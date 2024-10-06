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  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2024-2025
Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Jacob Karlsen
Брондбю
1:0
Первый тайм: 31'
Мидтьюлланн
0'
1:0
9' Гол
Райович Милета

Ход матча

9'
Райович Милета
(Clement Bischoff)
1:0
21'
 
Бак Виктор
Мбабу Кевин

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Брондбю
Ничья
Мидтьюлланн
3.20
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4.00
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3.95
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Все Коэффициенты
1
Пенц
Патрик
30
Ванлерберге
Йорди
32
Алвес
Фредерик
4
Расмуссен
Якоб
2
Себулонсен
Себастьян
37
Clement
Bischoff
22
Радошевич
Йосип
6
Спирингс
Стейн
28
Судзуки
Юито
7
Валлис
Николай
17
Райович
Милета
16
Олафссон
Элиас-Рафн
43
Мбабу
Кевин
4
Осман
Диао
22
Соренсен
Мадс
Бек
6
Андерссон
Йоэль
21
Кастильо
Денил
5
Мартинес
Эмилиано
17
Аскилдсен
Кристоффер
20
Бисков
Вальдемар
7
Франкулино
58
Симсир
Араль
Брондбю
3-4-2-1
Мидтьюлланн
4-4-2

История личных встреч

Брондбю
Мидтьюлланн

35 матчей

80%
20%
28 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

68.6%
42.9%
24 победы 15 ничьих 0 побед

Второй тайм

51.4%
37.1%
11.5%
18 побед 13 ничьих 0 побед

28 матчей

25%
75%
0 побед 7 ничьих 21 победа

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 12 ничьих 12 побед

Второй тайм

32.1%
67.9%
0 побед 9 ничьих 23 победы

63 матча

44.4%
22.2%
33.4%
28 побед 14 ничьих 21 победа

Первый тайм

38.1%
42.9%
19%
24 победы 27 ничьих 12 побед

Второй тайм

28.6%
34.9%
36.5%
18 побед 22 ничьи 23 победы

История матчей

СД
3:2
СД
2:1
СД
1:0
СД
0:1
СД
0:1
СД
0:2
СД
2:2
СД
1:3
К
1:2
К
0:2
СД
1:2
СД
2:0
СД
3:1
СД
1:0
СД
1:0
СД
2:3
СД
1:1
СД
0:0
СД
1:2
СД
1:0
СД
4:1
К
1:1
СД
1:2
СД
3:2
СД
2:2
СД
0:1
К
3:1
СД
2:3
СД
0:1
СД
4:0
СД
4:2
К
1:2
СД
3:2
СД
2:1
СД
3:3
СД
2:0
СД
2:1
СД
0:0
СД
2:3
СД
1:1
СД
3:1
СД
3:1
СД
0:1
СД
5:2
СД
1:1
СД
1:1
СД
1:1
С
0:2
СЛ
1:0
СЛ
2:1
СЛ
1:0
СЛ
2:2
СЛ
1:0
СЛ
2:4
СЛ
1:1
СЛ
3:1
СЛ
2:4
СЛ
1:1
СЛ
3:0
СЛ
1:1
К
0:2
К
3:0
СЛ
2:1

Голы

Всего голов

56
43

Голов в среднем за матч

1.75
1.39

Среднее время на гол

51
64

Всего голов

46
39

Голов в среднем за матч

1.48
1.22

Среднее время на гол

60
73

Всего голов

102
82

Голов в среднем за матч

1.62
1.3

Тотал матчей

2.5
61
Больше 97%
Меньше 3%
2
49
Больше 78%
Меньше 22%
14
34
Больше 54%
Меньше 46%
29
22
Больше 35%
Меньше 65%
41
12
Больше 19%
Меньше 81%
51
5
Больше 8%
Меньше 92%
58
1
Больше 2%
Меньше 98%
62

Среднее время на гол

55
69

Бомбардиры внутри турнира

Брондбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Квистгарден Матиас 6 0.55
Судзуки Юито 3 0.27
Clement Bischoff 2 0.18
Бундгаард Филип 2 0.18
Райович Милета 2 0.18
Йебоа Эммануэль 2 0.18
Себулонсен Себастьян 1 0.09
Греве Матиас 1 0.09
Дивкович Марко 1 0.09
Васс Даниэль 1 (1) 0.09
Клейбер Шон 0 0
Валлис Николай 0 0
Noah Nartey 0 0
Мидтьюлланн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Франкулино 4 0.36
Серенсен Оливер 4 0.36
Симсир Араль 3 (1) 0.27
Букса Адам 3 0.27
Осман Диао 2 0.18
Брюнхильдсен Ола 2 0.18
Чилуфя Эдвард 1 0.09
Габриэль Адам 1 0.09
Андерссон Йоэль 1 0.09
Осорио Дарио 1 0.09
Мартинес Эмилиано 0 0
Кухта Ян 0 0

Карточки

Брондбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лауритсен Расмус 2 1
Бундгаард Филип 2 0
Васс Даниэль 1 0
Расмуссен Якоб 1 0
Клейбер Шон 1 0
Ванлерберге Йорди 1 0
Квистгарден Матиас 1 0
Алвес Фредерик 1 0
Oscar Schwartau 1 0
Clement Bischoff 1 0
Мидтьюлланн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартинес Эмилиано 3 0
Осорио Дарио 1 1
Жуниньо 1 0
Аскилдсен Кристоффер 1 0
Браво Педро 1 0
Кастильо Денил 1 0
Франкулино 1 0
Осман Диао 1 0

Результаты матчей

Брондбю
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Мидтьюлланн
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

2
5
Брондбю
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Мидтьюлланн
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

12
12
Брондбю
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Мидтьюлланн
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

8
2

Упущенные победы

14
17

Голы по времени матча

Забито

6
10
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
1
17%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
2
33%
1
10%
46-60
2
33%
1
10%
61-75
1
17%
3
30%
76-90

Пропущено

4
7
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
2
50%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
14%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

14
12
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
2
14%
1
8%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
2
14%
3
25%
31-45
1
7%
2
17%
46-60
3
21%
3
25%
61-75
3
21%
3
25%
76-90

Пропущено

13
4
9 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
3
23%
1
25%
1-15
4
31%
1
25%
16-30
2
15%
2
50%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
1
8%
0
0%
76-90

Забито

20
22
8 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 5
1 Не забивали 0
3
15%
3
14%
1-15
3
15%
1
5%
16-30
2
10%
5
23%
31-45
3
15%
3
14%
46-60
5
25%
4
18%
61-75
4
20%
6
27%
76-90

Пропущено

17
11
11 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 1
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
3
18%
2
18%
1-15
4
24%
4
36%
16-30
4
24%
4
36%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
3
18%
1
9%
61-75
2
12%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Брондбю
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Норшелланн - Брондбю 4:1 Венсюссель - Брондбю 0:5 Силькеборг - Брондбю 3:3 Брондбю - Сённерйюск 2:0
Копенгаген - Брондбю 3:1 Брондбю - Раннерс 2:2 Ольборг - Брондбю 0:4 Легия - Брондбю 1:1 Брондбю - АГФ Орхус 0:1 Брондбю - Легия 2:3 Люнгбю - Брондбю 0:2 КФ Лапи - Брондбю 2:2 Брондбю - Вайле 2:1 Брондбю - КФ Лапи 6:0 Виборг - Брондбю 3:3 Брондбю - Динамо Киев 0:4 Брондбю - Антверпен 0:0 Спарта Прага - Брондбю 2:5 Брондбю - Вайле 0:2 Брондбю - АГФ Орхус 2:3
Мидтьюлланн
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Маккаби Тель-Авив - Мидтьюлланн 0:2 Мидтьюлланн - Виборг 3:1 Мидтьюлланн - Хоффенхайм 1:1 Раннерс - Мидтьюлланн 2:2
Хиллерёд - Мидтьюлланн 1:4 Мидтьюлланн - Копенгаген 2:1 Силькеборг - Мидтьюлланн 1:3 Слован Братислава - Мидтьюлланн 3:2 Мидтьюлланн - Сённерйюск 3:2 Мидтьюлланн - Слован Братислава 1:1 Люнгбю - Мидтьюлланн 1:2 Ференцварош - Мидтьюлланн 1:1 Мидтьюлланн - Вайле 2:0 Мидтьюлланн - Ференцварош 2:0 Мидтьюлланн - Ольборг 2:0 Мидтьюлланн - УЭ Санта-Колома 1:0 Норшелланн - Мидтьюлланн 2:2 УЭ Санта-Колома - Мидтьюлланн 0:3 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 1:1 Штурм Грац - Мидтьюлланн 1:0

Результаты матчей

Брондбю
Мидтьюлланн

Точный счет

0:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:0
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 75%
0
1 раз 25%
2
3 раза 60%
3
2 раза 40%

Точный счет

3:3
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
2:2
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

3:3
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
2:0
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%
2
6 раз 60%
3
3 раза 30%
1
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Брондбю
Мидтьюлланн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
4
1
3
3
2.5
1
4
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
7
3
1.5
9
1
3
7
2.5
3
7
1
9
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 0:1 11 7 3 1 22 - 12 24
2.
Копенгаген
 10 6 2 2 19 - 11 20
3.
АГФ Орхус
 11 5 5 1 25 - 11 20
4.
Силькеборг
 10 5 3 2 21 - 15 18
5.
Норшелланн
 11 5 3 3 24 - 19 18
6.
Брондбю
 1:0 11 5 3 3 21 - 17 18
7.
Раннерс
 11 3 6 2 17 - 16 15
8.
Ольборг
 11 4 1 6 12 - 22 13
9.
Виборг
 11 3 4 4 22 - 21 13
10.
Сённерйюск
 11 2 2 7 10 - 24 8
11.
Люнгбю
 11 1 5 5 8 - 14 8
12.
Вайле
 11 0 1 10 9 - 28 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 0:1 5 5 0 0 12 - 4 15
2.
АГФ Орхус
 6 3 3 0 17 - 7 12
3.
Норшелланн
 6 3 3 0 14 - 7 12
4.
Копенгаген
 5 3 2 0 10 - 5 11
5.
Брондбю
 1:0 5 3 1 1 7 - 4 10
6.
Силькеборг
 5 3 1 1 12 - 9 10
7.
Ольборг
 5 3 0 2 7 - 10 9
8.
Виборг
 5 2 2 1 10 - 9 8
9.
Раннерс
 6 2 2 2 8 - 8 8
10.
Сённерйюск
 5 1 2 2 6 - 10 5
11.
Люнгбю
 6 1 2 3 4 - 8 5
12.
Вайле
 6 0 1 5 6 - 16 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 5 3 0 2 9 - 6 9
2.
Мидтьюлланн
 0:1 6 2 3 1 10 - 8 9
3.
АГФ Орхус
 5 2 2 1 8 - 4 8
4.
Силькеборг
 5 2 2 1 9 - 6 8
5.
Брондбю
 1:0 6 2 2 2 14 - 13 8
6.
Раннерс
 5 1 4 0 9 - 8 7
7.
Норшелланн
 5 2 0 3 10 - 12 6
8.
Виборг
 6 1 2 3 12 - 12 5
9.
Ольборг
 6 1 1 4 5 - 12 4
10.
Люнгбю
 5 0 3 2 4 - 6 3
11.
Сённерйюск
 6 1 0 5 4 - 14 3
12.
Вайле
 5 0 0 5 3 - 12 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Силькеборг Адамсен Тонни 8 (2)
Брондбю Квистгарден Матиас 6 (4)
АГФ Орхус Бех Тобиас 6 (1)
Ольборг Mathias Zanka Jorgensen2 6 (1)
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 6
Весь список

Топ нарушителей
Норшелланн Анкерсен Петер 4
Вайле Ювара Муса 4
Ольборг Kasper Davidsen 4
Брондбю Лауритсен Расмус 1 2
Мидтьюлланн Мартинес Эмилиано 3
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    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Broendby Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 47% завершится ничьей.
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    Лучшие коэффициенты
    Брондбю
    Ничья
    Мидтьюлланн
    3.20
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    4.00
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    3.95
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