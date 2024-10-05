Тур: 8. Стадион: Галгенваард. Главный судья: Хиглер Деннис
0'
0:1
2' ГолКлеонизе Денильо
26' Красная карточкаМейерс Арон
1:1
28' ГолВиргевер Ник
2:1
51' ГолАаронсон Пакстен
3:1
52' ГолМин Давид
3:2
80' ПенальтиМаргарет Рихонелл
Ход матча
2'
26'
28'
51'
2:1
52'
3:1
80'
Статистика матча
-
3 Голы 2
-
12 Удары по воротам 0
-
7 Удары в створ 2
-
6 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 1
-
4 Замены 3
-
261 Количество передач 175
-
66 Владение мячом, % 34
Владение мячом
24
Виргевер
Ник
77
Ромени
Оле
21
Ван
Осх
Яник
28
Мейерс
Арон
14
Локеза
Крис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Виргевер НикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Ромени ОлеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
32 Де Графф ТомВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Блейк АдрианПолузащитник
-
11 Огайо НоаНападающий
- Нападающий
-
44 Joshua Mukeh
-
-
Главный тренер: Янс Рон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
21 Ван Осх ЯникВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Мейерс АронЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Локеза КрисПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Кестинг ДжойВратарь
- Защитник
- Защитник
-
34 Ваутерс ЛуукЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Фелида КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фрэзер Хенк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Утрехт
Валвейк
13 матчей
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
76.9%
30.8%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
69.2%
15.4%
15.4%
9 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 7 побед
20 матчей
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
13
Голов в среднем за матч
2.09
1.44
Среднее время на гол
43
62
Всего голов
17
8
Голов в среднем за матч
1.89
0.73
Среднее время на гол
47
123
Всего голов
40
21
Голов в среднем за матч
2
1.05
Тотал матчей
2.5
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
12
Больше 60%
Меньше 40%
8
8
Больше 40%
Меньше 60%
12
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
45
85
Бомбардиры внутри турнира
Утрехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Огайо Ноа
|3 (1)
|0.43
|Ааронсон Пакстен
|2
|0.29
|Ромени Оле
|2
|0.29
|Тоорнстра Йенс
|1
|0.14
|Боздоган Джан
|1
|0.14
|Виргевер Ник
|1
|0.14
|Мин Давид
|1
|0.14
|Катлайн Йоанн
|1
|0.14
|Эль-Каруани Суфьян
|0
|0
|Родригес Мигель
|0
|0
Валвейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван дер Венне Рихард
|2
|0.25
|Маргарет Рихонелл
|1
|0.13
|Клеонизе Денильо
|1
|0.13
|Румерату Годфрид
|0
|0
|Tim van de Loo
|0
|0
Карточки
Утрехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ромени Оле
|2
|0
|Эль-Каруани Суфьян
|2
|0
|Боздоган Джан
|1
|0
|Ааронсон Пакстен
|1
|0
|Фрауло Оскар
|1
|0
|Огайо Ноа
|1
|0
Валвейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мейерс Арон
|1
|1
|Крамер Михил
|1
|1
|Укили Яссин
|1
|1
|Ван Гелдерен Лиам
|2
|0
|Завада Оскар
|0
|1
|Ван ден Бёйс Дарио
|1
|0
|Ван дер Венне Рихард
|1
|0
|Нимейер Рёвен
|1
|0
|Клеонизе Денильо
|1
|0
|Вайдманн Дауда
|1
|0
|Локеза Крис
|1
|0
Результаты матчей
Утрехт
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Валвейк
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
0
2
Утрехт
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Валвейк
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
9
Упущенные победы
5
0
Утрехт
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Валвейк
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
5
9
Упущенные победы
5
2
Голы по времени матча
Забито
4
2
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
5
9
4 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
2
40%
3
33%
1-15
1
20%
2
22%
16-30
1
20%
1
11%
31-45
1
20%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Забито
5
2
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
40%
1
50%
76-90
Пропущено
3
9
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
3
33%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
4
44%
76-90
Забито
9
4
5 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 3
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
22%
2
50%
76-90
Пропущено
8
18
6 В 1-м тайме 10
2 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 7
2
25%
4
22%
1-15
2
25%
2
11%
16-30
2
25%
4
22%
31-45
1
13%
2
11%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
1
13%
5
28%
76-90
Результаты последних матчей
Утрехт
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
АЗ Алкмаар - Утрехт 1:2 Утрехт - Виллем II 3:2 Утрехт - Твенте 2:1 НАК Бреда - Утрехт 1:2
Херенвен - Утрехт 1:1 Утрехт - ПЕК Зволле 1:0 Утрехт - Венеция 1:2 Утрехт - Ланс 4:5 Шальке 04 - Утрехт 0:2 Утрехт - Аль-Райян 4:1 Утрехт - Силькеборг 2:2 Утрехт - УСВ Элинвейк 4:2 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 1:2 Утрехт - Спарта Роттердам 3:1 АЗ Алкмаар - Утрехт 3:3 Утрехт - Спарта Роттердам 0:1 Утрехт - Витесс 1:0 Валвейк - Утрехт 2:2 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 2:1 Херенвен - Утрехт 2:3
Валвейк
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Валвейк - Аякс 0:2 Валвейк - Спарта Роттердам 1:2 Виллем II - Валвейк 3:0 Валвейк - АЗ Алкмаар 0:3
Гоу Эхед Иглс - Валвейк 2:0 Валвейк - Гронинген 1:2 ПСВ - Валвейк 5:1 Алмере Сити - Валвейк 1:0 Эйпен - Валвейк 1:2 Валвейк - АХ Лёвен 2:4 Валвейк - Ден Бош 2:3 ПСВ - Валвейк 3:1 Валвейк - ПЕК Зволле 1:1 Хераклес - Валвейк 0:5 Валвейк - Утрехт 2:2 АЗ Алкмаар - Валвейк 3:2 Волендам - Валвейк 3:2 Валвейк - Алмере Сити 0:0 Валвейк - Херенвен 1:1 Эксельсиор - Валвейк 1:1
Результаты матчей
Утрехт
Валвейк
Точный счет
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
1:2
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
Точный счет
1:2
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
1:2
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:2
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
0
4 раза 57%
1
3 раза 43%
Тоталы голов в матче
Утрехт
Валвейк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|27 - 5
|24
|2.
|3:2 Заявка
|7
|6
|1
|0
|14 - 8
|19
|3.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 4
|16
|4.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 5
|14
|5.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 9
|11
|6.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 3
|10
|7.
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|12 - 6
|10
|8.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|6 - 9
|10
|9.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|9 - 9
|10
|10.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 8
|9
|11.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 9
|9
|12.
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|6 - 14
|9
|13.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|14.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 13
|7
|15.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 16
|7
|16.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 9
|7
|17.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|2 - 19
|2
|18.
|2:3 Заявка
|8
|0
|0
|8
|5 - 22
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 2
|12
|2.
|3:2 Заявка
|4
|4
|0
|0
|9 - 5
|12
|3.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|4.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|6.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|11 - 3
|6
|8.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 4
|6
|9.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 7
|6
|10.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 4
|5
|11.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|12.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|13.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|15.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|16.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|17.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 15
|1
|18.
|2:3 Заявка
|4
|0
|0
|4
|2 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|15 - 3
|12
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|3.
|3:2 Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|4.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 3
|6
|6.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|3 - 6
|6
|7.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|9 - 5
|6
|8.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|11.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 4
|3
|14.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|15.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|16.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 11
|0
|17.
|2:3 Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 13
|0
|18.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|2 - 14
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Твенте
|Стейн Сем
|6 (1)
|АЗ Алкмаар
|Пэрротт Трой
|5
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|4 (4)
|АЗ Алкмаар
|Садик Ибраим
|4 (3)
|ПСВ
|Лосано Ирвинг
|4 (1)
|НАК Бреда
|Берг Ян
|4
|Гронинген
|Бакуна Леандро
|3
|Гоу Эхед Иглс
|Наубер Геррит
|3
|Виллем II
|Сигургейрссон Рунар Тор
|3
|НАК Бреда
|Граймль Лео
|3