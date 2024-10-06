Галан слева пас в штрафную площадь сделал слишком близко к воротам. У Гризманна опередить Ремиро шансов не было.

Галан в центре поля сыграл на перехваите, но отскок мяча получился сильным, и Альваресу сыграть не удалось.

Кубо справа пошёл в центр штрафной площади, где в окружении соперников мяч потерял.

Гризманн помешал Сучичу пробить по воротам с двадцати трёх метров.

Хименес в штрафной площади наступил на ногу Оярсабалю. ВАР проверил эпизод и повода для назначения пенальти не усмотрел.

Ленгле у центрального круга едва не снял трусы с Сучича, за что и получил жёлтую карточку.

Субельдия в штрафной площади помешал поймать мяч Облаку, а арбитр решил, что это было сделано с нарушением правил.

Второй тайм в Сан-Себастьяне!

В перерыве в составе "Реал Сосьедада" произошла замена: вместо Хави Лопеса на поле вышел Браис Мендес.

Серхио Гомес справа со штрафного пробил в стенку из одного игрока. Мяч отскочил к Кубо, который с четырнадцати метров в ближний угол не попал.

Опять Ленгле на фланге ударил по ногам Кубо.

На этот раз Серхио Гомес через стенку из одного игрока перебил, но мяч с ближней штанги выбил ногой Гризманн.

Арамбуру на фланге в подкате выбил мяч у Галана.

Гризманн от углового флага навесил на Барриоса, который в прыжке головой немного не добрался до мяча.

Галлахер на фланге у линии штрафной площади вбил мяч у Кубо и получил по ногам от японца.

Навес Кубо справа к воротам нейтрализовал Молина, выбивший мяч из штрафной площади.

Альварес перед чужой штрафной площадью перехватил передачу Серхио Гомеса, но полузащитник "Реал Сосьедада" тут же вступил в отбор и вернул мяч.

Удар Кубо справа с четырнадцати метров в ближний угол Облак отразил.

Серхио Гомес от углового флага навесил к дальней штанге, а гости мяч от ворот выбили.

35' Кубо справа ушёл от Галана и навесил к воротам, где Молина вверху не позволил сыграть Бекеру и выбил мяч на противоположный фланг.

34' Навес Серхио Гомеса от углового флага к ближней штанге гости нейтрализовали.

33' Аракмбуру справа навесил к воротам, где все игроки пролетели мимо мяча. Бекер слева сыграл на подборе и заработал угловой удар.

32' Передачу Агера направо на Кубо перехватил Галлахер, но хозяева тут же вернули мяч себе.

30' "Атлетико" давно не выдвигался на чужую половину поля.

29' Кубо справа пас на Арамбуру вперёд сделал сильно. Мяч укатился за пределы поля.

28' Прострел Бекера слева к воротам перехватил Галан.

27' Прошёл длинный заброс Субельдии на Оярсабаля, который сумел принять мяч и слева из пределов штрафной площади пробил в Облака.

26' "Реал Сосьедад" продолжает комбинировать на чужой половине поля. Навесы с флангов к воротам хозяева не используют.

24' Пас Серхио Гомеса по левому флангу на ход Бекеру получился слишком сильным. Мяч улетел за пределы поля.

23' Хави Лопес слева с двадцати трёх метров пробил выше ворот.

22' Хозяева всё чаще стали смещать акцент атак на правый фланг, где активен Кубо.

20' Арамбуру прошёл по правому флангу вперёд и в борьбе с соперниками упустил мяч за пределы поля.

19' Облак поймал мяч после удара Арамбуру с тридцати двух метров.

18' Молина на фланге сыграл на перехвате, но летящий мяч направил за боковую линию поля. Хозяева продолжат встречу броском из аута.

17' Альварес оказался в офсайде.

16' Субименди оказался на газоне в чужой штрафной площади, но и здесь арбитр уверенно показывает, что нарушения правил со стороны Альвареса не было.

15' Со "стандарта" хозяева создали момент, но не реализовали его. "Реал Сосьедад" продолжил контроль мяча на чужой половине поля.

14' Серхио Гомес от углового флага навесил к дальней штанге. Удар Субельдии головой Облак отразил, а затем голкипер справился и с добиванием Агера. Великолепно сыграл Ян!!!

13' Подача Бекера слева получилась с рикошетом от Витселя. Мяч улетел за пределы поля.

12' Альварес перед чужими воротами оказался на газоне. Де Мера показывает, что нарушения правил против нападающего "Атлетико" не было.

11' Бекер слева пас на ход Оярсабалю сделал слишком сильно. Облак немного выдвинулся вперёд и спокойно забрал мяч.

10' Бекер на левом фланге забрался в офсайд.

9' Барриос на чужой половине поля не смог сделать адресную скидку после длинного выноса вперёд от Облака.

8' Мячом уверенно владеют хозяева. Они комбинируют на чужой половине поля, но к штрафной площади мадридской команды не подбираются.

7' Альварес слева с двадцати метров пробил выше ворот.

6' Арамбуру в центре поля руками придержал за футболку Гризманна.

5' Субельдия слева с дальней дистанции низом пробил в ближний угол. Облак сделал пару шагов в сторону и забрал мяч в руки.

4' Подачу Бекера слева к воротам заблокировал Молина.

3' "Реал Сосьедад" расположился на чужой половине поля.

2' "Реал Сосьедад" играет в полосатых бело-синих футболках и белых трусах, "Атлетико" - в полосатых красно-белых футболках и синих трусах.

1' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

0:1!!!

АЛЬВАРЕС!!! Гризманн слева в штрафной площади откатил мяч на Альвареса, который с девяти метров низом направил мяч в дальний угол ворот.