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  4. Ла Лига 2024-2025
Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Де Мера Исидро Диас
Реал Сосьедад
 
Позже
Атлетико М
Прогнозы 41
Реал Сосьедад 4.9% (2)
X 14.6% (6)
Атлетико М 80.5% (33)
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История личных встреч

Реал Сосьедад
Атлетико М

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

71.4%
85.7%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

128.6%
28.6%
9 побед 2 ничьи 0 побед

24 матча

16.7%
83.3%
0 побед 4 ничьи 20 побед

Первый тайм

12.5%
87.5%
0 побед 3 ничьи 17 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 6 ничьих 14 побед

31 матч

19.4%
16.1%
64.5%
6 побед 5 ничьих 20 побед

Первый тайм

16.1%
29%
54.9%
5 побед 9 ничьих 17 побед

Второй тайм

29%
25.8%
45.2%
9 побед 8 ничьих 14 побед

История матчей

ЛЛ
0:2
ЛЛ
2:1
ТМК
0:0
ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:1
ЛЛ
1:2
КК
2:0
ЛЛ
2:2
ЛЛ
2:1
ЛЛ
0:2
ЛЛ
1:1
ЛЛ
2:0
П
0:2
П
2:0
П
3:0
П
2:1
П
1:0
П
2:0
П
3:0
П
0:2
ТМК
0:2
П
2:0
П
2:1
П
4:0
П
1:2
П
0:1
П
0:1
П
1:1
П
0:4
П
3:0
П
2:4

Голы

Всего голов

16
9

Голов в среднем за матч

1
0.6

Среднее время на гол

90
150

Всего голов

27
25

Голов в среднем за матч

1.8
1.56

Среднее время на гол

50
57

Всего голов

43
34

Голов в среднем за матч

1.39
1.1

Тотал матчей

2.5
30
Больше 97%
Меньше 3%
1
27
Больше 87%
Меньше 13%
4
14
Больше 45%
Меньше 55%
17
4
Больше 13%
Меньше 87%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

64
82

Бомбардиры внутри турнира

Реал Сосьедад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кубо Такефуса 2 0.25
Оскарссон Орри 2 0.25
Браис Мендес 1 0.13
Субименди Мартин 1 0.13
Гомес Серхио 0 0
Траоре Амари 0 0
Атлетико М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гризманн Антуан 2 0.25
Льоренте Маркос 2 0.25
Корреа Анхель 2 0.25
Галлахер Конор 2 0.25
Альварес Хулиан 2 0.25
Сорлот Александр 1 0.13
Коке Хорхе 1 0.13
Де Пауль Родриго 0 0
Лино Сэмуел 0 0
Барриос Пабло 0 0

Карточки

Реал Сосьедад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Арамбуру Хон 3 0
Оярсабаль Микель 1 1
Субельдия Игор 2 0
Туррьентес Беньят 2 0
Пачеко Хон 2 0
Агер Наиф 1 0
Умар Садик 1 0
Кубо Такефуса 1 0
Муньос Айхен 1 0
Барренечеа Андер 1 0
Субименди Мартин 1 0
Урко Гонсалес 1 0
Джон Мартин Висенте 1 0
Атлетико М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коке Хорхе 2 0
Ле Норман Робен 2 0
Льоренте Маркос 0 1
Де Пауль Родриго 1 0
Хименес Хосе 1 0
Галлахер Конор 1 0
Мандава Рейнилду 1 0
Альварес Хулиан 1 0
Лино Сэмуел 1 0
Диего Симеоне 1 0
Барриос Пабло 1 0

Результаты матчей

Реал Сосьедад
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Атлетико М
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
4
Реал Сосьедад
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Атлетико М
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
7
Реал Сосьедад
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Атлетико М
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

3
11

Голы по времени матча

Забито

5
6
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
20%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
2
33%
76-90

Пропущено

6
2
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
17%
1
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

1
7
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
3
43%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
13
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
4 Не забивали 1
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
17%
4
31%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
67%
5
38%
76-90

Пропущено

7
3
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
29%
1
33%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
1
33%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Сосьедад
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Реал Сосьедад - Андерлехт 1:2 Реал Сосьедад - Валенсия 3:0 Ницца - Реал Сосьедад 1:1 Вальядолид - Реал Сосьедад 0:0
Мальорка - Реал Сосьедад 1:0 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:2 Хетафе - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Алавес 1:2 Эспаньол - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 1:2 Унион Берлин - Реал Сосьедад 1:1 Ренн - Реал Сосьедад 2:0 Реал Сосьедад - Осасуна 1:2 Гамба Осака - Реал Сосьедад 0:1 Алавес - Реал Сосьедад 1:1 Токио Верди - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Атлетико М 0:2 Бетис - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Валенсия 1:0 Барселона - Реал Сосьедад 2:0
Атлетико М
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Бенфика - Атлетико М 4:0 Атлетико М - Реал Мадрид 1:1 Сельта - Атлетико М 0:1 Райо Вальекано - Атлетико М 1:1
Атлетико М - РБ Лейпциг 2:1 Атлетико М - Валенсия 3:0 Атлетик Б - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Эспаньол 0:0 Атлетико М - Жирона 3:0 Вильярреал - Атлетико М 2:2 Ювентус - Атлетико М 0:2 Китчи - Атлетико М 1:6 Хетафе - Атлетико М 1:3 Атлетико М - Нумансия 1:1 Реал Сосьедад - Атлетико М 0:2 Атлетико М - Осасуна 1:4 Хетафе - Атлетико М 0:3 Атлетико М - Сельта 1:0 Мальорка - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Атлетик Б 3:1

Результаты матчей

Реал Сосьедад
Атлетико М

Точный счет

1:2
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Точный счет

0:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
0:1
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:0
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
0:1
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
3
1 раз 13%
1
4 раза 50%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Реал Сосьедад
Атлетико М

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
2
2
1
3
2.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
7
1
1
7
1.5
3
5
1
7
2.5
2
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 8 7 0 1 25 - 9 21
2.
Реал Мадрид
 Заявка 8 5 3 0 17 - 6 18
3.
Вильярреал
 Заявка 8 5 2 1 17 - 15 17
4.
Атлетико М
 Заявка 8 4 4 0 12 - 4 16
5.
Атлетик Б
 Заявка 8 4 2 2 12 - 8 14
6.
Мальорка
 Заявка 8 4 2 2 8 - 6 14
7.
Осасуна
 Заявка 8 4 2 2 12 - 13 14
8.
Бетис
 Заявка 8 3 3 2 8 - 7 12
9.
Сельта
 Заявка 8 3 1 4 15 - 15 10
10.
Алавес
 Заявка 8 3 1 4 11 - 12 10
11.
Райо Вальекано
 Заявка 8 2 4 2 9 - 8 10
12.
Жирона
 Заявка 8 2 3 3 9 - 11 9
13.
Севилья
 Заявка 8 2 3 3 8 - 10 9
14.
Реал Сосьедад
 Заявка 8 2 2 4 6 - 7 8
15.
Эспаньол
 Заявка 8 2 1 5 7 - 12 7
16.
Хетафе
 Заявка 8 1 4 3 5 - 6 7
17.
Леганес
 Заявка 8 1 4 3 5 - 9 7
18.
Валенсия
 Заявка 8 1 2 5 5 - 13 5
19.
Вальядолид
 Заявка 8 1 2 5 4 - 17 5
20.
Лас-Пальмас
 Заявка 8 0 3 5 9 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Осасуна
 Заявка 5 4 1 0 11 - 6 13
2.
Реал Мадрид
 Заявка 4 4 0 0 12 - 3 12
3.
Сельта
 Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
4.
Бетис
 Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
5.
Барселона
 Заявка 3 3 0 0 10 - 1 9
6.
Атлетико М
 Заявка 4 2 2 0 7 - 1 8
7.
Атлетик Б
 Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
8.
Алавес
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
9.
Вильярреал
 Заявка 4 2 1 1 10 - 11 7
10.
Эспаньол
 Заявка 4 2 0 2 6 - 6 6
11.
Севилья
 Заявка 4 2 0 2 4 - 5 6
12.
Хетафе
 Заявка 4 1 3 0 3 - 1 6
13.
Райо Вальекано
 Заявка 4 1 2 1 6 - 5 5
14.
Валенсия
 Заявка 4 1 2 1 4 - 3 5
15.
Мальорка
 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
16.
Вальядолид
 Заявка 4 1 2 1 2 - 2 5
17.
Жирона
 Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
18.
Леганес
 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
19.
Реал Сосьедад
 Заявка 4 1 0 3 5 - 6 3
20.
Лас-Пальмас
 Заявка 4 0 3 1 6 - 7 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 5 4 0 1 15 - 8 12
2.
Вильярреал
 Заявка 4 3 1 0 7 - 4 10
3.
Мальорка
 Заявка 4 3 0 1 5 - 3 9
4.
Атлетико М
 Заявка 4 2 2 0 5 - 3 8
5.
Атлетик Б
 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
6.
Реал Мадрид
 Заявка 4 1 3 0 5 - 3 6
7.
Реал Сосьедад
 Заявка 4 1 2 1 1 - 1 5
8.
Райо Вальекано
 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
9.
Жирона
 Заявка 5 1 2 2 4 - 7 5
10.
Леганес
 Заявка 5 0 4 1 3 - 5 4
11.
Севилья
 Заявка 4 0 3 1 4 - 5 3
12.
Алавес
 Заявка 5 1 0 4 7 - 11 3
13.
Бетис
 Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
14.
Осасуна
 Заявка 3 0 1 2 1 - 7 1
15.
Хетафе
 Заявка 4 0 1 3 2 - 5 1
16.
Эспаньол
 Заявка 4 0 1 3 1 - 6 1
17.
Сельта
 Заявка 3 0 0 3 6 - 10 0
18.
Лас-Пальмас
 Заявка 4 0 0 4 3 - 9 0
19.
Валенсия
 Заявка 4 0 0 4 1 - 10 0
20.
Вальядолид
 Заявка 4 0 0 4 2 - 15 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 7 (2)
Вильярреал Перес Айосе 6
Барселона Рафинья Диас 5 (2)
Реал Мадрид Мбаппе Килиан 5 (1)
Бетис Ло Чельсо Джовани 5
Весь список

Топ нарушителей
Вальядолид Юрич Станко 4
Алавес Абкар Абделькабир 4
Вальядолид Роза Лукас 4
Вильярреал Гуйе Папе 1 2
Севилья Маркан Маркос 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Реал Сосьедад - Атлетико М от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 октября 2024, осталось 2 дня 13 часов 1 минуту.

    Главный судья: Де Мера Исидро Диас

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

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    • Прогнозы 41
    Реал Сосьедад 4.9% (2)
    X 14.6% (6)
    Атлетико М 80.5% (33)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Реал Сосьедад
    Ничья
    Атлетико М
    3.55
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    3.45
    2.38
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    Где смотреть матч Реал Сосьедад - Атлетико М онлайн

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    Прогнозы на матч Реал Сосьедад - Атлетико М

    Исход игры
    Реал Сосьедад
    4.9% (2)
    Ничья
    14.6% (6)
    Атлетико М
    80.5% (33)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.54% (24)
    Меньше
    38.46% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    74.36% (29)
    Нет
    25.64% (10)
    Популярный счёт
    1:2 Атлетико М
    48.8% (20)
    0:1 Атлетико М
    14.6% (6)
    1:1 Ничья
    12.2% (5)
    0:2 Атлетико М
    9.8% (4)
    1:3 Атлетико М
    4.9% (2)
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