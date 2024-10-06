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  4. Ла Лига 2024-2025
Тур: 9. Стадион: . Зрители: 42571 Главный судья: Мунуэра Хуан Мартинес
Севилья
1:0
Второй тайм: 90+'
Бетис
0'
20' Желтая карточка
Эз Абде
1:0
50' Пенальти
Лукебакио Доди
52' Желтая карточка
Натан
54' Желтая карточка
Гудель Неманья
76' Желтая карточка
Ньянзу Танги
78' Желтая карточка
Нюланд Эрьян
81' Желтая карточка
Кармона Хосе Анхель
83' Желтая карточка
Авила Эсекьель
84' Желтая карточка
Агум Люсьен
90' Вторая желтая карточка
Ньянзу Танги

Ход матча

20'
 
Эз Абде
50'
Лукебакио Доди
1:0
52'
 
Натан
54'
Гудель Неманья
 
64'
 
Бакамбу Седрик
Роке Витор
64'
 
Руибаль Айтор
Рока Марк
72'
Самби Локонга Альберт-Мбойо
Агум Люсьен
 
72'
Навас Хесус
Берналь Исаак Ромеро
 
76'
Ньянзу Танги
 
78'
Нюланд Эрьян
 
79'
Салас Кике
Педроса Адриа
 
79'
Сусо Хесус
Фернандес Жерар
 
79'
 
Авила Эсекьель
Эз Абде
81'
Кармона Хосе Анхель
 
83'
 
Авила Эсекьель
84'
Агум Люсьен
 
86'
 
Перро Ромен
Родригес Рикардо
90'
Ньянзу Танги
 
90'
Маркан Маркос
Эджуке Чидера
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 6
  • 5 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 1
  • 2 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 13
  • 5 Жёлтые карточки 3
  • 1 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 250 Количество передач 164
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Прогнозы 112
Севилья 49.1% (55)
X 43.8% (49)
Бетис 7.1% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Севилья
Ничья
Бетис
2.80
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3.20
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Нюланд
Эрьян
32
Кармона
Хосе
Анхель
22
Баде
Луак
24
Ньянзу
Танги
3
Педроса
Адриа
18
Агум
Люсьен
6
Гудель
Неманья
14
Фернандес
Жерар
11
Лукебакио
Доди
7
Берналь
Исаак
Ромеро
21
Эджуке
Чидера
1
Силва
Руи
2
Бельерин
Эктор
3
Льоренте
Диего
6
Натан
12
Родригес
Рикардо
4
Кардозо
Джонни
21
Рока
Марк
18
Форнальс
Пабло
20
Ло
Чельсо
Джовани
10
Эз
Абде
8
Роке
Витор
Севилья
4-3-3
Бетис
4-2-3-1

История личных встреч

Севилья
Бетис

20 матчей

90%
10%
18 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
45%
12 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

85%
25%
17 побед 5 ничьих 0 побед

14 матчей

57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 6 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 8 побед

34 матча

52.9%
29.4%
17.7%
18 побед 10 ничьих 6 побед

Первый тайм

35.3%
50%
14.7%
12 побед 17 ничьих 5 побед

Второй тайм

50%
26.5%
23.5%
17 побед 9 ничьих 8 побед

История матчей

ЛЛ
1:1
ЛЛ
1:1
ТМК
1:0
ЛЛ
0:0
ЛЛ
1:1
ЛЛ
2:1
КК
2:1
ЛЛ
0:2
ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:1
ЛЛ
2:0
ЛЛ
1:2
П
3:2
П
1:0
П
2:2
П
3:5
П
1:2
П
1:0
П
2:0
КК
4:0
КК
0:2
П
0:0
П
0:2
ЛЕ
0:2
ЛЕ
0:2
П
4:0
П
3:3
П
5:1
П
1:2
П
1:1
П
1:2
П
0:0
ПД
0:2
ПД
3:0

Голы

Всего голов

34
24

Голов в среднем за матч

2
1.41

Среднее время на гол

45
63

Всего голов

14
16

Голов в среднем за матч

0.82
0.94

Среднее время на гол

109
95

Всего голов

48
40

Голов в среднем за матч

1.41
1.18

Тотал матчей

2.5
31
Больше 91%
Меньше 9%
3
27
Больше 79%
Меньше 21%
7
14
Больше 41%
Меньше 59%
20
7
Больше 21%
Меньше 79%
27
4
Больше 12%
Меньше 88%
30
3
Больше 9%
Меньше 91%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
33

Среднее время на гол

63
76

Бомбардиры внутри турнира

Севилья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукебакио Доди 3 (1) 0.33
Навас Хесус 1 0.11
Эджуке Чидера 1 0.11
Хуанлу Санчес 1 0.11
Окампос Лукас 0 0
Ньигес Сауль 0 0
Педроса Адриа 0 0
Берналь Исаак Ромеро 0 0
Бетис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ло Чельсо Джовани 5 (1) 0.56
Бартра Марк 1 0.11
Эз Абде 1 0.11
Роке Витор 1 0.11
Бельерин Эктор 0 0
Фекир Набиль 0 0
Рока Марк 0 0
Алтимира Серхи 0 0
Диао Ассане 0 0

Карточки

Севилья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маркан Маркос 2 1
Хуанлу Санчес 2 1
Педроса Адриа 3 0
Берналь Исаак Ромеро 3 0
Ньигес Сауль 1 1
Гудель Неманья 2 0
Баде Луак 2 0
Ньянзу Танги 2 0
Кармона Хосе Анхель 2 0
Нюланд Эрьян 1 0
Лукебакио Доди 1 0
Соу Джибрил 1 0
Самби Локонга Альберт-Мбойо 1 0
Фернандес Жерар 1 0
Салас Кике 1 0
Бетис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рока Марк 3 0
Перро Ромен 3 0
Авила Эсекьель 2 0
Алтимира Серхи 2 0
Хуанми Мигель 1 0
Адриан Сан-Мигель 1 0
Бельерин Эктор 1 0
Силва Руи 1 0
Натан 1 0
Ло Чельсо Джовани 1 0
Руибаль Айтор 1 0
Форнальс Пабло 1 0
Эз Абде 1 0

Результаты матчей

Севилья
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Бетис
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
1
Севилья
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Бетис
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

2
6
Севилья
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
Бетис
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
88% (7)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

3
7

Голы по времени матча

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

6
3
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
17%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
2
67%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

3
7
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 5
6 Не забивали 3
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
3
43%
61-75
1
33%
2
29%
76-90

Пропущено

6
4
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
1
17%
2
50%
76-90

Забито

6
8
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 5
3 Не забивали 2
0
0%
2
25%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
3
38%
61-75
2
33%
2
25%
76-90

Пропущено

12
7
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
1
8%
2
29%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
2
17%
3
43%
61-75
2
17%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Севилья
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Атлетик Б - Севилья 1:1 Севилья - Вальядолид 2:1 Алавес - Севилья 2:1 Севилья - Хетафе 1:0
Севилья - Жирона 0:2 Мальорка - Севилья 0:0 Севилья - Вильярреал 1:2 Лас-Пальмас - Севилья 2:2 Ливерпуль - Севилья 4:1 Фулхэм - Севилья 1:2 Севилья - Гранада 2:0 Севилья - Аль-Иттихад Джидда 1:0 Спортинг Л - Севилья 2:1 Севилья - Орландо Пайретс 0:2 Севилья - Барселона 1:2 Атлетик Б - Севилья 2:0 Севилья - Кадис 0:1 Вильярреал - Севилья 3:2 Севилья - Гранада 3:0 Бетис - Севилья 1:1
Бетис
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Легия - Бетис 1:0 Бетис - Эспаньол 1:0 Лас-Пальмас - Бетис 1:1 Бетис - Мальорка 1:2
Бетис - Хетафе 2:1 Бетис - Леганес 2:0 Реал Мадрид - Бетис 2:0 Бетис - Кривбасс 3:0 Алавес - Бетис 0:0 Кривбасс - Бетис 0:2 Бетис - Жирона 1:1 Байер Л - Бетис 1:1 Кадис - Бетис 0:0 Бетис - Аль-Иттихад Джидда 4:1 Манчестер Юнайтед - Бетис 3:2 Ливерпуль - Бетис 1:0 Аустрия Зальцбург - Бетис 1:5 Реал Мадрид - Бетис 0:0 Бетис - Реал Сосьедад 0:2 Лас-Пальмас - Бетис 2:2

Результаты матчей

Севилья
Бетис

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%

Тоталы голов в матче

Севилья
Бетис

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
6
2
2
6
1.5
2
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 9 8 0 1 28 - 9 24
2.
Реал Мадрид
 Заявка 9 6 3 0 19 - 6 21
3.
Вильярреал
 Заявка 9 5 2 2 17 - 17 17
4.
Атлетико М
 Заявка 8 4 4 0 12 - 4 16
5.
Осасуна
 Заявка 9 4 3 2 13 - 14 15
6.
Атлетик Б
 Заявка 9 4 2 3 13 - 10 14
7.
Мальорка
 Заявка 9 4 2 3 9 - 8 14
8.
Сельта
 Заявка 9 4 1 4 16 - 15 13
9.
Райо Вальекано
 Заявка 9 3 4 2 11 - 9 13
10.
Бетис
 0:1 Заявка 9 3 3 3 8 - 8 12
11.
Севилья
 1:0 Заявка 9 3 3 3 9 - 10 12
12.
Жирона
 Заявка 9 3 3 3 11 - 12 12
13.
Эспаньол
 Заявка 9 3 1 5 9 - 13 10
14.
Алавес
 Заявка 9 3 1 5 11 - 15 10
15.
Реал Сосьедад
 Заявка 8 2 2 4 6 - 7 8
16.
Хетафе
 Заявка 9 1 5 3 6 - 7 8
17.
Леганес
 Заявка 9 1 5 3 5 - 9 8
18.
Валенсия
 Заявка 9 1 3 5 5 - 13 6
19.
Вальядолид
 Заявка 9 1 2 6 5 - 19 5
20.
Лас-Пальмас
 Заявка 9 0 3 6 9 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 5 5 0 0 14 - 3 15
2.
Осасуна
 Заявка 5 4 1 0 11 - 6 13
3.
Сельта
 Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
4.
Бетис
 0:1 Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
5.
Барселона
 Заявка 3 3 0 0 10 - 1 9
6.
Эспаньол
 Заявка 5 3 0 2 8 - 7 9
7.
Севилья
 1:0 Заявка 5 3 0 2 5 - 5 9
8.
Атлетико М
 Заявка 4 2 2 0 7 - 1 8
9.
Атлетик Б
 Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
10.
Жирона
 Заявка 4 2 1 1 7 - 5 7
11.
Алавес
 Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
12.
Вильярреал
 Заявка 4 2 1 1 10 - 11 7
13.
Хетафе
 Заявка 5 1 4 0 4 - 2 7
14.
Райо Вальекано
 Заявка 4 1 2 1 6 - 5 5
15.
Валенсия
 Заявка 4 1 2 1 4 - 3 5
16.
Мальорка
 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
17.
Вальядолид
 Заявка 5 1 2 2 3 - 4 5
18.
Леганес
 Заявка 4 1 1 2 2 - 4 4
19.
Реал Сосьедад
 Заявка 4 1 0 3 5 - 6 3
20.
Лас-Пальмас
 Заявка 5 0 3 2 6 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 6 5 0 1 18 - 8 15
2.
Вильярреал
 Заявка 5 3 1 1 7 - 6 10
3.
Мальорка
 Заявка 5 3 0 2 6 - 5 9
4.
Атлетико М
 Заявка 4 2 2 0 5 - 3 8
5.
Райо Вальекано
 Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
6.
Атлетик Б
 Заявка 4 2 0 2 7 - 6 6
7.
Реал Мадрид
 Заявка 4 1 3 0 5 - 3 6
8.
Реал Сосьедад
 Заявка 4 1 2 1 1 - 1 5
9.
Жирона
 Заявка 5 1 2 2 4 - 7 5
10.
Леганес
 Заявка 5 0 4 1 3 - 5 4
11.
Сельта
 Заявка 4 1 0 3 7 - 10 3
12.
Севилья
 1:0 Заявка 4 0 3 1 4 - 5 3
13.
Алавес
 Заявка 5 1 0 4 7 - 11 3
14.
Бетис
 0:1 Заявка 4 0 2 2 1 - 4 2
15.
Осасуна
 Заявка 4 0 2 2 2 - 8 2
16.
Хетафе
 Заявка 4 0 1 3 2 - 5 1
17.
Эспаньол
 Заявка 4 0 1 3 1 - 6 1
18.
Валенсия
 Заявка 5 0 1 4 1 - 10 1
19.
Лас-Пальмас
 Заявка 4 0 0 4 3 - 9 0
20.
Вальядолид
 Заявка 4 0 0 4 2 - 15 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 10 (2)
Вильярреал Перес Айосе 6
Барселона Рафинья Диас 5 (4)
Реал Мадрид Мбаппе Килиан 5 (1)
Бетис Ло Чельсо Джовани 5
Весь список

Топ нарушителей
Вальядолид Роза Лукас 5
Сельта Илайш Мориба 1 3
Вальядолид Paulo Pezzolano 4
Райо Вальекано Лопес Унаи 4
Валенсия Пепелу 4
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
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    Прогнозы 112
    Севилья 49.1% (55)
    X 43.8% (49)
    Бетис 7.1% (8)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Севилья
    Ничья
    Бетис
    2.80
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    3.25
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    3.20
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Севилья 1:0 Бетис

    Исход игры
    Севилья
    49.1% (55)
    Ничья
    43.8% (49)
    Бетис
    7.1% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.19% (43)
    Меньше
    59.81% (64)
    Обе команды забьют
    Да
    79.44% (85)
    Нет
    20.56% (22)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    37.5% (42)
    2:1 Севилья
    27.7% (31)
    1:0 Севилья
    15.2% (17)
    1:2 Бетис
    5.4% (6)
    2:0 Севилья
    2.7% (3)
    2:2 Ничья
    1.8% (2)
    3:1 Севилья
    1.8% (2)
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