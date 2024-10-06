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  2. Матчи
  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2024-2025
Тур: 11. Стадион: . Зрители: 5548 Главный судья: Бурхардт Йорген
Сённерйюск
1:4
Конец матча
Норшелланн
0'
1:0
11' Гол
Jose Gallegos
1:1
24' Гол
Ингвартсен Маркус
1:2
36' Пенальти
Ингвартсен Маркус
54' Желтая карточка
Хэй Лукас
1:3
85' Гол
Беньямин Нюгрен
88' Желтая карточка
Свенссон Даниэль
1:4
90' Гол
Илоски Милан
90'+4

Ход матча

11'
Jose Gallegos
(Mads Agger)
1:0
24'
1:1
Ингвартсен Маркус
(Доржелес Марио)
36'
1:2
Ингвартсен Маркус
54'
 
Хэй Лукас
56'
Lukas Bjoerklund
Николов Иван
 
56'
Ivan Djantou
Jose Gallegos
 
72'
Olti Hyseni
Mads Agger
 
81'
 
Илоски Милан
Эгели Синдре Валле
81'
 
Сертдемир Зидан
Доржелес Марио
85'
1:3
Беньямин Нюгрен
(Свенссон Даниэль)
88'
 
Свенссон Даниэль
89'
Tobias Sommer
Виндерслев Расмус
 
89'
Линг Александр
Камили Лирим
 
90'
 
Бринк Марк
Беньямин Нюгрен
90'
 
Levy Nene
Caleb Yirenkyi
90'
1:4
Илоски Милан
(Ингвартсен Маркус)

Статистика матча

  • 1 Голы 4
  • 2 Удары по воротам 8
  • 3 Удары в створ 9
  • 1 Угловые 9
  • 2 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 272 Количество передач 997
  • 22 Владение мячом, % 78

Владение мячом

16
Буск
Якоб
22
Оггесен
Андреас
12
Maxime
Soulas
4
Гретарссон
Даниэль
23
Дуру
Чидибуде
25
Mads
Agger
7
Эмини
Сефер
6
Виндерслев
Расмус
17
Jose
Gallegos
15
Камили
Лирим
18
Николов
Иван
13
Хансен
Андреас
III
2
Анкерсен
Петер
19
Хэй
Лукас
24
Хогсберг
Лукас
5
Свенссон
Даниэль
8
Доржелес
Марио
6
Тверсков
Йеппе
16
Бринк
Марк
10
Беньямин
Нюгрен
7
Ингвартсен
Маркус
14
Эгели
Синдре
Валле
Сённерйюск
4-4-2
Норшелланн
4-3-3

История личных встреч

Сённерйюск
Норшелланн

15 матчей

86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

73.3%
40%
11 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
46.7%
10 побед 7 ничьих 0 побед

25 матчей

20%
80%
0 побед 5 ничьих 20 побед

Первый тайм

28%
72%
0 побед 7 ничьих 16 побед

Второй тайм

24%
76%
0 побед 6 ничьих 17 побед

40 матчей

32.5%
17.5%
50%
13 побед 7 ничьих 20 побед

Первый тайм

27.5%
32.5%
40%
11 побед 13 ничьих 16 побед

Второй тайм

25%
32.5%
42.5%
10 побед 13 ничьих 17 побед

История матчей

СД
1:1
СД
2:0
СД
1:1
СД
0:2
СД
2:1
СД
2:1
СД
2:1
СД
1:4
СД
1:2
СД
4:1
СД
2:1
СД
2:2
СД
4:1
СД
1:4
СД
0:0
СД
2:3
СД
3:1
СД
1:2
СД
0:2
СД
1:2
СД
4:0
СД
2:3
СД
3:1
СД
3:0
СД
2:0
СД
2:2
СД
1:2
СД
4:1
СЛ
1:0
СЛ
2:0
СЛ
1:0
СЛ
0:2
СЛ
1:1
СЛ
1:2
СЛ
3:1
СЛ
0:1
СЛ
1:0
СЛ
0:0
СЛ
1:3
СЛ
0:1

Голы

Всего голов

21
25

Голов в среднем за матч

1.17
1.14

Среднее время на гол

77
79

Всего голов

43
27

Голов в среднем за матч

1.95
1.5

Среднее время на гол

46
60

Всего голов

64
52

Голов в среднем за матч

1.6
1.3

Тотал матчей

2.5
38
Больше 95%
Меньше 5%
2
33
Больше 83%
Меньше 18%
7
24
Больше 60%
Меньше 40%
16
14
Больше 35%
Меньше 65%
26
7
Больше 18%
Меньше 83%
33

Среднее время на гол

56
69

Бомбардиры внутри турнира

Сённерйюск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Камили Лирим 3 0.27
Mads Agger 3 0.27
Ингасон Кристаль-Мани 1 0.09
Хенде Марк-Даль 1 0.09
Jose Gallegos 1 0.09
Tobias Sommer 1 0.09
Оггесен Андреас 0 0
Виндерслев Расмус 0 0
Lukas Bjoerklund 0 0
Норшелланн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эгели Синдре Валле 5 0.45
Ингвартсен Маркус 5 (1) 0.45
Беньямин Нюгрен 5 0.45
Хардер Конрад 2 0.18
Тверсков Йеппе 1 0.09
Хэй Лукас 1 0.09
Доржелес Марио 1 0.09
Анкерсен Петер 1 0.09
Антман Оливер 1 0.09
Хансен Мадс 1 0.09
Илоски Милан 1 0.09
Вилладсен Оливер 0 0
Свенссон Даниэль 0 0
Сертдемир Зидан 0 0
Хогсберг Лукас 0 0

Карточки

Сённерйюск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Lukas Bjoerklund 3 0
Оггесен Андреас 2 0
Гретарссон Даниэль 2 0
Ингасон Кристаль-Мани 2 0
Уилкинс Далтон 2 0
Симонсен Йеппе 1 0
Буск Якоб 1 0
Mohamed Cherif 1 0
Виндерслев Расмус 1 0
Maxime Soulas 1 0
Jose Gallegos 1 0
Эмини Сефер 1 0
Mads Agger 1 0
Норшелланн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Анкерсен Петер 4 0
Свенссон Даниэль 2 0
Ингвартсен Маркус 2 0
Хэй Лукас 2 0
Доржелес Марио 2 0
Хансен Киан 1 0
Тверсков Йеппе 1 0
Антман Оливер 1 0
Сертдемир Зидан 1 0
Эгели Синдре Валле 1 0
Хогсберг Лукас 1 0

Результаты матчей

Сённерйюск
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Норшелланн
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

4
6
Сённерйюск
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)
Норшелланн
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

13
0

Упущенные победы

2
14
Сённерйюск
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Норшелланн
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

14
1

Упущенные победы

6
20

Голы по времени матча

Забито

6
11
5 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
2
33%
3
27%
1-15
1
17%
2
18%
16-30
2
33%
2
18%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
1
17%
3
27%
76-90

Пропущено

10
11
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
0
0%
1
9%
1-15
3
30%
1
9%
16-30
1
10%
4
36%
31-45
1
10%
2
18%
46-60
2
20%
2
18%
61-75
3
30%
1
9%
76-90

Забито

4
14
3 В 1-м тайме 12
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
9 Не забивали 5
1
25%
3
21%
1-15
1
25%
7
50%
16-30
1
25%
2
14%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
14%
76-90

Пропущено

14
7
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
2
14%
2
29%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
14%
2
29%
31-45
4
29%
1
14%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
3
21%
2
29%
76-90

Забито

10
25
8 В 1-м тайме 19
2 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 7
5 Не забивали 0
3
30%
6
24%
1-15
2
20%
9
36%
16-30
3
30%
4
16%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
0
0%
1
4%
61-75
1
10%
5
20%
76-90

Пропущено

24
18
9 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 9
2
8%
3
17%
1-15
4
17%
1
6%
16-30
3
13%
6
33%
31-45
5
21%
3
17%
46-60
4
17%
2
11%
61-75
6
25%
3
17%
76-90

Результаты последних матчей

Сённерйюск
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Ольборг - Сённерйюск 3:0 Ишой - Сённерйюск 2:3 Сённерйюск - Вайле 2:1 Брондбю - Сённерйюск 2:0
Солрод ФК - Сённерйюск 0:7 Сённерйюск - Виборг 2:2 Мидтьюлланн - Сённерйюск 3:2 Раннерс - Сённерйюск 1:2 Сённерйюск - Копенгаген 0:2 АГФ Орхус - Сённерйюск 4:0 Сённерйюск - Люнгбю 1:1 Силькеборг - Сённерйюск 1:0 Копенгаген - Сённерйюск 3:2 Хольштайн Киль - Сённерйюск 0:0 Сённерйюск - Хобро 2:2 Мидтьюлланн - Сённерйюск 2:2 Сённерйюск - Колдинг 1:1 Хобро - Сённерйюск 2:2 Венсюссель - Сённерйюск 0:0 Сённерйюск - Ольборг 1:0
Норшелланн
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Норшелланн - Брондбю 4:1 Фремад Амагер - Норшелланн 0:5 Виборг - Норшелланн 3:2 Норшелланн - Раннерс 1:1
АГФ Орхус - Норшелланн 4:2 Норшелланн - Копенгаген 3:2 Силькеборг - Норшелланн 4:1 Норшелланн - Люнгбю 1:1 Вайле - Норшелланн 0:1 Норшелланн - Мидтьюлланн 2:2 Норшелланн - Ольборг 3:0 АЗ Алкмаар - Норшелланн 6:1 Раннерс - Норшелланн 2:3 Копенгаген - Норшелланн 1:1 Норшелланн - Мидтьюлланн 3:3 Брондбю - Норшелланн 1:0 Норшелланн - Силькеборг 4:1 АГФ Орхус - Норшелланн 1:3 Норшелланн - Брондбю 1:1 Норшелланн - АГФ Орхус 7:2

Результаты матчей

Сённерйюск
Норшелланн

Точный счет

0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
1:1
2 раза 33%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
4 раза 67%
2
2 раза 33%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
4
1 раз 20%

Точный счет

0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
1:1
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
4:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
2
4 раза 36%
1
2 раза 18%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
4
2 раза 18%

Тоталы голов в матче

Сённерйюск
Норшелланн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
4
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
0.5
Больше Меньше
2
4
1.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
4
7
1.5
7
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 10 7 3 0 22 - 11 24
2.
Копенгаген
 10 6 2 2 19 - 11 20
3.
АГФ Орхус
 0:1 11 5 4 2 24 - 11 19
4.
Силькеборг
 10 5 3 2 21 - 15 18
5.
Норшелланн
 11 5 3 3 24 - 19 18
6.
Брондбю
 10 4 3 3 20 - 17 15
7.
Виборг
 1:0 11 4 3 4 22 - 20 15
8.
Раннерс
 11 3 6 2 17 - 16 15
9.
Ольборг
 11 4 1 6 12 - 22 13
10.
Сённерйюск
 11 2 2 7 10 - 24 8
11.
Люнгбю
 11 1 5 5 8 - 14 8
12.
Вайле
 11 0 1 10 9 - 28 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 5 5 0 0 12 - 4 15
2.
АГФ Орхус
 0:1 6 3 3 0 17 - 7 12
3.
Норшелланн
 6 3 3 0 14 - 7 12
4.
Копенгаген
 5 3 2 0 10 - 5 11
5.
Силькеборг
 5 3 1 1 12 - 9 10
6.
Виборг
 1:0 5 3 1 1 10 - 8 10
7.
Ольборг
 5 3 0 2 7 - 10 9
8.
Раннерс
 6 2 2 2 8 - 8 8
9.
Брондбю
 4 2 1 1 6 - 4 7
10.
Сённерйюск
 5 1 2 2 6 - 10 5
11.
Люнгбю
 6 1 2 3 4 - 8 5
12.
Вайле
 6 0 1 5 6 - 16 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 5 3 0 2 9 - 6 9
2.
Мидтьюлланн
 5 2 3 0 10 - 7 9
3.
Силькеборг
 5 2 2 1 9 - 6 8
4.
Брондбю
 6 2 2 2 14 - 13 8
5.
АГФ Орхус
 0:1 5 2 1 2 7 - 4 7
6.
Раннерс
 5 1 4 0 9 - 8 7
7.
Норшелланн
 5 2 0 3 10 - 12 6
8.
Виборг
 1:0 6 1 2 3 12 - 12 5
9.
Ольборг
 6 1 1 4 5 - 12 4
10.
Люнгбю
 5 0 3 2 4 - 6 3
11.
Сённерйюск
 6 1 0 5 4 - 14 3
12.
Вайле
 5 0 0 5 3 - 12 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Силькеборг Адамсен Тонни 8 (2)
Брондбю Квистгарден Матиас 6 (4)
Ольборг Mathias Zanka Jorgensen2 6 (1)
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 6
Копенгаген Эльюнусси Мохамед 5 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Норшелланн Анкерсен Петер 4
Вайле Ювара Муса 4
Ольборг Kasper Davidsen 4
Брондбю Лауритсен Расмус 1 2
Мидтьюлланн Мартинес Эмилиано 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 95'
    Ингвартсен Маркус из команды Норшеланн сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
  • 95'
    Норшеланн заслуженно побеждает в отличном матче
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Сегодняшная посещаемость составляет 5548 болельщиков
  • 95'
    Контроль мяча: Сённерйюск: 22%, Норшеланн: 78%.
  • 94'
    Сённерйюск контролирует мяч.
  • 93'
    Ингвартсен Маркус сделал результативную передачу.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 92'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
    • 91'
      Тактическая замена. Бринк Марк уходит с поля и его заменяет Caleb Yirenkyi
    • 91'
      Тактическая замена. Беньямин Нюгрен уходит с поля и его заменяет Levy Nene
    • 91'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 91'
      Ivan Djantou нанес удар головой, но Андреас Хансен спокойно отбил мяч.
    • 90'
      Контроль мяча: Сённерйюск: 21%, Норшеланн: 79%.
    • 90'
      Сённерйюск совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 90'
      Сённерйюск пытается что-то создать.
    • 89'
      Тактическая замена. [player1] уходит с поля и его заменяет [player2]
    • 89'
      Тактическая замена. Виндерслев Расмус уходит с поля и его заменяет Тобиас Соммер
    • 89'
      Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
    • 89'
      Дуру Чидибуде из команды Сённерйюск своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 88'
      Свенссон Даниэль получил желтую карточку от судьи
    • 88'
      Свенссон Даниэль наказан за толчок Оггесен Андреас
    • 88'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 88'
      Хорошую попытку сделал Илоски Милан. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 88'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 88'
      Беньямин Нюгрен создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 88'
      Норшеланн начинает контратаку
    • 88'
      Беньямин Нюгрен ослабляет давление, выбив мяч.
    • 88'
      Сённерйюск пытается что-то создать.
    • 87'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 87'
      Сённерйюск пытается что-то создать.
    • 87'
      Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
    • 86'
      Сённерйюск пытается что-то создать.
    • 86'
      Беньямин Нюгрен удалось забить из легкой позиции.
    • 85'
      Свенссон Даниэль сделал результативную передачу.
    • 85'
      Г О О О О Л - Беньямин Нюгрен забивает с левой ноги!
    • 85'
      Свенссон Даниэль создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 85'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 85'
      Свенссон Даниэль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 85'
      Контроль мяча: Сённерйюск: 21%, Норшеланн: 79%.
    • 84'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 84'
      Илоски Милан из команды Норшеланн опасно и грубо сыграл. Olti Hyseni пострадал.
    • 83'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 83'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 83'
      Оггесен Андреас ослабляет давление, выбив мяч.
    • 83'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 82'
      Ivan Djantou из команды Сённерйюск заходит слишком далеко, он валит Хэй Лукас.
    • 81'
      Тактическая замена. Доржелес Марио уходит с поля и его заменяет Сертдемир Зидан
    • 81'
      Тактическая замена. Эгели Синдре Валле уходит с поля и его заменяет Илоски Милан
    • 81'
      Судья сигнализирует, что Дуру Чидибуде из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Эгели Синдре Валле
    • 81'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 80'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 80'
      Контроль мяча: Сённерйюск: 23%, Норшеланн: 77%.
    • 79'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 78'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 77'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 77'
      Сённерйюск контролирует мяч.
    • 76'
      Ингвартсен Маркус наказан за толчок Гретарссон Даниэль
    • 76'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 76'
      Эмини Сефер из команды Сённерйюск наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!
    • 76'
      Сённерйюск идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 76'
      Анкерсен Петер успешно блокирует удар.
    • 76'
      Максим Сулас завершает атаку хорошим ударом, но мяч отбит с ленточки ворот!
    • 75'
      Оггесен Андреас из команды Сённерйюск подал угловой справа.
    • 75'
      Беньямин Нюгрен ослабляет давление, выбив мяч.
    • 75'
      Сённерйюск идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 75'
      Контроль мяча: Сённерйюск: 20%, Норшеланн: 80%.
    • 74'
      Тверсков Йеппе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 74'
      Сённерйюск контролирует мяч.
    • 74'
      Эгели Синдре Валле ослабляет давление, выбив мяч.
    • 73'
      Сённерйюск контролирует мяч.
    • 73'
      Хэй Лукас из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 73'
      Эгели Синдре Валле наказан за толчок Дуру Чидибуде
    • 72'
      Матч возобновлен
    • 72'
      Тактическая замена. Mads Agger уходит с поля и его заменяет Olti Hyseni
    • 71'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 71'
      Ivan Djantou наказан за толчок Анкерсен Петер
    • 71'
      Сённерйюск идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 70'
      Сённерйюск начинает контратаку
    • 70'
      Буск Якоб взял и забрал мяч на выходе
    • 70'
      Максим Сулас из команды Сённерйюск перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 70'
      Свенссон Даниэль из команды Норшеланн разыграл угловой с правого угла.
    • 70'
      Камили Лирим ослабляет давление, выбив мяч.
    • 70'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 70'
      Контроль мяча: Сённерйюск: 20%, Норшеланн: 80%.
    • 69'
      Сённерйюск контролирует мяч.
    • 69'
      Сённерйюск совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 68'
      Игра в одни ворота сейчас. Норшеланн доминирует и владеет мячом
    • 68'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 68'
      Удар от ворот произведет Сённерйюск
    • 67'
      Шанс! Ингвартсен Маркус из команды Норшеланн пробил головой, но мимо
    • 67'
      Свенссон Даниэль из команды Норшеланн подал угловой слева.
    • 67'
      Максим Сулас из команды Сённерйюск перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 67'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 66'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 66'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 65'
      Контроль мяча: Сённерйюск: 19%, Норшеланн: 81%.
    • 65'
      Камили Лирим оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 65'
      Сённерйюск идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 65'
      Сённерйюск пытается что-то создать.
    • 64'
      Сённерйюск совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 64'
      Бринк Марк из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 64'
      Сённерйюск начинает контратаку
    • 64'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 63'
      Норшеланн нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
    • 62'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 62'
      Удар от ворот произведет Сённерйюск
    • 62'
      Шанс! Ингвартсен Маркус из команды Норшеланн пробил головой, но мимо
    • 62'
      Доржелес Марио из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 61'
      Свенссон Даниэль из команды Норшеланн разыграл угловой с левого угла.
    • 61'
      Оггесен Андреас успешно блокирует удар.
    • 61'
      Свенссон Даниэль нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 61'
      Анкерсен Петер создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 61'
      Анкерсен Петер из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 60'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 60'
      Контроль мяча: Сённерйюск: 19%, Норшеланн: 81%.
    • 59'
      Сённерйюск контролирует мяч.
    • 58'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 58'
      Удар от ворот произведет Сённерйюск
    • 58'
      Ингвартсен Маркус оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 58'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 58'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 57'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 57'
      Свенссон Даниэль из команды Норшеланн разыграл угловой с левого угла.
    • 56'
      Тактическая замена. Jose Gallegos уходит с поля и его заменяет Ivan Djantou
    • 56'
      Тактическая замена. Николов Иван уходит с поля и его заменяет Lukas Bjoerklund
    • 56'
      Оггесен Андреас ослабляет давление, выбив мяч.
    • 55'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 55'
      Контроль мяча: Сённерйюск: 19%, Норшеланн: 81%.
    • 55'
      Сённерйюск контролирует мяч.
    • 54'
      Хэй Лукас получил желтую карточку от судьи
    • 54'
      Судья сигнализирует, что Хэй Лукас из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Jose Gallegos
    • 54'
      Гретарссон Даниэль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 53'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 53'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 52'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 52'
      Анкерсен Петер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 51'
      Сённерйюск идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 51'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 51'
      Анкерсен Петер наказан за толчок Jose Gallegos
    • 50'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 50'
      Контроль мяча: Сённерйюск: 18%, Норшеланн: 82%.
    • 50'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 49'
      Свенссон Даниэль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 49'
      Дуру Чидибуде ослабляет давление, выбив мяч.
    • 48'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 48'
      Эмини Сефер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 48'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 48'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 47'
      Удар от ворот произведет Сённерйюск
    • 46'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 46'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 46'
      Бринк Марк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 46'
      Сённерйюск контролирует мяч.
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Команда Норшеланн играла лучше в этом тайме.
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 48'
      Контроль мяча: Сённерйюск: 17%, Норшеланн: 83%.
    • 48'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 47'
      Удар от ворот произведет Сённерйюск
    • 47'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 47'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 47'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 47'
      Хэй Лукас ослабляет давление, выбив мяч.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
    • 46'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 45'
      Сённерйюск совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 45'
      Удар от ворот произведет Сённерйюск
    • 45'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 45'
      Контроль мяча: Сённерйюск: 17%, Норшеланн: 83%.
    • 45'
      Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
    • 45'
      Сённерйюск пытается что-то создать.
    • 44'
      Буск Якоб взял и забрал мяч на выходе
    • 44'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 43'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 43'
      ШТАНГА! Так было близко к голу - Эгели Синдре Валле нанес удар в каркас ворот!
    • 43'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 43'
      Тверсков Йеппе создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 42'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 42'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 41'
      Сённерйюск пытается что-то создать.
    • 41'
      Сённерйюск начинает контратаку
    • 41'
      Оггесен Андреас ослабляет давление, выбив мяч.
    • 40'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 40'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 40'
      Сённерйюск контролирует мяч.
    • 40'
      Буск Якоб взял и забрал мяч на выходе
    • 40'
      Контроль мяча: Сённерйюск: 17%, Норшеланн: 83%.
    • 39'
      Сённерйюск совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 39'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 39'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 39'
      Анкерсен Петер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 38'
      Хорошую попытку сделал Ингвартсен Маркус. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 38'
      Анкерсен Петер создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 38'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 37'
      Камили Лирим из команды Сённерйюск в офсайде
    • 37'
      Сённерйюск контролирует мяч.
    • 36'
      Г О О О О О Л - Ингвартсен Маркус из команды Норшеланн забивает с точки! Удар был нанесен левой ногой! Якоб Буск прыгнул не в ту сторону.
    • 36'
      ПЕНАЛЬТИ! - Гретарссон Даниэль играет рукой в штрафной! Гретарссон Даниэль вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
    • 35'
      Контроль мяча: Сённерйюск: 20%, Норшеланн: 80%.
    • 35'
      Бринк Марк создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 35'
      Бринк Марк из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 34'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 33'
      Беньямин Нюгрен из команды Норшеланн толкнул локтем оппонента. Это Виндерслев Расмус заработал фол
    • 33'
      Свенссон Даниэль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 33'
      Буск Якоб делает важнейший сейв!
    • 32'
      Хорошую попытку сделал Доржелес Марио. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 32'
      Эгели Синдре Валле создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 32'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 31'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 31'
      Хэй Лукас наказан за толчок Гретарссон Даниэль
    • 30'
      Свенссон Даниэль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 30'
      Контроль мяча: Сённерйюск: 20%, Норшеланн: 80%.
    • 30'
      Гретарссон Даниэль успешно блокирует удар.
    • 29'
      Доржелес Марио нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 29'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 29'
      Удар от ворот произведет Сённерйюск
    • 28'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 28'
      Доржелес Марио ослабляет давление, выбив мяч.
    • 28'
      Камили Лирим ослабляет давление, выбив мяч.
    • 28'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 27'
      Удар от ворот произведет Сённерйюск
    • 27'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 26'
      Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.
    • 26'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 25'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 25'
      Контроль мяча: Сённерйюск: 25%, Норшеланн: 75%.
    • 25'
      Бринк Марк сделал ключевой пас для гола!
    • 24'
      Ингвартсен Маркус удалось забить из легкой позиции.
    • 24'
      Команда Норшеланн сравняла счет! Игра продолжается!
    • 24'
      Доржелес Марио сделал результативную передачу.
    • 24'
      ГОООООЛ - Ингвартсен Маркус Норшеланн забивает ударом головой
    • 24'
      Доржелес Марио создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 24'
      Доржелес Марио из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 24'
      Тверсков Йеппе из команды Норшеланн разыграл угловой с левого угла.
    • 24'
      Камили Лирим ослабляет давление, выбив мяч.
    • 24'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 23'
      Судья сигнализирует, что Николов Иван из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Тверсков Йеппе
    • 23'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 22'
      Удар от ворот произведет Сённерйюск
    • 22'
      Ингвартсен Маркус оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 21'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 21'
      Mads Agger из команды Сённерйюск в офсайде
    • 21'
      Сённерйюск пытается что-то создать.
    • 21'
      Сённерйюск совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 20'
      Оггесен Андреас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 20'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 20'
      Контроль мяча: Сённерйюск: 22%, Норшеланн: 78%.
    • 20'
      Свенссон Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 19'
      Сённерйюск начинает контратаку
    • 19'
      Jose Gallegos выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 19'
      Удар от ворот произведет Сённерйюск
    • 19'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 19'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 18'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 18'
      Судья сигнализирует, что Дуру Чидибуде из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Доржелес Марио
    • 18'
      Гретарссон Даниэль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 17'
      Максим Сулас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 16'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 16'
      Тверсков Йеппе возвращается на поле.
    • 16'
      Николов Иван наказан за толчок Хэй Лукас
    • 15'
      Матч возобновлен
    • 15'
      Ох, нехорошо это выглядит. Тверсков Йеппе получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 15'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 15'
      Удар от ворот произведет Сённерйюск
    • 15'
      Доржелес Марио оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 15'
      Хорошую попытку сделал Бринк Марк. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 15'
      Гретарссон Даниэль успешно блокирует удар.
    • 15'
      Бринк Марк нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 15'
      Беньямин Нюгрен нанес удар головой, но Якоб Буск спокойно отбил мяч.
    • 15'
      Контроль мяча: Сённерйюск: 27%, Норшеланн: 73%.
    • 14'
      Эгели Синдре Валле из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 14'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 13'
      Буск Якоб взял и забрал мяч на выходе
    • 13'
      Дуру Чидибуде ослабляет давление, выбив мяч.
    • 12'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 12'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 11'
      Камили Лирим сделал ключевой пас для гола!
    • 11'
      Mads Agger сделал результативную передачу.
    • 11'
      Команда Сённерйюск забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 11'
      Г О О О О О Л - Jose Gallegos из команды Сённерйюск легко посылает мяч в пустые ворота левой! Jose Gallegos легко с этим справился!
    • 11'
      Mads Agger создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 11'
      Сённерйюск идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 10'
      Сённерйюск пытается что-то создать.
    • 10'
      Сённерйюск начинает контратаку
    • 10'
      Контроль мяча: Сённерйюск: 22%, Норшеланн: 78%.
    • 10'
      Хогсберг Лукас ослабляет давление, выбив мяч.
    • 9'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 8'
      Удар от ворот произведет Сённерйюск
    • 8'
      Шанс! Тверсков Йеппе из команды Норшеланн пробил головой, но мимо
    • 8'
      Свенссон Даниэль из команды Норшеланн подал угловой слева.
    • 7'
      Максим Сулас из команды Сённерйюск перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 7'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 7'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 6'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 6'
      Сённерйюск контролирует мяч.
    • 5'
      Буск Якоб взял и забрал мяч на выходе
    • 5'
      Контроль мяча: Сённерйюск: 10%, Норшеланн: 90%.
    • 5'
      Хэй Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 4'
      Сённерйюск пытается что-то создать.
    • 4'
      Бринк Марк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 4'
      Удар от ворот произведет Сённерйюск
    • 4'
      Эгели Синдре Валле оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 4'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 3'
      Анкерсен Петер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 3'
      Удар от ворот произведет Сённерйюск
    • 3'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 2'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 2'
      Гретарссон Даниэль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 1'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 1'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 1'
      Норшеланн начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sydbank Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Сённерйюск 1:4 Норшелланн онлайн

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