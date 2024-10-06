Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

88' Эльюнусси Мохамед из команды Копенгаген своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

88' Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля

88' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

87' Матч возобновлен

87' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

86' Команда Копенгаген сравняла счет! Игра продолжается!

85' Эльюнусси Мохамед из команды Копенгаген своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

85' Тротт Натан взял и забрал мяч на выходе

85' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

82' Victor Froholdt ослабляет давление, выбив мяч.

82' Эльюнусси Мохамед навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

81' Удар от ворот произведет Силькеборг

80' Тактическая замена. Пелле Мэттсон уходит с поля и его заменяет Oskar Boesen

80' Оооо... вот это был удар! Эльюнусси Мохамед должен был забить с этой позиции.

80' Эльюнусси Мохамед нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

80' Ачури Мохамед Элиас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

79' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Матч возобновлен

78' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

77' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

75' Матч возобновится спорным мячом

74' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

74' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Удар от ворот произведет Силькеборг

72' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

72' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Копенгаген будет все-таки засчитан.

72' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Копенгаген

71' Хацидиакос Пантелис создает голевую возможность для своего партнера по команде.

71' Хацидиакос Пантелис не смог попасть в створ ударом издали

70' Бакиз Юнес совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

70' Удар от ворот произведет Копенгаген

70' Эстрём Робин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

69' Карлсен Фредрик создает голевую возможность для своего партнера по команде.

69' Силькеборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

69' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

69' Victor Froholdt наказан за толчок Эстрём Робин

67' Удар от ворот произведет Силькеборг

67' Гочолеишвили Гиорги из команды Копенгаген своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

66' Хорошую попытку сделал Эльюнусси Мохамед . Удар в створ, но вратарь начеку

66' Дикс Кевин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

65' Пелле Мэттсон из команды Силькеборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

65' Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе

64' Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля

63' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

63' Корнелиус Андреас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

62' Ачури Мохамед Элиас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

62' Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе

61' Мадс Фройндлих тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

60' Хорошую попытку сделал Гочолеишвили Гиорги . Удар в створ, но вратарь начеку

59' Корнелиус Андреас совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

56' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Пелле Мэттсон ослабляет давление, выбив мяч.

53' Эльюнусси Мохамед навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

50' Удар от ворот произведет Копенгаген

48' Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе

48' Victor Froholdt ослабляет давление, выбив мяч.

46' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника