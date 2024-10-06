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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2024-2025
Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Линдхут Аллард
Аякс
1:1
Второй тайм: 90+'
Гронинген
0'
1:0
21' Гол
Классен Дэви
42' Желтая карточка
Ресинк Стейе
65' Желтая карточка
Шутало Йосип
1:1
70' Гол
Схредерс Йорг
72' Желтая карточка
Блокзайл Тиймен
1:1
73' Не забитый пенальти
Ван ден Бомен Бранко
74' Желтая карточка
Бас Юри
84' Желтая карточка
Годс Мика

Ход матча

21'
Классен Дэви
(Бробби Брайан)
1:0
42'
 
Ресинк Стейе
46'
 
Валенте Лусиано
Ресинк Стейе
59'
Акпом Чуба
Бробби Брайан
 
59'
Расмуссен Кристиан
Траоре Бертран
 
65'
Шутало Йосип
 
70'
1:1
Схредерс Йорг
72'
 
Блокзайл Тиймен
73'
Ван ден Бомен Бранко
1:1
74'
Бас Юри
 
74'
Хендерсон Джордан
Классен Дэви
 
80'
 
Finn Stam
Wouter Prins
80'
 
Остинг Тейс
Ван Берген Том
84'
Годс Мика
 
85'
 
Пелюпесси Йоей
Схредерс Йорг
85'
Гааей Антон
Годс Мика
 
85'
Вегхорст Ваут
Шутало Йосип
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 10
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 423 Количество передач 178
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

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Аякс
Ничья
Гронинген
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22
Пасвер
Ремко
2
Ренсх
Девайн
37
Шутало
Йосип
15
Бас
Юри
4
Хато
Йоррель
21
Ван
ден
Бомен
Бранко
18
Классен
Дэви
8
Тейлор
Кеннет
20
Траоре
Бертран
9
Бробби
Брайан
11
Годс
Мика
1
Вассен
Этьенн
7
Бакуна
Леандро
5
Ренте
Марко
3
Блокзайл
Тиймен
2
Wouter
Prins
27
Мендес
Руи
6
Ресинк
Стейе
8
Хове
Йохан
14
Схредерс
Йорг
29
Постема
Романо
26
Ван
Берген
Том
Аякс
4-3-3
Гронинген
4-4-2

История личных встреч

Аякс
Гронинген

25 матчей

96%
4%
24 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

68%
12%
20%
17 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

96%
4%
24 победы 1 ничья 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

112.5%
0 побед 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

33 матча

72.7%
12.1%
15.2%
24 победы 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

51.5%
36.4%
12.1%
17 побед 12 ничьих 4 победы

Второй тайм

72.7%
15.2%
12.1%
24 победы 5 ничьих 4 победы

История матчей

Э
2:3
Э
6:1
Э
1:3
Э
3:0
Э
3:1
Э
1:0
Э
2:1
Э
2:0
Э
0:1
Э
3:0
Э
1:2
Э
3:1
Э
1:1
Э
2:0
Э
1:2
Э
2:0
Э
2:0
Э
2:0
Э
2:1
Э
1:1
Э
0:2
К
0:3
Э
2:0
Э
2:0
Э
1:0
Э
2:0
Э
2:2
Э
3:0
ТМС
1:1
Э
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2

Голы

Всего голов

39
25

Голов в среднем за матч

2.44
1.47

Среднее время на гол

36
61

Всего голов

17
5

Голов в среднем за матч

1
0.31

Среднее время на гол

90
288

Всего голов

56
30

Голов в среднем за матч

1.7
0.91

Тотал матчей

2.5
28
Больше 85%
Меньше 15%
5
15
Больше 45%
Меньше 55%
18
6
Больше 18%
Меньше 82%
27
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
32

Среднее время на гол

53
99

Бомбардиры внутри турнира

Аякс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Траоре Бертран 2 0.33
Классен Дэви 2 0.33
Хато Йоррель 1 0.17
Акпом Чуба 1 0.17
Годс Мика 1 0.17
Тейлор Кеннет 1 0.17
Ренсх Девайн 1 0.17
Хлинссон Кристиан 1 0.17
Бас Юри 1 0.17
Хендерсон Джордан 0 0
Бергёйс Стивен 0 0
Бробби Брайан 0 0
Гронинген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Схредерс Йорг 3 0.38
Бакуна Леандро 2 (1) 0.25
Виллюмссон Бриньольфур Дарри 2 0.25
Мендес Руи 1 0.13
Валенте Лусиано 1 0.13
Ван Берген Том 1 0.13
Ренте Марко 1 0.13
Пеерсман Марвин 0 0
Пелюпесси Йоей 0 0
Finn Stam 0 0

Карточки

Аякс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бробби Брайан 2 0
Маннсверк Сиверт 1 0
Шутало Йосип 1 0
Бас Юри 1 0
Гааей Антон 1 0
Годс Мика 1 0
Гронинген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бакуна Леандро 3 0
Finn Stam 3 0
Пеерсман Марвин 1 1
Ресинк Стейе 2 0
Валенте Лусиано 2 0
Виллюмссон Бриньольфур Дарри 0 1
Вассен Этьенн 1 0
Мендес Руи 1 0
Постема Романо 1 0
Блокзайл Тиймен 1 0
Ван Берген Том 1 0
Схредерс Йорг 1 0
Wouter Prins 1 0

Результаты матчей

Аякс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Гронинген
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
2
Аякс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Гронинген
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

3
7
Аякс
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Гронинген
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

3
9

Голы по времени матча

Забито

6
4
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
1
17%
2
50%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
1
17%
1
25%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 3
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

4
7
0 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 5
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
1
14%
61-75
2
50%
2
29%
76-90

Пропущено

3
3
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
1
33%
2
67%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

10
11
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
0 Не забивали 2
1
10%
3
27%
1-15
1
10%
1
9%
16-30
1
10%
2
18%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
3
30%
2
18%
61-75
3
30%
3
27%
76-90

Пропущено

3
7
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 6
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
14%
46-60
1
33%
3
43%
61-75
1
33%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Аякс
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Славия Прага - Аякс 1:1 Валвейк - Аякс 0:2 Аякс - Бешикташ 4:0 Гоу Эхед Иглс - Аякс 1:1
Аякс - Фортуна Ситтард 5:0 Аякс - Ягеллония Белосток 3:0 Ягеллония Белосток - Аякс 1:4 НАК Бреда - Аякс 2:1 Аякс - Панатинаикос 0:1 Аякс - Херенвен 1:0 Панатинаикос - Аякс 0:1 Войводина Нови Сад - Аякс 1:3 Аякс - Войводина Нови Сад 1:0 Аякс - Олимпиакос 1:0 Аякс - Аль-Васль 2:1 Аякс - Рейнджерс 2:1 Аякс - Сент-Трейден 4:0 Аякс - ПЕК Зволле 0:1 Витесс - Аякс 2:2 Аякс - Алмере Сити 3:0
Гронинген
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Гронинген - Гоу Эхед Иглс 0:1 Херенвен - Гронинген 2:1 Гронинген - Фейеноорд 2:2 Алмере Сити - Гронинген 1:1
Гронинген - АЗ Алкмаар 0:0 Валвейк - Гронинген 1:2 Гронинген - НАК Бреда 4:1 Гронинген - Хераклес 2:0 Гронинген - Ламия 4:1 Гронинген - Эммен 3:2 Гронинген - Рот-Вайсс Эрфурт 1:0 Гронинген - Дендер 4:4 АСВБ Блайхам - Гронинген 0:15 АСВБ Блейхам - Гронинген 0:15 ГОМОС Норг - Гронинген 0:9 Гронинген - Гомос 9:0 Гронинген - Рода 2:0 Телстар - Гронинген 1:1 Виллем II - Гронинген 1:1 Гронинген - Камбюр 3:0

Результаты матчей

Аякс
Гронинген

Точный счет

1:0
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
5
1 раз 50%
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
5
1 раз 20%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
4
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Аякс
Гронинген

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
2
2
1
1
2.5
1
3
1
1
3.5
1
3
1
1
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
1.5
Больше Меньше
3
4
1
4
2.5
1
6
1
4
3.5
1
6
1
4
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 8 8 0 0 27 - 5 24
2.
Утрехт
 Заявка 7 6 1 0 14 - 8 19
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 7 5 1 1 17 - 4 16
4.
Твенте
 Заявка 8 4 2 2 14 - 7 14
5.
Фейеноорд
 Заявка 7 3 4 0 14 - 7 13
6.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 8 4 1 3 10 - 10 13
7.
Аякс
 1:1 Заявка 6 3 2 1 11 - 4 11
8.
Виллем II
 Заявка 8 3 2 3 11 - 9 11
9.
Гронинген
 1:1 Заявка 8 2 4 2 11 - 9 10
10.
Спарта Роттердам
 Заявка 8 2 4 2 9 - 9 10
11.
НАК Бреда
 Заявка 8 3 0 5 6 - 14 9
12.
Хераклес
 Заявка 8 2 3 3 7 - 13 9
13.
ПЕК Зволле
 Заявка 8 2 2 4 8 - 11 8
14.
Херенвен
 Заявка 8 2 2 4 10 - 17 8
15.
Фортуна Ситтард
 Заявка 7 2 1 4 7 - 13 7
16.
НЕК Неймеген
 Заявка 8 2 1 5 7 - 9 7
17.
Алмере Сити
 Заявка 8 0 2 6 2 - 19 2
18.
Валвейк
 Заявка 8 0 0 8 5 - 22 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 4 4 0 0 12 - 2 12
2.
Утрехт
 Заявка 4 4 0 0 9 - 5 12
3.
НАК Бреда
 Заявка 4 3 0 1 5 - 3 9
4.
Херенвен
 Заявка 4 2 2 0 8 - 3 8
5.
Твенте
 Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
6.
Аякс
 1:1 Заявка 3 2 1 0 7 - 1 7
7.
Фейеноорд
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
8.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
9.
АЗ Алкмаар
 Заявка 3 2 0 1 11 - 3 6
10.
Виллем II
 Заявка 4 2 0 2 6 - 4 6
11.
ПЕК Зволле
 Заявка 4 2 0 2 6 - 7 6
12.
Гронинген
 1:1 Заявка 4 1 2 1 6 - 4 5
13.
Хераклес
 Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
14.
НЕК Неймеген
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
15.
Фортуна Ситтард
 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
16.
Спарта Роттердам
 Заявка 4 0 3 1 3 - 4 3
17.
Алмере Сити
 Заявка 5 0 1 4 2 - 15 1
18.
Валвейк
 Заявка 4 0 0 4 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 4 4 0 0 15 - 3 12
2.
АЗ Алкмаар
 Заявка 4 3 1 0 6 - 1 10
3.
Утрехт
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
4.
Спарта Роттердам
 Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
5.
Твенте
 Заявка 4 2 0 2 9 - 5 6
6.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 4 2 0 2 3 - 6 6
7.
Фейеноорд
 Заявка 4 1 3 0 9 - 5 6
8.
Гронинген
 1:1 Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
9.
Виллем II
 Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
10.
Аякс
 1:1 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
11.
Фортуна Ситтард
 Заявка 4 1 1 2 3 - 7 4
12.
Хераклес
 Заявка 4 1 1 2 3 - 8 4
13.
НЕК Неймеген
 Заявка 4 1 0 3 3 - 4 3
14.
ПЕК Зволле
 Заявка 4 0 2 2 2 - 4 2
15.
Алмере Сити
 Заявка 3 0 1 2 0 - 4 1
16.
Валвейк
 Заявка 4 0 0 4 3 - 13 0
17.
НАК Бреда
 Заявка 4 0 0 4 1 - 11 0
18.
Херенвен
 Заявка 4 0 0 4 2 - 14 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Твенте Стейн Сем 7 (1)
АЗ Алкмаар Пэрротт Трой 5
ПСВ Де Йонг Люк 4 (4)
АЗ Алкмаар Садик Ибраим 4 (3)
ПСВ Лосано Ирвинг 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
НАК Бреда Берг Ян 4
Гронинген Бакуна Леандро 3
Гоу Эхед Иглс Наубер Геррит 3
Виллем II Сигургейрссон Рунар Тор 3
НАК Бреда Граймль Лео 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 91'
    Ренсх Девайн из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 91'
    Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 91'
    Аякс пытается что-то создать.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
  • 90'
    Ренте Марко из команды Гронинген перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 90'
    Контроль мяча: Аякс: 62%, Гронинген: 38%.
  • 90'
    Удар от ворот произведет Гронинген
  • 89'
    Аякс контролирует мяч.
  • 89'
    Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 89'
    Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 88'
    Аякс пытается что-то создать.
  • 87'
    Вассен Этьенн из команды Гронинген перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 86'
    Аякс пытается что-то создать.
  • 86'
    Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 86'
    Аякс пытается что-то создать.
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