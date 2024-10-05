Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Г О О О О Л - Де Йонг Люк правой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

38' Боскальи Оливье из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

37' Джевенсио ван дер Куст выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Негли Камиель навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

35' Г О О О О Л - Боскальи Оливье из команды ПСВ забивает после удара левой ногой. Мяч из-за рикошета пролетел мимо голкипера.

32' Бакари Саид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Матч возобновлен

29' Леуритсен Тобиас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' Перишич Иван из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

27' Дамс Маттео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Тиль Гус нанес удар головой, но Ник Олей спокойно отбил мяч.

24' Ледесма Ричард из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

24' Клемент Пелле выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Перишич Иван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Версейрен Арно навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

20' Матч возобновлен

20' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

18' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Метиньо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Оооо... вот это был удар! Тильман Малик должен был забить с этой позиции.

17' Хорошую попытку сделал Тильман Малик . Удар в створ, но вратарь начеку

15' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Г О О О О Л - Леуритсен Тобиас забивает с левой ноги!

10' Версейрен Арно создает голевую возможность для своего партнера по команде.

10' Мейссен Рик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Удар от ворот произведет ПСВ

3' Нассо Мохамед оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

3' Эрдхёйзен Майк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Перишич Иван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' ПСВ начинает с центра поля