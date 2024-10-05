Тур: 9. Стадион: Schuetzenwiese Stadion.
1:0
Конец матча
0'
22' Желтая карточкаRandy Schneider
1:0
87' ГолБароан Антуан
88' Желтая карточкаБароан Антуан
90' Желтая карточкаКристерс Тоберс
90'+6
Ход матча
22'
81'
87'
1:0
88'
90'
90'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 12
-
6 Удары в створ 6
-
4 Угловые 5
-
0 Офсайды 2
-
6 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
423 Количество передач 560
-
42 Владение мячом, % 58
21
Loic
Luthi
16
Арнольд
Ремо
11
Фрай
Фабиан
16
Перссон
Ноа
15
Секо
Аюму
18
Ли
Юн
Чун
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Loic LuthiЗащитник
-
16 Арнольд РемоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Фрай ФабианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ognjen Zaric
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Перссон НоаЗащитник
- Полузащитник
-
15 Секо АюмуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ли Юн ЧунНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Шмиц БенноЗащитник
-
53 Мейер ТимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Боянг АдамаНападающий
-
-
17 Tomas Lupi
-
Главный тренер: Marco Schaellibaum
История личных встреч
Винтертур
Грасcхоппер
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
54.5%
63.6%
6 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед
12 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
23 матча
39.1%
17.4%
43.5%
9 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
26.1%
43.5%
30.4%
6 побед 10 ничьих 7 побед
Второй тайм
43.5%
21.7%
34.8%
10 побед 5 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
18
Голов в среднем за матч
1.91
1.5
Среднее время на гол
47
60
Всего голов
20
17
Голов в среднем за матч
1.67
1.55
Среднее время на гол
54
58
Всего голов
41
35
Голов в среднем за матч
1.78
1.52
Тотал матчей
2.5
19
Больше 83%
Меньше 17%
4
15
Больше 65%
Меньше 35%
8
11
Больше 48%
Меньше 52%
12
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
Среднее время на гол
50
59
Бомбардиры внутри турнира
Винтертур
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ди Джусто Маттео
|3
|0.33
|Labinot Bajrami
|2
|0.22
|Бароан Антуан
|1
|0.11
|Стильхарт Базиль
|0
|0
|Ронер Фабиан
|0
|0
|Randy Schneider
|0
|0
|Гомис Кристиан
|0
|0
|Дуррер Адриан
|0
|0
Грасcхоппер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Giotto Morandi
|3 (1)
|0.33
|Ли Юн Чун
|2
|0.22
|Шюрпф Паскаль
|1
|0.11
|Нденге Тсии-Виллиам
|1
|0.11
|Кристерс Тоберс
|1
|0.11
|Шуаньер Матьё
|1
|0.11
|Nikolas Muci
|1
|0.11
|Мабил Авер
|0
|0
|Матам Тео Ндика
|0
|0
|Evans Maurin
|0
|0
Карточки
Винтертур
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Granit Lekaj
|2
|1
|Арнольд Ремо
|1
|1
|Бароан Антуан
|1
|1
|Диаби Сулейман
|2
|0
|Randy Schneider
|2
|0
|Гомис Кристиан
|2
|0
|Кьяппетта Кармине
|2
|0
|Фрай Фабиан
|1
|0
|Стильхарт Базиль
|1
|0
|Сидлер Сильван
|1
|0
|Ронер Фабиан
|1
|0
|Красничи Альбин
|1
|0
|Фофана Бубакар II
|1
|0
|Дуррер Адриан
|1
|0
|Loic Luthi
|1
|0
Грасcхоппер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абраши Амир
|3
|0
|Giotto Morandi
|3
|0
|Кристерс Тоберс
|2
|0
|Evans Maurin
|2
|0
|Шюрпф Паскаль
|1
|0
|Киттель Сонни
|1
|0
|Мабил Авер
|1
|0
|Бабунски Дориан
|1
|0
|Нденге Тсии-Виллиам
|1
|0
|Секо Аюму
|1
|0
|Паскочи Максим
|1
|0
|Ли Юн Чун
|1
|0
|Simone Stroscio
|1
|0
Результаты матчей
Винтертур
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Грасcхоппер
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
2
Винтертур
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Грасcхоппер
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
11
3
Упущенные победы
0
7
Винтертур
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Грасcхоппер
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
11
3
Упущенные победы
1
9
Голы по времени матча
Забито
2
3
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
5
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
20%
3
60%
76-90
Забито
3
7
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
1
14%
1-15
1
33%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
11
8
3 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
2
18%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
9%
4
50%
31-45
3
27%
2
25%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
4
36%
1
13%
76-90
Забито
5
10
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
4 Не забивали 2
0
0%
3
30%
1-15
1
20%
2
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
60%
2
20%
46-60
1
20%
2
20%
61-75
0
0%
1
10%
76-90
Пропущено
16
13
5 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
2
13%
0
0%
1-15
1
6%
1
8%
16-30
2
13%
4
31%
31-45
5
31%
3
23%
46-60
1
6%
1
8%
61-75
5
31%
4
31%
76-90
Результаты последних матчей
Винтертур
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Лугано - Винтертур 2:1 Винтертур - Янг Бойз 1:4 Виль - Винтертур 2:2 Винтертур - Тун 0:1
Винтертур - Серветт 0:1 Люцерн - Винтертур 3:0 Ветсвиль-Бонштеттен - Винтертур 1:2 Сьон - Винтертур 2:0 Винтертур - Ивердон 0:0 Цюрих - Винтертур 4:2 Винтертур - Санкт-Галлен 1:0 Винтертур - Аустрия Лустенау 1:0 Винтертур - ЯФ Ювентус 5:0 Куфштайн - Винтертур 0:4 Винтертур - Айнтрахт Бр 1:0 Винтертур - Рапперсвиль-Йона 3:2 Винтертур - Баден 4:1 Янг Бойз - Винтертур 3:0 Винтертур - Санкт-Галлен 1:3 Лугано - Винтертур 4:2
Грасcхоппер
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Янг Бойз - Грасcхоппер 0:1 Грасcхоппер - Серветт 2:2 Тун - Грасcхоппер 0:2 Грасcхоппер - Арау 1:2
Ивердон - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Сьон 3:1 Бавария - Грасcхоппер 4:0 Регенсдорф - Грасcхоппер 0:9 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 1:0 Грасcхоппер - Базель 0:3 Грасcхоппер - Люцерн 2:2 Лугано - Грасcхоппер 2:1 Альтах - Грасcхоппер 1:0 Грасcхоппер - Аустрия Лустенау 2:1 Сьон - Грасcхоппер 4:0 Грасcхоппер - Шаффхаузен 1:1 Тун - Грасcхоппер 1:2 Грасcхоппер - Тун 1:1 Лозанна - Грасcхоппер 0:0 Грасcхоппер - Базель 0:1
Результаты матчей
Винтертур
Грасcхоппер
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
2:2
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
2:1
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
2:1
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Винтертур
Грасcхоппер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
31
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
62
17
35
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Серветт
|Кутеса Дерек
|5
|Базель
|Барри Тьерно
|5
|Базель
|Айети Альбиан
|4 (3)
|Люцерн
|Клиджэ Тибо
|4 (2)
|Люцерн
|Lars Villiger
|4 (2)
|Ивердон
|Сеспедес Борис
|5
|Цюрих
|Переа Хуан
|1 3
|Базель
|Авдуллаху Леон
|1 3
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|4
|Винтертур
|Granit Lekaj
|1 2