Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

88' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

87' Хорошую попытку сделал Огайо Ноа . Удар в створ, но вратарь начеку

85' Огайо Ноа получил желтую карточку от судьи

84' Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля

84' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Удар от ворот произведет Валвейк

80' 'Г О О О О О Л - Маргарет Рихонелл из команды Валвейк забивает с пенальти! Он пробил правой. Василиос Баркас был близок к тому, чтобы отразить мяч.'

79' После проверки VAR судья изменил решение - Валвейк пробьет пенальти!

77' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Валвейк

77' Ван дер Ватер Силвестр навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

75' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Хорошую попытку сделал Огайо Ноа . Удар в створ, но вратарь начеку

74' Родригес Мигель из команды Утрехт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

72' Удар от ворот произведет Утрехт

72' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

71' Удар от ворот произведет Валвейк

70' Удар от ворот произведет Утрехт

68' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Удар от ворот произведет Валвейк

67' Мин Давид не смог попасть в створ ударом издали

66' Ааронсон Пакстен не смог попасть в створ ударом издали

64' Родригес Мигель из команды Утрехт не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

64' Эль-Каруани Суфьян навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

63' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Удар от ворот произведет Валвейк

61' Удар от ворот произведет Валвейк

60' Родригес Мигель пробует нанести удар издали, но Яник ван Ош держит все под контролем

56' Матч возобновится спорным мячом

55' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

54' Матч возобновлен

53' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

52' Г О О О О Л - Мин Давид из команды Утрехт правой ногой наносит голевой удар из-за пределов штрафной!

51' Г О О О О Л - Ааронсон Пакстен забивает ударом с левой ноги!

49' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника