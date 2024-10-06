Тур: 11. Стадион: ДжиЮСК Парк. Главный судья: Кехлет Якоб
1:0
Первый тайм: 25'
Ход матча
6'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
1 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 0
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
20
Mads
Larsen
10
Бакиз
Юнес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Mads LarsenПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бакиз ЮнесПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Кент Нилсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Лопес МаркосПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
36 Клем ВиллиамПолузащитник
-
38 Хойер ОливерПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Нееструп Якоб
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Силькеборг
Копенгаген
11 матчей
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
54.5%
63.6%
6 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
90.9%
27.3%
10 побед 3 ничьи 0 побед
26 матчей
11.5%
88.5%
0 побед 3 ничьи 23 победы
Первый тайм
30.8%
69.2%
0 побед 8 ничьих 16 побед
Второй тайм
23.1%
76.9%
0 побед 6 ничьих 18 побед
37 матчей
18.9%
18.9%
62.2%
7 побед 7 ничьих 23 победы
Первый тайм
16.2%
40.5%
43.3%
6 побед 15 ничьих 16 побед
Второй тайм
27%
24.3%
48.7%
10 побед 9 ничьих 18 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
20
Голов в среднем за матч
0.67
0.91
Среднее время на гол
135
99
Всего голов
39
26
Голов в среднем за матч
1.77
1.73
Среднее время на гол
50
51
Всего голов
49
46
Голов в среднем за матч
1.32
1.24
Тотал матчей
2.5
33
Больше 89%
Меньше 11%
4
28
Больше 76%
Меньше 24%
9
20
Больше 54%
Меньше 46%
17
11
Больше 30%
Меньше 70%
26
2
Больше 5%
Меньше 95%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
Среднее время на гол
67
72
Бомбардиры внутри турнира
Силькеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адамсен Тонни
|8 (2)
|0.73
|Бакиз Юнес
|5
|0.45
|Сонне Оливер
|2
|0.18
|Маттссон Пелле
|1
|0.09
|Карлсен Фредрик
|1
|0.09
|Андерсен Йеппе
|1
|0.09
|Оразов Рамазан
|1
|0.09
|Редин Понтус
|1
|0.09
|Пюндт Андреас
|1
|0.09
|Alexander Illum Simmelhack
|1
|0.09
|Поульсен Андреас
|0
|0
|Клинг Андерс
|0
|0
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|0
|0
|Mads Larsen
|0
|0
|Бринк Марк
|0
|0
|Мадс Фройндлих
|0
|0
Копенгаген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эльюнусси Мохамед
|5
|0.45
|Оскарссон Орри
|5
|0.45
|Дикс Кевин
|3 (3)
|0.27
|Дилейни Томас
|1
|0.09
|Классон Виктор
|1
|0.09
|Маттссон Магнус
|1
|0.09
|Перейра Габриэл
|1
|0.09
|Корнелиус Андреас
|1
|0.09
|Гонсалвеш Диогу
|1 (1)
|0.09
|Фальк Расмус
|0
|0
|Лопес Маркос
|0
|0
|Ачури Мохамед Элиас
|0
|0
|Уэскас Родриго
|0
|0
|Роберт Винисиус
|0
|0
Карточки
Силькеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андерсен Йеппе
|2
|0
|Поульсен Андреас
|2
|0
|Бакиз Юнес
|2
|0
|Бринк Марк
|0
|1
|Маккоуотт Каллум
|1
|0
|Адамсен Тонни
|1
|0
|Ганшаш Педру
|1
|0
|Сонне Оливер
|1
|0
Копенгаген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нееструп Якоб
|2
|0
|Дилейни Томас
|2
|0
|Перейра Габриэл
|2
|0
|Ачури Мохамед Элиас
|2
|0
|Гочолеишвили Гиорги
|2
|0
|Лопес Маркос
|0
|1
|Классон Виктор
|1
|0
|Лерагер Лукас
|1
|0
|Корнелиус Андреас
|1
|0
|Вавро Денис
|1
|0
|Дикс Кевин
|1
|0
|Хацидиакос Пантелис
|1
|0
|Фрохолдт Виктор
|1
|0
|Шьяха Амин
|1
|0
Результаты матчей
Силькеборг
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Копенгаген
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
4
3
Силькеборг
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Копенгаген
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
8
10
Силькеборг
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Копенгаген
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
12
13
Голы по времени матча
Забито
12
9
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
3
25%
1
11%
1-15
1
8%
2
22%
16-30
3
25%
1
11%
31-45
1
8%
1
11%
46-60
3
25%
1
11%
61-75
1
8%
3
33%
76-90
Пропущено
9
6
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
11%
2
33%
1-15
1
11%
1
17%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
1
17%
46-60
2
22%
1
17%
61-75
1
11%
1
17%
76-90
Забито
9
10
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
1
10%
1-15
2
22%
2
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
5
50%
61-75
3
33%
2
20%
76-90
Пропущено
6
5
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
2
40%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
33%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
21
19
9 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 5
0 Не забивали 0
3
14%
2
11%
1-15
3
14%
4
21%
16-30
3
14%
1
5%
31-45
3
14%
1
5%
46-60
5
24%
6
32%
61-75
4
19%
5
26%
76-90
Пропущено
15
11
6 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
1
7%
4
36%
1-15
3
20%
1
9%
16-30
2
13%
1
9%
31-45
4
27%
2
18%
46-60
2
13%
2
18%
61-75
3
20%
1
9%
76-90
Результаты последних матчей
Силькеборг
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Люнгбю - Силькеборг 2:2 ФК Роскилле - Силькеборг 1:3 Силькеборг - Брондбю 3:3 АГФ Орхус - Силькеборг 1:1
Оденсе - Силькеборг 0:0 Силькеборг - Мидтьюлланн 1:3 Вайле - Силькеборг 1:3 Силькеборг - Норшелланн 4:1 Гент - Силькеборг 3:2 Раннерс - Силькеборг 0:2 Силькеборг - Гент 2:2 Силькеборг - Виборг 3:2 Силькеборг - Мольде 3:2 Ольборг - Силькеборг 2:1 Мольде - Силькеборг 3:1 Силькеборг - Сённерйюск 1:0 Силькеборг - Венсюссель 1:4 ПЕК Зволле - Силькеборг 1:3 Утрехт - Силькеборг 2:2 Силькеборг - Хёугесунн 2:2
Копенгаген
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Копенгаген - Ягеллония Белосток 1:2 Вайле - Копенгаген 1:2 Кёге - Копенгаген 0:2 Копенгаген - Ольборг 2:0
Копенгаген - Фремад Амагер 0:0 Мидтьюлланн - Копенгаген 2:1 Копенгаген - Ландскруна 1:2 Копенгаген - Брондбю 3:1 Килмарнок - Копенгаген 1:1 Норшелланн - Копенгаген 3:2 Копенгаген - Килмарнок 2:0 Копенгаген - Виборг 1:1 Баник Острава - Копенгаген 1:0 Сённерйюск - Копенгаген 0:2 Копенгаген - Баник Острава 1:0 Копенгаген - Раннерс 1:1 Копенгаген - Мэгпайс 5:1 Копенгаген - АГФ Орхус 3:2 Мэгпайс - Копенгаген 0:3 Люнгбю - Копенгаген 0:2
Результаты матчей
Силькеборг
Копенгаген
Точный счет
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
4
1 раз 20%
1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:2
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
2
4 раза 80%
1
1 раз 20%
Точный счет
1:3
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
0:2
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
3:2
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
3
3 раза 30%
2
2 раза 20%
4
1 раз 10%
2
5 раз 50%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
Тоталы голов в матче
Силькеборг
Копенгаген
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
32
32
23
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
41
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
73
46
28
19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|7
|3
|1
|22 - 13
|24
|2.
|1:0
|11
|6
|3
|2
|22 - 15
|21
|3.
|0:1
|11
|6
|2
|3
|19 - 12
|20
|4.
|11
|5
|5
|1
|25 - 11
|20
|5.
|11
|5
|3
|3
|24 - 19
|18
|6.
|11
|5
|3
|3
|22 - 17
|18
|7.
|11
|3
|6
|2
|17 - 16
|15
|8.
|11
|4
|1
|6
|12 - 22
|13
|9.
|11
|3
|4
|4
|22 - 21
|13
|10.
|11
|2
|2
|7
|10 - 24
|8
|11.
|11
|1
|5
|5
|8 - 14
|8
|12.
|11
|0
|1
|10
|9 - 28
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|12 - 4
|15
|2.
|1:0
|6
|4
|1
|1
|13 - 9
|13
|3.
|6
|3
|3
|0
|17 - 7
|12
|4.
|6
|3
|3
|0
|14 - 7
|12
|5.
|0:1
|5
|3
|2
|0
|10 - 5
|11
|6.
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|7.
|5
|3
|0
|2
|7 - 10
|9
|8.
|5
|2
|2
|1
|10 - 9
|8
|9.
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|10.
|5
|1
|2
|2
|6 - 10
|5
|11.
|6
|1
|2
|3
|4 - 8
|5
|12.
|6
|0
|1
|5
|6 - 16
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|6
|3
|0
|3
|9 - 7
|9
|2.
|6
|2
|3
|1
|10 - 9
|9
|3.
|5
|2
|2
|1
|8 - 4
|8
|4.
|1:0
|5
|2
|2
|1
|9 - 6
|8
|5.
|6
|2
|2
|2
|14 - 13
|8
|6.
|5
|1
|4
|0
|9 - 8
|7
|7.
|5
|2
|0
|3
|10 - 12
|6
|8.
|6
|1
|2
|3
|12 - 12
|5
|9.
|6
|1
|1
|4
|5 - 12
|4
|10.
|5
|0
|3
|2
|4 - 6
|3
|11.
|6
|1
|0
|5
|4 - 14
|3
|12.
|5
|0
|0
|5
|3 - 12
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Силькеборг
|Адамсен Тонни
|8 (2)
|Брондбю
|Квистгарден Матиас
|6 (4)
|АГФ Орхус
|Бех Тобиас
|6 (1)
|Ольборг
|Mathias Zanka Jorgensen2
|6 (1)
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|6
|Норшелланн
|Анкерсен Петер
|4
|Вайле
|Ювара Муса
|4
|Ольборг
|Kasper Davidsen
|4
|Брондбю
|Лауритсен Расмус
|1 2
|Мидтьюлланн
|Осман Диао
|1 2