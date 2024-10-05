Тур: 8. Стадион: Филипс. Главный судья: Маккили Дэнни
2:1
Первый тайм: 45+'
Ход матча
10'
35'
1:1
38'
2:1
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
1 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 1
-
1 Угловые 2
-
0 Офсайды 2
-
1 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
70 Владение мячом, % 30
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
32
Дамс
Маттео
20
Тиль
Гус
17
Жуниор
Мауро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Дамс МаттеоЗащитник
-
20 Тиль ГусПолузащитник
-
17 Жуниор МауроПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Дроммел ЙоэлВратарь
- Защитник
- Защитник
-
39 Нагало АдамоЗащитник
-
28 Лэнд ТайгоПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Ланг НоаНападающий
-
14 Пепи РикардоНападающий
-
Главный тренер: Бош Петер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
1 Олай НикВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
6 МетиньоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
12 Рейт БойдЗащитник
- Полузащитник
-
15 Кляйн МайкПолузащитник
-
16 Бас ЮлианПолузащитник
-
17 Мито СюнсукэПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Marvin Young
-
-
19 Ayoub Oufkir
-
21 Max de Ligt
-
Главный тренер: Рейсдейк Йерун
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
ПСВ
Спарта Роттердам
20 матчей
90%
10%
18 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
166.7%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 4 победы
23 матча
78.3%
17.4%
4.3%
18 побед 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
34.8%
52.2%
13%
8 побед 12 ничьих 3 победы
Второй тайм
65.2%
17.4%
17.4%
15 побед 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
17
32
Голов в среднем за матч
1.7
2.46
Среднее время на гол
52
36
Всего голов
16
5
Голов в среднем за матч
1.23
0.5
Среднее время на гол
73
180
Всего голов
33
37
Голов в среднем за матч
1.43
1.61
Тотал матчей
2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
17
Больше 74%
Меньше 26%
6
14
Больше 61%
Меньше 39%
9
9
Больше 39%
Меньше 61%
14
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
Среднее время на гол
62
55
Бомбардиры внутри турнира
ПСВ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лосано Ирвинг
|4
|0.5
|Тильман Малик
|4
|0.5
|Де Йонг Люк
|3 (1)
|0.38
|Тиль Гус
|3
|0.38
|Пепи Рикардо
|3
|0.38
|Дриауех Каухайб
|2
|0.25
|Бакайоко Жоан
|2
|0.25
|Веерман Йоэй
|1
|0.13
|Схаутен Йерди
|1
|0.13
|Боскальи Оливье
|0
|0
|Карсдорп Рик
|0
|0
|Ланг Ноа
|0
|0
|Фламинго Райан
|0
|0
Спарта Роттердам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Негли Камиель
|3
|0.38
|Леуритсен Тобиас
|2
|0.25
|Клемент Пелле
|1
|0.13
|Нассо Мохамед
|1
|0.13
|Кинтеро Тео
|1
|0.13
|Мито Сюнсукэ
|1
|0.13
|Бас Юлиан
|0
|0
|Версейрен Арно
|0
|0
|Ayoub Oufkir
|0
|0
Карточки
ПСВ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перишич Иван
|1
|0
|Тиль Гус
|1
|0
|Тильман Малик
|1
|0
|Дамс Маттео
|1
|0
Спарта Роттердам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрдхёйзен Майк
|2
|0
|Ван дер Кюст Джевенсио
|2
|0
|Метиньо
|2
|0
|Олай Ник
|1
|0
|Версейрен Арно
|1
|0
|Китолано Джошуа
|1
|0
|Рейт Бойд
|1
|0
|Мейссен Рик
|1
|0
Результаты матчей
ПСВ
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Спарта Роттердам
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
0
1
ПСВ
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Спарта Роттердам
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
13
2
ПСВ
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Спарта Роттердам
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
4
Упущенные победы
13
3
Голы по времени матча
Забито
10
5
7 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
3
30%
0
0%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
1
10%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
2
40%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
1
100%
1
33%
76-90
Забито
13
3
3 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
2
15%
1
33%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
5
38%
0
0%
61-75
3
23%
1
33%
76-90
Пропущено
5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
2
40%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
23
8
10 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 4
0 Не забивали 1
5
22%
1
13%
1-15
4
17%
0
0%
16-30
1
4%
2
25%
31-45
2
9%
2
25%
46-60
7
30%
0
0%
61-75
4
17%
3
38%
76-90
Пропущено
6
7
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 6
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
2
33%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
33%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
ПСВ
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
ПСВ - Спортинг Л 1:1 Виллем II - ПСВ 0:2 Фортуна Ситтард - ПСВ 1:3 Ювентус - ПСВ 3:1
ПСВ - НЕК Неймеген 2:0 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 3:0 Алмере Сити - ПСВ 1:7 Хераклес - ПСВ 1:3 ПСВ - Валвейк 5:1 ПСВ - Фейеноорд 4:4 ПСВ - Валенсия 2:1 ПСВ - Эйндховен 3:2 Падерборн - ПСВ 2:1 ПСВ - Брюгге 1:1 ПСВ - Андерлехт 0:3 ПСВ - Валвейк 3:1 Фортуна Ситтард - ПСВ 1:1 ПСВ - Спарта Роттердам 4:2 Херенвен - ПСВ 0:8 ПСВ - Витесс 6:0
Спарта Роттердам
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Спарта Роттердам - Фортуна Ситтард 1:1 Спарта Роттердам - АДО-20 1:2 Валвейк - Спарта Роттердам 1:2 Катвийк - Спарта Роттердам 2:4
Спарта Роттердам - Гоу Эхед Иглс 1:2 Спарта Роттердам - АКВ 0:2 Эксельсиор Масслёйс - Спарта Роттердам 0:3 Виллем II - Спарта Роттердам 1:2 Спарта Роттердам - Харденберг 1:2 Спарта Роттердам - Фейеноорд 1:1 РКАВ Волендам - Спарта Роттердам 1:3 Твенте - Спарта Роттердам 1:1 Спарта Роттердам - ГВВВ Венендал 1:2 Спарта Роттердам - Хераклес 0:0 Козаккен Бойз - Спарта Роттердам 3:3 Спарта Роттердам - НАК Бреда 2:1 Спарта Роттердам - Ламия 4:1 Виллем II - Спарта Роттердам 2:4 Барендрехт - Спарта Роттердам 3:3 Йонг АЗ Алкмаар - Спарта Роттердам 5:0
Результаты матчей
ПСВ
Спарта Роттердам
Точный счет
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
1:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
Точное количество голов
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
Точный счет
1:3
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
1:7
1 раз 25%
1:2
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
Точное количество голов
3
2 раза 50%
2
1 раз 25%
7
1 раз 25%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
1:3
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:7
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
1:2
3 раза 43%
1:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
Точное количество голов
3
3 раза 43%
2
2 раза 29%
5
1 раз 14%
7
1 раз 14%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
ПСВ
Спарта Роттердам
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
25
25
16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1 Заявка
|8
|8
|0
|0
|27 - 5
|24
|2.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|11 - 6
|16
|3.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 4
|16
|4.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 5
|14
|5.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 9
|11
|6.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 3
|10
|7.
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|12 - 6
|10
|8.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|6 - 9
|10
|9.
|1:2 Заявка
|8
|2
|4
|2
|9 - 9
|10
|10.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 8
|9
|11.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 9
|9
|12.
|1:0 Заявка
|8
|3
|0
|5
|6 - 14
|9
|13.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|14.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 13
|7
|15.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 16
|7
|16.
|0:1 Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 9
|7
|17.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|2 - 19
|2
|18.
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|3 - 19
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1 Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 2
|12
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 3
|9
|3.
|1:0 Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|4.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|6.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|11 - 3
|6
|8.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 4
|6
|9.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 7
|6
|10.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 4
|5
|11.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|12.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|13.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|14.
|0:1 Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|15.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|16.
|1:2 Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|17.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 15
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|2 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1 Заявка
|4
|4
|0
|0
|15 - 3
|12
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|4.
|1:2 Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 3
|6
|6.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|3 - 6
|6
|7.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|9 - 5
|6
|8.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|11.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|13.
|0:1 Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 4
|3
|14.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|15.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|16.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 10
|0
|17.
|1:0 Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 11
|0
|18.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|2 - 14
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Твенте
|Стейн Сем
|6 (1)
|АЗ Алкмаар
|Пэрротт Трой
|5
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|4 (4)
|АЗ Алкмаар
|Садик Ибраим
|4 (3)
|ПСВ
|Лосано Ирвинг
|4 (1)
|НАК Бреда
|Берг Ян
|4
|Гронинген
|Бакуна Леандро
|3
|Гоу Эхед Иглс
|Наубер Геррит
|3
|Виллем II
|Сигургейрссон Рунар Тор
|3
|НАК Бреда
|Граймль Лео
|3