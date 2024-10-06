Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

90' Тактическая замена. Бастьен Самюэль уходит с поля и его заменяет Йосип Митрович

89' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля

89' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля

89' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля

88' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

88' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

87' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

87' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

86' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля

85' Пеер Копмейнерс нанес удар, но тот был заблокирован.

84' Судье надоело, что Бульяуде Эсекиэль тянет время и он наказал его горчичником

82' Матч возобновлен

82' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

81' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Матч возобновлен

76' Фоссо Райан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

76' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

75' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля

75' Пеер Копмейнерс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Адевойе Шоун выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Пеер Копмейнерс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Близко! Бюрместер Зико нанес отличный удар издали, но попал в штангу!

67' Пеер Копмейнерс из команды АЗ Алкмаар разыграл угловой с левого угла.

66' Пеер Копмейнерс из команды АЗ Алкмаар разыграл угловой с левого угла.

66' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля

64' Пеер Копмейнерс из команды АЗ Алкмаар перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

64' Пеер Копмейнерс наказан за толчок Бастьен Самюэль

63' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля

62' Пеер Копмейнерс из команды АЗ Алкмаар разыграл угловой с левого угла.

62' Хорошую попытку сделал Мейнанс Свен . Удар в створ, но вратарь начеку

61' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Садик Ибраим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Матч возобновлен

59' Ох, нехорошо это выглядит. Мёллер Вольфе Давид получил травму и медбригада забирает его с поля.

58' Мёллер Вольфе Давид на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

58' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

58' Розье Лорейнц выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Матч возобновлен

55' Касиус Денсо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

54' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

54' Makan Aiko оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

54' Близко! Фоссо Райан нанес отличный удар издали, но попал в штангу!

53' Пеер Копмейнерс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Бульяуде Эсекиэль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

46' Пеер Копмейнерс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.