
Антон
19
Джокич
Деян
40
Бернардони
Поль
23
Гуннарссон
Никлас
25
Маркеш
Криштиан
2
Тижани
Мохамед
32
Сотье
Антони
28
Moussa
Baradji
10
Сеспедес
Борис
8
Ленговски
Матеуш
6
William
Le
Pogam
7
Родригес
Мауро
21
Комано
Уго
Сьон
4-2-3-1
Ивердон
3-5-2

История личных встреч

Сьон
Ивердон

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 0 побед

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

ТМК
4:1
ТМК
3:1
ТМК
1:2
ТМК
1:1
ТМК
1:0
ТМС
4:0
ТМС
0:3
ТМС
2:3

Голы

Всего голов

13
8

Голов в среднем за матч

2.6
2.67

Среднее время на гол

34
33

Всего голов

16
11

Голов в среднем за матч

2
1.38

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6

Среднее время на гол

45
65

Бомбардиры внутри турнира

Сьон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шуареф Ильяс 2 0.22
Джокич Деян 2 0.22
Соргич Деян 1 0.11
Буа Кевин 1 0.11
Christian Souza 1 0.11
Theo Berdayes 1 0.11
Лаванши Нума 1 0.11
Шмид Йоэль 1 0.11
Ali Kabacalman 1 (1) 0.11
Фаюлу Тимоти 0 0
Ивердон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сеспедес Борис 3 (1) 0.33
Комано Уго 2 0.22
Сотье Антони 1 0.11
Аке Марли 1 (1) 0.11
William Le Pogam 1 0.11
Оморуйи Кевин 1 0.11
Родригес Мауро 0 0
Гонзалез Франко 0 0
Какури Дион 0 0

Карточки

Сьон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соргич Деян 2 0
Лаванши Нума 2 0
Буа Кевин 2 0
Бальтазар 2 0
Фаюлу Тимоти 2 0
Миранчук Антон 1 0
Ali Kabacalman 1 0
Русев Георги 1 0
Хефти Ниас 1 0
Шуареф Ильяс 1 0
Соу Ноэ 1 0
Theo Bouchlarhem 1 0
Ивердон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сеспедес Борис 5 0
Тижани Мохамед 1 1
Сотье Антони 2 0
Каменович Димитрие 2 0
Маркеш Криштиан 2 0
Jason Gnakpa 0 1
Гуннарссон Никлас 1 0
Бернардони Поль 1 0
William Le Pogam 1 0
Родригес Мауро 1 0
Азеведо Рикардо 1 0
Комано Уго 1 0
Ленговски Матеуш 1 0
Samba Kone 1 0
Какури Дион 1 0
Силла Фоде 1 0
Moussa Baradji 1 0

Результаты матчей

Сьон
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Ивердон
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
5
Сьон
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Ивердон
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

2
6
Сьон
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Ивердон
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

4
11

Голы по времени матча

Забито

8
5
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
4
50%
1
20%
76-90

Пропущено

2
8
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
1
50%
3
38%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Забито

3
6
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
2
33%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

6
4
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
17%
2
50%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
1
17%
1
25%
76-90

Забито

11
11
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
2
18%
1
9%
1-15
1
9%
1
9%
16-30
1
9%
2
18%
31-45
2
18%
2
18%
46-60
1
9%
2
18%
61-75
4
36%
3
27%
76-90

Пропущено

8
12
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
2
25%
5
42%
1-15
2
25%
1
8%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
3
25%
46-60
1
13%
1
8%
61-75
1
13%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

Сьон
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Цюрих - Сьон 1:0 Сьон - Лугано 0:0 ЯФ Ювентус - Сьон 0:2 Сьон - Анси 2:1
Сьон - Базель 1:1 Грасcхоппер - Сьон 3:1 Делемон - Сьон 1:1 Сьон - Винтертур 2:0 Люцерн - Сьон 1:0 Сьон - Лозанна 4:0 Сьон - Вильярреал 1:3 Янг Бойз - Сьон 1:2 Сьон - Ивердон 4:1 Сьон - Нёвшатель Ксамакс 0:3 Сьон - Грасcхоппер 4:0 Сьон - Брага 1:3 Сьон - Шаффхаузен 3:0 Беллинцона - Сьон 0:2 Арау - Сьон 1:2 Сьон - Виль 4:0
Ивердон
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Ивердон - Санкт-Галлен 1:0 Лозанна - Ивердон 3:1 СК Эммен - Ивердон 1:2 Ивердон - Грасcхоппер 2:1
Базель - Ивердон 2:0 Дардания Лозанна - Ивердон 0:3 Ивердон - Янг Бойз 2:2 Винтертур - Ивердон 0:0 Серветт - Ивердон 3:2 Ивердон - Цюрих 0:2 Сьон - Ивердон 4:1 Тун - Ивердон 0:1 Ивердон - САФП 2:1 Базель - Ивердон 0:0 Ивердон - Люцерн 3:1 Грасcхоппер - Ивердон 2:0 Стад Лозанна-Уши - Ивердон 3:1 Ивердон - Лозанна 3:1 Ивердон - Стад Лозанна-Уши 3:0 Санкт-Галлен - Ивердон 5:1

Результаты матчей

Сьон
Ивердон

Точный счет

1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Точный счет

1:0
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
4
1 раз 11%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%

Тоталы голов в матче

Сьон
Ивердон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
1
2
3
1.5
2
2
1
4
2.5
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
2
1
3
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
6
3
3
6
1.5
3
6
1
8
2.5
1
8
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Люцерн
 9 5 3 1 17 - 11 18
2.
Цюрих
 8 5 2 1 15 - 9 17
3.
Лугано
 8 5 2 1 14 - 9 17
4.
Серветт
 8 5 1 2 13 - 15 16
5.
Санкт-Галлен
 8 4 1 3 16 - 10 13
6.
Сьон
 9 3 3 3 11 - 8 12
7.
Базель
 8 3 1 4 15 - 9 10
8.
Грасcхоппер
 0:0 9 2 3 4 10 - 13 9
9.
Ивердон
 9 2 3 4 9 - 14 9
10.
Лозанна
 9 2 2 5 13 - 19 8
11.
Янг Бойз
 8 1 3 4 11 - 16 6
12.
Винтертур
 0:0 9 1 2 6 5 - 16 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 4 3 1 0 8 - 3 10
2.
Люцерн
 5 3 1 1 8 - 4 10
3.
Лугано
 5 3 1 1 10 - 7 10
4.
Санкт-Галлен
 4 3 0 1 11 - 4 9
5.
Серветт
 4 3 0 1 7 - 9 9
6.
Сьон
 5 2 3 0 8 - 2 9
7.
Ивердон
 4 2 1 1 5 - 5 7
8.
Лозанна
 4 2 0 2 10 - 9 6
9.
Грасcхоппер
 0:0 4 1 2 1 7 - 8 5
10.
Винтертур
 0:0 5 1 2 2 2 - 5 5
11.
Базель
 3 1 0 2 3 - 4 3
12.
Янг Бойз
 4 0 2 2 4 - 6 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Люцерн
 4 2 2 0 9 - 7 8
2.
Лугано
 3 2 1 0 4 - 2 7
3.
Цюрих
 4 2 1 1 7 - 6 7
4.
Серветт
 4 2 1 1 6 - 6 7
5.
Базель
 5 2 1 2 12 - 5 7
6.
Санкт-Галлен
 4 1 1 2 5 - 6 4
7.
Янг Бойз
 4 1 1 2 7 - 10 4
8.
Грасcхоппер
 0:0 5 1 1 3 3 - 5 4
9.
Сьон
 4 1 0 3 3 - 6 3
10.
Ивердон
 5 0 2 3 4 - 9 2
11.
Лозанна
 5 0 2 3 3 - 10 2
12.
Винтертур
 0:0 4 0 0 4 3 - 11 0
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  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Серветт Кутеса Дерек 5
Базель Барри Тьерно 5
Базель Айети Альбиан 4 (3)
Люцерн Клиджэ Тибо 4 (2)
Люцерн Lars Villiger 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ивердон Сеспедес Борис 5
Цюрих Переа Хуан 1 3
Базель Авдуллаху Леон 1 3
Лозанна Дюссенн Ноэ 4
Винтертур Granit Lekaj 1 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 40'
      Родригес Мауро сделал результативную передачу.
    • 40'
      Г О О О О Л - Сеспедес Борис бьет в цель!
    • 34'
      Шуареф Ильяс получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Сьон 1:1 Ивердон онлайн

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