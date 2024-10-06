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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2024-2025
Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Гозубуик Сердар
Фейеноорд
2:1
Конец матча
Твенте
0'
1:0
28' Гол
Уэда Аясэ
2:0
43' Гол
Ин-Бом Хван
66' Желтая карточка
Ин-Бом Хван
71' Желтая карточка
Меес Хилгерс
2:1
79' Гол
Стейн Сем
90' Желтая карточка
Тимбер Квинтен
90' Желтая карточка
Стейн Сем
90'+7

Ход матча

28'
Уэда Аясэ
(Буэно Уго)
1:0
43'
Ин-Бом Хван
2:0
64'
 
Лтайеф Сайфалла
Даан Ротс
65'
 
Кюйперс Бас
Салах-Эддин Анасс
65'
Зерруки Рамиз
Осман Ибрагим
 
66'
Ин-Бом Хван
 
71'
 
Меес Хилгерс
74'
 
Эйтинг Карел
Влап Михел
79'
2:1
Стейн Сем
(Кюйперс Бас)
83'
Смал Гийс
Буэно Уго
 
84'
Карранса Хулиан
Уэда Аясэ
 
84'
 
Кьёлё Матиас
Макс Брюнс
84'
 
Бесселинк Гийс
Регер Юри
90'
Тимбер Квинтен
 
90'
Гонсалес Факундо
Миламбо Антони
 
90'
 
Стейн Сем

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 6
  • 2 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 17
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 357 Количество передач 460
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Велленройтер
Тимон
30
Лотомба
Жордан
3
Белен
Томас
33
Ганцко
Давид
16
Буэно
Уго
27
Миламбо
Антони
4
Ин-Бом
Хван
8
Тимбер
Квинтен
38
Осман
Ибрагим
9
Уэда
Аясэ
14
Пайшао
Игор
1
Уннерсталл
Ларс
28
Ван
Рой
Барт
2
Меес
Хилгерс
38
Макс
Брюнс
34
Салах-Эддин
Анасс
8
Регер
Юри
18
Влап
Михел
11
Даан
Ротс
14
Стейн
Сем
7
Ван
Берген
Митчелл
10
Ламмерс
Сэм
Фейеноорд
4-3-3
Твенте
4-2-3-1

История личных встреч

Фейеноорд
Твенте

19 матчей

73.7%
26.3%
14 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

47.4%
52.6%
9 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

78.9%
26.3%
15 побед 5 ничьих 0 побед

15 матчей

40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 10 побед

34 матча

41.2%
32.4%
26.4%
14 побед 11 ничьих 9 побед

Первый тайм

26.5%
50%
23.5%
9 побед 17 ничьих 8 побед

Второй тайм

44.1%
26.5%
29.4%
15 побед 9 ничьих 10 побед

История матчей

Э
0:0
Э
2:1
Э
1:1
Э
2:0
Э
1:2
К
2:1
Э
0:0
Э
2:2
Э
1:1
ТМС
0:0
Э
5:1
Э
1:3
Э
2:1
Э
0:2
Э
2:0
Э
0:1
Э
5:0
Э
3:1
Э
0:0
Э
2:2
Э
1:4
Э
0:0
Э
3:0
Э
0:2
Э
3:2
Э
2:1
Э
0:1
Э
2:0
К
2:1
Э
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

32
17

Голов в среднем за матч

1.78
1.06

Среднее время на гол

50
84

Всего голов

20
16

Голов в среднем за матч

1.25
0.89

Среднее время на гол

72
101

Всего голов

52
33

Голов в среднем за матч

1.53
0.97

Тотал матчей

2.5
29
Больше 85%
Меньше 15%
5
26
Больше 76%
Меньше 24%
8
16
Больше 47%
Меньше 53%
18
9
Больше 26%
Меньше 74%
25
4
Больше 12%
Меньше 88%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
33

Среднее время на гол

58
92

Бомбардиры внутри турнира

Фейеноорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пайшао Игор 2 0.29
Хименес Сантьяго II 2 0.29
Уэда Аясэ 2 0.29
Тимбер Квинтен 2 (1) 0.29
Стенгс Келвин 1 0.14
Лотомба Жордан 1 0.14
Ганцко Давид 1 0.14
Ин-Бом Хван 1 0.14
Миламбо Антони 1 0.14
Буэно Уго 0 0
Смал Гийс 0 0
Зекиель Дживай 0 0
Твенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стейн Сем 7 (2) 0.88
Ламмерс Сэм 3 0.38
Ван Волфсвинкель Рикки 2 (1) 0.25
Салах-Эддин Анасс 1 0.13
Ван Хоренбек Алек 1 0.13
Кюйперс Бас 0 0
Лтайеф Сайфалла 0 0
Меес Хилгерс 0 0

Карточки

Фейеноорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зерруки Рамиз 1 1
Ганцко Давид 2 0
Тимбер Квинтен 2 0
Приске Бриан 1 0
Ниукоп Барт 1 0
Стенгс Келвин 1 0
Ин-Бом Хван 1 0
Миламбо Антони 1 0
Белен Томас 1 0
Осман Ибрагим 1 0
Зекиель Дживай 1 0
Надже Крис-Кевин 1 0
Твенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эйтинг Карел 2 0
Стейн Сем 2 0
Меес Хилгерс 2 0
Салах-Эддин Анасс 1 0
Регер Юри 1 0
Макс Брюнс 1 0
Эль-Идрис Юнус Та 1 0
Бесселинк Гийс 1 0

Результаты матчей

Фейеноорд
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Твенте
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

1
2
Фейеноорд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Твенте
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

8
5
Фейеноорд
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
71% (5)
0% (0)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
0% (0)
71% (5)
Твенте
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

9
7

Голы по времени матча

Забито

5
9
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
1
20%
3
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
20%
2
22%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Пропущено

2
5
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Забито

8
5
1 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 4
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
3
38%
2
40%
61-75
1
13%
1
20%
76-90

Пропущено

6
2
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
1
50%
76-90

Забито

13
14
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 6
0 Не забивали 0
2
15%
3
21%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
2
15%
2
14%
31-45
3
23%
2
14%
46-60
4
31%
4
29%
61-75
1
8%
2
14%
76-90

Пропущено

8
7
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
3
38%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
63%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Фейеноорд
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Жирона - Фейеноорд 2:3 НЕК Неймеген - Фейеноорд 1:1 Фейеноорд - НАК Бреда 2:0 Фейеноорд - Байер Л 0:4
Гронинген - Фейеноорд 2:2 Спарта Роттердам - Фейеноорд 1:1 ПЕК Зволле - Фейеноорд 1:5 Фейеноорд - Виллем II 1:1 ПСВ - Фейеноорд 4:4 Фейеноорд - Монако 1:3 Бенфика - Фейеноорд 5:0 Фейеноорд - Серкль Брюгге 1:0 Фейеноорд - Генк 3:1 Дордрехт - Фейеноорд 0:4 Фейеноорд - Эксельсиор 4:0 НЕК Неймеген - Фейеноорд 2:3 Фейеноорд - ПЕК Зволле 5:0 Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 1:3 Фейеноорд - НЕК Неймеген 1:0 Фортуна Ситтард - Фейеноорд 0:1
Твенте
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Твенте - Фенербахче 1:1 Твенте - НАК Бреда 1:0 Манчестер Юнайтед - Твенте 1:1 Алмере Сити - Твенте 0:5
Твенте - Херенвен 2:0 Твенте - ПЕК Зволле 1:1 Утрехт - Твенте 2:1 Твенте - Спарта Роттердам 1:1 Твенте - Ред Булл Зальцбург 3:3 НЕК Неймеген - Твенте 1:2 Ред Булл Зальцбург - Твенте 2:1 Твенте - Шальке 04 0:0 Ганновер 96 - Твенте 3:3 Твенте - Сент-Трейден 2:2 Твенте - Мотеруэлл 2:2 ПЕК Зволле - Твенте 1:2 Твенте - Волендам 7:2 АЗ Алкмаар - Твенте 2:1 Твенте - Алмере Сити 3:1 Аякс - Твенте 2:1

Результаты матчей

Фейеноорд
Твенте

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 50%
1:5
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:1
2 раза 50%
0:5
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
5
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Точный счет

1:1
3 раза 43%
1:5
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:5
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
3 раза 43%
5
1 раз 14%
1
5 раз 63%
2
2 раза 25%
5
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Фейеноорд
Твенте

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
2
2
1
3
2.5
1
3
1
3
3.5
1
3
1
3
4.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
1.5
Больше Меньше
3
5
1
6
2.5
1
7
1
6
3.5
1
7
1
6
4.5
1
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 8 8 0 0 27 - 5 24
2.
Утрехт
 Заявка 7 6 1 0 14 - 8 19
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 7 5 1 1 17 - 4 16
4.
Твенте
 Заявка 8 4 2 2 14 - 7 14
5.
Фейеноорд
 Заявка 7 3 4 0 14 - 7 13
6.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 8 4 1 3 10 - 10 13
7.
Виллем II
 Заявка 8 3 2 3 11 - 9 11
8.
Аякс
 Заявка 5 3 1 1 10 - 3 10
9.
Спарта Роттердам
 Заявка 8 2 4 2 9 - 9 10
10.
Гронинген
 Заявка 7 2 3 2 10 - 8 9
11.
НАК Бреда
 Заявка 8 3 0 5 6 - 14 9
12.
Хераклес
 Заявка 8 2 3 3 7 - 13 9
13.
ПЕК Зволле
 Заявка 8 2 2 4 8 - 11 8
14.
Херенвен
 Заявка 8 2 2 4 10 - 17 8
15.
Фортуна Ситтард
 Заявка 7 2 1 4 7 - 13 7
16.
НЕК Неймеген
 Заявка 8 2 1 5 7 - 9 7
17.
Алмере Сити
 Заявка 8 0 2 6 2 - 19 2
18.
Валвейк
 Заявка 8 0 0 8 5 - 22 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 4 4 0 0 12 - 2 12
2.
Утрехт
 Заявка 4 4 0 0 9 - 5 12
3.
НАК Бреда
 Заявка 4 3 0 1 5 - 3 9
4.
Херенвен
 Заявка 4 2 2 0 8 - 3 8
5.
Твенте
 Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
6.
Фейеноорд
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
7.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
8.
Аякс
 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
9.
АЗ Алкмаар
 Заявка 3 2 0 1 11 - 3 6
10.
Виллем II
 Заявка 4 2 0 2 6 - 4 6
11.
ПЕК Зволле
 Заявка 4 2 0 2 6 - 7 6
12.
Гронинген
 Заявка 4 1 2 1 6 - 4 5
13.
Хераклес
 Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
14.
НЕК Неймеген
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
15.
Фортуна Ситтард
 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
16.
Спарта Роттердам
 Заявка 4 0 3 1 3 - 4 3
17.
Алмере Сити
 Заявка 5 0 1 4 2 - 15 1
18.
Валвейк
 Заявка 4 0 0 4 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 4 4 0 0 15 - 3 12
2.
АЗ Алкмаар
 Заявка 4 3 1 0 6 - 1 10
3.
Утрехт
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
4.
Спарта Роттердам
 Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
5.
Твенте
 Заявка 4 2 0 2 9 - 5 6
6.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 4 2 0 2 3 - 6 6
7.
Фейеноорд
 Заявка 4 1 3 0 9 - 5 6
8.
Виллем II
 Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
9.
Аякс
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
10.
Гронинген
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
11.
Фортуна Ситтард
 Заявка 4 1 1 2 3 - 7 4
12.
Хераклес
 Заявка 4 1 1 2 3 - 8 4
13.
НЕК Неймеген
 Заявка 4 1 0 3 3 - 4 3
14.
ПЕК Зволле
 Заявка 4 0 2 2 2 - 4 2
15.
Алмере Сити
 Заявка 3 0 1 2 0 - 4 1
16.
НАК Бреда
 Заявка 4 0 0 4 1 - 11 0
17.
Валвейк
 Заявка 4 0 0 4 3 - 13 0
18.
Херенвен
 Заявка 4 0 0 4 2 - 14 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Твенте Стейн Сем 7 (1)
АЗ Алкмаар Пэрротт Трой 5
ПСВ Де Йонг Люк 4 (4)
АЗ Алкмаар Садик Ибраим 4 (3)
ПСВ Лосано Ирвинг 4 (1)
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Топ нарушителей
НАК Бреда Берг Ян 4
Гронинген Бакуна Леандро 3
Гоу Эхед Иглс Наубер Геррит 3
Виллем II Сигургейрссон Рунар Тор 3
НАК Бреда Граймль Лео 3
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