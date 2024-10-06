Тур: 11. Стадион: Cepheus Park Randers. Главный судья: Aydin Uslu
Ход матча
29'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
2 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
1
Иззо
Пол
28
Рёмер
Андре
17
Греве
Матиас
32
Сторк
Янник
20
Классен
Леон
- Основной состав
-
1 Иззо ПолВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Рёмер АндреПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Греве МатиасПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Снорре ОскарВратарь
- Защитник
-
18 Шамун НоаПолузащитник
-
90 Одей СтивенПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
24 Sabil Hansen
-
-
Главный тренер: Rasmus Bertelsen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
32 Сторк ЯнникВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Классен ЛеонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
33 Enock Otoo
-
Главный тренер: Мортен Карлсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Раннерс
Люнгбю
20 матчей
85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
116.7%
0 побед 7 ничьих 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы
26 матчей
65.4%
19.2%
15.4%
17 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
42.3%
53.8%
3.9%
11 побед 14 ничьих 1 победа
Второй тайм
42.3%
42.3%
15.4%
11 побед 11 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
26
21
Голов в среднем за матч
1.86
1.75
Среднее время на гол
48
51
Всего голов
11
10
Голов в среднем за матч
0.92
0.71
Среднее время на гол
98
126
Всего голов
37
31
Голов в среднем за матч
1.42
1.19
Тотал матчей
2.5
24
Больше 92%
Меньше 8%
2
20
Больше 77%
Меньше 23%
6
13
Больше 50%
Меньше 50%
13
5
Больше 19%
Меньше 81%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
Среднее время на гол
63
75
Бомбардиры внутри турнира
Раннерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нордли Симен Болькан
|4 (1)
|0.36
|Кэмпбелл Норман
|4
|0.36
|Данхо Флориан
|2
|0.18
|Туре Мохамед
|1
|0.09
|Бьёркенгрен Йон
|1
|0.09
|Tammer Bany Odeh
|1
|0.09
|Хег Даниэль
|1
|0.09
|Лауэнборг Фредерик
|1
|0.09
|Энггаард Мэдс
|1
|0.09
|Греве Матиас
|0
|0
|Дюр Николас
|0
|0
Люнгбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Амон Джонатан
|2
|0.18
|Гюткьяер Фредерик
|1
|0.09
|Винтер Каспер
|1
|0.09
|Классен Леон
|1
|0.09
|Санграв Лаудж
|1
|0.09
|Michael Opoku
|1
|0.09
|Магнуссон Сайвар-Атли
|0
|0
|Йенсен Магнус
|0
|0
|Tobias Storm
|0
|0
Карточки
Раннерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Даммерс Вессель
|3
|0
|Данхо Флориан
|1
|1
|Ольсен Оливер
|2
|0
|Кэмпбелл Норман
|2
|0
|Рёмер Андре
|1
|0
|Лауэнборг Фредерик
|1
|0
|Бьёркенгрен Йон
|1
|0
|Одей Стивен
|1
|0
|Нордли Симен Болькан
|1
|0
|Tammer Bany Odeh
|1
|0
|Sabil Hansen
|1
|0
|Laurits Raun Pedersen
|1
|0
Люнгбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Винтер Каспер
|3
|0
|Грегор Паскаль
|2
|0
|Гюткьяер Фредерик
|2
|0
|Хамалайнен Брайан
|1
|0
|Morten Karlsen
|1
|0
|Ромер Марсель
|1
|0
|Магнуссон Сайвар-Атли
|1
|0
|Варминг Магнус
|1
|0
|Классен Леон
|1
|0
|Абубакари Малик
|1
|0
|William Kumado
|1
|0
Результаты матчей
Раннерс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Люнгбю
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
3
3
Раннерс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Люнгбю
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
6
Упущенные победы
9
3
Раннерс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Люнгбю
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
6
Упущенные победы
12
6
Голы по времени матча
Забито
7
3
6 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 0
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
3
43%
1
33%
16-30
3
43%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
7
5
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
0
0%
2
40%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
2
29%
1
20%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
20%
76-90
Забито
9
4
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
1
25%
46-60
1
11%
1
25%
61-75
3
33%
1
25%
76-90
Пропущено
8
8
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
0
0%
2
25%
1-15
1
13%
3
38%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
1
13%
61-75
4
50%
2
25%
76-90
Забито
16
7
9 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 1
1 Не забивали 4
1
6%
0
0%
1-15
3
19%
2
29%
16-30
5
31%
1
14%
31-45
2
13%
1
14%
46-60
2
13%
2
29%
61-75
3
19%
1
14%
76-90
Пропущено
15
13
5 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 8
0
0%
4
31%
1-15
3
20%
3
23%
16-30
2
13%
1
8%
31-45
2
13%
1
8%
46-60
3
20%
1
8%
61-75
5
33%
3
23%
76-90
Результаты последних матчей
Раннерс
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
АГФ Орхус - Раннерс 2:2 Брабранд - Раннерс 1:0 Раннерс - Мидтьюлланн 2:2 Норшелланн - Раннерс 1:1
Б-1913 - Раннерс 0:10 Раннерс - Ольборг 1:0 Брондбю - Раннерс 2:2 Раннерс - Сённерйюск 1:2 Раннерс - Силькеборг 0:2 Копенгаген - Раннерс 1:1 Раннерс - Виборг 3:1 Вайле - Раннерс 2:3 Ганза - Раннерс 1:3 Раннерс - Арка Гдыня 2:1 Виборг - Раннерс 3:1 Раннерс - Норшелланн 2:3 Копенгаген - Раннерс 2:1 Раннерс - Вайле 1:0 Оденсе - Раннерс 2:0 Раннерс - Виборг 1:0
Люнгбю
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Люнгбю - Силькеборг 2:2 Люнгбю - АГФ Орхус 0:0 Ольборг - Люнгбю 2:1 Фрем - Люнгбю 4:1
Люнгбю - Вайле 1:0 Виборг - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Мидтьюлланн 1:2 Норшелланн - Люнгбю 1:1 Люнгбю - Брондбю 0:2 Сённерйюск - Люнгбю 1:1 Люнгбю - Копенгаген 0:2 Люнгбю - Ландскруна 4:0 Люнгбю - Хиллерёд 0:3 Люнгбю - Видовре 0:4 Люнгбю - Мальмё 0:2 Видовре - Люнгбю 0:0 Люнгбю - Виборг 3:1 Вайле - Люнгбю 1:0 Оденсе - Люнгбю 1:2 Люнгбю - Раннерс 2:1
Результаты матчей
Раннерс
Люнгбю
Точный счет
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
1:1
2 раза 40%
2:2
2 раза 40%
2:3
1 раз 20%
1:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
Точный счет
2:2
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
0:2
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
1
5 раз 50%
0
4 раза 40%
2
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Раннерс
Люнгбю
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
33
23
15
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
64
55
19
28
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|7
|3
|0
|22 - 11
|24
|2.
|10
|6
|2
|2
|19 - 11
|20
|3.
|10
|5
|4
|1
|24 - 10
|19
|4.
|10
|5
|3
|2
|21 - 15
|18
|5.
|1:1
|11
|4
|4
|3
|21 - 19
|16
|6.
|10
|4
|3
|3
|20 - 17
|15
|7.
|0:0
|11
|3
|6
|2
|16 - 15
|15
|8.
|11
|4
|1
|6
|12 - 22
|13
|9.
|10
|3
|3
|4
|21 - 20
|12
|10.
|1:1
|11
|2
|3
|6
|10 - 21
|9
|11.
|0:0
|11
|1
|5
|5
|7 - 13
|8
|12.
|11
|0
|1
|10
|9 - 28
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|12 - 4
|15
|2.
|6
|3
|3
|0
|17 - 7
|12
|3.
|1:1
|6
|3
|3
|0
|14 - 7
|12
|4.
|5
|3
|2
|0
|10 - 5
|11
|5.
|5
|3
|1
|1
|12 - 9
|10
|6.
|5
|3
|0
|2
|7 - 10
|9
|7.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|8.
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|9.
|4
|2
|1
|1
|9 - 8
|7
|10.
|1:1
|5
|1
|3
|1
|6 - 7
|6
|11.
|0:0
|6
|1
|2
|3
|4 - 8
|5
|12.
|6
|0
|1
|5
|6 - 16
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|0
|2
|9 - 6
|9
|2.
|5
|2
|3
|0
|10 - 7
|9
|3.
|5
|2
|2
|1
|9 - 6
|8
|4.
|6
|2
|2
|2
|14 - 13
|8
|5.
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|6.
|0:0
|5
|1
|4
|0
|9 - 8
|7
|7.
|6
|1
|2
|3
|12 - 12
|5
|8.
|1:1
|5
|1
|1
|3
|7 - 12
|4
|9.
|6
|1
|1
|4
|5 - 12
|4
|10.
|0:0
|5
|0
|3
|2
|3 - 5
|3
|11.
|1:1
|6
|1
|0
|5
|4 - 14
|3
|12.
|5
|0
|0
|5
|3 - 12
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Силькеборг
|Адамсен Тонни
|8 (2)
|Брондбю
|Квистгарден Матиас
|6 (4)
|Ольборг
|Mathias Zanka Jorgensen2
|6 (1)
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|6
|Копенгаген
|Эльюнусси Мохамед
|5 (3)
|Норшелланн
|Анкерсен Петер
|4
|Вайле
|Ювара Муса
|4
|Ольборг
|Kasper Davidsen
|4
|Брондбю
|Лауритсен Расмус
|1 2
|Мидтьюлланн
|Мартинес Эмилиано
|3