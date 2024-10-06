Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

86' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Годс Мика получил желтую карточку от судьи

83' Гронинген совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Удар от ворот произведет Гронинген

83' Матч возобновлен

82' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

82' Расмуссен Кристиан из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

82' Ренте Марко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля

80' Тактическая замена. Ван Берген Том уходит с поля и его заменяет Тейс Остинг

79' Матч возобновлен

78' Wouter Prins на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

77' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

77' Гронинген идет вперед с потенциально опасной атакой.

75' Гронинген совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Бас Юри получил желтую карточку от судьи

71' Блокзайл Тиймен получил желтую карточку от судьи

71' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

71' Команда Гронинген сравняла счет! Игра продолжается!

69' Г О О О О Л - Схредерс Йорг забивает ударом с правой ноги!

69' Гронинген идет вперед с потенциально опасной атакой.

68' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Удар от ворот произведет Аякс

65' Шутало Йосип получил желтую карточку от судьи

64' Удар от ворот произведет Аякс

64' Валенте Лусиано нанес удар головой, но Ремко Пасвеер спокойно отбил мяч.

64' Блокзайл Тиймен из команды Гронинген своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

61' Акпом Чуба из команды Аякс получает хорошую возможность пробить, но делает передачу одноклубнику, Этьен Вассен все предвидел и спас команду!

60' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

60' Гронинген совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Удар от ворот произведет Аякс

58' Удар от ворот произведет Гронинген

58' Тейлор Кеннет оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

57' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

56' Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Удар от ворот произведет Гронинген

54' Траоре Бертран из команды Аякс не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

54' Классен Дэви из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

53' Хорошую попытку сделал Тейлор Кеннет . Удар в створ, но вратарь начеку

53' Хато Йоррель создает голевую возможность для своего партнера по команде.

53' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

51' Удар от ворот произведет Гронинген

51' Бробби Брайан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

47' Хорошую попытку сделал Годс Мика . Удар в створ, но вратарь начеку