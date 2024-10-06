Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Sebastian Sebulonsen выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Первый тайм

50' Команда Брондбю имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

50' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Спирингс Стейн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Матч возобновлен

48' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

47' Франкулино выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Удар от ворот произведет Мидтьюлланн

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

46' Sebastian Sebulonsen не смог попасть в створ ударом издали

46' Судзуки Юито навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

45' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Брондбю пробьет пенальти!

45' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Брондбю

44' Судзуки Юито из команды Брондбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

44' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Бисков Вальдемар навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

44' Хорошую попытку сделал Кастильо Денил . Удар в створ, но вратарь начеку

44' Симсир Араль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

43' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Фредерик Алвес Ибсен выиграл воздушное противоборство у Симсир Араль

43' Бисков Вальдемар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Судзуки Юито выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Франкулино выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Фредерик Алвес Ибсен из команды Брондбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

40' Clement Bischoff выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Бисков Вальдемар навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

38' Удар от ворот произведет Мидтьюлланн

38' Брондбю идет вперед с потенциально опасной атакой.

37' Судзуки Юито навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

36' Clement Bischoff пробует нанести удар издали, но Элиас Олафссон держит все под контролем

36' Бисков Вальдемар навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

36' Хорошую попытку сделал Бисков Вальдемар . Удар в створ, но вратарь начеку

35' Симсир Араль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

35' Андерссон Йоэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Удар от ворот произведет Брондбю

32' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Спирингс Стейн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Удар от ворот произведет Мидтьюлланн

28' Clement Bischoff не смог попасть в створ ударом издали

27' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Осман Диао выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Sebastian Sebulonsen нанес удар, но тот был заблокирован.

25' Бисков Вальдемар навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

24' Радошевич Йосип выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Матч возобновится спорным мячом

24' Ох, нехорошо это выглядит. Кастильо Денил получил травму и медбригада забирает его с поля.

23' Кастильо Денил на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

23' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

22' Sebastian Sebulonsen выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Матч возобновлен

21' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

20' Sebastian Sebulonsen выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Матч возобновлен

19' Мбабу Кевин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

18' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

18' Ванлерберге Йорди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Мидтьюлланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Судзуки Юито навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

17' Валлис Николай создает голевую возможность для своего партнера по команде.

16' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Фредерик Алвес Ибсен ослабляет давление, выбив мяч.

14' Удар от ворот произведет Мидтьюлланн

14' Судзуки Юито оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

13' Соренсен Мадс Бек выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Расмуссен Якоб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Пенц Патрик взял и забрал мяч на выходе

12' Игрок из команды Мидтьюлланн делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

11' Ванлерберге Йорди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Команда Брондбю забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

9' Clement Bischoff из команды Брондбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

8' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Франкулино нанес удар головой, но Патрик Пенц спокойно отбил мяч.

6' Симсир Араль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

6' Мбабу Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Фредерик Алвес Ибсен ослабляет давление, выбив мяч.

5' Мидтьюлланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Удар от ворот произведет Брондбю

4' Шанс! Франкулино из команды Мидтьюлланн пробил головой, но мимо

4' Франкулино выиграл воздушное противоборство у Фредерик Алвес Ибсен.

4' Мбабу Кевин из команды Мидтьюлланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

3' Удар от ворот произведет Мидтьюлланн

2' Удар от ворот произведет Мидтьюлланн

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Брондбю начинает с центра поля