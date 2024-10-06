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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2024-2025
Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Маншот Ероен
Гоу Эхед Иглс
4:1
Конец матча
Хераклес
0'
0:1
41' Гол
Luka Kulenovic
1:1
55' Гол
Наубер Геррит
73' Желтая карточка
Де Кейзер Фабиан
2:1
74' Пенальти
Дейл Матс
77' Желтая карточка
Дейл Матс
83' Желтая карточка
Хорнкамп Ииц
3:1
89' Гол
Эдвардсен Виктор
4:1
90' Гол
Штоккерс Финн
90'+7

Ход матча

41'
0:1
Luka Kulenovic
(Бенита Мимеирхель)
55'
Наубер Геррит
1:1
59'
Эдвардсен Оливер
Антман Оливер
 
66'
 
Брюин Джорди
Shiloh Zand
73'
 
Де Кейзер Фабиан
74'
Дейл Матс
2:1
77'
Дейл Матс
 
78'
 
Хорнкамп Ииц
Ван Кам Даниэль
78'
 
Тальвитие Юхо
Энгельс Марио
83'
Robbin Weijenberg
Адеканье Бобби
 
83'
 
Хорнкамп Ииц
89'
Эдвардсен Виктор
(Эдвардсен Оливер)
3:1
90'
Штоккерс Финн
Эдвардсен Виктор
 
90'
Твигт Калвин
Линторст Эверт
 
90'
Штоккерс Финн
(Эдвардсен Оливер)
4:1

Статистика матча

  • 4 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 2
  • 10 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 5
  • 3 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 503 Количество передач 316
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

1
Плогман
Лука
2
Дейл
Матс
3
Наубер
Геррит
4
Крамер
Йорис
29
Aske
Adelgaard
8
Линторст
Эверт
21
Льянсана
Энрик
11
Адеканье
Бобби
7
Мартинсен
Якоб
19
Антман
Оливер
16
Эдвардсен
Виктор
1
Де
Кейзер
Фабиан
2
Бенита
Мимеирхель
4
Мирани
Деймон
24
Месик
Иван
12
Роскен
Рубен
14
Де
Кеерсмакер
Брайан
26
Ван
Кам
Даниэль
29
Подгоряну
Суф
8
Энгельс
Марио
10
Shiloh
Zand
19
Luka
Kulenovic
Гоу Эхед Иглс
4-2-3-1
Хераклес
4-2-3-1

История личных встреч

Гоу Эхед Иглс
Хераклес

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 5 побед

14 матчей

35.7%
14.3%
50%
5 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

28.6%
42.9%
28.5%
4 победы 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

42.9%
21.4%
35.7%
6 побед 3 ничьи 5 побед

История матчей

Э
2:0
Э
4:0
К
0:1
Э
1:1
Э
4:2
ТМК
1:0
ТМС
2:0
Э
1:4
Э
2:1
Э
1:0
Э
1:3
Э
1:2
Э
1:1
К
0:2

Голы

Всего голов

11
7

Голов в среднем за матч

2.2
0.78

Среднее время на гол

40
115

Всего голов

10
10

Голов в среднем за матч

1.11
2

Среднее время на гол

81
45

Всего голов

21
17

Голов в среднем за матч

1.5
1.21

Тотал матчей

2.5
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

60
74

Бомбардиры внутри турнира

Гоу Эхед Иглс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Штоккерс Финн 2 0.25
Эдвардсен Виктор 2 0.25
Эдвардсен Оливер 1 0.13
Мартинсен Якоб 1 0.13
Наубер Геррит 1 0.13
Адеканье Бобби 1 0.13
Льянсана Энрик 1 0.13
Дейл Матс 1 (1) 0.13
Aske Adelgaard 0 0
Хераклес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энгельс Марио 2 0.25
Luka Kulenovic 2 0.25
Де Кеерсмакер Брайан 1 (1) 0.13
Мирани Деймон 1 0.13
Тальвитие Юхо 1 0.13
Брюнс Томас 0 0
Ван Кам Даниэль 0 0
Бенита Мимеирхель 0 0

Карточки

Гоу Эхед Иглс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Наубер Геррит 3 0
Крамер Йорис 2 0
Дейл Матс 2 0
Эдвардсен Виктор 1 0
Адеканье Бобби 1 0
Линторст Эверт 1 0
Льянсана Энрик 1 0
Амофа Джамал 1 0
Мартинсен Якоб 1 0
Джеймс Деан 1 0
Твигт Калвин 1 0
Aske Adelgaard 1 0
Хераклес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Роскен Рубен 3 0
Энгельс Марио 2 0
Месик Иван 2 0
Де Кейзер Фабиан 1 0
Хорнкамп Ииц 1 0
Ван де Лой Эрвин 1 0
Ван Кам Даниэль 1 0
Подгоряну Суф 1 0
Милани Лоренцо 1 0
Бенита Мимеирхель 1 0
Шеперман Сэм 1 0
Shiloh Zand 1 0

Результаты матчей

Гоу Эхед Иглс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Хераклес
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

1
1
Гоу Эхед Иглс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Хераклес
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

3
3
Гоу Эхед Иглс
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Хераклес
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

4
4

Голы по времени матча

Забито

7
3
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
1
14%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

4
8
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
13%
31-45
1
25%
1
13%
46-60
2
50%
1
13%
61-75
0
0%
4
50%
76-90

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
0
0%
1
20%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

6
4
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
25%
76-90

Забито

10
8
2 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 5
3 Не забивали 3
1
10%
3
38%
1-15
1
10%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
3
30%
1
13%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
2
20%
1
13%
76-90

Пропущено

10
12
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 6
1
10%
1
8%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
1
10%
2
17%
31-45
1
10%
3
25%
46-60
3
30%
1
8%
61-75
1
10%
5
42%
76-90

Результаты последних матчей

Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Гронинген - Гоу Эхед Иглс 0:1 Гоу Эхед Иглс - Аякс 1:1 Спарта Роттердам - Гоу Эхед Иглс 1:2 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 3:0
Гоу Эхед Иглс - Валвейк 2:0 Виллем II - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 0:2 Бранн - Гоу Эхед Иглс 2:1 Гоу Эхед Иглс - Бранн 0:0 Генк - Гоу Эхед Иглс 1:2 Гоу Эхед Иглс - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Гоу Эхед Иглс - Алмере Сити 3:2 Гоу Эхед Иглс - Телстар 3:0 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 1:2 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 1:2 Волендам - Гоу Эхед Иглс 1:2 Гоу Эхед Иглс - АЗ Алкмаар 0:3 Фортуна Ситтард - Гоу Эхед Иглс 0:0 Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 1:3 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 2:1
Хераклес
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Хераклес - Херенвен 2:1 НЕК Неймеген - Хераклес 1:2 Хераклес - Алмере Сити 0:0 ПЕК Зволле - Хераклес 3:0
Хераклес - Виллем II 1:1 Хераклес - ПСВ 1:3 Спарта Роттердам - Хераклес 0:0 Гронинген - Хераклес 2:0 Хераклес - Эксельсиор 1:2 Пройссен Мюнстер - Хераклес 0:0 Хераклес - Дендер 1:1 Алмелосе Селекти - Хераклес 2:2 Хераклес - Фортуна Ситтард 0:0 Эксельсиор - Хераклес 4:0 Хераклес - Валвейк 0:5 ПЕК Зволле - Хераклес 3:1 Хераклес - Херенвен 0:2 Спарта Роттердам - Хераклес 1:2 Хераклес - АЗ Алкмаар 5:0 Твенте - Хераклес 1:0

Результаты матчей

Гоу Эхед Иглс
Хераклес

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

2:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%

Тоталы голов в матче

Гоу Эхед Иглс
Хераклес

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
2
2
1.5
1
3
1
3
2.5
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
2
1
3
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
5
3
3
5
1.5
2
6
1
7
2.5
1
7
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 8 8 0 0 27 - 5 24
2.
Утрехт
 Заявка 7 6 1 0 14 - 8 19
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 7 5 1 1 17 - 4 16
4.
Твенте
 0:0 Заявка 8 4 3 1 13 - 5 15
5.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 8 4 1 3 10 - 10 13
6.
Фейеноорд
 0:0 Заявка 7 2 5 0 12 - 6 11
7.
Виллем II
 Заявка 8 3 2 3 11 - 9 11
8.
Аякс
 Заявка 5 3 1 1 10 - 3 10
9.
Спарта Роттердам
 Заявка 8 2 4 2 9 - 9 10
10.
Гронинген
 Заявка 7 2 3 2 10 - 8 9
11.
НАК Бреда
 Заявка 8 3 0 5 6 - 14 9
12.
Хераклес
 Заявка 8 2 3 3 7 - 13 9
13.
ПЕК Зволле
 0:0 Заявка 8 2 2 4 7 - 10 8
14.
Херенвен
 0:0 Заявка 8 2 2 4 9 - 16 8
15.
Фортуна Ситтард
 Заявка 7 2 1 4 7 - 13 7
16.
НЕК Неймеген
 Заявка 8 2 1 5 7 - 9 7
17.
Алмере Сити
 Заявка 8 0 2 6 2 - 19 2
18.
Валвейк
 Заявка 8 0 0 8 5 - 22 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 4 4 0 0 12 - 2 12
2.
Утрехт
 Заявка 4 4 0 0 9 - 5 12
3.
НАК Бреда
 Заявка 4 3 0 1 5 - 3 9
4.
Херенвен
 0:0 Заявка 4 2 2 0 7 - 2 8
5.
Твенте
 0:0 Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
6.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
7.
Аякс
 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
8.
АЗ Алкмаар
 Заявка 3 2 0 1 11 - 3 6
9.
Виллем II
 Заявка 4 2 0 2 6 - 4 6
10.
ПЕК Зволле
 0:0 Заявка 4 2 0 2 6 - 7 6
11.
Фейеноорд
 0:0 Заявка 3 1 2 0 3 - 1 5
12.
Гронинген
 Заявка 4 1 2 1 6 - 4 5
13.
Хераклес
 Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
14.
НЕК Неймеген
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
15.
Фортуна Ситтард
 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
16.
Спарта Роттердам
 Заявка 4 0 3 1 3 - 4 3
17.
Алмере Сити
 Заявка 5 0 1 4 2 - 15 1
18.
Валвейк
 Заявка 4 0 0 4 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 4 4 0 0 15 - 3 12
2.
АЗ Алкмаар
 Заявка 4 3 1 0 6 - 1 10
3.
Утрехт
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
4.
Твенте
 0:0 Заявка 4 2 1 1 8 - 3 7
5.
Спарта Роттердам
 Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
6.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 4 2 0 2 3 - 6 6
7.
Фейеноорд
 0:0 Заявка 4 1 3 0 9 - 5 6
8.
Виллем II
 Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
9.
Аякс
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
10.
Гронинген
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
11.
Фортуна Ситтард
 Заявка 4 1 1 2 3 - 7 4
12.
Хераклес
 Заявка 4 1 1 2 3 - 8 4
13.
НЕК Неймеген
 Заявка 4 1 0 3 3 - 4 3
14.
ПЕК Зволле
 0:0 Заявка 4 0 2 2 1 - 3 2
15.
Алмере Сити
 Заявка 3 0 1 2 0 - 4 1
16.
НАК Бреда
 Заявка 4 0 0 4 1 - 11 0
17.
Валвейк
 Заявка 4 0 0 4 3 - 13 0
18.
Херенвен
 0:0 Заявка 4 0 0 4 2 - 14 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Твенте Стейн Сем 6 (1)
АЗ Алкмаар Пэрротт Трой 5
ПСВ Де Йонг Люк 4 (4)
АЗ Алкмаар Садик Ибраим 4 (3)
ПСВ Лосано Ирвинг 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
НАК Бреда Берг Ян 4
Гронинген Бакуна Леандро 3
Гоу Эхед Иглс Наубер Геррит 3
Виллем II Сигургейрссон Рунар Тор 3
НАК Бреда Граймль Лео 3
Весь список
  • 94'
    Гоу Эхед Иглс пытается что-то создать.
  • 94'
    Судья сигнализирует, что Роскен Рубен из команды Хераклес поставил подножку. Пострадал Дейл Матс
  • 93'
    Гоу Эхед Иглс совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 93'
    Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 93'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
  • 92'
    ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
  • 92'
    VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Гоу Эхед Иглс.
  • 91'
    Тактическая замена. Линторст Эверт уходит с поля и его заменяет Твигт Калвин
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