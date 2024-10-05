Тур: 10. Стадион: Аргосштадион Ахтер де Казерне.
0'
12' Красная карточкаРикка Федерико
1:0
14' Гол в свои воротаИквуемеси Чуквубуикем
2:0
18' ГолСхоофс Роб
27' Желтая карточкаМарса Хосе
3:0
58' ГолЛаубербах Лион
64' Желтая карточкаВерстрате Биргер
74' Желтая карточкаEzechiel Banzuzi
4:0
77' ГолНоса Даль Петтер
5:0
90' ГолБафдили Билал
90'+5
Ход матча
12'
14'
18'
2:0
27'
58'
3:0
64'
74'
77'
4:0
90'
5:0
19
Мрабти
Керим
16
Схоофс
Роб
23
Фулон
Дам
11
Сторм
Никола
11
Н'Дри
Конан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Мрабти КеримПолузащитник
-
16 Схоофс РобПолузащитник
-
23 Фулон ДамПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Сторм НиколаНападающий
- Запасные игроки
-
15 Тулен ЯнникВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Флюке ПатрикПолузащитник
-
39 Асанте ИсаакПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Раман БенитоНападающий
-
36 Elton Yeboah
-
33 Lukas Baert
-
Главный тренер: Хаси Бесник
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Хиль ОскарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Н'Дри КонанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
61 Йохманс ОуэнВратарь
- Защитник
- Защитник
-
77 Влитинк ТибоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Мазиз ЮссефПолузащитник
- Нападающий
-
25 Manuel Osifo
-
-
Главный тренер: Гарсия Оскар
История личных встреч
Мехелен
АХ Лёвен
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
81.8%
45.5%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
81.8%
27.3%
9 побед 3 ничьи 0 побед
14 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Второй тайм
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 10 побед
25 матчей
36%
24%
40%
9 побед 6 ничьих 10 побед
Первый тайм
36%
32%
32%
9 побед 8 ничьих 8 побед
Второй тайм
36%
24%
40%
9 побед 6 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
22
Голов в среднем за матч
1.7
1.47
Среднее время на гол
52
61
Всего голов
31
13
Голов в среднем за матч
2.07
1.3
Среднее время на гол
43
69
Всего голов
48
35
Голов в среднем за матч
1.92
1.4
Тотал матчей
2.5
23
Больше 92%
Меньше 8%
2
22
Больше 88%
Меньше 12%
3
19
Больше 76%
Меньше 24%
6
9
Больше 36%
Меньше 64%
16
5
Больше 20%
Меньше 80%
20
3
Больше 12%
Меньше 88%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
Среднее время на гол
46
64
Бомбардиры внутри турнира
Мехелен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сторм Никола
|3
|0.3
|Флюке Патрик
|2 (1)
|0.2
|Схоофс Роб
|2
|0.2
|Лаубербах Лион
|2
|0.2
|Ван ден Эйнден Бас
|2
|0.2
|Мрабти Керим
|2 (1)
|0.2
|Фулон Дам
|1
|0.1
|Раман Бенито
|1
|0.1
|Носа Даль Петтер
|1
|0.1
|Бафдили Билал
|1
|0.1
|Rafik Belghali
|0
|0
АХ Лёвен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мазиз Юссеф
|2
|0.2
|Н'Дри Конан
|2
|0.2
|Ezechiel Banzuzi
|1
|0.1
|Мертенс Матье
|1
|0.1
|Влитинк Тибо
|1
|0.1
|Оминами Такума
|1
|0.1
|Торстейнссон Йон
|1
|0.1
|Баликвиша Вильям
|1
|0.1
|Верстрате Биргер
|0
|0
|Шрейверс Сьебе
|0
|0
|Плетинкс Эвауд
|0
|0
|Manuel Osifo
|0
|0
Карточки
Мехелен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мохаммед Азиз
|5
|0
|Ван Клеемпут Жюль
|1
|1
|Схоофс Роб
|2
|0
|Бесник Хаши
|1
|0
|Уолш Сэнди
|1
|0
|Флюке Патрик
|1
|0
|Туба Ахмед
|1
|0
|Конате Мори
|1
|0
|Лаубербах Лион
|1
|0
|Фулон Дам
|1
|0
|Марса Хосе
|1
|0
|Рэмекерс Тун
|1
|0
|Ван ден Эйнден Бас
|1
|0
|Rafik Belghali
|1
|0
|Бафдили Билал
|1
|0
|Elton Yeboah
|1
|0
АХ Лёвен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Верстрате Биргер
|4
|0
|Рикка Федерико
|2
|1
|Акимото Такахиро
|3
|0
|Ezechiel Banzuzi
|3
|0
|Хиль Оскар II
|1
|1
|Шрейверс Сьебе
|2
|0
|Мазиз Юссеф
|2
|0
|Мертенс Матье
|1
|0
|Оминами Такума
|1
|0
|Мендиль Хамза
|1
|0
|Баликвиша Вильям
|1
|0
|Н'Дри Конан
|1
|0
Результаты матчей
Мехелен
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
АХ Лёвен
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
3
4
Мехелен
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
АХ Лёвен
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
2
7
Мехелен
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
АХ Лёвен
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (5)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
70% (7)
30% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
5
11
Голы по времени матча
Забито
14
4
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
1
7%
1
25%
1-15
2
14%
1
25%
16-30
3
21%
1
25%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
1
7%
1
25%
61-75
5
36%
0
0%
76-90
Пропущено
10
11
7 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
10%
3
27%
1-15
1
10%
1
9%
16-30
5
50%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
30%
4
36%
76-90
Забито
3
7
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
33%
3
43%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
17
11
7 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
1
6%
1
9%
1-15
2
12%
2
18%
16-30
4
24%
4
36%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
2
12%
3
27%
61-75
5
29%
29%
1
9%
76-90
Пропущено
15
14
9 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
2
13%
3
21%
1-15
1
7%
2
14%
16-30
6
40%
2
14%
31-45
1
7%
2
14%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
5
33%
4
29%
76-90
Результаты последних матчей
Мехелен
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Генк - Мехелен 2:1 Мехелен - Серкль Брюгге 2:0 Гент - Мехелен 2:0 Мехелен - Спортинг Шарлеруа 5:2
Антверпен - Мехелен 0:1 Мехелен - Андерлехт 1:3 Стандард - Мехелен 0:0 Мехелен - Вестерло 2:4 Брюгге - Мехелен 1:1 Олимпиакос - Мехелен 2:0 Хейст - Мехелен 0:1 Мехелен - Лилль 1:1 Антверпен - Мехелен 2:1 Мехелен - Беерсхот-Вильрейк 2:1 Уденаарде - Мехелен 0:3 Мехелен - Стандард 3:2 Вестерло - Мехелен 0:2 Сент-Трейден - Мехелен 2:1 Мехелен - Гент 2:4 Мехелен - АХ Лёвен 3:0
АХ Лёвен
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Гент - АХ Лёвен 3:0 АХ Лёвен - Кортрейк 1:1 Сент-Трейден - АХ Лёвен 2:1 АХ Лёвен - Стандард 2:0
Вестерло - АХ Лёвен 1:1 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 1:1 Андерлехт - АХ Лёвен 1:1 АХ Лёвен - Генк 3:1 Беерсхот-Вильрейк - АХ Лёвен 0:0 АХ Лёвен - Ланс 0:1 Валвейк - АХ Лёвен 2:4 Хейст - АХ Лёвен 0:8 АХ Лёвен - Бертем-Лифдаал 8:0 АХ Лёвен - VC Bertem-Leefdaal 8:0 АХ Лёвен - Вестерло 1:2 Сент-Трейден - АХ Лёвен 1:1 Гент - АХ Лёвен 0:1 АХ Лёвен - Стандард 3:1 Мехелен - АХ Лёвен 3:0 Вестерло - АХ Лёвен 1:1
Результаты матчей
Мехелен
АХ Лёвен
Точный счет
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
5:2
1 раз 20%
1:1
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
5
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
Точный счет
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%
1:1
4 раза 40%
0:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
5
2 раза 20%
1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Мехелен
АХ Лёвен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
22
23
13
23
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
73
46
28
28
19
28
28
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:2
|10
|7
|1
|2
|21 - 13
|22
|2.
|9
|5
|1
|3
|17 - 9
|16
|3.
|10
|4
|3
|3
|20 - 18
|15
|4.
|9
|4
|2
|3
|15 - 11
|14
|5.
|9
|4
|2
|3
|12 - 9
|14
|6.
|9
|3
|5
|1
|10 - 8
|14
|7.
|10
|4
|2
|4
|18 - 14
|14
|8.
|8
|4
|1
|3
|17 - 7
|13
|9.
|9
|3
|4
|2
|10 - 7
|13
|10.
|9
|3
|3
|3
|5 - 5
|12
|11.
|9
|3
|3
|3
|13 - 15
|12
|12.
|2:1
|10
|3
|2
|5
|8 - 16
|11
|13.
|10
|2
|5
|3
|10 - 15
|11
|14.
|9
|2
|4
|3
|12 - 17
|10
|15.
|9
|2
|2
|5
|11 - 17
|8
|16.
|9
|0
|2
|7
|8 - 26
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:2
|5
|4
|1
|0
|10 - 3
|13
|2.
|4
|3
|1
|0
|7 - 1
|10
|3.
|5
|3
|1
|1
|11 - 4
|10
|4.
|5
|3
|1
|1
|6 - 2
|10
|5.
|5
|3
|0
|2
|15 - 9
|9
|6.
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|7.
|5
|2
|2
|1
|11 - 8
|8
|8.
|5
|2
|2
|1
|3 - 2
|8
|9.
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|10.
|5
|2
|1
|2
|10 - 8
|7
|11.
|2:1
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|12.
|4
|2
|0
|2
|13 - 4
|6
|13.
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|14.
|4
|1
|2
|1
|6 - 8
|5
|15.
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|5
|16.
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:2
|5
|3
|0
|2
|11 - 10
|9
|2.
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|3.
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|4.
|4
|2
|1
|1
|7 - 9
|7
|5.
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|6.
|5
|2
|1
|2
|9 - 10
|7
|7.
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|8.
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|9.
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|10.
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|11.
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|12.
|2:1
|5
|1
|1
|3
|4 - 10
|4
|13.
|5
|0
|3
|2
|3 - 6
|3
|14.
|6
|0
|3
|3
|3 - 12
|3
|15.
|4
|0
|1
|3
|1 - 9
|1
|16.
|5
|0
|1
|4
|4 - 17
|1
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Группа вылета
|Генк
|Арокодаре Толуваласе
|6
|Спортинг Шарлеруа
|Хейманс Дан
|6
|Антверпен
|Чери Тьяронн
|5 (2)
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|5 (1)
|Антверпен
|Ондрейка Якоб
|4 (3)
|Антверпен
|Одои Денис
|1 5
|Мехелен
|Мохаммед Азиз
|5
|Кортрейк
|Abdelkahar Kadri
|5
|АХ Лёвен
|Верстрате Биргер
|4
|Вестерло
|Хасполат Догукан
|4