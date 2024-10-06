Тур: 9. Стадион: Санкт-Якоб Парк.
0'
19' Желтая карточкаНьясс Шейх
35' Желтая карточкаЛеруа Лео
40' Красная карточкаЛаупер Сандро
42' Желтая карточкаГанвула Сильвер
42' Желтая карточкаАвдуллаху Леон
1:0
52' ГолБаришич Адриан-Леон
59' Желтая карточкаУгринич Филип
70' Желтая карточкаАджам Жауэн
78' Желтая карточкаMarin Soticek
90' Желтая карточкаДжака Таулант
90'+6
Ход матча
19'
35'
40'
42'
42'
52'
59'
70'
77'
78'
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 2
-
10 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 7
-
4 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 1
-
247 Количество передач 217
-
53 Владение мячом, % 47
Прогноз на матч от Liveresult
22
Леруа
Лео
8
Ромариу
11
Траоре
Бени
27
Блюм
Левин
13
Али
Мохамед
20
Ньясс
Шейх
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Леруа ЛеоПолузащитник
- Полузащитник
-
8 РомариуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Траоре БениНападающий
- Запасные игроки
-
13 Сальви МиркоВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Каде АнтонПолузащитник
-
29 Мусса СиссеПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Брэдли ФинкНападающий
-
-
Главный тренер: Челестини Фабио
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Блюм ЛевинЗащитник
-
13 Али МохамедЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Ньясс ШейхПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Конте АбдуЗащитник
- Защитник
-
15 Элиа МешакПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Колли ЭбримаПолузащитник
-
39 Малес ДарианПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Рахмен Патрик
История личных встреч
Базель
Янг Бойз
32 матча
71.9%
28.1%
23 победы 9 ничьих 0 побед
Первый тайм
65.6%
34.4%
7.105427357601E-15%
21 победа 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
68.8%
40.6%
22 победы 13 ничьих 0 побед
38 матчей
23.7%
76.3%
0 побед 9 ничьих 29 побед
Первый тайм
39.5%
60.5%
0 побед 15 ничьих 23 победы
Второй тайм
26.3%
73.7%
0 побед 10 ничьих 25 побед
70 матчей
32.9%
25.7%
41.4%
23 победы 18 ничьих 29 побед
Первый тайм
30%
37.1%
32.9%
21 победа 26 ничьих 23 победы
Второй тайм
31.4%
32.9%
35.7%
22 победы 23 ничьи 25 побед
История матчей
Голы
Всего голов
63
40
Голов в среднем за матч
1.8
1.14
Среднее время на гол
50
78
Всего голов
78
38
Голов в среднем за матч
2.23
1.09
Среднее время на гол
40
82
Всего голов
141
78
Голов в среднем за матч
2.01
1.11
Тотал матчей
2.5
67
Больше 96%
Меньше 4%
3
62
Больше 89%
Меньше 11%
8
42
Больше 60%
Меньше 40%
28
27
Больше 39%
Меньше 61%
43
11
Больше 16%
Меньше 84%
59
7
Больше 10%
Меньше 90%
63
2
Больше 3%
Меньше 97%
68
1
Больше 1%
Меньше 99%
69
Среднее время на гол
44
80
Бомбардиры внутри турнира
Базель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барри Тьерно
|5 (1)
|0.56
|Айети Альбиан
|4
|0.44
|Траоре Бени
|2
|0.22
|Брэдли Финк
|1
|0.11
|Marin Soticek
|1
|0.11
|Кололли Беньямин
|1
|0.11
|Леруа Лео
|1
|0.11
|Баришич Адриан-Леон
|1
|0.11
|Шмидт Доминик II
|0
|0
|Шакири Джердан
|0
|0
Янг Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ганвула Сильвер
|4
|0.44
|Монтейро Джоэл
|3
|0.33
|Иттен Седрик
|1
|0.11
|Угринич Филип
|1
|0.11
|Малес Дариан
|0
|0
|Блюм Левин
|0
|0
|Бенито Лорис
|0
|0
|Хусич Анел
|0
|0
|Колли Эбрима
|0
|0
|Атекаме Закари
|0
|0
Карточки
Базель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Авдуллаху Леон
|4
|1
|Леруа Лео
|3
|0
|Ромариу
|1
|1
|Каде Антон
|2
|0
|Баришич Адриан-Леон
|2
|0
|Комас Арнау
|1
|0
|Вуйоз Николя
|1
|0
|Оморуйи Кевин
|1
|0
|Брэдли Финк
|1
|0
|Ван Бремен Финн
|1
|0
|Jonas Adjei Adjetey
|1
|0
|Romeo Beney
|1
|0
|Marin Soticek
|1
|0
Янг Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аджам Жауэн
|3
|1
|Лаупер Сандро
|2
|1
|Зукру Танги
|1
|1
|Угринич Филип
|2
|0
|Ньясс Шейх
|2
|0
|Али Мохамед
|0
|1
|Иттен Седрик
|1
|0
|Ганвула Сильвер
|1
|0
|Хусич Анел
|1
|0
|Колли Эбрима
|1
|0
|Малес Дариан
|1
|0
|Блюм Левин
|1
|0
|Чайва Мигель
|1
|0
Результаты матчей
Базель
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Янг Бойз
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
2
Базель
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Янг Бойз
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
10
2
Базель
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Янг Бойз
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
11
4
Голы по времени матча
Забито
3
6
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
1
33%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
67%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
4
11
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
1
25%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
25%
2
18%
31-45
1
25%
4
36%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
18%
76-90
Забито
12
3
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
1
33%
16-30
3
25%
1
33%
31-45
2
17%
1
33%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
33%
0
0%
76-90
Пропущено
5
7
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
20%
2
29%
1-15
2
40%
1
14%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
20%
1
14%
76-90
Забито
15
9
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
2
13%
1
11%
1-15
1
7%
1
11%
16-30
3
20%
2
22%
31-45
4
27%
3
33%
46-60
1
7%
1
11%
61-75
4
27%
1
11%
76-90
Пропущено
9
18
6 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
2
22%
4
22%
1-15
2
22%
2
11%
16-30
2
22%
3
17%
31-45
1
11%
4
22%
46-60
1
11%
2
11%
61-75
1
11%
3
17%
76-90
Результаты последних матчей
Базель
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Люцерн - Базель 1:0 Базель - Цюрих 0:2 Стад де Ньон - Базель 0:1 Фрайбург - Базель 6:0
Сьон - Базель 1:1 Базель - Ивердон 2:0 Зубинген - Базель 0:8 Серветт - Базель 0:6 Грасcхоппер - Базель 0:3 Базель - Лугано 1:2 Лозанна - Базель 3:2 Базель - Ульм 1846 1:1 Базель - Беллинцона 4:0 Базель - Гурник Забже 2:1 Базель - Айнтрахт Бр 1:1 Базель - Ивердон 0:0 Грасcхоппер - Базель 0:1 Базель - Стад Лозанна-Уши 2:0 Лозанна - Базель 0:0 Базель - Люцерн 1:1
Янг Бойз
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Барселона - Янг Бойз 5:0 Янг Бойз - Грасcхоппер 0:1 Винтертур - Янг Бойз 1:4 Янг Бойз - Астон Вилла 0:3
Веве - Янг Бойз 2:4 Янг Бойз - Лозанна 1:1 Галатасарай - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Галатасарай 3:2 Printse-Nendaz - Янг Бойз 0:10 Ивердон - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Цюрих 2:2 Санкт-Галлен - Янг Бойз 4:0 Янг Бойз - Тистед 1:2 Серветт - Янг Бойз 3:1 Янг Бойз - Сьон 1:2 Янг Бойз - Виль 1:3 Янг Бойз - Арау 1:0 Янг Бойз - Кривбасс 2:2 Кривбасс КР - Янг Бойз 2:2 Вестерло - Янг Бойз 1:0
Результаты матчей
Базель
Янг Бойз
Точный счет
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:3
1 раз 20%
0:6
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
1:4
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
6
1 раз 20%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
0:6
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
2:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
6
1 раз 13%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Базель
Янг Бойз
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
31
12
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
31
32
22
23
13
14
13
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
62
44
35
26
17
17
17
17
17
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Цюрих
|Переа Хуан
|5 (1)
|Серветт
|Кутеса Дерек
|5
|Базель
|Барри Тьерно
|5
|Базель
|Айети Альбиан
|4 (3)
|Люцерн
|Клиджэ Тибо
|4 (2)
|Базель
|Авдуллаху Леон
|1 4
|Ивердон
|Сеспедес Борис
|5
|Цюрих
|Переа Хуан
|1 3
|Янг Бойз
|Аджам Жауэн
|1 3
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|4