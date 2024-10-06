Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Рефери не любит споров - именно за это Уве Рослер сейчас получил желтую

30' Мадсен Мадс Эмиль нанес удар головой, но Оскар Хедвалл спокойно отбил мяч.

29' Игрок из команды АГФ Орхус делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

29' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Виборг будет все-таки засчитан.

28' Ох, нехорошо это выглядит. Арнстад Кристиан получил травму и медбригада забирает его с поля.

28' Арнстад Кристиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

27' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Виборг

26' Г О О О О Л - Вестергорд Магнус из команды Виборг левой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

25' Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе

25' Thomas Joergensen не смог попасть в створ ударом издали

23' Андерсон Микаэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Игрок из команды Виборг делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

22' Удар от ворот произведет Виборг

22' Тобиас Бех из команды АГФ Орхус не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

21' Матч возобновится спорным мячом

21' Ох, нехорошо это выглядит. Тингагер Фредерик получил травму и медбригада забирает его с поля.

20' Тингагер Фредерик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

20' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

19' Игрок из команды Виборг делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

16' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Команды играют дружелюбно, и судья почти незаметен.

16' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Удар от ворот произведет Виборг

15' Поульсен Николай не смог попасть в створ ударом издали

14' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Каль Эрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Мортенсен Патрик пробует нанести удар издали, но Оскар Хедвалл держит все под контролем

13' Хедваль Оскар взял и забрал мяч на выходе

12' Беихмо Феликс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

11' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Хедваль Оскар взял и забрал мяч на выходе

10' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Игрок из команды АГФ Орхус делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

6' Удар от ворот произведет Виборг

6' Матч возобновлен

6' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

4' Матч возобновится спорным мячом

4' Ох, нехорошо это выглядит. Жуниор Ренато получил травму и медбригада забирает его с поля.

4' Жуниор Ренато на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

4' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

3' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Матч возобновится спорным мячом

1' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.