Тур: 11. Стадион: Сидбанк Парк. Главный судья: Бурхардт Йорген
1:1
Первый тайм: 34'
Ход матча
11'
1:0
24'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
0 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 4
-
0 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
20 Владение мячом, % 80
Владение мячом
16
Буск
Якоб
25
Mads
Agger
15
Камили
Лирим
18
Николов
Иван
- Основной состав
-
16 Буск ЯкобВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Mads AggerПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Камили ЛиримНападающий
-
18 Николов ИванНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Акман ХамзаПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
24 Olti Hyseni
-
-
Главный тренер: Thomas Noergaard
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
19 Хэй ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Бринк МаркПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
45 Маркманн НоаЗащитник
-
11 Хансен МадсПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Илоски МиланНападающий
-
-
17 Levy Nene
-
-
-
-
Главный тренер: Jens Foensskov Olsen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Сённерйюск
Норшелланн
15 матчей
86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
73.3%
40%
11 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
46.7%
10 побед 7 ничьих 0 побед
25 матчей
20%
80%
0 побед 5 ничьих 20 побед
Первый тайм
28%
72%
0 побед 7 ничьих 16 побед
Второй тайм
24%
76%
0 побед 6 ничьих 17 побед
40 матчей
32.5%
17.5%
50%
13 побед 7 ничьих 20 побед
Первый тайм
27.5%
32.5%
40%
11 побед 13 ничьих 16 побед
Второй тайм
25%
32.5%
42.5%
10 побед 13 ничьих 17 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
25
Голов в среднем за матч
1.17
1.14
Среднее время на гол
77
79
Всего голов
43
27
Голов в среднем за матч
1.95
1.5
Среднее время на гол
46
60
Всего голов
64
52
Голов в среднем за матч
1.6
1.3
Тотал матчей
2.5
38
Больше 95%
Меньше 5%
2
33
Больше 83%
Меньше 18%
7
24
Больше 60%
Меньше 40%
16
14
Больше 35%
Меньше 65%
26
7
Больше 18%
Меньше 83%
33
Среднее время на гол
56
69
Бомбардиры внутри турнира
Сённерйюск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Камили Лирим
|3
|0.27
|Mads Agger
|3
|0.27
|Ингасон Кристаль-Мани
|1
|0.09
|Хенде Марк-Даль
|1
|0.09
|Jose Gallegos
|1
|0.09
|Tobias Sommer
|1
|0.09
|Оггесен Андреас
|0
|0
|Виндерслев Расмус
|0
|0
|Lukas Bjoerklund
|0
|0
Норшелланн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эгели Синдре Валле
|5
|0.45
|Беньямин Нюгрен
|4
|0.36
|Ингвартсен Маркус
|3
|0.27
|Хардер Конрад
|2
|0.18
|Тверсков Йеппе
|1
|0.09
|Хэй Лукас
|1
|0.09
|Анкерсен Петер
|1
|0.09
|Антман Оливер
|1
|0.09
|Доржелес Марио
|1
|0.09
|Хансен Мадс
|1
|0.09
|Вилладсен Оливер
|0
|0
|Сертдемир Зидан
|0
|0
|Хогсберг Лукас
|0
|0
Карточки
Сённерйюск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Lukas Bjoerklund
|3
|0
|Оггесен Андреас
|2
|0
|Гретарссон Даниэль
|2
|0
|Ингасон Кристаль-Мани
|2
|0
|Уилкинс Далтон
|2
|0
|Симонсен Йеппе
|1
|0
|Буск Якоб
|1
|0
|Mohamed Cherif
|1
|0
|Виндерслев Расмус
|1
|0
|Maxime Soulas
|1
|0
|Jose Gallegos
|1
|0
|Эмини Сефер
|1
|0
|Mads Agger
|1
|0
Норшелланн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Анкерсен Петер
|4
|0
|Ингвартсен Маркус
|2
|0
|Доржелес Марио
|2
|0
|Хансен Киан
|1
|0
|Свенссон Даниэль
|1
|0
|Тверсков Йеппе
|1
|0
|Антман Оливер
|1
|0
|Хэй Лукас
|1
|0
|Сертдемир Зидан
|1
|0
|Эгели Синдре Валле
|1
|0
|Хогсберг Лукас
|1
|0
Результаты матчей
Сённерйюск
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Норшелланн
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
3
6
Сённерйюск
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)
Норшелланн
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
13
0
Упущенные победы
2
14
Сённерйюск
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Норшелланн
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
14
0
Упущенные победы
5
20
Голы по времени матча
Забито
5
7
4 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
1
20%
3
43%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
2
40%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
20%
1
14%
76-90
Пропущено
6
10
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
1
10%
16-30
0
0%
4
40%
31-45
1
17%
2
20%
46-60
2
33%
2
20%
61-75
1
17%
1
10%
76-90
Забито
4
14
3 В 1-м тайме 12
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 4
1
25%
3
21%
1-15
1
25%
7
50%
16-30
1
25%
2
14%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
14%
76-90
Пропущено
14
7
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
2
14%
2
29%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
14%
2
29%
31-45
4
29%
1
14%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
3
21%
2
29%
76-90
Забито
9
21
7 В 1-м тайме 17
2 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 7
5 Не забивали 0
2
22%
6
29%
1-15
2
22%
8
38%
16-30
3
33%
3
14%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
0
0%
1
5%
61-75
1
11%
3
14%
76-90
Пропущено
20
17
7 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 8
2
10%
2
12%
1-15
3
15%
1
6%
16-30
2
10%
6
35%
31-45
5
25%
3
18%
46-60
4
20%
2
12%
61-75
4
20%
3
18%
76-90
Результаты последних матчей
Сённерйюск
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Ольборг - Сённерйюск 3:0 Ишой - Сённерйюск 2:3 Сённерйюск - Вайле 2:1 Брондбю - Сённерйюск 2:0
Солрод ФК - Сённерйюск 0:7 Сённерйюск - Виборг 2:2 Мидтьюлланн - Сённерйюск 3:2 Раннерс - Сённерйюск 1:2 Сённерйюск - Копенгаген 0:2 АГФ Орхус - Сённерйюск 4:0 Сённерйюск - Люнгбю 1:1 Силькеборг - Сённерйюск 1:0 Копенгаген - Сённерйюск 3:2 Хольштайн Киль - Сённерйюск 0:0 Сённерйюск - Хобро 2:2 Мидтьюлланн - Сённерйюск 2:2 Сённерйюск - Колдинг 1:1 Хобро - Сённерйюск 2:2 Венсюссель - Сённерйюск 0:0 Сённерйюск - Ольборг 1:0
Норшелланн
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Норшелланн - Брондбю 4:1 Фремад Амагер - Норшелланн 0:5 Виборг - Норшелланн 3:2 Норшелланн - Раннерс 1:1
АГФ Орхус - Норшелланн 4:2 Норшелланн - Копенгаген 3:2 Силькеборг - Норшелланн 4:1 Норшелланн - Люнгбю 1:1 Вайле - Норшелланн 0:1 Норшелланн - Мидтьюлланн 2:2 Норшелланн - Ольборг 3:0 АЗ Алкмаар - Норшелланн 6:1 Раннерс - Норшелланн 2:3 Копенгаген - Норшелланн 1:1 Норшелланн - Мидтьюлланн 3:3 Брондбю - Норшелланн 1:0 Норшелланн - Силькеборг 4:1 АГФ Орхус - Норшелланн 1:3 Норшелланн - Брондбю 1:1 Норшелланн - АГФ Орхус 7:2
Результаты матчей
Сённерйюск
Норшелланн
Точный счет
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
1:1
2 раза 33%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
4 раза 67%
2
2 раза 33%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
Точный счет
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
1:1
2 раза 20%
3:2
2 раза 20%
4:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 50%
2
4 раза 40%
1
1 раз 10%
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
3
2 раза 20%
4
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Сённерйюск
Норшелланн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
42
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
24
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
46
64
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|7
|3
|0
|22 - 11
|24
|2.
|10
|6
|2
|2
|19 - 11
|20
|3.
|10
|5
|4
|1
|24 - 10
|19
|4.
|10
|5
|3
|2
|21 - 15
|18
|5.
|1:1
|11
|4
|4
|3
|21 - 19
|16
|6.
|10
|4
|3
|3
|20 - 17
|15
|7.
|0:0
|11
|3
|6
|2
|16 - 15
|15
|8.
|11
|4
|1
|6
|12 - 22
|13
|9.
|10
|3
|3
|4
|21 - 20
|12
|10.
|1:1
|11
|2
|3
|6
|10 - 21
|9
|11.
|0:0
|11
|1
|5
|5
|7 - 13
|8
|12.
|11
|0
|1
|10
|9 - 28
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|12 - 4
|15
|2.
|6
|3
|3
|0
|17 - 7
|12
|3.
|1:1
|6
|3
|3
|0
|14 - 7
|12
|4.
|5
|3
|2
|0
|10 - 5
|11
|5.
|5
|3
|1
|1
|12 - 9
|10
|6.
|5
|3
|0
|2
|7 - 10
|9
|7.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|8.
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|9.
|4
|2
|1
|1
|9 - 8
|7
|10.
|1:1
|5
|1
|3
|1
|6 - 7
|6
|11.
|0:0
|6
|1
|2
|3
|4 - 8
|5
|12.
|6
|0
|1
|5
|6 - 16
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|0
|2
|9 - 6
|9
|2.
|5
|2
|3
|0
|10 - 7
|9
|3.
|5
|2
|2
|1
|9 - 6
|8
|4.
|6
|2
|2
|2
|14 - 13
|8
|5.
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|6.
|0:0
|5
|1
|4
|0
|9 - 8
|7
|7.
|6
|1
|2
|3
|12 - 12
|5
|8.
|1:1
|5
|1
|1
|3
|7 - 12
|4
|9.
|6
|1
|1
|4
|5 - 12
|4
|10.
|0:0
|5
|0
|3
|2
|3 - 5
|3
|11.
|1:1
|6
|1
|0
|5
|4 - 14
|3
|12.
|5
|0
|0
|5
|3 - 12
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Силькеборг
|Адамсен Тонни
|8 (2)
|Брондбю
|Квистгарден Матиас
|6 (4)
|Ольборг
|Mathias Zanka Jorgensen2
|6 (1)
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|6
|Копенгаген
|Эльюнусси Мохамед
|5 (3)
|Норшелланн
|Анкерсен Петер
|4
|Вайле
|Ювара Муса
|4
|Ольборг
|Kasper Davidsen
|4
|Брондбю
|Лауритсен Расмус
|1 2
|Мидтьюлланн
|Мартинес Эмилиано
|3