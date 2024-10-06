Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

51' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

50' Удар от ворот произведет Раннерс

50' Baptiste Rolland оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

48' Baptiste Rolland выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Удар от ворот произведет Раннерс

47' Амон Джонатан не смог попасть в створ ударом издали

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

46' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Классен Леон навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

44' Люнгбю идет вперед с потенциально опасной атакой.

44' Иззо Пол взял и забрал мяч на выходе

43' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Удар от ворот произведет Раннерс

41' Санграв Лаудж не смог попасть в створ ударом издали

40' Г О О О О Л - Ольсен Оливер забивает ударом с правой ноги!

39' Матч возобновится спорным мячом

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

36' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Удар от ворот произведет Люнгбю

32' Сторк Янник взял и забрал мяч на выходе

31' Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Лиссенс Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Классен Леон получил желтую карточку от судьи

27' Удар от ворот произведет Люнгбю

26' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Гюткьяер Фредерик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Удар от ворот произведет Люнгбю

22' Матч возобновлен

22' Ох, нехорошо это выглядит. Baptiste Rolland получил травму и медбригада забирает его с поля.

20' Baptiste Rolland на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

20' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

20' Занден Оливер оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

19' Занден Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Baptiste Rolland выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Сторк Янник взял и забрал мяч на выходе

18' Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Удар от ворот произведет Раннерс

17' Игрок из команды Люнгбю делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

16' Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Игрок из команды Люнгбю делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

14' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Удар от ворот произведет Люнгбю

12' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Удар от ворот произведет Люнгбю

11' Матч возобновлен

11' Ох, нехорошо это выглядит. Данхо Флориан получил травму и медбригада забирает его с поля.

11' Данхо Флориан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

10' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

10' Йенсен Магнус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Раннерс идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Удар от ворот произведет Люнгбю

3' Удар от ворот произведет Раннерс

3' Санграв Лаудж создает голевую возможность для своего партнера по команде.

3' Магнуссон Сайвар-Атли оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

3' Гюткьяер Фредерик создает голевую возможность для своего партнера по команде.

2' ШТАНГА! Так было близко к голу - Магнуссон Сайвар-Атли нанес удар в каркас ворот!

2' Гюткьяер Фредерик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Удар от ворот произведет Раннерс

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Люнгбю начинает с центра поля