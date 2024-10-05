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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2024-2025
Тур: 10. Стадион: .
Мехелен
2:0
Перерыв
АХ Лёвен
0'
12' Красная карточка
Рикка Федерико
1:0
14' Гол в свои ворота
Иквуемеси Чуквубуикем
2:0
18' Гол
Схоофс Роб
27' Желтая карточка
Марса Хосе

Ход матча

12'
 
Рикка Федерико
14'
Иквуемеси Чуквубуикем
1:0
18'
Схоофс Роб
(Сторм Никола)
2:0
21'
 
Оминами Такума
Иквуемеси Чуквубуикем
27'
Марса Хосе
 
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Мехелен
Ничья
АХ Лёвен
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Все Коэффициенты
1
Де
Волф
Ортвин
4
Рэмекерс
Тун
6
Туба
Ахмед
3
Марса
Хосе
17
Rafik
Belghali
19
Мрабти
Керим
16
Схоофс
Роб
23
Фулон
Дам
7
Хайреманс
Джеффри
20
Лаубербах
Лион
11
Сторм
Никола
1
Лейсен
Тобе
30
Акимото
Такахиро
58
Hasan
Kurucay
14
Рикка
Федерико
27
Хиль
Оскар
II
8
Шрейверс
Сьебе
4
Верстрате
Биргер
11
Н'Дри
Конан
33
Мертенс
Матье
21
Баликвиша
Вильям
19
Иквуемеси
Чуквубуикем
Мехелен
3-4-3
АХ Лёвен
4-2-3-1

История личных встреч

Мехелен
АХ Лёвен

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

81.8%
45.5%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

81.8%
27.3%
9 побед 3 ничьи 0 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Второй тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 10 побед

25 матчей

36%
24%
40%
9 побед 6 ничьих 10 побед

Первый тайм

36%
32%
32%
9 побед 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

36%
24%
40%
9 побед 6 ничьих 10 побед

История матчей

ПДА
3:0
ПДА
2:3
ПДА
1:0
ПДА
1:2
ПДА
4:1
ПДА
0:0
ПДА
2:0
ПДА
2:2
ПДА
1:2
ТМС
3:0
ТМК
3:0
ТМК
4:4
ПДБВЭ
2:1
ПДБВЭ
1:3
ПДБПЭ
3:0
ПДБПЭ
1:1
ТМК
4:2
ТМК
1:1
ЛП
3:1
ЛП
2:1
ЛЖ
0:0
ЛЖ
1:5
ЛЖ
0:3
ЛЖ
1:2
ЛЖ
3:1

Голы

Всего голов

17
22

Голов в среднем за матч

1.7
1.47

Среднее время на гол

52
61

Всего голов

31
13

Голов в среднем за матч

2.07
1.3

Среднее время на гол

43
69

Всего голов

48
35

Голов в среднем за матч

1.92
1.4

Тотал матчей

2.5
23
Больше 92%
Меньше 8%
2
22
Больше 88%
Меньше 12%
3
19
Больше 76%
Меньше 24%
6
9
Больше 36%
Меньше 64%
16
5
Больше 20%
Меньше 80%
20
3
Больше 12%
Меньше 88%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

46
64

Бомбардиры внутри турнира

Мехелен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сторм Никола 3 0.3
Флюке Патрик 2 (1) 0.2
Схоофс Роб 2 0.2
Ван ден Эйнден Бас 2 0.2
Мрабти Керим 2 (1) 0.2
Раман Бенито 1 0.1
Лаубербах Лион 1 0.1
Фулон Дам 1 0.1
Rafik Belghali 0 0
АХ Лёвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мазиз Юссеф 2 0.2
Н'Дри Конан 2 0.2
Ezechiel Banzuzi 1 0.1
Мертенс Матье 1 0.1
Влитинк Тибо 1 0.1
Оминами Такума 1 0.1
Торстейнссон Йон 1 0.1
Баликвиша Вильям 1 0.1
Верстрате Биргер 0 0
Шрейверс Сьебе 0 0
Плетинкс Эвауд 0 0
Manuel Osifo 0 0

Карточки

Мехелен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мохаммед Азиз 5 0
Ван Клеемпут Жюль 1 1
Схоофс Роб 2 0
Бесник Хаши 1 0
Уолш Сэнди 1 0
Флюке Патрик 1 0
Туба Ахмед 1 0
Конате Мори 1 0
Лаубербах Лион 1 0
Фулон Дам 1 0
Марса Хосе 1 0
Рэмекерс Тун 1 0
Ван ден Эйнден Бас 1 0
Rafik Belghali 1 0
Бафдили Билал 1 0
Elton Yeboah 1 0
АХ Лёвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рикка Федерико 2 1
Верстрате Биргер 3 0
Акимото Такахиро 3 0
Хиль Оскар II 1 1
Шрейверс Сьебе 2 0
Мазиз Юссеф 2 0
Ezechiel Banzuzi 2 0
Мертенс Матье 1 0
Оминами Такума 1 0
Мендиль Хамза 1 0
Баликвиша Вильям 1 0
Н'Дри Конан 1 0

Результаты матчей

Мехелен
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
АХ Лёвен
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

3
3
Мехелен
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
АХ Лёвен
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

2
7
Мехелен
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
АХ Лёвен
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
78% (7)
22% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

5
10

Голы по времени матча

Забито

10
3
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
5 Не забивали 6
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
1
33%
16-30
3
30%
1
33%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
1
33%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Пропущено

9
7
6 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
3
43%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
5
56%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
33%
2
29%
76-90

Забито

3
7
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
33%
3
43%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

13
10
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
2
20%
16-30
4
31%
4
40%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
2
15%
3
30%
61-75
3
23%
1
10%
76-90

Пропущено

14
10
8 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
1
7%
3
30%
1-15
1
7%
1
10%
16-30
6
43%
2
20%
31-45
1
7%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
5
36%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Мехелен
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Генк - Мехелен 2:1 Мехелен - Серкль Брюгге 2:0 Гент - Мехелен 2:0 Мехелен - Спортинг Шарлеруа 5:2
Антверпен - Мехелен 0:1 Мехелен - Андерлехт 1:3 Стандард - Мехелен 0:0 Мехелен - Вестерло 2:4 Брюгге - Мехелен 1:1 Олимпиакос - Мехелен 2:0 Хейст - Мехелен 0:1 Мехелен - Лилль 1:1 Антверпен - Мехелен 2:1 Мехелен - Беерсхот-Вильрейк 2:1 Уденаарде - Мехелен 0:3 Мехелен - Стандард 3:2 Вестерло - Мехелен 0:2 Сент-Трейден - Мехелен 2:1 Мехелен - Гент 2:4 Мехелен - АХ Лёвен 3:0
АХ Лёвен
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Гент - АХ Лёвен 3:0 АХ Лёвен - Кортрейк 1:1 Сент-Трейден - АХ Лёвен 2:1 АХ Лёвен - Стандард 2:0
Вестерло - АХ Лёвен 1:1 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 1:1 Андерлехт - АХ Лёвен 1:1 АХ Лёвен - Генк 3:1 Беерсхот-Вильрейк - АХ Лёвен 0:0 АХ Лёвен - Ланс 0:1 Валвейк - АХ Лёвен 2:4 Хейст - АХ Лёвен 0:8 АХ Лёвен - Бертем-Лифдаал 8:0 АХ Лёвен - VC Bertem-Leefdaal 8:0 АХ Лёвен - Вестерло 1:2 Сент-Трейден - АХ Лёвен 1:1 Гент - АХ Лёвен 0:1 АХ Лёвен - Стандард 3:1 Мехелен - АХ Лёвен 3:0 Вестерло - АХ Лёвен 1:1

Результаты матчей

Мехелен
АХ Лёвен

Точный счет

1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
5:2
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
5
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%

Точный счет

2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
1:1
4 раза 44%
0:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
5
1 раз 11%
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Мехелен
АХ Лёвен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
2
2
1
3
2.5
1
3
1
3
3.5
1
3
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
7
2
3
6
1.5
2
7
1
8
2.5
1
8
1
8
3.5
1
8
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 9 7 1 1 20 - 11 22
2.
Гент
 9 5 1 3 17 - 9 16
3.
Вестерло
 10 4 3 3 20 - 18 15
4.
Брюгге
 9 4 2 3 15 - 11 14
5.
Спортинг Шарлеруа
 9 4 2 3 12 - 9 14
6.
Андерлехт
 9 3 5 1 10 - 8 14
7.
Мехелен
 2:0 10 4 2 4 15 - 14 14
8.
Антверпен
 8 4 1 3 17 - 7 13
9.
Юнион Сент-Жиллуаз
 9 3 4 2 10 - 7 13
10.
Стандард
 9 3 3 3 5 - 5 12
11.
Дендер
 9 3 3 3 13 - 15 12
12.
АХ Лёвен
 0:2 10 2 5 3 10 - 12 11
13.
Сент-Трейден
 9 2 4 3 12 - 17 10
14.
Серкль Брюгге
 9 2 2 5 11 - 17 8
15.
Кортрейк
 9 2 2 5 6 - 15 8
16.
Беерсхот-Вильрейк
 9 0 2 7 8 - 26 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 5 4 1 0 10 - 3 13
2.
Юнион Сент-Жиллуаз
 4 3 1 0 7 - 1 10
3.
Гент
 5 3 1 1 11 - 4 10
4.
Спортинг Шарлеруа
 5 3 1 1 6 - 2 10
5.
Мехелен
 2:0 5 3 0 2 12 - 9 9
6.
АХ Лёвен
 0:2 4 2 2 0 7 - 3 8
7.
Вестерло
 5 2 2 1 11 - 8 8
8.
Стандард
 5 2 2 1 3 - 2 8
9.
Брюгге
 4 2 1 1 7 - 5 7
10.
Серкль Брюгге
 5 2 1 2 10 - 8 7
11.
Антверпен
 4 2 0 2 13 - 4 6
12.
Андерлехт
 5 1 3 1 4 - 5 6
13.
Сент-Трейден
 4 1 2 1 6 - 8 5
14.
Дендер
 5 1 2 2 6 - 6 5
15.
Кортрейк
 4 1 1 2 2 - 5 4
16.
Беерсхот-Вильрейк
 4 0 1 3 4 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 4 3 0 1 10 - 8 9
2.
Андерлехт
 4 2 2 0 6 - 3 8
3.
Антверпен
 4 2 1 1 4 - 3 7
4.
Дендер
 4 2 1 1 7 - 9 7
5.
Брюгге
 5 2 1 2 8 - 6 7
6.
Вестерло
 5 2 1 2 9 - 10 7
7.
Гент
 4 2 0 2 6 - 5 6
8.
Мехелен
 2:0 5 1 2 2 3 - 5 5
9.
Сент-Трейден
 5 1 2 2 6 - 9 5
10.
Стандард
 4 1 1 2 2 - 3 4
11.
Спортинг Шарлеруа
 4 1 1 2 6 - 7 4
12.
Кортрейк
 5 1 1 3 4 - 10 4
13.
Юнион Сент-Жиллуаз
 5 0 3 2 3 - 6 3
14.
АХ Лёвен
 0:2 6 0 3 3 3 - 9 3
15.
Серкль Брюгге
 4 0 1 3 1 - 9 1
16.
Беерсхот-Вильрейк
 5 0 1 4 4 - 17 1
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
Генк Арокодаре Толуваласе 6
Спортинг Шарлеруа Хейманс Дан 6
Антверпен Чери Тьяронн 5 (2)
Серкль Брюгге Денкей Кевин 5 (1)
Антверпен Ондрейка Якоб 4 (3)
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Топ нарушителей
Антверпен Одои Денис 1 5
Мехелен Мохаммед Азиз 5
Кортрейк Abdelkahar Kadri 5
Вестерло Хасполат Догукан 4
Кортрейк Эль-Идрисси Мунем 4
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Мехелен
Ничья
АХ Лёвен
2.50
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3.55
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2.78
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Мехелен
АХ Лёвен
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