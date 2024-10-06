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  3. Швейцария
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 9. Стадион: .
Базель
1:0
Конец матча
Янг Бойз
0'
19' Желтая карточка
Ньясс Шейх
35' Желтая карточка
Леруа Лео
40' Красная карточка
Лаупер Сандро
42' Желтая карточка
Ганвула Сильвер
42' Желтая карточка
Авдуллаху Леон
1:0
52' Гол
Баришич Адриан-Леон
59' Желтая карточка
Угринич Филип
70' Желтая карточка
Аджам Жауэн
78' Желтая карточка
Marin Soticek
90' Желтая карточка
Джака Таулант
90'+6

Ход матча

19'
 
Ньясс Шейх
35'
Леруа Лео
 
40'
 
Лаупер Сандро
42'
 
Ганвула Сильвер
42'
Авдуллаху Леон
 
46'
 
Элиа Мешак
Имери Кастриот
52'
Баришич Адриан-Леон
(Шакири Джердан)
1:0
59'
 
Угринич Филип
63'
Marin Soticek
Траоре Бени
 
68'
 
Малес Дариан
Угринич Филип
68'
 
Атекаме Закари
Блюм Левин
70'
 
Аджам Жауэн
72'
Каде Антон
Шакири Джердан
 
72'
Брэдли Финк
Оморуйи Кевин
 
75'
 
Колли Эбрима
Ганвула Сильвер
77'
Мусса Сиссе
Шмидт Доминик
 
77'
Джака Таулант
Ромариу
 
78'
Marin Soticek
 
85'
 
Виржиньюс Алан
Ньясс Шейх
90'
Джака Таулант
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 2
  • 10 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 7
  • 4 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 1
  • 247 Количество передач 217
  • 53 Владение мячом, % 47
Прогноз на матч от Liveresult
1
Хитц
Mapвин
17
Мендес
Юсафат
26
Баришич
Адриан-Леон
32
Jonas
Adjei
Adjetey
31
Шмидт
Доминик
II
22
Леруа
Лео
37
Авдуллаху
Леон
8
Ромариу
10
Шакири
Джердан
9
Оморуйи
Кевин
11
Траоре
Бени
26
Фон
Бальмоос
Давид
27
Блюм
Левин
13
Али
Мохамед
4
Зукру
Танги
3
Аджам
Жауэн
20
Ньясс
Шейх
30
Лаупер
Сандро
77
Монтейро
Джоэл
10
Имери
Кастриот
7
Угринич
Филип
35
Ганвула
Сильвер
Базель
4-3-3
Янг Бойз
4-2-3-1

История личных встреч

Базель
Янг Бойз

32 матча

71.9%
28.1%
23 победы 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

65.6%
34.4%
7.105427357601E-15%
21 победа 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.8%
40.6%
22 победы 13 ничьих 0 побед

38 матчей

23.7%
76.3%
0 побед 9 ничьих 29 побед

Первый тайм

39.5%
60.5%
0 побед 15 ничьих 23 победы

Второй тайм

26.3%
73.7%
0 побед 10 ничьих 25 побед

70 матчей

32.9%
25.7%
41.4%
23 победы 18 ничьих 29 побед

Первый тайм

30%
37.1%
32.9%
21 победа 26 ничьих 23 победы

Второй тайм

31.4%
32.9%
35.7%
22 победы 23 ничьи 25 побед

История матчей

С
5:1
С
1:0
С
3:0
С
1:1
К
2:4
С
3:0
С
3:1
С
0:0
С
2:2
С
3:1
С
1:1
С
1:1
С
2:0
С
1:1
С
0:2
С
2:1
К
1:2
С
3:2
С
2:0
С
3:0
С
1:1
С
3:1
С
2:2
С
1:3
С
7:1
С
5:1
С
2:2
К
2:0
С
1:1
С
2:0
С
2:1
С
1:1
С
3:1
С
3:0
С
2:3
С
2:0
С
1:0
С
4:3
С
0:0
С
4:2
С
0:1
С
3:1
С
3:1
С
3:2
С
2:2
С
2:1
С
0:1
С
3:0
С
2:0
С
1:1
С
1:2
С
2:2
С
1:0
С
1:1
С
2:1
С
3:3
С
3:1
С
2:2
С
0:2
С
4:0
С
2:0
С
1:2
С
0:3
К
0:0
С
3:2
С
1:2
С
1:2
С
2:0
С
2:0
С
4:0

Голы

Всего голов

63
40

Голов в среднем за матч

1.8
1.14

Среднее время на гол

50
78

Всего голов

78
38

Голов в среднем за матч

2.23
1.09

Среднее время на гол

40
82

Всего голов

141
78

Голов в среднем за матч

2.01
1.11

Тотал матчей

2.5
67
Больше 96%
Меньше 4%
3
62
Больше 89%
Меньше 11%
8
42
Больше 60%
Меньше 40%
28
27
Больше 39%
Меньше 61%
43
11
Больше 16%
Меньше 84%
59
7
Больше 10%
Меньше 90%
63
2
Больше 3%
Меньше 97%
68
1
Больше 1%
Меньше 99%
69

Среднее время на гол

44
80

Бомбардиры внутри турнира

Базель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барри Тьерно 5 (1) 0.56
Айети Альбиан 4 0.44
Траоре Бени 2 0.22
Брэдли Финк 1 0.11
Marin Soticek 1 0.11
Кололли Беньямин 1 0.11
Леруа Лео 1 0.11
Баришич Адриан-Леон 1 0.11
Шмидт Доминик II 0 0
Шакири Джердан 0 0
Янг Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ганвула Сильвер 4 0.44
Монтейро Джоэл 3 0.33
Иттен Седрик 1 0.11
Угринич Филип 1 0.11
Малес Дариан 0 0
Блюм Левин 0 0
Бенито Лорис 0 0
Хусич Анел 0 0
Колли Эбрима 0 0
Атекаме Закари 0 0

Карточки

Базель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Авдуллаху Леон 4 1
Леруа Лео 3 0
Ромариу 1 1
Каде Антон 2 0
Баришич Адриан-Леон 2 0
Комас Арнау 1 0
Вуйоз Николя 1 0
Оморуйи Кевин 1 0
Брэдли Финк 1 0
Ван Бремен Финн 1 0
Jonas Adjei Adjetey 1 0
Romeo Beney 1 0
Marin Soticek 1 0
Янг Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аджам Жауэн 3 1
Лаупер Сандро 2 1
Зукру Танги 1 1
Угринич Филип 2 0
Ньясс Шейх 2 0
Али Мохамед 0 1
Иттен Седрик 1 0
Ганвула Сильвер 1 0
Хусич Анел 1 0
Колли Эбрима 1 0
Малес Дариан 1 0
Блюм Левин 1 0
Чайва Мигель 1 0

Результаты матчей

Базель
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Янг Бойз
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
2
Базель
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Янг Бойз
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

10
2
Базель
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Янг Бойз
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

11
4

Голы по времени матча

Забито

3
6
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
1
33%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
67%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

4
11
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
1
25%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
25%
2
18%
31-45
1
25%
4
36%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
18%
76-90

Забито

12
3
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
1
33%
16-30
3
25%
1
33%
31-45
2
17%
1
33%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
33%
0
0%
76-90

Пропущено

5
7
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
20%
2
29%
1-15
2
40%
1
14%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
20%
1
14%
76-90

Забито

15
9
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
2
13%
1
11%
1-15
1
7%
1
11%
16-30
3
20%
2
22%
31-45
4
27%
3
33%
46-60
1
7%
1
11%
61-75
4
27%
1
11%
76-90

Пропущено

9
18
6 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
2
22%
4
22%
1-15
2
22%
2
11%
16-30
2
22%
3
17%
31-45
1
11%
4
22%
46-60
1
11%
2
11%
61-75
1
11%
3
17%
76-90

Результаты последних матчей

Базель
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Люцерн - Базель 1:0 Базель - Цюрих 0:2 Стад де Ньон - Базель 0:1 Фрайбург - Базель 6:0
Сьон - Базель 1:1 Базель - Ивердон 2:0 Зубинген - Базель 0:8 Серветт - Базель 0:6 Грасcхоппер - Базель 0:3 Базель - Лугано 1:2 Лозанна - Базель 3:2 Базель - Ульм 1846 1:1 Базель - Беллинцона 4:0 Базель - Гурник Забже 2:1 Базель - Айнтрахт Бр 1:1 Базель - Ивердон 0:0 Грасcхоппер - Базель 0:1 Базель - Стад Лозанна-Уши 2:0 Лозанна - Базель 0:0 Базель - Люцерн 1:1
Янг Бойз
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Барселона - Янг Бойз 5:0 Янг Бойз - Грасcхоппер 0:1 Винтертур - Янг Бойз 1:4 Янг Бойз - Астон Вилла 0:3
Веве - Янг Бойз 2:4 Янг Бойз - Лозанна 1:1 Галатасарай - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Галатасарай 3:2 Printse-Nendaz - Янг Бойз 0:10 Ивердон - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Цюрих 2:2 Санкт-Галлен - Янг Бойз 4:0 Янг Бойз - Тистед 1:2 Серветт - Янг Бойз 3:1 Янг Бойз - Сьон 1:2 Янг Бойз - Виль 1:3 Янг Бойз - Арау 1:0 Янг Бойз - Кривбасс 2:2 Кривбасс КР - Янг Бойз 2:2 Вестерло - Янг Бойз 1:0

Результаты матчей

Базель
Янг Бойз

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:3
1 раз 20%
0:6
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
1:4
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
6
1 раз 20%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
0:6
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
2:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
6
1 раз 13%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Базель
Янг Бойз

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
2
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
1
3
2
1.5
2
2
2
3
2.5
1
3
1
4
3.5
1
3
1
4
4.5
1
4
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
6
2
4
4
1.5
3
5
2
6
2.5
1
7
1
7
3.5
1
7
1
7
4.5
1
7
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 9 5 3 1 16 - 10 18
2.
Люцерн
 9 5 3 1 17 - 11 18
3.
Лугано
 9 5 3 1 15 - 10 18
4.
Серветт
 9 5 2 2 14 - 16 17
5.
Санкт-Галлен
 9 4 2 3 17 - 11 14
6.
Базель
 9 4 1 4 16 - 9 13
7.
Сьон
 9 3 3 3 11 - 8 12
8.
Ивердон
 9 2 3 4 9 - 14 9
9.
Грасcхоппер
 9 2 2 5 10 - 14 8
10.
Лозанна
 9 2 2 5 13 - 19 8
11.
Винтертур
 9 2 1 6 6 - 16 7
12.
Янг Бойз
 9 1 3 5 11 - 17 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 5 3 2 0 9 - 4 11
2.
Санкт-Галлен
 5 3 1 1 12 - 5 10
3.
Люцерн
 5 3 1 1 8 - 4 10
4.
Лугано
 5 3 1 1 10 - 7 10
5.
Серветт
 4 3 0 1 7 - 9 9
6.
Сьон
 5 2 3 0 8 - 2 9
7.
Ивердон
 4 2 1 1 5 - 5 7
8.
Винтертур
 5 2 1 2 3 - 5 7
9.
Лозанна
 4 2 0 2 10 - 9 6
10.
Базель
 4 2 0 2 4 - 4 6
11.
Грасcхоппер
 4 1 2 1 7 - 8 5
12.
Янг Бойз
 4 0 2 2 4 - 6 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лугано
 4 2 2 0 5 - 3 8
2.
Люцерн
 4 2 2 0 9 - 7 8
3.
Серветт
 5 2 2 1 7 - 7 8
4.
Цюрих
 4 2 1 1 7 - 6 7
5.
Базель
 5 2 1 2 12 - 5 7
6.
Санкт-Галлен
 4 1 1 2 5 - 6 4
7.
Янг Бойз
 5 1 1 3 7 - 11 4
8.
Сьон
 4 1 0 3 3 - 6 3
9.
Грасcхоппер
 5 1 0 4 3 - 6 3
10.
Ивердон
 5 0 2 3 4 - 9 2
11.
Лозанна
 5 0 2 3 3 - 10 2
12.
Винтертур
 4 0 0 4 3 - 11 0
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Топ бомбардиров
Цюрих Переа Хуан 5 (1)
Серветт Кутеса Дерек 5
Базель Барри Тьерно 5
Базель Айети Альбиан 4 (3)
Люцерн Клиджэ Тибо 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Базель Авдуллаху Леон 1 4
Ивердон Сеспедес Борис 5
Цюрих Переа Хуан 1 3
Янг Бойз Аджам Жауэн 1 3
Лозанна Дюссенн Ноэ 4
Весь список
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    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 42'
      Авдуллаху Леон получил желтую карточку от судьи
    • 42'
      Ганвула Сильвер получил желтую карточку от судьи
    • 40'
      УДАЛЕНИЕ! - Лаупер Сандро увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • 35'
      Леруа Лео получил желтую карточку от судьи
    • 19'
      Ньясс Шейх получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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