Тур: 11. Стадион: Брондбю. Главный судья: Jacob Karlsen
2:0
Конец матча
0'
1:0
9' ГолРайович Милета
46' Желтая карточкаОсман Диао
2:0
68' ГолРайович Милета
90' Вторая желтая карточкаОсман Диао
90' Желтая карточкаВаллис Николай
90' Желтая карточкаФранкулино
90'+7
Ход матча
9'
46'
68'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
7 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 5
-
8 Угловые 5
-
1 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
4 Замены 5
-
486 Количество передач 449
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
28
Судзуки
Юито
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Судзуки ЮитоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
46 Че ДжастинЗащитник
-
10 Васс ДаниэльПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
35 Noah Nartey
-
Главный тренер: Jesper Soerensen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
43 Мбабу КевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
58 Симсир АральНападающий
- Запасные игроки
-
30 Эджехери ОвиВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Бак ВикторЗащитник
-
73 ЖуниньоЗащитник
-
19 Браво ПедроПолузащитник
-
25 Кухта ЯнНападающий
-
Главный тренер: Томас Томасберг
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Брондбю
Мидтьюлланн
35 матчей
80%
20%
28 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
68.6%
42.9%
24 победы 15 ничьих 0 побед
Второй тайм
51.4%
37.1%
11.5%
18 побед 13 ничьих 0 побед
28 матчей
25%
75%
0 побед 7 ничьих 21 победа
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 12 ничьих 12 побед
Второй тайм
32.1%
67.9%
0 побед 9 ничьих 23 победы
63 матча
44.4%
22.2%
33.4%
28 побед 14 ничьих 21 победа
Первый тайм
38.1%
42.9%
19%
24 победы 27 ничьих 12 побед
Второй тайм
28.6%
34.9%
36.5%
18 побед 22 ничьи 23 победы
История матчей
Голы
Всего голов
56
43
Голов в среднем за матч
1.75
1.39
Среднее время на гол
51
64
Всего голов
46
39
Голов в среднем за матч
1.48
1.22
Среднее время на гол
60
73
Всего голов
102
82
Голов в среднем за матч
1.62
1.3
Тотал матчей
2.5
61
Больше 97%
Меньше 3%
2
49
Больше 78%
Меньше 22%
14
34
Больше 54%
Меньше 46%
29
22
Больше 35%
Меньше 65%
41
12
Больше 19%
Меньше 81%
51
5
Больше 8%
Меньше 92%
58
1
Больше 2%
Меньше 98%
62
Среднее время на гол
55
69
Бомбардиры внутри турнира
Брондбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Квистгарден Матиас
|6
|0.55
|Судзуки Юито
|3
|0.27
|Райович Милета
|3
|0.27
|Clement Bischoff
|2
|0.18
|Бундгаард Филип
|2
|0.18
|Йебоа Эммануэль
|2
|0.18
|Себулонсен Себастьян
|1
|0.09
|Греве Матиас
|1
|0.09
|Дивкович Марко
|1
|0.09
|Васс Даниэль
|1 (1)
|0.09
|Клейбер Шон
|0
|0
|Валлис Николай
|0
|0
|Noah Nartey
|0
|0
Мидтьюлланн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Франкулино
|4
|0.36
|Серенсен Оливер
|4
|0.36
|Симсир Араль
|3 (1)
|0.27
|Букса Адам
|3
|0.27
|Осман Диао
|2
|0.18
|Брюнхильдсен Ола
|2
|0.18
|Чилуфя Эдвард
|1
|0.09
|Габриэль Адам
|1
|0.09
|Андерссон Йоэль
|1
|0.09
|Осорио Дарио
|1
|0.09
|Мартинес Эмилиано
|0
|0
|Кухта Ян
|0
|0
Карточки
Брондбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лауритсен Расмус
|2
|1
|Бундгаард Филип
|2
|0
|Васс Даниэль
|1
|0
|Расмуссен Якоб
|1
|0
|Клейбер Шон
|1
|0
|Ванлерберге Йорди
|1
|0
|Валлис Николай
|1
|0
|Квистгарден Матиас
|1
|0
|Алвес Фредерик
|1
|0
|Oscar Schwartau
|1
|0
|Clement Bischoff
|1
|0
Мидтьюлланн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Осман Диао
|2
|1
|Мартинес Эмилиано
|3
|0
|Осорио Дарио
|1
|1
|Франкулино
|2
|0
|Жуниньо
|1
|0
|Аскилдсен Кристоффер
|1
|0
|Браво Педро
|1
|0
|Кастильо Денил
|1
|0
Результаты матчей
Брондбю
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Мидтьюлланн
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
2
5
Брондбю
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Мидтьюлланн
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
12
12
Брондбю
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Мидтьюлланн
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
9% (1)
55% (6)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
8
2
Упущенные победы
14
17
Голы по времени матча
Забито
8
10
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
2
25%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
2
25%
1
10%
46-60
3
38%
1
10%
61-75
1
13%
3
30%
76-90
Пропущено
4
9
2 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
2
50%
2
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
2
22%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
14
12
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
2
14%
1
8%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
2
14%
3
25%
31-45
1
7%
2
17%
46-60
3
21%
3
25%
61-75
3
21%
3
25%
76-90
Пропущено
13
4
9 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
3
23%
1
25%
1-15
4
31%
1
25%
16-30
2
15%
2
50%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
1
8%
0
0%
76-90
Забито
22
22
9 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 5
1 Не забивали 1
4
18%
3
14%
1-15
3
14%
1
5%
16-30
2
9%
5
23%
31-45
3
14%
3
14%
46-60
6
27%
4
18%
61-75
4
18%
6
27%
76-90
Пропущено
17
13
11 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
3
18%
3
23%
1-15
4
24%
4
31%
16-30
4
24%
4
31%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
3
18%
2
15%
61-75
2
12%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Брондбю
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Норшелланн - Брондбю 4:1 Венсюссель - Брондбю 0:5 Силькеборг - Брондбю 3:3 Брондбю - Сённерйюск 2:0
Копенгаген - Брондбю 3:1 Брондбю - Раннерс 2:2 Ольборг - Брондбю 0:4 Легия - Брондбю 1:1 Брондбю - АГФ Орхус 0:1 Брондбю - Легия 2:3 Люнгбю - Брондбю 0:2 КФ Лапи - Брондбю 2:2 Брондбю - Вайле 2:1 Брондбю - КФ Лапи 6:0 Виборг - Брондбю 3:3 Брондбю - Динамо Киев 0:4 Брондбю - Антверпен 0:0 Спарта Прага - Брондбю 2:5 Брондбю - Вайле 0:2 Брондбю - АГФ Орхус 2:3
Мидтьюлланн
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Маккаби Тель-Авив - Мидтьюлланн 0:2 Мидтьюлланн - Виборг 3:1 Мидтьюлланн - Хоффенхайм 1:1 Раннерс - Мидтьюлланн 2:2
Хиллерёд - Мидтьюлланн 1:4 Мидтьюлланн - Копенгаген 2:1 Силькеборг - Мидтьюлланн 1:3 Слован Братислава - Мидтьюлланн 3:2 Мидтьюлланн - Сённерйюск 3:2 Мидтьюлланн - Слован Братислава 1:1 Люнгбю - Мидтьюлланн 1:2 Ференцварош - Мидтьюлланн 1:1 Мидтьюлланн - Вайле 2:0 Мидтьюлланн - Ференцварош 2:0 Мидтьюлланн - Ольборг 2:0 Мидтьюлланн - УЭ Санта-Колома 1:0 Норшелланн - Мидтьюлланн 2:2 УЭ Санта-Колома - Мидтьюлланн 0:3 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 1:1 Штурм Грац - Мидтьюлланн 1:0
Результаты матчей
Брондбю
Мидтьюлланн
Точный счет
2:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:0
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
2
4 раза 80%
0
1 раз 20%
2
3 раза 60%
3
2 раза 40%
Точный счет
3:3
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
2:2
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
2:0
2 раза 18%
3:3
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
2:0
3 раза 27%
2:2
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
Точное количество голов
2
5 раз 45%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%
2
6 раз 55%
3
3 раза 27%
0
1 раз 9%
1
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Брондбю
Мидтьюлланн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
42
33
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
101
83
92
38
38
110
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|7
|3
|1
|22 - 13
|24
|2.
|1:0
|11
|6
|3
|2
|22 - 15
|21
|3.
|0:1
|11
|6
|2
|3
|19 - 12
|20
|4.
|11
|5
|5
|1
|25 - 11
|20
|5.
|11
|5
|3
|3
|24 - 19
|18
|6.
|11
|5
|3
|3
|22 - 17
|18
|7.
|11
|3
|6
|2
|17 - 16
|15
|8.
|11
|4
|1
|6
|12 - 22
|13
|9.
|11
|3
|4
|4
|22 - 21
|13
|10.
|11
|2
|2
|7
|10 - 24
|8
|11.
|11
|1
|5
|5
|8 - 14
|8
|12.
|11
|0
|1
|10
|9 - 28
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|12 - 4
|15
|2.
|1:0
|6
|4
|1
|1
|13 - 9
|13
|3.
|6
|3
|3
|0
|17 - 7
|12
|4.
|6
|3
|3
|0
|14 - 7
|12
|5.
|0:1
|5
|3
|2
|0
|10 - 5
|11
|6.
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|7.
|5
|3
|0
|2
|7 - 10
|9
|8.
|5
|2
|2
|1
|10 - 9
|8
|9.
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|10.
|5
|1
|2
|2
|6 - 10
|5
|11.
|6
|1
|2
|3
|4 - 8
|5
|12.
|6
|0
|1
|5
|6 - 16
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|6
|3
|0
|3
|9 - 7
|9
|2.
|6
|2
|3
|1
|10 - 9
|9
|3.
|5
|2
|2
|1
|8 - 4
|8
|4.
|1:0
|5
|2
|2
|1
|9 - 6
|8
|5.
|6
|2
|2
|2
|14 - 13
|8
|6.
|5
|1
|4
|0
|9 - 8
|7
|7.
|5
|2
|0
|3
|10 - 12
|6
|8.
|6
|1
|2
|3
|12 - 12
|5
|9.
|6
|1
|1
|4
|5 - 12
|4
|10.
|5
|0
|3
|2
|4 - 6
|3
|11.
|6
|1
|0
|5
|4 - 14
|3
|12.
|5
|0
|0
|5
|3 - 12
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Силькеборг
|Адамсен Тонни
|8 (2)
|Брондбю
|Квистгарден Матиас
|6 (4)
|АГФ Орхус
|Бех Тобиас
|6 (1)
|Ольборг
|Mathias Zanka Jorgensen2
|6 (1)
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|6
|Норшелланн
|Анкерсен Петер
|4
|Вайле
|Ювара Муса
|4
|Ольборг
|Kasper Davidsen
|4
|Брондбю
|Лауритсен Расмус
|1 2
|Мидтьюлланн
|Осман Диао
|1 2