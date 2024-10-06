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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2024-2025
Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Alex Bos
Фортуна Ситтард
1:0
Конец матча
АЗ Алкмаар
0'
20' Желтая карточка
Халилович Ален
29' Желтая карточка
Makan Aiko
45' Желтая карточка
Деккер Максим
0:0
45' Не забитый пенальти
Халилович Ален
75' Желтая карточка
Ван Боммел Рубен
1:0
78' Гол
Гут Родриго
83' Желтая карточка
Эрцег Анте
84' Желтая карточка
Бульяуде Эсекиэль
90'+6

Ход матча

20'
Халилович Ален
 
29'
Makan Aiko
 
45'
 
Деккер Максим
45'
Халилович Ален
0:0
69'
 
Мердинк Мекс
Пэрротт Трой
69'
 
Лахдо Майкель
Садик Ибраим
69'
 
Майкума Сейя
Касиус Денсо
75'
 
Ван Боммел Рубен
77'
Ван Оттеле Сюб
Халилович Ален
 
77'
Эрцег Анте
Makan Aiko
 
78'
Гут Родриго
(Бастьен Самюэль)
1:0
82'
 
Аддай Джейден
Ван Боммел Рубен
82'
 
Зеефейк Ликвинсио
Деккер Максим
83'
Эрцег Анте
 
84'
Бульяуде Эсекиэль
 
84'
Бульяуде Эсекиэль
 
84'
Дейкс Митчелл
Бастьен Самюэль
 
90'
Митрович Йосип
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 7
  • 3 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 5
  • 1 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 10
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 372 Количество передач 488
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

31
Брандерхорст
Маттейс
12
Пинту
Иву
4
Адевойе
Шоун
14
Гут
Родриго
8
Дальхаус
Яспер
32
Розье
Лорейнц
22
Бастьен
Самюэль
80
Фоссо
Райан
10
Халилович
Ален
11
Makan
Aiko
33
Бульяуде
Эсекиэль
1
Овусу-Одуро
Рим
30
Касиус
Денсо
5
Пенетра
Алешандре
22
Деккер
Максим
18
Мёллер
Вольфе
Давид
28
Бюрместер
Зико
6
Копмейнерс
Пер
11
Садик
Ибраим
10
Мейнанс
Свен
7
Ван
Боммел
Рубен
9
Пэрротт
Трой
Фортуна Ситтард
4-3-3
АЗ Алкмаар
4-2-3-1

История личных встреч

Фортуна Ситтард
АЗ Алкмаар

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

150%
100%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

12 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 12 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 10 побед

14 матчей

7.1%
7.1%
85.8%
1 победа 1 ничья 12 побед

Первый тайм

21.4%
28.6%
50%
3 победы 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

7.1%
21.4%
71.5%
1 победа 3 ничьи 10 побед

История матчей

Э
1:2
Э
4:0
Э
0:3
Э
3:1
Э
1:2
Э
2:1
Э
1:0
Э
3:3
Э
4:0
Э
4:2
Э
0:3
ТМК
0:13
К
2:4
ТМК
0:5

Голы

Всего голов

7
17

Голов в среднем за матч

0.88
2.43

Среднее время на гол

102
37

Всего голов

18
22

Голов в среднем за матч

3
3.14

Среднее время на гол

30
28

Всего голов

25
39

Голов в среднем за матч

1.79
2.79

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

50
32

Бомбардиры внутри турнира

Фортуна Ситтард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Халилович Ален 2 0.25
Бульяуде Эсекиэль 2 0.25
Петерсон Кристофер 1 0.13
Митрович Йосип 1 0.13
Гут Родриго 1 0.13
Makan Aiko 1 0.13
Дейкс Митчелл 0 0
Пинту Иву 0 0
Бастьен Самюэль 0 0
Розье Лорейнц 0 0
АЗ Алкмаар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пэрротт Трой 5 0.63
Садик Ибраим 4 0.5
Мейнанс Свен 2 0.25
Ван Боммел Рубен 2 0.25
Мердинк Мекс 2 0.25
Бюрместер Зико 1 0.13
Белич Кристиян 1 0.13
Класи Йорди 0 0
Касиус Денсо 0 0
Мёллер Вольфе Давид 0 0
Гус Ваутер 0 0

Карточки

Фортуна Ситтард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Makan Aiko 3 0
Гут Родриго 1 1
Эрцег Анте 2 0
Розье Лорейнц 2 0
Брандерхорст Маттейс 1 0
Халилович Ален 1 0
Петерсон Кристофер 1 0
Адевойе Шоун 1 0
Бульяуде Эсекиэль 1 0
Ван Оттеле Сюб 1 0
Фоссо Райан 1 0
АЗ Алкмаар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Деккер Максим 1 1
Мейнанс Свен 2 0
Майкума Сейя 2 0
Мёллер Вольфе Давид 2 0
Гус Ваутер 2 0
Ван Боммел Рубен 2 0
Базур Рихедли 1 0
Белич Кристиян 1 0
Зеефейк Ликвинсио 1 0
Мердинк Мекс 1 0

Результаты матчей

Фортуна Ситтард
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
АЗ Алкмаар
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0
Фортуна Ситтард
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
АЗ Алкмаар
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

3
10
Фортуна Ситтард
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
АЗ Алкмаар
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

4
10

Голы по времени матча

Забито

5
6
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
0
0%
2
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
1
17%
76-90

Пропущено

6
2
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
1
50%
61-75
1
17%
1
50%
76-90

Забито

3
11
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
3
27%
46-60
1
33%
2
18%
61-75
0
0%
2
18%
76-90

Пропущено

7
3
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
14%
1
33%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

8
17
3 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 6
3 Не забивали 2
0
0%
3
18%
1-15
1
13%
3
18%
16-30
2
25%
2
12%
31-45
1
13%
4
24%
46-60
3
38%
2
12%
61-75
1
13%
3
18%
76-90

Пропущено

13
5
6 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
2
15%
0
0%
1-15
2
15%
1
20%
16-30
2
15%
1
20%
31-45
1
8%
1
20%
46-60
3
23%
1
20%
61-75
3
23%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Фортуна Ситтард
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Спарта Роттердам - Фортуна Ситтард 1:1 Фортуна Ситтард - ПСВ 1:3 Аякс - Фортуна Ситтард 5:0 НАК Бреда - Фортуна Ситтард 1:0
Фортуна Ситтард - Осс 2:0 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 0:3 Генк - Фортуна Ситтард 2:0 Фортуна Ситтард - Алмере Сити 3:0 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 0:2 Фортуна Ситтард - Де Графсхап 2:3 ЕВВ1 - Фортуна Ситтард 0:4 ЕВВ - Фортуна Ситтард 0:4 Боруссия М - Фортуна Ситтард 3:1 Штутгарт - Фортуна Ситтард 3:0 Эльвeрсберг - Фортуна Ситтард 0:1 Фортуна Ситтард - Хелмонд Спорт 5:2 Фортуна Ситтард - Хельмонд 5:2 Хераклес - Фортуна Ситтард 0:0 Фортуна Ситтард - ПСВ 1:1 Фортуна Ситтард - Гоу Эхед Иглс 0:0
АЗ Алкмаар
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Атлетик Б - АЗ Алкмаар 2:0 АЗ Алкмаар - Утрехт 1:2 АЗ Алкмаар - Эльфсборг 3:2 ПЕК Зволле - АЗ Алкмаар 1:2
АЗ Алкмаар - Херенвен 9:1 Валвейк - АЗ Алкмаар 0:3 Гронинген - АЗ Алкмаар 0:0 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:0 Алмере Сити - АЗ Алкмаар 0:1 Сток Сити - АЗ Алкмаар 0:1 АЗ Алкмаар - Гавр 1:1 АЗ Алкмаар - Аталанта 2:2 АЗ Алкмаар - Арис Салоники 2:1 АЗ Алкмаар - Кортрейк 3:0 АЗ Алкмаар - Эксельсиор 8:0 АЗ Алкмаар - Норшелланн 6:1 АЗ Алкмаар - АЕК 6:0 АЗ Алкмаар - Утрехт 3:3 Гоу Эхед Иглс - АЗ Алкмаар 0:3 АЗ Алкмаар - Твенте 2:1

Результаты матчей

Фортуна Ситтард
АЗ Алкмаар

Точный счет

0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
9:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 67%
9
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
9:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
9
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Фортуна Ситтард
АЗ Алкмаар

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
1
2
1
3
2.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
2
1
3
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
6
2
2
6
1.5
3
5
1
7
2.5
2
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 8 8 0 0 27 - 5 24
2.
Утрехт
 Заявка 7 6 1 0 14 - 8 19
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 8 5 1 2 17 - 5 16
4.
Твенте
 Заявка 8 4 2 2 14 - 7 14
5.
Аякс
 Заявка 6 4 1 1 13 - 4 13
6.
Фейеноорд
 Заявка 7 3 4 0 14 - 7 13
7.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 8 4 1 3 10 - 10 13
8.
Виллем II
 Заявка 8 3 2 3 11 - 9 11
9.
Фортуна Ситтард
 Заявка 8 3 1 4 8 - 13 10
10.
Спарта Роттердам
 Заявка 8 2 4 2 9 - 9 10
11.
НАК Бреда
 Заявка 8 3 0 5 6 - 14 9
12.
Гронинген
 Заявка 8 2 3 3 11 - 11 9
13.
Хераклес
 Заявка 8 2 3 3 7 - 13 9
14.
ПЕК Зволле
 Заявка 8 2 2 4 8 - 11 8
15.
Херенвен
 Заявка 8 2 2 4 10 - 17 8
16.
НЕК Неймеген
 Заявка 8 2 1 5 7 - 9 7
17.
Алмере Сити
 Заявка 8 0 2 6 2 - 19 2
18.
Валвейк
 Заявка 8 0 0 8 5 - 22 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 4 4 0 0 12 - 2 12
2.
Утрехт
 Заявка 4 4 0 0 9 - 5 12
3.
Аякс
 Заявка 3 3 0 0 9 - 1 9
4.
НАК Бреда
 Заявка 4 3 0 1 5 - 3 9
5.
Херенвен
 Заявка 4 2 2 0 8 - 3 8
6.
Твенте
 Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
7.
Фейеноорд
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
8.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
9.
АЗ Алкмаар
 Заявка 3 2 0 1 11 - 3 6
10.
Виллем II
 Заявка 4 2 0 2 6 - 4 6
11.
ПЕК Зволле
 Заявка 4 2 0 2 6 - 7 6
12.
Фортуна Ситтард
 Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
13.
Гронинген
 Заявка 4 1 2 1 6 - 4 5
14.
Хераклес
 Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
15.
НЕК Неймеген
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
16.
Спарта Роттердам
 Заявка 4 0 3 1 3 - 4 3
17.
Алмере Сити
 Заявка 5 0 1 4 2 - 15 1
18.
Валвейк
 Заявка 4 0 0 4 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 4 4 0 0 15 - 3 12
2.
АЗ Алкмаар
 Заявка 5 3 1 1 6 - 2 10
3.
Утрехт
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
4.
Спарта Роттердам
 Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
5.
Твенте
 Заявка 4 2 0 2 9 - 5 6
6.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 4 2 0 2 3 - 6 6
7.
Фейеноорд
 Заявка 4 1 3 0 9 - 5 6
8.
Виллем II
 Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
9.
Аякс
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
10.
Гронинген
 Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
11.
Фортуна Ситтард
 Заявка 4 1 1 2 3 - 7 4
12.
Хераклес
 Заявка 4 1 1 2 3 - 8 4
13.
НЕК Неймеген
 Заявка 4 1 0 3 3 - 4 3
14.
ПЕК Зволле
 Заявка 4 0 2 2 2 - 4 2
15.
Алмере Сити
 Заявка 3 0 1 2 0 - 4 1
16.
НАК Бреда
 Заявка 4 0 0 4 1 - 11 0
17.
Валвейк
 Заявка 4 0 0 4 3 - 13 0
18.
Херенвен
 Заявка 4 0 0 4 2 - 14 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Твенте Стейн Сем 7 (1)
АЗ Алкмаар Пэрротт Трой 5
ПСВ Де Йонг Люк 4 (4)
АЗ Алкмаар Садик Ибраим 4 (3)
ПСВ Лосано Ирвинг 4 (1)
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Топ нарушителей
НАК Бреда Берг Ян 4
Гронинген Бакуна Леандро 3
Гоу Эхед Иглс Наубер Геррит 3
Виллем II Сигургейрссон Рунар Тор 3
НАК Бреда Граймль Лео 3
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