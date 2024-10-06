Оливер Бундгар Кристенсен нанес удар, но тот был заблокирован.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

92' Поульсен Николай получил желтую карточку от судьи

92' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

91' Гроннинг Йеппе оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

91' Мбом Жан-Мануэль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

90' Йенсен Исак из команды Виборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

88' Аносике Эмента создает голевую возможность для своего партнера по команде.

88' Аниембе Даниэль из команды Виборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

87' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

86' ОН ПОПАДАЕТ В ПЕРЕКЛАДИНУ - Гроннинг Йеппе пробил пенальти, но мяч шарахнул каркас ворот!

85' УДАЛЕНИЕ! - Йенсен-Эббью Йонас тянет соперника за майку и получает красную карточку

85' VAR - КАРТОЧКА! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальная карточка для игрока из АГФ Орхус

83' Игрок из команды Виборг делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

83' Матч возобновлен

82' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

81' Удар от ворот произведет Виборг

80' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

80' Удар от ворот произведет Виборг

79' Оливер Бундгар Кристенсен из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

79' Матч возобновится спорным мячом

79' Лонвейк Джастин получил травму и заменен. Оливер Бундгар Кристенсен выходит на поле.

79' Ох, нехорошо это выглядит. Лонвейк Джастин получил травму и медбригада забирает его с поля.

77' Лонвейк Джастин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

76' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

76' Андерсон Микаэль пробил со штрафного прямо в стенку

74' Лонвейк Джастин получил желтую карточку от судьи

74' Удар от ворот произведет Виборг

74' Беихмо Феликс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

73' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Хедваль Оскар плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

69' Тобиас Бех удалось забить из легкой позиции.

68' Г О О О О О О Л - Тобиас Бех из команды АГФ Орхус с близкого расстояния головой расстреливает ворота.

68' Аносике Эмента нанес удар головой, но Йеспер Хансен спокойно отбил мяч.

68' Йенсен Исак из команды Виборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

66' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

65' АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

64' Удар от ворот произведет Виборг

64' Тобиас Бех из команды АГФ Орхус своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

63' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

63' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Рефери не любит споров - именно за это Андерсон Микаэль сейчас получил желтую

61' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

59' Йенсен Исак навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

58' Хедваль Оскар взял и забрал мяч на выходе

57' Удар от ворот произведет Виборг

56' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Йенсен Исак навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

56' Матч возобновлен

56' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

54' Мортенсен Патрик получил желтую карточку от судьи

54' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

54' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Беихмо Феликс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

52' Матч возобновится спорным мячом

52' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

51' Хедваль Оскар взял и забрал мяч на выходе

51' Андерсон Микаэль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

51' Йенсен-Эббью Йонас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Матч возобновлен

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Тактическая замена. Jacob Andersen уходит с поля и его заменяет Йенсен-Эббью Йонас