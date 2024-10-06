  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
  4. Ла Лига 2024-2025
Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Де Мера Исидро Диас
Реал Сосьедад
0:1
Второй тайм: 56'
Атлетико М
0'
0:1
1' Гол
Альварес Хулиан
55' Желтая карточка
Ленгле Клеман

Ход матча

1'
0:1
Альварес Хулиан
(Гризманн Антуан)
46'
Браис Мендес
Хави Лопеc
 
55'
 
Ленгле Клеман

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 1
  • 6 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 65 Владение мячом, % 35

Владение мячом

Прогнозы 120
Реал Сосьедад 5.8% (7)
X 22.5% (27)
Атлетико М 71.7% (86)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Реал Сосьедад
Ничья
Атлетико М
3.10
3.15
Реклама, bettery.ru
2.90
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Ремиро
Алехандро
27
Арамбуру
Хон
5
Субельдия
Игор
21
Агер
Наиф
12
Хави
Лопеc
24
Сучич
Лука
4
Субименди
Мартин
17
Гомес
Серхио
14
Кубо
Такефуса
10
Оярсабаль
Микель
11
Бекер
Шеральдо
13
Облак
Ян
20
Витсель
Аксель
2
Хименес
Хосе
15
Ленгле
Клеман
16
Молина
Науэль
8
Барриос
Пабло
6
Коке
Хорхе
4
Галлахер
Конор
21
Галан
Хави
7
Гризманн
Антуан
19
Альварес
Хулиан
Реал Сосьедад
4-3-3
Атлетико М
3-5-2

История личных встреч

Реал Сосьедад
Атлетико М

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

71.4%
85.7%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

128.6%
28.6%
9 побед 2 ничьи 0 побед

24 матча

16.7%
83.3%
0 побед 4 ничьи 20 побед

Первый тайм

12.5%
87.5%
0 побед 3 ничьи 17 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 6 ничьих 14 побед

31 матч

19.4%
16.1%
64.5%
6 побед 5 ничьих 20 побед

Первый тайм

16.1%
29%
54.9%
5 побед 9 ничьих 17 побед

Второй тайм

29%
25.8%
45.2%
9 побед 8 ничьих 14 побед

История матчей

ЛЛ
0:2
ЛЛ
2:1
ТМК
0:0
ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:1
ЛЛ
1:2
КК
2:0
ЛЛ
2:2
ЛЛ
2:1
ЛЛ
0:2
ЛЛ
1:1
ЛЛ
2:0
П
0:2
П
2:0
П
3:0
П
2:1
П
1:0
П
2:0
П
3:0
П
0:2
ТМК
0:2
П
2:0
П
2:1
П
4:0
П
1:2
П
0:1
П
0:1
П
1:1
П
0:4
П
3:0
П
2:4

Голы

Всего голов

16
9

Голов в среднем за матч

1
0.6

Среднее время на гол

90
150

Всего голов

27
25

Голов в среднем за матч

1.8
1.56

Среднее время на гол

50
57

Всего голов

43
34

Голов в среднем за матч

1.39
1.1

Тотал матчей

2.5
30
Больше 97%
Меньше 3%
1
27
Больше 87%
Меньше 13%
4
14
Больше 45%
Меньше 55%
17
4
Больше 13%
Меньше 87%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

64
82

Бомбардиры внутри турнира

Реал Сосьедад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кубо Такефуса 2 0.22
Оскарссон Орри 2 0.22
Браис Мендес 1 0.11
Субименди Мартин 1 0.11
Гомес Серхио 0 0
Траоре Амари 0 0
Атлетико М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Альварес Хулиан 3 0.33
Гризманн Антуан 2 0.22
Льоренте Маркос 2 0.22
Корреа Анхель 2 0.22
Галлахер Конор 2 0.22
Сорлот Александр 1 0.11
Коке Хорхе 1 0.11
Де Пауль Родриго 0 0
Лино Сэмуел 0 0
Барриос Пабло 0 0

Карточки

Реал Сосьедад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Арамбуру Хон 3 0
Оярсабаль Микель 1 1
Субельдия Игор 2 0
Туррьентес Беньят 2 0
Пачеко Хон 2 0
Агер Наиф 1 0
Умар Садик 1 0
Кубо Такефуса 1 0
Муньос Айхен 1 0
Барренечеа Андер 1 0
Субименди Мартин 1 0
Урко Гонсалес 1 0
Джон Мартин Висенте 1 0
Атлетико М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коке Хорхе 2 0
Ле Норман Робен 2 0
Льоренте Маркос 0 1
Де Пауль Родриго 1 0
Хименес Хосе 1 0
Галлахер Конор 1 0
Мандава Рейнилду 1 0
Альварес Хулиан 1 0
Лино Сэмуел 1 0
Диего Симеоне 1 0
Барриос Пабло 1 0

Результаты матчей

Реал Сосьедад
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Атлетико М
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
4
Реал Сосьедад
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Атлетико М
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
7
Реал Сосьедад
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Атлетико М
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

3
11

Голы по времени матча

Забито

5
6
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
20%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
2
33%
76-90

Пропущено

6
2
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
17%
1
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

1
7
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
3
43%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
13
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
4 Не забивали 1
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
17%
4
31%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
67%
5
38%
76-90

Пропущено

7
3
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
29%
1
33%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
1
33%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Сосьедад
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Реал Сосьедад - Андерлехт 1:2 Реал Сосьедад - Валенсия 3:0 Ницца - Реал Сосьедад 1:1 Вальядолид - Реал Сосьедад 0:0
Мальорка - Реал Сосьедад 1:0 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:2 Хетафе - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Алавес 1:2 Эспаньол - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 1:2 Унион Берлин - Реал Сосьедад 1:1 Ренн - Реал Сосьедад 2:0 Реал Сосьедад - Осасуна 1:2 Гамба Осака - Реал Сосьедад 0:1 Алавес - Реал Сосьедад 1:1 Токио Верди - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Атлетико М 0:2 Бетис - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Валенсия 1:0 Барселона - Реал Сосьедад 2:0
Атлетико М
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Бенфика - Атлетико М 4:0 Атлетико М - Реал Мадрид 1:1 Сельта - Атлетико М 0:1 Райо Вальекано - Атлетико М 1:1
Атлетико М - РБ Лейпциг 2:1 Атлетико М - Валенсия 3:0 Атлетик Б - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Эспаньол 0:0 Атлетико М - Жирона 3:0 Вильярреал - Атлетико М 2:2 Ювентус - Атлетико М 0:2 Китчи - Атлетико М 1:6 Хетафе - Атлетико М 1:3 Атлетико М - Нумансия 1:1 Реал Сосьедад - Атлетико М 0:2 Атлетико М - Осасуна 1:4 Хетафе - Атлетико М 0:3 Атлетико М - Сельта 1:0 Мальорка - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Атлетик Б 3:1

Результаты матчей

Реал Сосьедад
Атлетико М

Точный счет

1:2
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Точный счет

0:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
0:1
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:0
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
0:1
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
3
1 раз 13%
1
4 раза 50%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Реал Сосьедад
Атлетико М

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
2
2
1
3
2.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
7
1
1
7
1.5
3
5
1
7
2.5
2
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 9 8 0 1 28 - 9 24
2.
Реал Мадрид
 Заявка 9 6 3 0 19 - 6 21
3.
Атлетико М
 1:0 Заявка 9 5 4 0 13 - 4 19
4.
Вильярреал
 Заявка 9 5 2 2 17 - 17 17
5.
Осасуна
 Заявка 9 4 3 2 13 - 14 15
6.
Атлетик Б
 Заявка 9 4 2 3 13 - 10 14
7.
Мальорка
 Заявка 9 4 2 3 9 - 8 14
8.
Сельта
 Заявка 9 4 1 4 16 - 15 13
9.
Райо Вальекано
 Заявка 9 3 4 2 11 - 9 13
10.
Бетис
 Заявка 9 3 3 3 8 - 8 12
11.
Севилья
 Заявка 9 3 3 3 9 - 10 12
12.
Жирона
 Заявка 9 3 3 3 11 - 12 12
13.
Эспаньол
 Заявка 9 3 1 5 9 - 13 10
14.
Алавес
 Заявка 9 3 1 5 11 - 15 10
15.
Реал Сосьедад
 0:1 Заявка 9 2 2 5 6 - 8 8
16.
Хетафе
 Заявка 9 1 5 3 6 - 7 8
17.
Леганес
 Заявка 9 1 5 3 5 - 9 8
18.
Валенсия
 Заявка 9 1 3 5 5 - 13 6
19.
Вальядолид
 Заявка 9 1 2 6 5 - 19 5
20.
Лас-Пальмас
 Заявка 9 0 3 6 9 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 5 5 0 0 14 - 3 15
2.
Осасуна
 Заявка 5 4 1 0 11 - 6 13
3.
Сельта
 Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
4.
Бетис
 Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
5.
Барселона
 Заявка 3 3 0 0 10 - 1 9
6.
Эспаньол
 Заявка 5 3 0 2 8 - 7 9
7.
Севилья
 Заявка 5 3 0 2 5 - 5 9
8.
Атлетико М
 1:0 Заявка 4 2 2 0 7 - 1 8
9.
Атлетик Б
 Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
10.
Жирона
 Заявка 4 2 1 1 7 - 5 7
11.
Алавес
 Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
12.
Вильярреал
 Заявка 4 2 1 1 10 - 11 7
13.
Хетафе
 Заявка 5 1 4 0 4 - 2 7
14.
Райо Вальекано
 Заявка 4 1 2 1 6 - 5 5
15.
Валенсия
 Заявка 4 1 2 1 4 - 3 5
16.
Мальорка
 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
17.
Вальядолид
 Заявка 5 1 2 2 3 - 4 5
18.
Леганес
 Заявка 4 1 1 2 2 - 4 4
19.
Реал Сосьедад
 0:1 Заявка 5 1 0 4 5 - 7 3
20.
Лас-Пальмас
 Заявка 5 0 3 2 6 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 6 5 0 1 18 - 8 15
2.
Атлетико М
 1:0 Заявка 5 3 2 0 6 - 3 11
3.
Вильярреал
 Заявка 5 3 1 1 7 - 6 10
4.
Мальорка
 Заявка 5 3 0 2 6 - 5 9
5.
Райо Вальекано
 Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
6.
Атлетик Б
 Заявка 4 2 0 2 7 - 6 6
7.
Реал Мадрид
 Заявка 4 1 3 0 5 - 3 6
8.
Реал Сосьедад
 0:1 Заявка 4 1 2 1 1 - 1 5
9.
Жирона
 Заявка 5 1 2 2 4 - 7 5
10.
Леганес
 Заявка 5 0 4 1 3 - 5 4
11.
Сельта
 Заявка 4 1 0 3 7 - 10 3
12.
Севилья
 Заявка 4 0 3 1 4 - 5 3
13.
Алавес
 Заявка 5 1 0 4 7 - 11 3
14.
Бетис
 Заявка 4 0 2 2 1 - 4 2
15.
Осасуна
 Заявка 4 0 2 2 2 - 8 2
16.
Хетафе
 Заявка 4 0 1 3 2 - 5 1
17.
Эспаньол
 Заявка 4 0 1 3 1 - 6 1
18.
Валенсия
 Заявка 5 0 1 4 1 - 10 1
19.
Лас-Пальмас
 Заявка 4 0 0 4 3 - 9 0
20.
Вальядолид
 Заявка 4 0 0 4 2 - 15 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 10 (2)
Вильярреал Перес Айосе 6
Барселона Рафинья Диас 5 (4)
Реал Мадрид Мбаппе Килиан 5 (1)
Бетис Ло Чельсо Джовани 5
Весь список

Топ нарушителей
Вальядолид Роза Лукас 5
Сельта Илайш Мориба 1 3
Вальядолид Paulo Pezzolano 4
Райо Вальекано Лопес Унаи 4
Валенсия Пепелу 4
Весь список
  • Второй тайм
  • Фол, нарушение
    58'
    Субельдия в штрафной площади помешал поймать мяч Облаку, а арбитр решил, что это было сделано с нарушением правил.
  • Желтая карточка
    57'
    Ленгле у центрального круга едва не снял трусы с Сучича, за что и получил жёлтую карточку.
  • Видеоповтор
    56'
    Хименес в штрафной площади наступил на ногу Оярсабалю. ВАР проверил эпизод и повода для назначения пенальти не усмотрел.
  • 55'
    Гризманн помешал Сучичу пробить по воротам с двадцати трёх метров.
  • 54'
    Кубо справа пошёл в центр штрафной площади, где в окружении соперников мяч потерял.
  • 53'
    Галан в центре поля сыграл на перехваите, но отскок мяча получился сильным, и Альваресу сыграть не удалось.
  • 52'
    Галан слева пас в штрафную площадь сделал слишком близко к воротам. У Гризманна опередить Ремиро шансов не было.
  • 51'
    На этот раз Серхио Гомес через стенку из одного игрока перебил, но мяч с ближней штанги выбил ногой Гризманн.
  • Фол, нарушение
    50'
    Опять Ленгле на фланге ударил по ногам Кубо.
  • 49'
    Серхио Гомес справа со штрафного пробил в стенку из одного игрока. Мяч отскочил к Кубо, который с четырнадцати метров в ближний угол не попал.
  • Фол, нарушение
    48'
    Ленгле на фланге сбил Кубо.
  • Замена
    47'
    В перерыве в составе "Реал Сосьедада" произошла замена: вместо Хави Лопеса на поле вышел Браис Мендес.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм в Сан-Себастьяне!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! "Реал Сосьедад" - "Атлетико" (Мадрид) - 0:1.
  • Дополнительное время
    45'
    1 минуту добавил Де Мера в первом тайме.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 45'
      Молина помешал Бенкеру слева прострелить в штрафную площадь.
    • Угловой
      44'
      Серхио Гомес от углового флага навесил к дальней штанге, а гости мяч от ворот выбили.
    • Опасный момент
      43'
      Удар Кубо справа с четырнадцати метров в ближний угол Облак отразил.
    • 42'
      Альварес перед чужой штрафной площадью перехватил передачу Серхио Гомеса, но полузащитник "Реал Сосьедада" тут же вступил в отбор и вернул мяч.
    • 41'
      Навес Кубо справа к воротам нейтрализовал Молина, выбивший мяч из штрафной площади.
    • Фол, нарушение
      40'
      Галлахер на фланге у линии штрафной площади вбил мяч у Кубо и получил по ногам от японца.
    • Фол, нарушение
      39'
      Галлахер на чужой половине поля сбил Агера.
    • Угловой
      38'
      Гризманн от углового флага навесил на Барриоса, который в прыжке головой немного не добрался до мяча.
    • 37'
      Арамбуру на фланге в подкате выбил мяч у Галана.
    • Фол, нарушение
      36'
      Кубо у чужой штрафной площади нарушил правила.
    • 35'
      Кубо справа ушёл от Галана и навесил к воротам, где Молина вверху не позволил сыграть Бекеру и выбил мяч на противоположный фланг.
    • Угловой
      34'
      Навес Серхио Гомеса от углового флага к ближней штанге гости нейтрализовали.
    • 33'
      Аракмбуру справа навесил к воротам, где все игроки пролетели мимо мяча. Бекер слева сыграл на подборе и заработал угловой удар.
    • 32'
      Передачу Агера направо на Кубо перехватил Галлахер, но хозяева тут же вернули мяч себе.
    • 30'
      "Атлетико" давно не выдвигался на чужую половину поля.
    • 29'
      Кубо справа пас на Арамбуру вперёд сделал сильно. Мяч укатился за пределы поля.
    • 28'
      Прострел Бекера слева к воротам перехватил Галан.
    • 27'
      Прошёл длинный заброс Субельдии на Оярсабаля, который сумел принять мяч и слева из пределов штрафной площади пробил в Облака.
    • 26'
      "Реал Сосьедад" продолжает комбинировать на чужой половине поля. Навесы с флангов к воротам хозяева не используют.
    • 24'
      Пас Серхио Гомеса по левому флангу на ход Бекеру получился слишком сильным. Мяч улетел за пределы поля.
    • 23'
      Хави Лопес слева с двадцати трёх метров пробил выше ворот.
    • 22'
      Хозяева всё чаще стали смещать акцент атак на правый фланг, где активен Кубо.
    • 20'
      Арамбуру прошёл по правому флангу вперёд и в борьбе с соперниками упустил мяч за пределы поля.
    • 19'
      Облак поймал мяч после удара Арамбуру с тридцати двух метров.
    • 18'
      Молина на фланге сыграл на перехвате, но летящий мяч направил за боковую линию поля. Хозяева продолжат встречу броском из аута.
    • Офсайд
      17'
      Альварес оказался в офсайде.
    • Судья
      16'
      Субименди оказался на газоне в чужой штрафной площади, но и здесь арбитр уверенно показывает, что нарушения правил со стороны Альвареса не было.
    • 15'
      Со "стандарта" хозяева создали момент, но не реализовали его. "Реал Сосьедад" продолжил контроль мяча на чужой половине поля.
    • Угловой
      14'
      Серхио Гомес от углового флага навесил к дальней штанге. Удар Субельдии головой Облак отразил, а затем голкипер справился и с добиванием Агера. Великолепно сыграл Ян!!!
    • 13'
      Подача Бекера слева получилась с рикошетом от Витселя. Мяч улетел за пределы поля.
    • Судья
      12'
      Альварес перед чужими воротами оказался на газоне. Де Мера показывает, что нарушения правил против нападающего "Атлетико" не было.
    • 11'
      Бекер слева пас на ход Оярсабалю сделал слишком сильно. Облак немного выдвинулся вперёд и спокойно забрал мяч.
    • Офсайд
      10'
      Бекер на левом фланге забрался в офсайд.
    • 9'
      Барриос на чужой половине поля не смог сделать адресную скидку после длинного выноса вперёд от Облака.
    • 8'
      Мячом уверенно владеют хозяева. Они комбинируют на чужой половине поля, но к штрафной площади мадридской команды не подбираются.
    • 7'
      Альварес слева с двадцати метров пробил выше ворот.
    • Фол, нарушение
      6'
      Арамбуру в центре поля руками придержал за футболку Гризманна.
    • 5'
      Субельдия слева с дальней дистанции низом пробил в ближний угол. Облак сделал пару шагов в сторону и забрал мяч в руки.
    • 4'
      Подачу Бекера слева к воротам заблокировал Молина.
    • 3'
      "Реал Сосьедад" расположился на чужой половине поля.
    • 2'
      "Реал Сосьедад" играет в полосатых бело-синих футболках и белых трусах, "Атлетико" - в полосатых красно-белых футболках и синих трусах.
    • Описание гола
      1'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      0:1!!!
      АЛЬВАРЕС!!! Гризманн слева в штрафной площади откатил мяч на Альвареса, который с девяти метров низом направил мяч в дальний угол ворот.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Реале Арене"!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Reale Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 37.5% пользователей.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
      BetBoom
      ПОСТАВИТЬ
    Где смотреть матч Реал Сосьедад 0:1 Атлетико М онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Реал Сосьедад 0:1 Атлетико М

    Исход игры
    Реал Сосьедад
    5.8% (7)
    Ничья
    22.5% (27)
    Атлетико М
    71.7% (86)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.68% (59)
    Меньше
    47.32% (53)
    Обе команды забьют
    Да
    70.54% (79)
    Нет
    29.46% (33)
    Популярный счёт
    1:2 Атлетико М
    37.5% (45)
    0:1 Атлетико М
    20% (24)
    1:1 Ничья
    16.7% (20)
    0:2 Атлетико М
    6.7% (8)
    2:2 Ничья
    3.3% (4)
    2:3 Атлетико М
    2.5% (3)
    4:2 Реал Сосьедад
    1.7% (2)
    1:3 Атлетико М
    1.7% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Реал Сосьедад
    Атлетико М
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный