68' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Удар от ворот произведет Валвейк

67' Мин Давид не смог попасть в створ ударом издали

66' Ааронсон Пакстен не смог попасть в створ ударом издали

64' Родригес Мигель из команды Утрехт не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

64' Эль-Каруани Суфьян навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

63' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Удар от ворот произведет Валвейк

61' Удар от ворот произведет Валвейк

60' Родригес Мигель пробует нанести удар издали, но Яник ван Ош держит все под контролем

56' Матч возобновится спорным мячом

55' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

54' Матч возобновлен

53' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

52' Г О О О О Л - Мин Давид из команды Утрехт правой ногой наносит голевой удар из-за пределов штрафной!

51' Г О О О О Л - Ааронсон Пакстен забивает ударом с левой ноги!

49' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника