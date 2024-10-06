Тур: 9. Стадион: Рамон Санчес Писхуан. Зрители: 42571 Главный судья: Мунуэра Хуан Мартинес
0'
20' Желтая карточкаЭз Абде
1:0
50' ПенальтиЛукебакио Доди
52' Желтая карточкаНатан
54' Желтая карточкаГудель Неманья
76' Желтая карточкаНьянзу Танги
78' Желтая карточкаНюланд Эрьян
81' Желтая карточкаКармона Хосе Анхель
83' Желтая карточкаАвила Эсекьель
84' Желтая карточкаАгум Люсьен
90' Вторая желтая карточкаНьянзу Танги
Ход матча
20'
50'
1:0
52'
54'
76'
78'
83'
84'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
5 Удары по воротам 6
-
5 Удары в створ 3
-
4 Угловые 1
-
2 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 13
-
5 Жёлтые карточки 3
-
1 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
250 Количество передач 164
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
13
Нюланд
Эрьян
22
Баде
Луак
24
Ньянзу
Танги
18
Агум
Люсьен
6
Натан
21
Рока
Марк
10
Эз
Абде
- Основной состав
-
13 Нюланд ЭрьянВратарь
- Защитник
-
22 Баде ЛуакЗащитник
-
24 Ньянзу ТангиЗащитник
- Защитник
-
18 Агум ЛюсьенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Сусо ХесусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Навас ХесусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
34 Матео Мейя
-
Главный тренер: Пимьента Гарсия
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
6 НатанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Рока МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Эз АбдеПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
15 Перро РоменЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Менди НобельЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Лосада ИкерПолузащитник
-
38 Диао АссанеНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеллегрини Мануэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Севилья
Бетис
20 матчей
90%
10%
18 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
45%
12 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
85%
25%
17 побед 5 ничьих 0 побед
14 матчей
57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 6 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 8 побед
34 матча
52.9%
29.4%
17.7%
18 побед 10 ничьих 6 побед
Первый тайм
35.3%
50%
14.7%
12 побед 17 ничьих 5 побед
Второй тайм
50%
26.5%
23.5%
17 побед 9 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
34
24
Голов в среднем за матч
2
1.41
Среднее время на гол
45
63
Всего голов
14
16
Голов в среднем за матч
0.82
0.94
Среднее время на гол
109
95
Всего голов
48
40
Голов в среднем за матч
1.41
1.18
Тотал матчей
2.5
31
Больше 91%
Меньше 9%
3
27
Больше 79%
Меньше 21%
7
14
Больше 41%
Меньше 59%
20
7
Больше 21%
Меньше 79%
27
4
Больше 12%
Меньше 88%
30
3
Больше 9%
Меньше 91%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
Среднее время на гол
63
76
Бомбардиры внутри турнира
Севилья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лукебакио Доди
|3 (1)
|0.33
|Навас Хесус
|1
|0.11
|Эджуке Чидера
|1
|0.11
|Хуанлу Санчес
|1
|0.11
|Окампос Лукас
|0
|0
|Ньигес Сауль
|0
|0
|Педроса Адриа
|0
|0
|Берналь Исаак Ромеро
|0
|0
Бетис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ло Чельсо Джовани
|5 (1)
|0.56
|Бартра Марк
|1
|0.11
|Эз Абде
|1
|0.11
|Роке Витор
|1
|0.11
|Бельерин Эктор
|0
|0
|Фекир Набиль
|0
|0
|Рока Марк
|0
|0
|Алтимира Серхи
|0
|0
|Диао Ассане
|0
|0
Карточки
Севилья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маркан Маркос
|2
|1
|Хуанлу Санчес
|2
|1
|Педроса Адриа
|3
|0
|Берналь Исаак Ромеро
|3
|0
|Ньигес Сауль
|1
|1
|Гудель Неманья
|2
|0
|Баде Луак
|2
|0
|Ньянзу Танги
|2
|0
|Кармона Хосе Анхель
|2
|0
|Нюланд Эрьян
|1
|0
|Лукебакио Доди
|1
|0
|Соу Джибрил
|1
|0
|Самби Локонга Альберт-Мбойо
|1
|0
|Фернандес Жерар
|1
|0
|Салас Кике
|1
|0
Бетис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рока Марк
|3
|0
|Перро Ромен
|3
|0
|Авила Эсекьель
|2
|0
|Алтимира Серхи
|2
|0
|Хуанми Мигель
|1
|0
|Адриан Сан-Мигель
|1
|0
|Бельерин Эктор
|1
|0
|Силва Руи
|1
|0
|Натан
|1
|0
|Ло Чельсо Джовани
|1
|0
|Руибаль Айтор
|1
|0
|Форнальс Пабло
|1
|0
|Эз Абде
|1
|0
Результаты матчей
Севилья
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Бетис
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
1
Севилья
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Бетис
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
2
6
Севилья
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
Бетис
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
88% (7)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
3
7
Голы по времени матча
Забито
3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
6
3
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
17%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
2
67%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
3
7
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 5
6 Не забивали 3
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
3
43%
61-75
1
33%
2
29%
76-90
Пропущено
6
4
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
1
17%
2
50%
76-90
Забито
6
8
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 5
3 Не забивали 2
0
0%
2
25%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
3
38%
61-75
2
33%
2
25%
76-90
Пропущено
12
7
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
1
8%
2
29%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
2
17%
3
43%
61-75
2
17%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
Севилья
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Атлетик Б - Севилья 1:1 Севилья - Вальядолид 2:1 Алавес - Севилья 2:1 Севилья - Хетафе 1:0
Севилья - Жирона 0:2 Мальорка - Севилья 0:0 Севилья - Вильярреал 1:2 Лас-Пальмас - Севилья 2:2 Ливерпуль - Севилья 4:1 Фулхэм - Севилья 1:2 Севилья - Гранада 2:0 Севилья - Аль-Иттихад Джидда 1:0 Спортинг Л - Севилья 2:1 Севилья - Орландо Пайретс 0:2 Севилья - Барселона 1:2 Атлетик Б - Севилья 2:0 Севилья - Кадис 0:1 Вильярреал - Севилья 3:2 Севилья - Гранада 3:0 Бетис - Севилья 1:1
Бетис
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Легия - Бетис 1:0 Бетис - Эспаньол 1:0 Лас-Пальмас - Бетис 1:1 Бетис - Мальорка 1:2
Бетис - Хетафе 2:1 Бетис - Леганес 2:0 Реал Мадрид - Бетис 2:0 Бетис - Кривбасс 3:0 Алавес - Бетис 0:0 Кривбасс - Бетис 0:2 Бетис - Жирона 1:1 Байер Л - Бетис 1:1 Кадис - Бетис 0:0 Бетис - Аль-Иттихад Джидда 4:1 Манчестер Юнайтед - Бетис 3:2 Ливерпуль - Бетис 1:0 Аустрия Зальцбург - Бетис 1:5 Реал Мадрид - Бетис 0:0 Бетис - Реал Сосьедад 0:2 Лас-Пальмас - Бетис 2:2
Результаты матчей
Севилья
Бетис
Точный счет
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
Тоталы голов в матче
Севилья
Бетис
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
12
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
62
26
26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|8
|0
|1
|28 - 9
|24
|2.
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|19 - 6
|21
|3.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|17 - 17
|17
|4.
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|12 - 4
|16
|5.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|13 - 14
|15
|6.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|13 - 10
|14
|7.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|9 - 8
|14
|8.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|16 - 15
|13
|9.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|11 - 9
|13
|10.
|0:1 Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 8
|12
|11.
|1:0 Заявка
|9
|3
|3
|3
|9 - 10
|12
|12.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 12
|12
|13.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 13
|10
|14.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|11 - 15
|10
|15.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 7
|8
|16.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|6 - 7
|8
|17.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|5 - 9
|8
|18.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|5 - 13
|6
|19.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|5 - 19
|5
|20.
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|9 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 3
|15
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 6
|13
|3.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|4.
|0:1 Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|5.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 1
|9
|6.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 7
|9
|7.
|1:0 Заявка
|5
|3
|0
|2
|5 - 5
|9
|8.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 1
|8
|9.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|10.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|11.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|12.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|10 - 11
|7
|13.
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|4 - 2
|7
|14.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|15.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|16.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|17.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|18.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|19.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 6
|3
|20.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|6 - 8
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|18 - 8
|15
|2.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 6
|10
|3.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 5
|9
|4.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|5.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|6.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|7.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 3
|6
|8.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|1 - 1
|5
|9.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|10.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|3 - 5
|4
|11.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|7 - 10
|3
|12.
|1:0 Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|13.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|7 - 11
|3
|14.
|0:1 Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
|15.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 8
|2
|16.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|18.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 10
|1
|19.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 9
|0
|20.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|2 - 15
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Зона вылета
|Барселона
|Левандовски Роберт
|10 (2)
|Вильярреал
|Перес Айосе
|6
|Барселона
|Рафинья Диас
|5 (4)
|Реал Мадрид
|Мбаппе Килиан
|5 (1)
|Бетис
|Ло Чельсо Джовани
|5
|Вальядолид
|Роза Лукас
|5
|Сельта
|Илайш Мориба
|1 3
|Вальядолид
|Paulo Pezzolano
|4
|Райо Вальекано
|Лопес Унаи
|4
|Валенсия
|Пепелу
|4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Севилья 1:0 Бетис
Исход игры
Севилья
49.1% (55)
Ничья
43.8% (49)
Бетис
7.1% (8)
Тотал 2.5
Больше
40.19% (43)
Меньше
59.81% (64)
Обе команды забьют
Да
79.44% (85)
Нет
20.56% (22)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.5% (42)
2:1 Севилья
27.7% (31)
1:0 Севилья
15.2% (17)
1:2 Бетис
5.4% (6)
2:0 Севилья
2.7% (3)
2:2 Ничья
1.8% (2)
3:1 Севилья
1.8% (2)
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