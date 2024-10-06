Тур: 8. Стадион: Йохан Кройф Арена. Главный судья: Линдхут Аллард
0'
1:0
21' ГолКлассен Дэви
42' Желтая карточкаРесинк Стейе
65' Желтая карточкаШутало Йосип
1:1
69' ГолСхредерс Йорг
71' Желтая карточкаБлокзайл Тиймен
1:1
73' Не забитый пенальтиВан ден Бомен Бранко
73' Желтая карточкаБас Юри
83' Желтая карточкаГодс Мика
2:1
90' ГолВегхорст Ваут
3:1
90' ГолАкпом Чуба
90'+6
Ход матча
21'
1:0
42'
65'
69'
1:1
71'
73'
73'
83'
84'
90'
2:1
90'
3:1
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
5 Удары по воротам 3
-
8 Удары в створ 4
-
5 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 10
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
663 Количество передач 398
-
63 Владение мячом, % 37
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
22
Пасвер
Ремко
37
Шутало
Йосип
15
Бас
Юри
18
Классен
Дэви
11
Годс
Мика
27
Мендес
Руи
- Основной состав
-
22 Пасвер РемкоВратарь
- Защитник
-
37 Шутало ЙосипЗащитник
-
15 Бас ЮриЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Классен ДэвиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Годс МикаНападающий
- Запасные игроки
-
40 Рамай ДиантВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
50 Фаберски ЯнПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Акпом ЧубаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фариоли Франческо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Мендес РуиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Барон ДиркВратарь
-
21 Юрьюс ХиддеВратарь
-
11 Эмеран НоаПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Турай ФофинПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Остинг ТейсНападающий
-
67 Sven Bouland
-
22 Finn Stam
-
-
Главный тренер: Люккин Дик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Аякс
Гронинген
25 матчей
96%
4%
24 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
68%
12%
20%
17 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
96%
4%
24 победы 1 ничья 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
112.5%
0 побед 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
33 матча
72.7%
12.1%
15.2%
24 победы 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
51.5%
36.4%
12.1%
17 побед 12 ничьих 4 победы
Второй тайм
72.7%
15.2%
12.1%
24 победы 5 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
39
25
Голов в среднем за матч
2.44
1.47
Среднее время на гол
36
61
Всего голов
17
5
Голов в среднем за матч
1
0.31
Среднее время на гол
90
288
Всего голов
56
30
Голов в среднем за матч
1.7
0.91
Тотал матчей
2.5
28
Больше 85%
Меньше 15%
5
15
Больше 45%
Меньше 55%
18
6
Больше 18%
Меньше 82%
27
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
Среднее время на гол
53
99
Бомбардиры внутри турнира
Аякс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Траоре Бертран
|2
|0.33
|Классен Дэви
|2
|0.33
|Акпом Чуба
|2
|0.33
|Хато Йоррель
|1
|0.17
|Вегхорст Ваут
|1
|0.17
|Годс Мика
|1
|0.17
|Тейлор Кеннет
|1
|0.17
|Ренсх Девайн
|1
|0.17
|Хлинссон Кристиан
|1
|0.17
|Бас Юри
|1
|0.17
|Хендерсон Джордан
|0
|0
|Бергёйс Стивен
|0
|0
|Бробби Брайан
|0
|0
|Гааей Антон
|0
|0
Гронинген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Схредерс Йорг
|3
|0.38
|Бакуна Леандро
|2 (1)
|0.25
|Виллюмссон Бриньольфур Дарри
|2
|0.25
|Мендес Руи
|1
|0.13
|Валенте Лусиано
|1
|0.13
|Ван Берген Том
|1
|0.13
|Ренте Марко
|1
|0.13
|Пеерсман Марвин
|0
|0
|Пелюпесси Йоей
|0
|0
|Finn Stam
|0
|0
Карточки
Аякс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бробби Брайан
|2
|0
|Маннсверк Сиверт
|1
|0
|Шутало Йосип
|1
|0
|Бас Юри
|1
|0
|Гааей Антон
|1
|0
|Годс Мика
|1
|0
Гронинген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бакуна Леандро
|3
|0
|Finn Stam
|3
|0
|Пеерсман Марвин
|1
|1
|Ресинк Стейе
|2
|0
|Валенте Лусиано
|2
|0
|Виллюмссон Бриньольфур Дарри
|0
|1
|Вассен Этьенн
|1
|0
|Мендес Руи
|1
|0
|Постема Романо
|1
|0
|Блокзайл Тиймен
|1
|0
|Ван Берген Том
|1
|0
|Схредерс Йорг
|1
|0
|Wouter Prins
|1
|0
Результаты матчей
Аякс
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Гронинген
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
0
3
Аякс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Гронинген
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
3
7
Аякс
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Гронинген
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
3
10
Голы по времени матча
Забито
9
5
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
1
11%
2
40%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
2
40%
61-75
3
33%
1
20%
76-90
Пропущено
1
7
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 4
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
14%
61-75
0
0%
3
43%
76-90
Забито
4
7
0 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 6
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
1
14%
61-75
2
50%
2
29%
76-90
Пропущено
3
3
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
1
33%
2
67%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
13
12
4 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
0 Не забивали 2
1
8%
3
25%
1-15
2
15%
1
8%
16-30
1
8%
2
17%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
23%
3
25%
61-75
5
38%
3
25%
76-90
Пропущено
4
10
0 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 7
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
10%
46-60
2
50%
3
30%
61-75
1
25%
3
30%
76-90
Результаты последних матчей
Аякс
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Славия Прага - Аякс 1:1 Валвейк - Аякс 0:2 Аякс - Бешикташ 4:0 Гоу Эхед Иглс - Аякс 1:1
Аякс - Фортуна Ситтард 5:0 Аякс - Ягеллония Белосток 3:0 Ягеллония Белосток - Аякс 1:4 НАК Бреда - Аякс 2:1 Аякс - Панатинаикос 0:1 Аякс - Херенвен 1:0 Панатинаикос - Аякс 0:1 Войводина Нови Сад - Аякс 1:3 Аякс - Войводина Нови Сад 1:0 Аякс - Олимпиакос 1:0 Аякс - Аль-Васль 2:1 Аякс - Рейнджерс 2:1 Аякс - Сент-Трейден 4:0 Аякс - ПЕК Зволле 0:1 Витесс - Аякс 2:2 Аякс - Алмере Сити 3:0
Гронинген
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Гронинген - Гоу Эхед Иглс 0:1 Херенвен - Гронинген 2:1 Гронинген - Фейеноорд 2:2 Алмере Сити - Гронинген 1:1
Гронинген - АЗ Алкмаар 0:0 Валвейк - Гронинген 1:2 Гронинген - НАК Бреда 4:1 Гронинген - Хераклес 2:0 Гронинген - Ламия 4:1 Гронинген - Эммен 3:2 Гронинген - Рот-Вайсс Эрфурт 1:0 Гронинген - Дендер 4:4 АСВБ Блайхам - Гронинген 0:15 АСВБ Блейхам - Гронинген 0:15 ГОМОС Норг - Гронинген 0:9 Гронинген - Гомос 9:0 Гронинген - Рода 2:0 Телстар - Гронинген 1:1 Виллем II - Гронинген 1:1 Гронинген - Камбюр 3:0
Результаты матчей
Аякс
Гронинген
Точный счет
1:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Аякс
Гронинген
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
22
21
13
12
13
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
35
24
17
15
17
15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|27 - 5
|24
|2.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|14 - 8
|19
|3.
|0:0 Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 4
|17
|4.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 7
|14
|5.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 4
|13
|6.
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|14 - 7
|13
|7.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|10 - 10
|13
|8.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 9
|11
|9.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|9 - 9
|10
|10.
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|6 - 14
|9
|11.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 11
|9
|12.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 13
|9
|13.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 11
|8
|14.
|0:0 Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 13
|8
|15.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 17
|8
|16.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 9
|7
|17.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|2 - 19
|2
|18.
|Заявка
|8
|0
|0
|8
|5 - 22
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 2
|12
|2.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|9 - 5
|12
|3.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 1
|9
|4.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|5.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 3
|8
|6.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|7.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|8.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|9.
|0:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|11 - 3
|6
|10.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 4
|6
|11.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 7
|6
|12.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 4
|5
|13.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|14.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|15.
|0:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|16.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|17.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 15
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|2 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|15 - 3
|12
|2.
|0:0 Заявка
|5
|3
|2
|0
|6 - 1
|11
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|4.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|5.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|9 - 5
|6
|6.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|3 - 6
|6
|7.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|9 - 5
|6
|8.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|10.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|11.
|0:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 8
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 4
|3
|14.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|15.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|16.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 11
|0
|17.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 13
|0
|18.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|2 - 14
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Твенте
|Стейн Сем
|7 (1)
|АЗ Алкмаар
|Пэрротт Трой
|5
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|4 (4)
|АЗ Алкмаар
|Садик Ибраим
|4 (3)
|ПСВ
|Лосано Ирвинг
|4 (1)
|НАК Бреда
|Берг Ян
|4
|Гронинген
|Бакуна Леандро
|3
|Гоу Эхед Иглс
|Наубер Геррит
|3
|Виллем II
|Сигургейрссон Рунар Тор
|3
|НАК Бреда
|Граймль Лео
|3