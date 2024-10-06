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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2024-2025
Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Alex Bos
Фортуна Ситтард
0:0
Первый тайм: 25'
АЗ Алкмаар
0'
21' Желтая карточка
Халилович Ален

Ход матча

21'
Халилович Ален
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 38 Владение мячом, % 62

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Фортуна Ситтард
Ничья
АЗ Алкмаар
5.80
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4.15
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1.80
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Все Коэффициенты
31
Брандерхорст
Маттейс
12
Пинту
Иву
4
Адевойе
Шоун
14
Гут
Родриго
8
Дальхаус
Яспер
32
Розье
Лорейнц
22
Бастьен
Самюэль
80
Фоссо
Райан
10
Халилович
Ален
11
Makan
Aiko
33
Бульяуде
Эсекиэль
1
Овусу-Одуро
Рим
30
Касиус
Денсо
5
Пенетра
Алешандре
22
Деккер
Максим
18
Мёллер
Вольфе
Давид
28
Бюрместер
Зико
6
Копмейнерс
Пер
11
Садик
Ибраим
10
Мейнанс
Свен
7
Ван
Боммел
Рубен
9
Пэрротт
Трой
Фортуна Ситтард
4-3-3
АЗ Алкмаар
4-2-3-1

История личных встреч

Фортуна Ситтард
АЗ Алкмаар

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

150%
100%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

12 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 12 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 10 побед

14 матчей

7.1%
7.1%
85.8%
1 победа 1 ничья 12 побед

Первый тайм

21.4%
28.6%
50%
3 победы 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

7.1%
21.4%
71.5%
1 победа 3 ничьи 10 побед

История матчей

Э
1:2
Э
4:0
Э
0:3
Э
3:1
Э
1:2
Э
2:1
Э
1:0
Э
3:3
Э
4:0
Э
4:2
Э
0:3
ТМК
0:13
К
2:4
ТМК
0:5

Голы

Всего голов

7
17

Голов в среднем за матч

0.88
2.43

Среднее время на гол

102
37

Всего голов

18
22

Голов в среднем за матч

3
3.14

Среднее время на гол

30
28

Всего голов

25
39

Голов в среднем за матч

1.79
2.79

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

50
32

Бомбардиры внутри турнира

Фортуна Ситтард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Халилович Ален 2 0.25
Бульяуде Эсекиэль 2 0.25
Петерсон Кристофер 1 0.13
Митрович Йосип 1 0.13
Makan Aiko 1 0.13
Дейкс Митчелл 0 0
Пинту Иву 0 0
Розье Лорейнц 0 0
АЗ Алкмаар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пэрротт Трой 5 0.63
Садик Ибраим 4 0.5
Мейнанс Свен 2 0.25
Ван Боммел Рубен 2 0.25
Мердинк Мекс 2 0.25
Бюрместер Зико 1 0.13
Белич Кристиян 1 0.13
Класи Йорди 0 0
Касиус Денсо 0 0
Мёллер Вольфе Давид 0 0
Гус Ваутер 0 0

Карточки

Фортуна Ситтард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гут Родриго 1 1
Розье Лорейнц 2 0
Makan Aiko 2 0
Эрцег Анте 1 0
Брандерхорст Маттейс 1 0
Петерсон Кристофер 1 0
Адевойе Шоун 1 0
Ван Оттеле Сюб 1 0
Фоссо Райан 1 0
АЗ Алкмаар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мейнанс Свен 2 0
Майкума Сейя 2 0
Мёллер Вольфе Давид 2 0
Гус Ваутер 2 0
Деккер Максим 0 1
Базур Рихедли 1 0
Белич Кристиян 1 0
Зеефейк Ликвинсио 1 0
Мердинк Мекс 1 0
Ван Боммел Рубен 1 0

Результаты матчей

Фортуна Ситтард
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
АЗ Алкмаар
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0
Фортуна Ситтард
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
АЗ Алкмаар
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

3
10
Фортуна Ситтард
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
АЗ Алкмаар
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

4
10

Голы по времени матча

Забито

4
6
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
0
0%
2
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

6
1
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
1
100%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

3
11
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
3
27%
46-60
1
33%
2
18%
61-75
0
0%
2
18%
76-90

Пропущено

7
3
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
14%
1
33%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

7
17
3 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 6
3 Не забивали 1
0
0%
3
18%
1-15
1
14%
3
18%
16-30
2
29%
2
12%
31-45
1
14%
4
24%
46-60
3
43%
2
12%
61-75
0
0%
3
18%
76-90

Пропущено

13
4
6 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 3
2
15%
0
0%
1-15
2
15%
1
25%
16-30
2
15%
1
25%
31-45
1
8%
1
25%
46-60
3
23%
1
25%
61-75
3
23%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Фортуна Ситтард
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Спарта Роттердам - Фортуна Ситтард 1:1 Фортуна Ситтард - ПСВ 1:3 Аякс - Фортуна Ситтард 5:0 НАК Бреда - Фортуна Ситтард 1:0
Фортуна Ситтард - Осс 2:0 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 0:3 Генк - Фортуна Ситтард 2:0 Фортуна Ситтард - Алмере Сити 3:0 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 0:2 Фортуна Ситтард - Де Графсхап 2:3 ЕВВ1 - Фортуна Ситтард 0:4 ЕВВ - Фортуна Ситтард 0:4 Боруссия М - Фортуна Ситтард 3:1 Штутгарт - Фортуна Ситтард 3:0 Эльвeрсберг - Фортуна Ситтард 0:1 Фортуна Ситтард - Хелмонд Спорт 5:2 Фортуна Ситтард - Хельмонд 5:2 Хераклес - Фортуна Ситтард 0:0 Фортуна Ситтард - ПСВ 1:1 Фортуна Ситтард - Гоу Эхед Иглс 0:0
АЗ Алкмаар
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Атлетик Б - АЗ Алкмаар 2:0 АЗ Алкмаар - Утрехт 1:2 АЗ Алкмаар - Эльфсборг 3:2 ПЕК Зволле - АЗ Алкмаар 1:2
АЗ Алкмаар - Херенвен 9:1 Валвейк - АЗ Алкмаар 0:3 Гронинген - АЗ Алкмаар 0:0 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:0 Алмере Сити - АЗ Алкмаар 0:1 Сток Сити - АЗ Алкмаар 0:1 АЗ Алкмаар - Гавр 1:1 АЗ Алкмаар - Аталанта 2:2 АЗ Алкмаар - Арис Салоники 2:1 АЗ Алкмаар - Кортрейк 3:0 АЗ Алкмаар - Эксельсиор 8:0 АЗ Алкмаар - Норшелланн 6:1 АЗ Алкмаар - АЕК 6:0 АЗ Алкмаар - Утрехт 3:3 Гоу Эхед Иглс - АЗ Алкмаар 0:3 АЗ Алкмаар - Твенте 2:1

Результаты матчей

Фортуна Ситтард
АЗ Алкмаар

Точный счет

0:3
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
9:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
2 раза 67%
9
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
1:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
9:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
9
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Фортуна Ситтард
АЗ Алкмаар

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
2
1
2
2.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
6
1
2
5
1.5
3
4
1
6
2.5
2
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 8 8 0 0 27 - 5 24
2.
Утрехт
 Заявка 7 6 1 0 14 - 8 19
3.
АЗ Алкмаар
 0:0 Заявка 8 5 2 1 17 - 4 17
4.
Твенте
 Заявка 8 4 2 2 14 - 7 14
5.
Аякс
 Заявка 6 4 1 1 13 - 4 13
6.
Фейеноорд
 Заявка 7 3 4 0 14 - 7 13
7.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 8 4 1 3 10 - 10 13
8.
Виллем II
 Заявка 8 3 2 3 11 - 9 11
9.
Спарта Роттердам
 Заявка 8 2 4 2 9 - 9 10
10.
НАК Бреда
 Заявка 8 3 0 5 6 - 14 9
11.
Гронинген
 Заявка 8 2 3 3 11 - 11 9
12.
Хераклес
 Заявка 8 2 3 3 7 - 13 9
13.
ПЕК Зволле
 Заявка 8 2 2 4 8 - 11 8
14.
Фортуна Ситтард
 0:0 Заявка 8 2 2 4 7 - 13 8
15.
Херенвен
 Заявка 8 2 2 4 10 - 17 8
16.
НЕК Неймеген
 Заявка 8 2 1 5 7 - 9 7
17.
Алмере Сити
 Заявка 8 0 2 6 2 - 19 2
18.
Валвейк
 Заявка 8 0 0 8 5 - 22 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 4 4 0 0 12 - 2 12
2.
Утрехт
 Заявка 4 4 0 0 9 - 5 12
3.
Аякс
 Заявка 3 3 0 0 9 - 1 9
4.
НАК Бреда
 Заявка 4 3 0 1 5 - 3 9
5.
Херенвен
 Заявка 4 2 2 0 8 - 3 8
6.
Твенте
 Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
7.
Фейеноорд
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
8.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
9.
АЗ Алкмаар
 0:0 Заявка 3 2 0 1 11 - 3 6
10.
Виллем II
 Заявка 4 2 0 2 6 - 4 6
11.
ПЕК Зволле
 Заявка 4 2 0 2 6 - 7 6
12.
Гронинген
 Заявка 4 1 2 1 6 - 4 5
13.
Хераклес
 Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
14.
НЕК Неймеген
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
15.
Фортуна Ситтард
 0:0 Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
16.
Спарта Роттердам
 Заявка 4 0 3 1 3 - 4 3
17.
Алмере Сити
 Заявка 5 0 1 4 2 - 15 1
18.
Валвейк
 Заявка 4 0 0 4 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 4 4 0 0 15 - 3 12
2.
АЗ Алкмаар
 0:0 Заявка 5 3 2 0 6 - 1 11
3.
Утрехт
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
4.
Спарта Роттердам
 Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
5.
Твенте
 Заявка 4 2 0 2 9 - 5 6
6.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 4 2 0 2 3 - 6 6
7.
Фейеноорд
 Заявка 4 1 3 0 9 - 5 6
8.
Виллем II
 Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
9.
Аякс
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
10.
Гронинген
 Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
11.
Фортуна Ситтард
 0:0 Заявка 4 1 1 2 3 - 7 4
12.
Хераклес
 Заявка 4 1 1 2 3 - 8 4
13.
НЕК Неймеген
 Заявка 4 1 0 3 3 - 4 3
14.
ПЕК Зволле
 Заявка 4 0 2 2 2 - 4 2
15.
Алмере Сити
 Заявка 3 0 1 2 0 - 4 1
16.
НАК Бреда
 Заявка 4 0 0 4 1 - 11 0
17.
Валвейк
 Заявка 4 0 0 4 3 - 13 0
18.
Херенвен
 Заявка 4 0 0 4 2 - 14 0
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Твенте Стейн Сем 7 (1)
АЗ Алкмаар Пэрротт Трой 5
ПСВ Де Йонг Люк 4 (4)
АЗ Алкмаар Садик Ибраим 4 (3)
ПСВ Лосано Ирвинг 4 (1)
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Топ нарушителей
НАК Бреда Берг Ян 4
Гронинген Бакуна Леандро 3
Гоу Эхед Иглс Наубер Геррит 3
Виллем II Сигургейрссон Рунар Тор 3
НАК Бреда Граймль Лео 3
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    Лучшие коэффициенты
    Фортуна Ситтард
    Ничья
    АЗ Алкмаар
    5.80
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    4.15
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    1.80
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