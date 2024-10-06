Тур: 9. Стадион: Летцигрунд.
0'
0:1
26' ГолАлиседа Игнасио
1:1
35' ГолПереа Хуан
51' Желтая карточкаДумбия Усман
66' Желтая карточкаКонде Шейк
85' Желтая карточкаДзанотти Маттиа
90'+6
Ход матча
26'
35'
1:1
51'
66'
85'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 7
-
2 Удары в створ 7
-
6 Угловые 8
-
1 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
255 Количество передач 528
-
33 Владение мячом, % 67
Прогноз на матч от Liveresult
25
Бреше
Янник
24
Катич
Никола
17
Конде
Шейк
23
Шуиар
Мунир
25
Бислими
Уран
20
Думбия
Усман
29
Махмуд
Хадж
- Основной состав
-
25 Бреше ЯнникВратарь
- Защитник
-
24 Катич НиколаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Конде ШейкПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Шуиар МунирПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Мэтью ИфинийПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мониц Рикардо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Бислими УранПолузащитник
-
20 Думбия УсманПолузащитник
-
29 Махмуд ХаджПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Маю ХишамПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кроки-Торти Маттиа
История личных встреч
Цюрих
Лугано
17 матчей
88.2%
11.8%
15 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
64.7%
47.1%
11 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.8%
29.4%
11.8%
10 побед 5 ничьих 0 побед
20 матчей
30%
70%
0 побед 6 ничьих 14 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 8 ничьих 10 побед
Второй тайм
65%
35%
0 побед 13 ничьих 9 побед
37 матчей
40.5%
21.6%
37.9%
15 побед 8 ничьих 14 побед
Первый тайм
29.7%
43.2%
27.1%
11 побед 16 ничьих 10 побед
Второй тайм
27%
48.6%
24.4%
10 побед 18 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
29
16
Голов в среднем за матч
1.71
0.8
Среднее время на гол
52
112
Всего голов
18
21
Голов в среднем за матч
0.9
1.24
Среднее время на гол
100
72
Всего голов
47
37
Голов в среднем за матч
1.27
1
Тотал матчей
2.5
32
Больше 86%
Меньше 14%
5
22
Больше 59%
Меньше 41%
15
17
Больше 46%
Меньше 54%
20
7
Больше 19%
Меньше 81%
30
3
Больше 8%
Меньше 92%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
Среднее время на гол
70
90
Бомбардиры внутри турнира
Цюрих
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Переа Хуан
|5
|0.56
|Маркезано Антонио
|3 (2)
|0.33
|Катич Никола
|2
|0.22
|Шуиар Мунир
|1
|0.11
|Красничи Бледиан
|1
|0.11
|Гомез Мариано
|1
|0.11
|Эммануэль Умех
|1
|0.11
|Joseph Saboko
|1
|0.11
|Конде Шейк
|0
|0
|Calixte Ligue
|0
|0
Лугано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Штеффен Ренато
|3
|0.33
|Алиседа Игнасио
|3
|0.33
|Пржибылко Каспер
|3
|0.33
|Маю Хишам
|1
|0.11
|Вляди Шкельчим
|1
|0.11
|Бислими Уран
|1
|0.11
|Махмуд Хадж
|1
|0.11
|Бро-Гийяр Закари
|0
|0
|Киминьяни Янис
|0
|0
|Душ Сантуш Даниэл
|0
|0
Карточки
Цюрих
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Переа Хуан
|3
|1
|Окита Жонатан
|3
|0
|Гомез Мариано
|3
|0
|Конде Шейк
|3
|0
|Лайднер Дорон
|3
|0
|Крюезиу Мирлинд
|1
|1
|Катич Никола
|2
|0
|Шуиар Мунир
|2
|0
|Маркезано Антонио
|1
|0
|Око-Флекс Армостронг
|1
|0
|Валльнер Сильван
|1
|0
|Африйе Дэниел
|1
|0
|Эммануэль Умех
|1
|0
|Cheveyo Tsawa
|1
|0
|Joseph Saboko
|1
|0
|Daniel Denoon
|1
|0
Лугано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Думбия Усман
|3
|0
|Май Ларс-Лукас
|3
|0
|Хайдари Альбиан
|3
|0
|Пападопулос Антониос
|2
|0
|Киминьяни Янис
|2
|0
|Бислими Уран
|2
|0
|Дзанотти Маттиа
|2
|0
|Боттани Маттиа
|1
|0
|Штеффен Ренато
|1
|0
|Гргич Анто
|1
|0
|Мацек Роман
|1
|0
|Маркеш Мартим
|1
|0
Результаты матчей
Цюрих
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Лугано
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
2
1
Цюрих
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Лугано
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
7
7
Цюрих
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Лугано
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
7
6
Упущенные победы
9
8
Голы по времени матча
Забито
8
4
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
1
13%
1
25%
1-15
1
13%
1
25%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
25%
1
25%
76-90
Пропущено
5
4
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
60%
0
0%
16-30
1
20%
2
50%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
8
9
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
1
13%
1
11%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
2
22%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
3
33%
61-75
2
25%
3
33%
76-90
Пропущено
5
8
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
1
20%
2
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
13%
46-60
1
20%
2
25%
61-75
2
40%
2
25%
76-90
Забито
16
13
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
2
13%
2
15%
1-15
3
19%
1
8%
16-30
3
19%
2
15%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
1
6%
4
31%
61-75
4
25%
4
31%
76-90
Пропущено
10
12
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
0
0%
1
8%
1-15
4
40%
2
17%
16-30
1
10%
2
17%
31-45
2
20%
2
17%
46-60
1
10%
2
17%
61-75
2
20%
3
25%
76-90
Результаты последних матчей
Цюрих
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Цюрих - Сьон 1:0 Санкт-Галлен - Цюрих 4:1 Базель - Цюрих 0:2 КС Ле Локль - Цюрих 0:3
Хоффенхайм - Цюрих 3:1 Цюрих - Люцерн 1:1 Цуг - Цюрих 0:2 Витория Гимарайнш - Цюрих 2:0 Цюрих - Лозанна 2:0 Цюрих - Витория Гимарайнш 0:3 Янг Бойз - Цюрих 2:2 Шелбурн - Цюрих 0:0 Цюрих - Винтертур 4:2 Цюрих - Шелбурн 3:0 Ивердон - Цюрих 0:2 Магдебург - Цюрих 4:0 Тун - Цюрих 0:0 Цюрих - Виль 5:4 Регенсдорф - Цюрих 0:2 Диетикон - Цюрих 0:2
Лугано
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Лугано - ХИК 3:0 Лугано - Винтертур 2:1 Сьон - Лугано 0:0 Лозанна - Лугано 1:2
Рапперсвиль-Йона - Лугано 1:3 Лугано - Санкт-Галлен 1:1 Бешикташ - Лугано 5:1 Лугано - Бешикташ 3:3 Брюль II - Лугано 1:7 Лугано - Партизан 2:2 Лугано - Люцерн 2:3 Партизан - Лугано 0:1 Лугано - Серветт 3:1 Фенербахче - Лугано 2:1 Базель - Лугано 1:2 Лугано - Фенербахче 3:4 Лугано - Грасcхоппер 2:1 Интер Милан - Лугано 3:2 Лугано - Парма 3:1 Лугано - Арау 0:1
Результаты матчей
Цюрих
Лугано
Точный счет
1:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
2:1
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:2
2 раза 50%
2:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
1:2
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
Точное количество голов
2
3 раза 75%
1
1 раз 25%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
Точный счет
0:2
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
2
4 раза 44%
4
1 раз 11%
2
5 раз 56%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Цюрих
Лугано
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
41
14
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
63
18
18
18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|5
|3
|1
|16 - 10
|18
|2.
|9
|5
|3
|1
|17 - 11
|18
|3.
|9
|5
|3
|1
|15 - 10
|18
|4.
|0:0
|9
|5
|2
|2
|13 - 15
|17
|5.
|0:0
|9
|4
|2
|3
|16 - 10
|14
|6.
|9
|3
|3
|3
|11 - 8
|12
|7.
|0:0
|9
|3
|2
|4
|15 - 9
|11
|8.
|9
|2
|3
|4
|9 - 14
|9
|9.
|9
|2
|2
|5
|10 - 14
|8
|10.
|9
|2
|2
|5
|13 - 19
|8
|11.
|9
|2
|1
|6
|6 - 16
|7
|12.
|0:0
|9
|1
|4
|4
|11 - 16
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|2
|0
|9 - 4
|11
|2.
|0:0
|5
|3
|1
|1
|11 - 4
|10
|3.
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|4.
|5
|3
|1
|1
|10 - 7
|10
|5.
|0:0
|4
|3
|0
|1
|7 - 9
|9
|6.
|5
|2
|3
|0
|8 - 2
|9
|7.
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|8.
|5
|2
|1
|2
|3 - 5
|7
|9.
|4
|2
|0
|2
|10 - 9
|6
|10.
|4
|1
|2
|1
|7 - 8
|5
|11.
|0:0
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|12.
|0:0
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|2.
|4
|2
|2
|0
|9 - 7
|8
|3.
|0:0
|5
|2
|2
|1
|6 - 6
|8
|4.
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|5.
|0:0
|5
|2
|1
|2
|12 - 5
|7
|6.
|0:0
|5
|1
|2
|2
|7 - 10
|5
|7.
|0:0
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|8.
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|9.
|5
|1
|0
|4
|3 - 6
|3
|10.
|5
|0
|2
|3
|4 - 9
|2
|11.
|5
|0
|2
|3
|3 - 10
|2
|12.
|4
|0
|0
|4
|3 - 11
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Цюрих
|Переа Хуан
|5 (1)
|Серветт
|Кутеса Дерек
|5
|Базель
|Барри Тьерно
|5
|Базель
|Айети Альбиан
|4 (3)
|Люцерн
|Клиджэ Тибо
|4 (2)
|Ивердон
|Сеспедес Борис
|5
|Цюрих
|Переа Хуан
|1 3
|Базель
|Авдуллаху Леон
|1 3
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|4
|Винтертур
|Granit Lekaj
|1 2