Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

88' Матч возобновлен

88' Ох, нехорошо это выглядит. Ганцко Давид получил травму и медбригада забирает его с поля.

88' Ганцко Давид на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

88' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

86' Удар от ворот произведет Твенте

86' Ганцко Давид решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

84' Тактическая замена. Макс Брюнс уходит с поля и его заменяет Матиас Кьело

82' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

81' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Ван Берген Митчелл навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

79' Г О О О О Л - Стейн Сем забивает с левой ноги!

78' Кюйперс Бас из команды Твенте своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

77' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

77' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

75' Удар от ворот произведет Твенте

73' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Ин-Бом Хван навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

70' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

69' Стейн Сем бьет ударом через себя, но Тимон Велленройтер блокирует удар!

67' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Матч возобновлен

66' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

66' Ин-Бом Хван совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

65' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Салах-Эддин Анасс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

64' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

62' Ин-Бом Хван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

59' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

58' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Удар от ворот произведет Твенте

57' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Удар от ворот произведет Фейеноорд

56' Даан Ротс не смог попасть в створ ударом издали

54' Удар от ворот произведет Твенте

54' Буэно Уго не смог попасть в створ ударом издали

54' Пайшао Игор навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

52' Хорошую попытку сделал Ламмерс Сэм . Удар в створ, но вратарь начеку

52' Влап Михел создает голевую возможность для своего партнера по команде.

51' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Матч возобновлен

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Буэно Уго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля