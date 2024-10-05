  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2024-2025
Тур: 8. Стадион: . Зрители: 34000 Главный судья: Маккили Дэнни
ПСВ
2:1
Конец матча
Спарта Роттердам
0'
0:1
10' Гол
Леуритсен Тобиас
1:1
34' Гол в свои ворота
Версейрен Арно
2:1
37' Гол
Де Йонг Люк
47' Желтая карточка
Клемент Пелле
49' Красная карточка
Дамс Маттео
73' Желтая карточка
Ван дер Кюст Джевенсио
90'+11

Ход матча

10'
0:1
Леуритсен Тобиас
(Версейрен Арно)
34'
Версейрен Арно
1:1
37'
Де Йонг Люк
(Боскальи Оливье)
2:1
41'
 
Мито Сюнсукэ
Леуритсен Тобиас
46'
Бакайоко Жоан
Перишич Иван
 
47'
 
Клемент Пелле
49'
Дамс Маттео
 
68'
 
Китолано Джошуа
Клемент Пелле
69'
Пепи Рикардо
Де Йонг Люк
 
73'
 
Ван дер Кюст Джевенсио
77'
Обиспо Армандо
Сайбари Исмаэль
 
82'
 
Кляйн Майк
Ван дер Кюст Джевенсио
82'
 
Рейт Бойд
Бакари Саид
82'
 
Ayoub Oufkir
Негли Камиель
83'
Карсдорп Рик
Ледесма Ричард
 
83'
Ланг Ноа
Тильман Малик
 
90'
Нагало Адамо
Тиль Гус
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 6
  • 6 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 8
  • 0 Офсайды 3
  • 3 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 6 Замены 5
  • 529 Количество передач 437
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Бенитес
Вальтер
37
Ледесма
Ричард
6
Фламинго
Райан
18
Боскальи
Оливье
32
Дамс
Маттео
20
Тиль
Гус
17
Жуниор
Мауро
34
Сайбари
Исмаэль
5
Перишич
Иван
9
Де
Йонг
Люк
7
Тильман
Малик
1
Олай
Ник
2
Бакари
Саид
3
Мейссен
Рик
4
Эрдхёйзен
Майк
5
Ван
дер
Кюст
Джевенсио
8
Клемент
Пелле
6
Метиньо
7
Негли
Камиель
10
Версейрен
Арно
11
Нассо
Мохамед
9
Леуритсен
Тобиас
ПСВ
4-3-3
Спарта Роттердам
4-2-3-1

История личных встреч

ПСВ
Спарта Роттердам

20 матчей

90%
10%
18 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

166.7%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 4 победы

23 матча

78.3%
17.4%
4.3%
18 побед 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

34.8%
52.2%
13%
8 побед 12 ничьих 3 победы

Второй тайм

65.2%
17.4%
17.4%
15 побед 4 ничьи 4 победы

История матчей

Э
4:2
Э
0:4
Э
0:1
К
1:2
Э
0:0
Э
1:2
Э
2:1
Э
3:5
Э
1:0
Э
2:2
Э
1:2
Э
1:0
Э
0:2
К
3:1
Э
1:0
ПД
2:2
К
3:0
Э
1:1
Э
2:3
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:4

Голы

Всего голов

17
32

Голов в среднем за матч

1.7
2.46

Среднее время на гол

52
36

Всего голов

16
5

Голов в среднем за матч

1.23
0.5

Среднее время на гол

73
180

Всего голов

33
37

Голов в среднем за матч

1.43
1.61

Тотал матчей

2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
17
Больше 74%
Меньше 26%
6
14
Больше 61%
Меньше 39%
9
9
Больше 39%
Меньше 61%
14
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

62
55

Бомбардиры внутри турнира

ПСВ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Йонг Люк 4 (1) 0.5
Лосано Ирвинг 4 0.5
Тильман Малик 4 0.5
Тиль Гус 3 0.38
Пепи Рикардо 3 0.38
Дриауех Каухайб 2 0.25
Бакайоко Жоан 2 0.25
Веерман Йоэй 1 0.13
Схаутен Йерди 1 0.13
Боскальи Оливье 0 0
Карсдорп Рик 0 0
Ланг Ноа 0 0
Фламинго Райан 0 0
Спарта Роттердам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Негли Камиель 3 0.38
Леуритсен Тобиас 2 0.25
Клемент Пелле 1 0.13
Нассо Мохамед 1 0.13
Кинтеро Тео 1 0.13
Мито Сюнсукэ 1 0.13
Бас Юлиан 0 0
Версейрен Арно 0 0
Ayoub Oufkir 0 0

Карточки

ПСВ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дамс Маттео 1 1
Перишич Иван 1 0
Тиль Гус 1 0
Тильман Малик 1 0
Спарта Роттердам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван дер Кюст Джевенсио 3 0
Эрдхёйзен Майк 2 0
Метиньо 2 0
Олай Ник 1 0
Версейрен Арно 1 0
Клемент Пелле 1 0
Китолано Джошуа 1 0
Рейт Бойд 1 0
Мейссен Рик 1 0

Результаты матчей

ПСВ
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Спарта Роттердам
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

0
3
ПСВ
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Спарта Роттердам
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

13
2
ПСВ
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Спарта Роттердам
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

13
5

Голы по времени матча

Забито

11
7
8 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
3
27%
1
14%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
2
18%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
1
9%
2
29%
76-90

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Забито

13
3
3 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
2
15%
1
33%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
5
38%
0
0%
61-75
3
23%
1
33%
76-90

Пропущено

5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
2
40%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

24
10
11 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 5
0 Не забивали 1
5
21%
2
20%
1-15
4
17%
0
0%
16-30
2
8%
3
30%
31-45
2
8%
2
20%
46-60
7
29%
29%
0
0%
61-75
4
17%
3
30%
76-90

Пропущено

8
8
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 7
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
25%
2
25%
31-45
2
25%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
25%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

ПСВ
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
ПСВ - Спортинг Л 1:1 Виллем II - ПСВ 0:2 Фортуна Ситтард - ПСВ 1:3 Ювентус - ПСВ 3:1
ПСВ - НЕК Неймеген 2:0 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 3:0 Алмере Сити - ПСВ 1:7 Хераклес - ПСВ 1:3 ПСВ - Валвейк 5:1 ПСВ - Фейеноорд 4:4 ПСВ - Валенсия 2:1 ПСВ - Эйндховен 3:2 Падерборн - ПСВ 2:1 ПСВ - Брюгге 1:1 ПСВ - Андерлехт 0:3 ПСВ - Валвейк 3:1 Фортуна Ситтард - ПСВ 1:1 ПСВ - Спарта Роттердам 4:2 Херенвен - ПСВ 0:8 ПСВ - Витесс 6:0
Спарта Роттердам
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Спарта Роттердам - Фортуна Ситтард 1:1 Спарта Роттердам - АДО-20 1:2 Валвейк - Спарта Роттердам 1:2 Катвийк - Спарта Роттердам 2:4
Спарта Роттердам - Гоу Эхед Иглс 1:2 Спарта Роттердам - АКВ 0:2 Эксельсиор Масслёйс - Спарта Роттердам 0:3 Виллем II - Спарта Роттердам 1:2 Спарта Роттердам - Харденберг 1:2 Спарта Роттердам - Фейеноорд 1:1 РКАВ Волендам - Спарта Роттердам 1:3 Твенте - Спарта Роттердам 1:1 Спарта Роттердам - ГВВВ Венендал 1:2 Спарта Роттердам - Хераклес 0:0 Козаккен Бойз - Спарта Роттердам 3:3 Спарта Роттердам - НАК Бреда 2:1 Спарта Роттердам - Ламия 4:1 Виллем II - Спарта Роттердам 2:4 Барендрехт - Спарта Роттердам 3:3 Йонг АЗ Алкмаар - Спарта Роттердам 5:0

Результаты матчей

ПСВ
Спарта Роттердам

Точный счет

2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Точный счет

1:3
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
1:7
1 раз 25%
1:2
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
2
1 раз 25%
7
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Точный счет

1:3
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:7
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
1:2
3 раза 38%
1:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
3
3 раза 38%
5
1 раз 13%
7
1 раз 13%
1
5 раз 63%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

ПСВ
Спарта Роттердам

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
2.5
Больше Меньше
1
3
3.5
1
3
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
2.5
Больше Меньше
1
3
3.5
1
3
4.5
1
3
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
2.5
Больше Меньше
2
6
3.5
2
6
4.5
1
7
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 8 8 0 0 27 - 5 24
2.
Утрехт
 3:2 Заявка 7 6 1 0 14 - 8 19
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 7 5 1 1 17 - 4 16
4.
Твенте
 Заявка 7 4 2 1 13 - 5 14
5.
Виллем II
 Заявка 8 3 2 3 11 - 9 11
6.
Аякс
 Заявка 5 3 1 1 10 - 3 10
7.
Фейеноорд
 Заявка 6 2 4 0 12 - 6 10
8.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 7 3 1 3 6 - 9 10
9.
Спарта Роттердам
 Заявка 8 2 4 2 9 - 9 10
10.
Гронинген
 Заявка 7 2 3 2 10 - 8 9
11.
Хераклес
 Заявка 7 2 3 2 6 - 9 9
12.
НАК Бреда
 Заявка 8 3 0 5 6 - 14 9
13.
ПЕК Зволле
 Заявка 7 2 1 4 7 - 10 7
14.
Фортуна Ситтард
 Заявка 7 2 1 4 7 - 13 7
15.
Херенвен
 Заявка 7 2 1 4 9 - 16 7
16.
НЕК Неймеген
 Заявка 8 2 1 5 7 - 9 7
17.
Алмере Сити
 Заявка 8 0 2 6 2 - 19 2
18.
Валвейк
 2:3 Заявка 8 0 0 8 5 - 22 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 4 4 0 0 12 - 2 12
2.
Утрехт
 3:2 Заявка 4 4 0 0 9 - 5 12
3.
НАК Бреда
 Заявка 4 3 0 1 5 - 3 9
4.
Твенте
 Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
5.
Херенвен
 Заявка 3 2 1 0 7 - 2 7
6.
Аякс
 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
7.
АЗ Алкмаар
 Заявка 3 2 0 1 11 - 3 6
8.
Виллем II
 Заявка 4 2 0 2 6 - 4 6
9.
ПЕК Зволле
 Заявка 4 2 0 2 6 - 7 6
10.
Гронинген
 Заявка 4 1 2 1 6 - 4 5
11.
Хераклес
 Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
12.
Фейеноорд
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
13.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
14.
НЕК Неймеген
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
15.
Фортуна Ситтард
 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
16.
Спарта Роттердам
 Заявка 4 0 3 1 3 - 4 3
17.
Алмере Сити
 Заявка 5 0 1 4 2 - 15 1
18.
Валвейк
 2:3 Заявка 4 0 0 4 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 4 4 0 0 15 - 3 12
2.
АЗ Алкмаар
 Заявка 4 3 1 0 6 - 1 10
3.
Утрехт
 3:2 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
4.
Спарта Роттердам
 Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
5.
Твенте
 Заявка 3 2 0 1 8 - 3 6
6.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 4 2 0 2 3 - 6 6
7.
Фейеноорд
 Заявка 4 1 3 0 9 - 5 6
8.
Виллем II
 Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
9.
Аякс
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
10.
Гронинген
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
11.
Хераклес
 Заявка 3 1 1 1 2 - 4 4
12.
Фортуна Ситтард
 Заявка 4 1 1 2 3 - 7 4
13.
НЕК Неймеген
 Заявка 4 1 0 3 3 - 4 3
14.
ПЕК Зволле
 Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
15.
Алмере Сити
 Заявка 3 0 1 2 0 - 4 1
16.
НАК Бреда
 Заявка 4 0 0 4 1 - 11 0
17.
Валвейк
 2:3 Заявка 4 0 0 4 3 - 13 0
18.
Херенвен
 Заявка 4 0 0 4 2 - 14 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Твенте Стейн Сем 6 (1)
АЗ Алкмаар Пэрротт Трой 5
ПСВ Де Йонг Люк 4 (4)
АЗ Алкмаар Садик Ибраим 4 (3)
ПСВ Лосано Ирвинг 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
НАК Бреда Берг Ян 4
Гронинген Бакуна Леандро 3
Гоу Эхед Иглс Наубер Геррит 3
Виллем II Сигургейрссон Рунар Тор 3
НАК Бреда Граймль Лео 3
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • 98'
    VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Спарта Роттердам.
  • 98'
    Эрдхёйзен Майк из команды Спарта Роттердам в офсайде
  • 98'
    Китолано Джошуа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 97'
    Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 97'
    ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 96'
    Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 96'
    Рикардо Пепи из команды ПСВ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 96'
    Ayoub Oufkir навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Philips Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч ПСВ 2:1 Спарта Роттердам онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный