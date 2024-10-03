Тур: 9. Стадион: Реале Арена. Главный судья: Де Мера Исидро Диас
Позже
-
Главный тренер: Альгуасиль Иманоль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
-
Главный тренер: Симеоне Диего
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Реал Сосьедад
Атлетико М
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
71.4%
85.7%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
128.6%
28.6%
9 побед 2 ничьи 0 побед
24 матча
16.7%
83.3%
0 побед 4 ничьи 20 побед
Первый тайм
12.5%
87.5%
0 побед 3 ничьи 17 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 6 ничьих 14 побед
31 матч
19.4%
16.1%
64.5%
6 побед 5 ничьих 20 побед
Первый тайм
16.1%
29%
54.9%
5 побед 9 ничьих 17 побед
Второй тайм
29%
25.8%
45.2%
9 побед 8 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
9
Голов в среднем за матч
1
0.6
Среднее время на гол
90
150
Всего голов
27
25
Голов в среднем за матч
1.8
1.56
Среднее время на гол
50
57
Всего голов
43
34
Голов в среднем за матч
1.39
1.1
Тотал матчей
2.5
30
Больше 97%
Меньше 3%
1
27
Больше 87%
Меньше 13%
4
14
Больше 45%
Меньше 55%
17
4
Больше 13%
Меньше 87%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
Среднее время на гол
64
82
Бомбардиры внутри турнира
Реал Сосьедад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кубо Такефуса
|2
|0.25
|Оскарссон Орри
|2
|0.25
|Браис Мендес
|1
|0.13
|Субименди Мартин
|1
|0.13
|Гомес Серхио
|0
|0
|Траоре Амари
|0
|0
Атлетико М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гризманн Антуан
|2
|0.25
|Льоренте Маркос
|2
|0.25
|Корреа Анхель
|2
|0.25
|Галлахер Конор
|2
|0.25
|Альварес Хулиан
|2
|0.25
|Сорлот Александр
|1
|0.13
|Коке Хорхе
|1
|0.13
|Де Пауль Родриго
|0
|0
|Лино Сэмуел
|0
|0
|Барриос Пабло
|0
|0
Карточки
Реал Сосьедад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Арамбуру Хон
|3
|0
|Оярсабаль Микель
|1
|1
|Субельдия Игор
|2
|0
|Туррьентес Беньят
|2
|0
|Пачеко Хон
|2
|0
|Агер Наиф
|1
|0
|Умар Садик
|1
|0
|Кубо Такефуса
|1
|0
|Муньос Айхен
|1
|0
|Барренечеа Андер
|1
|0
|Субименди Мартин
|1
|0
|Урко Гонсалес
|1
|0
|Джон Мартин Висенте
|1
|0
Атлетико М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коке Хорхе
|2
|0
|Ле Норман Робен
|2
|0
|Льоренте Маркос
|0
|1
|Де Пауль Родриго
|1
|0
|Хименес Хосе
|1
|0
|Галлахер Конор
|1
|0
|Мандава Рейнилду
|1
|0
|Альварес Хулиан
|1
|0
|Лино Сэмуел
|1
|0
|Диего Симеоне
|1
|0
|Барриос Пабло
|1
|0
Результаты матчей
Реал Сосьедад
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Атлетико М
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
4
Реал Сосьедад
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Атлетико М
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
7
Реал Сосьедад
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Атлетико М
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
3
11
Голы по времени матча
Забито
5
6
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
20%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
2
33%
76-90
Пропущено
6
2
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
17%
1
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
1
7
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
3
43%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
13
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
4 Не забивали 1
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
17%
4
31%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
67%
5
38%
76-90
Пропущено
7
3
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
29%
1
33%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
1
33%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Реал Сосьедад
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Реал Сосьедад - Андерлехт 1:2 Реал Сосьедад - Валенсия 3:0 Ницца - Реал Сосьедад 1:1 Вальядолид - Реал Сосьедад 0:0
Мальорка - Реал Сосьедад 1:0 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:2 Хетафе - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Алавес 1:2 Эспаньол - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 1:2 Унион Берлин - Реал Сосьедад 1:1 Ренн - Реал Сосьедад 2:0 Реал Сосьедад - Осасуна 1:2 Гамба Осака - Реал Сосьедад 0:1 Алавес - Реал Сосьедад 1:1 Токио Верди - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Атлетико М 0:2 Бетис - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Валенсия 1:0 Барселона - Реал Сосьедад 2:0
Атлетико М
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Бенфика - Атлетико М 4:0 Атлетико М - Реал Мадрид 1:1 Сельта - Атлетико М 0:1 Райо Вальекано - Атлетико М 1:1
Атлетико М - РБ Лейпциг 2:1 Атлетико М - Валенсия 3:0 Атлетик Б - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Эспаньол 0:0 Атлетико М - Жирона 3:0 Вильярреал - Атлетико М 2:2 Ювентус - Атлетико М 0:2 Китчи - Атлетико М 1:6 Хетафе - Атлетико М 1:3 Атлетико М - Нумансия 1:1 Реал Сосьедад - Атлетико М 0:2 Атлетико М - Осасуна 1:4 Хетафе - Атлетико М 0:3 Атлетико М - Сельта 1:0 Мальорка - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Атлетик Б 3:1
Результаты матчей
Реал Сосьедад
Атлетико М
Точный счет
1:2
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
Точный счет
0:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
0:1
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:0
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
0:1
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
3
1 раз 13%
1
4 раза 50%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Реал Сосьедад
Атлетико М
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
13
22
13
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
71
17
35
17
26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|25 - 9
|21
|2.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|17 - 6
|18
|3.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 15
|17
|4.
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|12 - 4
|16
|5.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 8
|14
|6.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|8 - 6
|14
|7.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 13
|14
|8.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|8 - 7
|12
|9.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|15 - 15
|10
|10.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 12
|10
|11.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|9 - 8
|10
|12.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 11
|9
|13.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 10
|9
|14.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 7
|8
|15.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 12
|7
|16.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|5 - 6
|7
|17.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|5 - 9
|7
|18.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 13
|5
|19.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 17
|5
|20.
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|9 - 16
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 6
|13
|2.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 3
|12
|3.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|5.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 1
|9
|6.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 1
|8
|7.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|8.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|9.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|10 - 11
|7
|10.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|11.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|12.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|3 - 1
|6
|13.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|14.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|15.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|16.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|17.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|18.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|19.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 6
|3
|20.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|6 - 7
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|15 - 8
|12
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 4
|10
|3.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|4.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|6.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 3
|6
|7.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|1 - 1
|5
|8.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|9.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|10.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|3 - 5
|4
|11.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|12.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|7 - 11
|3
|13.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|14.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 7
|1
|15.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|16.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|6 - 10
|0
|18.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 9
|0
|19.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 10
|0
|20.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|2 - 15
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Зона вылета
|Барселона
|Левандовски Роберт
|7 (2)
|Вильярреал
|Перес Айосе
|6
|Барселона
|Рафинья Диас
|5 (2)
|Реал Мадрид
|Мбаппе Килиан
|5 (1)
|Бетис
|Ло Чельсо Джовани
|5
|Вальядолид
|Юрич Станко
|4
|Алавес
|Абкар Абделькабир
|4
|Вальядолид
|Роза Лукас
|4
|Вильярреал
|Гуйе Папе
|1 2
|Севилья
|Маркан Маркос
|1 2
Прогнозы на матч Реал Сосьедад - Атлетико М
Исход игры
Реал Сосьедад
4.9% (2)
Ничья
14.6% (6)
Атлетико М
80.5% (33)
Тотал 2.5
Больше
61.54% (24)
Меньше
38.46% (15)
Обе команды забьют
Да
74.36% (29)
Нет
25.64% (10)
Популярный счёт
1:2 Атлетико М
48.8% (20)
0:1 Атлетико М
14.6% (6)
1:1 Ничья
12.2% (5)
0:2 Атлетико М
9.8% (4)
1:3 Атлетико М
4.9% (2)
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