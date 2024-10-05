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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2024-2025
Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Маккили Дэнни
ПСВ
2:1
Первый тайм: 45+'
Спарта Роттердам

Ход матча

10'
0:1
Леуритсен Тобиас
(Версейрен Арно)
35'
Боскальи Оливье
1:1
38'
Де Йонг Люк
(Боскальи Оливье)
2:1
41'
 
Мито Сюнсукэ
Леуритсен Тобиас

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 2
  • 1 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 70 Владение мячом, % 30

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
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ПСВ
Ничья
Спарта Роттердам
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1
Бенитес
Вальтер
37
Ледесма
Ричард
6
Фламинго
Райан
18
Боскальи
Оливье
32
Дамс
Маттео
20
Тиль
Гус
17
Жуниор
Мауро
34
Сайбари
Исмаэль
5
Перишич
Иван
9
Де
Йонг
Люк
7
Тильман
Малик
1
Олай
Ник
2
Бакари
Саид
3
Мейссен
Рик
4
Эрдхёйзен
Майк
5
Ван
дер
Кюст
Джевенсио
8
Клемент
Пелле
6
Метиньо
7
Негли
Камиель
10
Версейрен
Арно
11
Нассо
Мохамед
9
Леуритсен
Тобиас
ПСВ
4-3-3
Спарта Роттердам
4-2-3-1

История личных встреч

ПСВ
Спарта Роттердам

20 матчей

90%
10%
18 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

166.7%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 4 победы

23 матча

78.3%
17.4%
4.3%
18 побед 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

34.8%
52.2%
13%
8 побед 12 ничьих 3 победы

Второй тайм

65.2%
17.4%
17.4%
15 побед 4 ничьи 4 победы

История матчей

Э
4:2
Э
0:4
Э
0:1
К
1:2
Э
0:0
Э
1:2
Э
2:1
Э
3:5
Э
1:0
Э
2:2
Э
1:2
Э
1:0
Э
0:2
К
3:1
Э
1:0
ПД
2:2
К
3:0
Э
1:1
Э
2:3
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:4

Голы

Всего голов

17
32

Голов в среднем за матч

1.7
2.46

Среднее время на гол

52
36

Всего голов

16
5

Голов в среднем за матч

1.23
0.5

Среднее время на гол

73
180

Всего голов

33
37

Голов в среднем за матч

1.43
1.61

Тотал матчей

2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
17
Больше 74%
Меньше 26%
6
14
Больше 61%
Меньше 39%
9
9
Больше 39%
Меньше 61%
14
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

62
55

Бомбардиры внутри турнира

ПСВ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лосано Ирвинг 4 0.5
Тильман Малик 4 0.5
Де Йонг Люк 3 (1) 0.38
Тиль Гус 3 0.38
Пепи Рикардо 3 0.38
Дриауех Каухайб 2 0.25
Бакайоко Жоан 2 0.25
Веерман Йоэй 1 0.13
Схаутен Йерди 1 0.13
Боскальи Оливье 0 0
Карсдорп Рик 0 0
Ланг Ноа 0 0
Фламинго Райан 0 0
Спарта Роттердам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Негли Камиель 3 0.38
Леуритсен Тобиас 2 0.25
Клемент Пелле 1 0.13
Нассо Мохамед 1 0.13
Кинтеро Тео 1 0.13
Мито Сюнсукэ 1 0.13
Бас Юлиан 0 0
Версейрен Арно 0 0
Ayoub Oufkir 0 0

Карточки

ПСВ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перишич Иван 1 0
Тиль Гус 1 0
Тильман Малик 1 0
Дамс Маттео 1 0
Спарта Роттердам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрдхёйзен Майк 2 0
Ван дер Кюст Джевенсио 2 0
Метиньо 2 0
Олай Ник 1 0
Версейрен Арно 1 0
Китолано Джошуа 1 0
Рейт Бойд 1 0
Мейссен Рик 1 0

Результаты матчей

ПСВ
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Спарта Роттердам
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

0
1
ПСВ
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Спарта Роттердам
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

13
2
ПСВ
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Спарта Роттердам
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

13
3

Голы по времени матча

Забито

10
5
7 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
3
30%
0
0%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
1
10%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
2
40%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
1
100%
1
33%
76-90

Забито

13
3
3 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
2
15%
1
33%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
5
38%
0
0%
61-75
3
23%
1
33%
76-90

Пропущено

5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
2
40%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

23
8
10 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 4
0 Не забивали 1
5
22%
1
13%
1-15
4
17%
0
0%
16-30
1
4%
2
25%
31-45
2
9%
2
25%
46-60
7
30%
0
0%
61-75
4
17%
3
38%
76-90

Пропущено

6
7
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 6
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
2
33%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
33%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

ПСВ
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
ПСВ - Спортинг Л 1:1 Виллем II - ПСВ 0:2 Фортуна Ситтард - ПСВ 1:3 Ювентус - ПСВ 3:1
ПСВ - НЕК Неймеген 2:0 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 3:0 Алмере Сити - ПСВ 1:7 Хераклес - ПСВ 1:3 ПСВ - Валвейк 5:1 ПСВ - Фейеноорд 4:4 ПСВ - Валенсия 2:1 ПСВ - Эйндховен 3:2 Падерборн - ПСВ 2:1 ПСВ - Брюгге 1:1 ПСВ - Андерлехт 0:3 ПСВ - Валвейк 3:1 Фортуна Ситтард - ПСВ 1:1 ПСВ - Спарта Роттердам 4:2 Херенвен - ПСВ 0:8 ПСВ - Витесс 6:0
Спарта Роттердам
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Спарта Роттердам - Фортуна Ситтард 1:1 Спарта Роттердам - АДО-20 1:2 Валвейк - Спарта Роттердам 1:2 Катвийк - Спарта Роттердам 2:4
Спарта Роттердам - Гоу Эхед Иглс 1:2 Спарта Роттердам - АКВ 0:2 Эксельсиор Масслёйс - Спарта Роттердам 0:3 Виллем II - Спарта Роттердам 1:2 Спарта Роттердам - Харденберг 1:2 Спарта Роттердам - Фейеноорд 1:1 РКАВ Волендам - Спарта Роттердам 1:3 Твенте - Спарта Роттердам 1:1 Спарта Роттердам - ГВВВ Венендал 1:2 Спарта Роттердам - Хераклес 0:0 Козаккен Бойз - Спарта Роттердам 3:3 Спарта Роттердам - НАК Бреда 2:1 Спарта Роттердам - Ламия 4:1 Виллем II - Спарта Роттердам 2:4 Барендрехт - Спарта Роттердам 3:3 Йонг АЗ Алкмаар - Спарта Роттердам 5:0

Результаты матчей

ПСВ
Спарта Роттердам

Точный счет

2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
1:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%

Точное количество голов

2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Точный счет

1:3
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
1:7
1 раз 25%
1:2
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
2
1 раз 25%
7
1 раз 25%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

1:3
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:7
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
1:2
3 раза 43%
1:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%

Точное количество голов

3
3 раза 43%
2
2 раза 29%
5
1 раз 14%
7
1 раз 14%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

ПСВ
Спарта Роттердам

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше
1
2
3.5
1
2
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
2.5
Больше Меньше
1
3
3.5
1
3
4.5
1
3
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
2.5
Больше Меньше
2
5
3.5
2
5
4.5
1
6
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 2:1 Заявка 8 8 0 0 27 - 5 24
2.
Утрехт
 Заявка 6 5 1 0 11 - 6 16
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 7 5 1 1 17 - 4 16
4.
Твенте
 Заявка 7 4 2 1 13 - 5 14
5.
Виллем II
 Заявка 8 3 2 3 11 - 9 11
6.
Аякс
 Заявка 5 3 1 1 10 - 3 10
7.
Фейеноорд
 Заявка 6 2 4 0 12 - 6 10
8.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 7 3 1 3 6 - 9 10
9.
Спарта Роттердам
 1:2 Заявка 8 2 4 2 9 - 9 10
10.
Гронинген
 Заявка 7 2 3 2 10 - 8 9
11.
Хераклес
 Заявка 7 2 3 2 6 - 9 9
12.
НАК Бреда
 1:0 Заявка 8 3 0 5 6 - 14 9
13.
ПЕК Зволле
 Заявка 7 2 1 4 7 - 10 7
14.
Фортуна Ситтард
 Заявка 7 2 1 4 7 - 13 7
15.
Херенвен
 Заявка 7 2 1 4 9 - 16 7
16.
НЕК Неймеген
 0:1 Заявка 8 2 1 5 7 - 9 7
17.
Алмере Сити
 Заявка 8 0 2 6 2 - 19 2
18.
Валвейк
 Заявка 7 0 0 7 3 - 19 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 2:1 Заявка 4 4 0 0 12 - 2 12
2.
Утрехт
 Заявка 3 3 0 0 6 - 3 9
3.
НАК Бреда
 1:0 Заявка 4 3 0 1 5 - 3 9
4.
Твенте
 Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
5.
Херенвен
 Заявка 3 2 1 0 7 - 2 7
6.
Аякс
 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
7.
АЗ Алкмаар
 Заявка 3 2 0 1 11 - 3 6
8.
Виллем II
 Заявка 4 2 0 2 6 - 4 6
9.
ПЕК Зволле
 Заявка 4 2 0 2 6 - 7 6
10.
Гронинген
 Заявка 4 1 2 1 6 - 4 5
11.
Хераклес
 Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
12.
Фейеноорд
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
13.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
14.
НЕК Неймеген
 0:1 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
15.
Фортуна Ситтард
 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
16.
Спарта Роттердам
 1:2 Заявка 4 0 3 1 3 - 4 3
17.
Алмере Сити
 Заявка 5 0 1 4 2 - 15 1
18.
Валвейк
 Заявка 4 0 0 4 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 2:1 Заявка 4 4 0 0 15 - 3 12
2.
АЗ Алкмаар
 Заявка 4 3 1 0 6 - 1 10
3.
Утрехт
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
4.
Спарта Роттердам
 1:2 Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
5.
Твенте
 Заявка 3 2 0 1 8 - 3 6
6.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 4 2 0 2 3 - 6 6
7.
Фейеноорд
 Заявка 4 1 3 0 9 - 5 6
8.
Виллем II
 Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
9.
Аякс
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
10.
Гронинген
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
11.
Хераклес
 Заявка 3 1 1 1 2 - 4 4
12.
Фортуна Ситтард
 Заявка 4 1 1 2 3 - 7 4
13.
НЕК Неймеген
 0:1 Заявка 4 1 0 3 3 - 4 3
14.
ПЕК Зволле
 Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
15.
Алмере Сити
 Заявка 3 0 1 2 0 - 4 1
16.
Валвейк
 Заявка 3 0 0 3 1 - 10 0
17.
НАК Бреда
 1:0 Заявка 4 0 0 4 1 - 11 0
18.
Херенвен
 Заявка 4 0 0 4 2 - 14 0
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Топ бомбардиров
Твенте Стейн Сем 6 (1)
АЗ Алкмаар Пэрротт Трой 5
ПСВ Де Йонг Люк 4 (4)
АЗ Алкмаар Садик Ибраим 4 (3)
ПСВ Лосано Ирвинг 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
НАК Бреда Берг Ян 4
Гронинген Бакуна Леандро 3
Гоу Эхед Иглс Наубер Геррит 3
Виллем II Сигургейрссон Рунар Тор 3
НАК Бреда Граймль Лео 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 47'
    Мейссен Рик выиграл воздушное противоборство у Дамс Маттео.
  • 47'
    Хорошую попытку сделал Дамс Маттео. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 46'
    Джевенсио ван дер Куст успешно блокирует удар.
  • 46'
    Де Йонг Люк нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 46'
    Контроль мяча: ПСВ: 70%, Спарта Роттердам: 30%.
  • 46'
    Удар от ворот произведет ПСВ
  • 46'
    Бакари Саид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 45'
    Оооо... вот это был удар! Мито Сюнсукэ должен был забить с этой позиции.
  • 45'
    Мито Сюнсукэ из команды Спарта Роттердам не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
  • 45'
    Клемент Пелле из команды Спарта Роттердам своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 45'
    Метиньо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 45'
    ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 44'
    Матч возобновлен
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    ПСВ
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