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  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2024-2025
Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Бурхардт Йорген
Сённерйюск
1:1
Первый тайм: 34'
Норшелланн
0'
1:0
11' Гол
Jose Gallegos
1:1
24' Гол
Ингвартсен Маркус

Ход матча

11'
Jose Gallegos
(Mads Agger)
1:0
24'
1:1
Ингвартсен Маркус
(Доржелес Марио)

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 4
  • 0 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 20 Владение мячом, % 80

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Сённерйюск
Ничья
Норшелланн
5.10
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4.30
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2.12
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Все Коэффициенты
16
Буск
Якоб
22
Оггесен
Андреас
12
Maxime
Soulas
4
Гретарссон
Даниэль
23
Дуру
Чидибуде
25
Mads
Agger
7
Эмини
Сефер
6
Виндерслев
Расмус
17
Jose
Gallegos
15
Камили
Лирим
18
Николов
Иван
13
Хансен
Андреас
III
2
Анкерсен
Петер
19
Хэй
Лукас
24
Хогсберг
Лукас
5
Свенссон
Даниэль
8
Доржелес
Марио
6
Тверсков
Йеппе
16
Бринк
Марк
10
Беньямин
Нюгрен
7
Ингвартсен
Маркус
14
Эгели
Синдре
Валле
Сённерйюск
4-4-2
Норшелланн
4-3-3

История личных встреч

Сённерйюск
Норшелланн

15 матчей

86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

73.3%
40%
11 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
46.7%
10 побед 7 ничьих 0 побед

25 матчей

20%
80%
0 побед 5 ничьих 20 побед

Первый тайм

28%
72%
0 побед 7 ничьих 16 побед

Второй тайм

24%
76%
0 побед 6 ничьих 17 побед

40 матчей

32.5%
17.5%
50%
13 побед 7 ничьих 20 побед

Первый тайм

27.5%
32.5%
40%
11 побед 13 ничьих 16 побед

Второй тайм

25%
32.5%
42.5%
10 побед 13 ничьих 17 побед

История матчей

СД
1:1
СД
2:0
СД
1:1
СД
0:2
СД
2:1
СД
2:1
СД
2:1
СД
1:4
СД
1:2
СД
4:1
СД
2:1
СД
2:2
СД
4:1
СД
1:4
СД
0:0
СД
2:3
СД
3:1
СД
1:2
СД
0:2
СД
1:2
СД
4:0
СД
2:3
СД
3:1
СД
3:0
СД
2:0
СД
2:2
СД
1:2
СД
4:1
СЛ
1:0
СЛ
2:0
СЛ
1:0
СЛ
0:2
СЛ
1:1
СЛ
1:2
СЛ
3:1
СЛ
0:1
СЛ
1:0
СЛ
0:0
СЛ
1:3
СЛ
0:1

Голы

Всего голов

21
25

Голов в среднем за матч

1.17
1.14

Среднее время на гол

77
79

Всего голов

43
27

Голов в среднем за матч

1.95
1.5

Среднее время на гол

46
60

Всего голов

64
52

Голов в среднем за матч

1.6
1.3

Тотал матчей

2.5
38
Больше 95%
Меньше 5%
2
33
Больше 83%
Меньше 18%
7
24
Больше 60%
Меньше 40%
16
14
Больше 35%
Меньше 65%
26
7
Больше 18%
Меньше 83%
33

Среднее время на гол

56
69

Бомбардиры внутри турнира

Сённерйюск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Камили Лирим 3 0.27
Mads Agger 3 0.27
Ингасон Кристаль-Мани 1 0.09
Хенде Марк-Даль 1 0.09
Jose Gallegos 1 0.09
Tobias Sommer 1 0.09
Оггесен Андреас 0 0
Виндерслев Расмус 0 0
Lukas Bjoerklund 0 0
Норшелланн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эгели Синдре Валле 5 0.45
Беньямин Нюгрен 4 0.36
Ингвартсен Маркус 3 0.27
Хардер Конрад 2 0.18
Тверсков Йеппе 1 0.09
Хэй Лукас 1 0.09
Анкерсен Петер 1 0.09
Антман Оливер 1 0.09
Доржелес Марио 1 0.09
Хансен Мадс 1 0.09
Вилладсен Оливер 0 0
Сертдемир Зидан 0 0
Хогсберг Лукас 0 0

Карточки

Сённерйюск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Lukas Bjoerklund 3 0
Оггесен Андреас 2 0
Гретарссон Даниэль 2 0
Ингасон Кристаль-Мани 2 0
Уилкинс Далтон 2 0
Симонсен Йеппе 1 0
Буск Якоб 1 0
Mohamed Cherif 1 0
Виндерслев Расмус 1 0
Maxime Soulas 1 0
Jose Gallegos 1 0
Эмини Сефер 1 0
Mads Agger 1 0
Норшелланн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Анкерсен Петер 4 0
Ингвартсен Маркус 2 0
Доржелес Марио 2 0
Хансен Киан 1 0
Свенссон Даниэль 1 0
Тверсков Йеппе 1 0
Антман Оливер 1 0
Хэй Лукас 1 0
Сертдемир Зидан 1 0
Эгели Синдре Валле 1 0
Хогсберг Лукас 1 0

Результаты матчей

Сённерйюск
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Норшелланн
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

3
6
Сённерйюск
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)
Норшелланн
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

13
0

Упущенные победы

2
14
Сённерйюск
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Норшелланн
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

14
0

Упущенные победы

5
20

Голы по времени матча

Забито

5
7
4 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
1
20%
3
43%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
2
40%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
20%
1
14%
76-90

Пропущено

6
10
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
1
10%
16-30
0
0%
4
40%
31-45
1
17%
2
20%
46-60
2
33%
2
20%
61-75
1
17%
1
10%
76-90

Забито

4
14
3 В 1-м тайме 12
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 4
1
25%
3
21%
1-15
1
25%
7
50%
16-30
1
25%
2
14%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
14%
76-90

Пропущено

14
7
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
2
14%
2
29%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
14%
2
29%
31-45
4
29%
1
14%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
3
21%
2
29%
76-90

Забито

9
21
7 В 1-м тайме 17
2 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 7
5 Не забивали 0
2
22%
6
29%
1-15
2
22%
8
38%
16-30
3
33%
3
14%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
0
0%
1
5%
61-75
1
11%
3
14%
76-90

Пропущено

20
17
7 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 8
2
10%
2
12%
1-15
3
15%
1
6%
16-30
2
10%
6
35%
31-45
5
25%
3
18%
46-60
4
20%
2
12%
61-75
4
20%
3
18%
76-90

Результаты последних матчей

Сённерйюск
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Ольборг - Сённерйюск 3:0 Ишой - Сённерйюск 2:3 Сённерйюск - Вайле 2:1 Брондбю - Сённерйюск 2:0
Солрод ФК - Сённерйюск 0:7 Сённерйюск - Виборг 2:2 Мидтьюлланн - Сённерйюск 3:2 Раннерс - Сённерйюск 1:2 Сённерйюск - Копенгаген 0:2 АГФ Орхус - Сённерйюск 4:0 Сённерйюск - Люнгбю 1:1 Силькеборг - Сённерйюск 1:0 Копенгаген - Сённерйюск 3:2 Хольштайн Киль - Сённерйюск 0:0 Сённерйюск - Хобро 2:2 Мидтьюлланн - Сённерйюск 2:2 Сённерйюск - Колдинг 1:1 Хобро - Сённерйюск 2:2 Венсюссель - Сённерйюск 0:0 Сённерйюск - Ольборг 1:0
Норшелланн
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Норшелланн - Брондбю 4:1 Фремад Амагер - Норшелланн 0:5 Виборг - Норшелланн 3:2 Норшелланн - Раннерс 1:1
АГФ Орхус - Норшелланн 4:2 Норшелланн - Копенгаген 3:2 Силькеборг - Норшелланн 4:1 Норшелланн - Люнгбю 1:1 Вайле - Норшелланн 0:1 Норшелланн - Мидтьюлланн 2:2 Норшелланн - Ольборг 3:0 АЗ Алкмаар - Норшелланн 6:1 Раннерс - Норшелланн 2:3 Копенгаген - Норшелланн 1:1 Норшелланн - Мидтьюлланн 3:3 Брондбю - Норшелланн 1:0 Норшелланн - Силькеборг 4:1 АГФ Орхус - Норшелланн 1:3 Норшелланн - Брондбю 1:1 Норшелланн - АГФ Орхус 7:2

Результаты матчей

Сённерйюск
Норшелланн

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
1:1
2 раза 33%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
4 раза 67%
2
2 раза 33%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Точный счет

0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
1:1
2 раза 20%
3:2
2 раза 20%
4:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
2
4 раза 40%
1
1 раз 10%
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
3
2 раза 20%
4
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Сённерйюск
Норшелланн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
4
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
0.5
Больше Меньше
2
4
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
4
6
1.5
6
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 10 7 3 0 22 - 11 24
2.
Копенгаген
 10 6 2 2 19 - 11 20
3.
АГФ Орхус
 10 5 4 1 24 - 10 19
4.
Силькеборг
 10 5 3 2 21 - 15 18
5.
Норшелланн
 1:1 11 4 4 3 21 - 19 16
6.
Брондбю
 10 4 3 3 20 - 17 15
7.
Раннерс
 0:0 11 3 6 2 16 - 15 15
8.
Ольборг
 11 4 1 6 12 - 22 13
9.
Виборг
 10 3 3 4 21 - 20 12
10.
Сённерйюск
 1:1 11 2 3 6 10 - 21 9
11.
Люнгбю
 0:0 11 1 5 5 7 - 13 8
12.
Вайле
 11 0 1 10 9 - 28 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 5 5 0 0 12 - 4 15
2.
АГФ Орхус
 6 3 3 0 17 - 7 12
3.
Норшелланн
 1:1 6 3 3 0 14 - 7 12
4.
Копенгаген
 5 3 2 0 10 - 5 11
5.
Силькеборг
 5 3 1 1 12 - 9 10
6.
Ольборг
 5 3 0 2 7 - 10 9
7.
Раннерс
 0:0 6 2 2 2 7 - 7 8
8.
Брондбю
 4 2 1 1 6 - 4 7
9.
Виборг
 4 2 1 1 9 - 8 7
10.
Сённерйюск
 1:1 5 1 3 1 6 - 7 6
11.
Люнгбю
 0:0 6 1 2 3 4 - 8 5
12.
Вайле
 6 0 1 5 6 - 16 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 5 3 0 2 9 - 6 9
2.
Мидтьюлланн
 5 2 3 0 10 - 7 9
3.
Силькеборг
 5 2 2 1 9 - 6 8
4.
Брондбю
 6 2 2 2 14 - 13 8
5.
АГФ Орхус
 4 2 1 1 7 - 3 7
6.
Раннерс
 0:0 5 1 4 0 9 - 8 7
7.
Виборг
 6 1 2 3 12 - 12 5
8.
Норшелланн
 1:1 5 1 1 3 7 - 12 4
9.
Ольборг
 6 1 1 4 5 - 12 4
10.
Люнгбю
 0:0 5 0 3 2 3 - 5 3
11.
Сённерйюск
 1:1 6 1 0 5 4 - 14 3
12.
Вайле
 5 0 0 5 3 - 12 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Силькеборг Адамсен Тонни 8 (2)
Брондбю Квистгарден Матиас 6 (4)
Ольборг Mathias Zanka Jorgensen2 6 (1)
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 6
Копенгаген Эльюнусси Мохамед 5 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Норшелланн Анкерсен Петер 4
Вайле Ювара Муса 4
Ольборг Kasper Davidsen 4
Брондбю Лауритсен Расмус 1 2
Мидтьюлланн Мартинес Эмилиано 3
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  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 28'
      Доржелес Марио ослабляет давление, выбив мяч.
    • 28'
      Камили Лирим ослабляет давление, выбив мяч.
    • 28'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 27'
      Удар от ворот произведет Сённерйюск
    • 27'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 26'
      Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.
    • 26'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 25'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 25'
      Контроль мяча: Сённерйюск: 25%, Норшеланн: 75%.
    • 25'
      Бринк Марк сделал ключевой пас для гола!
    • 24'
      Ингвартсен Маркус удалось забить из легкой позиции.
    • 24'
      Команда Норшеланн сравняла счет! Игра продолжается!
    • 24'
      Доржелес Марио сделал результативную передачу.
    • 24'
      ГОООООЛ - Ингвартсен Маркус Норшеланн забивает ударом головой
    • 24'
      Доржелес Марио создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 24'
      Доржелес Марио из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 24'
      Тверсков Йеппе из команды Норшеланн разыграл угловой с левого угла.
    • 24'
      Камили Лирим ослабляет давление, выбив мяч.
    • 24'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 23'
      Судья сигнализирует, что Николов Иван из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Тверсков Йеппе
    • 23'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 22'
      Удар от ворот произведет Сённерйюск
    • 22'
      Ингвартсен Маркус оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 21'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 21'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 21'
      Сённерйюск пытается что-то создать.
    • 21'
      Сённерйюск совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 20'
      Оггесен Андреас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 20'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 20'
      Контроль мяча: Сённерйюск: 22%, Норшеланн: 78%.
    • 20'
      Свенссон Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 19'
      Сённерйюск начинает контратаку
    • 19'
      Jose Gallegos выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 19'
      Удар от ворот произведет Сённерйюск
    • 19'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 19'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 18'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 18'
      Судья сигнализирует, что Дуру Чидибуде из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Доржелес Марио
    • 18'
      Гретарссон Даниэль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 17'
      Максим Сулас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 16'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 16'
      Тверсков Йеппе возвращается на поле.
    • 16'
      Николов Иван наказан за толчок Хэй Лукас
    • 15'
      Матч возобновлен
    • 15'
      Ох, нехорошо это выглядит. Тверсков Йеппе получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 15'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 15'
      Удар от ворот произведет Сённерйюск
    • 15'
      Доржелес Марио оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 15'
      Хорошую попытку сделал Бринк Марк. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 15'
      Гретарссон Даниэль успешно блокирует удар.
    • 15'
      Бринк Марк нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 15'
      Беньямин Нюгрен нанес удар головой, но Якоб Буск спокойно отбил мяч.
    • 15'
      Контроль мяча: Сённерйюск: 27%, Норшеланн: 73%.
    • 14'
      Эгели Синдре Валле из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 14'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 13'
      Буск Якоб взял и забрал мяч на выходе
    • 13'
      Дуру Чидибуде ослабляет давление, выбив мяч.
    • 12'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 12'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 11'
      Камили Лирим сделал ключевой пас для гола!
    • 11'
      Mads Agger сделал результативную передачу.
    • 11'
      Команда Сённерйюск забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 11'
      Г О О О О О Л - Jose Gallegos из команды Сённерйюск легко посылает мяч в пустые ворота левой! Jose Gallegos легко с этим справился!
    • 11'
      Mads Agger создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 11'
      Сённерйюск идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 10'
      Сённерйюск пытается что-то создать.
    • 10'
      Сённерйюск начинает контратаку
    • 10'
      Контроль мяча: Сённерйюск: 22%, Норшеланн: 78%.
    • 10'
      Хогсберг Лукас ослабляет давление, выбив мяч.
    • 9'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 8'
      Удар от ворот произведет Сённерйюск
    • 8'
      Шанс! Тверсков Йеппе из команды Норшеланн пробил головой, но мимо
    • 8'
      Свенссон Даниэль из команды Норшеланн подал угловой слева.
    • 7'
      Максим Сулас из команды Сённерйюск перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 7'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 7'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 6'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 6'
      Сённерйюск контролирует мяч.
    • 5'
      Буск Якоб взял и забрал мяч на выходе
    • 5'
      Контроль мяча: Сённерйюск: 10%, Норшеланн: 90%.
    • 5'
      Хэй Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 4'
      Сённерйюск пытается что-то создать.
    • 4'
      Бринк Марк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 4'
      Удар от ворот произведет Сённерйюск
    • 4'
      Эгели Синдре Валле оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 4'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 3'
      Анкерсен Петер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 3'
      Удар от ворот произведет Сённерйюск
    • 3'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 2'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 2'
      Гретарссон Даниэль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 1'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 1'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 1'
      Норшеланн начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sydbank Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Сённерйюск
    Ничья
    Норшелланн
    5.10
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    4.30
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