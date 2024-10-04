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  4. Ла Лига 2024-2025
Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Ортис Мигель
Алавес
 
Позже
Барселона
Прогнозы 43
Алавес 7% (3)
X 2.3% (1)
Барселона 90.7% (39)
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Алавес
Барселона

История личных встреч

Алавес
Барселона

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
150%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

15 матчей

6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 14 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 3 ничьи 14 побед

17 матчей

5.9%
11.8%
82.3%
1 победа 2 ничьи 14 побед

Первый тайм

23.5%
35.3%
41.2%
4 победы 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед

История матчей

ЛЛ
1:3
ЛЛ
2:1
ЛЛ
0:1
ЛЛ
1:1
ЛЛ
5:1
ЛЛ
1:1
ЛЛ
0:5
ЛЛ
4:1
П
0:2
П
3:0
П
2:1
П
0:2
КК
3:1
П
0:6
П
1:2
КК
3:1
КК
0:3

Голы

Всего голов

2
9

Голов в среднем за матч

0.25
1

Среднее время на гол

360
90

Всего голов

24
23

Голов в среднем за матч

2.67
2.88

Среднее время на гол

33
31

Всего голов

26
32

Голов в среднем за матч

1.53
1.88

Тотал матчей

2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
2
Больше 12%
Меньше 88%
15

Среднее время на гол

58
47

Бомбардиры внутри турнира

Алавес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кике Гарсия 2 0.25
Мартинес Антонио III 2 0.25
Висенте Карлос 2 0.25
Бенавидес Карлос 1 0.13
Теналья Науэль 1 0.13
Конечни Томас 1 0.13
Мартин Карлос 1 0.13
Вильялибре Асьер 1 (1) 0.13
Хордан Хоан 0 0
Бланко Антонио 0 0
Стоичков Хуан 0 0
Гевара Андер 0 0
Барселона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Левандовски Роберт 7 (1) 0.88
Рафинья Диас 5 0.63
Ямаль Ламин 4 0.5
Ольмо Дани 3 0.38
Педри 2 0.25
Торрес Ферран 1 0.13
Кунде Жюль 1 0.13
Виктор Пау 1 0.13
Торре Пабло 1 0.13
Касадо Марк 0 0
Кубарси Пау 0 0
Мартин Жерар 0 0

Карточки

Алавес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абкар Абделькабир 4 0
Сивера Антонио 3 0
Седлар Александр 1 1
Санчес Мануэль 2 0
Гуриди Хон 2 0
Конечни Томас 2 0
Гарсия Луис 2 0
Кике Гарсия 1 0
Бланко Антонио 1 0
Бенавидес Карлос 1 0
Стоичков Хуан 1 0
Реббах Абдеррахман 1 0
Висенте Карлос 1 0
Барселона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Виктор Пау 2 0
Кубарси Пау 2 0
Берналь Марк 2 0
Торрес Ферран 0 1
Левандовски Роберт 1 0
Кристенсен Андреас 1 0
Кунде Жюль 1 0
Рафинья Диас 1 0
Педри 1 0
Лопес Фермин 1 0
Домингес Серхи 1 0
Ямаль Ламин 1 0

Результаты матчей

Алавес
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Барселона
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

0
2
Алавес
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Барселона
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

10
0

Упущенные победы

2
10
Алавес
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Барселона
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

11
4

Упущенные победы

2
12

Голы по времени матча

Забито

4
15
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
2
13%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
1
25%
5
33%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
1
25%
3
20%
76-90

Пропущено

1
8
0 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
100%
2
25%
76-90

Забито

7
10
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
4
40%
16-30
2
29%
1
10%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
3
30%
61-75
3
43%
2
20%
76-90

Пропущено

11
1
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 1
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
3
27%
1
100%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
1
9%
0
0%
76-90

Забито

11
25
5 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 5
2 Не забивали 0
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
6
24%
16-30
2
18%
4
16%
31-45
1
9%
5
20%
46-60
1
9%
5
20%
61-75
4
36%
5
20%
76-90

Пропущено

12
9
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
1
8%
1
11%
1-15
1
8%
2
22%
16-30
3
25%
3
33%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
2
17%
1
11%
61-75
2
17%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Алавес
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Хетафе - Алавес 2:0 Реал Мадрид - Алавес 3:2 Алавес - Севилья 2:1 Эспаньол - Алавес 3:2
Алавес - Лас-Пальмас 2:0 Реал Сосьедад - Алавес 1:2 Алавес - Бетис 0:0 Сельта - Алавес 2:1 Алавес - Осасуна 2:1 Алавес - Уэска 1:1 Эркулес - Алавес 1:0 Алавес - Тенерифе 2:1 Алавес - Леванте 1:1 Валенсия - Алавес 0:1 Алавес - Реал Сосьедад 1:1 Расинг - Алавес 0:0 Лас-Пальмас - Алавес 1:1 Алавес - Хетафе 1:0 Реал Мадрид - Алавес 5:0 Алавес - Жирона 2:2
Барселона
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 0 ничьих 4 поражения
Барселона - Янг Бойз 5:0 Осасуна - Барселона 4:2 Барселона - Хетафе 1:0 Вильярреал - Барселона 1:5
Монако - Барселона 2:1 Жирона - Барселона 1:4 Барселона - Вальядолид 7:0 Райо Вальекано - Барселона 1:2 Барселона - Атлетик Б 2:1 Валенсия - Барселона 1:2 Барселона - Монако 0:3 Барселона - Милан 2:2 Реал Мадрид - Барселона 1:2 Манчестер Сити - Барселона 2:2 Манчестер Сити - Барселона 2:2 Барселона - Олот 1:0 Севилья - Барселона 1:2 Барселона - Райо Вальекано 3:0 Альмерия - Барселона 0:2 Барселона - Реал Сосьедад 2:0

Результаты матчей

Алавес
Барселона

Точный счет

0:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
7:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
7
1 раз 33%

Точный счет

3:2
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
1:2
2 раза 40%
1:4
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
3 раза 60%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Точный счет

2:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
3:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
1:5
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
7:0
1 раз 13%

Точное количество голов

2
5 раз 63%
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%
2
4 раза 50%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
7
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Алавес
Барселона

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
5
3
1.5
7
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 8 7 0 1 25 - 9 21
2.
Реал Мадрид
 Заявка 8 5 3 0 17 - 6 18
3.
Вильярреал
 Заявка 8 5 2 1 17 - 15 17
4.
Атлетико М
 Заявка 8 4 4 0 12 - 4 16
5.
Атлетик Б
 Заявка 8 4 2 2 12 - 8 14
6.
Мальорка
 Заявка 8 4 2 2 8 - 6 14
7.
Осасуна
 Заявка 8 4 2 2 12 - 13 14
8.
Бетис
 Заявка 8 3 3 2 8 - 7 12
9.
Сельта
 Заявка 8 3 1 4 15 - 15 10
10.
Алавес
 Заявка 8 3 1 4 11 - 12 10
11.
Райо Вальекано
 Заявка 8 2 4 2 9 - 8 10
12.
Жирона
 Заявка 8 2 3 3 9 - 11 9
13.
Севилья
 Заявка 8 2 3 3 8 - 10 9
14.
Реал Сосьедад
 Заявка 8 2 2 4 6 - 7 8
15.
Эспаньол
 Заявка 8 2 1 5 7 - 12 7
16.
Хетафе
 Заявка 8 1 4 3 5 - 6 7
17.
Леганес
 Заявка 8 1 4 3 5 - 9 7
18.
Валенсия
 Заявка 8 1 2 5 5 - 13 5
19.
Вальядолид
 Заявка 8 1 2 5 4 - 17 5
20.
Лас-Пальмас
 Заявка 8 0 3 5 9 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Осасуна
 Заявка 5 4 1 0 11 - 6 13
2.
Реал Мадрид
 Заявка 4 4 0 0 12 - 3 12
3.
Сельта
 Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
4.
Бетис
 Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
5.
Барселона
 Заявка 3 3 0 0 10 - 1 9
6.
Атлетико М
 Заявка 4 2 2 0 7 - 1 8
7.
Атлетик Б
 Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
8.
Алавес
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
9.
Вильярреал
 Заявка 4 2 1 1 10 - 11 7
10.
Эспаньол
 Заявка 4 2 0 2 6 - 6 6
11.
Севилья
 Заявка 4 2 0 2 4 - 5 6
12.
Хетафе
 Заявка 4 1 3 0 3 - 1 6
13.
Райо Вальекано
 Заявка 4 1 2 1 6 - 5 5
14.
Валенсия
 Заявка 4 1 2 1 4 - 3 5
15.
Мальорка
 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
16.
Вальядолид
 Заявка 4 1 2 1 2 - 2 5
17.
Жирона
 Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
18.
Леганес
 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
19.
Реал Сосьедад
 Заявка 4 1 0 3 5 - 6 3
20.
Лас-Пальмас
 Заявка 4 0 3 1 6 - 7 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 5 4 0 1 15 - 8 12
2.
Вильярреал
 Заявка 4 3 1 0 7 - 4 10
3.
Мальорка
 Заявка 4 3 0 1 5 - 3 9
4.
Атлетико М
 Заявка 4 2 2 0 5 - 3 8
5.
Атлетик Б
 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
6.
Реал Мадрид
 Заявка 4 1 3 0 5 - 3 6
7.
Реал Сосьедад
 Заявка 4 1 2 1 1 - 1 5
8.
Райо Вальекано
 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
9.
Жирона
 Заявка 5 1 2 2 4 - 7 5
10.
Леганес
 Заявка 5 0 4 1 3 - 5 4
11.
Севилья
 Заявка 4 0 3 1 4 - 5 3
12.
Алавес
 Заявка 5 1 0 4 7 - 11 3
13.
Бетис
 Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
14.
Осасуна
 Заявка 3 0 1 2 1 - 7 1
15.
Хетафе
 Заявка 4 0 1 3 2 - 5 1
16.
Эспаньол
 Заявка 4 0 1 3 1 - 6 1
17.
Сельта
 Заявка 3 0 0 3 6 - 10 0
18.
Лас-Пальмас
 Заявка 4 0 0 4 3 - 9 0
19.
Валенсия
 Заявка 4 0 0 4 1 - 10 0
20.
Вальядолид
 Заявка 4 0 0 4 2 - 15 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 7 (2)
Вильярреал Перес Айосе 6
Барселона Рафинья Диас 5 (2)
Реал Мадрид Мбаппе Килиан 5 (1)
Бетис Ло Чельсо Джовани 5
Весь список

Топ нарушителей
Вальядолид Юрич Станко 4
Алавес Абкар Абделькабир 4
Вальядолид Роза Лукас 4
Вильярреал Гуйе Папе 1 2
Севилья Маркан Маркос 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Алавес - Барселона от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 октября 2024, осталось 2 дня 8 часов 16 минут.

    Главный судья: Ортис Мигель

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    • Прогнозы 43
    Алавес 7% (3)
    X 2.3% (1)
    Барселона 90.7% (39)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
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    Прогнозы на матч Алавес - Барселона

    Исход игры
    Алавес
    6.8% (3)
    Ничья
    2.3% (1)
    Барселона
    90.9% (40)
    Тотал 2.5
    Больше
    71.79% (28)
    Меньше
    28.21% (11)
    Обе команды забьют
    Да
    66.67% (26)
    Нет
    33.33% (13)
    Популярный счёт
    1:2 Барселона
    34.1% (15)
    1:3 Барселона
    20.5% (9)
    0:2 Барселона
    20.5% (9)
    0:3 Барселона
    6.8% (3)
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