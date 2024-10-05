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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2024-2025
Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Хиглер Деннис
Утрехт
3:2
Второй тайм: 81'
Валвейк
0'
0:1
2' Гол
Клеонизе Денильо
26' Красная карточка
Мейерс Арон
1:1
28' Гол
Виргевер Ник
2:1
51' Гол
Ааронсон Пакстен
3:1
52' Гол
Мин Давид
3:2
80' Пенальти
Маргарет Рихонелл

Ход матча

2'
0:1
Клеонизе Денильо
(Tim van de Loo)
26'
 
Мейерс Арон
28'
Виргевер Ник
(Эль-Каруани Суфьян)
1:1
31'
 
Ваутерс Луук
Локеза Крис
46'
Тоорнстра Йенс
Йенсен Виктор
 
51'
Ааронсон Пакстен
2:1
52'
Мин Давид
3:1
59'
Родригес Мигель
Катлайн Йоанн
 
64'
 
Ван дер Ватер Силвестр
Укили Яссин
64'
 
Маргарет Рихонелл
Завада Оскар
70'
Огайо Ноа
Мин Давид
 
70'
Финнссон Кольбейн
Эль-Каруани Суфьян
 
80'
3:2
Маргарет Рихонелл

Статистика матча

  • 3 Голы 2
  • 12 Удары по воротам 0
  • 7 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 1
  • 4 Замены 3
  • 261 Количество передач 175
  • 66 Владение мячом, % 34

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Утрехт
Ничья
Валвейк
5.40
6.40
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8.20
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Все Коэффициенты
1
Баркас
Василис
2
Хореман
Сибе
3
Ван
дер
Хорн
Майк
24
Виргевер
Ник
16
Эль-Каруани
Суфьян
6
Фрауло
Оскар
21
Ааронсон
Пакстен
77
Ромени
Оле
7
Йенсен
Виктор
20
Катлайн
Йоанн
9
Мин
Давид
21
Ван
Осх
Яник
4
Ван
Гелдерен
Лиам
17
Ван
Эйджма
Рошон
3
Ван
ден
Бёйс
Дарио
28
Мейерс
Арон
30
Вайдманн
Дауда
6
Укили
Яссин
7
Клеонизе
Денильо
22
Tim
van
de
Loo
14
Локеза
Крис
9
Завада
Оскар
Утрехт
4-2-3-1
Валвейк
4-2-3-1

История личных встреч

Утрехт
Валвейк

13 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

76.9%
30.8%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

69.2%
15.4%
15.4%
9 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 7 побед

20 матчей

55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 побед

История матчей

Э
2:2
Э
1:1
К
3:2
Э
2:0
Э
2:2
Э
1:1
Э
2:2
Э
1:2
Э
3:1
Э
2:1
Э
0:1
ТМК
4:0
Э
5:2
Э
2:1
Э
1:0
Э
4:0
Э
0:2
Э
3:0
Э
2:0
Э
0:1

Голы

Всего голов

23
13

Голов в среднем за матч

2.09
1.44

Среднее время на гол

43
62

Всего голов

17
8

Голов в среднем за матч

1.89
0.73

Среднее время на гол

47
123

Всего голов

40
21

Голов в среднем за матч

2
1.05

Тотал матчей

2.5
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
12
Больше 60%
Меньше 40%
8
8
Больше 40%
Меньше 60%
12
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

45
85

Бомбардиры внутри турнира

Утрехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Огайо Ноа 3 (1) 0.43
Ааронсон Пакстен 2 0.29
Ромени Оле 2 0.29
Тоорнстра Йенс 1 0.14
Боздоган Джан 1 0.14
Виргевер Ник 1 0.14
Мин Давид 1 0.14
Катлайн Йоанн 1 0.14
Эль-Каруани Суфьян 0 0
Родригес Мигель 0 0
Валвейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван дер Венне Рихард 2 0.25
Маргарет Рихонелл 1 0.13
Клеонизе Денильо 1 0.13
Румерату Годфрид 0 0
Tim van de Loo 0 0

Карточки

Утрехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ромени Оле 2 0
Эль-Каруани Суфьян 2 0
Боздоган Джан 1 0
Ааронсон Пакстен 1 0
Фрауло Оскар 1 0
Огайо Ноа 1 0
Валвейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мейерс Арон 1 1
Крамер Михил 1 1
Укили Яссин 1 1
Ван Гелдерен Лиам 2 0
Завада Оскар 0 1
Ван ден Бёйс Дарио 1 0
Ван дер Венне Рихард 1 0
Нимейер Рёвен 1 0
Клеонизе Денильо 1 0
Вайдманн Дауда 1 0
Локеза Крис 1 0

Результаты матчей

Утрехт
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Валвейк
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

0
2
Утрехт
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Валвейк
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
9

Упущенные победы

5
0
Утрехт
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Валвейк
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
9

Упущенные победы

5
2

Голы по времени матча

Забито

4
2
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

5
9
4 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
2
40%
3
33%
1-15
1
20%
2
22%
16-30
1
20%
1
11%
31-45
1
20%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Забито

5
2
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
40%
1
50%
76-90

Пропущено

3
9
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
3
33%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
4
44%
76-90

Забито

9
4
5 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 3
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
22%
2
50%
76-90

Пропущено

8
18
6 В 1-м тайме 10
2 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 7
2
25%
4
22%
1-15
2
25%
2
11%
16-30
2
25%
4
22%
31-45
1
13%
2
11%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
1
13%
5
28%
76-90

Результаты последних матчей

Утрехт
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
АЗ Алкмаар - Утрехт 1:2 Утрехт - Виллем II 3:2 Утрехт - Твенте 2:1 НАК Бреда - Утрехт 1:2
Херенвен - Утрехт 1:1 Утрехт - ПЕК Зволле 1:0 Утрехт - Венеция 1:2 Утрехт - Ланс 4:5 Шальке 04 - Утрехт 0:2 Утрехт - Аль-Райян 4:1 Утрехт - Силькеборг 2:2 Утрехт - УСВ Элинвейк 4:2 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 1:2 Утрехт - Спарта Роттердам 3:1 АЗ Алкмаар - Утрехт 3:3 Утрехт - Спарта Роттердам 0:1 Утрехт - Витесс 1:0 Валвейк - Утрехт 2:2 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 2:1 Херенвен - Утрехт 2:3
Валвейк
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Валвейк - Аякс 0:2 Валвейк - Спарта Роттердам 1:2 Виллем II - Валвейк 3:0 Валвейк - АЗ Алкмаар 0:3
Гоу Эхед Иглс - Валвейк 2:0 Валвейк - Гронинген 1:2 ПСВ - Валвейк 5:1 Алмере Сити - Валвейк 1:0 Эйпен - Валвейк 1:2 Валвейк - АХ Лёвен 2:4 Валвейк - Ден Бош 2:3 ПСВ - Валвейк 3:1 Валвейк - ПЕК Зволле 1:1 Хераклес - Валвейк 0:5 Валвейк - Утрехт 2:2 АЗ Алкмаар - Валвейк 3:2 Волендам - Валвейк 3:2 Валвейк - Алмере Сити 0:0 Валвейк - Херенвен 1:1 Эксельсиор - Валвейк 1:1

Результаты матчей

Утрехт
Валвейк

Точный счет

1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
1:2
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Точный счет

1:2
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

1:2
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:2
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
0
4 раза 57%
1
3 раза 43%

Тоталы голов в матче

Утрехт
Валвейк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
1
5
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 8 8 0 0 27 - 5 24
2.
Утрехт
 3:2 Заявка 7 6 1 0 14 - 8 19
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 7 5 1 1 17 - 4 16
4.
Твенте
 Заявка 7 4 2 1 13 - 5 14
5.
Виллем II
 Заявка 8 3 2 3 11 - 9 11
6.
Аякс
 Заявка 5 3 1 1 10 - 3 10
7.
Фейеноорд
 Заявка 6 2 4 0 12 - 6 10
8.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 7 3 1 3 6 - 9 10
9.
Спарта Роттердам
 Заявка 8 2 4 2 9 - 9 10
10.
Гронинген
 Заявка 7 2 3 2 10 - 8 9
11.
Хераклес
 Заявка 7 2 3 2 6 - 9 9
12.
НАК Бреда
 Заявка 8 3 0 5 6 - 14 9
13.
ПЕК Зволле
 Заявка 7 2 1 4 7 - 10 7
14.
Фортуна Ситтард
 Заявка 7 2 1 4 7 - 13 7
15.
Херенвен
 Заявка 7 2 1 4 9 - 16 7
16.
НЕК Неймеген
 Заявка 8 2 1 5 7 - 9 7
17.
Алмере Сити
 Заявка 8 0 2 6 2 - 19 2
18.
Валвейк
 2:3 Заявка 8 0 0 8 5 - 22 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 4 4 0 0 12 - 2 12
2.
Утрехт
 3:2 Заявка 4 4 0 0 9 - 5 12
3.
НАК Бреда
 Заявка 4 3 0 1 5 - 3 9
4.
Твенте
 Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
5.
Херенвен
 Заявка 3 2 1 0 7 - 2 7
6.
Аякс
 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
7.
АЗ Алкмаар
 Заявка 3 2 0 1 11 - 3 6
8.
Виллем II
 Заявка 4 2 0 2 6 - 4 6
9.
ПЕК Зволле
 Заявка 4 2 0 2 6 - 7 6
10.
Гронинген
 Заявка 4 1 2 1 6 - 4 5
11.
Хераклес
 Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
12.
Фейеноорд
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
13.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
14.
НЕК Неймеген
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
15.
Фортуна Ситтард
 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
16.
Спарта Роттердам
 Заявка 4 0 3 1 3 - 4 3
17.
Алмере Сити
 Заявка 5 0 1 4 2 - 15 1
18.
Валвейк
 2:3 Заявка 4 0 0 4 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 4 4 0 0 15 - 3 12
2.
АЗ Алкмаар
 Заявка 4 3 1 0 6 - 1 10
3.
Утрехт
 3:2 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
4.
Спарта Роттердам
 Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
5.
Твенте
 Заявка 3 2 0 1 8 - 3 6
6.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 4 2 0 2 3 - 6 6
7.
Фейеноорд
 Заявка 4 1 3 0 9 - 5 6
8.
Виллем II
 Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
9.
Аякс
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
10.
Гронинген
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
11.
Хераклес
 Заявка 3 1 1 1 2 - 4 4
12.
Фортуна Ситтард
 Заявка 4 1 1 2 3 - 7 4
13.
НЕК Неймеген
 Заявка 4 1 0 3 3 - 4 3
14.
ПЕК Зволле
 Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
15.
Алмере Сити
 Заявка 3 0 1 2 0 - 4 1
16.
НАК Бреда
 Заявка 4 0 0 4 1 - 11 0
17.
Валвейк
 2:3 Заявка 4 0 0 4 3 - 13 0
18.
Херенвен
 Заявка 4 0 0 4 2 - 14 0
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Топ бомбардиров
Твенте Стейн Сем 6 (1)
АЗ Алкмаар Пэрротт Трой 5
ПСВ Де Йонг Люк 4 (4)
АЗ Алкмаар Садик Ибраим 4 (3)
ПСВ Лосано Ирвинг 4 (1)
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Топ нарушителей
НАК Бреда Берг Ян 4
Гронинген Бакуна Леандро 3
Гоу Эхед Иглс Наубер Геррит 3
Виллем II Сигургейрссон Рунар Тор 3
НАК Бреда Граймль Лео 3
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