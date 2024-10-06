Тур: 8. Стадион: Фортуна Ситтард. Главный судья: Alex Bos
0:0
Первый тайм: 25'
Ход матча
21'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 1
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 2
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
38 Владение мячом, % 62
Владение мячом
12
Пинту
Иву
14
Гут
Родриго
80
Фоссо
Райан
11
Makan
Aiko
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Пинту ИвуЗащитник
- Защитник
-
14 Гут РодригоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Фоссо РайанПолузащитник
- Нападающий
-
11 Makan AikoНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
50 Эрцег АнтеНападающий
-
-
-
77 Luka Tunjic
-
-
Главный тренер: Бёйс Данни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
30 Касиус ДенсоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Садик ИбраимПолузащитник
-
10 Мейнанс СвенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
41 Зут ЙерунВратарь
- Вратарь
-
16 Майкума СейяЗащитник
-
34 Де Вит МеесЗащитник
- Защитник
-
21 Поку ЭрнестПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Квакман ДэйвПолузащитник
- Нападающий
-
35 Мердинк МексНападающий
- Нападающий
-
26 Kees Smit
-
Главный тренер: Мартенс Маартен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Фортуна Ситтард
АЗ Алкмаар
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
150%
100%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
12 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 12 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Второй тайм
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 10 побед
14 матчей
7.1%
7.1%
85.8%
1 победа 1 ничья 12 побед
Первый тайм
21.4%
28.6%
50%
3 победы 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
7.1%
21.4%
71.5%
1 победа 3 ничьи 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
17
Голов в среднем за матч
0.88
2.43
Среднее время на гол
102
37
Всего голов
18
22
Голов в среднем за матч
3
3.14
Среднее время на гол
30
28
Всего голов
25
39
Голов в среднем за матч
1.79
2.79
Тотал матчей
2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
50
32
Бомбардиры внутри турнира
Фортуна Ситтард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Халилович Ален
|2
|0.25
|Бульяуде Эсекиэль
|2
|0.25
|Петерсон Кристофер
|1
|0.13
|Митрович Йосип
|1
|0.13
|Makan Aiko
|1
|0.13
|Дейкс Митчелл
|0
|0
|Пинту Иву
|0
|0
|Розье Лорейнц
|0
|0
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пэрротт Трой
|5
|0.63
|Садик Ибраим
|4
|0.5
|Мейнанс Свен
|2
|0.25
|Ван Боммел Рубен
|2
|0.25
|Мердинк Мекс
|2
|0.25
|Бюрместер Зико
|1
|0.13
|Белич Кристиян
|1
|0.13
|Класи Йорди
|0
|0
|Касиус Денсо
|0
|0
|Мёллер Вольфе Давид
|0
|0
|Гус Ваутер
|0
|0
Карточки
Фортуна Ситтард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гут Родриго
|1
|1
|Розье Лорейнц
|2
|0
|Makan Aiko
|2
|0
|Эрцег Анте
|1
|0
|Брандерхорст Маттейс
|1
|0
|Петерсон Кристофер
|1
|0
|Адевойе Шоун
|1
|0
|Ван Оттеле Сюб
|1
|0
|Фоссо Райан
|1
|0
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мейнанс Свен
|2
|0
|Майкума Сейя
|2
|0
|Мёллер Вольфе Давид
|2
|0
|Гус Ваутер
|2
|0
|Деккер Максим
|0
|1
|Базур Рихедли
|1
|0
|Белич Кристиян
|1
|0
|Зеефейк Ликвинсио
|1
|0
|Мердинк Мекс
|1
|0
|Ван Боммел Рубен
|1
|0
Результаты матчей
Фортуна Ситтард
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
АЗ Алкмаар
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
0
Фортуна Ситтард
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
АЗ Алкмаар
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
3
10
Фортуна Ситтард
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
АЗ Алкмаар
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
4
10
Голы по времени матча
Забито
4
6
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
0
0%
2
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
6
1
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
1
100%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
3
11
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
3
27%
46-60
1
33%
2
18%
61-75
0
0%
2
18%
76-90
Пропущено
7
3
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
14%
1
33%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Забито
7
17
3 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 6
3 Не забивали 1
0
0%
3
18%
1-15
1
14%
3
18%
16-30
2
29%
2
12%
31-45
1
14%
4
24%
46-60
3
43%
2
12%
61-75
0
0%
3
18%
76-90
Пропущено
13
4
6 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 3
2
15%
0
0%
1-15
2
15%
1
25%
16-30
2
15%
1
25%
31-45
1
8%
1
25%
46-60
3
23%
1
25%
61-75
3
23%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Фортуна Ситтард
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Спарта Роттердам - Фортуна Ситтард 1:1 Фортуна Ситтард - ПСВ 1:3 Аякс - Фортуна Ситтард 5:0 НАК Бреда - Фортуна Ситтард 1:0
Фортуна Ситтард - Осс 2:0 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 0:3 Генк - Фортуна Ситтард 2:0 Фортуна Ситтард - Алмере Сити 3:0 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 0:2 Фортуна Ситтард - Де Графсхап 2:3 ЕВВ1 - Фортуна Ситтард 0:4 ЕВВ - Фортуна Ситтард 0:4 Боруссия М - Фортуна Ситтард 3:1 Штутгарт - Фортуна Ситтард 3:0 Эльвeрсберг - Фортуна Ситтард 0:1 Фортуна Ситтард - Хелмонд Спорт 5:2 Фортуна Ситтард - Хельмонд 5:2 Хераклес - Фортуна Ситтард 0:0 Фортуна Ситтард - ПСВ 1:1 Фортуна Ситтард - Гоу Эхед Иглс 0:0
АЗ Алкмаар
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Атлетик Б - АЗ Алкмаар 2:0 АЗ Алкмаар - Утрехт 1:2 АЗ Алкмаар - Эльфсборг 3:2 ПЕК Зволле - АЗ Алкмаар 1:2
АЗ Алкмаар - Херенвен 9:1 Валвейк - АЗ Алкмаар 0:3 Гронинген - АЗ Алкмаар 0:0 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:0 Алмере Сити - АЗ Алкмаар 0:1 Сток Сити - АЗ Алкмаар 0:1 АЗ Алкмаар - Гавр 1:1 АЗ Алкмаар - Аталанта 2:2 АЗ Алкмаар - Арис Салоники 2:1 АЗ Алкмаар - Кортрейк 3:0 АЗ Алкмаар - Эксельсиор 8:0 АЗ Алкмаар - Норшелланн 6:1 АЗ Алкмаар - АЕК 6:0 АЗ Алкмаар - Утрехт 3:3 Гоу Эхед Иглс - АЗ Алкмаар 0:3 АЗ Алкмаар - Твенте 2:1
Результаты матчей
Фортуна Ситтард
АЗ Алкмаар
Точный счет
0:3
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
9:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
2 раза 67%
9
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
1:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
9:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
9
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Фортуна Ситтард
АЗ Алкмаар
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
31
13
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
61
25
34
16
25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|27 - 5
|24
|2.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|14 - 8
|19
|3.
|0:0 Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 4
|17
|4.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 7
|14
|5.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 4
|13
|6.
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|14 - 7
|13
|7.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|10 - 10
|13
|8.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 9
|11
|9.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|9 - 9
|10
|10.
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|6 - 14
|9
|11.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 11
|9
|12.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 13
|9
|13.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 11
|8
|14.
|0:0 Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 13
|8
|15.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 17
|8
|16.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 9
|7
|17.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|2 - 19
|2
|18.
|Заявка
|8
|0
|0
|8
|5 - 22
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 2
|12
|2.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|9 - 5
|12
|3.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 1
|9
|4.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|5.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 3
|8
|6.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|7.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|8.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|9.
|0:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|11 - 3
|6
|10.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 4
|6
|11.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 7
|6
|12.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 4
|5
|13.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|14.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|15.
|0:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|16.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|17.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 15
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|2 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|15 - 3
|12
|2.
|0:0 Заявка
|5
|3
|2
|0
|6 - 1
|11
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|4.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|5.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|9 - 5
|6
|6.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|3 - 6
|6
|7.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|9 - 5
|6
|8.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|10.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|11.
|0:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 8
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 4
|3
|14.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|15.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|16.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 11
|0
|17.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 13
|0
|18.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|2 - 14
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Твенте
|Стейн Сем
|7 (1)
|АЗ Алкмаар
|Пэрротт Трой
|5
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|4 (4)
|АЗ Алкмаар
|Садик Ибраим
|4 (3)
|ПСВ
|Лосано Ирвинг
|4 (1)
|НАК Бреда
|Берг Ян
|4
|Гронинген
|Бакуна Леандро
|3
|Гоу Эхед Иглс
|Наубер Геррит
|3
|Виллем II
|Сигургейрссон Рунар Тор
|3
|НАК Бреда
|Граймль Лео
|3