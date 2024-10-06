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  2. Матчи
  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2024-2025
Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Кехлет Якоб
Силькеборг
1:0
Первый тайм: 25'
Копенгаген
0'
1:0
6' Гол
Бакиз Юнес

Ход матча

6'
Бакиз Юнес
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Силькеборг
Ничья
Копенгаген
4.50
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4.55
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3.90
Все Коэффициенты
1
Ларсен
Николай
5
Сонне
Оливер
15
Теландер
Расмус
4
Ганшаш
Педру
3
Эстрём
Робин
20
Mads
Larsen
6
Маттссон
Пелле
33
Мадс
Фройндлих
8
Андерсен
Йеппе
10
Бакиз
Юнес
23
Адамсен
Тонни
1
Тротт
Натан
5
Перейра
Габриэл
2
Дикс
Кевин
6
Хацидиакос
Пантелис
17
Фрохолдт
Виктор
12
Лерагер
Лукас
27
Дилейни
Томас
15
Лопес
Маркос
8
Маттссон
Магнус
14
Корнелиус
Андреас
10
Эльюнусси
Мохамед
Силькеборг
4-3-2-1
Копенгаген
3-4-3

История личных встреч

Силькеборг
Копенгаген

11 матчей

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

54.5%
63.6%
6 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

90.9%
27.3%
10 побед 3 ничьи 0 побед

26 матчей

11.5%
88.5%
0 побед 3 ничьи 23 победы

Первый тайм

30.8%
69.2%
0 побед 8 ничьих 16 побед

Второй тайм

23.1%
76.9%
0 побед 6 ничьих 18 побед

37 матчей

18.9%
18.9%
62.2%
7 побед 7 ничьих 23 победы

Первый тайм

16.2%
40.5%
43.3%
6 побед 15 ничьих 16 побед

Второй тайм

27%
24.3%
48.7%
10 побед 9 ничьих 18 побед

История матчей

ТМК
1:0
СД
0:3
СД
2:0
СД
0:3
К
1:2
К
0:2
СД
1:3
ТМК
2:1
СД
0:3
СД
1:0
ТМК
0:2
СД
2:1
СД
3:1
СД
0:0
СД
0:0
ТМС
1:3
СД
1:1
СД
4:2
СД
1:3
СД
4:0
СД
1:3
СД
2:0
СД
0:4
СД
1:0
СД
0:0
СД
1:0
СД
3:1
СД
5:0
СД
2:1
СЛ
0:0
СЛ
2:1
СЛ
2:0
СЛ
0:3
СЛ
2:2
СЛ
2:0
СЛ
1:0
СЛ
1:1

Голы

Всего голов

10
20

Голов в среднем за матч

0.67
0.91

Среднее время на гол

135
99

Всего голов

39
26

Голов в среднем за матч

1.77
1.73

Среднее время на гол

50
51

Всего голов

49
46

Голов в среднем за матч

1.32
1.24

Тотал матчей

2.5
33
Больше 89%
Меньше 11%
4
28
Больше 76%
Меньше 24%
9
20
Больше 54%
Меньше 46%
17
11
Больше 30%
Меньше 70%
26
2
Больше 5%
Меньше 95%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
36

Среднее время на гол

67
72

Бомбардиры внутри турнира

Силькеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адамсен Тонни 8 (2) 0.73
Бакиз Юнес 5 0.45
Сонне Оливер 2 0.18
Маттссон Пелле 1 0.09
Карлсен Фредрик 1 0.09
Андерсен Йеппе 1 0.09
Оразов Рамазан 1 0.09
Редин Понтус 1 0.09
Пюндт Андреас 1 0.09
Alexander Illum Simmelhack 1 0.09
Поульсен Андреас 0 0
Клинг Андерс 0 0
Гаммельбю Йенс-Мартин 0 0
Mads Larsen 0 0
Бринк Марк 0 0
Мадс Фройндлих 0 0
Копенгаген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эльюнусси Мохамед 5 0.45
Оскарссон Орри 5 0.45
Дикс Кевин 3 (3) 0.27
Дилейни Томас 1 0.09
Классон Виктор 1 0.09
Маттссон Магнус 1 0.09
Перейра Габриэл 1 0.09
Корнелиус Андреас 1 0.09
Гонсалвеш Диогу 1 (1) 0.09
Фальк Расмус 0 0
Лопес Маркос 0 0
Ачури Мохамед Элиас 0 0
Уэскас Родриго 0 0
Роберт Винисиус 0 0

Карточки

Силькеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андерсен Йеппе 2 0
Поульсен Андреас 2 0
Бакиз Юнес 2 0
Бринк Марк 0 1
Маккоуотт Каллум 1 0
Адамсен Тонни 1 0
Ганшаш Педру 1 0
Сонне Оливер 1 0
Копенгаген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нееструп Якоб 2 0
Дилейни Томас 2 0
Перейра Габриэл 2 0
Ачури Мохамед Элиас 2 0
Гочолеишвили Гиорги 2 0
Лопес Маркос 0 1
Классон Виктор 1 0
Лерагер Лукас 1 0
Корнелиус Андреас 1 0
Вавро Денис 1 0
Дикс Кевин 1 0
Хацидиакос Пантелис 1 0
Фрохолдт Виктор 1 0
Шьяха Амин 1 0

Результаты матчей

Силькеборг
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Копенгаген
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

4
3
Силькеборг
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Копенгаген
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

8
10
Силькеборг
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Копенгаген
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

12
13

Голы по времени матча

Забито

12
9
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
3
25%
1
11%
1-15
1
8%
2
22%
16-30
3
25%
1
11%
31-45
1
8%
1
11%
46-60
3
25%
1
11%
61-75
1
8%
3
33%
76-90

Пропущено

9
6
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
11%
2
33%
1-15
1
11%
1
17%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
1
17%
46-60
2
22%
1
17%
61-75
1
11%
1
17%
76-90

Забито

9
10
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
1
10%
1-15
2
22%
2
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
5
50%
61-75
3
33%
2
20%
76-90

Пропущено

6
5
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
2
40%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
33%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

21
19
9 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 5
0 Не забивали 0
3
14%
2
11%
1-15
3
14%
4
21%
16-30
3
14%
1
5%
31-45
3
14%
1
5%
46-60
5
24%
6
32%
61-75
4
19%
5
26%
76-90

Пропущено

15
11
6 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
1
7%
4
36%
1-15
3
20%
1
9%
16-30
2
13%
1
9%
31-45
4
27%
2
18%
46-60
2
13%
2
18%
61-75
3
20%
1
9%
76-90

Результаты последних матчей

Силькеборг
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Люнгбю - Силькеборг 2:2 ФК Роскилле - Силькеборг 1:3 Силькеборг - Брондбю 3:3 АГФ Орхус - Силькеборг 1:1
Оденсе - Силькеборг 0:0 Силькеборг - Мидтьюлланн 1:3 Вайле - Силькеборг 1:3 Силькеборг - Норшелланн 4:1 Гент - Силькеборг 3:2 Раннерс - Силькеборг 0:2 Силькеборг - Гент 2:2 Силькеборг - Виборг 3:2 Силькеборг - Мольде 3:2 Ольборг - Силькеборг 2:1 Мольде - Силькеборг 3:1 Силькеборг - Сённерйюск 1:0 Силькеборг - Венсюссель 1:4 ПЕК Зволле - Силькеборг 1:3 Утрехт - Силькеборг 2:2 Силькеборг - Хёугесунн 2:2
Копенгаген
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Копенгаген - Ягеллония Белосток 1:2 Вайле - Копенгаген 1:2 Кёге - Копенгаген 0:2 Копенгаген - Ольборг 2:0
Копенгаген - Фремад Амагер 0:0 Мидтьюлланн - Копенгаген 2:1 Копенгаген - Ландскруна 1:2 Копенгаген - Брондбю 3:1 Килмарнок - Копенгаген 1:1 Норшелланн - Копенгаген 3:2 Копенгаген - Килмарнок 2:0 Копенгаген - Виборг 1:1 Баник Острава - Копенгаген 1:0 Сённерйюск - Копенгаген 0:2 Копенгаген - Баник Острава 1:0 Копенгаген - Раннерс 1:1 Копенгаген - Мэгпайс 5:1 Копенгаген - АГФ Орхус 3:2 Мэгпайс - Копенгаген 0:3 Люнгбю - Копенгаген 0:2

Результаты матчей

Силькеборг
Копенгаген

Точный счет

1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
4
1 раз 20%
1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:2
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
2
4 раза 80%
1
1 раз 20%

Точный счет

1:3
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
0:2
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
3:2
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
3
3 раза 30%
2
2 раза 20%
4
1 раз 10%
2
5 раз 50%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%

Тоталы голов в матче

Силькеборг
Копенгаген

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
3
2
3
2
2.5
2
3
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
4
1
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
1.5
Больше Меньше
7
3
4
6
2.5
2
8
1
9
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 11 7 3 1 22 - 13 24
2.
Силькеборг
 1:0 11 6 3 2 22 - 15 21
3.
Копенгаген
 0:1 11 6 2 3 19 - 12 20
4.
АГФ Орхус
 11 5 5 1 25 - 11 20
5.
Норшелланн
 11 5 3 3 24 - 19 18
6.
Брондбю
 11 5 3 3 22 - 17 18
7.
Раннерс
 11 3 6 2 17 - 16 15
8.
Ольборг
 11 4 1 6 12 - 22 13
9.
Виборг
 11 3 4 4 22 - 21 13
10.
Сённерйюск
 11 2 2 7 10 - 24 8
11.
Люнгбю
 11 1 5 5 8 - 14 8
12.
Вайле
 11 0 1 10 9 - 28 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 5 5 0 0 12 - 4 15
2.
Силькеборг
 1:0 6 4 1 1 13 - 9 13
3.
АГФ Орхус
 6 3 3 0 17 - 7 12
4.
Норшелланн
 6 3 3 0 14 - 7 12
5.
Копенгаген
 0:1 5 3 2 0 10 - 5 11
6.
Брондбю
 5 3 1 1 8 - 4 10
7.
Ольборг
 5 3 0 2 7 - 10 9
8.
Виборг
 5 2 2 1 10 - 9 8
9.
Раннерс
 6 2 2 2 8 - 8 8
10.
Сённерйюск
 5 1 2 2 6 - 10 5
11.
Люнгбю
 6 1 2 3 4 - 8 5
12.
Вайле
 6 0 1 5 6 - 16 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 0:1 6 3 0 3 9 - 7 9
2.
Мидтьюлланн
 6 2 3 1 10 - 9 9
3.
АГФ Орхус
 5 2 2 1 8 - 4 8
4.
Силькеборг
 1:0 5 2 2 1 9 - 6 8
5.
Брондбю
 6 2 2 2 14 - 13 8
6.
Раннерс
 5 1 4 0 9 - 8 7
7.
Норшелланн
 5 2 0 3 10 - 12 6
8.
Виборг
 6 1 2 3 12 - 12 5
9.
Ольборг
 6 1 1 4 5 - 12 4
10.
Люнгбю
 5 0 3 2 4 - 6 3
11.
Сённерйюск
 6 1 0 5 4 - 14 3
12.
Вайле
 5 0 0 5 3 - 12 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Силькеборг Адамсен Тонни 8 (2)
Брондбю Квистгарден Матиас 6 (4)
АГФ Орхус Бех Тобиас 6 (1)
Ольборг Mathias Zanka Jorgensen2 6 (1)
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 6
Весь список

Топ нарушителей
Норшелланн Анкерсен Петер 4
Вайле Ювара Муса 4
Ольборг Kasper Davidsen 4
Брондбю Лауритсен Расмус 1 2
Мидтьюлланн Осман Диао 1 2
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    Силькеборг
    Копенгаген
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