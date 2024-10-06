  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2024-2025
Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Реддер Миккель
Виборг
1:0
Первый тайм: 36'
АГФ Орхус
0'
1:0
26' Гол
Вестергорд Магнус
34' Желтая карточка
Уве Реслер

Ход матча

26'
Вестергорд Магнус
(Жуниор Ренато)
1:0
34'
 
Уве Реслер

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 2
  • 0 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Виборг
Ничья
АГФ Орхус
2.80
Реклама, fon.bet
3.60
Реклама, pari.ru
2.55
Реклама, bettery.ru
Все Коэффициенты
16
Хедваль
Оскар
18
Мбом
Жан-Мануэль
4
Бюрги
Николас
2
Несберг
Иван
24
Аниембе
Даниэль
12
Thomas
Joergensen
13
Гроннинг
Йеппе
28
Вестергорд
Магнус
17
Charly
Horneman
11
Жуниор
Ренато
10
Йенсен
Исак
1
Хансен
Йеспер
2
Беихмо
Феликс
5
Тингагер
Фредерик
19
Каль
Эрик
26
Якоб
Андерсен
10
Арнстад
Кристиан
6
Поульсен
Николай
7
Мадсен
Мадс
Эмиль
8
Андерсон
Микаэль
31
Бех
Тобиас
9
Мортенсен
Патрик
Виборг
4-3-3
АГФ Орхус
3-5-2

История личных встреч

Виборг
АГФ Орхус

19 матчей

73.7%
26.3%
14 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

73.7%
31.6%
14 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.9%
42.1%
11 побед 8 ничьих 0 побед

23 матча

26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 17 побед

Первый тайм

39.1%
60.9%
0 побед 9 ничьих 13 побед

Второй тайм

39.1%
60.9%
0 побед 9 ничьих 14 побед

42 матча

33.3%
26.2%
40.5%
14 побед 11 ничьих 17 побед

Первый тайм

33.3%
35.7%
31%
14 побед 15 ничьих 13 побед

Второй тайм

26.2%
40.5%
33.3%
11 побед 17 ничьих 14 побед

История матчей

ТМК
2:1
СД
2:0
СД
2:1
ТМК
0:0
СД
3:0
СД
0:1
СД
1:1
СД
3:1
СД
1:0
СД
0:2
СД
1:1
ТМК
1:2
СД
2:0
ТМК
2:2
ТМК
2:1
СД
1:0
СД
2:2
СД
1:0
СД
2:4
СД
1:1
СД
2:1
СД
1:2
ТМК
2:0
СД
1:0
СД
0:0
ПД
1:1
ТМС
1:1
ПД
3:0
К
0:2
ПД
0:2
СД
3:0
СД
2:1
СД
0:1
ТМС
2:2
ТМС
2:0
ТМС
4:2
ПД
2:3
ПД
1:0
К
1:0
ТМС
1:2
СЛ
0:0
СЛ
0:2

Голы

Всего голов

24
24

Голов в среднем за матч

1.33
1

Среднее время на гол

67
90

Всего голов

34
18

Голов в среднем за матч

1.42
1

Среднее время на гол

63
90

Всего голов

58
42

Голов в среднем за матч

1.38
1

Тотал матчей

2.5
39
Больше 93%
Меньше 7%
3
31
Больше 74%
Меньше 26%
11
18
Больше 43%
Меньше 57%
24
7
Больше 17%
Меньше 83%
35
3
Больше 7%
Меньше 93%
39
2
Больше 5%
Меньше 95%
40

Среднее время на гол

65
90

Бомбардиры внутри турнира

Виборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йенсен Исак 4 0.36
Jakob Nielsen 4 0.36
Гроннинг Йеппе 3 (2) 0.27
Sergio Andrade 2 0.18
Вестергорд Магнус 2 0.18
Anosike Ementa 2 0.18
Жуниор Ренато 1 0.09
Аниембе Даниэль 1 0.09
Радич Стипе 1 0.09
Бюрги Николас 1 0.09
Srdjan Kuzmic 1 0.09
Мбом Жан-Мануэль 0 0
Charly Horneman 0 0
Thomas Joergensen 0 0
АГФ Орхус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мортенсен Патрик 6 (1) 0.55
Мадсен Мадс Эмиль 5 0.45
Бех Тобиас 5 0.45
Андерсон Микаэль 2 0.18
Линкс Гифт 2 0.18
Беихмо Феликс 1 0.09
Поульсен Николай 1 0.09
Тингагер Фредерик 1 0.09
Каль Эрик 0 0

Карточки

Виборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гроннинг Йеппе 3 0
Вестергорд Магнус 3 0
Жуниор Ренато 3 0
Бюрги Николас 2 0
Аниембе Даниэль 1 0
Хедваль Оскар 1 0
Лонвейк Джастин 1 0
Радич Стипе 1 0
Якобс Ями 1 0
Сёндергаард Мадс 1 0
Sergio Andrade 1 0
Jakob Nielsen 1 0
АГФ Орхус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бех Тобиас 3 0
Якоб Андерсен 2 0
Поульсен Николай 2 0
Беихмо Феликс 2 0
Андерсон Микаэль 2 0
Мадсен Мадс Эмиль 2 0
Далсгор Хенрик 1 0
Frederik Brandhof 1 0
Арнстад Кристиан 1 0
Каль Эрик 1 0
Уве Реслер 1 0

Результаты матчей

Виборг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
АГФ Орхус
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

5
2
Виборг
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
АГФ Орхус
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

9
0

Упущенные победы

8
16
Виборг
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
10% (1)
60% (6)
АГФ Орхус
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

11
0

Упущенные победы

13
18

Голы по времени матча

Забито

9
7
7 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
2
22%
1
14%
1-15
1
11%
2
29%
16-30
4
44%
2
29%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
11%
1
14%
76-90

Пропущено

8
3
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
33%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
3
38%
1
33%
76-90

Забито

12
16
3 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
4 Не забивали 4
0
0%
2
13%
1-15
1
8%
3
19%
16-30
2
17%
3
19%
31-45
5
42%
5
31%
46-60
3
25%
1
6%
61-75
1
8%
2
13%
76-90

Пропущено

12
8
8 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
2
17%
2
25%
1-15
1
8%
2
25%
16-30
5
42%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
3
25%
1
13%
61-75
1
8%
0
0%
76-90

Забито

21
23
10 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 7
0 Не забивали 1
2
10%
3
13%
1-15
2
10%
5
22%
16-30
6
29%
5
22%
31-45
6
29%
5
22%
46-60
3
14%
2
9%
61-75
2
10%
3
13%
76-90

Пропущено

20
11
12 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 6
3
15%
2
18%
1-15
2
10%
3
27%
16-30
7
35%
2
18%
31-45
1
5%
1
9%
46-60
3
15%
2
18%
61-75
4
20%
1
9%
76-90

Результаты последних матчей

Виборг
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Мидтьюлланн - Виборг 3:1 Мидделфарт - Виборг 2:2 Виборг - Норшелланн 3:2 Вайле - Виборг 0:5
Хорсенс - Виборг 0:4 Сённерйюск - Виборг 2:2 Виборг - Люнгбю 1:0 Копенгаген - Виборг 1:1 Виборг - Ольборг 2:3 Силькеборг - Виборг 3:2 Раннерс - Виборг 3:1 Виборг - Брондбю 3:3 Виборг - Арка Гдыня 2:0 Виборг - Раннерс 3:1 Виборг - Хёугесунн 0:1 Виборг - Оденсе 2:1 Люнгбю - Виборг 3:1 Раннерс - Виборг 1:0 Виборг - Вайле 1:2 Видовре - Виборг 0:1
АГФ Орхус
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
АГФ Орхус - Раннерс 2:2 ВСК Орхус - АГФ Орхус 0:2 Люнгбю - АГФ Орхус 0:0 АГФ Орхус - Силькеборг 1:1
АГФ Орхус - Норшелланн 4:2 Ольборг - АГФ Орхус 0:4 АГФ Орхус - Вайле 5:1 Брондбю - АГФ Орхус 0:1 АГФ Орхус - Сённерйюск 4:0 Копенгаген - АГФ Орхус 3:2 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 1:1 Лутон Таун - АГФ Орхус 1:2 Мидтьюлланн - АГФ Орхус 4:0 Хорсенс - АГФ Орхус 0:3 Скодструп СФ - АГФ Орхус 0:9 АГФ Орхус - Брабранд 0:0 Брондбю - АГФ Орхус 2:3 АГФ Орхус - Копенгаген 3:2 АГФ Орхус - Силькеборг 0:1 Мидтьюлланн - АГФ Орхус 2:1

Результаты матчей

Виборг
АГФ Орхус

Точный счет

1:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
1:1
2 раза 33%
2:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 33%
4
2 раза 33%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Точный счет

3:1
2 раза 33%
0:5
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
5
1 раз 17%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

3:2
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:5
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
3
2 раза 20%
5
1 раз 10%
1
3 раза 30%
4
3 раза 30%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
5
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Виборг
АГФ Орхус

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
4
2
2
2
2.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
1.5
Больше Меньше
2
2
1
5
2.5
1
3
1
5
3.5
1
3
1
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
1.5
Больше Меньше
6
4
3
7
2.5
4
6
1
9
3.5
4
6
1
9
4.5
1
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 10 7 3 0 22 - 11 24
2.
Копенгаген
 10 6 2 2 19 - 11 20
3.
АГФ Орхус
 0:1 11 5 4 2 24 - 11 19
4.
Силькеборг
 10 5 3 2 21 - 15 18
5.
Норшелланн
 11 5 3 3 24 - 19 18
6.
Брондбю
 10 4 3 3 20 - 17 15
7.
Виборг
 1:0 11 4 3 4 22 - 20 15
8.
Раннерс
 11 3 6 2 17 - 16 15
9.
Ольборг
 11 4 1 6 12 - 22 13
10.
Сённерйюск
 11 2 2 7 10 - 24 8
11.
Люнгбю
 11 1 5 5 8 - 14 8
12.
Вайле
 11 0 1 10 9 - 28 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 5 5 0 0 12 - 4 15
2.
АГФ Орхус
 0:1 6 3 3 0 17 - 7 12
3.
Норшелланн
 6 3 3 0 14 - 7 12
4.
Копенгаген
 5 3 2 0 10 - 5 11
5.
Силькеборг
 5 3 1 1 12 - 9 10
6.
Виборг
 1:0 5 3 1 1 10 - 8 10
7.
Ольборг
 5 3 0 2 7 - 10 9
8.
Раннерс
 6 2 2 2 8 - 8 8
9.
Брондбю
 4 2 1 1 6 - 4 7
10.
Сённерйюск
 5 1 2 2 6 - 10 5
11.
Люнгбю
 6 1 2 3 4 - 8 5
12.
Вайле
 6 0 1 5 6 - 16 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 5 3 0 2 9 - 6 9
2.
Мидтьюлланн
 5 2 3 0 10 - 7 9
3.
Силькеборг
 5 2 2 1 9 - 6 8
4.
Брондбю
 6 2 2 2 14 - 13 8
5.
АГФ Орхус
 0:1 5 2 1 2 7 - 4 7
6.
Раннерс
 5 1 4 0 9 - 8 7
7.
Норшелланн
 5 2 0 3 10 - 12 6
8.
Виборг
 1:0 6 1 2 3 12 - 12 5
9.
Ольборг
 6 1 1 4 5 - 12 4
10.
Люнгбю
 5 0 3 2 4 - 6 3
11.
Сённерйюск
 6 1 0 5 4 - 14 3
12.
Вайле
 5 0 0 5 3 - 12 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Силькеборг Адамсен Тонни 8 (2)
Брондбю Квистгарден Матиас 6 (4)
Ольборг Mathias Zanka Jorgensen2 6 (1)
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 6
Копенгаген Эльюнусси Мохамед 5 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Норшелланн Анкерсен Петер 4
Вайле Ювара Муса 4
Ольборг Kasper Davidsen 4
Брондбю Лауритсен Расмус 1 2
Мидтьюлланн Мартинес Эмилиано 3
Весь список
  • 35'
    Ох, нехорошо это выглядит. Charly Horneman получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 35'
    Charly Horneman на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 34'
    Рефери не любит споров - именно за это Уве Рослер сейчас получил желтую
  • 33'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 33'
    АГФ Орхус пытается что-то создать.
  • 33'
    Поульсен Николай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 33'
    Виборг пытается что-то создать.
  • 33'
    Charly Horneman выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Energi Viborg Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Виборг
    Ничья
    АГФ Орхус
    2.80
    Реклама, fon.bet
    3.60
    Реклама, pari.ru
    2.55
    Реклама, bettery.ru
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Виборг 1:0 АГФ Орхус онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Виборг
    АГФ Орхус
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный