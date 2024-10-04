Тур: 9. Стадион: Мендисорроса. Главный судья: Ортис Мигель
-
Главный тренер: Гарсия Луис
-
Главный тренер: Флик Ханс-Дитер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Алавес
Барселона
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
150%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
15 матчей
6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 14 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 3 ничьи 14 побед
17 матчей
5.9%
11.8%
82.3%
1 победа 2 ничьи 14 побед
Первый тайм
23.5%
35.3%
41.2%
4 победы 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
9
Голов в среднем за матч
0.25
1
Среднее время на гол
360
90
Всего голов
24
23
Голов в среднем за матч
2.67
2.88
Среднее время на гол
33
31
Всего голов
26
32
Голов в среднем за матч
1.53
1.88
Тотал матчей
2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
Среднее время на гол
58
47
Бомбардиры внутри турнира
Алавес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кике Гарсия
|2
|0.25
|Мартинес Антонио III
|2
|0.25
|Висенте Карлос
|2
|0.25
|Бенавидес Карлос
|1
|0.13
|Теналья Науэль
|1
|0.13
|Конечни Томас
|1
|0.13
|Мартин Карлос
|1
|0.13
|Вильялибре Асьер
|1 (1)
|0.13
|Хордан Хоан
|0
|0
|Бланко Антонио
|0
|0
|Стоичков Хуан
|0
|0
|Гевара Андер
|0
|0
Барселона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Левандовски Роберт
|7 (1)
|0.88
|Рафинья Диас
|5
|0.63
|Ямаль Ламин
|4
|0.5
|Ольмо Дани
|3
|0.38
|Педри
|2
|0.25
|Торрес Ферран
|1
|0.13
|Кунде Жюль
|1
|0.13
|Виктор Пау
|1
|0.13
|Торре Пабло
|1
|0.13
|Касадо Марк
|0
|0
|Кубарси Пау
|0
|0
|Мартин Жерар
|0
|0
Карточки
Алавес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абкар Абделькабир
|4
|0
|Сивера Антонио
|3
|0
|Седлар Александр
|1
|1
|Санчес Мануэль
|2
|0
|Гуриди Хон
|2
|0
|Конечни Томас
|2
|0
|Гарсия Луис
|2
|0
|Кике Гарсия
|1
|0
|Бланко Антонио
|1
|0
|Бенавидес Карлос
|1
|0
|Стоичков Хуан
|1
|0
|Реббах Абдеррахман
|1
|0
|Висенте Карлос
|1
|0
Барселона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Виктор Пау
|2
|0
|Кубарси Пау
|2
|0
|Берналь Марк
|2
|0
|Торрес Ферран
|0
|1
|Левандовски Роберт
|1
|0
|Кристенсен Андреас
|1
|0
|Кунде Жюль
|1
|0
|Рафинья Диас
|1
|0
|Педри
|1
|0
|Лопес Фермин
|1
|0
|Домингес Серхи
|1
|0
|Ямаль Ламин
|1
|0
Результаты матчей
Алавес
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Барселона
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
4
Упущенные победы
0
2
Алавес
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Барселона
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
10
0
Упущенные победы
2
10
Алавес
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Барселона
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
11
4
Упущенные победы
2
12
Голы по времени матча
Забито
4
15
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
2
13%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
1
25%
5
33%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
1
25%
3
20%
76-90
Пропущено
1
8
0 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
100%
2
25%
76-90
Забито
7
10
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
4
40%
16-30
2
29%
1
10%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
3
30%
61-75
3
43%
2
20%
76-90
Пропущено
11
1
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 1
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
3
27%
1
100%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
1
9%
0
0%
76-90
Забито
11
25
5 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 5
2 Не забивали 0
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
6
24%
16-30
2
18%
4
16%
31-45
1
9%
5
20%
46-60
1
9%
5
20%
61-75
4
36%
5
20%
76-90
Пропущено
12
9
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
1
8%
1
11%
1-15
1
8%
2
22%
16-30
3
25%
3
33%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
2
17%
1
11%
61-75
2
17%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Алавес
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Хетафе - Алавес 2:0 Реал Мадрид - Алавес 3:2 Алавес - Севилья 2:1 Эспаньол - Алавес 3:2
Алавес - Лас-Пальмас 2:0 Реал Сосьедад - Алавес 1:2 Алавес - Бетис 0:0 Сельта - Алавес 2:1 Алавес - Осасуна 2:1 Алавес - Уэска 1:1 Эркулес - Алавес 1:0 Алавес - Тенерифе 2:1 Алавес - Леванте 1:1 Валенсия - Алавес 0:1 Алавес - Реал Сосьедад 1:1 Расинг - Алавес 0:0 Лас-Пальмас - Алавес 1:1 Алавес - Хетафе 1:0 Реал Мадрид - Алавес 5:0 Алавес - Жирона 2:2
Барселона
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 0 ничьих 4 поражения
Барселона - Янг Бойз 5:0 Осасуна - Барселона 4:2 Барселона - Хетафе 1:0 Вильярреал - Барселона 1:5
Монако - Барселона 2:1 Жирона - Барселона 1:4 Барселона - Вальядолид 7:0 Райо Вальекано - Барселона 1:2 Барселона - Атлетик Б 2:1 Валенсия - Барселона 1:2 Барселона - Монако 0:3 Барселона - Милан 2:2 Реал Мадрид - Барселона 1:2 Манчестер Сити - Барселона 2:2 Манчестер Сити - Барселона 2:2 Барселона - Олот 1:0 Севилья - Барселона 1:2 Барселона - Райо Вальекано 3:0 Альмерия - Барселона 0:2 Барселона - Реал Сосьедад 2:0
Результаты матчей
Алавес
Барселона
Точный счет
0:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
7:0
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
7
1 раз 33%
Точный счет
3:2
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
1:2
2 раза 40%
1:4
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
3 раза 60%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%
Точный счет
2:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
3:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
1:5
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
7:0
1 раз 13%
Точное количество голов
2
5 раз 63%
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%
2
4 раза 50%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
7
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Алавес
Барселона
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
53
71
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|25 - 9
|21
|2.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|17 - 6
|18
|3.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 15
|17
|4.
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|12 - 4
|16
|5.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 8
|14
|6.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|8 - 6
|14
|7.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 13
|14
|8.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|8 - 7
|12
|9.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|15 - 15
|10
|10.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 12
|10
|11.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|9 - 8
|10
|12.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 11
|9
|13.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 10
|9
|14.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 7
|8
|15.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 12
|7
|16.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|5 - 6
|7
|17.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|5 - 9
|7
|18.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 13
|5
|19.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 17
|5
|20.
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|9 - 16
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 6
|13
|2.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 3
|12
|3.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|5.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 1
|9
|6.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 1
|8
|7.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|8.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|9.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|10 - 11
|7
|10.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|11.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|12.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|3 - 1
|6
|13.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|14.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|15.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|16.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|17.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|18.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|19.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 6
|3
|20.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|6 - 7
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|15 - 8
|12
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 4
|10
|3.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|4.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|6.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 3
|6
|7.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|1 - 1
|5
|8.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|9.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|10.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|3 - 5
|4
|11.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|12.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|7 - 11
|3
|13.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|14.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 7
|1
|15.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|16.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|6 - 10
|0
|18.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 9
|0
|19.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 10
|0
|20.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|2 - 15
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Зона вылета
|Барселона
|Левандовски Роберт
|7 (2)
|Вильярреал
|Перес Айосе
|6
|Барселона
|Рафинья Диас
|5 (2)
|Реал Мадрид
|Мбаппе Килиан
|5 (1)
|Бетис
|Ло Чельсо Джовани
|5
|Вальядолид
|Юрич Станко
|4
|Алавес
|Абкар Абделькабир
|4
|Вальядолид
|Роза Лукас
|4
|Вильярреал
|Гуйе Папе
|1 2
|Севилья
|Маркан Маркос
|1 2
Прогнозы на матч Алавес - Барселона
Исход игры
Алавес
6.8% (3)
Ничья
2.3% (1)
Барселона
90.9% (40)
Тотал 2.5
Больше
71.79% (28)
Меньше
28.21% (11)
Обе команды забьют
Да
66.67% (26)
Нет
33.33% (13)
Популярный счёт
1:2 Барселона
34.1% (15)
1:3 Барселона
20.5% (9)
0:2 Барселона
20.5% (9)
0:3 Барселона
6.8% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!