  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 9. Стадион: .
Санкт-Галлен
1:1
Конец матча
Серветт
0'
1:0
21' Гол
Гёртлер Лукас
1:1
46' Гол
Стеванович Мирослав
48' Желтая карточка
Амброзиус Стефан
60' Желтая карточка
Вандермерш Юго
77' Желтая карточка
Чобот Кевин
79' Желтая карточка
Цунэмото Кэйго
81' Вторая желтая карточка
Вандермерш Юго
90'+5
1
Ати-Зиги
Лоуренс
28
Вандермерш
Юго
5
Амброзиус
Стефан
4
Станич
Йозо
14
Ноа
Янник
16
Гёртлер
Лукас
8
Кинтилья
Хорди
7
Витциг
Кристиан
24
Тома
Бастьен
9
Жеббель
Виллем
18
Мамбимби
Феликс
32
Фрик
Джереми
3
Цунэмото
Кэйго
4
Руй
Стив
19
Севрен
Йоан
18
Мазику
Брэдли
8
Конья
Тимоте
28
Дулин
Давид
9
Стеванович
Мирослав
10
Антунес
Алексис
17
Кутеса
Дерек
21
Гийемено
Джереми
Санкт-Галлен
4-3-1-2
Серветт
4-2-3-1

История личных встреч

Санкт-Галлен
Серветт

18 матчей

88.9%
11.1%
16 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
11.1%
22.2%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

61.1%
38.9%
11 побед 7 ничьих 0 побед

10 матчей

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

70%
30%
0 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы

28 матчей

57.1%
25%
17.9%
16 побед 7 ничьих 5 побед

Первый тайм

42.9%
32.1%
25%
12 побед 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

39.3%
46.4%
14.3%
11 побед 13 ничьих 4 победы

История матчей

С
1:1
С
2:0
С
0:2
С
1:1
С
1:1
С
3:0
С
1:1
С
1:0
С
0:2
С
5:1
С
2:1
С
5:1
С
1:2
К
0:1
С
0:1
С
2:2
С
1:0
С
1:1
С
1:0
С
1:2
С
3:1
С
4:1
С
1:3
С
1:1
С
2:0
К
1:2
ЧЛ
1:4
ЧЛ
2:0

Голы

Всего голов

25
23

Голов в среднем за матч

1.92
1.53

Среднее время на гол

46
58

Всего голов

19
9

Голов в среднем за матч

1.27
0.69

Среднее время на гол

71
130

Всего голов

44
32

Голов в среднем за матч

1.57
1.14

Тотал матчей

2.5
23
Больше 82%
Меньше 18%
5
12
Больше 43%
Меньше 57%
16
7
Больше 25%
Меньше 75%
21
4
Больше 14%
Меньше 86%
24
2
Больше 7%
Меньше 93%
26

Среднее время на гол

57
78

Бомбардиры внутри турнира

Санкт-Галлен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жеббель Виллем 3 (1) 0.33
Гёртлер Лукас 3 0.33
Витциг Кристиан 2 0.22
Аколо Чадрак 2 0.22
Мамбимби Феликс 2 0.22
Сиссе Мустафа 1 0.11
Шмидт Исаак 1 0.11
Фалльци Альберт 1 0.11
Чобот Кевин 1 0.11
Милошевич Йован 1 (1) 0.11
Тома Бастьен 0 0
Кинтилья Хорди 0 0
Окороджи Чима 0 0
Серветт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кутеса Дерек 5 0.56
Стеванович Мирослав 3 0.33
Кривелли Энцо 2 (2) 0.22
Цунэмото Кэйго 1 0.11
Руй Стив 1 0.11
Симбаколи Мамаду 1 0.11
Мазику Брэдли 0 0
Дулин Давид 0 0
Конья Тимоте 0 0
Гийемено Джереми 0 0
Антунес Алексис 0 0

Карточки

Санкт-Галлен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вандермерш Юго 2 1
Кинтилья Хорди 2 0
Окороджи Чима 2 0
Гёртлер Лукас 2 0
Фалльци Альберт 2 0
Тома Бастьен 2 0
Диаби Абдулай III 2 0
Сиссе Мустафа 1 0
Чобот Кевин 1 0
Амброзиус Стефан 1 0
Станич Йозо 1 0
Витциг Кристиан 1 0
Серветт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ондуа Гаэль 1 1
Руй Стив 1 1
Конья Тимоте 2 0
Мазику Брэдли 2 0
Стеванович Мирослав 1 0
Дулин Давид 1 0
Фон Моос Юлиан 1 0
Барон Энтони 1 0
Цунэмото Кэйго 1 0

Результаты матчей

Санкт-Галлен
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Серветт
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

3
5
Санкт-Галлен
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Серветт
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
6

Упущенные победы

6
6
Санкт-Галлен
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Серветт
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
7

Упущенные победы

9
11

Голы по времени матча

Забито

12
8
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
1
8%
1
13%
1-15
4
33%
1
13%
16-30
1
8%
2
25%
31-45
2
17%
2
25%
46-60
1
8%
1
13%
61-75
3
25%
1
13%
76-90

Пропущено

5
6
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
40%
2
33%
76-90

Забито

6
6
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
1
17%
1
17%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
3
50%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

5
10
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
20%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
2
40%
3
30%
61-75
2
40%
3
30%
76-90

Забито

18
14
10 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 6
2 Не забивали 1
2
11%
2
14%
1-15
6
33%
1
7%
16-30
2
11%
5
36%
31-45
3
17%
3
21%
46-60
2
11%
1
7%
61-75
3
17%
2
14%
76-90

Пропущено

10
16
2 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
3
19%
16-30
1
10%
2
13%
31-45
2
20%
2
13%
46-60
2
20%
4
25%
61-75
4
40%
5
31%
76-90

Результаты последних матчей

Санкт-Галлен
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Серкль Брюгге - Санкт-Галлен 6:2 Ивердон - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Цюрих 4:1 Санкт-Галлен - Люцерн 2:3
Парадисо - Санкт-Галлен 1:3 Брюль - Санкт-Галлен 2:5 Брюль II - Санкт-Галлен 2:5 Лугано - Санкт-Галлен 1:1 Трабзонспор - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Трабзонспор 0:0 Малькантоне - Санкт-Галлен 0:4 Шленск Вроцлав - Санкт-Галлен 3:2 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 1:0 Санкт-Галлен - Шленск Вроцлав 2:0 Лозанна - Санкт-Галлен 3:4 Тобол - Санкт-Галлен 0:1 Санкт-Галлен - Янг Бойз 4:0 Санкт-Галлен - Тобол 4:1 Винтертур - Санкт-Галлен 1:0 Вадуц - Санкт-Галлен 0:1
Серветт
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Серветт - Лозанна 1:0 Грасcхоппер - Серветт 2:2 Шаффхаузен - Серветт 2:1 Винтертур - Серветт 0:1
Серветт - Челси 2:1 Челси - Серветт 2:0 Сигнал - Серветт 1:7 Серветт - Брага 1:2 Серветт - Базель 0:6 Брага - Серветт 0:0 Лугано - Серветт 3:1 Серветт - Ивердон 3:2 Серветт - Янг Бойз 3:1 Люцерн - Серветт 1:2 Этуаль Каруж - Серветт 2:1 Серветт - Вестерло 3:2 Монако - Серветт 0:1 Серветт - Лугано 0:0 Лугано - Серветт 0:2 Серветт - Янг Бойз 0:1

Результаты матчей

Санкт-Галлен
Серветт

Точный счет

1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:6
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
4
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Точный счет

1:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%

Точный счет

1:0
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
2:3
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
3:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:6
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
3 раза 33%
4
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Санкт-Галлен
Серветт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
2
2
2
3
2.5
2
2
2
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
2
3
1
3
2.5
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
8
1
4
5
1.5
4
5
3
6
2.5
2
7
3
6
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 9 5 3 1 16 - 10 18
2.
Люцерн
 9 5 3 1 17 - 11 18
3.
Лугано
 9 5 3 1 15 - 10 18
4.
Серветт
 9 5 2 2 14 - 16 17
5.
Санкт-Галлен
 9 4 2 3 17 - 11 14
6.
Базель
 9 4 1 4 16 - 9 13
7.
Сьон
 9 3 3 3 11 - 8 12
8.
Ивердон
 9 2 3 4 9 - 14 9
9.
Грасcхоппер
 9 2 2 5 10 - 14 8
10.
Лозанна
 9 2 2 5 13 - 19 8
11.
Винтертур
 9 2 1 6 6 - 16 7
12.
Янг Бойз
 9 1 3 5 11 - 17 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 5 3 2 0 9 - 4 11
2.
Санкт-Галлен
 5 3 1 1 12 - 5 10
3.
Люцерн
 5 3 1 1 8 - 4 10
4.
Лугано
 5 3 1 1 10 - 7 10
5.
Серветт
 4 3 0 1 7 - 9 9
6.
Сьон
 5 2 3 0 8 - 2 9
7.
Ивердон
 4 2 1 1 5 - 5 7
8.
Винтертур
 5 2 1 2 3 - 5 7
9.
Лозанна
 4 2 0 2 10 - 9 6
10.
Базель
 4 2 0 2 4 - 4 6
11.
Грасcхоппер
 4 1 2 1 7 - 8 5
12.
Янг Бойз
 4 0 2 2 4 - 6 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лугано
 4 2 2 0 5 - 3 8
2.
Люцерн
 4 2 2 0 9 - 7 8
3.
Серветт
 5 2 2 1 7 - 7 8
4.
Цюрих
 4 2 1 1 7 - 6 7
5.
Базель
 5 2 1 2 12 - 5 7
6.
Санкт-Галлен
 4 1 1 2 5 - 6 4
7.
Янг Бойз
 5 1 1 3 7 - 11 4
8.
Сьон
 4 1 0 3 3 - 6 3
9.
Грасcхоппер
 5 1 0 4 3 - 6 3
10.
Ивердон
 5 0 2 3 4 - 9 2
11.
Лозанна
 5 0 2 3 3 - 10 2
12.
Винтертур
 4 0 0 4 3 - 11 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Цюрих Переа Хуан 5 (1)
Серветт Кутеса Дерек 5
Базель Барри Тьерно 5
Базель Айети Альбиан 4 (3)
Люцерн Клиджэ Тибо 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Базель Авдуллаху Леон 1 4
Ивердон Сеспедес Борис 5
Цюрих Переа Хуан 1 3
Янг Бойз Аджам Жауэн 1 3
Лозанна Дюссенн Ноэ 4
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 21'
      Кинтилья Хорди сделал результативную передачу.
    • 21'
      Г О О О О Л - Гёртлер Лукас бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Санкт-Галлен 1:1 Серветт онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (31) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный