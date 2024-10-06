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  3. Швейцария
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 9. Стадион: .
Цюрих
1:1
Конец матча
Лугано
0'
0:1
26' Гол
Алиседа Игнасио
1:1
35' Гол
Переа Хуан
51' Желтая карточка
Думбия Усман
66' Желтая карточка
Конде Шейк
85' Желтая карточка
Дзанотти Маттиа
90'+6
25
Бреше
Янник
5
Гомез
Мариано
24
Катич
Никола
31
Крюезиу
Мирлинд
8
Samuel
Ballet
20
Calixte
Ligue
7
Красничи
Бледиан
17
Конде
Шейк
10
Маркезано
Антонио
23
Шуиар
Мунир
9
Переа
Хуан
1
Саипи
Амир
46
Дзанотти
Маттиа
17
Май
Ларс-Лукас
5
Хайдари
Альбиан
26
Маркеш
Мартим
25
Бислими
Уран
20
Думбия
Усман
29
Махмуд
Хадж
11
Штеффен
Ренато
93
Пржибылко
Каспер
31
Алиседа
Игнасио
Цюрих
3-4-2-1
Лугано
4-3-3

История личных встреч

Цюрих
Лугано

17 матчей

88.2%
11.8%
15 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

64.7%
47.1%
11 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.8%
29.4%
11.8%
10 побед 5 ничьих 0 побед

20 матчей

30%
70%
0 побед 6 ничьих 14 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 8 ничьих 10 побед

Второй тайм

65%
35%
0 побед 13 ничьих 9 побед

37 матчей

40.5%
21.6%
37.9%
15 побед 8 ничьих 14 побед

Первый тайм

29.7%
43.2%
27.1%
11 побед 16 ничьих 10 побед

Второй тайм

27%
48.6%
24.4%
10 побед 18 ничьих 9 побед

История матчей

С
2:1
С
2:0
С
0:3
С
3:0
С
2:3
С
2:0
С
2:0
С
1:2
С
2:1
С
3:0
С
1:0
С
0:2
С
3:0
С
0:1
С
0:1
С
2:2
С
1:0
С
1:0
С
0:0
С
0:4
С
3:0
С
0:1
С
0:0
С
1:0
С
1:1
С
3:0
С
3:0
С
0:0
К
0:1
С
0:4
С
0:0
С
5:3
С
0:0
ТМС
0:1
ТМС
2:2
ТМС
1:0
ТМС
1:4

Голы

Всего голов

29
16

Голов в среднем за матч

1.71
0.8

Среднее время на гол

52
112

Всего голов

18
21

Голов в среднем за матч

0.9
1.24

Среднее время на гол

100
72

Всего голов

47
37

Голов в среднем за матч

1.27
1

Тотал матчей

2.5
32
Больше 86%
Меньше 14%
5
22
Больше 59%
Меньше 41%
15
17
Больше 46%
Меньше 54%
20
7
Больше 19%
Меньше 81%
30
3
Больше 8%
Меньше 92%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
36

Среднее время на гол

70
90

Бомбардиры внутри турнира

Цюрих
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Переа Хуан 5 0.56
Маркезано Антонио 3 (2) 0.33
Катич Никола 2 0.22
Шуиар Мунир 1 0.11
Красничи Бледиан 1 0.11
Гомез Мариано 1 0.11
Эммануэль Умех 1 0.11
Joseph Saboko 1 0.11
Конде Шейк 0 0
Calixte Ligue 0 0
Лугано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Штеффен Ренато 3 0.33
Алиседа Игнасио 3 0.33
Пржибылко Каспер 3 0.33
Маю Хишам 1 0.11
Вляди Шкельчим 1 0.11
Бислими Уран 1 0.11
Махмуд Хадж 1 0.11
Бро-Гийяр Закари 0 0
Киминьяни Янис 0 0
Душ Сантуш Даниэл 0 0

Карточки

Цюрих
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Переа Хуан 3 1
Окита Жонатан 3 0
Гомез Мариано 3 0
Конде Шейк 3 0
Лайднер Дорон 3 0
Крюезиу Мирлинд 1 1
Катич Никола 2 0
Шуиар Мунир 2 0
Маркезано Антонио 1 0
Око-Флекс Армостронг 1 0
Валльнер Сильван 1 0
Африйе Дэниел 1 0
Эммануэль Умех 1 0
Cheveyo Tsawa 1 0
Joseph Saboko 1 0
Daniel Denoon 1 0
Лугано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Думбия Усман 3 0
Май Ларс-Лукас 3 0
Хайдари Альбиан 3 0
Пападопулос Антониос 2 0
Киминьяни Янис 2 0
Бислими Уран 2 0
Дзанотти Маттиа 2 0
Боттани Маттиа 1 0
Штеффен Ренато 1 0
Гргич Анто 1 0
Мацек Роман 1 0
Маркеш Мартим 1 0

Результаты матчей

Цюрих
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Лугано
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

2
1
Цюрих
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Лугано
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

7
7
Цюрих
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Лугано
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

7
6

Упущенные победы

9
8

Голы по времени матча

Забито

8
4
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
1
13%
1
25%
1-15
1
13%
1
25%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
25%
1
25%
76-90

Пропущено

5
4
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
60%
0
0%
16-30
1
20%
2
50%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

8
9
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
1
13%
1
11%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
2
22%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
3
33%
61-75
2
25%
3
33%
76-90

Пропущено

5
8
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
1
20%
2
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
13%
46-60
1
20%
2
25%
61-75
2
40%
2
25%
76-90

Забито

16
13
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
2
13%
2
15%
1-15
3
19%
1
8%
16-30
3
19%
2
15%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
1
6%
4
31%
61-75
4
25%
4
31%
76-90

Пропущено

10
12
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
0
0%
1
8%
1-15
4
40%
2
17%
16-30
1
10%
2
17%
31-45
2
20%
2
17%
46-60
1
10%
2
17%
61-75
2
20%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Цюрих
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Цюрих - Сьон 1:0 Санкт-Галлен - Цюрих 4:1 Базель - Цюрих 0:2 КС Ле Локль - Цюрих 0:3
Хоффенхайм - Цюрих 3:1 Цюрих - Люцерн 1:1 Цуг - Цюрих 0:2 Витория Гимарайнш - Цюрих 2:0 Цюрих - Лозанна 2:0 Цюрих - Витория Гимарайнш 0:3 Янг Бойз - Цюрих 2:2 Шелбурн - Цюрих 0:0 Цюрих - Винтертур 4:2 Цюрих - Шелбурн 3:0 Ивердон - Цюрих 0:2 Магдебург - Цюрих 4:0 Тун - Цюрих 0:0 Цюрих - Виль 5:4 Регенсдорф - Цюрих 0:2 Диетикон - Цюрих 0:2
Лугано
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Лугано - ХИК 3:0 Лугано - Винтертур 2:1 Сьон - Лугано 0:0 Лозанна - Лугано 1:2
Рапперсвиль-Йона - Лугано 1:3 Лугано - Санкт-Галлен 1:1 Бешикташ - Лугано 5:1 Лугано - Бешикташ 3:3 Брюль II - Лугано 1:7 Лугано - Партизан 2:2 Лугано - Люцерн 2:3 Партизан - Лугано 0:1 Лугано - Серветт 3:1 Фенербахче - Лугано 2:1 Базель - Лугано 1:2 Лугано - Фенербахче 3:4 Лугано - Грасcхоппер 2:1 Интер Милан - Лугано 3:2 Лугано - Парма 3:1 Лугано - Арау 0:1

Результаты матчей

Цюрих
Лугано

Точный счет

1:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
2:1
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:2
2 раза 50%
2:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
1:2
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
3 раза 75%
1
1 раз 25%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Точный счет

0:2
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
2
4 раза 44%
4
1 раз 11%
2
5 раз 56%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Цюрих
Лугано

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
1.5
Больше Меньше
4
1
1
4
2.5
1
4
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
1.5
Больше Меньше
6
3
1
8
2.5
1
8
1
8
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 9 5 3 1 16 - 10 18
2.
Люцерн
 9 5 3 1 17 - 11 18
3.
Лугано
 9 5 3 1 15 - 10 18
4.
Серветт
 0:0 9 5 2 2 13 - 15 17
5.
Санкт-Галлен
 0:0 9 4 2 3 16 - 10 14
6.
Сьон
 9 3 3 3 11 - 8 12
7.
Базель
 0:0 9 3 2 4 15 - 9 11
8.
Ивердон
 9 2 3 4 9 - 14 9
9.
Грасcхоппер
 9 2 2 5 10 - 14 8
10.
Лозанна
 9 2 2 5 13 - 19 8
11.
Винтертур
 9 2 1 6 6 - 16 7
12.
Янг Бойз
 0:0 9 1 4 4 11 - 16 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 5 3 2 0 9 - 4 11
2.
Санкт-Галлен
 0:0 5 3 1 1 11 - 4 10
3.
Люцерн
 5 3 1 1 8 - 4 10
4.
Лугано
 5 3 1 1 10 - 7 10
5.
Серветт
 0:0 4 3 0 1 7 - 9 9
6.
Сьон
 5 2 3 0 8 - 2 9
7.
Ивердон
 4 2 1 1 5 - 5 7
8.
Винтертур
 5 2 1 2 3 - 5 7
9.
Лозанна
 4 2 0 2 10 - 9 6
10.
Грасcхоппер
 4 1 2 1 7 - 8 5
11.
Базель
 0:0 4 1 1 2 3 - 4 4
12.
Янг Бойз
 0:0 4 0 2 2 4 - 6 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лугано
 4 2 2 0 5 - 3 8
2.
Люцерн
 4 2 2 0 9 - 7 8
3.
Серветт
 0:0 5 2 2 1 6 - 6 8
4.
Цюрих
 4 2 1 1 7 - 6 7
5.
Базель
 0:0 5 2 1 2 12 - 5 7
6.
Янг Бойз
 0:0 5 1 2 2 7 - 10 5
7.
Санкт-Галлен
 0:0 4 1 1 2 5 - 6 4
8.
Сьон
 4 1 0 3 3 - 6 3
9.
Грасcхоппер
 5 1 0 4 3 - 6 3
10.
Ивердон
 5 0 2 3 4 - 9 2
11.
Лозанна
 5 0 2 3 3 - 10 2
12.
Винтертур
 4 0 0 4 3 - 11 0
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Топ бомбардиров
Цюрих Переа Хуан 5 (1)
Серветт Кутеса Дерек 5
Базель Барри Тьерно 5
Базель Айети Альбиан 4 (3)
Люцерн Клиджэ Тибо 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ивердон Сеспедес Борис 5
Цюрих Переа Хуан 1 3
Базель Авдуллаху Леон 1 3
Лозанна Дюссенн Ноэ 4
Винтертур Granit Lekaj 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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