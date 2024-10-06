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  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2024-2025
Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Jacob Karlsen
Брондбю
2:0
Конец матча
Мидтьюлланн
0'
1:0
9' Гол
Райович Милета
46' Желтая карточка
Осман Диао
2:0
68' Гол
Райович Милета
90' Вторая желтая карточка
Осман Диао
90' Желтая карточка
Валлис Николай
90' Желтая карточка
Франкулино
90'+7

Ход матча

9'
Райович Милета
(Clement Bischoff)
1:0
21'
 
Бак Виктор
Мбабу Кевин
46'
 
Кухта Ян
Кастильо Денил
46'
 
Осман Диао
68'
Райович Милета
(Clement Bischoff)
2:0
72'
 
Соренсен Кристиан
Аскилдсен Кристоффер
72'
 
Браво Педро
Бисков Вальдемар
73'
Квистгарден Матиас
Судзуки Юито
 
73'
Дивкович Марко
Clement Bischoff
 
78'
Васс Даниэль
Спирингс Стейн
 
81'
 
Жуниньо
Мартинес Эмилиано
90'
 
Осман Диао
90'
Валлис Николай
 
90'
 
Франкулино
90'
Noah Nartey
Валлис Николай
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 5
  • 8 Угловые 5
  • 1 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 4 Замены 5
  • 486 Количество передач 449
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

1
Пенц
Патрик
30
Ванлерберге
Йорди
32
Алвес
Фредерик
4
Расмуссен
Якоб
2
Себулонсен
Себастьян
37
Clement
Bischoff
22
Радошевич
Йосип
6
Спирингс
Стейн
28
Судзуки
Юито
7
Валлис
Николай
17
Райович
Милета
16
Олафссон
Элиас-Рафн
43
Мбабу
Кевин
4
Осман
Диао
22
Соренсен
Мадс
Бек
6
Андерссон
Йоэль
21
Кастильо
Денил
5
Мартинес
Эмилиано
17
Аскилдсен
Кристоффер
20
Бисков
Вальдемар
7
Франкулино
58
Симсир
Араль
Брондбю
3-4-2-1
Мидтьюлланн
4-4-2

История личных встреч

Брондбю
Мидтьюлланн

35 матчей

80%
20%
28 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

68.6%
42.9%
24 победы 15 ничьих 0 побед

Второй тайм

51.4%
37.1%
11.5%
18 побед 13 ничьих 0 побед

28 матчей

25%
75%
0 побед 7 ничьих 21 победа

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 12 ничьих 12 побед

Второй тайм

32.1%
67.9%
0 побед 9 ничьих 23 победы

63 матча

44.4%
22.2%
33.4%
28 побед 14 ничьих 21 победа

Первый тайм

38.1%
42.9%
19%
24 победы 27 ничьих 12 побед

Второй тайм

28.6%
34.9%
36.5%
18 побед 22 ничьи 23 победы

История матчей

СД
3:2
СД
2:1
СД
1:0
СД
0:1
СД
0:1
СД
0:2
СД
2:2
СД
1:3
К
1:2
К
0:2
СД
1:2
СД
2:0
СД
3:1
СД
1:0
СД
1:0
СД
2:3
СД
1:1
СД
0:0
СД
1:2
СД
1:0
СД
4:1
К
1:1
СД
1:2
СД
3:2
СД
2:2
СД
0:1
К
3:1
СД
2:3
СД
0:1
СД
4:0
СД
4:2
К
1:2
СД
3:2
СД
2:1
СД
3:3
СД
2:0
СД
2:1
СД
0:0
СД
2:3
СД
1:1
СД
3:1
СД
3:1
СД
0:1
СД
5:2
СД
1:1
СД
1:1
СД
1:1
С
0:2
СЛ
1:0
СЛ
2:1
СЛ
1:0
СЛ
2:2
СЛ
1:0
СЛ
2:4
СЛ
1:1
СЛ
3:1
СЛ
2:4
СЛ
1:1
СЛ
3:0
СЛ
1:1
К
0:2
К
3:0
СЛ
2:1

Голы

Всего голов

56
43

Голов в среднем за матч

1.75
1.39

Среднее время на гол

51
64

Всего голов

46
39

Голов в среднем за матч

1.48
1.22

Среднее время на гол

60
73

Всего голов

102
82

Голов в среднем за матч

1.62
1.3

Тотал матчей

2.5
61
Больше 97%
Меньше 3%
2
49
Больше 78%
Меньше 22%
14
34
Больше 54%
Меньше 46%
29
22
Больше 35%
Меньше 65%
41
12
Больше 19%
Меньше 81%
51
5
Больше 8%
Меньше 92%
58
1
Больше 2%
Меньше 98%
62

Среднее время на гол

55
69

Бомбардиры внутри турнира

Брондбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Квистгарден Матиас 6 0.55
Судзуки Юито 3 0.27
Райович Милета 3 0.27
Clement Bischoff 2 0.18
Бундгаард Филип 2 0.18
Йебоа Эммануэль 2 0.18
Себулонсен Себастьян 1 0.09
Греве Матиас 1 0.09
Дивкович Марко 1 0.09
Васс Даниэль 1 (1) 0.09
Клейбер Шон 0 0
Валлис Николай 0 0
Noah Nartey 0 0
Мидтьюлланн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Франкулино 4 0.36
Серенсен Оливер 4 0.36
Симсир Араль 3 (1) 0.27
Букса Адам 3 0.27
Осман Диао 2 0.18
Брюнхильдсен Ола 2 0.18
Чилуфя Эдвард 1 0.09
Габриэль Адам 1 0.09
Андерссон Йоэль 1 0.09
Осорио Дарио 1 0.09
Мартинес Эмилиано 0 0
Кухта Ян 0 0

Карточки

Брондбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лауритсен Расмус 2 1
Бундгаард Филип 2 0
Васс Даниэль 1 0
Расмуссен Якоб 1 0
Клейбер Шон 1 0
Ванлерберге Йорди 1 0
Валлис Николай 1 0
Квистгарден Матиас 1 0
Алвес Фредерик 1 0
Oscar Schwartau 1 0
Clement Bischoff 1 0
Мидтьюлланн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Осман Диао 2 1
Мартинес Эмилиано 3 0
Осорио Дарио 1 1
Франкулино 2 0
Жуниньо 1 0
Аскилдсен Кристоффер 1 0
Браво Педро 1 0
Кастильо Денил 1 0

Результаты матчей

Брондбю
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Мидтьюлланн
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

2
5
Брондбю
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Мидтьюлланн
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

12
12
Брондбю
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Мидтьюлланн
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
9% (1)
55% (6)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

8
2

Упущенные победы

14
17

Голы по времени матча

Забито

8
10
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
2
25%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
2
25%
1
10%
46-60
3
38%
1
10%
61-75
1
13%
3
30%
76-90

Пропущено

4
9
2 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
2
50%
2
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
2
22%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

14
12
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
2
14%
1
8%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
2
14%
3
25%
31-45
1
7%
2
17%
46-60
3
21%
3
25%
61-75
3
21%
3
25%
76-90

Пропущено

13
4
9 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
3
23%
1
25%
1-15
4
31%
1
25%
16-30
2
15%
2
50%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
1
8%
0
0%
76-90

Забито

22
22
9 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 5
1 Не забивали 1
4
18%
3
14%
1-15
3
14%
1
5%
16-30
2
9%
5
23%
31-45
3
14%
3
14%
46-60
6
27%
4
18%
61-75
4
18%
6
27%
76-90

Пропущено

17
13
11 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
3
18%
3
23%
1-15
4
24%
4
31%
16-30
4
24%
4
31%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
3
18%
2
15%
61-75
2
12%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Брондбю
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Норшелланн - Брондбю 4:1 Венсюссель - Брондбю 0:5 Силькеборг - Брондбю 3:3 Брондбю - Сённерйюск 2:0
Копенгаген - Брондбю 3:1 Брондбю - Раннерс 2:2 Ольборг - Брондбю 0:4 Легия - Брондбю 1:1 Брондбю - АГФ Орхус 0:1 Брондбю - Легия 2:3 Люнгбю - Брондбю 0:2 КФ Лапи - Брондбю 2:2 Брондбю - Вайле 2:1 Брондбю - КФ Лапи 6:0 Виборг - Брондбю 3:3 Брондбю - Динамо Киев 0:4 Брондбю - Антверпен 0:0 Спарта Прага - Брондбю 2:5 Брондбю - Вайле 0:2 Брондбю - АГФ Орхус 2:3
Мидтьюлланн
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Маккаби Тель-Авив - Мидтьюлланн 0:2 Мидтьюлланн - Виборг 3:1 Мидтьюлланн - Хоффенхайм 1:1 Раннерс - Мидтьюлланн 2:2
Хиллерёд - Мидтьюлланн 1:4 Мидтьюлланн - Копенгаген 2:1 Силькеборг - Мидтьюлланн 1:3 Слован Братислава - Мидтьюлланн 3:2 Мидтьюлланн - Сённерйюск 3:2 Мидтьюлланн - Слован Братислава 1:1 Люнгбю - Мидтьюлланн 1:2 Ференцварош - Мидтьюлланн 1:1 Мидтьюлланн - Вайле 2:0 Мидтьюлланн - Ференцварош 2:0 Мидтьюлланн - Ольборг 2:0 Мидтьюлланн - УЭ Санта-Колома 1:0 Норшелланн - Мидтьюлланн 2:2 УЭ Санта-Колома - Мидтьюлланн 0:3 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 1:1 Штурм Грац - Мидтьюлланн 1:0

Результаты матчей

Брондбю
Мидтьюлланн

Точный счет

2:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:0
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

2
4 раза 80%
0
1 раз 20%
2
3 раза 60%
3
2 раза 40%

Точный счет

3:3
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
2:2
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

2:0
2 раза 18%
3:3
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
2:0
3 раза 27%
2:2
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

2
5 раз 45%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%
2
6 раз 55%
3
3 раза 27%
0
1 раз 9%
1
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Брондбю
Мидтьюлланн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
4
2
3
3
2.5
1
5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
10
1
8
3
1.5
9
2
3
8
2.5
3
8
1
10
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 11 7 3 1 22 - 13 24
2.
Силькеборг
 1:0 11 6 3 2 22 - 15 21
3.
Копенгаген
 0:1 11 6 2 3 19 - 12 20
4.
АГФ Орхус
 11 5 5 1 25 - 11 20
5.
Норшелланн
 11 5 3 3 24 - 19 18
6.
Брондбю
 11 5 3 3 22 - 17 18
7.
Раннерс
 11 3 6 2 17 - 16 15
8.
Ольборг
 11 4 1 6 12 - 22 13
9.
Виборг
 11 3 4 4 22 - 21 13
10.
Сённерйюск
 11 2 2 7 10 - 24 8
11.
Люнгбю
 11 1 5 5 8 - 14 8
12.
Вайле
 11 0 1 10 9 - 28 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 5 5 0 0 12 - 4 15
2.
Силькеборг
 1:0 6 4 1 1 13 - 9 13
3.
АГФ Орхус
 6 3 3 0 17 - 7 12
4.
Норшелланн
 6 3 3 0 14 - 7 12
5.
Копенгаген
 0:1 5 3 2 0 10 - 5 11
6.
Брондбю
 5 3 1 1 8 - 4 10
7.
Ольборг
 5 3 0 2 7 - 10 9
8.
Виборг
 5 2 2 1 10 - 9 8
9.
Раннерс
 6 2 2 2 8 - 8 8
10.
Сённерйюск
 5 1 2 2 6 - 10 5
11.
Люнгбю
 6 1 2 3 4 - 8 5
12.
Вайле
 6 0 1 5 6 - 16 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 0:1 6 3 0 3 9 - 7 9
2.
Мидтьюлланн
 6 2 3 1 10 - 9 9
3.
АГФ Орхус
 5 2 2 1 8 - 4 8
4.
Силькеборг
 1:0 5 2 2 1 9 - 6 8
5.
Брондбю
 6 2 2 2 14 - 13 8
6.
Раннерс
 5 1 4 0 9 - 8 7
7.
Норшелланн
 5 2 0 3 10 - 12 6
8.
Виборг
 6 1 2 3 12 - 12 5
9.
Ольборг
 6 1 1 4 5 - 12 4
10.
Люнгбю
 5 0 3 2 4 - 6 3
11.
Сённерйюск
 6 1 0 5 4 - 14 3
12.
Вайле
 5 0 0 5 3 - 12 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Силькеборг Адамсен Тонни 8 (2)
Брондбю Квистгарден Матиас 6 (4)
АГФ Орхус Бех Тобиас 6 (1)
Ольборг Mathias Zanka Jorgensen2 6 (1)
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 6
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Топ нарушителей
Норшелланн Анкерсен Петер 4
Вайле Ювара Муса 4
Ольборг Kasper Davidsen 4
Брондбю Лауритсен Расмус 1 2
Мидтьюлланн Осман Диао 1 2
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