Тур: 9. Стадион: АФГ Арена.
1:1
Конец матча
0'
1:0
21' ГолГёртлер Лукас
1:1
46' ГолСтеванович Мирослав
48' Желтая карточкаАмброзиус Стефан
60' Желтая карточкаВандермерш Юго
77' Желтая карточкаЧобот Кевин
79' Желтая карточкаЦунэмото Кэйго
81' Вторая желтая карточкаВандермерш Юго
90'+5
Ход матча
21'
1:0
46'
48'
60'
77'
79'
81'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 4
-
6 Угловые 8
-
0 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 8
-
4 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 0
-
201 Количество передач 262
-
43 Владение мячом, % 57
Прогноз на матч от Liveresult
14
Ноа
Янник
24
Тома
Бастьен
32
Фрик
Джереми
4
Руй
Стив
19
Севрен
Йоан
28
Дулин
Давид
17
Кутеса
Дерек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Ноа ЯнникЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Тома БастьенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
35 Думрат БелаВратарь
- Защитник
-
22 Фабер КонрадЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Чобот КевинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
70 Noah Probst
-
Главный тренер: Маассен Энрико
- Основной состав
-
32 Фрик ДжеремиВратарь
- Защитник
-
4 Руй СтивЗащитник
-
19 Севрен ЙоанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Дулин ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Кутеса ДерекПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Маньен ТеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хэберли Томас
История личных встреч
Санкт-Галлен
Серветт
18 матчей
88.9%
11.1%
16 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
11.1%
22.2%
12 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
61.1%
38.9%
11 побед 7 ничьих 0 побед
10 матчей
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
70%
30%
0 побед 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы
28 матчей
57.1%
25%
17.9%
16 побед 7 ничьих 5 побед
Первый тайм
42.9%
32.1%
25%
12 побед 9 ничьих 7 побед
Второй тайм
39.3%
46.4%
14.3%
11 побед 13 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
25
23
Голов в среднем за матч
1.92
1.53
Среднее время на гол
46
58
Всего голов
19
9
Голов в среднем за матч
1.27
0.69
Среднее время на гол
71
130
Всего голов
44
32
Голов в среднем за матч
1.57
1.14
Тотал матчей
2.5
23
Больше 82%
Меньше 18%
5
12
Больше 43%
Меньше 57%
16
7
Больше 25%
Меньше 75%
21
4
Больше 14%
Меньше 86%
24
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
Среднее время на гол
57
78
Бомбардиры внутри турнира
Санкт-Галлен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жеббель Виллем
|3 (1)
|0.33
|Гёртлер Лукас
|3
|0.33
|Витциг Кристиан
|2
|0.22
|Аколо Чадрак
|2
|0.22
|Мамбимби Феликс
|2
|0.22
|Сиссе Мустафа
|1
|0.11
|Шмидт Исаак
|1
|0.11
|Фалльци Альберт
|1
|0.11
|Чобот Кевин
|1
|0.11
|Милошевич Йован
|1 (1)
|0.11
|Тома Бастьен
|0
|0
|Кинтилья Хорди
|0
|0
|Окороджи Чима
|0
|0
Серветт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кутеса Дерек
|5
|0.56
|Стеванович Мирослав
|3
|0.33
|Кривелли Энцо
|2 (2)
|0.22
|Цунэмото Кэйго
|1
|0.11
|Руй Стив
|1
|0.11
|Симбаколи Мамаду
|1
|0.11
|Мазику Брэдли
|0
|0
|Дулин Давид
|0
|0
|Конья Тимоте
|0
|0
|Гийемено Джереми
|0
|0
|Антунес Алексис
|0
|0
Карточки
Санкт-Галлен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вандермерш Юго
|2
|1
|Кинтилья Хорди
|2
|0
|Окороджи Чима
|2
|0
|Гёртлер Лукас
|2
|0
|Фалльци Альберт
|2
|0
|Тома Бастьен
|2
|0
|Диаби Абдулай III
|2
|0
|Сиссе Мустафа
|1
|0
|Чобот Кевин
|1
|0
|Амброзиус Стефан
|1
|0
|Станич Йозо
|1
|0
|Витциг Кристиан
|1
|0
Серветт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ондуа Гаэль
|1
|1
|Руй Стив
|1
|1
|Конья Тимоте
|2
|0
|Мазику Брэдли
|2
|0
|Стеванович Мирослав
|1
|0
|Дулин Давид
|1
|0
|Фон Моос Юлиан
|1
|0
|Барон Энтони
|1
|0
|Цунэмото Кэйго
|1
|0
Результаты матчей
Санкт-Галлен
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Серветт
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
3
5
Санкт-Галлен
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Серветт
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
6
Упущенные победы
6
6
Санкт-Галлен
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Серветт
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
7
Упущенные победы
9
11
Голы по времени матча
Забито
12
8
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
1
8%
1
13%
1-15
4
33%
1
13%
16-30
1
8%
2
25%
31-45
2
17%
2
25%
46-60
1
8%
1
13%
61-75
3
25%
1
13%
76-90
Пропущено
5
6
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
40%
2
33%
76-90
Забито
6
6
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
1
17%
1
17%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
3
50%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
5
10
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
20%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
2
40%
3
30%
61-75
2
40%
3
30%
76-90
Забито
18
14
10 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 6
2 Не забивали 1
2
11%
2
14%
1-15
6
33%
1
7%
16-30
2
11%
5
36%
31-45
3
17%
3
21%
46-60
2
11%
1
7%
61-75
3
17%
2
14%
76-90
Пропущено
10
16
2 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
3
19%
16-30
1
10%
2
13%
31-45
2
20%
2
13%
46-60
2
20%
4
25%
61-75
4
40%
5
31%
76-90
Результаты последних матчей
Санкт-Галлен
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Серкль Брюгге - Санкт-Галлен 6:2 Ивердон - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Цюрих 4:1 Санкт-Галлен - Люцерн 2:3
Парадисо - Санкт-Галлен 1:3 Брюль - Санкт-Галлен 2:5 Брюль II - Санкт-Галлен 2:5 Лугано - Санкт-Галлен 1:1 Трабзонспор - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Трабзонспор 0:0 Малькантоне - Санкт-Галлен 0:4 Шленск Вроцлав - Санкт-Галлен 3:2 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 1:0 Санкт-Галлен - Шленск Вроцлав 2:0 Лозанна - Санкт-Галлен 3:4 Тобол - Санкт-Галлен 0:1 Санкт-Галлен - Янг Бойз 4:0 Санкт-Галлен - Тобол 4:1 Винтертур - Санкт-Галлен 1:0 Вадуц - Санкт-Галлен 0:1
Серветт
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Серветт - Лозанна 1:0 Грасcхоппер - Серветт 2:2 Шаффхаузен - Серветт 2:1 Винтертур - Серветт 0:1
Серветт - Челси 2:1 Челси - Серветт 2:0 Сигнал - Серветт 1:7 Серветт - Брага 1:2 Серветт - Базель 0:6 Брага - Серветт 0:0 Лугано - Серветт 3:1 Серветт - Ивердон 3:2 Серветт - Янг Бойз 3:1 Люцерн - Серветт 1:2 Этуаль Каруж - Серветт 2:1 Серветт - Вестерло 3:2 Монако - Серветт 0:1 Серветт - Лугано 0:0 Лугано - Серветт 0:2 Серветт - Янг Бойз 0:1
Результаты матчей
Санкт-Галлен
Серветт
Точный счет
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:6
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
4
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
Точный счет
1:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
Точный счет
1:0
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
2:3
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
3:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:6
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
3 раза 33%
4
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Санкт-Галлен
Серветт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
22
23
22
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
23
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
81
45
45
36
27
36
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Цюрих
|Переа Хуан
|5 (1)
|Серветт
|Кутеса Дерек
|5
|Базель
|Барри Тьерно
|5
|Базель
|Айети Альбиан
|4 (3)
|Люцерн
|Клиджэ Тибо
|4 (2)
|Базель
|Авдуллаху Леон
|1 4
|Ивердон
|Сеспедес Борис
|5
|Цюрих
|Переа Хуан
|1 3
|Янг Бойз
|Аджам Жауэн
|1 3
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|4