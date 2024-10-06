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  2. Матчи
  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2024-2025
Тур: 11. Стадион: . Зрители: 6251 Главный судья: Aydin Uslu
Раннерс
1:1
Конец матча
Люнгбю
0'
29' Желтая карточка
Классен Леон
1:0
40' Гол
Ольсен Оливер
1:1
66' Гол
Магнуссон Сайвар-Атли
88' Желтая карточка
Хебо Матиас
90'+5

Ход матча

29'
 
Классен Леон
40'
Ольсен Оливер
1:0
60'
 
Варминг Магнус
Амон Джонатан
66'
1:1
Магнуссон Сайвар-Атли
(Классен Леон)
70'
Tammer Bany Odeh
Данхо Флориан
 
70'
Туре Мохамед
Греве Матиас
 
78'
 
Грегор Паскаль
Baptiste Rolland
78'
 
Michael Opoku
Гюткьяер Фредерик
82'
Шамун Ноа
Кэмпбелл Норман
 
87'
 
Хебо Матиас
Магнуссон Сайвар-Атли
87'
 
Ромер Марсель
Санграв Лаудж
88'
 
Хебо Матиас

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 9
  • 1 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 7
  • 3 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 503 Количество передач 440
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

1
Иззо
Пол
27
Ольсен
Оливер
3
Хег
Даниэль
4
Даммерс
Вессель
29
Занден
Оливер
9
Нордли
Симен
Болькан
28
Рёмер
Андре
6
Бьёркенгрен
Йон
10
Кэмпбелл
Норман
17
Греве
Матиас
26
Данхо
Флориан
32
Сторк
Янник
4
Baptiste
Rolland
12
Йенсен
Магнус
5
Лиссенс
Лукас
7
William
Kumado
14
Санграв
Лаудж
13
Винтер
Каспер
20
Классен
Леон
21
Магнуссон
Сайвар-Атли
26
Гюткьяер
Фредерик
17
Амон
Джонатан
Раннерс
4-3-2-1
Люнгбю
3-4-3

История личных встреч

Раннерс
Люнгбю

20 матчей

85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

116.7%
0 побед 7 ничьих 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы

26 матчей

65.4%
19.2%
15.4%
17 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

42.3%
53.8%
3.9%
11 побед 14 ничьих 1 победа

Второй тайм

42.3%
42.3%
15.4%
11 побед 11 ничьих 4 победы

История матчей

СД
2:1
СД
6:2
СД
1:0
СД
1:0
ТМК
1:0
СД
1:0
СД
0:2
СД
1:2
СД
0:3
СД
2:1
СД
2:0
СД
2:1
СД
1:2
СД
1:3
СД
2:0
СД
1:3
СД
0:0
СД
0:2
СД
2:0
К
0:2
СЛ
1:1
СЛ
3:3
К
3:0
СЛ
2:1
СЛ
0:0
СЛ
2:2

Голы

Всего голов

26
21

Голов в среднем за матч

1.86
1.75

Среднее время на гол

48
51

Всего голов

11
10

Голов в среднем за матч

0.92
0.71

Среднее время на гол

98
126

Всего голов

37
31

Голов в среднем за матч

1.42
1.19

Тотал матчей

2.5
24
Больше 92%
Меньше 8%
2
20
Больше 77%
Меньше 23%
6
13
Больше 50%
Меньше 50%
13
5
Больше 19%
Меньше 81%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

63
75

Бомбардиры внутри турнира

Раннерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нордли Симен Болькан 4 (1) 0.36
Кэмпбелл Норман 4 0.36
Данхо Флориан 2 0.18
Туре Мохамед 1 0.09
Бьёркенгрен Йон 1 0.09
Tammer Bany Odeh 1 0.09
Хег Даниэль 1 0.09
Лауэнборг Фредерик 1 0.09
Ольсен Оливер 1 0.09
Энггаард Мэдс 1 0.09
Греве Матиас 0 0
Дюр Николас 0 0
Люнгбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Амон Джонатан 2 0.18
Гюткьяер Фредерик 1 0.09
Магнуссон Сайвар-Атли 1 0.09
Классен Леон 1 0.09
Винтер Каспер 1 0.09
Санграв Лаудж 1 0.09
Michael Opoku 1 0.09
Йенсен Магнус 0 0
Tobias Storm 0 0

Карточки

Раннерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Даммерс Вессель 3 0
Данхо Флориан 1 1
Ольсен Оливер 2 0
Кэмпбелл Норман 2 0
Рёмер Андре 1 0
Лауэнборг Фредерик 1 0
Бьёркенгрен Йон 1 0
Одей Стивен 1 0
Нордли Симен Болькан 1 0
Tammer Bany Odeh 1 0
Sabil Hansen 1 0
Laurits Raun Pedersen 1 0
Люнгбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Винтер Каспер 3 0
Грегор Паскаль 2 0
Гюткьяер Фредерик 2 0
Классен Леон 2 0
Хамалайнен Брайан 1 0
Morten Karlsen 1 0
Хебо Матиас 1 0
Ромер Марсель 1 0
Магнуссон Сайвар-Атли 1 0
Варминг Магнус 1 0
Абубакари Малик 1 0
William Kumado 1 0

Результаты матчей

Раннерс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Люнгбю
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

4
4
Раннерс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Люнгбю
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
6

Упущенные победы

9
3
Раннерс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Люнгбю
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
6

Упущенные победы

13
7

Голы по времени матча

Забито

8
4
7 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 0
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
3
38%
1
25%
16-30
4
50%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

8
6
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
0
0%
2
33%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
2
33%
31-45
2
25%
1
17%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
1
17%
76-90

Забито

9
4
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
1
25%
46-60
1
11%
1
25%
61-75
3
33%
1
25%
76-90

Пропущено

8
8
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
0
0%
2
25%
1-15
1
13%
3
38%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
1
13%
61-75
4
50%
2
25%
76-90

Забито

17
8
10 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 1
1 Не забивали 4
1
6%
0
0%
1-15
3
18%
2
25%
16-30
6
35%
1
13%
31-45
2
12%
1
13%
46-60
2
12%
3
38%
61-75
3
18%
1
13%
76-90

Пропущено

16
14
5 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 9
0
0%
4
29%
1-15
3
19%
3
21%
16-30
2
13%
2
14%
31-45
2
13%
1
7%
46-60
4
25%
1
7%
61-75
5
31%
3
21%
76-90

Результаты последних матчей

Раннерс
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
АГФ Орхус - Раннерс 2:2 Брабранд - Раннерс 1:0 Раннерс - Мидтьюлланн 2:2 Норшелланн - Раннерс 1:1
Б-1913 - Раннерс 0:10 Раннерс - Ольборг 1:0 Брондбю - Раннерс 2:2 Раннерс - Сённерйюск 1:2 Раннерс - Силькеборг 0:2 Копенгаген - Раннерс 1:1 Раннерс - Виборг 3:1 Вайле - Раннерс 2:3 Ганза - Раннерс 1:3 Раннерс - Арка Гдыня 2:1 Виборг - Раннерс 3:1 Раннерс - Норшелланн 2:3 Копенгаген - Раннерс 2:1 Раннерс - Вайле 1:0 Оденсе - Раннерс 2:0 Раннерс - Виборг 1:0
Люнгбю
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Люнгбю - Силькеборг 2:2 Люнгбю - АГФ Орхус 0:0 Ольборг - Люнгбю 2:1 Фрем - Люнгбю 4:1
Люнгбю - Вайле 1:0 Виборг - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Мидтьюлланн 1:2 Норшелланн - Люнгбю 1:1 Люнгбю - Брондбю 0:2 Сённерйюск - Люнгбю 1:1 Люнгбю - Копенгаген 0:2 Люнгбю - Ландскруна 4:0 Люнгбю - Хиллерёд 0:3 Люнгбю - Видовре 0:4 Люнгбю - Мальмё 0:2 Видовре - Люнгбю 0:0 Люнгбю - Виборг 3:1 Вайле - Люнгбю 1:0 Оденсе - Люнгбю 1:2 Люнгбю - Раннерс 2:1

Результаты матчей

Раннерс
Люнгбю

Точный счет

0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

1:1
2 раза 40%
2:2
2 раза 40%
2:3
1 раз 20%
1:1
3 раза 60%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
1
4 раза 80%
0
1 раз 20%

Точный счет

1:1
3 раза 27%
2:2
3 раза 27%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
1:1
3 раза 27%
0:2
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
1
6 раз 55%
0
4 раза 36%
2
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Раннерс
Люнгбю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
3
2
4
1.5
1
5
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
7
4
5
6
1.5
1
10
2
9
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 10 7 3 0 22 - 11 24
2.
Копенгаген
 10 6 2 2 19 - 11 20
3.
АГФ Орхус
 0:1 11 5 4 2 24 - 11 19
4.
Силькеборг
 10 5 3 2 21 - 15 18
5.
Норшелланн
 11 5 3 3 24 - 19 18
6.
Брондбю
 10 4 3 3 20 - 17 15
7.
Виборг
 1:0 11 4 3 4 22 - 20 15
8.
Раннерс
 11 3 6 2 17 - 16 15
9.
Ольборг
 11 4 1 6 12 - 22 13
10.
Сённерйюск
 11 2 2 7 10 - 24 8
11.
Люнгбю
 11 1 5 5 8 - 14 8
12.
Вайле
 11 0 1 10 9 - 28 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 5 5 0 0 12 - 4 15
2.
АГФ Орхус
 0:1 6 3 3 0 17 - 7 12
3.
Норшелланн
 6 3 3 0 14 - 7 12
4.
Копенгаген
 5 3 2 0 10 - 5 11
5.
Силькеборг
 5 3 1 1 12 - 9 10
6.
Виборг
 1:0 5 3 1 1 10 - 8 10
7.
Ольборг
 5 3 0 2 7 - 10 9
8.
Раннерс
 6 2 2 2 8 - 8 8
9.
Брондбю
 4 2 1 1 6 - 4 7
10.
Сённерйюск
 5 1 2 2 6 - 10 5
11.
Люнгбю
 6 1 2 3 4 - 8 5
12.
Вайле
 6 0 1 5 6 - 16 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 5 3 0 2 9 - 6 9
2.
Мидтьюлланн
 5 2 3 0 10 - 7 9
3.
Силькеборг
 5 2 2 1 9 - 6 8
4.
Брондбю
 6 2 2 2 14 - 13 8
5.
АГФ Орхус
 0:1 5 2 1 2 7 - 4 7
6.
Раннерс
 5 1 4 0 9 - 8 7
7.
Норшелланн
 5 2 0 3 10 - 12 6
8.
Виборг
 1:0 6 1 2 3 12 - 12 5
9.
Ольборг
 6 1 1 4 5 - 12 4
10.
Люнгбю
 5 0 3 2 4 - 6 3
11.
Сённерйюск
 6 1 0 5 4 - 14 3
12.
Вайле
 5 0 0 5 3 - 12 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Силькеборг Адамсен Тонни 8 (2)
Брондбю Квистгарден Матиас 6 (4)
Ольборг Mathias Zanka Jorgensen2 6 (1)
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 6
Копенгаген Эльюнусси Мохамед 5 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Норшелланн Анкерсен Петер 4
Вайле Ювара Муса 4
Ольборг Kasper Davidsen 4
Брондбю Лауритсен Расмус 1 2
Мидтьюлланн Мартинес Эмилиано 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 95'
    Сегодняшная посещаемость составляет 6251 болельщиков
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Раннерс: 52%, Люнгбю: 48%.
  • 95'
    Йенсен Магнус из команды Люнгбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 95'
    Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 95'
    Матч возобновлен
  • 94'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
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