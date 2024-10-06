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  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2024-2025
Тур: 11. Стадион: . Зрители: 5468 Главный судья: Кехлет Якоб
Силькеборг
2:2
Конец матча
Копенгаген
0'
1:0
6' Гол
Бакиз Юнес
2:0
28' Гол
Андерсен Йеппе
37' Желтая карточка
Маттссон Магнус
45' Желтая карточка
Дилейни Томас
59' Желтая карточка
Корнелиус Андреас
61' Желтая карточка
Мадс Фройндлих
70' Желтая карточка
Бакиз Юнес
2:1
71' Гол
Классон Виктор
2:2
85' Гол
Перейра Габриэл
89' Желтая карточка
Сонне Оливер
89' Желтая карточка
Дикс Кевин
90'+5

Ход матча

6'
Бакиз Юнес
1:0
28'
Андерсен Йеппе
(Адамсен Тонни)
2:0
37'
 
Маттссон Магнус
45'
 
Дилейни Томас
46'
 
Ачури Мохамед Элиас
Маттссон Магнус
46'
 
Гочолеишвили Гиорги
Лопес Маркос
59'
 
Корнелиус Андреас
61'
Мадс Фройндлих
 
68'
Карлсен Фредрик
Андерсен Йеппе
 
68'
 
Классон Виктор
Лерагер Лукас
70'
Бакиз Юнес
 
71'
2:1
Классон Виктор
(Хацидиакос Пантелис)
80'
Nikolai Jacobsen
Маттссон Пелле
 
80'
Julius Nielsen
Бакиз Юнес
 
84'
 
Онугха Герман
Дилейни Томас
85'
2:2
Перейра Габриэл
(Эльюнусси Мохамед)
89'
Сонне Оливер
 
89'
 
Дикс Кевин
89'
 
Клем Виллиам
Корнелиус Андреас

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 10
  • 3 Удары в створ 6
  • 1 Угловые 7
  • 1 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 17
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 247 Количество передач 289
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

1
Ларсен
Николай
5
Сонне
Оливер
15
Теландер
Расмус
4
Ганшаш
Педру
3
Эстрём
Робин
20
Mads
Larsen
6
Маттссон
Пелле
33
Мадс
Фройндлих
8
Андерсен
Йеппе
10
Бакиз
Юнес
23
Адамсен
Тонни
1
Тротт
Натан
5
Перейра
Габриэл
2
Дикс
Кевин
6
Хацидиакос
Пантелис
17
Фрохолдт
Виктор
12
Лерагер
Лукас
27
Дилейни
Томас
15
Лопес
Маркос
8
Маттссон
Магнус
14
Корнелиус
Андреас
10
Эльюнусси
Мохамед
Силькеборг
4-3-2-1
Копенгаген
3-4-3

История личных встреч

Силькеборг
Копенгаген

11 матчей

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

54.5%
63.6%
6 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

90.9%
27.3%
10 побед 3 ничьи 0 побед

26 матчей

11.5%
88.5%
0 побед 3 ничьи 23 победы

Первый тайм

30.8%
69.2%
0 побед 8 ничьих 16 побед

Второй тайм

23.1%
76.9%
0 побед 6 ничьих 18 побед

37 матчей

18.9%
18.9%
62.2%
7 побед 7 ничьих 23 победы

Первый тайм

16.2%
40.5%
43.3%
6 побед 15 ничьих 16 побед

Второй тайм

27%
24.3%
48.7%
10 побед 9 ничьих 18 побед

История матчей

ТМК
1:0
СД
0:3
СД
2:0
СД
0:3
К
1:2
К
0:2
СД
1:3
ТМК
2:1
СД
0:3
СД
1:0
ТМК
0:2
СД
2:1
СД
3:1
СД
0:0
СД
0:0
ТМС
1:3
СД
1:1
СД
4:2
СД
1:3
СД
4:0
СД
1:3
СД
2:0
СД
0:4
СД
1:0
СД
0:0
СД
1:0
СД
3:1
СД
5:0
СД
2:1
СЛ
0:0
СЛ
2:1
СЛ
2:0
СЛ
0:3
СЛ
2:2
СЛ
2:0
СЛ
1:0
СЛ
1:1

Голы

Всего голов

10
20

Голов в среднем за матч

0.67
0.91

Среднее время на гол

135
99

Всего голов

39
26

Голов в среднем за матч

1.77
1.73

Среднее время на гол

50
51

Всего голов

49
46

Голов в среднем за матч

1.32
1.24

Тотал матчей

2.5
33
Больше 89%
Меньше 11%
4
28
Больше 76%
Меньше 24%
9
20
Больше 54%
Меньше 46%
17
11
Больше 30%
Меньше 70%
26
2
Больше 5%
Меньше 95%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
36

Среднее время на гол

67
72

Бомбардиры внутри турнира

Силькеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адамсен Тонни 8 (2) 0.73
Бакиз Юнес 5 0.45
Сонне Оливер 2 0.18
Андерсен Йеппе 2 0.18
Маттссон Пелле 1 0.09
Карлсен Фредрик 1 0.09
Оразов Рамазан 1 0.09
Редин Понтус 1 0.09
Пюндт Андреас 1 0.09
Alexander Illum Simmelhack 1 0.09
Поульсен Андреас 0 0
Клинг Андерс 0 0
Гаммельбю Йенс-Мартин 0 0
Mads Larsen 0 0
Бринк Марк 0 0
Мадс Фройндлих 0 0
Копенгаген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эльюнусси Мохамед 5 0.45
Оскарссон Орри 5 0.45
Дикс Кевин 3 (3) 0.27
Классон Виктор 2 0.18
Перейра Габриэл 2 0.18
Дилейни Томас 1 0.09
Маттссон Магнус 1 0.09
Корнелиус Андреас 1 0.09
Гонсалвеш Диогу 1 (1) 0.09
Фальк Расмус 0 0
Хацидиакос Пантелис 0 0
Лопес Маркос 0 0
Ачури Мохамед Элиас 0 0
Уэскас Родриго 0 0
Роберт Винисиус 0 0

Карточки

Силькеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бакиз Юнес 3 0
Андерсен Йеппе 2 0
Поульсен Андреас 2 0
Сонне Оливер 2 0
Бринк Марк 0 1
Маккоуотт Каллум 1 0
Адамсен Тонни 1 0
Ганшаш Педру 1 0
Мадс Фройндлих 1 0
Копенгаген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дилейни Томас 3 0
Нееструп Якоб 2 0
Перейра Габриэл 2 0
Корнелиус Андреас 2 0
Дикс Кевин 2 0
Ачури Мохамед Элиас 2 0
Гочолеишвили Гиорги 2 0
Лопес Маркос 0 1
Классон Виктор 1 0
Лерагер Лукас 1 0
Вавро Денис 1 0
Хацидиакос Пантелис 1 0
Маттссон Магнус 1 0
Фрохолдт Виктор 1 0
Шьяха Амин 1 0

Результаты матчей

Силькеборг
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Копенгаген
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

6
5
Силькеборг
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Копенгаген
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

8
10
Силькеборг
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Копенгаген
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

14
15

Голы по времени матча

Забито

14
11
9 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
4
29%
1
9%
1-15
2
14%
2
18%
16-30
3
21%
1
9%
31-45
1
7%
1
9%
46-60
3
21%
2
18%
61-75
1
7%
4
36%
76-90

Пропущено

11
8
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
9%
3
38%
1-15
1
9%
2
25%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
1
13%
46-60
3
27%
1
13%
61-75
2
18%
1
13%
76-90

Забито

9
10
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
1
10%
1-15
2
22%
2
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
5
50%
61-75
3
33%
2
20%
76-90

Пропущено

6
5
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
2
40%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
33%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

23
21
11 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 5
0 Не забивали 0
4
17%
2
10%
1-15
4
17%
4
19%
16-30
3
13%
1
5%
31-45
3
13%
1
5%
46-60
5
22%
7
33%
61-75
4
17%
6
29%
76-90

Пропущено

17
13
6 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
1
6%
5
38%
1-15
3
18%
2
15%
16-30
2
12%
1
8%
31-45
4
24%
2
15%
46-60
3
18%
2
15%
61-75
4
24%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Силькеборг
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Люнгбю - Силькеборг 2:2 ФК Роскилле - Силькеборг 1:3 Силькеборг - Брондбю 3:3 АГФ Орхус - Силькеборг 1:1
Оденсе - Силькеборг 0:0 Силькеборг - Мидтьюлланн 1:3 Вайле - Силькеборг 1:3 Силькеборг - Норшелланн 4:1 Гент - Силькеборг 3:2 Раннерс - Силькеборг 0:2 Силькеборг - Гент 2:2 Силькеборг - Виборг 3:2 Силькеборг - Мольде 3:2 Ольборг - Силькеборг 2:1 Мольде - Силькеборг 3:1 Силькеборг - Сённерйюск 1:0 Силькеборг - Венсюссель 1:4 ПЕК Зволле - Силькеборг 1:3 Утрехт - Силькеборг 2:2 Силькеборг - Хёугесунн 2:2
Копенгаген
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Копенгаген - Ягеллония Белосток 1:2 Вайле - Копенгаген 1:2 Кёге - Копенгаген 0:2 Копенгаген - Ольборг 2:0
Копенгаген - Фремад Амагер 0:0 Мидтьюлланн - Копенгаген 2:1 Копенгаген - Ландскруна 1:2 Копенгаген - Брондбю 3:1 Килмарнок - Копенгаген 1:1 Норшелланн - Копенгаген 3:2 Копенгаген - Килмарнок 2:0 Копенгаген - Виборг 1:1 Баник Острава - Копенгаген 1:0 Сённерйюск - Копенгаген 0:2 Копенгаген - Баник Острава 1:0 Копенгаген - Раннерс 1:1 Копенгаген - Мэгпайс 5:1 Копенгаген - АГФ Орхус 3:2 Мэгпайс - Копенгаген 0:3 Люнгбю - Копенгаген 0:2

Результаты матчей

Силькеборг
Копенгаген

Точный счет

1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
1:1
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:2
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
2
5 раз 83%
1
1 раз 17%

Точный счет

1:3
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
0:2
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
3
3 раза 27%
4
1 раз 9%
2
6 раз 55%
1
3 раза 27%
3
2 раза 18%

Тоталы голов в матче

Силькеборг
Копенгаген

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
3
2
3
3
2.5
2
3
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
5
1
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
1.5
Больше Меньше
8
3
4
7
2.5
2
9
1
10
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 11 7 3 1 22 - 13 24
2.
Копенгаген
 11 6 3 2 21 - 13 21
3.
АГФ Орхус
 11 5 5 1 25 - 11 20
4.
Силькеборг
 11 5 4 2 23 - 17 19
5.
Норшелланн
 11 5 3 3 24 - 19 18
6.
Брондбю
 11 5 3 3 22 - 17 18
7.
Раннерс
 11 3 6 2 17 - 16 15
8.
Ольборг
 11 4 1 6 12 - 22 13
9.
Виборг
 11 3 4 4 22 - 21 13
10.
Сённерйюск
 11 2 2 7 10 - 24 8
11.
Люнгбю
 11 1 5 5 8 - 14 8
12.
Вайле
 11 0 1 10 9 - 28 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 5 5 0 0 12 - 4 15
2.
АГФ Орхус
 6 3 3 0 17 - 7 12
3.
Норшелланн
 6 3 3 0 14 - 7 12
4.
Копенгаген
 5 3 2 0 10 - 5 11
5.
Силькеборг
 6 3 2 1 14 - 11 11
6.
Брондбю
 5 3 1 1 8 - 4 10
7.
Ольборг
 5 3 0 2 7 - 10 9
8.
Виборг
 5 2 2 1 10 - 9 8
9.
Раннерс
 6 2 2 2 8 - 8 8
10.
Сённерйюск
 5 1 2 2 6 - 10 5
11.
Люнгбю
 6 1 2 3 4 - 8 5
12.
Вайле
 6 0 1 5 6 - 16 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 6 3 1 2 11 - 8 10
2.
Мидтьюлланн
 6 2 3 1 10 - 9 9
3.
АГФ Орхус
 5 2 2 1 8 - 4 8
4.
Силькеборг
 5 2 2 1 9 - 6 8
5.
Брондбю
 6 2 2 2 14 - 13 8
6.
Раннерс
 5 1 4 0 9 - 8 7
7.
Норшелланн
 5 2 0 3 10 - 12 6
8.
Виборг
 6 1 2 3 12 - 12 5
9.
Ольборг
 6 1 1 4 5 - 12 4
10.
Люнгбю
 5 0 3 2 4 - 6 3
11.
Сённерйюск
 6 1 0 5 4 - 14 3
12.
Вайле
 5 0 0 5 3 - 12 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Силькеборг Адамсен Тонни 8 (3)
Брондбю Квистгарден Матиас 6 (4)
АГФ Орхус Бех Тобиас 6 (1)
Ольборг Mathias Zanka Jorgensen2 6 (1)
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 6
Весь список

Топ нарушителей
Норшелланн Анкерсен Петер 4
Вайле Ювара Муса 4
Ольборг Kasper Davidsen 4
Брондбю Лауритсен Расмус 1 2
Мидтьюлланн Осман Диао 1 2
Весь список
  • 94'
    Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 93'
    Тротт Натан из команды Копенгаген перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 93'
    Victor Froholdt наказан за толчок Julius Nielsen
  • 93'
    Эльюнусси Мохамед пробует нанести удар издали, но Николай Ларсен держит все под контролем
  • 93'
    Гочолеишвили Гиорги создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 93'
    Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 92'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
  • 92'
    Онугха Герман оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
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