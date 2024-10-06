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  4. Суперлига Дании 2024-2025
Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Aydin Uslu
Раннерс
0:0
Первый тайм: 33'
Люнгбю
0'
29' Желтая карточка
Классен Леон

Ход матча

29'
 
Классен Леон

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 2 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Раннерс
Ничья
Люнгбю
4.80
4.00
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4.70
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Все Коэффициенты
1
Иззо
Пол
27
Ольсен
Оливер
3
Хег
Даниэль
4
Даммерс
Вессель
29
Занден
Оливер
9
Нордли
Симен
Болькан
28
Рёмер
Андре
6
Бьёркенгрен
Йон
10
Кэмпбелл
Норман
17
Греве
Матиас
26
Данхо
Флориан
32
Сторк
Янник
4
Baptiste
Rolland
12
Йенсен
Магнус
5
Лиссенс
Лукас
7
William
Kumado
14
Санграв
Лаудж
13
Винтер
Каспер
20
Классен
Леон
21
Магнуссон
Сайвар-Атли
26
Гюткьяер
Фредерик
17
Амон
Джонатан
Раннерс
4-3-2-1
Люнгбю
3-4-3

История личных встреч

Раннерс
Люнгбю

20 матчей

85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

116.7%
0 побед 7 ничьих 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы

26 матчей

65.4%
19.2%
15.4%
17 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

42.3%
53.8%
3.9%
11 побед 14 ничьих 1 победа

Второй тайм

42.3%
42.3%
15.4%
11 побед 11 ничьих 4 победы

История матчей

СД
2:1
СД
6:2
СД
1:0
СД
1:0
ТМК
1:0
СД
1:0
СД
0:2
СД
1:2
СД
0:3
СД
2:1
СД
2:0
СД
2:1
СД
1:2
СД
1:3
СД
2:0
СД
1:3
СД
0:0
СД
0:2
СД
2:0
К
0:2
СЛ
1:1
СЛ
3:3
К
3:0
СЛ
2:1
СЛ
0:0
СЛ
2:2

Голы

Всего голов

26
21

Голов в среднем за матч

1.86
1.75

Среднее время на гол

48
51

Всего голов

11
10

Голов в среднем за матч

0.92
0.71

Среднее время на гол

98
126

Всего голов

37
31

Голов в среднем за матч

1.42
1.19

Тотал матчей

2.5
24
Больше 92%
Меньше 8%
2
20
Больше 77%
Меньше 23%
6
13
Больше 50%
Меньше 50%
13
5
Больше 19%
Меньше 81%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

63
75

Бомбардиры внутри турнира

Раннерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нордли Симен Болькан 4 (1) 0.36
Кэмпбелл Норман 4 0.36
Данхо Флориан 2 0.18
Туре Мохамед 1 0.09
Бьёркенгрен Йон 1 0.09
Tammer Bany Odeh 1 0.09
Хег Даниэль 1 0.09
Лауэнборг Фредерик 1 0.09
Энггаард Мэдс 1 0.09
Греве Матиас 0 0
Дюр Николас 0 0
Люнгбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Амон Джонатан 2 0.18
Гюткьяер Фредерик 1 0.09
Винтер Каспер 1 0.09
Классен Леон 1 0.09
Санграв Лаудж 1 0.09
Michael Opoku 1 0.09
Магнуссон Сайвар-Атли 0 0
Йенсен Магнус 0 0
Tobias Storm 0 0

Карточки

Раннерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Даммерс Вессель 3 0
Данхо Флориан 1 1
Ольсен Оливер 2 0
Кэмпбелл Норман 2 0
Рёмер Андре 1 0
Лауэнборг Фредерик 1 0
Бьёркенгрен Йон 1 0
Одей Стивен 1 0
Нордли Симен Болькан 1 0
Tammer Bany Odeh 1 0
Sabil Hansen 1 0
Laurits Raun Pedersen 1 0
Люнгбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Винтер Каспер 3 0
Грегор Паскаль 2 0
Гюткьяер Фредерик 2 0
Хамалайнен Брайан 1 0
Morten Karlsen 1 0
Ромер Марсель 1 0
Магнуссон Сайвар-Атли 1 0
Варминг Магнус 1 0
Классен Леон 1 0
Абубакари Малик 1 0
William Kumado 1 0

Результаты матчей

Раннерс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Люнгбю
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

3
3
Раннерс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Люнгбю
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
6

Упущенные победы

9
3
Раннерс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Люнгбю
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
6

Упущенные победы

12
6

Голы по времени матча

Забито

7
3
6 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 0
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
3
43%
1
33%
16-30
3
43%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

7
5
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
0
0%
2
40%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
2
29%
1
20%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
20%
76-90

Забито

9
4
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
1
25%
46-60
1
11%
1
25%
61-75
3
33%
1
25%
76-90

Пропущено

8
8
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
0
0%
2
25%
1-15
1
13%
3
38%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
1
13%
61-75
4
50%
2
25%
76-90

Забито

16
7
9 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 1
1 Не забивали 4
1
6%
0
0%
1-15
3
19%
2
29%
16-30
5
31%
1
14%
31-45
2
13%
1
14%
46-60
2
13%
2
29%
61-75
3
19%
1
14%
76-90

Пропущено

15
13
5 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 8
0
0%
4
31%
1-15
3
20%
3
23%
16-30
2
13%
1
8%
31-45
2
13%
1
8%
46-60
3
20%
1
8%
61-75
5
33%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Раннерс
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
АГФ Орхус - Раннерс 2:2 Брабранд - Раннерс 1:0 Раннерс - Мидтьюлланн 2:2 Норшелланн - Раннерс 1:1
Б-1913 - Раннерс 0:10 Раннерс - Ольборг 1:0 Брондбю - Раннерс 2:2 Раннерс - Сённерйюск 1:2 Раннерс - Силькеборг 0:2 Копенгаген - Раннерс 1:1 Раннерс - Виборг 3:1 Вайле - Раннерс 2:3 Ганза - Раннерс 1:3 Раннерс - Арка Гдыня 2:1 Виборг - Раннерс 3:1 Раннерс - Норшелланн 2:3 Копенгаген - Раннерс 2:1 Раннерс - Вайле 1:0 Оденсе - Раннерс 2:0 Раннерс - Виборг 1:0
Люнгбю
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Люнгбю - Силькеборг 2:2 Люнгбю - АГФ Орхус 0:0 Ольборг - Люнгбю 2:1 Фрем - Люнгбю 4:1
Люнгбю - Вайле 1:0 Виборг - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Мидтьюлланн 1:2 Норшелланн - Люнгбю 1:1 Люнгбю - Брондбю 0:2 Сённерйюск - Люнгбю 1:1 Люнгбю - Копенгаген 0:2 Люнгбю - Ландскруна 4:0 Люнгбю - Хиллерёд 0:3 Люнгбю - Видовре 0:4 Люнгбю - Мальмё 0:2 Видовре - Люнгбю 0:0 Люнгбю - Виборг 3:1 Вайле - Люнгбю 1:0 Оденсе - Люнгбю 1:2 Люнгбю - Раннерс 2:1

Результаты матчей

Раннерс
Люнгбю

Точный счет

0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

1:1
2 раза 40%
2:2
2 раза 40%
2:3
1 раз 20%
1:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Точный счет

2:2
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
0:2
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
1
5 раз 50%
0
4 раза 40%
2
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Раннерс
Люнгбю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
3
2
3
1.5
1
5
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
6
4
5
5
1.5
1
9
2
8
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 10 7 3 0 22 - 11 24
2.
Копенгаген
 10 6 2 2 19 - 11 20
3.
АГФ Орхус
 10 5 4 1 24 - 10 19
4.
Силькеборг
 10 5 3 2 21 - 15 18
5.
Норшелланн
 1:1 11 4 4 3 21 - 19 16
6.
Брондбю
 10 4 3 3 20 - 17 15
7.
Раннерс
 0:0 11 3 6 2 16 - 15 15
8.
Ольборг
 11 4 1 6 12 - 22 13
9.
Виборг
 10 3 3 4 21 - 20 12
10.
Сённерйюск
 1:1 11 2 3 6 10 - 21 9
11.
Люнгбю
 0:0 11 1 5 5 7 - 13 8
12.
Вайле
 11 0 1 10 9 - 28 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 5 5 0 0 12 - 4 15
2.
АГФ Орхус
 6 3 3 0 17 - 7 12
3.
Норшелланн
 1:1 6 3 3 0 14 - 7 12
4.
Копенгаген
 5 3 2 0 10 - 5 11
5.
Силькеборг
 5 3 1 1 12 - 9 10
6.
Ольборг
 5 3 0 2 7 - 10 9
7.
Раннерс
 0:0 6 2 2 2 7 - 7 8
8.
Брондбю
 4 2 1 1 6 - 4 7
9.
Виборг
 4 2 1 1 9 - 8 7
10.
Сённерйюск
 1:1 5 1 3 1 6 - 7 6
11.
Люнгбю
 0:0 6 1 2 3 4 - 8 5
12.
Вайле
 6 0 1 5 6 - 16 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 5 3 0 2 9 - 6 9
2.
Мидтьюлланн
 5 2 3 0 10 - 7 9
3.
Силькеборг
 5 2 2 1 9 - 6 8
4.
Брондбю
 6 2 2 2 14 - 13 8
5.
АГФ Орхус
 4 2 1 1 7 - 3 7
6.
Раннерс
 0:0 5 1 4 0 9 - 8 7
7.
Виборг
 6 1 2 3 12 - 12 5
8.
Норшелланн
 1:1 5 1 1 3 7 - 12 4
9.
Ольборг
 6 1 1 4 5 - 12 4
10.
Люнгбю
 0:0 5 0 3 2 3 - 5 3
11.
Сённерйюск
 1:1 6 1 0 5 4 - 14 3
12.
Вайле
 5 0 0 5 3 - 12 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Силькеборг Адамсен Тонни 8 (2)
Брондбю Квистгарден Матиас 6 (4)
Ольборг Mathias Zanka Jorgensen2 6 (1)
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 6
Копенгаген Эльюнусси Мохамед 5 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Норшелланн Анкерсен Петер 4
Вайле Ювара Муса 4
Ольборг Kasper Davidsen 4
Брондбю Лауритсен Расмус 1 2
Мидтьюлланн Мартинес Эмилиано 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 33'
    Раннерс пытается что-то создать.
  • 32'
    Сторк Янник взял и забрал мяч на выходе
  • 32'
    Раннерс пытается что-то создать.
  • 31'
    Люнгбю пытается что-то создать.
  • 31'
    Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 30'
    Люнгбю начинает контратаку
  • 30'
    Лиссенс Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
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