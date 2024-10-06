Тур: 11. Стадион: Энерги Виборг Арена. Главный судья: Реддер Миккель
Ход матча
26'
34'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
1 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 1
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 2
-
0 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
10
Йенсен
Исак
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Йенсен ИсакНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
55 Радич СтипеЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Якоб Поулсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Каль ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Бех ТобиасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
11 Линкс ГифтПолузащитник
-
16 Пауэр МаксПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Баджи ЮссуфНападающий
-
-
-
Главный тренер: Уве Рослер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Виборг
АГФ Орхус
19 матчей
73.7%
26.3%
14 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
73.7%
31.6%
14 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.9%
42.1%
11 побед 8 ничьих 0 побед
23 матча
26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 17 побед
Первый тайм
39.1%
60.9%
0 побед 9 ничьих 13 побед
Второй тайм
39.1%
60.9%
0 побед 9 ничьих 14 побед
42 матча
33.3%
26.2%
40.5%
14 побед 11 ничьих 17 побед
Первый тайм
33.3%
35.7%
31%
14 побед 15 ничьих 13 побед
Второй тайм
26.2%
40.5%
33.3%
11 побед 17 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
24
Голов в среднем за матч
1.33
1
Среднее время на гол
67
90
Всего голов
34
18
Голов в среднем за матч
1.42
1
Среднее время на гол
63
90
Всего голов
58
42
Голов в среднем за матч
1.38
1
Тотал матчей
2.5
39
Больше 93%
Меньше 7%
3
31
Больше 74%
Меньше 26%
11
18
Больше 43%
Меньше 57%
24
7
Больше 17%
Меньше 83%
35
3
Больше 7%
Меньше 93%
39
2
Больше 5%
Меньше 95%
40
Среднее время на гол
65
90
Бомбардиры внутри турнира
Виборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йенсен Исак
|4
|0.36
|Jakob Nielsen
|4
|0.36
|Гроннинг Йеппе
|3 (2)
|0.27
|Sergio Andrade
|2
|0.18
|Вестергорд Магнус
|2
|0.18
|Anosike Ementa
|2
|0.18
|Жуниор Ренато
|1
|0.09
|Аниембе Даниэль
|1
|0.09
|Радич Стипе
|1
|0.09
|Бюрги Николас
|1
|0.09
|Srdjan Kuzmic
|1
|0.09
|Мбом Жан-Мануэль
|0
|0
|Charly Horneman
|0
|0
|Thomas Joergensen
|0
|0
АГФ Орхус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мортенсен Патрик
|6 (1)
|0.55
|Мадсен Мадс Эмиль
|5
|0.45
|Бех Тобиас
|5
|0.45
|Андерсон Микаэль
|2
|0.18
|Линкс Гифт
|2
|0.18
|Беихмо Феликс
|1
|0.09
|Поульсен Николай
|1
|0.09
|Тингагер Фредерик
|1
|0.09
|Каль Эрик
|0
|0
Карточки
Виборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гроннинг Йеппе
|3
|0
|Вестергорд Магнус
|3
|0
|Жуниор Ренато
|3
|0
|Бюрги Николас
|2
|0
|Аниембе Даниэль
|1
|0
|Хедваль Оскар
|1
|0
|Лонвейк Джастин
|1
|0
|Радич Стипе
|1
|0
|Якобс Ями
|1
|0
|Сёндергаард Мадс
|1
|0
|Sergio Andrade
|1
|0
|Jakob Nielsen
|1
|0
АГФ Орхус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бех Тобиас
|3
|0
|Якоб Андерсен
|2
|0
|Поульсен Николай
|2
|0
|Беихмо Феликс
|2
|0
|Андерсон Микаэль
|2
|0
|Мадсен Мадс Эмиль
|2
|0
|Далсгор Хенрик
|1
|0
|Frederik Brandhof
|1
|0
|Арнстад Кристиан
|1
|0
|Каль Эрик
|1
|0
|Уве Реслер
|1
|0
Результаты матчей
Виборг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
АГФ Орхус
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
5
2
Виборг
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
АГФ Орхус
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
9
0
Упущенные победы
8
16
Виборг
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
10% (1)
60% (6)
АГФ Орхус
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
11
0
Упущенные победы
13
18
Голы по времени матча
Забито
9
7
7 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
2
22%
1
14%
1-15
1
11%
2
29%
16-30
4
44%
2
29%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
11%
1
14%
76-90
Пропущено
8
3
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
33%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
3
38%
1
33%
76-90
Забито
12
16
3 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
4 Не забивали 4
0
0%
2
13%
1-15
1
8%
3
19%
16-30
2
17%
3
19%
31-45
5
42%
5
31%
46-60
3
25%
1
6%
61-75
1
8%
2
13%
76-90
Пропущено
12
8
8 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
2
17%
2
25%
1-15
1
8%
2
25%
16-30
5
42%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
3
25%
1
13%
61-75
1
8%
0
0%
76-90
Забито
21
23
10 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 7
0 Не забивали 1
2
10%
3
13%
1-15
2
10%
5
22%
16-30
6
29%
5
22%
31-45
6
29%
5
22%
46-60
3
14%
2
9%
61-75
2
10%
3
13%
76-90
Пропущено
20
11
12 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 6
3
15%
2
18%
1-15
2
10%
3
27%
16-30
7
35%
2
18%
31-45
1
5%
1
9%
46-60
3
15%
2
18%
61-75
4
20%
1
9%
76-90
Результаты последних матчей
Виборг
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Мидтьюлланн - Виборг 3:1 Мидделфарт - Виборг 2:2 Виборг - Норшелланн 3:2 Вайле - Виборг 0:5
Хорсенс - Виборг 0:4 Сённерйюск - Виборг 2:2 Виборг - Люнгбю 1:0 Копенгаген - Виборг 1:1 Виборг - Ольборг 2:3 Силькеборг - Виборг 3:2 Раннерс - Виборг 3:1 Виборг - Брондбю 3:3 Виборг - Арка Гдыня 2:0 Виборг - Раннерс 3:1 Виборг - Хёугесунн 0:1 Виборг - Оденсе 2:1 Люнгбю - Виборг 3:1 Раннерс - Виборг 1:0 Виборг - Вайле 1:2 Видовре - Виборг 0:1
АГФ Орхус
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
АГФ Орхус - Раннерс 2:2 ВСК Орхус - АГФ Орхус 0:2 Люнгбю - АГФ Орхус 0:0 АГФ Орхус - Силькеборг 1:1
АГФ Орхус - Норшелланн 4:2 Ольборг - АГФ Орхус 0:4 АГФ Орхус - Вайле 5:1 Брондбю - АГФ Орхус 0:1 АГФ Орхус - Сённерйюск 4:0 Копенгаген - АГФ Орхус 3:2 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 1:1 Лутон Таун - АГФ Орхус 1:2 Мидтьюлланн - АГФ Орхус 4:0 Хорсенс - АГФ Орхус 0:3 Скодструп СФ - АГФ Орхус 0:9 АГФ Орхус - Брабранд 0:0 Брондбю - АГФ Орхус 2:3 АГФ Орхус - Копенгаген 3:2 АГФ Орхус - Силькеборг 0:1 Мидтьюлланн - АГФ Орхус 2:1
Результаты матчей
Виборг
АГФ Орхус
Точный счет
1:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
1:1
2 раза 33%
2:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
Точное количество голов
3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 33%
4
2 раза 33%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Точный счет
3:1
2 раза 33%
0:5
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
5
1 раз 17%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
3:2
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:5
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
3
2 раза 20%
5
1 раз 10%
1
3 раза 30%
4
3 раза 30%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
5
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Виборг
АГФ Орхус
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
42
22
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
22
15
13
15
13
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
64
37
46
19
46
19
19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|7
|3
|0
|22 - 11
|24
|2.
|10
|6
|2
|2
|19 - 11
|20
|3.
|0:1
|11
|5
|4
|2
|24 - 11
|19
|4.
|10
|5
|3
|2
|21 - 15
|18
|5.
|11
|5
|3
|3
|24 - 19
|18
|6.
|10
|4
|3
|3
|20 - 17
|15
|7.
|1:0
|11
|4
|3
|4
|22 - 20
|15
|8.
|11
|3
|6
|2
|17 - 16
|15
|9.
|11
|4
|1
|6
|12 - 22
|13
|10.
|11
|2
|2
|7
|10 - 24
|8
|11.
|11
|1
|5
|5
|8 - 14
|8
|12.
|11
|0
|1
|10
|9 - 28
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|12 - 4
|15
|2.
|0:1
|6
|3
|3
|0
|17 - 7
|12
|3.
|6
|3
|3
|0
|14 - 7
|12
|4.
|5
|3
|2
|0
|10 - 5
|11
|5.
|5
|3
|1
|1
|12 - 9
|10
|6.
|1:0
|5
|3
|1
|1
|10 - 8
|10
|7.
|5
|3
|0
|2
|7 - 10
|9
|8.
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|9.
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|10.
|5
|1
|2
|2
|6 - 10
|5
|11.
|6
|1
|2
|3
|4 - 8
|5
|12.
|6
|0
|1
|5
|6 - 16
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|0
|2
|9 - 6
|9
|2.
|5
|2
|3
|0
|10 - 7
|9
|3.
|5
|2
|2
|1
|9 - 6
|8
|4.
|6
|2
|2
|2
|14 - 13
|8
|5.
|0:1
|5
|2
|1
|2
|7 - 4
|7
|6.
|5
|1
|4
|0
|9 - 8
|7
|7.
|5
|2
|0
|3
|10 - 12
|6
|8.
|1:0
|6
|1
|2
|3
|12 - 12
|5
|9.
|6
|1
|1
|4
|5 - 12
|4
|10.
|5
|0
|3
|2
|4 - 6
|3
|11.
|6
|1
|0
|5
|4 - 14
|3
|12.
|5
|0
|0
|5
|3 - 12
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Силькеборг
|Адамсен Тонни
|8 (2)
|Брондбю
|Квистгарден Матиас
|6 (4)
|Ольборг
|Mathias Zanka Jorgensen2
|6 (1)
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|6
|Копенгаген
|Эльюнусси Мохамед
|5 (3)
|Норшелланн
|Анкерсен Петер
|4
|Вайле
|Ювара Муса
|4
|Ольборг
|Kasper Davidsen
|4
|Брондбю
|Лауритсен Расмус
|1 2
|Мидтьюлланн
|Мартинес Эмилиано
|3