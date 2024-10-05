ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Оооо... вот это был удар! Мито Сюнсукэ должен был забить с этой позиции.

92' Ayoub Oufkir навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

92' Ayoub Oufkir навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)

90' Удар от ворот произведет ПСВ

89' Удар от ворот произведет ПСВ

87' Жуниор Мауро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

87' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

86' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

85' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

85' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для ПСВ

84' Майк Кляйн ослабляет давление, выбив мяч.

84' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

84' Удар от ворот произведет ПСВ

82' Тактическая замена. Джевенсио ван дер Куст уходит с поля и его заменяет Майк Кляйн

82' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

81' Сегодняшная посещаемость составляет 34000 болельщиков

80' Нассо Мохамед выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

78' Удар от ворот произведет ПСВ

76' Бакайоко Жоан не смог попасть в створ ударом издали

73' Джевенсио ван дер Куст получил желтую карточку от судьи

73' Матч возобновлен

72' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

70' Удар от ворот произведет ПСВ

69' Матч возобновлен

68' Ох, нехорошо это выглядит. Клемент Пелле получил травму и медбригада забирает его с поля.

68' Ох, нехорошо это выглядит. Де Йонг Люк получил травму и медбригада забирает его с поля.

66' Де Йонг Люк на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

66' Клемент Пелле на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

66' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

64' Тильман Малик оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

64' Тильман Малик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Нассо Мохамед пробует нанести удар издали, но Вальтер Бенитес держит все под контролем

61' Сайбари Исмаэль пробует нанести удар издали, но Ник Олей держит все под контролем

61' Тильман Малик навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

60' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Мито Сюнсукэ пробует нанести удар издали, но Вальтер Бенитес держит все под контролем

59' Удар от ворот произведет ПСВ

58' Матч возобновлен

57' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

54' Удар от ворот произведет ПСВ

54' Метиньо не смог попасть в створ ударом издали

52' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

52' ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Клемент Пелле пробил со штрафного прямо в стенку

49' УДАЛЕНИЕ! - После фола последней надежды Дамс Маттео удален с поля!

49' Тиль Гус нанес удар головой, но Ник Олей спокойно отбил мяч.

48' Бакайоко Жоан из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

47' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Клемент Пелле получил желтую карточку от судьи

46' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника