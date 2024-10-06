Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

24' Команда Норшеланн сравняла счет! Игра продолжается!

24' ГОООООЛ - Ингвартсен Маркус Норшеланн забивает ударом головой

24' Доржелес Марио создает голевую возможность для своего партнера по команде.

24' Доржелес Марио из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

24' Тверсков Йеппе из команды Норшеланн разыграл угловой с левого угла.

24' Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Норшеланн пытается что-то создать.

22' Удар от ворот произведет Сённерйюск

22' Ингвартсен Маркус оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

21' Норшеланн пытается что-то создать.

21' Удар от ворот произведет Норшеланн

21' Сённерйюск совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Оггесен Андреас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Норшеланн контролирует мяч.

20' Свенссон Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Jose Gallegos выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Удар от ворот произведет Сённерйюск

19' Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Норшеланн пытается что-то создать.

17' Максим Сулас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Норшеланн контролирует мяч.

15' Матч возобновлен

15' Ох, нехорошо это выглядит. Тверсков Йеппе получил травму и медбригада забирает его с поля.

15' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

15' Удар от ворот произведет Сённерйюск

15' Доржелес Марио оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

15' Хорошую попытку сделал Бринк Марк . Удар в створ, но вратарь начеку

15' Беньямин Нюгрен нанес удар головой, но Якоб Буск спокойно отбил мяч.

14' Эгели Синдре Валле из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

14' Норшеланн пытается что-то создать.

13' Буск Якоб взял и забрал мяч на выходе

12' Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' Норшеланн контролирует мяч.

11' Команда Сённерйюск забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

11' Г О О О О О Л - Jose Gallegos из команды Сённерйюск легко посылает мяч в пустые ворота левой! Jose Gallegos легко с этим справился!

11' Mads Agger создает голевую возможность для своего партнера по команде.

11' Сённерйюск идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Норшеланн контролирует мяч.

8' Удар от ворот произведет Сённерйюск

8' Шанс! Тверсков Йеппе из команды Норшеланн пробил головой, но мимо

8' Свенссон Даниэль из команды Норшеланн подал угловой слева.

7' Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Норшеланн пытается что-то создать.

6' Норшеланн контролирует мяч.

5' Буск Якоб взял и забрал мяч на выходе

5' Хэй Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Бринк Марк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Удар от ворот произведет Сённерйюск

4' Эгели Синдре Валле оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

4' Норшеланн пытается что-то создать.

3' Удар от ворот произведет Сённерйюск

3' Норшеланн пытается что-то создать.

2' Норшеланн пытается что-то создать.

1' Норшеланн пытается что-то создать.

1' Норшеланн контролирует мяч.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Норшеланн начинает с центра поля