Тур: 8. Стадион: Де Кёйп. Главный судья: Гозубуик Сердар
0'
1:0
28' ГолУэда Аясэ
2:0
43' ГолИн-Бом Хван
66' Желтая карточкаИн-Бом Хван
71' Желтая карточкаМеес Хилгерс
2:1
79' ГолСтейн Сем
90' Желтая карточкаТимбер Квинтен
90' Желтая карточкаСтейн Сем
90'+7
Ход матча
43'
2:0
66'
71'
79'
2:1
90'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
6 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 4
-
5 Угловые 6
-
2 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 17
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
357 Количество передач 460
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
33
Ганцко
Давид
16
Буэно
Уго
14
Пайшао
Игор
28
Ван
Рой
Барт
38
Макс
Брюнс
18
Влап
Михел
11
Даан
Ротс
14
Стейн
Сем
10
Ламмерс
Сэм
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Ганцко ДавидЗащитник
-
16 Буэно УгоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Пайшао ИгорНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Дживайро РидЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Петков АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Приске Бриан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Ван Рой БартЗащитник
- Защитник
-
38 Макс БрюнсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Влап МихелПолузащитник
-
11 Даан РотсПолузащитник
-
14 Стейн СемПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Ламмерс СэмНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
39 Роц МатсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Остинг Джозеф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Фейеноорд
Твенте
19 матчей
73.7%
26.3%
14 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
47.4%
52.6%
9 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
78.9%
26.3%
15 побед 5 ничьих 0 побед
15 матчей
40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Первый тайм
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 10 побед
34 матча
41.2%
32.4%
26.4%
14 побед 11 ничьих 9 побед
Первый тайм
26.5%
50%
23.5%
9 побед 17 ничьих 8 побед
Второй тайм
44.1%
26.5%
29.4%
15 побед 9 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
32
17
Голов в среднем за матч
1.78
1.06
Среднее время на гол
50
84
Всего голов
20
16
Голов в среднем за матч
1.25
0.89
Среднее время на гол
72
101
Всего голов
52
33
Голов в среднем за матч
1.53
0.97
Тотал матчей
2.5
29
Больше 85%
Меньше 15%
5
26
Больше 76%
Меньше 24%
8
16
Больше 47%
Меньше 53%
18
9
Больше 26%
Меньше 74%
25
4
Больше 12%
Меньше 88%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
Среднее время на гол
58
92
Бомбардиры внутри турнира
Фейеноорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пайшао Игор
|2
|0.29
|Хименес Сантьяго II
|2
|0.29
|Уэда Аясэ
|2
|0.29
|Тимбер Квинтен
|2 (1)
|0.29
|Стенгс Келвин
|1
|0.14
|Лотомба Жордан
|1
|0.14
|Ганцко Давид
|1
|0.14
|Ин-Бом Хван
|1
|0.14
|Миламбо Антони
|1
|0.14
|Буэно Уго
|0
|0
|Смал Гийс
|0
|0
|Зекиель Дживай
|0
|0
Твенте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стейн Сем
|7 (2)
|0.88
|Ламмерс Сэм
|3
|0.38
|Ван Волфсвинкель Рикки
|2 (1)
|0.25
|Салах-Эддин Анасс
|1
|0.13
|Ван Хоренбек Алек
|1
|0.13
|Кюйперс Бас
|0
|0
|Лтайеф Сайфалла
|0
|0
|Меес Хилгерс
|0
|0
Карточки
Фейеноорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зерруки Рамиз
|1
|1
|Ганцко Давид
|2
|0
|Тимбер Квинтен
|2
|0
|Приске Бриан
|1
|0
|Ниукоп Барт
|1
|0
|Стенгс Келвин
|1
|0
|Ин-Бом Хван
|1
|0
|Миламбо Антони
|1
|0
|Белен Томас
|1
|0
|Осман Ибрагим
|1
|0
|Зекиель Дживай
|1
|0
|Надже Крис-Кевин
|1
|0
Твенте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эйтинг Карел
|2
|0
|Стейн Сем
|2
|0
|Меес Хилгерс
|2
|0
|Салах-Эддин Анасс
|1
|0
|Регер Юри
|1
|0
|Макс Брюнс
|1
|0
|Эль-Идрис Юнус Та
|1
|0
|Бесселинк Гийс
|1
|0
Результаты матчей
Фейеноорд
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Твенте
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
1
2
Фейеноорд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Твенте
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
8
5
Фейеноорд
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
71% (5)
0% (0)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
0% (0)
71% (5)
Твенте
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
9
7
Голы по времени матча
Забито
5
9
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
1
20%
3
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
20%
2
22%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Пропущено
2
5
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Забито
8
5
1 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 4
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
3
38%
2
40%
61-75
1
13%
1
20%
76-90
Пропущено
6
2
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
1
50%
76-90
Забито
13
14
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 6
0 Не забивали 0
2
15%
3
21%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
2
15%
2
14%
31-45
3
23%
2
14%
46-60
4
31%
4
29%
61-75
1
8%
2
14%
76-90
Пропущено
8
7
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
3
38%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
63%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Фейеноорд
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Жирона - Фейеноорд 2:3 НЕК Неймеген - Фейеноорд 1:1 Фейеноорд - НАК Бреда 2:0 Фейеноорд - Байер Л 0:4
Гронинген - Фейеноорд 2:2 Спарта Роттердам - Фейеноорд 1:1 ПЕК Зволле - Фейеноорд 1:5 Фейеноорд - Виллем II 1:1 ПСВ - Фейеноорд 4:4 Фейеноорд - Монако 1:3 Бенфика - Фейеноорд 5:0 Фейеноорд - Серкль Брюгге 1:0 Фейеноорд - Генк 3:1 Дордрехт - Фейеноорд 0:4 Фейеноорд - Эксельсиор 4:0 НЕК Неймеген - Фейеноорд 2:3 Фейеноорд - ПЕК Зволле 5:0 Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 1:3 Фейеноорд - НЕК Неймеген 1:0 Фортуна Ситтард - Фейеноорд 0:1
Твенте
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Твенте - Фенербахче 1:1 Твенте - НАК Бреда 1:0 Манчестер Юнайтед - Твенте 1:1 Алмере Сити - Твенте 0:5
Твенте - Херенвен 2:0 Твенте - ПЕК Зволле 1:1 Утрехт - Твенте 2:1 Твенте - Спарта Роттердам 1:1 Твенте - Ред Булл Зальцбург 3:3 НЕК Неймеген - Твенте 1:2 Ред Булл Зальцбург - Твенте 2:1 Твенте - Шальке 04 0:0 Ганновер 96 - Твенте 3:3 Твенте - Сент-Трейден 2:2 Твенте - Мотеруэлл 2:2 ПЕК Зволле - Твенте 1:2 Твенте - Волендам 7:2 АЗ Алкмаар - Твенте 2:1 Твенте - Алмере Сити 3:1 Аякс - Твенте 2:1
Результаты матчей
Фейеноорд
Твенте
Точный счет
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:1
2 раза 50%
1:5
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:1
2 раза 50%
0:5
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
5
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Точный счет
1:1
3 раза 43%
1:5
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:5
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
2
3 раза 43%
5
1 раз 14%
1
5 раз 63%
2
2 раза 25%
5
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Фейеноорд
Твенте
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
13
13
13
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
35
16
17
16
17
16
17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|27 - 5
|24
|2.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|14 - 8
|19
|3.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 4
|16
|4.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 7
|14
|5.
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|14 - 7
|13
|6.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|10 - 10
|13
|7.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 9
|11
|8.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 3
|10
|9.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|9 - 9
|10
|10.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 8
|9
|11.
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|6 - 14
|9
|12.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 13
|9
|13.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 11
|8
|14.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 17
|8
|15.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 13
|7
|16.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 9
|7
|17.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|2 - 19
|2
|18.
|Заявка
|8
|0
|0
|8
|5 - 22
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 2
|12
|2.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|9 - 5
|12
|3.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|4.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 3
|8
|5.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|6.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|8.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|9.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|11 - 3
|6
|10.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 4
|6
|11.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 7
|6
|12.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 4
|5
|13.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|14.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|15.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|16.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|17.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 15
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|2 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|15 - 3
|12
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|4.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|5.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|9 - 5
|6
|6.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|3 - 6
|6
|7.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|9 - 5
|6
|8.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 8
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 4
|3
|14.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|15.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|16.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 11
|0
|17.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 13
|0
|18.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|2 - 14
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Твенте
|Стейн Сем
|7 (1)
|АЗ Алкмаар
|Пэрротт Трой
|5
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|4 (4)
|АЗ Алкмаар
|Садик Ибраим
|4 (3)
|ПСВ
|Лосано Ирвинг
|4 (1)
|НАК Бреда
|Берг Ян
|4
|Гронинген
|Бакуна Леандро
|3
|Гоу Эхед Иглс
|Наубер Геррит
|3
|Виллем II
|Сигургейрссон Рунар Тор
|3
|НАК Бреда
|Граймль Лео
|3