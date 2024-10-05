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  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 9. Стадион: .
Винтертур
1:0
Конец матча
Грасcхоппер
0'
22' Желтая карточка
Randy Schneider
1:0
87' Гол
Бароан Антуан
88' Желтая карточка
Бароан Антуан
90' Желтая карточка
Кристерс Тоберс
90'+6

Ход матча

22'
Randy Schneider
 
72'
 
Tomas Lupi
Шуаньер Матьё
72'
Буркарт Нишан
Лукембила Жозиас
 
72'
Дуррер Адриан
Randy Schneider
 
81'
Бароан Антуан
Labinot Bajrami
 
81'
 
Боянг Адама
Ли Юн Чун
81'
 
Nikolas Muci
Киттель Сонни
87'
Бароан Антуан
(Дуррер Адриан)
1:0
88'
Бароан Антуан
 
89'
 
Шюрпф Паскаль
Секо Аюму
90'
 
Кристерс Тоберс
90'
Араз Муса
Дзуффи Лука
 

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 12
  • 6 Удары в створ 6
  • 4 Угловые 5
  • 0 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 423 Количество передач 560
  • 42 Владение мячом, % 58
1
Капино
Стефанос
4
Стильхарт
Базиль
21
Loic
Luthi
16
Арнольд
Ремо
3
Шеттин
Тобиас
6
Randy
Schneider
7
Дзуффи
Лука
10
Ди
Джусто
Маттео
11
Фрай
Фабиан
90
Лукембила
Жозиас
84
Labinot
Bajrami
71
Хаммель
Джастин
2
Абелс
Дирк
26
Паскочи
Максим
4
Кристерс
Тоберс
16
Перссон
Ноа
7
Нденге
Тсии-Виллиам
15
Секо
Аюму
19
Шуаньер
Матьё
10
Giotto
Morandi
8
Киттель
Сонни
18
Ли
Юн
Чун
Винтертур
4-2-3-1
Грасcхоппер
4-2-3-1

История личных встреч

Винтертур
Грасcхоппер

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

54.5%
63.6%
6 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

23 матча

39.1%
17.4%
43.5%
9 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

26.1%
43.5%
30.4%
6 побед 10 ничьих 7 побед

Второй тайм

43.5%
21.7%
34.8%
10 побед 5 ничьих 8 побед

История матчей

С
2:0
С
0:1
С
3:1
С
1:2
С
2:1
С
1:0
С
3:0
ТМК
1:1
ЧЛ
2:1
ЧЛ
0:1
ЧЛ
2:3
ЧЛ
3:2
ЧЛ
0:6
ЧЛ
1:1
ЧЛ
1:1
ЧЛ
2:2
ТМК
3:1
ТМК
3:4
ТМС
3:1
ТМС
4:0
ТМС
1:3
ТМС
1:0
К
2:3

Голы

Всего голов

21
18

Голов в среднем за матч

1.91
1.5

Среднее время на гол

47
60

Всего голов

20
17

Голов в среднем за матч

1.67
1.55

Среднее время на гол

54
58

Всего голов

41
35

Голов в среднем за матч

1.78
1.52

Тотал матчей

2.5
19
Больше 83%
Меньше 17%
4
15
Больше 65%
Меньше 35%
8
11
Больше 48%
Меньше 52%
12
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

50
59

Бомбардиры внутри турнира

Винтертур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ди Джусто Маттео 3 0.33
Labinot Bajrami 2 0.22
Бароан Антуан 1 0.11
Стильхарт Базиль 0 0
Ронер Фабиан 0 0
Randy Schneider 0 0
Гомис Кристиан 0 0
Дуррер Адриан 0 0
Грасcхоппер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Giotto Morandi 3 (1) 0.33
Ли Юн Чун 2 0.22
Шюрпф Паскаль 1 0.11
Нденге Тсии-Виллиам 1 0.11
Кристерс Тоберс 1 0.11
Шуаньер Матьё 1 0.11
Nikolas Muci 1 0.11
Мабил Авер 0 0
Матам Тео Ндика 0 0
Evans Maurin 0 0

Карточки

Винтертур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Granit Lekaj 2 1
Арнольд Ремо 1 1
Бароан Антуан 1 1
Диаби Сулейман 2 0
Randy Schneider 2 0
Гомис Кристиан 2 0
Кьяппетта Кармине 2 0
Фрай Фабиан 1 0
Стильхарт Базиль 1 0
Сидлер Сильван 1 0
Ронер Фабиан 1 0
Красничи Альбин 1 0
Фофана Бубакар II 1 0
Дуррер Адриан 1 0
Loic Luthi 1 0
Грасcхоппер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абраши Амир 3 0
Giotto Morandi 3 0
Кристерс Тоберс 2 0
Evans Maurin 2 0
Шюрпф Паскаль 1 0
Киттель Сонни 1 0
Мабил Авер 1 0
Бабунски Дориан 1 0
Нденге Тсии-Виллиам 1 0
Секо Аюму 1 0
Паскочи Максим 1 0
Ли Юн Чун 1 0
Simone Stroscio 1 0

Результаты матчей

Винтертур
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Грасcхоппер
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
2
Винтертур
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Грасcхоппер
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

11
3

Упущенные победы

0
7
Винтертур
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Грасcхоппер
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

11
3

Упущенные победы

1
9

Голы по времени матча

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
5
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
20%
3
60%
76-90

Забито

3
7
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
1
14%
1-15
1
33%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

11
8
3 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
2
18%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
9%
4
50%
31-45
3
27%
2
25%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
4
36%
1
13%
76-90

Забито

5
10
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
4 Не забивали 2
0
0%
3
30%
1-15
1
20%
2
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
60%
2
20%
46-60
1
20%
2
20%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Пропущено

16
13
5 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
2
13%
0
0%
1-15
1
6%
1
8%
16-30
2
13%
4
31%
31-45
5
31%
3
23%
46-60
1
6%
1
8%
61-75
5
31%
4
31%
76-90

Результаты последних матчей

Винтертур
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Лугано - Винтертур 2:1 Винтертур - Янг Бойз 1:4 Виль - Винтертур 2:2 Винтертур - Тун 0:1
Винтертур - Серветт 0:1 Люцерн - Винтертур 3:0 Ветсвиль-Бонштеттен - Винтертур 1:2 Сьон - Винтертур 2:0 Винтертур - Ивердон 0:0 Цюрих - Винтертур 4:2 Винтертур - Санкт-Галлен 1:0 Винтертур - Аустрия Лустенау 1:0 Винтертур - ЯФ Ювентус 5:0 Куфштайн - Винтертур 0:4 Винтертур - Айнтрахт Бр 1:0 Винтертур - Рапперсвиль-Йона 3:2 Винтертур - Баден 4:1 Янг Бойз - Винтертур 3:0 Винтертур - Санкт-Галлен 1:3 Лугано - Винтертур 4:2
Грасcхоппер
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Янг Бойз - Грасcхоппер 0:1 Грасcхоппер - Серветт 2:2 Тун - Грасcхоппер 0:2 Грасcхоппер - Арау 1:2
Ивердон - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Сьон 3:1 Бавария - Грасcхоппер 4:0 Регенсдорф - Грасcхоппер 0:9 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 1:0 Грасcхоппер - Базель 0:3 Грасcхоппер - Люцерн 2:2 Лугано - Грасcхоппер 2:1 Альтах - Грасcхоппер 1:0 Грасcхоппер - Аустрия Лустенау 2:1 Сьон - Грасcхоппер 4:0 Грасcхоппер - Шаффхаузен 1:1 Тун - Грасcхоппер 1:2 Грасcхоппер - Тун 1:1 Лозанна - Грасcхоппер 0:0 Грасcхоппер - Базель 0:1

Результаты матчей

Винтертур
Грасcхоппер

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
2:2
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
2:1
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
2:1
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Винтертур
Грасcхоппер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
6
2
1
7
1.5
3
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Люцерн
 9 5 3 1 17 - 11 18
2.
Цюрих
 8 5 2 1 15 - 9 17
3.
Лугано
 8 5 2 1 14 - 9 17
4.
Серветт
 8 5 1 2 13 - 15 16
5.
Санкт-Галлен
 8 4 1 3 16 - 10 13
6.
Сьон
 9 3 3 3 11 - 8 12
7.
Базель
 8 3 1 4 15 - 9 10
8.
Ивердон
 9 2 3 4 9 - 14 9
9.
Грасcхоппер
 9 2 2 5 10 - 14 8
10.
Лозанна
 9 2 2 5 13 - 19 8
11.
Винтертур
 9 2 1 6 6 - 16 7
12.
Янг Бойз
 8 1 3 4 11 - 16 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 4 3 1 0 8 - 3 10
2.
Люцерн
 5 3 1 1 8 - 4 10
3.
Лугано
 5 3 1 1 10 - 7 10
4.
Санкт-Галлен
 4 3 0 1 11 - 4 9
5.
Серветт
 4 3 0 1 7 - 9 9
6.
Сьон
 5 2 3 0 8 - 2 9
7.
Ивердон
 4 2 1 1 5 - 5 7
8.
Винтертур
 5 2 1 2 3 - 5 7
9.
Лозанна
 4 2 0 2 10 - 9 6
10.
Грасcхоппер
 4 1 2 1 7 - 8 5
11.
Базель
 3 1 0 2 3 - 4 3
12.
Янг Бойз
 4 0 2 2 4 - 6 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Люцерн
 4 2 2 0 9 - 7 8
2.
Лугано
 3 2 1 0 4 - 2 7
3.
Цюрих
 4 2 1 1 7 - 6 7
4.
Серветт
 4 2 1 1 6 - 6 7
5.
Базель
 5 2 1 2 12 - 5 7
6.
Санкт-Галлен
 4 1 1 2 5 - 6 4
7.
Янг Бойз
 4 1 1 2 7 - 10 4
8.
Сьон
 4 1 0 3 3 - 6 3
9.
Грасcхоппер
 5 1 0 4 3 - 6 3
10.
Ивердон
 5 0 2 3 4 - 9 2
11.
Лозанна
 5 0 2 3 3 - 10 2
12.
Винтертур
 4 0 0 4 3 - 11 0
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  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Серветт Кутеса Дерек 5
Базель Барри Тьерно 5
Базель Айети Альбиан 4 (3)
Люцерн Клиджэ Тибо 4 (2)
Люцерн Lars Villiger 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ивердон Сеспедес Борис 5
Цюрих Переа Хуан 1 3
Базель Авдуллаху Леон 1 3
Лозанна Дюссенн Ноэ 4
Винтертур Granit Lekaj 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 22'
    Рэнди Шнайдер получил желтую карточку от судьи
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    • Судья начинает матч
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