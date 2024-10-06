Sebastian Sebulonsen нанес удар, но тот был заблокирован.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

22' Sebastian Sebulonsen выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Матч возобновлен

21' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

20' Sebastian Sebulonsen выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Матч возобновлен

19' Мбабу Кевин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

18' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

18' Ванлерберге Йорди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Мидтьюлланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Судзуки Юито навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

17' Валлис Николай создает голевую возможность для своего партнера по команде.

16' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Фредерик Алвес Ибсен ослабляет давление, выбив мяч.

14' Удар от ворот произведет Мидтьюлланн

14' Судзуки Юито оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

13' Соренсен Мадс Бек выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Расмуссен Якоб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Пенц Патрик взял и забрал мяч на выходе

12' Игрок из команды Мидтьюлланн делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

11' Ванлерберге Йорди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Команда Брондбю забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

9' Clement Bischoff из команды Брондбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

8' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Франкулино нанес удар головой, но Патрик Пенц спокойно отбил мяч.

6' Симсир Араль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

6' Мбабу Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Фредерик Алвес Ибсен ослабляет давление, выбив мяч.

5' Мидтьюлланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Удар от ворот произведет Брондбю

4' Шанс! Франкулино из команды Мидтьюлланн пробил головой, но мимо

4' Франкулино выиграл воздушное противоборство у Фредерик Алвес Ибсен.

4' Мбабу Кевин из команды Мидтьюлланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

3' Удар от ворот произведет Мидтьюлланн

2' Удар от ворот произведет Мидтьюлланн

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Брондбю начинает с центра поля