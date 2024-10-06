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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2024-2025
Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Линдхут Аллард
Аякс
3:1
Конец матча
Гронинген
0'
1:0
21' Гол
Классен Дэви
42' Желтая карточка
Ресинк Стейе
65' Желтая карточка
Шутало Йосип
1:1
69' Гол
Схредерс Йорг
71' Желтая карточка
Блокзайл Тиймен
1:1
73' Не забитый пенальти
Ван ден Бомен Бранко
73' Желтая карточка
Бас Юри
83' Желтая карточка
Годс Мика
2:1
90' Гол
Вегхорст Ваут
3:1
90' Гол
Акпом Чуба
90'+6

Ход матча

21'
Классен Дэви
(Бробби Брайан)
1:0
42'
 
Ресинк Стейе
46'
 
Валенте Лусиано
Ресинк Стейе
59'
Акпом Чуба
Бробби Брайан
 
60'
Расмуссен Кристиан
Траоре Бертран
 
65'
Шутало Йосип
 
69'
1:1
Схредерс Йорг
71'
 
Блокзайл Тиймен
73'
Ван ден Бомен Бранко
1:1
73'
Бас Юри
 
74'
Хендерсон Джордан
Классен Дэви
 
80'
 
Finn Stam
Wouter Prins
80'
 
Остинг Тейс
Ван Берген Том
83'
Годс Мика
 
84'
 
Пелюпесси Йоей
Схредерс Йорг
84'
Гааей Антон
Годс Мика
 
84'
Вегхорст Ваут
Шутало Йосип
 
90'
Вегхорст Ваут
(Гааей Антон)
2:1
90'
Акпом Чуба
(Вегхорст Ваут)
3:1

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 3
  • 8 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 10
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 663 Количество передач 398
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Пасвер
Ремко
2
Ренсх
Девайн
37
Шутало
Йосип
15
Бас
Юри
4
Хато
Йоррель
21
Ван
ден
Бомен
Бранко
18
Классен
Дэви
8
Тейлор
Кеннет
20
Траоре
Бертран
9
Бробби
Брайан
11
Годс
Мика
1
Вассен
Этьенн
7
Бакуна
Леандро
5
Ренте
Марко
3
Блокзайл
Тиймен
2
Wouter
Prins
27
Мендес
Руи
6
Ресинк
Стейе
8
Хове
Йохан
14
Схредерс
Йорг
29
Постема
Романо
26
Ван
Берген
Том
Аякс
4-3-3
Гронинген
4-4-2

История личных встреч

Аякс
Гронинген

25 матчей

96%
4%
24 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

68%
12%
20%
17 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

96%
4%
24 победы 1 ничья 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

112.5%
0 побед 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

33 матча

72.7%
12.1%
15.2%
24 победы 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

51.5%
36.4%
12.1%
17 побед 12 ничьих 4 победы

Второй тайм

72.7%
15.2%
12.1%
24 победы 5 ничьих 4 победы

История матчей

Э
2:3
Э
6:1
Э
1:3
Э
3:0
Э
3:1
Э
1:0
Э
2:1
Э
2:0
Э
0:1
Э
3:0
Э
1:2
Э
3:1
Э
1:1
Э
2:0
Э
1:2
Э
2:0
Э
2:0
Э
2:0
Э
2:1
Э
1:1
Э
0:2
К
0:3
Э
2:0
Э
2:0
Э
1:0
Э
2:0
Э
2:2
Э
3:0
ТМС
1:1
Э
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2

Голы

Всего голов

39
25

Голов в среднем за матч

2.44
1.47

Среднее время на гол

36
61

Всего голов

17
5

Голов в среднем за матч

1
0.31

Среднее время на гол

90
288

Всего голов

56
30

Голов в среднем за матч

1.7
0.91

Тотал матчей

2.5
28
Больше 85%
Меньше 15%
5
15
Больше 45%
Меньше 55%
18
6
Больше 18%
Меньше 82%
27
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
32

Среднее время на гол

53
99

Бомбардиры внутри турнира

Аякс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Траоре Бертран 2 0.33
Классен Дэви 2 0.33
Акпом Чуба 2 0.33
Хато Йоррель 1 0.17
Вегхорст Ваут 1 0.17
Годс Мика 1 0.17
Тейлор Кеннет 1 0.17
Ренсх Девайн 1 0.17
Хлинссон Кристиан 1 0.17
Бас Юри 1 0.17
Хендерсон Джордан 0 0
Бергёйс Стивен 0 0
Бробби Брайан 0 0
Гааей Антон 0 0
Гронинген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Схредерс Йорг 3 0.38
Бакуна Леандро 2 (1) 0.25
Виллюмссон Бриньольфур Дарри 2 0.25
Мендес Руи 1 0.13
Валенте Лусиано 1 0.13
Ван Берген Том 1 0.13
Ренте Марко 1 0.13
Пеерсман Марвин 0 0
Пелюпесси Йоей 0 0
Finn Stam 0 0

Карточки

Аякс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бробби Брайан 2 0
Маннсверк Сиверт 1 0
Шутало Йосип 1 0
Бас Юри 1 0
Гааей Антон 1 0
Годс Мика 1 0
Гронинген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бакуна Леандро 3 0
Finn Stam 3 0
Пеерсман Марвин 1 1
Ресинк Стейе 2 0
Валенте Лусиано 2 0
Виллюмссон Бриньольфур Дарри 0 1
Вассен Этьенн 1 0
Мендес Руи 1 0
Постема Романо 1 0
Блокзайл Тиймен 1 0
Ван Берген Том 1 0
Схредерс Йорг 1 0
Wouter Prins 1 0

Результаты матчей

Аякс
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Гронинген
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

0
3
Аякс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Гронинген
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

3
7
Аякс
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Гронинген
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

3
10

Голы по времени матча

Забито

9
5
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
1
11%
2
40%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
2
40%
61-75
3
33%
1
20%
76-90

Пропущено

1
7
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 4
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
14%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Забито

4
7
0 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 6
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
1
14%
61-75
2
50%
2
29%
76-90

Пропущено

3
3
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
1
33%
2
67%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

13
12
4 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
0 Не забивали 2
1
8%
3
25%
1-15
2
15%
1
8%
16-30
1
8%
2
17%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
23%
3
25%
61-75
5
38%
3
25%
76-90

Пропущено

4
10
0 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 7
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
10%
46-60
2
50%
3
30%
61-75
1
25%
3
30%
76-90

Результаты последних матчей

Аякс
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Славия Прага - Аякс 1:1 Валвейк - Аякс 0:2 Аякс - Бешикташ 4:0 Гоу Эхед Иглс - Аякс 1:1
Аякс - Фортуна Ситтард 5:0 Аякс - Ягеллония Белосток 3:0 Ягеллония Белосток - Аякс 1:4 НАК Бреда - Аякс 2:1 Аякс - Панатинаикос 0:1 Аякс - Херенвен 1:0 Панатинаикос - Аякс 0:1 Войводина Нови Сад - Аякс 1:3 Аякс - Войводина Нови Сад 1:0 Аякс - Олимпиакос 1:0 Аякс - Аль-Васль 2:1 Аякс - Рейнджерс 2:1 Аякс - Сент-Трейден 4:0 Аякс - ПЕК Зволле 0:1 Витесс - Аякс 2:2 Аякс - Алмере Сити 3:0
Гронинген
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Гронинген - Гоу Эхед Иглс 0:1 Херенвен - Гронинген 2:1 Гронинген - Фейеноорд 2:2 Алмере Сити - Гронинген 1:1
Гронинген - АЗ Алкмаар 0:0 Валвейк - Гронинген 1:2 Гронинген - НАК Бреда 4:1 Гронинген - Хераклес 2:0 Гронинген - Ламия 4:1 Гронинген - Эммен 3:2 Гронинген - Рот-Вайсс Эрфурт 1:0 Гронинген - Дендер 4:4 АСВБ Блайхам - Гронинген 0:15 АСВБ Блейхам - Гронинген 0:15 ГОМОС Норг - Гронинген 0:9 Гронинген - Гомос 9:0 Гронинген - Рода 2:0 Телстар - Гронинген 1:1 Виллем II - Гронинген 1:1 Гронинген - Камбюр 3:0

Результаты матчей

Аякс
Гронинген

Точный счет

1:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Аякс
Гронинген

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
2
2
1
2.5
1
3
1
2
3.5
1
3
1
2
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
1.5
Больше Меньше
3
5
2
4
2.5
1
7
1
5
3.5
1
7
1
5
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 8 8 0 0 27 - 5 24
2.
Утрехт
 Заявка 7 6 1 0 14 - 8 19
3.
АЗ Алкмаар
 0:0 Заявка 8 5 2 1 17 - 4 17
4.
Твенте
 Заявка 8 4 2 2 14 - 7 14
5.
Аякс
 Заявка 6 4 1 1 13 - 4 13
6.
Фейеноорд
 Заявка 7 3 4 0 14 - 7 13
7.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 8 4 1 3 10 - 10 13
8.
Виллем II
 Заявка 8 3 2 3 11 - 9 11
9.
Спарта Роттердам
 Заявка 8 2 4 2 9 - 9 10
10.
НАК Бреда
 Заявка 8 3 0 5 6 - 14 9
11.
Гронинген
 Заявка 8 2 3 3 11 - 11 9
12.
Хераклес
 Заявка 8 2 3 3 7 - 13 9
13.
ПЕК Зволле
 Заявка 8 2 2 4 8 - 11 8
14.
Фортуна Ситтард
 0:0 Заявка 8 2 2 4 7 - 13 8
15.
Херенвен
 Заявка 8 2 2 4 10 - 17 8
16.
НЕК Неймеген
 Заявка 8 2 1 5 7 - 9 7
17.
Алмере Сити
 Заявка 8 0 2 6 2 - 19 2
18.
Валвейк
 Заявка 8 0 0 8 5 - 22 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 4 4 0 0 12 - 2 12
2.
Утрехт
 Заявка 4 4 0 0 9 - 5 12
3.
Аякс
 Заявка 3 3 0 0 9 - 1 9
4.
НАК Бреда
 Заявка 4 3 0 1 5 - 3 9
5.
Херенвен
 Заявка 4 2 2 0 8 - 3 8
6.
Твенте
 Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
7.
Фейеноорд
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
8.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
9.
АЗ Алкмаар
 0:0 Заявка 3 2 0 1 11 - 3 6
10.
Виллем II
 Заявка 4 2 0 2 6 - 4 6
11.
ПЕК Зволле
 Заявка 4 2 0 2 6 - 7 6
12.
Гронинген
 Заявка 4 1 2 1 6 - 4 5
13.
Хераклес
 Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
14.
НЕК Неймеген
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
15.
Фортуна Ситтард
 0:0 Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
16.
Спарта Роттердам
 Заявка 4 0 3 1 3 - 4 3
17.
Алмере Сити
 Заявка 5 0 1 4 2 - 15 1
18.
Валвейк
 Заявка 4 0 0 4 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 4 4 0 0 15 - 3 12
2.
АЗ Алкмаар
 0:0 Заявка 5 3 2 0 6 - 1 11
3.
Утрехт
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
4.
Спарта Роттердам
 Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
5.
Твенте
 Заявка 4 2 0 2 9 - 5 6
6.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 4 2 0 2 3 - 6 6
7.
Фейеноорд
 Заявка 4 1 3 0 9 - 5 6
8.
Виллем II
 Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
9.
Аякс
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
10.
Гронинген
 Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
11.
Фортуна Ситтард
 0:0 Заявка 4 1 1 2 3 - 7 4
12.
Хераклес
 Заявка 4 1 1 2 3 - 8 4
13.
НЕК Неймеген
 Заявка 4 1 0 3 3 - 4 3
14.
ПЕК Зволле
 Заявка 4 0 2 2 2 - 4 2
15.
Алмере Сити
 Заявка 3 0 1 2 0 - 4 1
16.
НАК Бреда
 Заявка 4 0 0 4 1 - 11 0
17.
Валвейк
 Заявка 4 0 0 4 3 - 13 0
18.
Херенвен
 Заявка 4 0 0 4 2 - 14 0
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Твенте Стейн Сем 7 (1)
АЗ Алкмаар Пэрротт Трой 5
ПСВ Де Йонг Люк 4 (4)
АЗ Алкмаар Садик Ибраим 4 (3)
ПСВ Лосано Ирвинг 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
НАК Бреда Берг Ян 4
Гронинген Бакуна Леандро 3
Гоу Эхед Иглс Наубер Геррит 3
Виллем II Сигургейрссон Рунар Тор 3
НАК Бреда Граймль Лео 3
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 96'
    Аякс заслуженно побеждает в отличном матче
  • 96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Аякс: 63%, Гронинген: 37%.
  • 94'
    Вегхорст Ваут сделал результативную передачу.
  • 94'
    Г О О О О Л - Акпом Чуба забивает с левой ноги!
  • 94'
    Вегхорст Ваут создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 94'
    Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 94'
    Аякс пытается что-то создать.
  • 94'
    Аякс контролирует мяч.
  • 93'
    Гронинген контролирует мяч.
  • 92'
    Команда Аякс забила решающий гол в последние минуты игры!
  • 91'
    Гааей Антон сделал результативную передачу.
  • 91'
    ГОООООЛ - Вегхорст Ваут Аякс забивает ударом головой
  • 91'
    Гааей Антон создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 91'
    Гааей Антон из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
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    • 91'
      Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 91'
      Аякс пытается что-то создать.
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • 90'
      Ренте Марко из команды Гронинген перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 90'
      Контроль мяча: Аякс: 62%, Гронинген: 38%.
    • 90'
      Удар от ворот произведет Гронинген
    • 89'
      Аякс контролирует мяч.
    • 89'
      Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 89'
      Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 88'
      Аякс пытается что-то создать.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Johan Cruijff ArenA. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Аякс 3:1 Гронинген онлайн

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